Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись

Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись.

Это три кита бюджетной и государственной политики - как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это даёт. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет. Это структурные реформы, это надо сделать.