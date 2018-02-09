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Свидетелям Маска посвящается
Почти все уже наслышаны о запуске автомобильчика Tesla за пределы Земли. «Ну, запустили и запустили, неплохой PR-ход что для Space-X, что для Tesla», — подумал я. Пока не прочитал в новостях сообщение:
Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов.
"Как так?" — подумал я. Только вчера стартовали и уже достигли орбиты Марса? И решил посчитать, с какой скоростью автомобильчик бороздит просторы галактики.
Итак, дано:
1. Старт состоялся в 23:45 (мск).
2. В новостях говорится, что автомобильчик покинул орбиту Земли через 6 часов после старта. Следовательно, время начала межпланетного перелета — 5:45 (мск).
3. Первое сообщение о преодолении орбиты Марса я нашел у РИА «Новости». Это было в 8:13. Я не смог найти, в какое время Илон Маск написал это сообщение в "Твиттере", поэтому будем считать, что где-то в это же время.
4. Получается, что с орбиты Земли до орбиты Марса аппарат добрался за 2 часа 28 минут... Уже чувствуете подвох? Мы у себя проводим ненужный эксперимент "Марс-500", отрабатывая полет до Марса, посадку и возвращение на Землю. Зачем?! Если полет занимает всего 2 с половиной часа! Ну ладно, отвлекся. В общем, переводим в секунды и получаем число 8880.
5. Расстояние между орбитами Земли и Марса (если лететь по прямой) — 60 млн. км. Для удобства переведем в метры и получим 6*10 в степени 10, или 60000000000.
Ну а теперь школьная формула: скорость = расстояние / время. 60000000000/8880 = 6756756,8 м/с.
Шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть метров в секунду.
Остаётся только поздравить господина Маска с долгожданным преодолением скорости света, каковая в вакууме равняется 300000 км/с. Ура, товарищи!
Автор: Андрей Умахов
Почти все уже наслышаны о запуске автомобильчика Tesla за пределы Земли. «Ну, запустили и запустили, неплохой PR-ход что для Space-X, что для Tesla», — подумал я. Пока не прочитал в новостях сообщение:
Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов.
"Как так?" — подумал я. Только вчера стартовали и уже достигли орбиты Марса? И решил посчитать, с какой скоростью автомобильчик бороздит просторы галактики.
Итак, дано:
1. Старт состоялся в 23:45 (мск).
2. В новостях говорится, что автомобильчик покинул орбиту Земли через 6 часов после старта. Следовательно, время начала межпланетного перелета — 5:45 (мск).
3. Первое сообщение о преодолении орбиты Марса я нашел у РИА «Новости». Это было в 8:13. Я не смог найти, в какое время Илон Маск написал это сообщение в "Твиттере", поэтому будем считать, что где-то в это же время.
4. Получается, что с орбиты Земли до орбиты Марса аппарат добрался за 2 часа 28 минут... Уже чувствуете подвох? Мы у себя проводим ненужный эксперимент "Марс-500", отрабатывая полет до Марса, посадку и возвращение на Землю. Зачем?! Если полет занимает всего 2 с половиной часа! Ну ладно, отвлекся. В общем, переводим в секунды и получаем число 8880.
5. Расстояние между орбитами Земли и Марса (если лететь по прямой) — 60 млн. км. Для удобства переведем в метры и получим 6*10 в степени 10, или 60000000000.
Ну а теперь школьная формула: скорость = расстояние / время. 60000000000/8880 = 6756756,8 м/с.
Шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть метров в секунду.
Остаётся только поздравить господина Маска с долгожданным преодолением скорости света, каковая в вакууме равняется 300000 км/с. Ура, товарищи!
Автор: Андрей Умахов
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