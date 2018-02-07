23:37 07 февраля
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Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись

Экс-министр финансов Алексей Кудрин сделал заявление, в котором высказался о проведении пенсионной реформы в России. По словам Кудрина, повышение пенсионного возраста в России – явление неизбежное. Нынешнего председателя Центра стратегических разработок цитирует информагентство «Интерфакс»:
Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись.


Такое заявление экс-министр, которое в своё время на Западе назвали «лучшим министром финансов», сделал в ходе конкурса «Лидеры России».

По словам Кудрина, сегодня средняя пенсия в 3 раза ниже средней зарплаты по стране.


Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись


При этом бывший глава Минфина заявил, что главными локомотивами для развития экономики являются образование, здравоохранение и транспорт.

Кудрин:
Это три кита бюджетной и государственной политики - как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это даёт. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет. Это структурные реформы, это надо сделать.


Значит ли это, что в правительстве в очередной раз решат затеять, к примеру, виток образовательной реформы?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 227

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  1. НасРать Сегодня, 14:43
    Лучший финансист страны!


    НасРать
    1. oldseaman1957 Сегодня, 14:44
      Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись
      - Ясно, это один из ваших путей выползания из кризиса... А хоть ещё на что-нибудь у вас мозгов хватит?
      oldseaman1957
      1. ser-pov Сегодня, 14:47
        Мало Кудрину в лицо тортом заехали, на было еще пузырем по голове...
        ser-pov
        1. andre Сегодня, 14:52
          Товаришчь Пудрин- Худрин предложите побороться с теневой экономикой и Распилом с Откатами. Как знающий человек говорю - мы на эти деньги всей страной до вашей смерти сможем не работать. Ну или лет 30 точно.
          andre
          1. Кент0001 Сегодня, 15:28
            Никто с этим бороться не будет, это вы минимум не по адресу к Кудрину. А насчет повышения пенсионного возраста он прав. Сейчас пенсии съедают очень много (в том числе и из резервов), Накопительная часть много лет как заморожена. Хотите брызжите слюно хотите нет, но иного выхода нет и Путин это сделает в своем последнем сроке, иначе может быть поздно. Увы и это реальность в нашем сильно разворованном государстве.
            Кент0001
            1. Svarog Сегодня, 15:31
              Цитата: Кент0001
              Увы и это реальность в нашем сильно разворованном государстве.

              Так может сменим эту реальность? И проголосуем за Грудинина на выборах? Я уже сыт этой гребаной реальностью.
              Svarog
              1. Кент0001 Сегодня, 15:33
                Все сыты...но за Грудинина-не смешите. Хороший председатель колхоза (теневой миллионер) не равно хороший президент.Как-то так.
                Кент0001
                1. Svarog Сегодня, 15:36
                  Цитата: Кент0001
                  Все сыты...но за Грудинина-не смешите. Хороший председатель колхоза (теневой миллионер) не равно хороший президент.Как-то так.

                  Что вы все о личности, кому то нравиться, кому то нет, голосовать нужно за 20 шагов, которые КПРФ в предлагает реализовать. Эти 20 шагов,я думаю всех устраивают. Ну кроме, тех, кто у кормушки.
                  Svarog
                  1. Татьяна Сегодня, 15:40
                    Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись
                    Наоборт! Надо бы России, во что бы то ни стало, обойтись без Кудрина!
                    Иначе Россия с его "Кудрина, Силуанова, Пескова и ДАМа и им подобным" ростовщической т.н. "цифровой цивилизацией" просто останется без простого народа и геополитически исчезнет с лица Земли!
                    Татьяна
                    1. Стропорез Сегодня, 16:14
                      Цитата: Татьяна
                      Иначе Россия с его "Кудрина, Силуанова, Пескова и ДАМа и им подобным" ростовщической т.н. "цифровой цивилизацией" просто останется без простого народа и геополитически исчезнет с лица Земли!

                      Вот это и есть команда президента.
                      Почему Вы его не упоминаете?
                      Стропорез
                      1. свободный Сегодня, 16:40
                        Цитата: Стропорез
                        Цитата: Татьяна
                        Иначе Россия с его "Кудрина, Силуанова, Пескова и ДАМа и им подобным" ростовщической т.н. "цифровой цивилизацией" просто останется без простого народа и геополитически исчезнет с лица Земли!

                        Вот это и есть команда президента.
                        Почему Вы его не упоминаете?

                        Приветствую,прямо с языка сняли!А где команда,там и программа(часть того что нас ждет при ВВП).
                        свободный
                      2. Татьяна Сегодня, 17:07
                        Стропорез
                        Вот это и есть команда президента.
                        Почему Вы его не упоминаете?
                        Потому что выбирать в президенты в стране больше некого! На носу ТМВ! При нём хоть ВС РФ стали возрождаться, хотя пока ещё и не совсем достигли необходимого уровня.
                        А прозападному - МВФскому - либералу Кудрину с его "гайдаровской экономической Ко" ВС РФ тоже не нужны. ВС РФ, по мнению Кудрина, только якобы в тягость государственному бюджету и в разорение нашей страны. Т.е. по Кудрину получается - берите враги России нашу страну, аж, голыми руками!
                        Татьяна
                      3. Альф Сегодня, 20:36
                        Цитата: Стропорез
                        Цитата: Татьяна
                        Иначе Россия с его "Кудрина, Силуанова, Пескова и ДАМа и им подобным" ростовщической т.н. "цифровой цивилизацией" просто останется без простого народа и геополитически исчезнет с лица Земли!

                        Вот это и есть команда президента.
                        Почему Вы его не упоминаете?

                        Потому, что царь-хороший.
                        Альф
                      4. sapporo1959 Сегодня, 22:56
                        Президенту еще не доложили поэтому он и не в курсе как эти Кудрины,
                        Песковы и Силуяновы прорвались в Кремль,да еще и на ключевые должности....
                        sapporo1959
                  2. Siegen Сегодня, 16:50
                    ...но за Грудинина-не смешите. Хороший председатель колхоза

                    ВВП тоже был когда-то подполковником КГБ.
                    Там управлению государством не учат.
                    Все с чего-то начинали...
                    (Кухарки тоже) laughing
                    Siegen
                    1. sso-250659 Сегодня, 17:02
                      Цитата: Siegen
                      ВВП тоже был когда-то подполковником КГБ.

                      И что толку?
                      sso-250659
                      1. Siegen Сегодня, 17:13
                        И что толку?

                        Так полковником он и не стал.
                        Или я что-то пропустил? request
                        Siegen
                    2. Svarog51 Сегодня, 19:32
                      Или я что-то пропустил?

                      Ну есть немного. wink Он президентом стал и Главкомом ВС. Зачем звание присваивать? Вспомните анекдот про Брежнева : -Если бы я мог выговорить слово Гинералиссимус, я бы им стал, а так я просто маршал!
                      Svarog51
                  3. dison Сегодня, 16:53
                    голосовать нужно за 20 шагов

                    2 притопа, 2 прихлопа
                    dison
                    1. Гардамир Сегодня, 17:23
                      2 притопа, 2 прихлопа
                      тогда голосуйте эа того у кого Кудрин в команде.
                      Гардамир
                      1. Svarog51 Сегодня, 19:40
                        Уж если Путин на Сталина ни как не тянет, Грудинин точно на потянет. А вот когда Кудрин окажется в команде Грудинина - что скажете? Или надеетесь его место занять? При смене президента - ВЛАСТЬ не поменяется. Голосуйте за Грудинина, но не ведите на ВО политпропаганду.
                        Svarog51
                    2. sapporo1959 Сегодня, 23:03
                      Ну да до 75 годков выхода по новому на пенсию этих притопов и прихлопов вам еще делать и делать..Кстати не все танцоры до таких годков то и доживают,так что государству по любому польза будет с этими пенсиями..
                      sapporo1959
                  4. Pirogov Сегодня, 17:48
                    Цитата: Svarog
                    Что вы все о личности, кому то нравиться, кому то нет, голосовать нужно за 20 шагов, которые КПРФ в предлагает реализовать. Эти 20 шагов,я думаю всех устраивают. Ну кроме, тех, кто у кормушки.

                    Сомнительна реализация этих 20 шагов . В КПРФ те же воротилы ,что и в ЕР.
                    Pirogov
                2. dorz Сегодня, 15:54
                  Чиновники живут в другом, параллельном мире.
                  dorz
                  1. Mole Сегодня, 16:47
                    Цитата: dorz


                    Например:
                    "У северных народов раньше стариков, которые уже не могли работать, относили на льдину и там оставляли умирать..."
                    Никакой социальной ответственности, т.е. экс-министр - с низкой социальной ответственностью. На ум бородатый анекдот приходит про путану и ГАИшника. am
                    Mole
                    1. Вадим237 Сегодня, 18:17
                      У него наверное единственного образование соответствует профессии и да - за стабфонд ему спасибо, помог продержать экономику на плаву с 2008 года.
                      Вадим237
                  2. Оверлок Сегодня, 20:07
                    Цитата: dorz
                    Чиновники живут в другом, параллельном мире.

                    слава Богу. что америкосы их хвосты сокро накрутят. То, что не делал Чайка, сделать наши "партнеры" (как говорит ВВП).
                    Америка начнет вводить санкции против лиц «кремлевского списка» в ближайшие месяцы. Об этом во вторник, 6 февраля, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
                    Николай Топорнин:Можно предположить, что у персоналий политической части «кремлевского доклада» имеются активы за рубежом. И эти активы могут быть не оформлены непосредственно на фигурантов списка, а переданы ими в доверительное управление международным трастовым компаниям.

                    Сейчас, надо думать, Минфин США будет выяснять, кто и чем из фигурантов «кремлевского доклада» на самом деле владеет. Если эта работа будет успешной, активы и зарубежные счета лиц, приближенных к российскому руководству, США могут заморозить.

                    Аналогичная работа будет проводиться в отношении лиц из засекреченной части списка. По утечкам от американских экспертов, в нее включены родственники, ближайшие друзья и коллеги лиц, которые вошли в открытую часть списка. Американцы знают, что российские чиновники и депутаты научились ловко переоформлять собственность на детей, ближайших родственников или просто друзей — и принимают соответствующие меры. По мнению экспертов США, в закрытой части «кремлевского доклада» оказалось более 1000 фамилий.

                    В секретной части списка могут находиться и бизнесмены, чье состояние меньше $ 1 млрд., но которые, по мнению Вашингтона, связаны с Кремлем и работают на рынке США.

                    В отношении всех российских бизнесменов, угодивших в список Минфина США, санкции могут быть самые серьезные. Здесь речь идет уже не о скупке недвижимости на Манхэттене, чем грешат российские чиновники, а о вкладывании денег в бизнес-цепочки. И надо понимать: американский рынок, с точки зрения получения прибыли, выглядит сейчас самым привлекательным. Дивиденды в долларах, плюс политика Трампа по снижению налогов приводят к тому, что вкладывать в бизнес в Америке намного выгоднее, чем в России.
                    Оверлок
                3. Гардамир Сегодня, 16:31
                  Как-то так.
                  Дали Медведева и никто даже не спорил. А Путин за неделю до выборов снимет свою кандидатуру и деваться вам некуда.
                  Гардамир
                4. Bosch Сегодня, 17:05
                  А носильщик чужого портфеля хороший президент?
                  Bosch
                5. Оверлок Сегодня, 19:08
                  Цитата: Кент0001
                  Хороший председатель колхоза (теневой миллионер) не равно хороший президент.

                  даже очень хороший подполковник не равно хороший президент
                  Оверлок
                6. Альф Сегодня, 20:35
                  Цитата: Кент0001
                  Хороший председатель колхоза (теневой миллионер) не равно хороший президент

                  Напомнить адвоката с картонной фабрики, который стал президентом России ?
                  Альф
              2. Вадим237 Сегодня, 18:15
                Можете голосовать за кого угодно - таких денег, что необходимы, в стране не будет ещё лет 10.
                Вадим237
              3. словак Сегодня, 18:41
                Те тупи. Что такое Грудинин? Мошенник, в совершенстве отмывающий арендные платежи в масштабах, слава богу, одного совхоза. Хам, лгун, флюгер.
                словак
                1. Гардамир Сегодня, 19:31
                  Те тупи.
                  Вообщето вы оскорбляете кандидата в президенты. И как положено либералам не заморачиваетесь доказательствами.
                  Гардамир
            2. Scoun Сегодня, 15:48
              Цитата: Кент0001
              А насчет повышения пенсионного возраста он прав.

              Да конечно прав! У нас не каждый мужик до пенсии доживает а теперь ещё подкрутить и до пенсии только чинуши доживать будут а и и пенсии будет на что прибавить.
              Scoun
            3. Стропорез Сегодня, 16:18
              Цитата: Кент0001
              А насчет повышения пенсионного возраста он прав.

              Вы ерунду говорите!
              Объясните зачем государству нужна прокладка в виде пенсионного фонда -это раз, зачем создавались разнообразные резервные фонды-это два.
              Пенсии нужно платить из бюджета., равно как и пенсионные отчисления собирать в бюджет.
              Стропорез
            4. Наемник Сегодня, 16:59
              А распродавать природные ресурсы, и переводить деньги в офшоры и в экономику сшы тоже он прав? А списывать долги всем ( около 180 млрд), тоже прав, а поддерживать Украину (вливая деньги в их экономику, кстати сбербанк грефа очень там старается)
              Наемник
              1. словак Сегодня, 18:46
                в стране 2 клана. Экономический- под Медведевым. Если ВВП сможет выдавить либерастов и поменять правительство в полном составе, только тогда не будет Чубайсо- Грефовских Кудриных, только тогда экономика будет расти
                словак
                1. Гардамир Сегодня, 19:32
                  в стране 2 клана
                  чубайс, греф, кудрин это путинские. у Медведева другие и кстати это Медведев вышиб из правительства кудрина.
                  Гардамир
                2. Альф Сегодня, 20:39
                  Цитата: словак
                  Если ВВП сможет выдавить либерастов и поменять правительство в полном составе

                  А зачем ему менять правительство, если его работой президент удовлетворен ?
                  Альф
            5. Оверлок Сегодня, 19:06
              Цитата: Кент0001
              Сейчас пенсии съедают очень много (в том числе и из резервов), Накопительная часть много лет как заморожена. Хотите брызжите слюно хотите нет, но иного выхода нет и Путин это сделает в своем последнем сроке, иначе может быть поздно.

              я согласен с вами. Пути решения проблемы:
              1. ликвидация остатков бесплатного здраовохранения, дальнейшая оптимизация существующей системы,
              2. повышение стоимости коммунальных услуг для пенсионеров и неработающих,
              3. замораживание пенсий лет на 6.
              К окончанию очередной шестилетки Путина пенсионеры будут ликвидированы. Бюджет вздохнет полной грудью
              Оверлок
              1. Стропорез Сегодня, 19:22
                Цитата: Оверлок
                Оверлок

                Уважаемый Коллега! hi
                Надо ещё добавить увеличение НДС до 22%.
                Введение "платона" для легковушек.
                Июльское повышение акцизов на бензин.
                Взимание налога с 6 дачных соток.
                А также.
                Всерьёз рассматривается налог на собирательство- "налог на грибы".
                Слава президенту и его команде.
                Стропорез
                1. Оверлок Сегодня, 19:33
                  Цитата: Стропорез
                  Надо ещё добавить увеличение НДС до 22%.
                  Введение "платона" для легковушек.
                  Июльское повышение акцизов на бензин.
                  Взимание налога с 6 дачных соток.
                  А также.
                  Всерьёз рассматривается налог на собирательство- "налог на грибы".
                  .

                  Так это же предвыборная программа ВВП! Складно получилось!
                  Оверлок
                2. Svarog Сегодня, 19:36
                  Цитата: Стропорез
                  Цитата: Оверлок
                  Оверлок

                  Уважаемый Коллега! hi
                  Надо ещё добавить увеличение НДС до 22%.
                  Введение "платона" для легковушек.
                  Июльское повышение акцизов на бензин.
                  Взимание налога с 6 дачных соток.
                  А также.
                  Всерьёз рассматривается налог на собирательство- "налог на грибы".
                  Слава президенту и его команде.

                  Добавлю, в 2013 году серьезно рассматривался вопрос о запрете ведения собственного подсобного хозяйства. Лучок, картошку, капустку,все это хотели запретить.И если бы не кризис, то обязательно ввели бы какие ни будь штрафы, ну или налог, за данную деятельность. И думаю, что обязательно вернутся к этому вопросу.
                  Svarog
                  1. Стропорез Сегодня, 19:38
                    Цитата: Svarog
                    И думаю, что обязательно вернутся к этому вопросу.

                    Конечно вернутся, если мы с Вами это допустим.
                    Стропорез
                    1. avia1991 Сегодня, 20:04
                      Цитата: Стропорез
                      вернутся, если мы с Вами это допустим.

                      ?! Когда выступаем?! soldier
                      avia1991
                      1. Стропорез Сегодня, 20:08
                        Цитата: avia1991
                        ?! Когда выступаем?!

                        Как обычно , по сигналу "зелёная ракета" wink drinks
                        Стропорез
            6. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:31
              Кент0001
              Никто с этим бороться не будет, это вы минимум не по адресу к Кудрину. А насчет повышения пенсионного возраста он прав. Сейчас пенсии съедают очень много (в том числе и из резервов), Накопительная часть много лет как заморожена. Хотите брызжите слюно хотите нет, но иного выхода нет и Путин это сделает в своем последнем сроке, иначе может быть поздно. Увы и это реальность в нашем сильно разворованном государстве.
              Скажу прямо .Куда вы прятаться будите когда попробуете только нам пенсионный возраст поднять?До канадской границы бежать бесполезно.Санкции laughing wassat am
              Наблюдатель2014
          2. Petr1968 Сегодня, 17:41
            Цитата: andre
            Товаришчь Пудрин- Худрин предложите побороться с теневой экономикой и Распилом с Откатами. Как знающий человек говорю - мы на эти деньги всей страной до вашей смерти сможем не работать. Ну или лет 30 точно.

            Как остроумно каверкаете фамилию...прям ...как мой 6 летний сын)) Ну да ладно, а насчет Вашего опуса...Вы считаете от него это зависит? Если да...то это тоже его недоработка, что в стране такие...стратеги пропадают)))
            Petr1968
          3. Звездочка Сегодня, 21:54
            Да а еще зарплаты депутатов и остальных вернуть до среднего рабоче крестьянского дохода.
            Звездочка
        2. Pax tecum Сегодня, 15:02
          И как это в "совковые" социалистические времена никому такое в голову не приходило?
          А, "расходная часть бюджета" тогда была уж совсем не чета нынешней.
          И, даже товарищ Сталин в своих работах 1952 года (читай доктрине того времени) намеревался рабочий день до 5 часов уменьшить и разные ЗАСЛУЖЕННЫЕ советским народом, вольности узаконить. Что-то вроде беспроцентной ссуды на жилье.
          Оказывается "красивый" капитализм оказался не таким уж и красивым, да еще и с побочными эффектами...
          А, как звучит фраза "срок дожития"... А, как "ласкает душу" понижающий коэффициент. Жаль думцы и правители на себе такое почувствовать не смогут в силу разниц сумм...
          Pax tecum
          1. Ныробский Сегодня, 15:27
            Цитата: Pax tecum
            И как это в "совковые" социалистические времена никому такое в голову не приходило? А, "расходная часть бюджета" тогда была уж совсем не чета нынешней. И, даже товарищ Сталин в своих работах 1952 года (читай доктрине того времени) намеревался рабочий день до 5 часов уменьшить и разные ЗАСЛУЖЕННЫЕ советским народом, вольности узаконить. Что-то вроде беспроцентной ссуды на жилье.
            Ага. Ещё бы хотелось дополнить ваш комментарий тем, - Какой провал был с рождаемостью по итогам войны. Сейчас у либерастов это самый главный конёк, мол был провал в 90-х, и теперь работяг не хватит, что бы прокормить стариков. Они бы сначала рабочие места создали, что бы у любого работяги была возможность зарабатывать и отчислять, а то только сокращают и оптимизируют. В 40-45 лет сейчас уже на работу не берут, а куда старикам приткнуться от 50 до 65 лет. Этому кренделю, Лёше Кудрину, на сегодня 58 лет. До предлагаемого им пенсионного потолка ещё 7 лет. Вот надо отодрать его задницу из тёплого кресла "бухгалтера" и отправить на эти 7 лет куда нибудь в Воркуту уголёк рубить, или на Колыме дороги щебёнкой в ручную отсыпать, в качестве изучения экономического эффекта Лёшиного труда в престарелом возрасте. Сколько времени он проведёт в забое и сколько на больничной койке. Выживет, тогда можно поговорить о продлении срока выхода на пенсию.
            Ныробский
            1. avia1991 Сегодня, 20:09
              Цитата: Ныробский
              В 40-45 лет сейчас уже на работу не берут

              Однозначно! Нужны "молодые и амбициозные" тупоголовые выкидыши ЕГЭ - чтоб поменьше думали, и почетче выполняли указания.
              Цитата: Ныробский
              куда старикам приткнуться от 50
              а вот это Вы зря! В свой 51 я многим более молодым фору даю! Слабовато молодое поколение - жилы не те.. lol
              В 50 мужик в самом расцвете находится: "Могу, хочу - и знаю, КАК!"
              avia1991
              1. Ныробский Сегодня, 20:30
                Цитата: avia1991
                Цитата: Ныробский
                куда старикам приткнуться от 50
                а вот это Вы зря! В свой 51 я многим более молодым фору даю! Слабовато молодое поколение - жилы не те..
                В 50 мужик в самом расцвете находится: "Могу, хочу - и знаю, КАК!"
                Это скорее хорошее и редкое исключение из правил, чем норма. В больших городах, ещё как то можно найти работу(подработку), но в малых городах и посёлках, полная безнадёга. Опять же, в расчёт пенсии войдёт оплата за последние годы работы, а кто возьмёт мужика в 60 лет на высокооплачиваемую работу. Проблема гораздо шире, чем Кудрин её себе представляет, а может и представляет, но теша своё самолюбие глумится над народом, т.к. свою старость он себе обеспечил.
                Ныробский
            2. Оверлок Сегодня, 21:08
              Цитата: Ныробский
              а куда старикам приткнуться от 50 до 65 лет.

              Оверлок
        3. astepanov Сегодня, 18:16
          А если без эмоций и с фактами: пенсионный возраст 60 лет для мужчин и 55 для женщин был установлен в тридцатые годы. В 1935 году средняя продолжительность жизни мужика составляла 46, а женщины - 57 лет, так что до пенсии доживали немногие счастливчики. А вот работать начинали в среднем раньше, чем сейчас, Нынче же картина радикально иная: средний возраст начала трудовой деятельности вырос, а потому стаж до выхода на пенсию упал. А вот средняя продолжительность жизни увеличилась на 19 лет у мужиков и на столько же у женщин. Доля пенсионеров в составе населения страны, соответственно, выросла в разы. Поступления в пенсионный фонд не позволяют увеличивать пенсии. Так что Кудрин редиска, но он прав.
          Вот только что будет с безработицей, когда повысят пенсионный возраст?
          astepanov
          1. Симаргл Сегодня, 18:30
            Цитата: astepanov
            Вот только что будет с безработицей, когда повысят пенсионный возраст?
            А вот для этого нужно уменьшать рабочий день! Постепенно. До 5 часов.
            Всё равно человек работает эффективно всего 4 в день.
            Но зарплата должна расти.
            Симаргл
        4. антивирус Сегодня, 18:38
          Кудрин прав во всём.
          мы -лохи,от своего счастья отказываемся.
          РАНЬШЕ ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ-РАНЬШЕ УМЕРЕТЬ ОТ БЕЗДЕЛИЯ
          антивирус
        5. akribos Сегодня, 20:33
          Цены на сигареты повышают, что бы меньше курили!
          - На водку, что бы меньше пили!
          - На ЖКХ , что бы меньше жили!
          akribos
      2. Отец солдата Сегодня, 16:20
        Кудрина давно пора на хлеб и воду посадить лет так этак на 10.
        Отец солдата
        1. Siegen Сегодня, 17:01
          Кудрина давно пора на хлеб и воду посадить лет так этак на 10.

          А потом отнести его на гору и оставить помирать yes
          Siegen
    2. влад66 Сегодня, 14:46
      Цитата: НасРать
      В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись.

      Иди ка мил человек в шахту,в литейку доработай там до пенсии,вот тогда и предлагать будешь. negative
      влад66
      1. Арон Заави Сегодня, 15:03
        Цитата: влад66

        Иди ка мил человек в шахту,в литейку доработай там до пенсии,вот тогда и предлагать будешь. negative

        Но не работает же у вас большинство населения в шахтах и литейках? А так у вас очень рано выходят на пенсию. У нас мужчины в 67 лет, женщины в 64 года и ничего страшного.
        Арон Заави
        1. влад66 Сегодня, 15:15
          Цитата: Арон Заави
          У нас мужчины в 67 лет, женщины в 64 года и ничего страшного

          Страшного то Арон ничего нет yes Просто вот не доживают у нас много до 67 и до 64 лет,а если доживают,то и год.два,три и все. hi
          влад66
        2. Васся Вассин Сегодня, 16:16
          Ничего удивительного, где вы видели еврея, вкалывающего в шахте или на литейке? Вот и доживают, депутатами, бухгалтерами, проверяющими. Не надорвав здоровье, и уча жизни дурней "россиян".
          Васся Вассин
        3. Bosch Сегодня, 17:12
          Вы сравните условия труда, климат в России и Израиле.
          Bosch
        4. avia1991 Сегодня, 20:26
          Цитата: Арон Заави
          У нас мужчины в 67 лет, женщины в 64 года и ничего страшного

          По данным ВОЗ, в Израиле продолжительность жизни мужчин 80.6 года, женщин - 84.3
          В России мужчины 66, женщины - 77. Если пенсионный возраст поднять, среди мужиков платить пенсию будет почти некому..
          avia1991
      2. Svarog Сегодня, 15:22
        Цитата: влад66
        Цитата: НасРать
        В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись.

        Иди ка мил человек в шахту,в литейку доработай там до пенсии,вот тогда и предлагать будешь. negative

        Кудрин - это в принципе рупор нашего либерального правительства. И повышение пенсионного возраста обязательно произойдет после выборов. А между тем, вчера по Татарстану была опубликована статистика смертности, так вот за 2017 г умерло 4214 человек и 37% из них не дожили до пенсионного возраста. Если повысят пенсионный возраст, то до пенсии вообще доживать не будут или будут 10% от всех пенсионеров. В этом случае проще пенсии вообще отменить. По крайней мере не нужно будет платить такой бешенный налог. Для примера ИП должен платить в пенсионный фонд 40 т.руб. ежегодно.
        Svarog
        1. влад66 Сегодня, 15:36
          Цитата: Svarog
          В этом случае проще пенсии вообще отменить. По крайней мере не нужно будет платить такой бешенный налог. Для примера ИП должен платить в пенсионный фонд 40 т.руб. ежегодно.

          А вы планируете работать до самого ухода к богу. request А как быть тем кто уже не может работать по состоянию здоровья,но достиг пенсионного возраста,я об себе говорю 52 года.из них 6лет службы в ВС СССР и России и работа в литейном производстве.да ушел два года назад на пенсию по первому списку и сейчас пока работаю,но все болячки сейчас и вылезают и служивые и производственные,долго ли еще продержусь и ведь таких как я миллионы и вы ведь пойдете на пенсию.Не платить налоги?Делим 40000 на 12,получаем 3333,33 в месяц,примерно столько же я плачу подоходный налог. Только конечно наша бухгалтерия автоматически вычитает подоходный 13%hi
          влад66
          1. Svarog Сегодня, 15:40
            Цитата: влад66
            А вы планируете работать до самого ухода к богу.

            Конечно нет. Я Предлагаю ознакомиться с 20 шагами КПРФ и голосовать за Грудинина. В противном случае, в течении 6 лет, мы вернемся в рабовладельческий строй. В принципе мы уже там, но будет существенно хуже.
            Svarog
            1. влад66 Сегодня, 15:48
              Цитата: Svarog
              Конечно нет. Я Предлагаю ознакомиться с 20 шагами КПРФ и голосовать за Грудинина

              Ей бо мил человек,давайте обойдемся без агиток и лозунгов,все эти 20 шагов я прослушал еще в 1996 году и я уж сам решу за кого мне голосовать.Никто мне и моей семье не принесет ничего ни Путин,ни Грудинин,ни Трамп с собчачкой,кроме меня самого,а политикой я переболел давным давно еще в 90-х,тогда тоже так же голосуйте за того,голосуйте за этого и страны не стало. yes
              влад66
              1. Svarog Сегодня, 15:50
                Цитата: влад66
                тогда тоже так же голосуйте за того,голосуйте за этого и страны не стало.

                Ну да, а с Путиным страна останется, но людей не станет..
                Svarog
            2. sso-250659 Сегодня, 17:06
              Цитата: Svarog
              мы вернемся в рабовладельческий строй.

              Таки, мы уже в нем живем!
              sso-250659
          2. Симаргл Сегодня, 18:36
            Цитата: влад66
            Только конечно наша бухгалтерия автоматически вычитает подоходный 13%
            Если Вам будут отдавать всё, что платит предприятие - з/п будет раза в 2,5 выше... но налоги платить придётся самостоятельно - около 60%
            Симаргл
          3. Комментарий был удален.
        2. faiver Сегодня, 16:36
          откуда цифра в 40т.р? она же у всех разная - зависит от уровня дохода.... bully
          faiver
          1. avia1991 Сегодня, 20:32
            Цитата: faiver
            она же у всех разная - зависит от уровня дохода..

            НЕ МЕНЕЕ. А если больше зарабатываете - канэчно, больше и заплатите.
            Но если Вы, будучи ИП, не смогли заработать ничего - Вы всё равно должны заплатить эти 40 тыр. - либо стаж не будет Вам засчитан.
            avia1991
      3. 30 вис Сегодня, 15:39
        В море на рыболовецкое судно ... Матросом второго класса
        30 вис
      4. spirit Сегодня, 15:44
        Зря смеётесь)этот хлопец в курсе вещей и сейчас удобряет почву. Отдаю голову на отсечение что Солнцеликий Император после переизбрания так и сделает fellow
        spirit
    3. сибиралт Сегодня, 14:47
      Если бы Кудрин зарабатывал на пенсию ворочая мешки, такое бы ему и в голову не пришло. belay
      сибиралт
      1. НасРать Сегодня, 15:03
        Как раз про пенсионеров!!!
        https://vk.com/video136162979_168635258
        НасРать
        1. volodya Сегодня, 15:32
          Цитата: НасРать
          Как раз про пенсионеров!!!

          volodya
        2. влад66 Сегодня, 15:41
          Цитата: НасРать
          Как раз про пенсионеров!!!

          Вот Коллега про пенсионеров hi
          влад66
          1. Siegen Сегодня, 17:10
            Золотая рыбка только три желания выполняет.
            Добровольно...
            А если её на сковородку положить, то и 5000 желаний выполнит.
            Ох, сколько у меня пожеланий!...
            На весь земной шар am belay
            Siegen
    4. ul_vitalii Сегодня, 15:41
      Зато мы без Кудрина можем обойтись.
      ul_vitalii
      1. Стропорез Сегодня, 16:22
        Цитата: ul_vitalii
        Зато мы без Кудрина можем обойтись.

        А кудрин решил обойтись без населения. am
        Стропорез
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:27
          Цитата: Стропорез
          А кудрин решил обойтись без населения.

          андрей юрьевич
      2. Водоплавающий Сегодня, 17:57
        Лучше бы без пенсии обошлись!
        Водоплавающий
        1. Mole Сегодня, 19:28
          Цитата: Водоплавающий
          Лучше бы без пенсии обошлись!

          Лучше без Кудрина и еже с ним! wink
          Mole
      3. Альф Сегодня, 20:48
        Цитата: ul_vitalii
        Зато мы без Кудрина можем обойтись.

        "Мы"-да, а "наимудрейший"-нет.
        Альф
    5. НЕКСУС Сегодня, 17:25
      Цитата: НасРать
      Лучший финансист страны!

      Пусть своих детей притащит в РФ и детей всей этой шайки-лейуи ,аля Чубайс,Греф и иже с ними,и поставит за станок,утвердив им пенсионный возраст в 120 лет. ДБ.
      НЕКСУС
      1. Вадим237 Сегодня, 18:21
        За станок их не поставишь - образования и навыков необходимых нет. А если обучатся, то поставят на ЧПУ с 3D.
        Вадим237
      2. avia1991 Сегодня, 20:36
        Цитата: НЕКСУС
        утвердив им пенсионный возраст в 120 лет

        Жестокий Вы, однако. what Может, просто в печь?..
        avia1991
  2. Дормидонт Сегодня, 14:45
    Без отмены навязанного нам общечеловеками позорного моратория на смертную казнь - не будет в стране порядка
    Дормидонт
    1. 210окв Сегодня, 15:06
      Я бы сказал так.Без возврата к общественно-политическим отношениям(разумеется модернизированными)аналогичным в СССР-не будет в стране порядка..Мораторий был объявлен гораздо позднее.
      Цитата: Дормидонт
      Без отмены навязанного нам общечеловеками позорного моратория на смертную казнь - не будет в стране порядка
      210окв
  3. Denis Obukhov Сегодня, 14:47
    Россия может легко обойтись без повышения пенсионного возраста. А вот то без чего Россия не сможет обойтись так это без восстановления ГУЛАГа, где будут интересно и чрезвычайно увлекательно проводить остаток своих жизней отвергнутые от государственного корыта всевозможные Кудрины, Чубайсы, Медведевы и пр.....
    Denis Obukhov
    1. allaykbar Сегодня, 15:03
      Россия может легко обойтись без повышения пенсионного возраста.


      как?

      42 729 000 пенсионеров
      Реальным производством занято лишь 15 млн. человек.

      allaykbar
      1. ИНТЕР Сегодня, 15:43
        Цитата: allaykbar
        42 729 000 пенсионеров
        Реальным производством занято лишь 15 млн. человек.

        Так эти пенсионеры платили взносы всю свою сознательную жизнь, это не государство из-за благородства души назначило им пенсии....
        Ладно повысили, не доживают многие, отдайте накопленные семье. Или дайте выбор человеку хочет он пенсию или нет, если нет он получает всю зарплату без вычетов.
        ИНТЕР
        1. allaykbar Сегодня, 15:53
          Так эти пенсионеры платили взносы всю свою сознательную жизнь, это не государство из-за благородства души назначило им пенсии....


          нет больше того государства, тех денег и в большинстве своем тех предприятий. Все обнулили после перестройки. Поэтому пенсии платят из того что есть (нефтегаз)

          Или дайте выбор человеку хочет он пенсию или нет, если нет он получает всю зарплату без вычетов.


          вот тут да. Но государству нужны деньги, которыми оно будет оперировать.

          Поэтому нет ответа на вопрос "Как?"

          Вот Кудрин дал ответ - он тут всем не нравится - но вариант ответа - сократить ЗП 2 млн чиновников - вообще не поможет. Или те кто пишут "победить коррупцию" и тогда все будет ок - это же тоже блажь. Ее не поборют.

          Поэтому нужны решения. Читая тут ветку я не видел пока дельных. Но видел много эмоций.

          Для того что не повышать пенсионный возраст - должны работать миллионов хотя бы 30-40. Это дикий перекос. И Медведев или Кудрин тут вообще мало причем.

          Можно любую фамилию на их место ставить - и вот будет виноватый.

          Япония не платит пенсии, Китай не может себе позволить платить пенсии. Но там медведева нет. И кудрина тоже. И все равно что-то не то

          allaykbar
          1. ИНТЕР Сегодня, 16:03
            Цитата: allaykbar
            нет больше того государства, тех денег и в большинстве своем тех предприятий. Все обнулили после перестройки. Поэтому пенсии платят из того что есть (нефтегаз)

            Так Россия объявила себя правопреемницей СССР, так и долги за СССР РФ отдала и многое другое.
            Просто не нужно как в том фильме, тут помню, а вот тут нет......
            Дело друг мой не в том что нет, а в том что нужно поумерить аппетиты кое кем и с умом подойти к экономике, не за рост цыфр, а за рост благосостояния конкретного человека, прежде чем допить корову ( народ) нужно эту корову накормить и чем больше накормишь, тем больше молока она даст.
            ИНТЕР
            1. allaykbar Сегодня, 16:06
              Так Россия объявила себя правопреемницей СССР, так и долги за СССР РФ отдала и многое другое.


              это не отменяет того факта, что все накопления улетели в дыру. Производства развалились в следствие нарушения цепочек и отсутствия заказов.

              а в том что нужно поумерить аппетиты кое кем и с умом подойти к экономике


              всего чиновников 2 миллиона. Пенсионеров 42 миллиона. Не сильно поможет обрезание аппетитов сотне тысяч пилильщиков. На фоне цифры в 42 миллиона человек.

              чем больше накормишь, тем больше молока она даст.


              цэ не факт.
              allaykbar
              1. Стропорез Сегодня, 16:24
                Цитата: allaykbar
                это не отменяет того факта, что все накопления улетели в дыру.

                В чью дыру ,пардон, виолончелистов?
                Стропорез
                1. allaykbar Сегодня, 16:28
                  Путин их украл. Да?

                  Стропорез, можно кидаться лозунгами, красивыми высокопарными фразами - мол раскулачим кого-то и будут деньги пенсионерам.

                  Я повторяю - на 42 миллиона пенсионеров висящих на бюджете - работают в производстве всего 15 миллионов человек. И ни Путин, ни Грудинин ни кто другой не смогут поделать с этими объективными данными ничего.

                  Ну Грудинин может двинуть пару красивых лозунгов перед выборами и вы поведетесь.

                  (Никакого повышения пенсионного возраста! Уменьшим налоги! Увеличим зарплаты! Пенсии!)

                  Но как до дела дойдет - будет точно такое же предложение от говорящей головы из команды Грудинина что и у Кудрина.
                  allaykbar
                  1. Стропорез Сегодня, 16:52
                    Цитата: allaykbar
                    Путин их украл. Да?

                    Не могу сказать,что именно он, но что с его молчаливого согласия -это точно.
                    Цитата: allaykbar
                    Я повторяю - на 42 миллиона пенсионеров висящих на бюджете - работают в производстве всего 15 миллионов человек. И ни Путин, ни Грудинин ни кто другой не смогут поделать с этими объективными данными ничего.

                    Чепуха! Вот смотрите ,на этот год на содержание президента выделено 49 млрд.руб, это с какого перепугу?
                    Но я не об этом. Вводим госмонополию на спирт и вуаля , все пенсионеры уже с пенсией!
                    Ну и национализация , я бы даже сказал конфискация всех сырьевых отраслей. Убираем все посреднические "прокладки", сокращаем расходы на госаппарат, сокращаем расходы и количество ментов и прочих фискалей-вот вам второй бюджет!
                    К слову в СССР было 400 тыс чиновников, а сейчас 1млн.200тыс. belay Зачем?
                    Цитата: allaykbar
                    Ну Грудинин может двинуть пару красивых лозунгов перед выборами и вы поведетесь.

                    Что вы приципились к Грудинину? Грудини -это команда ,с чёткой программой и алгоритмом её реализации. В команде более 100 человек специалистов, точно не чета нынешним.
                    Стропорез
                    1. Вадим237 Сегодня, 18:30
                      Что бы повысить пенсионерам выплаты, до заявленных 20000 - 30000 рублей, нужно иметь в бюджете, дополнительно ещё один бюджет - 14,5 триллионов рублей минимум - ни на какой монополизацией спирта, нефти и газа их вы не получите - максимум триллионов 5.
                      Вадим237
                      1. Svarog Сегодня, 18:51
                        Цитата: Вадим237
                        Что бы повысить пенсионерам выплаты, до заявленных 20000 - 30000 рублей, нужно иметь в бюджете, дополнительно ещё один бюджет - 14,5 триллионов рублей минимум - ни на какой монополизацией спирта, нефти и газа их вы не получите - максимум триллионов 5.

                        Ну вообще то 8 трл. и только со спирта..
                        Svarog
                      2. ИНТЕР Сегодня, 19:17
                        Цитата: Вадим237
                        Что бы повысить пенсионерам выплаты, до заявленных 20000 - 30000 рублей, нужно иметь в бюджете, дополнительно ещё один бюджет - 14,5 триллионов рублей минимум - ни

                        Как те страны грн нет половины запасов природных ресурсов мира могут позволить, а мы нет Саудовская Аравия, Швейцария, Катар, в том же осколке СССР Туркмении народ живёт лучше чем в России, где вы в России видели туркмена дворника строителя, как они это могут а мы нет?
                        Почему немцы могут, так потому что в современном мире многое решает технологии, не нужно сейчас так много рабочих рук.
                        Просто поймите, наш консолидированный народ никогда хорошо ( в сравнении с западом) не жыл, всегда на штыках, полуголодные, в страхе.....
                        Только начинает жить более менее, опять начинается по накатаной.
                        Никогда......
                        ИНТЕР
                  2. Svarog Сегодня, 16:55
                    Цитата: allaykbar
                    Я повторяю - на 42 миллиона пенсионеров висящих на бюджете - работают в производстве всего 15 миллионов человек. И ни Путин, ни Грудинин ни кто другой не смогут поделать с этими объективными данными ничего.

                    А как же национализация спирта, нефть газ? Считаете на пенсии тоже не хватит))
                    Svarog
                  3. Оверлок Сегодня, 19:24
                    Цитата: allaykbar
                    Путин их украл. Да?

                    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:
                    Оверлок
                    1. Svarog Сегодня, 19:42
                      Жаль нельзя больше плюсов поставить.Ведь такой простой вопрос.. Но ответа мы никогда на него не получим))
                      Svarog
                  4. avia1991 Сегодня, 20:45
                    Цитата: allaykbar
                    Стропорез, можно кидаться лозунгами, красивыми высокопарными фразами - мол раскулачим кого-то и будут деньги пенсионерам.

                    Чистый отток капитала в 2017 по сравнению с прошлым годом вырос почти в 2 раза. По оценке ЦБ по итогам года отток капитала составит $29 млрд. Таким образом, всего с 1994 года по официальным данным из РФ “утекло” $704 млрд. В пересчете на рубли по текущему курсу это около 41 трлн. рублей или 2,5 бюджета страны на 2018 год.
                    http://investorschool.ru/ottok-kapitala-iz-rossii
                    -2017-statistika
                    Как считаете - этих денег не хватит, чтобы выправить ситуацию?
                    И это только официальные данные! Которые на 2 можно умножить с полной уверенностью. bully
                    avia1991
              2. GradusHuK Сегодня, 19:48
                allaykbar Сегодня, 16:06 это не отменяет того факта, что все накопления улетели в дыру. У каждой дыры есть имя и фамилия.
                GradusHuK
            2. Оверлок Сегодня, 19:21
              Цитата: ИНТЕР
              ело друг мой не в том что нет, а в том что нужно поумерить аппетиты кое кем

              этим

              и этим
              Оверлок
              1. Mole Сегодня, 19:42
                Что касается МВД мильён вопросов? Откуда 80 000!
                Общался с ними на ПОРЯДОК меньше для служащих, х.з. как живут! У младших офицеров в лучшем случае 28 000!
                Mole
          2. свободный Сегодня, 16:54
            Цитата: allaykbar
            Так эти пенсионеры платили взносы всю свою сознательную жизнь, это не государство из-за благородства души назначило им пенсии....


            нет больше того государства, тех денег и в большинстве своем тех предприятий. Все обнулили после перестройки. Поэтому пенсии платят из того что есть (нефтегаз)

            Или дайте выбор человеку хочет он пенсию или нет, если нет он получает всю зарплату без вычетов.


            вот тут да. Но государству нужны деньги, которыми оно будет оперировать.

            Поэтому нет ответа на вопрос "Как?"

            Вот Кудрин дал ответ - он тут всем не нравится - но вариант ответа - сократить ЗП 2 млн чиновников - вообще не поможет. Или те кто пишут "победить коррупцию" и тогда все будет ок - это же тоже блажь. Ее не поборют.

            Поэтому нужны решения. Читая тут ветку я не видел пока дельных. Но видел много эмоций.

            Для того что не повышать пенсионный возраст - должны работать миллионов хотя бы 30-40. Это дикий перекос. И Медведев или Кудрин тут вообще мало причем.

            Можно любую фамилию на их место ставить - и вот будет виноватый.

            Япония не платит пенсии, Китай не может себе позволить платить пенсии. Но там медведева нет. И кудрина тоже. И все равно что-то не то

            А почему нет тех денег и того государства,а?
            свободный
      2. faiver Сегодня, 16:41
        15млн. человек? а не надо остальным мешать заниматься реальным производством...
        faiver
      3. Вадим237 Сегодня, 18:22
        Из них 12 миллионов пенсионеров работают.
        Вадим237
      4. Mole Сегодня, 19:35
        Цитата: allaykbar
        42 729 000 пенсионеров
        Реальным производством занято лишь 15 млн. человек.

        Вроде 26 000 000!
        Лукавите?!
        Mole
      5. Альф Сегодня, 20:49
        Цитата: allaykbar
        Россия может легко обойтись без повышения пенсионного возраста.


        как?

        42 729 000 пенсионеров
        Реальным производством занято лишь 15 млн. человек.

        Так почему бы остальных в это самое производство не отправить ?
        Альф
        1. allaykbar Сегодня, 22:58
          под барабаны? строем?

          наша экономика встроена в мировую на условиях мвф и прочей шушары
          наши сми ориентируются на американские рейтинговые агенства

          Нас нагнули и враги получили медали за наш нагиб и интеграцию в запад на условиях запада.

          Ситуацию измениться не когда клоуны расшатают ворота Кремля, а когда Кремль почувствует что может.

          Как он почувствовал с Крымом, с Сирией, с Дагестаном.
          allaykbar
          1. Альф Сегодня, 23:08
            Цитата: allaykbar
            а когда Кремль почувствует что может.
            Как он почувствовал с Крымом, с Сирией, с Дагестаном.

            А страна до этого момента доживет ?
            Альф
  4. Балу Сегодня, 14:48
    При этом бывший глава Минфина заявил, что главными локомотивами для развития экономики являются образование, здравоохранение и транспорт.

    Такой человечище, гигант мысли и бывший, ну как же так? belay
    А дороги не нужны? А как с износом станков ? Зайдите в любой супермаркет и сравните долю отечественных промтоваров и китайских.
    А не пора ставить ограничения китайскому, турецкому и прочему ширпотребу? Как же мы так, ну почему Кудрина никто не слушает, он такой умный!?
    Балу
    1. Tiras Сегодня, 15:38
      Цитата: Балу
      А не пора ставить ограничения китайскому, турецкому и прочему ширпотребу?


      И взлелят цены и ещё сильнее ударят по населению.
      Tiras
      1. Стропорез Сегодня, 20:36
        Цитата: Tiras
        И взлелят цены и ещё сильнее ударят по населению.

        дама сказал держаться.
        Стропорез
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Сколько лет сидел у власти, и ничего путного для экономики, как и для государства не сделал! Баобаб баобабом, а не министр! Ему место гондурасить на Калыме!
    Геркулесыч
    1. Tiras Сегодня, 15:41
      Ну вы как маленький прям. Он бы много чего сделал, но он лишь предлагал, а решал сами знаете кто. Своего мнения у министров, как и у думы нет. Что скажут, то и делают.
      Tiras
  6. Denis Obukhov Сегодня, 14:49
    Для упитанных чиновников это большое благо, т.к. можно подольше оставаться у сытной нажористой кормушки. Для остального народа - это всю жизнь отчислять деньги на пенсию и с большой вероятностью не дожить до пенсии, тем самым сэкономив государству денег.
    Denis Obukhov
    1. Оверлок Сегодня, 21:53
      Цитата: Denis Obukhov
      Для упитанных чиновников это большое благо, т.к. можно подольше оставаться у сытной нажористой кормушки.

      Оверлок
  7. GRIGORIY76 Сегодня, 14:49
    А ведь этот человек пишет программу главному кандидату...
    GRIGORIY76
    1. albert Сегодня, 18:04
      И при этом нас уверяют, что рейтинг Путина 70% belay belay
      albert
  8. Vard Сегодня, 14:50
    Господи... под его руководством Россия влезла в такое г... что до сих пор ни как не вылезем... а он ходит и канючит... ну дайте мне порулить.. я вас ещё не туда затолкаю...
    Vard
    1. gukoyan Сегодня, 15:07
      Открою секрет РФ с девяностых с этого де,рь.ма не вылазит...
      gukoyan
      1. Вадим237 Сегодня, 18:32
        Вы может там и остались, а Россия давно оттуда вышла - развиваемся не взирая на проблемы.
        Вадим237
    2. Стирбьорн Сегодня, 15:10
      как это влезла?! Запутинцы уверяют, что как раз вылезла из лихих 90-х!
      Стирбьорн
    3. Кент0001 Сегодня, 15:37
      Благодаря его "кубышкам" мы до сих пор живем и не разорились.
      Кент0001
      1. dauria Сегодня, 15:57
        Благодаря его "кубышкам" мы до сих пор живем и не разорились.


        Живём мы благодаря советскому заделу. Энергетика, транспорт, инфраструктура , заводы и много-много всего ( в том числе и ракеты с самолётами, и школы с больницами) ). Вот как сгниёт до конца - вот тогда и разоримся и пояса затянем , вкладывая в это по-настоящему. А вы - "кубышка..."
        dauria
      2. Стропорез Сегодня, 16:26
        Цитата: Кент0001
        Благодаря его "кубышкам" мы до сих пор живем и не разорились.

        Каким на хрен кубышкам? Из этих кубышек триллионами банкиров поддерживают, а народу огрызок со стола , чтобы не так быстро сдохли, но и не бунтовали.
        Стропорез
        1. Вадим237 Сегодня, 18:35
          Стабфонд - начиная с 2008 года по нынешнее время экономика подпитывалась оттуда - дефицит бюджета покрывали.
          Вадим237
      3. свободный Сегодня, 16:56
        Цитата: Кент0001
        Благодаря его "кубышкам" мы до сих пор живем и не разорились.

        Похоже у вас жар!?
        свободный
    4. Tiras Сегодня, 15:42
      Цитата: Vard
      под его руководством


      Он руководил Россией? belay
      Tiras
  9. Govorun Сегодня, 14:51
    Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись
    Лучше бы сказал...Без понижения зарплат чиновникам не обойтись....
    Govorun
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:57
      На святое позарились wassat -у ханыги хотите изо рта кусок краденый вытащить, чтобы не съел? lol Кудриноидам зарплата не нужна, они себе накарупцируют бабла, сотнями способов!
      Геркулесыч
  10. yehat Сегодня, 14:53
    гражданин кудрин, а куда пенсионный возраст повышать?
    средний гражданин уже умирает примерно в тот же год, когда настает пенсия.
    если увеличите возраст для пенсии, кто ей будет пользоваться?
    невозможно рассматривать пенсионный возраст без учета продолжительности жизни.
    невозможно рассматривать повышение возраста без реального улучшения медобслуживания, социальных условий,
    качества продуктов и прочих экологических составляющих, без пересмотра жесточайшего применения трудового кодекса и реальных итоговых результатов, увеличивающих средний возраст на ГОДЫ.
    невозможно рассматривать пенсионный возраст без пересмотра льготных условий пенсий значительного количества людей (сотен тысяч) от депутатов и военных до людей с вредными условиями труда или проживания.
    невозможно рассматривать пенсионный возраст, если не сравнивать педагогов, которые отдыхают каждое лето и
    например, меня, у которого не было отпуска летом уже 9 лет, да и отпуск 1 неделя
    невозможно планировать пенсии пока вы, гражданин Кудрин, прожигаете деньги пен.фонда в ценных бумагах США.
    yehat
    1. Ru72Ru Сегодня, 17:39
      Так надо было идти в педагоги и отдыхать летом.
      Только я очередей, например, работать воспитателем детского сада за 20 т.р. в группе из 30 трехлетних малышей не вижу, нянечками за 17 т.р. устраиваются гастары, чтобы устроить в садик ребенка. А летом отдыхают - от детей, ремонты в садиках делают. Не везде, конечно, но в большинстве муниципальных садиков так обстоят дела.
      Ru72Ru
  11. Злючный Сегодня, 14:54
    "то обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет" - как достали эти .... Вы сперва продолжительность жизни в стране подымите , ибо любому идиоту понятно, зачем Вы сейчас хотите подымать пенсионный возраст, тупо платить ее будет почти не кому
    А то вечно за бугром - вон как, должно быть у нас также .. ну разве что за исключением качества жизни, экологии и т.д. Достали уже твари, слов нет :(
    Злючный
    1. allaykbar Сегодня, 15:46
      Вы сперва продолжительность жизни в стране подымите


      подняли
      allaykbar
  12. Стройбат запаса Сегодня, 14:56
    Достали уже эти мерзавцы
    Стройбат запаса
  13. Лесс Сегодня, 14:56
    По словам Кудрина, сегодня средняя пенсия в 3 раза ниже средней зарплаты по стране.
    Боюсь, если его переубедить по поводу повышения пенсионного возраста, ему придёт мысль о понижении средней зарплаты по стране, дабы соответствовать
    Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%.
    Лесс
  14. Lesorub Сегодня, 14:57
    Кудрина выслать в ту страну на которую работает, в России он явно вредит!
    Lesorub
    1. свободный Сегодня, 16:57
      Цитата: Lesorub
      Кудрина выслать в ту страну на которую работает, в России он явно вредит!

      А кто его тут держит?Кто у него совета спрашивает и нахваливает его,не припоминаете?
      свободный
  15. leshiy076 Сегодня, 14:58
    Какой открытый цинизм. Да найдется же наконец управа на эту нечисть. Скоты! Обобрали весь народ и всю страну! А им все мало. Доиграются, Россия, да и вся планета им со спичечный коробок покажутся.
    leshiy076
  16. gukoyan Сегодня, 15:03
    Короче натырили бабосов, вот теперь ищут выход. Раскулачить бы этого кудрина и повышать ничего не придётся.
    А давайте ещё с Японии пример возьмём? Там вообще пенсию не платят и нет такого понятия - пенсионер...
    gukoyan
    1. Стирбьорн Сегодня, 15:16
      Цитата: gukoyan
      А давайте ещё с Японии пример возьмём? Там вообще пенсию не платят и нет такого понятия - пенсионер...

      Может и возьмем со временем. Как заявлял год назад, видный единорос, губернатор Калужской области господин Артамонов
      Обсуждая текущее экономическое положение, глава региона отметил, что сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах уже якобы не встретишь старых отечественных машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду.

      Губернатор не стал вдаваться в подробности, не стал и приводить в пример ни нищенские размеры пенсий калужан, ни стоимость услуг ЖКХ, лекарств и даже еды. Глава региона обвинил в бедности стариков их самих. По мнению Анатолия Артамонова, пенсионерам следовало воспитывать достойно своих детей. Именно они и должны бы содержать своих родителей, а не государство.
      "А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть", - отметил он.
      Стирбьорн
      1. gukoyan Сегодня, 15:40
        К сожалению, да, катимся к японской пенсионной реформе.
        gukoyan
      2. Оверлок Сегодня, 19:28
        Цитата: Стирбьорн
        Как заявлял год назад, видный единорос, губернатор Калужской области господин Артамонов
        Обсуждая текущее экономическое положение, глава региона отметил, что сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах уже якобы не встретишь старых отечественных машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду.

        Губернатор не стал вдаваться в подробности, не стал и приводить в пример ни нищенские размеры пенсий калужан, ни стоимость услуг ЖКХ, лекарств и даже еды. Глава региона обвинил в бедности стариков их самих. По мнению Анатолия Артамонова, пенсионерам следовало воспитывать достойно своих детей. Именно они и должны бы содержать своих родителей, а не государство.
        "А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть", - отметил он.

        и кто будет после этого на государство?
        Оверлок
  17. Комментарий был удален.
    1. Гардамир Сегодня, 15:16
      много бесполезного старичья
      ничО малышок и ты до старичья доживёшь.
      Гардамир
      1. freddyk Сегодня, 15:29
        С таким язычком не доживет.)
        freddyk
      2. ul_vitalii Сегодня, 16:00
        А крендель то засланный, пусть начнёт со своих родителей.
        ul_vitalii
      3. Оверлок Сегодня, 19:29
        Цитата: Гардамир
        ничО малышок и ты до старичья доживёшь.

        нет. он умрет молодым и красивым
        Оверлок
    2. Alex-a832 Сегодня, 16:10
      Родители интернет забыли выключить? Иди, дитя, историю почитай, вместо игрушек компьютерных, глядишь, к 18 годкам уже по-взрослому на жизнь вглянешь, без либерального бреда и юношеского максимализма.
      Alex-a832
  18. Семёныч Сегодня, 15:05
    Как он задолбал, этот горе-экономист.
    Семёныч
  19. Александр Владимиров Сегодня, 15:05
    Расстрелять и всю его шоблу - десять раз
    Александр Владимиров
    1. Rusland Сегодня, 16:51
      И высшую школу экономики разогнать.
      Rusland
  20. Чарик Сегодня, 15:10
    Вот пусть и идёт на завод до 100 лет работает
    Чарик
  21. Tatanka Yotanka Сегодня, 15:14
    да вы че господа?,кудрин уже не в правительстве,его протеже силуанов заявляет тоже самое,я так понимаю к отделу кадров претензий нет?
    Tatanka Yotanka
  22. Гардамир Сегодня, 15:14
    Итак Кудрин человек Путина, это к вопросу выборов.
    Гардамир
  23. басмач Сегодня, 15:18
    Тут недавно было, что 45% мужчин в России не доживают до 65 лет. То есть принцип "от станка в могилу" пытаются любым способом, " хоть тушкой , хоть чучелом" но протащить. Добавить ещё мысли Прохорова о 10-12 часовом рабочем дне вкупе с цифровыми деньгами и документами ( цифровой экономикой)- и добро пожаловать в новое рабство!
    басмач
  24. uragan114 Сегодня, 15:22
    А всего то, посадить за руль его машины 64 летнего водителя, и чтобы ему в вену иголку втыкала 60 летняя медсестра. Запел бы по другому.
    uragan114
  25. uragan114 Сегодня, 15:24
    Цитата: Антисовок
    Слишком много бесполезного старичья, ничего не дающего стране кроме бесконечного нытья о Сpалине. Давно пора поднять пенсионный возраст, занять дедов и бабок хотя бы несложной работой типа уборки собачьих катышков. Все лучше чем трындеть на лавочках, пялиться в зомбоящик и пускать слезу под стопочку лишайных "Журавлей".


    Когда то и вы доберетесь до этого рубежа. Будете собирать какашки , а не разбрасываться ими.
    uragan114
  26. tchoni Сегодня, 15:30
    Вот мне интересно: когда эти "кудрины" наедятся? Деньги ПФР хранит в баксах, пенсию платят в рублях, рубль постоянно обесценивают. за счет этого с пятого года размер ПФР в рублях увеличился раза в три. Пенсии , по моему, такой динамики не демонстрируют.
    По моему это такая "психология барина" : сколько бы мужик не работал - он все равно ленивый, как бы не росла прибыль предприятия - рабочего надо ободрать, лишить премии и т.д. Много езжу по разным заводам и, почти везде это наблюдаю. Причем, чем больше завод, чем больше его прибыль - тем эта тенденция очевидней.
    И, всвязи с этим у меня вопрос: КАК С ТАКОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ ПОСТРОИТЬ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ? Ведь после нескольких "сюрпризов" от начальства желание работать исчезает само по себе и заменяется "имитацией бурной деятельности".
    tchoni
    1. tchoni Сегодня, 17:38
      Цитата: tchoni
      Деньги ПФР хранит в баксах, пенсию платят в рублях, рубль постоянно обесценивают. за счет этого с пятого года размер ПФР в рублях увеличился раза в три. Пенсии , по моему, такой динамики не демонстрируют.

      Должен извиниться, ибо невольно ввел общественность в заблуждение. с 2005 года рост бакса составил 2.1 раза, а пенсии в 3.4.
      tchoni
  27. ЗВС Сегодня, 15:33
    Думаю, что более актуально удаление Кудрина из России, чем повышение пенсионного возраста.
    Этот горе-экономист до сих пор не понял, что повышение пенсионного возраста повлечет за собой необходимость создания дополнительных рабочих мест. А создание дополнительных РМ должно быть на предприятиях с востребованной продукцией. А таковых в России только ВПК и сектор углеводородов. И все. Остальные секторы экономики мало интересуют правительство РФ, т.к. малодоходны для бюджета.
    ЗВС
    1. Вадим237 Сегодня, 18:43
      Врятли от этого повышения или понижения пенсионного возраста, пенсионерам будет лучше - будет так же как и сейчас.
      Вадим237
  28. Hariton Laptev Сегодня, 15:41
    Интересно с кем подсчитывали??? С чубайсом и гайдаром на подпольных совещаниях под Ленинградом? когда строили планы как союз развалить и народ разуть раздеть? А посадить господина кудрина в автобус где водитель 63 лет после двух инфарктов, и пустить по трассе, или медсестру к нему в больничку у которой руки трясутся и глаза не видят, пусть в венку ему попадет. Когда же придет тот день когда всю эту гоп компанию к хозяевам отправят, или какой ни будь реальный сектор экономики типа лесоповала поднимать.
    Hariton Laptev
    1. Гардамир Сегодня, 16:07
      Когда же придет тот день
      18 марта
      Гардамир
  29. kaon3000 Сегодня, 15:41
    Сначала нужно провести исследования , мат. анализ..Вот взять Кудрина и на ЖД грузчиком поставить с окладом в 25000 руб. без предоставления бесплатного жилья,и посмотреть через сколько времени сдохнет..А уж потом переходить к обсуждению этого важного вопроса...
    kaon3000
    1. Bosch Сегодня, 17:19
      25 жирно ему будет. 10 самое то.
      Bosch
    2. sso-250659 Сегодня, 17:20
      Цитата: kaon3000
      Вот взять Кудрина и на ЖД грузчиком поставить с окладом в 25000 руб.

      Что-то Вы ему много нарезали! 16 000 как гражданскому врачу-кардиологу военного госпиталя в Астрахани! Вот тогда бы и посмотрели как он будет крутиться
      sso-250659
  30. vladimirvn Сегодня, 15:46
    Есть ли у него другие предложения? Есть.Кудрин предложил вместо повышения налогов провести приватизацию.
    ..Экономика России возвращается к циклическому росту, но без структурных реформ он будет невысоким — около 1,5−2% в год, говорится в экономическом мониторинге РАНХиГС.
    В человеческий капитал и инфраструктуру, по оценке ЦСР, нужно влить 2,3% ВВП, и власти ищут деньги. Чтобы найти эти средства первым предложением после президентских выборов может стать повышение налога на доходы физических лиц с нынешних 13%.
    Сейчас в мире новая волна приватизации, за 2013−2016 годы поступления от нее составили почти $ 1 трлн, говорится в докладе ЦСР об эффективном управлении госсобственностью.
    В России, по расчетам ЦСР, доля госсектора в ВВП за десять лет выросла с 39,6% до 46%, в 2015 году стоимость компаний с госучастием составила $ 175 млрд.
    Среди стран ОЭСР этот показатель больше лишь в Индии, Корее и Италии. По мнению экспертов ЦСР, Россия стоит перед стратегической дилеммой: продолжать развивать госкапитализм или решиться на разгосударствление.
    В 2019–2020 годы поступления от приватизации могут обеспечить до 0,5% ВВП, говорилось в ноябрьской статье главы ЦСР Алексея Кудрина.
    Приватизация может решить сразу несколько задач: повысить эффективность бизнеса, реструктурировать отрасли экономики, пополнить доходы бюджета для проведения маневра....
    vladimirvn
    1. colonel Сегодня, 16:57
      Цитата: vladimirvn
      Приватизация может решить сразу несколько задач...

      Простите, вы в 90-е где работали (служили)?
      colonel
  31. Hariton Laptev Сегодня, 15:52
    Начинаешь понимать что на кой мне до 60 или там до скольки до 65??? тарахтеть за белую зарплату, стаж я выработал с лихвой 30 годочков и все официально и с белой зарплатой, дотяну не до тяну до пенсии , с такими деятелями, ни кто не знает. так зачем я буду этих деятелей кормить???? За детей всю жизнь платил, и садики и школы и спорт все за свои и сам оплатил, в больницу или поликлинику неси, для чего и куда я отчисляю??? И вот такие мысли наверняка посетят не одного меня и получит сей реформатор обратный эффект. Только ударит он не по нему а опять же по простым людям.
    Hariton Laptev
  32. teron Сегодня, 16:01
    А СССР мог себе позволить. И еще космос, и оборону, и бесплатное образование и здравоохранение, и много чего еще. Я помню нам рассказывали в 90-е, что рыночная экономика эффективнее социалистической - сейчас Союз развалим и ка-ак заживем!..
    Интересно.
    teron
    1. Вадим237 Сегодня, 18:49
      Да, в СССР не было ни одного МРТ. А об её качестве в прочем как и обо всём остальном - умалчивали.
      Вадим237
  33. atesterev Сегодня, 16:02
    Возникают вопросы:
    1. Сколько пен. фонд тратит на себя любимого?
    2. Как повысится молодёжная безработица с учётом повышения пен. возраста?
    3. Что будет, если ввести единые методы начисления пенсий для народа и чиновников с парламентариями?
    4. ...
    Дальше можете добавлять wink
    atesterev
  34. Васся Вассин Сегодня, 16:03
    - На кол, однозначно!
    Васся Вассин
  35. Nimitz Сегодня, 16:10
    Чтобы корова меньше ела и больше давала молока - её надо меньше кормить и больше доить.
    Ну наверное именно этой истиной руководствуется господин Кудрин
    Nimitz
  36. Alex-a832 Сегодня, 16:13
    Без чего Россия точно сможет обойтись, так это без кудринских предположений, как и без самого Кудрина.
    Alex-a832
  37. Hariton Laptev Сегодня, 16:25
    https://www.kp.kg/daily/25841/2813117/ это как следствие предлагаемых реформ и повышения пенсионного возраста.
    Hariton Laptev
  38. Диванный эксперт Сегодня, 16:43
    Хорошо что экс министр...
    Диванный эксперт
    1. Вадим237 Сегодня, 18:53
      Скоро его снова министром финансов поставят.
      Вадим237
  39. sso-250659 Сегодня, 17:17
    Siegen,
    А кто б ему его присвоил? Леониду Ильичу Брежну, звание маршала Советского Союза, присвоил Верховный Совет СССР. А нынешняя дума таких правов не имеет!
    sso-250659
  40. Стропорез Сегодня, 17:18
    Татьяна,
    Цитата: Татьяна
    Потому что выбирать в президенты в стране больше некого! На носу ТМВ! При нём хоть ВС РФ стали возрождаться, хотя и не совсем.
    А прозападному либералу Кудрину и Ко ВС РФ тоже не нужны. ВС РФ, по мнению Кудрина, России только в тягость государственному бюджету и в разорение страны. Т.е. по Кудрину получается - берите враги России нашу страну голыми руками!

    Татьяна love Я извиняюсь, но ваш комент-это соловьёвский бред.
    Неужели Вы видите путина председателем ГКО ? а кто в его команде? Кто возглавит наркоматы? Это даже представить себе не смешно, а страшно.
    Если учесть , что главные силовики во главе с нарышкиным по-бустому метнулись в матрасию чего то выпрашивать, выменивать, спасать.
    А что касается кудрина, так это лепший друг президента ещё с Питера, да иего ученик силуанов проводит кудринскую политику.
    Не смотрите зомбоящик, а если смотрите анализируйте и сравнивайте с другими источниками.
    Стропорез
  41. Беларусь это Россия Сегодня, 17:35
    Враг и предатель Русских православных христиан,России Русской православной христианской,народа России Русской првославной христианской-алексей кудрин-хочет протолкнуть закон против народа и против России-хочет повысить пенсионный возраст.
    Предлагаю Русским православным христианам,России Русской православной христианской,народу России Русской православной христианской по ВСЕЙ России Русской православной христианской собрать митинг против алексея кудрина и против его повышения пенсионного возраста,пенсионный возраст оставить такой-как в СССР:мужчины после 60 лет,женщины после 55 лет,силовые структуры и военные после 45 лет.А алексея кудрина-закидать тухлыми яйцами и подписи собрать и отправить их в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против алексея кудрина за его антинародное предложение по продвижению антинародного закона о повышении пенсионного возраста.И на видео это заявить и Путину сказать.
    По правильному-его должно арестовать ФСБ и посадить в тюрьму за это.
    Вот что я,Русские православные,народ России Русской православной не хочу-так это то-чтобы пенсионный возраст в России Русской православной-повышали.Этого делать-не нужно.
    -повышение пенсионного возраста.Объясните,как этот дедушка или бабушка-которая еле-еле передвигается будут работать после 60 лет мужчины и после 55 лет женщины???? Они-сдыхать будут прямо на работе.Конечно-этот алексей кудрин-ничего не делает,тяжелее хрена ничего не подымает-так он и до 120 лет дожить может.А как людям которые работают???? На тяжёлых и вредных работах:грузчики,колхозники,сварщики??? Они-и так еле-еле до СССРовского пенсионного вовсраста доживают еле-еле.А им-ещё подымают пенсионный возраст.Пенсионный возсраст нужно вернуть СССРовский:мужчинам в 60 лет на пенсию,женщинам в 55 лет на пенсию,силовым струтурам-в 45 лет.А тем людям,кто хочет сам,добровольно и по своему желанию работать,а не принудительно и может работать-просто давать работать.Но не надо заставлять работать всех-после СССРовского пенсионного возраста (мужчины после 60 лет,женщины после 55 лет,силовые структуры и военные после 45 лет).
    Повышения пенсионного возраста не хотят ни пенсионеры-у них есть дети и такой плохой жизни пенсионеры своим детям-не хотят.Ни трудоспособное население,которое работает-никто не хочет всю жизнь ишачить и на работе сдохнуть.Ни молодые-зачем они должны пахать больше пенсионного возраста,пенсионного возраста СССР (мужчины-в 60 лет,женщины-в 55 лет,военные и силовые структуры-в 45 лет).
    Если вы скажите про отговорку-что население стареет,работать некому-так тут нужно не пенсионный возраст повышать-а создавать условия-чтобы рожали деток-которые и будут приходить на смену старому поколению.А ещё-можно урезать зарплату этим чинушкам и депутатам-сделать их зарплату-вв четыре,пусть в пять раз больше самого низкооплачиваемого рабочего в стране.Чтобы их зарплата-зависела от благосостояния народа,тогда они будут что-то делать для народа.Мы-не против,чтобы они получали много-пожалуйста-подымите зарплату рабочим-и вы получите-АЖ В ЧЕТЫРЕ РАЗА-ПУСТЬ ДАЖЕ-АЖ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ самого низкооплачиваемого рабочего в стране.А повышение пенсионного возраста-это чинушки для себя делают.Они то-не ишачат,а пердят и штаны протирают,ничего тяжелее хрена не подымая.Есть,конечно и хорошие чиновники-депутаты,но мало.Пока что-мало.﻿
    Предлагаю этого алексея кудрина-дать ему лопату в руки-и отправить вагоны разгружать или на лесоповал отправить.И посмотрим-как он запоёт тогда о повышении пенсионного возраста.
    Беларусь это Россия
  42. юра яковлев Сегодня, 17:37
    В советское время отличники и хорошисты поступали в технические ВУЗы, а троечники в финансово-экономические. Я думаю, что этого достаточно для характеристики Кудрина.
    юра яковлев
  43. Беларусь это Россия Сегодня, 17:39
    Значит ли это, что в правительстве в очередной раз решат затеять, к примеру, виток образовательной реформы?

    Вы что-лохи? Это значит-вас хотят сделать рабами.-Ишачить больше пенсионного возраста,сверх пенсионного возраста:мужчины после 60 лет,женщины после 55 лет,силовые структуры и военные после 45 лет.Вас и ваших детей.Сослать в Сибирь нахрен этого алексея кудрина и на лесоповале сгноить.Пусть там-трудится и повышает себе пенсионный возраст,мразь.
    Те-кто хочет по собственному желанию и добровольно-сам работать-пусть работают,если сами этого хотят и могут.За зарплату без пенсии.Но заставлять как рабов весь народ-с помощью этого повышения пенсионного возраста-на лесоповал этого алексея кудрина,Дальний Восток осваивать,вагоны разгружать.И пусть ишачит и повышает себе пенсионный возраст.Посмотрим,что он тогда запоёт,ишак.В гулаг эту нехристь нахрен.
    Беларусь это Россия
  44. AlexS Сегодня, 17:44
    Не понимаю, зачем цитировать это ничтожество.
    AlexS
    1. Гардамир Сегодня, 19:39
      зачем цитировать
      Это не цитата, это один из пунктов предвыборной программы, одного из кандидатов.
      Гардамир
  45. tolmachiev51 Сегодня, 17:44
    "Советник " !!! -ты лучше предложи ,как три гос.бюджета вернуть из офшор !!!??? Пока у власти воры .пенсионный возраст поднимай хоть до ста лет, ничего не измениться !!! "Денег нет , но вы держитесь !!!" и не будет ,подросло новое поколение ,обученное за границей воровать .
    tolmachiev51
  46. Беларусь это Россия Сегодня, 17:45
    Цитата: AlexS
    Не понимаю, зачем цитировать это ничтожество.

    А чтобы вы наконец-то собрали митинг-и яйцами его тухлыми его обкидали.Чтоб он-не протолкнул этот закон,а отправился осваивать рубежи необъятной Родины.
    Что за хрень у вас там?? Какие-то ксении собчак митинги свои устраивают,насральные-а вы что-по всей стране не можете собрать митинг проив этой мрази-алексея кудрина и против его проталкивания о повышении пенсионного возраста??? И на видео ему всё разжевать и яйцами тухлыми вежливо наполедок закидать,чтобы тупому дошло?-Пусть смотрит в интернете и вспоминает-как ему народ всё прекрасно и вежливо разъяснил и объяснил.
    Беларусь это Россия
  47. Волька Сегодня, 17:47
    пошел бы ты уже на пенсию, и сам жил на одну пенсию...
    Волька
  48. zivXP Сегодня, 17:56
    Цитата: Татьяна

    При нём хоть ВС РФ стали возрождаться, хотя пока ещё и не совсем достигли необходимого уровня.

    А еслиб не пилился так бюджет, то достигли бы большего.
    zivXP
  49. Беларусь это Россия Сегодня, 17:57
    Цитата: Кент0001
    Никто с этим бороться не будет, это вы минимум не по адресу к Кудрину. А насчет повышения пенсионного возраста он прав. Сейчас пенсии съедают очень много (в том числе и из резервов), Накопительная часть много лет как заморожена. Хотите брызжите слюно хотите нет, но иного выхода нет и Путин это сделает в своем последнем сроке, иначе может быть поздно. Увы и это реальность в нашем сильно разворованном государстве.

    Нет нет и нет-НЕ ПРАВ алексей кудрин. Съедают-такие труженики-как алексей кудрин


    и их завышенна арплата,во много раз превышающая зарплату рабочих.
    Враг и предатель Русских православных христиан,России Русской православной христианской,народа России Русской првославной христианской-алексей кудрин-хочет протолкнуть закон против народа и против России-хочет повысить пенсионный возраст.
    Предлагаю Русским православным христианам,России Русской православной христианской,народу России Русской православной христианской по ВСЕЙ России Русской православной христианской собрать митинг против алексея кудрина и против его повышения пенсионного возраста,пенсионный возраст оставить такой-как в СССР:мужчины после 60 лет,женщины после 55 лет,силовые структуры и военные после 45 лет.А алексея кудрина-закидать тухлыми яйцами и подписи собрать и отправить их в прокуратуру для возбуждения уголовного дела против алексея кудрина за его антинародное предложение по продвижению антинародного закона о повышении пенсионного возраста.И на видео это заявить и Путину сказать.
    По правильному-его должно арестовать ФСБ и посадить в тюрьму за это.
    Вот что я,Русские православные,народ России Русской православной не хочу-так это то-чтобы пенсионный возраст в России Русской православной-повышали.Этого делать-не нужно.
    -повышение пенсионного возраста.Объясните,как этот дедушка или бабушка-которая еле-еле передвигается будут работать после 60 лет мужчины и после 55 лет женщины???? Они-сдыхать будут прямо на работе.Конечно-этот алексей кудрин-ничего не делает,тяжелее хрена ничего не подымает-так он и до 120 лет дожить может.А как людям которые работают???? На тяжёлых и вредных работах:грузчики,колхозники,сварщики??? Они-и так еле-еле до СССРовского пенсионного вовсраста доживают еле-еле.А им-ещё подымают пенсионный возраст.Пенсионный возсраст нужно вернуть СССРовский:мужчинам в 60 лет на пенсию,женщинам в 55 лет на пенсию,силовым струтурам-в 45 лет.А тем людям,кто хочет сам,добровольно и по своему желанию работать,а не принудительно и может работать-просто давать работать.Но не надо заставлять работать всех-после СССРовского пенсионного возраста (мужчины после 60 лет,женщины после 55 лет,силовые структуры и военные после 45 лет).
    Повышения пенсионного возраста не хотят ни пенсионеры-у них есть дети и такой плохой жизни пенсионеры своим детям-не хотят.Ни трудоспособное население,которое работает-никто не хочет всю жизнь ишачить и на работе сдохнуть.Ни молодые-зачем они должны пахать больше пенсионного возраста,пенсионного возраста СССР (мужчины-в 60 лет,женщины-в 55 лет,военные и силовые структуры-в 45 лет).
    Если вы скажите про отговорку-что население стареет,работать некому-так тут нужно не пенсионный возраст повышать-а создавать условия-чтобы рожали деток-которые и будут приходить на смену старому поколению.А ещё-можно урезать зарплату этим чинушкам и депутатам-сделать их зарплату-вв четыре,пусть в пять раз больше самого низкооплачиваемого рабочего в стране.Чтобы их зарплата-зависела от благосостояния народа,тогда они будут что-то делать для народа.Мы-не против,чтобы они получали много-пожалуйста-подымите зарплату рабочим-и вы получите-АЖ В ЧЕТЫРЕ РАЗА-ПУСТЬ ДАЖЕ-АЖ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ самого низкооплачиваемого рабочего в стране.А повышение пенсионного возраста-это чинушки для себя делают.Они то-не ишачат,а пердят и штаны протирают,ничего тяжелее хрена не подымая.И мозгами они-не думают как тот учёный или инженер или изобретатель или врач.Есть,конечно и хорошие чиновники-депутаты,но мало.Пока что-мало.﻿
    Предлагаю этого алексея кудрина-дать ему лопату в руки-и отправить вагоны разгружать или на лесоповал отправить.Пусть потрудится рабочим крестьянским трудом-и посмотрим-как он запоёт о повышении пенсионного возраста-когда тот ерстьянин из-за тяжёлого и вредного труда-и так еле-еле доживает до пенсии.И посмотрим-как он запоёт тогда о повышении пенсионного возраста.
    Беларусь это Россия
  50. andrej-shironov Сегодня, 18:21
    Вот же ..нида какая! Да у нас и так то работу найти сложно, а после 45 и подавно! Вот такие во главе с Путиным и сидят в правительстве!
    andrej-shironov
  51. begemot20091 Сегодня, 18:39
    Цитата: Арон Заави
    Но не работает же у вас большинство населения в шахтах и литейках? А так у вас очень рано выходят на пенсию. У нас мужчины в 67 лет, женщины в 64 года и ничего страшного.

    а у вас ещё и работают. а то читая американский санкционный список, сложил иное мнение.
    begemot20091
  52. Оверлок Сегодня, 19:02
    наконец-то, рожает! Стоит внимательно прочитать сторонникам стабильности
    Оверлок
  53. 23424636 Сегодня, 19:25
    этот холдей конечно дождался момента когда деньги в стране кончились и чтобы типо помочь с их сохранением на типо завтра продул эту американскую трель .Опыт сидящего в вашей стране клоуна Азарова ,который эту херню в украине осуществил , подсказывает что именно по этой теме сначала Донбасс потерял электорат а потом пол своей земли. В Питере много воды ,но купаться нигде нельзя.
    23424636
  54. Беларусь это Россия Сегодня, 19:46
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    Не надо Путина приплетать к этим укурками.И к алексею кудрину.Нужно собрать митинг-и к Путину-сказать чтобы Путин-убрал этого алексея кудрина и алексея навального и ксению собчак. И ппро дочерей Путина-не надо гнать пурги.
    И кудрин алексей-да-он против армии России Русской православной,которую возродил,перевооружил и укрпеил и укрепляет и перевооружает-именно Владимир Владимирович Путин.
    Беларусь это Россия
    1. Беларусь это Россия Сегодня, 20:57
      И кудрин алексей-да-он против армии России Русской православной,которую возродил,перевооружил и укрпеил и укрепляет и перевооружает-именно Владимир Владимирович Путин.
      алексей кудрин-развалит всю Россию Русскую православную христианскую-начав с развала армии.Потом к вам в Россию придут чужие солдаты-и вы будете у них сапоги облизывать,а Россия Русская православная христианская-будет уничтожена,поделена и превращена в колонию,а вы-в рабов. А алексей кудрин-как горбачёв-уедет за границу.
      Беларусь это Россия
  55. Беларусь это Россия Сегодня, 20:01
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    Не надо Путина приплетать к этим укурками- к алексею кудрину,ксении собчак да алексею навальному.Нужно собрать митинг-и к Путину-сказать чтобы Путин-убрал этого алексея кудрина и алексея навального и ксению собчак. И ппро дочерей Путина-не надо гнать пурги.
    И кудрин алексей-да-он против армии России Русской православной,которую возродил,перевооружил и укрепил и укрепляет и перевооружает-именно Владимир Владимирович Путин.
    Вот какими делами запомнили мы Путина и что сделал Путин.Это сделано-при правлении Путина!
    Чем больше ты тут со мной споришь и врёшь-тем больше нас людей читают и делают выводы.И видят-мои доказательства твоей лжи и вранья и клеветы на Русских православных христиан,на Россию Русскую православную христианскую,народ России Русской православной-КОТОРЫЕ МОЖНО САМИМ ЛЮДЯМ В РОССИЮ СЪЕЗДИТЬ И ПРОВЕРИТЬ-ПОСМОТРЕТЬ НА ВСЁ СВОИМИ ГЛАЗАМИ И ПОТРОГАТЬ СВОИМИ РУКАМИ.И хотят поверить-начинают больше интересоваться Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами-ездить в Россию,смотреть всё это своими глазами и трогать своими руками.И делать соответственные выводы-не в твою пользу.
    Когда до твоей последней извилины,оставшейся в живых,дойдёт что люди будут читать мой с тобой спор и видеть мои доказательства о России Русской православной христианской,Русских православных христианах,народе России Русской православной-то будут больше узнавать правды о России и ты будешь биться в агонии и злобе от своей беспомощности.Потому что будут читать,видеть видео в видео-адреса по которым можно съездить в России и посмотреть на всё это-своими глазами и потрогать своими руками.Будут ездить,снимать видео,рассказывать и показывать своим близким,любимым,знакомым,друзьям-и разоблачать твою ложь и провокацию о России.
    Это-тебе видеодоказательства про ВПК и другие достижения России Русской православной.И ТАМ-В КАЖДОМ ВИДЕО-ДАЮТ АДРЕСА-ЧТОБЫ КАЖДОЕ -ВРОДЕ ТЕБЯ-МОГЛО ПРИЕХАТЬ ТУДА-И СДЕЛАТЬ ВИДЕО-НА ФОНЕ ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ-ПОСТРОЕК ЗАВОДОВ,ИНСТИТУТОВ,ДОМОВ,ГОРОДОВ,ФЕРМ,ДОРОГ.Где Русские православные,народ России Русской православной-на этих постройках-тебе на видео хорошо всё разжуют на память. Называются эти видеодоказательства-"Время-вперёд!"https://www.
    youtube.com/results?search_query=Время-вперёд%21

    тобы КАЖДЫЙ-мог съездить и посмотреть всё своими глазами и потрогать своими руками и снять видео-чтобы разоблачить твою ложь и провокацию о России Русской православной,Русских православных,народе России Русской православной.
    А ещё видеодоказательства-"Сонар 2050".https://www.youtube.com/results?search_que
    ry=сонар+2050
    А ещё-вот тебе видеодоказательства про армию России Русской православной-единственной сверхдержавы на планете Земля-Империи Добра,России Русской православной,которую все любят."Военная приёмка."https://www.youtube.com/results?search_
    query=Военная+приёмка
    https://www.youtube.com/results?search_query=воен
    ная+приёмка
    В "Военной приёмке-там вам кучу видео про армию и про перевооружение армии покажут,расскажут и разжуют.Там этих видео-дохрена-и про танки,самолёты,вертолёты,корабли,подводные лодки,РВСН,ПВО,антитерростические центры,военные заводы,научные кузницыобо всём.
    Которая-успешно уничтожила террористов в Сирии,сохранила Сирию-целой и неделимой,под контролем её законного,легитимного президента Сирии-Башара Асада,избранного своим народом Сирии сирийцами.Успешно защитила и защищает Крым-Росссию,как часть России Русской православной.Не даёт сделать агрессию США на ЛНР,ДНР и Украину-подмять под себя.
    А заодно -разоблачение всей твоей лжи,клеветы и провокации на Русских православных,Россию Русскую православную,народ России Русской православной."уши машут ослом"https://www.youtube.com/results?search_que
    ry=Уши+машут+ослом
    https://www.youtube.com/watch?v=6g6C0JtiZZo&t
    =8s
    [media=http://https://www.youtube.com/watch?v=FXy
    PAiBDLgU]



    Конечно-не все проблемы решены и не всё сделано.Сделать ещё нужно много всего.И не всё-идеально.Но Путин-однозначно-молодец и сделал-много.Я голосую-за Путина-чтобы Путин-всё доделал и закрепил и поднял окончательно Россию Русскую православную христианскую.Жириновский-тоже ничего.
    Так что-все дружно идём-и голосуем-за Путина! А Жириновского-в помощники Путина.Я-голосую и поддерживаю-Путина!
    НЕ НАДО ТУТ ЛЯ ЛЯ.
    Русские православные христиане,народ России Русской православной христианской,Россия Русская православная христианская-голосуем за Путина и поддержим-Путина! И выйдите на митинг за Путина-и всё на видео всё этим шавкам каналам "Дождям" и американским и западным всё снимите и скажите-что вы поддерживаете и голосуете за Путина.и по телевидению пусть показывают и в интернете.
    Путин-мог бы давно развалить Россию Русскую православную христианскую и свалить на Запад как горбачёв.Но Путин-поднял Россию Русскую православную.Поднял перевооружил и укрепил армию России Русской православной христианской.И укрепляет и перевооружает.Много чего построил-сколько заводов,ферм,дорог-видеодаказательства-"Время-вп
    ерёд" с адресами в видео.-Каждый может съездить по адресам и увидеть своими глазами и потрогать своими руками.Не дал развалиться России.Прогнал США и их наёмников из России Русской православной-из чечни.Защитил Русских православных христиан,народ России Русской православной-чеченцев.Принял воссоединение
    Крыма в состав России Русской православной,с Россией Русской православной христианской.
    Конечно-не все проблемы решены и не всё сделано.Сделать ещё нужно много всего.И не всё-идеально.Но Путин-однозначно-молодец и сделал-много.Голосуйте-за Путина-чтобы Путин-всё доделал и закрепил и поднял окончательно Россию Русскую православную христианскую.Жириновский-тоже ничего.А Жириновского-в советники и помочники Путина.
    Так что-все дружно идём-и голосуем-за Путина! Я-голосую и поддерживаю-Путина! Все враги и предатели Русских православных христиан,России Русской православной христианской,народа России Русской православной христианской-боятся и не хотят чтобы Путин-окончательно доделал всё и закрепил.Поэтому-серут на него и грязью поливают.Не хотят они-чтобы Россия была.
    Голосуйте-за Путина.Не хотите Путина-тогда за Жириновского.Но Путин лучше-подержите Путина,голосуйте-за Путина-дайте человеку доделать и закрепить.
    Беларусь это Россия
  56. Беларусь это Россия Сегодня, 20:09
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    Вам надо бороться-не против Путина,а вместе с Путиным,заодно-против алексея кудрина,против алексея навального,против ксении собчак.И других предателей и врагов России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской.
    Беларусь это Россия
  57. Беларусь это Россия Сегодня, 20:16
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    А это-пару видосов доказательств про армию.Которая окрепла ,перевооружилась и крепнет и перевооружается ПРИ ПУТИНЕ! Остальные видео-посмотрят сами любой желающий.









    Беларусь это Россия
    1. Svarog Сегодня, 20:51
      Эко вас колбасит))
      Svarog
      1. Беларусь это Россия Сегодня, 21:05
        А мне не нравится-когда человека оплёвывают и его заслуги.И под видом там какой-то борьбы за народ-вместо того чтобы бороться против предателей и воров-всяких алексеев кудриных,алексеев навальных да ксений собчак-они борятся против Путина.
        Беларусь это Россия
        1. Гардамир Сегодня, 21:39
          [quote][ Путина./quote]Думал, что вы за Русь православную христианскую, а вы за либералов. А что это ваш любимец, в проруби на себя какой то треугольник наложил слева направо? не по православному однако.
          Гардамир
          1. Беларусь это Россия Сегодня, 22:25
            У тебя думалка не доросла.Посмотри другие видео в храмах разных.Прицепился к человеку-когда то ли судорога его схватила,то ли поскользнулся.Человеческий фактор не учитываешь.Бред сивой кобылы пишешь неуважаемый.
            Беларусь это Россия
  58. maxxavto Сегодня, 20:18
    Цитата: Svarog
    Цитата: влад66
    Цитата: НасРать
    В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись.

    Иди ка мил человек в шахту,в литейку доработай там до пенсии,вот тогда и предлагать будешь. negative

    Кудрин - это в принципе рупор нашего либерального правительства. И повышение пенсионного возраста обязательно произойдет после выборов. А между тем, вчера по Татарстану была опубликована статистика смертности, так вот за 2017 г умерло 4214 человек и 37% из них не дожили до пенсионного возраста. Если повысят пенсионный возраст, то до пенсии вообще доживать не будут или будут 10% от всех пенсионеров. В этом случае проще пенсии вообще отменить. По крайней мере не нужно будет платить такой бешенный налог. Для примера ИП должен платить в пенсионный фонд 40 т.руб. ежегодно.

    Ип платит в год 28 тыс на пенсионку
    maxxavto
  59. Беларусь это Россия Сегодня, 20:20
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    Аа-ты этот западный вшивый шавочный канал приплёл сюда-ёшкин кот мразий,лгущий! Так вот что я тебе скажу-ты борешься-против Путина,но не против алексея кудрина,не против алексея навального,не против ксении собчак. А надо бороться-против алексея кудрина,против алексея навального,против ксении собчак и воров и предателей России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской.
    И голосовать-за Путина. И по поводу дочек Путина-ты что свечку держишь около них-что такое пишешь про них???? Чушь собачью!
    Беларусь это Россия
    1. Оверлок Сегодня, 20:31
      иди, подлечись. Успокой свою нервную систему- можешь брома,или водки,или мышьяка.
      Оверлок
      1. Беларусь это Россия Сегодня, 20:43
        Оверлок
        ИДИ САМ ПОЛЕЧИСЬ И ВЫПЕЙ СВОЕГО БРОМА ИЛИ ВОДКИ ИЛИ МЫШЬЯКА,МРАЗЬ.
        Беларусь это Россия
  60. Беларусь это Россия Сегодня, 20:31
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    Оверлок-это сделал Путин и при правлении-Путина!








    Беларусь это Россия
  61. Беларусь это Россия Сегодня, 20:39
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    И это-сделано -в видеодоказательствах "Время-вперёд"-там будут указаны адреса всех этих новых заводов,построек,школ,больниц,городов,ферм-чтобы КАЖДЫЙ МОГ УЗНАТЬ ЭТИ АДРЕСАИ ПОЕХАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ ВСЁ ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ И ПОТРОГАТЬ СВОИМИ РУКАМИ И РАЗОБЛЫЧИТЬ ТВОБ ЛОЖЬ И ПРОВОКАЦИЮ И КЛЕВЕТУ НА ПУТИНА и сохранилось-при Путине и при правлении Путина.

















    Беларусь это Россия
  62. Беларусь это Россия Сегодня, 20:49
    Цитата: Оверлок
    Цитата: allaykbar
    Путин их украл. Да?

    а разве он нищий?Бедняга.пусть ответит на вопрос:

    А это-в Сирии против террористов.В реальных боевых условиях при защите мирного населения против террористов и целостности и сохранности страны Сирии и её территории и её законного и легитимного правительства-президента Сирии-Башара Асада и по законному и легитимному приглашению Сирии и правительства Сирии законного и легитимного президента Сирии-Башара Асада своими народом Сирии сирийцами.Чтобы ты тут не начал говорить-что у Русских православных христиан,России Русской православной христианской,армии России Русской православной христианской-балалайки типа,шапки ушанки и медведи пьяные.А это-тебе объяснение наперёд-для чего нам Сирия нужна без террористов и дружественна к России Русской православной,к Русским православным христианам,к народу России Русской православной христианской.И Крым бандеры не бомбят и не убивают крымчан.Юго-Восток не могут под себя подмять нацики бандеры западные и Украину.А это-тебе объяснение наперёд-для чего нам Сирия нужна без террористов и дружественна к России Русской православной,к Русским православным христианам,к народу России Русской православной христианской.










    Русские православные христиане,народ России Русской православной христианской,Россия Русская православная христианская-голосуем за Путина и поддержим-Путина! И выйдите на митинг за Путина-и всё на видео всё этим шавкам каналам "Дождям" и американским и западным всё снимите и скажите-что вы поддерживаете и голосуете за Путина.и по телевидению пусть показывают и в интернете.
    Путин-мог бы давно развалить Россию Русскую православную христианскую и свалить на Запад как горбачёв.Но Путин-поднял Россию Русскую православную.Поднял перевооружил и укрепил армию России Русской православной христианской.И укрепляет и перевооружает.Много чего построил-сколько заводов,ферм,дорог-видеодаказательства-"Время-вп
    ерёд" с адресами в видео.-Каждый может съездить по адресам и увидеть своими глазами и потрогать своими руками.Не дал развалиться России.Прогнал США и их наёмников из России Русской православной-из чечни.Защитил Русских православных христиан,народ России Русской православной-чеченцев.Принял воссоединение
    Крыма в состав России Русской православной,с Россией Русской православной христианской.
    Конечно-не все проблемы решены и не всё сделано.Сделать ещё нужно много всего.И не всё-идеально.Но Путин-однозначно-молодец и сделал-много.Голосуйте-за Путина-чтобы Путин-всё доделал и закрепил и поднял окончательно Россию Русскую православную христианскую.Жириновский-тоже ничего.А Жириновского-в советники и помочники Путина.
    Так что-все дружно идём-и голосуем-за Путина! Я-голосую и поддерживаю-Путина! Все враги и предатели Русских православных христиан,России Русской православной христианской,народа России Русской православной христианской-боятся и не хотят чтобы Путин-окончательно доделал всё и закрепил.Поэтому-серут на него и грязью поливают.Не хотят они-чтобы Россия была.
    Голосуйте-за Путина.
    Беларусь это Россия
    1. Оверлок Сегодня, 21:02
      успокойтесь. вас услышали.
      Оверлок
      1. Govorun Сегодня, 22:49
        Просто некоторым "нытикам" нужно в лицо ткнуть этими фактами потому как сами они не способны анализировать очевидного,потому как лучше посидеть и покритиковать считая себя умнее других,не представляя из себя НИЧЕГО....правильно он делает,что тычет в РОЖУ тем чем мы действительно должны гордиться и быть все вместе и в радости и в беде, а не теми кто при малейшей трудности поднимает вой и панику.....Я лично доверяю Путину,хоть иногда и не согласен с его позицией,но если он так делает значит это так должно быть и будем это принимать как есть,а если те люди которые не видят очевидного сравнения с 90-ми годами,мне лично их жаль...
        Govorun
    2. Альф Сегодня, 23:13
      Цитата: Беларусь это Россия
      Голосуйте-за Путина.

      Вот это лизнул ! ! !
      Альф
  63. Звездочка Сегодня, 21:47
    Вот на сколько продлит на столько его и надо послать например лес на севере валить за зарплату как всем, а разглагольствовать в кожаном кресле за бокальчиком оооочень дорогого вина при этом не считая денег сколько до следующей зарплаты осталось и я могу.
    Звездочка
  64. Беларусь это Россия Сегодня, 22:21
    Цитата: Звездочка
    Вот на сколько продлит на столько его и надо послать например лес на севере валить за зарплату как всем, а разглагольствовать в кожаном кресле за бокальчиком оооочень дорогого вина при этом не считая денег сколько до следующей зарплаты осталось и я могу.

    Да да да.Поддерживаю вас.
    Беларусь это Россия
  65. Альф Сегодня, 23:10
    Цитата: allaykbar
    наша экономика встроена в мировую на условиях мвф и прочей шушары

    И кто ее туда встроил ? Кто Россию втащил в ВТО ? Можно, конечно, сказать, что в ВТО страну впер айфончик, но, вот беда, все прекрасно понимают, КТО РЕАЛЬНО тогда руководил страной.
    Альф
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