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МВФ рассказал об уровне теневой экономики в России и ещё 157 странах мира
Газета «Коммерсантъ» публикует материал со ссылкой на доклад Международного валютного фонда о масштабах теневой экономики в 158 странах мира за период с 2010 по 2017 годы. Соавторами аналитической работы выступили представитель африканского департамента МВФ Леандро Медина и экономист из университета Кеплера (Линц, Австрия) Фридрих Шнайдер. Отмечено, что при составлении доклада учитывались новые методики, включая спрос на денежном рынке и так называемый учёт предсказанного значения. При этом специалисты, как заявлено, провели микроисследования в нескольких странах мира (например, Беларусь и Швеция) для уточнения используемых методик.
Если верить выводам Медины и Шнайдера, то уровень теневой экономики России составляет примерно 33,7%.
При этом отмечается, что на данный момент не выявлено тренда на сокращение «тени» в экономике РФ, что прослеживалось ранее – в 1998 и 2008 годах.
33,7% теневой экономики – огромное значение. Другими словами, более трети российского экономического пирога идёт вовсе не в актив Российской Федерации. А это триллионы рублей.
Если говорить о ЕС, то с аналогичными показатели «тени» в экономике выявлены лишь две страны. Это Болгария и Румыния. В Италии уровень теневой экономики тоже высок – около 24%. Схожие с российскими показателями «тени» демонстрируют такие страны мира как Пакистан и Южная Корея.
Уровень теневой экономики в США, Японии и Сингапуре, для сравнения – в районе 10-15%, что тоже нельзя назвать низкими показателями.
В числе «антилидеров» рейтинга – Таиланд, в котором ровно половина всей экономики находится в теневой зоне.
Если верить выводам Медины и Шнайдера, то уровень теневой экономики России составляет примерно 33,7%.
При этом отмечается, что на данный момент не выявлено тренда на сокращение «тени» в экономике РФ, что прослеживалось ранее – в 1998 и 2008 годах.
33,7% теневой экономики – огромное значение. Другими словами, более трети российского экономического пирога идёт вовсе не в актив Российской Федерации. А это триллионы рублей.
Если говорить о ЕС, то с аналогичными показатели «тени» в экономике выявлены лишь две страны. Это Болгария и Румыния. В Италии уровень теневой экономики тоже высок – около 24%. Схожие с российскими показателями «тени» демонстрируют такие страны мира как Пакистан и Южная Корея.
Уровень теневой экономики в США, Японии и Сингапуре, для сравнения – в районе 10-15%, что тоже нельзя назвать низкими показателями.
В числе «антилидеров» рейтинга – Таиланд, в котором ровно половина всей экономики находится в теневой зоне.
Использованы фотографии: zr.ru
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