11:47 09 февраля
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Свидетелям Маска посвящается



Почти все уже наслышаны о запуске автомобильчика Tesla за пределы Земли. «Ну, запустили и запустили, неплохой PR-ход что для Space-X, что для Tesla», — подумал я. Пока не прочитал в новостях сообщение:
Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов
.

"Как так?" — подумал я. Только вчера стартовали и уже достигли орбиты Марса? И решил посчитать, с какой скоростью автомобильчик бороздит просторы галактики.


Итак, дано:
1. Старт состоялся в 23:45 (мск).
2. В новостях говорится, что автомобильчик покинул орбиту Земли через 6 часов после старта. Следовательно, время начала межпланетного перелета — 5:45 (мск).
3. Первое сообщение о преодолении орбиты Марса я нашел у РИА «Новости». Это было в 8:13. Я не смог найти, в какое время Илон Маск написал это сообщение в "Твиттере", поэтому будем считать, что где-то в это же время.
4. Получается, что с орбиты Земли до орбиты Марса аппарат добрался за 2 часа 28 минут... Уже чувствуете подвох? Мы у себя проводим ненужный эксперимент "Марс-500", отрабатывая полет до Марса, посадку и возвращение на Землю. Зачем?! Если полет занимает всего 2 с половиной часа! Ну ладно, отвлекся. В общем, переводим в секунды и получаем число 8880.
5. Расстояние между орбитами Земли и Марса (если лететь по прямой) — 60 млн. км. Для удобства переведем в метры и получим 6*10 в степени 10, или 60000000000.

Ну а теперь школьная формула: скорость = расстояние / время. 60000000000/8880 = 6756756,8 м/с.
Шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть метров в секунду.

Остаётся только поздравить господина Маска с долгожданным преодолением скорости света, каковая в вакууме равняется 300000 км/с. Ура, товарищи!
Автор: Андрей Умахов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 114

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  1. Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 05:59
    Автор , но позвольте , скорость света в вакууме около 300000 КМ/с , а не метров , хотя расчеты ваши интересны !
    Дядя Ваня Сусанин
    1. Стропорез Сегодня, 06:13
      В общем статья чепуховая, даже если учесть невольную или умышленную ошибку.
      Сам факт старта, полёта и возвращение двух ступеней тяжёлой ракеты на землю-это уже совершенно новый этап в развитии космонавтики.
      Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.
      Статья несёт некий негативчик, на который можно просто плюнуть, если учесть ,что наши олигархи , кроме ,как торговать природными ресурсами, народными кстати, и пилить бюджет ни хрена не умеют.
      Но с них станется.
      Стропорез
      1. Муссаси Сегодня, 06:22
        Цитата: Стропорез
        В общем статья чепуховая, даже если учесть невольную или умышленную ошибку.
        Сам факт старта, полёта и возвращение двух ступеней тяжёлой ракеты на землю-это уже совершенно новый этап в развитии космонавтики.
        Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.
        Статья несёт некий негативчик, на который можно просто плюнуть, если учесть ,что наши олигархи , кроме ,как торговать природными ресурсами, народными кстати, и пилить бюджет ни хрена не умеют.

        С языка прям сняли , но хотел ещё про покупку футбольных и баскетбольных клубов вставить! А Илону Маску респект и успехов. hi
        Муссаси
        1. Стропорез Сегодня, 06:31
          Цитата: Муссаси
          С языка прям сняли , но хотел ещё про покупку футбольных и баскетбольных клубов вставить! А Илону Маску респект и успехов.

          Приветствую Коллега! hi Хорошо ,что многие понимают, что весь мир идёт вперёд, а мы сидим со "скрепами" ,смотрим помёт-тв и верим в то, что "нетаналоговмире", да это точно ,нашей коррупции и казнокрадству аналогов в мире нет.
          Стропорез
          1. nadezhiva Сегодня, 07:59
            Цитата: Стропорез
            весь мир идёт вперёд, а мы сидим со "скрепами" ,смотрим помёт-тв и верим в то, что "нетаналоговмире"

            Мы какими были доверчивыми иди0тами времён Союза, такими и остались.
            На протяжении последних 5 лет компания показывает чистый годовой убыток. Наибольшие убытки имели место в 2015 году, составив около $900 млн. В третьем квартале 2017 года компания сообщила об убытке $671 млн.

            Как и другие компании Илона Маска (SpaceX, SolarCity), Tesla пользуется существенной финансовой помощью со стороны государства:
            Власти штата Невада согласились предоставить налоговые льготы в размере $1,3 млрд на строительство завода по производству аккумуляторных батарей;
            Часть дохода Tesla Motors, более $500 млн, связана с определёнными законодательными особенностями штата Калифорния (программа ZEV), согласно которым автопроизводители обязаны поставлять в штат определённый процент машин, не создающих загрязнения воздуха непосредственно, например электромобилей. Так как все автомобили Tesla относятся к таким, компания может перепродавать часть своей квоты («ZEV credit») производителям бензиновых машин, например компании Honda;
            По данным The Wall Street Journal, Маск также использует для финансирования Tesla средства от госконтрактов SpaceX.

            Зато теперь всё хорошо, правда? Забудьте про убытки, про финансирование со стороны государства. Забудьте про "лунную эпопею" Голливуда. Это всё в прошлом. Ну-ну. Кстати, в этот раз, в услугах Голливуда уже никто не нуждается. Технологии, знаете ли.
            nadezhiva
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:35
              В новостях говорится, что автомобильчик покинул орбиту Земли через 6 часов после старта.

              А ещё через час этот автомобильчик угнали марсиане! wassat
              Как же достали, эти масковские подпевалы! sad
              СРЦ П-15
              1. MoJloT Сегодня, 09:21
                А ещё через час этот автомобильчик угнали марсиане!

                Надо заявление в ГИБДД писать, я еще читал, что Макс кошелек в машине забыл. А я не верю, скорей этот чел который за рулем в машине ноги с земли сделал его подрезал. А это уже форменная уголовщина, так что в розыск и машину и гуманоида.
                MoJloT
          2. фигвам Сегодня, 10:26
            Стропорез

            По всем экономическим законам маск давно банкрот. Пентагон реализует программу выведения оружия в космос, предоставляя свои военные полигоны, поэтому и был придуман гражданский проект под прикрытием которого ведутся работы.
            фигвам
            1. Стропорез Сегодня, 10:32
              Цитата: фигвам
              По всем экономическим законам маск давно банкрот. Пентагон реализует программу выведения оружия в космос, поэтому и был придуман гражданский проект под прикрытием которого ведутся работы.

              Всё дело в том, Коллега, что мы с Вами не имеем доказательств ни одной из версий о финансировании проекта. Думается, что это и не нужно , просто сейчас есть факт пуска и благополучного возвращения двух ступеней, третью они доработают. hi
              Стропорез
              1. фигвам Сегодня, 11:10
                Ага, есть факт пуска ракеты не приносящей прибыль, тогда зачем всё это? людей никто на б/у ракетах запускать не будет, тогда проект тупиковый.
                фигвам
      2. Мур Сегодня, 06:46
        Цитата: Стропорез
        Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.

        Откуда такой вывод? SpaceX не предоставляет финотчетностей и хотя бы факт использования стартового оборудования космодрома заставляет сильно сомневаться в отсутствии помощи государства.
        Я не говорю уже о внезапно взявшихся откуда-то тысячах неизвестных специалистов по КА, появившихся у Маска и готовых наработках. Там уши NASA торчат явно и безальтернативно.
        Мур
        1. karish Сегодня, 06:49
          Цитата: Мур
          Цитата: Стропорез
          Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.

          Откуда такой вывод? SpaceX не предоставляет финотчетностей и хотя бы факт использования стартового оборудования космодрома заставляет сильно сомневаться в отсутствии помощи государства.
          Я не говорю уже о внезапно взявшихся откуда-то тысячах неизвестных специалистов по КА, появившихся у Маска и готовых наработках. Там уши NASA торчат явно и безальтернативно.

          Ну предположим часть специалистов НАСА перешла работать к Маску и что ?
          Что с этого . в Роскосмосе никто никуда не уходил - и чем это помогло ?
          karish
          1. Azim77 Сегодня, 07:09
            Не стоит сравнивать государственную компанию и частника. Это как сравнивать официальное такси и бомбил. Первые имеют лицензию, страховку, обслуживаемый парк машин, само собой бюрократическую машину и тд и тп, а второй бомбит на свой страх и риск. И неудача частника - не получилось ну и ладно, завтра еще попробую. А с госкомпании спрос другой. Также и с разработками: мерседес не выпускает монстров, с моторами на закиси азота и с огромными турбинами. А частники форсируют тока так..

            Почему никто не хочет сравнить успехи той же НАСА и частника Маска, между собой?
            Azim77
            1. karish Сегодня, 07:16
              Цитата: Azim77
              Не стоит сравнивать государственную компанию и частника. Это как сравнивать официальное такси и бомбил

              где бомбилы - это государство.
              Цитата: Azim77
              Первые имеют лицензию, страховку, обслуживаемый парк машин, само собой бюрократическую машину и тд и тп, а второй бомбит на свой страх и риск.

              Да ладно гнать то, условия работы в передовых частных компаниях такие , что государственным компаниям и не снились
              Цитата: Azim77
              И неудача частника - не получилось ну и ладно, завтра еще попробую. А с госкомпании спрос другой.

              Это какой же ?
              Глава космического центра им.Хруничева Алексей Варочко подтверждает информацию о том, что Центр запросил у государства 30 млрд рублей дополнительного финансирования «для оздоровления компании». Об этом сообщает РИА Новости,
              Цитата: Azim77
              Почему никто не хочет сравнить успехи той же НАСА и частника Маска?

              В чем ? Мысль разверните
              karish
              1. Azim77 Сегодня, 07:45
                Цитата: karish
                В чем ? Мысль разверните

                Мысль проста: сравнивать и противопоставлять нужно то, что по сути похоже друг другу - Роскосмос (Россия) и НАСА (США), Мерседес и Автоваз и т.д. А не дядю Мишу с соседнего гаража с Петром с автосервиса. Хотя дядя Миша так настроит карбюратор, что Пете и не снилось. А еще нагар прочистит содой... Полеты в Космос требовали больших научных исследований, открытий, новых материалов, схем, топлива и тд и тп. И разработку, поиски и бесчисленные испытания, многие из которых были безуспешные могли позволить себе госкомпании, только на субсидиях государства, на начальном этапе коммерцией тут и не пахло. Но время идет и теперь появились частники, которые на готовых результатах, начали коммерческую деятельность. Вот и все. А если сравнивать просто тех, кто в космос ракеты сейчас запускает, а не типа страна на страну, то сравните успехи Маска и американской НАСА. НАСА отстой, казнокрады?

                Да, по Илону Маску - нет в РФ аналога. Пытались создать такого: Прохоров с ё-мобилем. Но не нашли перспективу и главное инвесторов. А не делать что-то, разрабатывать просто так, чтобы просто было видимо научились уже. Тут выбор: или инициатива, веление партии, как в СССР - сделаем, будем первыми любой ценой или по капиталистическому рынку - какую рентабельность даст этот бизнес-проект. Как говориться или крест снять или трусы надеть.
                Azim77
                1. шурави Сегодня, 09:45
                  Цитата: Azim77
                  А не дядю Мишу с соседнего гаража с Петром с автосервиса. Хотя дядя Миша так настроит карбюратор, что Пете и не снилось. А еще нагар прочистит содой...


                  В реальности оканчивается всё тем, что поверив словам Azim77 и посетив гаражный ремонт дяди Миши, незадачливый владелец вскорости потянет на "галстуке" своё авто в сервис к Петру.
                  Ибо в гараже дяди Миши ничего окромя ржавых ключей, тупых отвёрток да непомерных амбиций нет. Покупка компрессора в планах, которая постоянно переносится., а газоанализатор вообще недостижимая мечта.
                  Тем не менее, толпы идиотов, позволяют дяде Мише сносно жить. Ибо они истово верят, что если на их авто с убитым мотором объёма 1,2 л провести некоторые шаманские манипуляторы с карбюратором, то оно, авто то есть, превратится гоночный болид. hi
                  шурави
            2. a.sirin Сегодня, 11:40
              Вы в сознании? Мерседес - Бенц не государственная компания
              a.sirin
          2. Пофиг Сегодня, 09:02
            В spaceХ полный интернационал. Маск собрал весь цвет мирового ракетостроения, Лучших инженеров и учёных со всего мира включая и Россию.
            Пофиг
            1. CONTROL Сегодня, 10:10
              Цитата: Пофиг
              В spaceХ полный интернационал. Маск собрал весь цвет мирового ракетостроения, Лучших инженеров и учёных со всего мира включая и Россию.

              У адептов новой религии свидетелей гениального Маска (они же хипстеры) сегодня религиозный праздник. Красная машина Маска с манекеном на водительском сиденьи пересекла орбиту Марса и направилась к поясу астероидов. Мир ликует и поднимает руки вверх (что тут же показывают соответствующие каналы на ютубе и в твиттере).
              И это, конечно, ничего, что ракета сменила траекторию и вместо намеченной гелиоцентрической орбиты, близкой к помазанному для сектантов мёдом Марсу, отправится «в глубины Солнечной системы». Ничего, что из трёх разгонных блоков нормально сели только два. Наконец, ничего, что в космосе не распространяется звук, и затея проигрывать в красной машине трек Боуи Space Oddity выглядит не смешной, как о том сообщает Маск, а глупой.
              Потому что, правильно, главное во всём этом — что осваиваются прекрасные сикстильярды бюджета, которые никто и никогда не подумает возвращать. Маск умеет рисовать красивую компьютерную графику и покорять ею самых модных и продвинутых пользователей айфонов. Кстати, и в распространяемых видео полёта красной машины мы тоже имеем дело с графикой, или как это теперь принято называть, реконструкцией.
              https://www.planet-kob.ru/articles/7046/polety-vo
              -sne-i-nayavu
              CONTROL
          3. Мур Сегодня, 09:03
            Цитата: karish
            Ну предположим часть специалистов НАСА перешла работать к Маску и что ? Что с этого . в Роскосмосе никто никуда не уходил - и чем это помогло ?

            Не стОит применять дурацкий прием "у вас не лучше", особенно и не умея им пользоваться.
            Речь шла о наличии или отсутствии бюджетного финансирования Маска. Маска, а не Роскосмоса. Ракеты падают у него и у нас. Только РФ затрачивает бюджетные средства на подготовку персонала, а он нет. За него это сделало NASA.
            Про использование космодрома, как я понимаю, вопросов нет.
            Мур
        2. Стропорез Сегодня, 07:06
          Цитата: Мур
          Откуда такой вывод?

          Маск миллиардер, нанять коллектив для него пара пустяков. Сам запуск обошёлся 90млн.енотов, стоимость проекта 500 млн.,это дешевле , чем яхта б.усманова или б.абрамовича.
          Цитата: Мур
          Я не говорю уже о внезапно взявшихся откуда-то тысячах неизвестных специалистов по КА, появившихся у Маска и готовых наработках. Там уши NASA торчат явно и безальтернативно.

          Скорее там уши от наших соотечественников и с южмаша растут. wink
          Да и вообще всё это совершенно не важно,важно то , что человек осуществил свою мечту или бизне-проект если хотите, и при этом простебался классно, запустив в космос свою машину с манекеном и камерами, кстати , сейчас идёт прямая трансляция полёта на ютубе.
          Теперь становится очевидным, что мы советское наследие исчерпали полностью.
          Получите. Распишитесь.
          Стропорез
          1. spirit Сегодня, 07:53
            У нас под эту дудку особо умные хотели ещё наложек на луну ввести laughing ).Что то вроде хотите на луну?платите )
            spirit
          2. Мур Сегодня, 09:18
            Цитата: Стропорез
            Теперь становится очевидным, что мы советское наследие исчерпали полностью.Получите. Распишитесь

            Распишемся, когда он заявленные 63,8т на НОО выведет.
            А наследие мы не исчерпали, а просохатили. 105-тонный Буран выводили как-то на орбиту.
            Мур
            1. Стропорез Сегодня, 09:25
              Цитата: Мур
              А наследие мы не исчерпали, а просохатили. 105-тонный Буран выводили как-то на орбиту.

              Согласен.Без напряга и в автоматическом режиме.
              Я имел в виду, что все ракеты, что мы имеем на сегодня-это ракеты советских разработок и за 30 истекших лет , ничего нового не появилось.
              Стропорез
          3. Пофиг Сегодня, 09:30
            Интервью Маска после запуска ракеты:

            Пофиг
      3. Одиссей Сегодня, 07:10
        Цитата: Стропорез
        Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.

        Тут,простите,Вы не правы. В мире глобалистского капитализма любая крупная частная корпорация тесно связанна с государством и получает от него прямую или косвенную поддержку.Если Вам интересно почитайте работы Н.Хомского по этому вопросу (он ,кстати,американец).
        А уж про "высокотехнологичную сферу" и говорить не приходиться.Это классический фокус многократно проворачиваемый с 70-х годов -НИОКР и технологии разрабатывается за бюджетные деньги,а капитализируются уже в частном виде .Space-X использует оборудование,технологии,и кадры гос.структур (по финансам надо иметь полный доступ к к документам).
        Однако ,в целом,для Американцев это большой успех и их конечно можно поздравить.Теперь они потенциально смогут снова запускать человека в космос.
        Цитата: Стропорез
        то наши олигархи , кроме ,как торговать природными ресурсами, народными кстати, и пилить бюджет ни хрена не умеют

        Это да,тут не поспоришь.
        Одиссей
        1. Стропорез Сегодня, 07:25
          Цитата: Одиссей
          А уж про "высокотехнологичную сферу" и говорить не приходиться.Это классический фокус многократно проворачиваемый с 70-х годов -НИОКР и технологии разрабатывается за бюджетные деньги,а капитализируются уже в частном виде .Space-X использует оборудование,технологии,и кадры гос.структур (по финансам надо иметь полный доступ к к документам).

          Была инфа , что Маск сотрудничает ещё с одной частной американской компанией и вроде бы это совместный проект(запамятовал название).
          То что касается НИОКР и технологий то, вполне могу с Вами согласиться.
          А вот относительно бюджетных средств скорее не соглашусь, поскольку такого рода схемы работают только у нас.
          Финансирования , я думаю, там и без бюджета хватает. Можно только представить сколько миллионов выписала Тесла за такую рекламу своего бренда!!! Да и в спонсорах, надо полагать, у Маска недостатка тоже нет. hi
          Стропорез
        2. karish Сегодня, 07:31
          Цитата: Одиссей
          А уж про "высокотехнологичную сферу" и говорить не приходиться.Это классический фокус многократно проворачиваемый с 70-х годов -НИОКР и технологии разрабатывается за бюджетные деньги,а капитализируются уже в частном виде .Space-X использует оборудование,технологии,и кадры гос.структур (по финансам надо иметь полный доступ к к документам).

          Ну предположим это так.Хотя может подкрепите свои утверждения названием проекта НАСА ( хотя бы частично отработанного ) где отработанные ступени были многоразовыми и возвращались идентично
          Но результат то есть request
          может роскосмосу то же стоит поделиться технологиями с каким то частником - глядишь и результат какой то будет ?
          Только мне кажется , что тут лучше ещё виллу в Ницце купят или яхту.
          karish
          1. MoJloT Сегодня, 09:37
            Только мне кажется , что тут лучше ещё виллу в Ницце купят или яхту.

            На это надо чуть по больше денег, так что можно сразу Ниццу покупать.
            MoJloT
        3. MoJloT Сегодня, 09:46
          В мире глобалистского капитализма любая крупная частная корпорация тесно связанна с государством и получает от него прямую или косвенную поддержку.
          Скорей всего Вы правы, особенно учитывая большие финансовые потери которые несут компании Макса, тот же тесла к примеру.
          MoJloT
      4. Пофиг Сегодня, 09:27
        Интервью Маска после запуска ракеты:
        Пофиг
      5. MoJloT Сегодня, 09:28
        Сам факт старта, полёта и возвращение двух ступеней тяжёлой ракеты на землю-это уже совершенно новый этап в развитии космонавтики.

        Сам факт что над Россией, с значительным превышение, без номеров и страховки, с гуманоидом без прав, пронесся авто, должен был возмутить ГИБДД до предела. Почему не стреляли по колесам ?
        MoJloT
      6. Лопатов Сегодня, 10:04
        Цитата: Стропорез
        Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.

        Вы считаете, что 4.9 млрд. долларов- не деньги?
        Лопатов
        1. Стропорез Сегодня, 10:07
          Цитата: Лопатов
          Вы считаете, что 4.9 млрд. долларов- не деньги?

          Деньжищи большие, но это ж его деньги, а не бюджетные. hi
          Стропорез
          1. Лопатов Сегодня, 10:12
            Цитата: Стропорез
            но это ж его деньги, а не бюджетные.

            Это именно бюджетные. Причём без учёта контрактов на льготных условиях от ВВС США и НАСА.
            Лопатов
      7. sir_obs Сегодня, 10:06
        Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.


        Вот тут не правы. Финансируется тема из NACA, так же, как специалиста оттуда работают на проект. Маск только вывеска.
        sir_obs
      8. pytar Сегодня, 10:45
        Илон Маск с Спайсекс сделал феноменальны технический рывок в будущего! Оно (будущее) уже сдесь! Благодаря Илона Маска! Только недобросовестный может отрицать эго достижения! Потрясающее выглядят посадки обоих модулях первых ступеней рядом!
        Надеюсь, что успехи СпайСекс будут жесткая потряска для чиновниках Роскосмоса и они наконец то возмутся за дело! Разбазарили милиарды, а никакого толка! Сколько так еще можно?! Помню одно время мы так по телевизорах смотрели с восхищением, стартов советских ракет в Космосе! Как сейчас смотрим Фолконов Илона Маска!
        pytar
      9. Deadушка Сегодня, 11:24
        Цитата: Стропорез
        Но с них станется

        угу.... особенно за плагиат laughing
        Deadушка
    2. dsk Сегодня, 06:59
      Здравствуйте Иван!
      Цитата: Дядя Ваня Сусанин
      Автор
      "Смеётся тот, кто смеётся последний."
      dsk
  2. andrewkor Сегодня, 06:00
    Подумаешь ,в запятых запутался.Со мной такое и на ВО случается,но не с числами же!
    andrewkor
    1. Rey_ka Сегодня, 08:01
      На то и расчитано что новости никто с калькулятором не слушает. А устно считать уже большинство из нас разучились
      Rey_ka
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:03
    Пока не прочитал в новостях сообщение:
    Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов

    Очередная бредятина сми. bully Стоит ли обращать на это внимание. Эти "борзописцы" могут написать, что ракета находясь на старте уже на орбите соседней галактики, и ничего проглотят, поверят! laughing
    a.s.zzz888
    1. Стропорез Сегодня, 08:30
      Цитата: a.s.zzz888
      ти "борзописцы" могут написать, что ракета находясь на старте уже на орбите соседней галактики, и ничего проглотят, поверят!

      Ну вы же глотате , что путин "хороший", "белый" и "пушистый" и ничего , перевариваете wassat
      Стропорез
      1. Mestny Сегодня, 08:55
        Что, опять пукан припекает?
        Мы не считаем его ни белым ни пушистым.
        Мы считаем, что альтернативы ему на данный момент нет. Какой бы он "плохой" ни был - это неизмеримо лучше афериста Грудинина.
        И соответственно относимся к яростным подпевалам "нового режима".
        Mestny
        1. Стропорез Сегодня, 09:01
          Цитата: Mestny
          Какой бы он "плохой" ни был - это неизмеримо лучше афериста Грудинина.

          "Аферисту" Грудинину до афериста сечина надо 140 лет работать!
          Цитата: Mestny
          Что, опять пукан припекает?

          Неее ,это у вас дно пробило или днище wassat
          Стропорез
        2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
          Mestny Сегодня, 08:55 ↑ Новый
          Что, опять пукан припекает?
          Мы не считаем его ни белым ни пушистым.

          Не стОит тратить нервы на вбросы. Результаты выборы докажут КТО ЕСТЬ КТО.
          a.s.zzz888
    2. Симаргл Сегодня, 11:17
      Цитата: a.s.zzz888
      Очередная бредятина сми.

      lon [email protected] 7 февр.
      Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt.
      Однако следующий твит
      Elon Musk @elonmusk 7 февр.
      Last pic of Starman in Roadster on its journey to Mars orbit and then the Asteroid Belt
      Даёт основание полагать, что то ли мы не правильно переводим, то ли у Маска не лады с языком (родился в ЮАР, потом Канада - могли дать эффект).
      Exceeded - читайте в будущем времени: превысив.
      Симаргл
  4. Туз Бубен Сегодня, 06:18
    очередной пример жабодушения....
    не парафинить надо, а принимать как руководство к действию, иначе так и останемся чм.шниками, а парень с соседнего двора будет танцевать желанных девок.
    Ну это я так...образно...
    Туз Бубен
  5. кедр Сегодня, 06:30
    Один вопрос только, кто датирует Илона Маска?
    кедр
    1. aybolyt678 Сегодня, 08:24
      Цитата: кедр
      Один вопрос только, кто датирует Илона Маска?

      деньги в тумбочке берет... Вы посмотрите его проекты: солнечная черепица с аккумуляторами - делают ненужными электростанции с проводами, сообщение между побережьями Америки поездами в вакуумном тоннеле снижают стоимость и скорость доставки в разы. Практически фантастика.
      что касается автомобиля на орбите, то не все там чисто, полет получается неуправляемый, направлен был якобы в сторону Марса, затем заявлен пояс астероидов
      aybolyt678
      1. Стропорез Сегодня, 08:27
        Цитата: aybolyt678
        что касается автомобиля на орбите, то не все там чисто, полет получается неуправляемый, направлен был якобы в сторону Марса, затем заявлен пояс астероидов

        Автомобиль закреплён на платформе с разгонным блоком. Прямые включения полёта на ютубе есть. hi
        Стропорез
        1. Wedmak Сегодня, 10:20
          Все включения двигателя уже были, топлива нет, конструкция вышла на орбиту, полет не управляемый. А скоро и батарейки на авто, питающие камеры закончатся. И потом попробуй найди этот автомобиль....
          Wedmak
          1. Симаргл Сегодня, 11:20
            Цитата: Wedmak
            И потом попробуй найди этот автомобиль....
            Всё рассчитано: упадёт перед Curiosity, на 4 колеса.
            Симаргл
      2. sir_obs Сегодня, 10:10
        90 процентов электороэнергии в мире, это сжигание углеводородов. На данном жтапе солнечная жнергия актуальна только в очень немногих местах, где постоянно ясная погода. Поезд в вакууме, не маск придумал, фантасты нечто подобное в своих романах описывали задолго до его рождение. Но прилумать нечто и вопролить в реальности, не одно и то же.
        sir_obs
    2. donavi49 Сегодня, 10:18
      SpaceX - ну у них успешно 18 ракет за бабло ушло в космос за 2017 год. Например у России и Китая столько-же, только у России 17 успешных, у Китая - 16.5 (один частично успешный).

      При этом, в прошлом году у Макса только 7 ракет ушли с грузами федеральных ведомств и бюджетных средств (ВВС, НАСА, НРО). Остальные 11 с 100% коммерческими спутниками от частных заказчиков.

      Такого показателя нет ни у одной страны в мире (у России основная масса это госконтракты).

      При этом у Маска очередь на 2 года вперед на запуски, несмотря на ежегодное наращивание количества запусков (в этом году Макс планирует запустить больше всех в мире).

      На начальном этапе их дотировало и государство тоже кстати. Но не в тупую - вливало миллиарды, а потом прощала, а довольно хитрым механизмом преференций и с отчетностью.

      И да - уже глупо говорить про Маска. Маск сделал возможно и себе подлянку - он показал всем, что космос достижим для обычной корпорации, при этом на космосе можно зарабатывать. Это как раньше - НТС первая выпустила невероятно успешный Андроид-смартфон в 2008 году. И спустя 10 лет - где та НТС? И сколько участников на рынке? От гигантов вроде самсунга, до всяких китайских Догги по 50 долларов.

      Сейчас целый ряд частных компаний со всего мира работает в этом. После первой неудачи Електрон - отлично отлетал, скоро третья ракета полетит. В них уже вливает денежки Гугл.

      БлюОрдижин, СпайсОне, Орбитал и другие - уже на финишной прямой. Другие подтягиваются. Масса компаний или делают свои проекты или участвуют в чужих. Это принципиально иная среда - основанная на экономическом выхлопе. Не нужна супер-ракета, супер-ка или супер-проект - нужен тот, который будет рыночным и места на который будут пользоваться спросом.
      donavi49
      1. Wedmak Сегодня, 10:25
        Не нужна супер-ракета, супер-ка или супер-проект - нужен тот, который будет рыночным и места на который будут пользоваться спросом.

        Очень трезвая мысль. Но спрос пока только на запуск спутников, что будет, когда рынок насытиться? А это произойдет быстро, т.к. спутники продукт штучный. Уже сейчас, Россия, США и Европа вполне справляются с запусками.
        Wedmak
        1. BlackMokona Сегодня, 10:44
          А тогда во всю начнётся Старлинк, проект спутникового интернета от SpaceX ,десять тысяч спутников собственного производства планируют запустить. Первые два эксперементальных по этому проекту летят в этом месяце
          BlackMokona
          1. Wedmak Сегодня, 11:25
            во всю начнётся Старлинк, проект спутникового интернета от SpaceX ,десять тысяч спутников собственного производства планируют запустить

            Сами-то в это верите?
            Wedmak
  6. Letnab Сегодня, 06:33
    Вчера по ТВ немного эту тему задели. Про то, что команду разработчиков ракеты переманил с какой то крупной фирмы, этим заполучил уже готовые проекты ракет... По автомобилю Тесла, тоже взял на работу разработчиков с готовым проектом, машину собрали, производство настроили, далее разработчики были уволены. Да и батареи для авто выпускает Китай... Если это действительно так, то успехи временные, должен случиться застой в дальнейшем.
    Вполне так успешный менеджер...
    Letnab
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 10:28
      > с какой то крупной фирмы
      какой?

      > этим заполучил уже готовые проекты ракет...
      зачем тогда испытывал фалкон 1, гроссхопер? почему не сразу фалкон 9?
      Евгений Гончаров (smoogg)
    2. Симаргл Сегодня, 11:29
      Цитата: Letnab
      Да и батареи для авто выпускает Китай...
      Вполне себе аккумуляторы Самсунг, как в ноутбуках. Только в прошлом году додумался воткнуть оригинальный батарейный блок - увеличил пиковый пробег до 1000 км.
      Симаргл
  7. demiurg Сегодня, 06:35
    Жаба давит? Первая сверхтяжелая ракета со времен Аполлона и Энергии удачно запустила ПН. Причем ракета созданная коммерсантами. Чего про батут не вспоминаем?

    Хочется обгадить чужую удачу? Ну так лучше тогда публиковать убытки Маска. Или вовсю вспоминать что технологии и персонал были получена фактически задаром. Хотя это ничуть не умаляет того, что
    133 тонны были выведены на НОО, причем разом работали 27 двигателей.
    demiurg
    1. sir_obs Сегодня, 10:12
      122тонны? А что там составляло полезную нагрузку кроме родстера? Чугунный баласт? Что-про это не упоминается. Откуда вы взяли, что там столько было?
      sir_obs
    2. Wedmak Сегодня, 10:17
      Хотя это ничуть не умаляет того, что 133 тонны были выведены на НОО

      Откуда там 133 тонны? На НОО вышло гораздо меньше - по сути родстер и платформа на которой он стоит+движок с баком, которые никак сотню тонн не весят..
      Wedmak
    3. slontusid Сегодня, 10:29
      родстер массой 2 тонны + остаток топлива для повторного включения во второй ступени (еще пару тон) превратились в 133 тонны?
      Одноразовый Фэлкон 9 мог вывести этот родстер на данную траекторию без проблем.
      А с учетом того что центральный блок ФХ разбился, то получается по потерям ступеней данный запуск ФХ ничем не отличался от одноразового Ф9 : потеряна 1 первая ступень и 1 вторая ступень.
      Получается что приземлившиеся 2 боковых ускорителя никакого влияния на вывод родстера на орбите не оказали.
      С тем же успехом они могли просто рядышком лететь в качестве почетного эскорта..
      slontusid
    4. slontusid Сегодня, 10:41
      Цитата: demiurg
      133 тонны были выведены на НОО, причем разом работали 27 двигателей.

      если бы они вывели на НОО хотя бы тонн 35 (при агрессивно рекламируемых обещанных 63 тоннах)
      то с натяжкой можно было бы назвать ФХ сверхтяжелой РН, поскольку этого не может сделать ни одна из РН ,находящихся в эксплуатации.
      Но запустить 2 тонный родстер на заявленную орбиту может множество текущих РН.
      Протон такое мог сделать еще в 60х годах.
      slontusid
    5. куртка бейна Сегодня, 11:25
      Цитата: demiurg
      Жаба давит? Первая сверхтяжелая ракета со времен Аполлона и Энергии удачно запустила ПН. Причем ракета созданная коммерсантами. Чего про батут не вспоминаем?

      Хочется обгадить чужую удачу? Ну так лучше тогда публиковать убытки Маска. Или вовсю вспоминать что технологии и персонал были получена фактически задаром. Хотя это ничуть не умаляет того, что
      133 тонны были выведены на НОО, причем разом работали 27 двигателей.

      Так у местных горе-патриотов, если например, нужно обгадить Чубайса, то того же Маска смело приводят в пример.

      Потому, что они латентные русофобы и втайне восторгаются и завидуют Америке. Не знали? hi
      куртка бейна
  8. Умник Сегодня, 06:36
    А есть ли ракета в россии способная вывести столько же полезного груза на орбиту, сколько детище маска?
    Умник
    1. Стропорез Сегодня, 06:44
      Цитата: Умник
      А есть ли ракета в россии способная вывести столько же полезного груза на орбиту, сколько детище маска?

      После ликвидации программы Буран-Энергия тяжёлых ракет в РФ нет.
      Стропорез
      1. Wedmak Сегодня, 09:36
        Вообще есть сомнения насчет тяжелости Хеви. Например, почему не поставили максимальную нагрузку на ракету в виде заявленных десятков тонн полезного груза? Опять же, заявленные 64 тонны это на низкую опорную орбиту, а оттуда чем выводить дальше? При возвращении ступеней эта масса снижается уже до 30 тонн. А если к МКС лететь, что сейчас важнее Марса? Еще вдвое снизиться? А стоимость снизиться?
        И самое главное - это только первый запуск. Шоу в 2018 году. А Энергия летала в конце 80-х, выведя на орбиту сначала 80 тонный Скиф, а потом 100-тонный Буран. И ничего страшного ,что сейчас у нас нет таких ракет, для начала ответьте на 2 вопроса: 1. А оно надо? 2. А ресурсов хватит?
        Wedmak
        1. donavi49 Сегодня, 10:25
          Стоимость разная. Сейчас никто не гонится за 10005000 тоннами (кроме SLS - который делают чтобы Маке Грейт Агаин и 100005000000 долларов за запуск никого не пугают, бюджет США оплатит - но судьба у нее как у Сатурна).

          Хэви уникальна тем - что она дешева и рыночна. То есть это более тяжелый инструмент для вывода спутников, доставки тяжелых КА на МКС или заброса разного в дальний космос. Макс озвучил цену на интервью - 90 млн за ракету (не путать с 500+млн на разработку - что кстати тоже дешево - хотя и понятно как достигнуто, простой связкой, которая породила некоторые проблемы, но их решили).
          donavi49
          1. Wedmak Сегодня, 10:40
            Хэви уникальна тем - что она дешева и рыночна.

            Сомневаюсь. 90 млн за ракету, это конечно дешевле Дельты. Посмотрим, как и на какую орбиту Хеви выведет реальные, а не заявленные 60 тонн полезной нагрузки. Пока этот старт по сути проверка ракеты, с попутной нагрузкой в 2-3 тонны.
            Wedmak
    2. Вадим237 Сегодня, 09:19
      В ближайшие лет 13 такой ракеты у России не предвидится. Союз 5 будут строить не меньше по времени чем уже не нужную, или условно нужную, Ангару.
      Вадим237
      1. Умник Сегодня, 11:00
        А КАк же ангара?
        Умник
    3. slontusid Сегодня, 10:47
      Цитата: Умник
      А есть ли ракета в россии способная вывести столько же полезного груза на орбиту, сколько детище маска?

      запустить 2 тонный родстер на заявленную орбиту?
      Протон такое мог сделать еще в 60х годах.
      slontusid
      1. slontusid Сегодня, 10:56
        Цитата: slontusid
        Протон такое мог сделать еще в 60х годах.

        Более того -
        1 ноября 1962 г. с космодрома Байконур при помощи 4-х ступенчатой ракеты-носителя среднего класса Молния (по сути дела древний вариант Союза с дополнительной ступенью)
        был запущен "Марс-1" — первый в истории космический аппарат, выведенный на траекторию полёта к Марсу.
        Причем в отличии от запущенного в 2018 году родстера, "Марс-1" ,запущенный 56 лет(!!!) до этого,реально пролетел рядом с Марсом, а не просто куда-то в сторону орбиты марса.
        То есть широко разрекламированный и восторженно встреченный обывателями запуск "сверхтяжелой " ракеты Маска в 2018 году не смог даже повторить достижение средней ракеты СССР 1962 года.
        slontusid
        1. slontusid Сегодня, 11:17
          Цитата: slontusid
          широко разрекламированный и восторженно встреченный обывателями запуск "сверхтяжелой " ракеты Маска в 2018 году не смог даже повторить достижение средней ракеты СССР 1962 года.

          Первый пуск РН 8К78 «Молния» с космодрома Байконур — 10 октября 1960 года, а с космодрома Плесецк был выполнен 19 февраля 1970 года. Всего с космодрома Плесецк было осуществлено 229 пусков ракеты-носителя «Молния».
          slontusid
        2. slontusid Сегодня, 11:32
          Цитата: slontusid
          широко разрекламированный и восторженно встреченный обывателями запуск "сверхтяжелой " ракеты Маска в 2018 году не смог даже повторить достижение средней ракеты СССР 1962 года.

          Дисклэймер - то что я критикую некоторые кривляния Маска не означает, что я поклонник роскосмоса.
          роскосмос - сборище ворюг ,бюрократов и приспособленцев-конъюктурщиков.
          slontusid
      2. куртка бейна Сегодня, 11:40
        Цитата: slontusid
        Цитата: Умник
        А есть ли ракета в россии способная вывести столько же полезного груза на орбиту, сколько детище маска?

        запустить 2 тонный родстер на заявленную орбиту?
        Протон такое мог сделать еще в 60х годах.

        куртка бейна
  9. Мур Сегодня, 06:37
    Полагаю, это неточность перевода. Выражение "превзошли орбиту Марса" в данном случае надо трактовать как "превысили разгонную скорость для вывода на орбиту Марса".
    Двигатели разгонного блока по какой-то причине выключились позже и теперь машинка когда-нибудь попадёт не на орбиту Марса, а в район пояса астероидов.
    Мур
    1. dauria Сегодня, 09:02
      Полагаю, это неточность перевода.


      Не исключаю, что у них журналисты тоже из "гуманитариев", как и наши. Но радует, что с утра трезвые люди на ВО остались. laughing
      dauria
  10. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 06:38
    Статейка глупая, а название хорошее. Я бы сказал так: Посвящается менагерам - мечтателям роскосмоса. Машинка с рулевым на фоне земли смотрится симпатично и убедительно
    ШУРУМ -БУРУМ
    1. Mestny Сегодня, 08:57
      Мечта малолетних зад..тов. У пилота ещё ойфон должен быть в руке. Тогда все малолетние дружно завоют, что и они так могут, но Путин им мешает.
      Mestny
    2. donavi49 Сегодня, 10:29
      18 запусков в прошлом году у Маска - это объективные данные. Из них 11 с нагрузкой коммерческих компаний.

      В этом больше. Начинали они с тотальной доминации Роскосмоса по выводу КА. И сейчас запускают столько сколько Роскосмос и в этом году больше по плану.

      Увидим как будут раскупать места на Хэви - рынок расставит приоритеты. На обычную 9ку - все окна раскуплены более чем на 2 года вперед (и только если будет перенос по вине неготовности КА - можно будет вклинить свою нагрузку ранее 21 года).
      donavi49
  11. viktor_ui Сегодня, 06:41
    А новость, видимо, Элон Маск лично и озвучил...легко быть нонче критиканом. Вы сами то трансляцию запуска, вывод на расчетную траекторию и классную парную посадку возвращаемых ступеней то до конца глянули ??? Там огромное количество молодых парней и девах, с большим воодушевлением и поддержкой восприняли данное событие...У них ВСЕ ПУТЕМ что с частной космонавтикой, что с НАСА.
    "автомобильчика Tesla"...зря вы так через ФИ...как-то неубедительно у вас все это получилось описать. no
    viktor_ui
    1. Mestny Сегодня, 09:06
      Ничего, не расстраивайтесь. Грудинин построит вам космодром у МКАД, откуда немедленно начнёт запускать сверхтяжёлые ракеты strawberry P-II с подростками на борту во все концы вселенной. А перед этим немедленно разгонит Роскосмос. Всем же очевидно, что они ничего не делают, и значит не нужны.
      Mestny
      1. viktor_ui Сегодня, 11:23
        Грудинина и ему подобных в дальнее эротическое путешествие... а росскосмосу в его сегодняшней ипостаси до конторы Маска - как раком до Пекина... одни удосужились растерять золотое наследие СССР и ничего действительно нового не придумав за прошедшую кучу лет кроме здоровенной подводной флотили космических спутников... и "выскочку" И. Макса, который успел за короткое время воплотить в живом железе кучу направлений с итоговой вишенкой в виде полноценного тяжелого ракетоносителя ... росскосмос далековжопе и нечего тут даже сравнивать . Я не расстраиваюсь однозначно, ибо умею радоваться за людей и коллективы...которые достигли реального прогресса в делах,которыми занимаются.И за наших буду радоваться, когда дела реально пойдут в гору...дела, а не бакланство и болтовня.
        viktor_ui
  12. savage1976 Сегодня, 07:55
    И с математикой у автора плоховасто и чужие успехи оплевать хорошо получилось. Вот только нам в связи с этим приходится свои неудачи прорывом называть. А ведь профукано практически все. Если раньше держали 50+% мировых запусков, то уже треть и катимся ниже. Перемога однако.
    savage1976
    1. Mestny Сегодня, 09:00
      Про полимеры забыли. Полимеры то давно уже того! Вот с этого всё и началось. Да если бы не Путин, мы бы уже Юпитер осваивали, и в школу бы уже ходить не надо было. А теперь всё профукано.
      Mestny
  13. Гардамир Сегодня, 08:14
    Когда спорил социализм с капитализмом это понятно. Вопрос автору, Маск делает будущее, что делают Сечины, Рогозины, Дворковичи, Роттенберги? на поливании помоями других собственного величия не добьёшьсяя.
    Гардамир
    1. andrew42 Сегодня, 08:46
      Да пусть себе делает. Это самое будущее. Хотя на самом деле Маск делает БИЗНЕС, свой, личный бизнес, и не более того. А по поводу "технологического прорыва" надо спокойнее оценивать ситуацию. Надеюсь, про американскую СОИ 80-х годов еще не забыли? - У них уже давно истребители с лазерными пушками должны барражировать в стратосфере ,и Дарт Вейдер на флагманском "ястребке".
      andrew42
  14. Комментарий был удален.
  15. Инжeнeр Сегодня, 08:46
    Двоечник)
    Расслабьтесь, мужики, и не завидуйте. У нас Прогресс есть самарский, он сможет и не такое.
    Инжeнeр
    1. Стропорез Сегодня, 08:54
      Цитата: Инжeнeр
      Расслабьтесь, мужики, и не завидуйте. У нас Прогресс есть самарский, он сможет и не такое.

      В ответ Маску, рогозину надо отправить к Марсу "камаз" на "Прогрессе" , в кресле будет сидеть его чучело, а в кабине играть музыка из к/ф "Дальнобойщики". yes
      Стропорез
      1. Alex_59 Сегодня, 09:39
        Цитата: Стропорез
        в кресле будет сидеть его чучело

        Лучше его сын.
        Alex_59
        1. Стропорез Сегодня, 09:53
          Цитата: Alex_59
          Лучше его сын.

          Штурманом с папашей полетит к неизведанным мирам. laughing
          Стропорез
      2. MoJloT Сегодня, 09:56
        Скорей не Рогозин, это прямая обязанность ГИБДД организовать погоню. Машину на штраф стоянку, гуманоида продуть и отправить снег 15 суток чистить.
        MoJloT
  16. Wedmak Сегодня, 09:09
    Я вот так и не понял, что же такого прорывного сделал Маск? Ну закинул он на орбиту к Марсу 2 тонны, и что? У нас это проделывали с Фобосами в конце восьмидесятых... Правда тоже промазали мимо орбиты, так и технологии другие были. Но у нас был исследовательский аппарат и кое-что полезного он передал, а тут тупо 2 тонны железа с батарейками питающие камеры.
    Конечно шоу было отличное, тут не поспоришь. Но вот полезность сего действа сомнительная. Я так понимаю, что в родстер только камеры и пихнули. Никаких других энергетических источников ,кроме родных аккумуляторов тоже нет. И скорее всего за орбитой Луны этот объект потеряется из виду, если не раньше.
    Что касается Фалкон Хеви: возвращение ступеней конечно это эффектно, но вот не эффективно. Протон выводит больше и дешевле. Возможно в недалеком будущем составит конкуренцию Ангаре и Союзу как транспорт. До пассажирских еще как до Луны.
    Так что вывод: пиар компаний Тесла и СпейсИкс отличный, полезный выхлоп от пуска только один - хоть ракету проверили.
    Wedmak
    1. Вадим237 Сегодня, 09:22
      Создал многоразовую сверхтяжёлую ракету которая позволит собирать крупные космические станции на орбитах в перспективе пилотируемые корабли на НОО - с меньшими затратами.
      Вадим237
      1. Wedmak Сегодня, 09:40
        Создал многоразовую сверхтяжёлую ракету

        Еще не создал, а испытывает по сути прототип. И вообще-то частично многоразовую, причем ее эффективность пока не подтверждена и по его же заявлениям экономия не дотягивает даже до 10%. А планировалось больше 30...
        которая позволит собирать крупные космические станции на орбитах

        Для начала пусть сначала закинет на орбиту МКС хотя бы 5-6 тонн полезной нагрузки.
        в перспективе пилотируемые корабли на НОО

        И каким макаром эти корабли будут уходить дальше НОО? На веслах что ли? Им тоже нужно топливо,чтобы хотя бы добраться до МКС, а это опять уменьшение полезной нагрузки.
        Wedmak
    2. Вадим237 Сегодня, 09:24
      "До пассажирских еще как до Луны" - Вот до Луны может даже в этом или следующем году осуществится.
      Вадим237
      1. Wedmak Сегодня, 09:43
        Опять Теслу запустит? Гм.. как бы нагрузки для лунной миссии нет насколько я знаю. Никто туда не собирается в ближайшие пару лет - ни орбитальных, ни тем более с посадкой. Никто также не собирается рисковать собственной жизнью, взлетая на ракете не сертифицированной для пилотируемых полетов.
        Wedmak
    3. куртка бейна Сегодня, 09:34
      Цитата: Wedmak
      Я вот так и не понял, что же такого прорывного сделал Маск?

      Если совсем коротко, то Маск сделал то, что и обещал. В отличии от рогозиных и всего Роскосмоса.

      Цитата: Wedmak
      Конечно шоу было отличное, тут не поспоришь. Но вот полезность сего действа сомнительная.

      У каждого своё шоу. И которое из них сомнительней, ещё вопрос.


      Цитата: Wedmak

      Что касается Фалкон Хеви: возвращение ступеней конечно это эффектно, но вот не эффективно. Протон выводит больше и дешевле.

      Серьёзно? У Falcon Heavy, 27 двигателей развивают тягу 2,2 млн кг. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 57 т груза. Огласите возможности Протона?
      P.S.: Если посмотреть российские СМИ - единственное что произошло в США так это какая–то неудача с посадкой ускорителя на воду. Вы даже радоваться чужим успехам не умеете.
      В то время, когда весь мир в прямом эфире смотрел за этой трансляцией (вторая кстати по просмотрам за всю историю) - "новости" на российском телевидении.
      Выпуск новостей в 12:00, 7 февраля 2018 года
      На МКС прошел турнир по бадминтону
      https://www.1tv.ru/news/issue/2018-02-07/12:00#8
      куртка бейна
      1. Wedmak Сегодня, 10:06
        то Маск сделал то, что и обещал. В отличии от рогозиных и всего Роскосмоса

        Вообще-то Роскосмос готовит еще два старта Ангары, построил собственный космодром и запускает по 17-18 ракет в год на орбиту МКС. Еще и МКС содержит. Еще и движки США поставляет. Развиваются программы по новым пилотируемым аппаратам. Действительно, это же мелочи перед Маском ,который сварганил пару ракет, с возможностями 80-х годов прошлого века. Ну разве что посадка эффектно смотрится - браво, зачет.
        У каждого своё шоу. И которое из них сомнительней, ещё вопрос.

        На попов мне фиолетово, пусть развлекаются как хотят. Тем не менее ракеты у нас летают и выполняют полезные работы, а не запускают две тонны железа черти куда.
        У Falcon Heavy, 27 двигателей развивают тягу 2,2 млн кг. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 57 т груза.

        Издеваетесь что ли? Протон, при стартовой массе 705 тонн с 7 двигателями выводит на НОО 23 тонны груза. Хеви вдвое тяжелее, 27 движков, на ту же НОО выводит 64 тонны. Пересчитать? У протона один движок тянет 3,2 тонны, у Хеви 2,3 тонны. Так что Фалкон Хеви просто большая. Уверен пересчет в деньгах тоже будет не пользу Хеви.
        Вы даже радоваться чужим успехам не умеете.

        Ну почему.. я же ясно написал: испытали ракету, супер, молодцы, в будущем возможно это конкурент нашим. Закинули в космос 2 тонны металлолома, пиар, супер реклама. А могли бы собрать пару сотен кубсатов, пользы было бы больше.
        Посадка эффектна, но про эффективность смотрите выше.
        Wedmak
        1. куртка бейна Сегодня, 10:49
          Цитата: Wedmak
          то Маск сделал то, что и обещал. В отличии от рогозиных и всего Роскосмоса

          Вообще-то Роскосмос готовит еще два старта Ангары,

          FH уже летает и вдвое грузоподъемней Ангары А5В, которая будет в 2027 (но это неточно). feel
          и запускает по 17-18 ракет в год на орбиту МКС. Еще и МКС содержит.

          Это не надолго, если всё будет продолжаться такими темпами, как сейчас. Уже сейчас коммерческой космонавтике в России приходит трындец. В сегменте тяжёлых ракет ловить вообще, нечего. Тяжелые спутники будут просто выводить на Фалконах пачками по 3–5 штук и больше за раз с разведением по разным орбитам.
          Что касается МКС и пилотируемой космонавтики: К 2019 году в США будут готовы к эксплуатации минимум 2 пилотируемых корабля (Dragon 2 — первый пилотируемый пуск запланирован на ноябрь 2018, Boeing CST–100 — первый пилотируемый планируется в декабре 2018). Дальше - больше: Orion планируется в 2021, а Dream Chaser получила разрешение NASA на полет многоразового космоплана к МКС в 2020 году. После этого прикиньте сами, что произойдёт с рынком продажи мест на Союзах у России? Прикинули?

          Издеваетесь что ли? Протон, при стартовой массе 705 тонн с 7 двигателями выводит на НОО 23 тонны груза. Хеви вдвое тяжелее, 27 движков, на ту же НОО выводит 64 тонны. Пересчитать?

          Пересчитайте. С учетом того, что у Falcon Heavy центральный блок отдельной конструкции, а ускорители — обычные Falcon 9 почти без модификаций, это позволяет покрыть этот рынок просто произведя один/два центральных блока и запуская их раз за разом вместе с уже летавшими ракетами в качестве бустеров, дешево и сердито.
          Пересчитайте, пересчитайте. winked

          Ну почему.. я же ясно написал: испытали ракету, супер, молодцы, в будущем возможно это конкурент нашим. Закинули в космос 2 тонны металлолома, пиар, супер реклама. А могли бы собрать пару сотен кубсатов, пользы было бы больше.

          Для того, что бы показать потенциальному заказчику (тому же Пентагону), что ракеты годные - нужно это продемонстрировать. Маск, всем продемонстрировал. По поводу конкуреции: Роскосмос - Маску не конкурент. Попомните мои слова, в ближайшее время там будет стагнация, убытки и распродажа активов с увольнением персонала. Увы.
          куртка бейна
          1. Wedmak Сегодня, 11:23
            FH уже летает

            Один раз это еще не летает. Подождем хотя бы десятка стартов.
            вдвое грузоподъемней Ангары А5В, которая будет в 2027

            Если нам нужны будут тяжелые носители, программу ускорят, пока надобности в них нет, с нагрузками справляются Протоны(с заявкой на замену Ангарой) и Союзы.
            Тяжелые спутники будут просто выводить на Фалконах пачками по 3–5 штук и больше за раз с разведением по разным орбитам.

            Свежо предание. Пока планируется только 2 тяжелых спутника и те засекреченные. Поэтому оценить насколько они тяжелые не получиться, как жаль...
            К 2019 году в США будут готовы

            Цитирую:"Однако Boeing уже объявил о том, что проект Starliner уже упирается в дедлайн производства, а недавний инцидент с ракетой Falcon 9 компании SpaceX также делает неизбежной задержку ввода корабля Dragon в эксплуатацию."
            Вы думаете наши будут сидеть сложа руки? Я допускаю, что взлетят грузовые, но до пассажирских еще нужно будет совершить 4-5 удачных полетов, чтобы сажать туда человека.
            После этого прикиньте сами, что произойдёт с рынком продажи мест на Союзах у России? Прикинули?

            Ничего не произойдет. Места в Союзах заняты на весь 2019 год, а скорее всего купят и в 2020, и в 2021.
            С учетом того, что у Falcon Heavy центральный блок отдельной конструкции

            Нифига подобного - это немного измененный Falcon 9 для пристыковки к нему двух других.
            запуская их раз за разом вместе с уже летавшими ракетами в качестве бустеров, дешево и сердито

            Пока запустили только два раза, при этом экономия средств составила не больше 10%, хотя рассчитывали на 30 и больше. Стоит ли овчинка выделки - неизвестно. А первое же крушение по вине использованного блока поставит под сомнение такой вариант носителя.
            По поводу конкуреции: Роскосмос - Маску не конкурент. Попомните мои слова, в ближайшее время там будет стагнация, убытки и распродажа активов с увольнением персонала.

            Серьезно????? Вы в это верите? Маск ничего сам не создал, он купил - технологии, инженеров, космодром и т.д. А Роскосмос сейчас как раз работает над обновлением техники, построил космодром, и разрабатывает далеко идущие планы. Не все гладко идет, но и Маску до этих планов еще расти и расти.
            Wedmak
    4. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 10:31
      > Протон выводит больше и дешевле.

      И стихи лучше читает. Много у протонов коммерческих запусков на 2018-й запланировано?
      Евгений Гончаров (smoogg)
      1. Wedmak Сегодня, 10:46
        А почему именно коммерческие? Спутники связи и навигационные не считаются что ли? 11 пусков Протон-М. Причем два из них везут на МКС модуль Наука массой 24 тонны размерами 13 х 4.2 метра и НЭМ-1.
        Или все сошлось на деньгах?
        Wedmak
        1. iwind Сегодня, 11:34
          Цитата: Wedmak
          А почему именно коммерческие? Спутники связи и навигационные не считаются что ли? 11 пусков Протон-М. Причем два из них везут на МКС модуль Наука массой 24 тонны размерами 13 х 4.2 метра и НЭМ-1.

          Откуда 11?
          Оптимистично это
          "Четыре-пять", — сказал он в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос, сколько пусков "Протонов" планируется в 2018 году
          РИА Новости https://ria.ru/science/20180117/1512747211.html
          МЛМ наука перенесли на 2019
          "Электро-Л" скорее всего, будут отправлены в космос на «Протоне» в 2019 году.
          Eutelsat-5 West B и MEV (Mission Extension Vehicle) тоже не готов к отправке.
          То есть в этом году будет вероятно будет два
          iwind
  17. Aleksandr21 Сегодня, 09:09
    Статья полный бред. Автор если ты пишешь статью, и ссылаешься на какие то СМИ, то нужно найти сперва первоисточник чтобы утверждать это наверняка, на заборе тоже много что пишут. цитата: "в какое время Илон Маск написал это сообщение в "Твиттере", поэтому будем считать, что где-то в это же время." я вот не поленился и зашёл в твиттер к Маску, последние сообщение датируется 7 февраля: "Last pic of Starman in Roadster on its journey to Mars orbit and then the Asteroid Belt https://www.instagram.com/p/Be6VZEzgAEk/ " и тут говорится о последней фотографии Роджера на пути к орбите Марса а затем к поясу астероидов, по сути и всё. Где сообщение о том что ракета вышла на орбиту Марса, тем более в тот же день 7 февраля.... Ну бред же.
    Aleksandr21
    1. Wedmak Сегодня, 09:44
      Где сообщение о том что ракета вышла на орбиту Марса, тем более в тот же день 7 февраля.... Ну бред же

      Это Эхо Москвы передало... там с физикой совсем плохо. Еще хуже, чем с психикой.
      Wedmak
  18. КВУ-НСвД Сегодня, 09:13
    Машину вывели на орбиту по которой можно отправить зонд к Марсу . Это испытательный полёт по проверке способностей ракеты . В юморе Маску не откажешь + шикарный рекламный ход . Ну , а по сути публикации - в газетах часто ерунду пишут , не все писаки включают голову , делая перевод , ну а писать на основе неумной скороспелой строки из ленты новостей разбор на полном серьёзе - вдвойне не умно
    КВУ-НСвД
  19. ALSur Сегодня, 09:45
    Цитата: Стропорез
    Цитата: Муссаси
    С языка прям сняли , но хотел ещё про покупку футбольных и баскетбольных клубов вставить! А Илону Маску респект и успехов.

    Приветствую Коллега! hi Хорошо ,что многие понимают, что весь мир идёт вперёд, а мы сидим со "скрепами" ,смотрим помёт-тв и верим в то, что "нетаналоговмире", да это точно ,нашей коррупции и казнокрадству аналогов в мире нет.

    Есть такой индикатор приверженца либеральных идей, это слово - скрепы. Только они употребляют это слово, естественно с негативным смыслом. Старание,этих деяталей направлены на компрометацию, как этого слова, так и самих "скрепов". Статья топорная, не спорю. Но ваши аргументы, о космонавтике России, да и СССР, такие же топорные, все старье, ничего хорошего не было. Защитники всего западного, включая деятельность Маска, не видят объективных причин. С одной стороны, кризисные явление, которые продолжаются не один год и конца не видно, не в социалистической экономике, а в капиталистической. Понятно, что потребность в выводе упала. С другой стороны усилия США, а значит финансирование, что бы обеспечить себе канал вывода грузов и людей на орбиту. Понятно, что они не могут не дать результат. Кроме того, кто то думает, что процессы проходящие в спорте (все же знают, массово допинг применяют, только а России :), теперь в сфере продажи вооружений, не распростроняются на космонавтику? Конечно же идёт и запугивание клиентов, и благодаря созданной негатианой шумихе во круг российской космонавтики, да и в целом во круг России, отпугивает потенциальных клиентов. США до конца не понимают одного, страх лечь целиком под них, велик. Как только страна становится полностью зависимой от США, жди проблем.
    ALSur
  20. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 10:39
    Автор так убедительно строит из себя дурочка, что недолго и проверить. Осторожней.
    Евгений Гончаров (smoogg)
  21. Костадинов Сегодня, 11:33
    Цитата: Стропорез
    Сам факт старта, полёта и возвращение двух ступеней тяжёлой ракеты на землю-это уже совершенно новый этап в развитии космонавтики.Особо надо отметить ,что Илон Маск не использовал бюджетных денег.

    1. Нельзя сказат что возвращение двух степеней "совершенно новий етап". Шатл тоже возвращал двигателей на земле. В конце концов ето не било безопасно и вьигодно и от Шатла отказались. Что будет с ракету Маска будущее покажет.
    2. Маск использует технологии создание благодаря бюджетних денег. Он их получил, вместе с кадрами в готовом виде и не заплатил за ето ни одного цента. Кроме того он расчитивает на бюджетние закази для своих ракет.
    3. Если идет реч о полетов к Марсу вьизивает недоумение что не решили использовать модернизирований Сатурн-5М у которого вьиводимого груза на орбиту намного больше чем носитель Маска.
    Костадинов
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