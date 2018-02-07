23:35 07 февраля
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МВФ рассказал об уровне теневой экономики в России и ещё 157 странах мира

Газета «Коммерсантъ» публикует материал со ссылкой на доклад Международного валютного фонда о масштабах теневой экономики в 158 странах мира за период с 2010 по 2017 годы. Соавторами аналитической работы выступили представитель африканского департамента МВФ Леандро Медина и экономист из университета Кеплера (Линц, Австрия) Фридрих Шнайдер. Отмечено, что при составлении доклада учитывались новые методики, включая спрос на денежном рынке и так называемый учёт предсказанного значения. При этом специалисты, как заявлено, провели микроисследования в нескольких странах мира (например, Беларусь и Швеция) для уточнения используемых методик.

Если верить выводам Медины и Шнайдера, то уровень теневой экономики России составляет примерно 33,7%.

МВФ рассказал об уровне теневой экономики в России и ещё 157 странах мира



При этом отмечается, что на данный момент не выявлено тренда на сокращение «тени» в экономике РФ, что прослеживалось ранее – в 1998 и 2008 годах.

33,7% теневой экономики – огромное значение. Другими словами, более трети российского экономического пирога идёт вовсе не в актив Российской Федерации. А это триллионы рублей.

Если говорить о ЕС, то с аналогичными показатели «тени» в экономике выявлены лишь две страны. Это Болгария и Румыния. В Италии уровень теневой экономики тоже высок – около 24%. Схожие с российскими показателями «тени» демонстрируют такие страны мира как Пакистан и Южная Корея.

Уровень теневой экономики в США, Японии и Сингапуре, для сравнения – в районе 10-15%, что тоже нельзя назвать низкими показателями.
В числе «антилидеров» рейтинга – Таиланд, в котором ровно половина всей экономики находится в теневой зоне.

Использованы фотографии: zr.ru
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Комментарии 36

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:58
    МВФ рассказал об уровне теневой экономики в России и ещё 157 странах мира
    вот что-что,а это точно не всё "предвзято",пошла война по всем фронтам.не понравится многим."тень" у нас ещё та...
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 14:01
      При всем моем негативе к МВФ цифры они предоставили реальные.
      Цитата: андрей юрьевич
      МВФ рассказал об уровне теневой экономики в России и ещё 157 странах мира
      вот что-что,а это точно не всё "предвзято",пошла война по всем фронтам.не понравится многим."тень" у нас ещё та...
      210окв
      1. Vita VKO Сегодня, 14:41
        Цитата: 210окв
        цифры они предоставили реальные

        «антилидеров» рейтинга – Таиланд

        В таком случае где место Украины? Хотя те же рейтинговые агентства приравнивают по многим показателям Украину к Сомали. А Таиланд с точки зрения коррупции и прав человека далеко не на последнем месте. А вы говорите реальные! Извините, смешно crying , особенно перед выборами Президента России
        Vita VKO
      2. Кент0001 Сегодня, 15:30
        Наверное вы правы, примерно так и есть.
        Кент0001
      3. dauria Сегодня, 22:19
        При всем моем негативе к МВФ цифры они предоставили реальные.


        Тогда пару вопросов вам. Что такое "теневая экономика" и от чего считают этот самый процент ?
        Будьте добры, прикидочный расчет на стол. А то вдруг у нас 10%, а может 90% ...
        dauria
    2. Венд Сегодня, 14:22
      Цитата: андрей юрьевич
      МВФ рассказал об уровне теневой экономики в России и ещё 157 странах мира
      вот что-что,а это точно не всё "предвзято",пошла война по всем фронтам.не понравится многим."тень" у нас ещё та...

      МВФ верить себя не уважать. laughing
      Венд
    3. влад66 Сегодня, 14:27
      Цитата: андрей юрьевич
      вот что-что,а это точно не всё "предвзято",пошла война по всем фронтам.не понравится многим."

      Почему не понравится hi может цифирь и врет,но не более+ - 2%,3%,многие находятся в сумраке.В основном не крупные частные фирмы и индивидуальные предприниматели те еще жуки. soldier
      влад66
    4. злой партизан Сегодня, 14:27
      Цитата: андрей юрьевич
      "тень" у нас ещё та...

      Ты тут мне тень на плетень не наводи! am Не знаю: как там в Реже feel , но я, лично, честно плачу налоги с честной зарплаты! winked
      Привет, злопыхатель! drinks
      Шоб ты дожил до пенсионной реформы... smile
      злой партизан
    5. BerBer Сегодня, 14:30
      Все прячут доходы по возможности. Государство делает вид, что заботится о нас, а мы делаем вид, что платим налоги. По справедливости для всех было бы хорошо. Только если все будут платить налоги, а государство будет эффективно работать.
      BerBer
      1. allaykbar Сегодня, 14:34
        кто-то не заплатил налог, но от этого государству не перестали быть нужны деньги - государство повысило налог тем, кто платит честно.

        Андрейка широков/шариков (или как то так) тут есть на сайте - так он в открытую и честно и без тени зазрения кичился тем, что не платит никаких налогов

        а в соседней теме ужасался уровнем бесплатной медицины и количеству налогов

        Это шиза. И в РФ её хватает.
        allaykbar
        1. BerBer Сегодня, 15:02
          Налоговая, ГИБДД, МВД, Пожарные, СЭС, Энергетики, Газовщики все дерут взятки. Задумайтесь, они патриоты России? А теперь представьте сколько нужно денег чтобы организовать производство. Проекты, подключения, заключения и т.д. Главная проблема коррупция, а потом запутанная налоговая система. У меня, я подсчитывал, четыре сотрудника кормят одного чиновника. Это официально.
          BerBer
    6. сибиралт Сегодня, 14:37
      Не хотят платить налоги с заработка, в том числе и потому, что в России развита система скрытых налогов типа акцизов, НДС, заморозка индексации пенсий работающим и т. п. Так что, еще не факт что выгоднее нашему правительству. winked
      сибиралт
      1. allaykbar Сегодня, 14:38
        любому государству выгодно - когда налоги платят. Все страны с хорошим уровнем жизни которые вы можете привести в пример - имеют запредельный уровень налогообложения.

        Так плюс к этому - в случае неуплаты - светят нары. И не кислые сроки.

        Поэтому и дороги и медицина у таких стран на уровне. И сбор налогов тоже.

        allaykbar
  2. 210окв Сегодня, 13:59
    А так и есть..Людям при отсутствии работы надо на что то жить.Отсюда самозанятость,различные левые приработки.Да в поселках и станицах Кубани половина так живет.
    210окв
    1. tchoni Сегодня, 14:12
      Согласен.
      Что бы народец вышел из сумрака свет должен давать гешефт или, хотя бы, не доставлять геморроя.
      У самого куча знакомых, которые даже ИП позакрывали из-за гемора с налоговой отчетностью.
      tchoni
      1. allaykbar Сегодня, 14:44
        которые даже ИП позакрывали из-за гемора с налоговой отчетностью.


        просто им было лень платить 50 000 рублей в год. +6% (может не выгодно становилось, но на усилие списывать закрытие ИП не стоит)

        Ну и геморрой устраняется наличием бухгалтера. Либо да геморрой - но никому не надо за это платить. ИП это легализация дела. Значит она им, видимо, не особо нужна - ибо "игра" не стоит свеч

        Крупные компании охотнее берут в субподряд ИП - а не физ лица.

        Если твое дело "выстреливает" - то такие вещи особо не смущают. Это лишь сопутствующий геморрой к которому ты готов.

        allaykbar
        1. tchoni Сегодня, 15:38
          Цитата: allaykbar
          Значит она им, видимо, не особо нужна - ибо "игра" не стоит свеч

          О том и речь.
          " Крупные компании охотнее берут в субподряд ИП - а не физ лица." Там без блата глухо. Если повезет на ЛПР такой компании выйти и на заказы "подсесть" - тут можно хоть ООО открывать, но не ранее. Так что не будем путать причинно-следственные связи;-)
          tchoni
  3. bazzbazz Сегодня, 14:01
    Я думаю у нас только процентов 5-10 может выйти из тени, когда будут условия для честного бизнеса. А остальные это ворье у кормушки, котором это только и нужно. И чихали они на Россию!
    bazzbazz
    1. allaykbar Сегодня, 14:48
      когда будут условия для честного бизнеса.


      думаю в твоем случае - это когда тебе платит государство, за то что ты решил открыть свое ИП?
      Самые низкие ставки налогообложения это не условия?
      Может братки до сих пор кошмарят бизнес тотально?

      Или просто не нравятся проверки?

      А остальные это ворье у кормушки, котором это только и нужно.


      это шиза

      И чихали они на Россию!


      чихает на Россию тот, кто не платит налоги.
      allaykbar
      1. bazzbazz Сегодня, 15:05
        Братки в погонах кошмарят бизнес! Мы честно работаем, а нас ставят в такие условия, что мы не можем продавать людям наш товар и услуги не нарушая закон. Уже 3 месяца в моем бизнесе нет четких правил, не понятно как работать. Либо забить и судиться потом, либо закрываться. Система идет на встречу бизнесу, не спорю. Но так же вставляет палки в колеса.
        bazzbazz
  4. Ivan.A Сегодня, 14:02
    А что же они не рассказали про нату, насу, пентагон? Там все белые и пушистые?
    Ivan.A
    1. Smurf Сегодня, 14:45
      Можно еще про МОК рассказать.
      Smurf
  5. Лесс Сегодня, 14:03
    Вот интересно всё-таки как это рассчитывается? На основании "доклада Макларена", "показаний Родченкова" и новейших "методик ВАДА"?
    Лесс
    1. 210окв Сегодня, 14:14
      В статье автор рассказал как.Собственно и без этих методик видно что теневой сектор огромен.Предприниматели стараются уйти от налогов,простые люди подрабатывают как могут и тоже не платят налоги..Кстати про президентство ДАМа,точнее про время то.Никак не меньше было.В той же типографии Михайлова в Смоленске люди до сих пор наверное зарплату в конвертах получают.
      Цитата: Лесс
      Вот интересно всё-таки как это рассчитывается? На основании "доклада Макларена", "показаний Родченкова" и новейших "методик ВАДА"?
      210окв
      1. Лесс Сегодня, 14:43
        Люди подрабатывали всегда и везде, по поводу зарплат в конвертах... это явление довольно сильно уменьшилось за последние годы, зарплаты небольшие это верно, но они "белые", по своему региону сужу. Буквально год - полтора назад прекратила своё существование немаленькая торговая сеть в которой зарплату платили именно в конвертах, а её основной конкурент в нашем регионе с "белой" зарплатой вполне себе уверенно продолжает работать и открывает новые торговые точки. Предприниматели уходят от налогов? Вот тут не в курсе. Среди знакомых таких нет. У ИП если не ошибаюсь есть возможность платить определённую ставку. Не вникал. Палатки на рынках закрываютс массово - это да, и налоги на них повысили и конкуренция со стороны новых магазинов и торговых сетей давит. С другой стороны несколько лет назад был свидетелем сбора подписей для отмены решения, которое, кажется, обязывало рыночных торговцев использовать кассовые аппараты. Вполне себе попытка вытащить их доходы из тени, но они оказались против. А сейчас... получается этих "купи-продай" буквально выталкивают в реальный сектор экономики. Правда возникает недостаток рабочих мест на которые эти люди согласны пойти, ибо сидеть в палатке всё-таки проще и спокойнее чем работать руками. Мне так кажется. Так что всё-таки я сомневаюсь, что треть экономики находится в тени. Возможно за счёт больших "игроков" зарегистрированных в офшорах... Но всё равно сомнительно.
        Лесс
  6. Маз Сегодня, 14:05
    Израиль -16%
    Маз
  7. Дормидонт Сегодня, 14:06
    Все равно что Мавроди против наперсточников
    Дормидонт
  8. Геркулесыч Сегодня, 14:15
    Ну, покуда существует человечество, желание красиво жить за чужой счет будет у многих в головах возникать. И кому-то это удастся реализовать! Коррупция существует, пока ее искусственно подпитывают и не желают вести с ней борьбу.
    Геркулесыч
    1. Anyone Сегодня, 14:37
      Причем здесь "красиво жить"? Если работать в " белую" полностью, то разоришься мгновенно. Выжить с нашими налогами у нас могу только торгаши. Да и тех уже выпилили сетевые торговые монстры. Производить хоть что - невыгодно. Потому, и замучаетесь искать в магазинах товары с надписью "Сделано в России". У меня научно-практическая деятельность с 2009 года - закрываю лавочку в этом году. Вернее, приостанавливаю деятельность - буду пока сдавать нулевые отчеты, а там видно будет. Платить откаты за контракты не имею возможности и желания. А иначе, у нас сегодня никак. Выживал на контрактах европейского МБРР - они соинвестировали в госпроект реформирования лесоустройства в России...
      Anyone
  9. Горный стрелок Сегодня, 14:38
    Фигня это, а не данные. Нет у нас такого объема "тени". Нал ходит на Юге и Кавказе. Постепенно гаечки закрутили. В Москве и в Питере - почти до "упора". Так что не надо нам этих методик. При нашей экономике, все таки не маленькой, объем налички получается невероятный. Вагонами возить надо. Банки блокируют непонятные им переводы налички, даже не очень крупные. Ну и как эти триллионы перемещаются по стране? Где оседают?
    НЕ ВЕРЮ.
    Горный стрелок
    1. Anyone Сегодня, 14:43
      В действительности, у нас еще больше "тени", чем эти господа из МВФ указали в своем отчете. Они просто не в теме.
      Anyone
  10. злой партизан Сегодня, 15:20
    Ну а что такого плохого в теневой экономике в разумных пределах? В конце концов простой человек тоже имеет право на свой ма-а-аленький оффшорчик - конвертик с денюжкой request ... winked
    злой партизан
  11. vladimirvn Сегодня, 16:04
    Так у нас и бюджет, наверное, боле 30% закрытый. А у вас лично,что, заначки от жены нет? laughing
    vladimirvn
    1. злой партизан Сегодня, 20:59
      Цитата: vladimirvn
      А у вас лично,что, заначки от жены нет?

      sad
      А кто вам про ЭТО рассказал?
      Не "ИзяТоп" случаем? feel
      Убью гада при случае!! am Ну или спою накрен... feel
      drinks
      злой партизан
  12. Борис Томаров_2 Сегодня, 18:07
    Ну вот, а теперь соотнесите обвал фондовых рынков и публикацией кремлевского списка, не находите взаимосвязи?
    Борис Томаров_2
  13. Товарищ Ким Сегодня, 23:31
    Падение реальных доходов населения России, оказывается, связано с сокращением теневого сектора экономики, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Вопреки ожиданиям чиновников Минтруда, реальные доходы продолжили падение, и, по мнению министра, это связано со сжатием теневой занятости и сокращением доли скрытой оплаты труда в структуре доходов. Между тем, МВФ сравнил российскую экономику с экономиками африканский стран, где «теневой сектор» превышает уровень в 30%.
    Товарищ Ким
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