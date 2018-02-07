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Кудрин: Без повышения пенсионного возраста в России не обойтись
Экс-министр финансов Алексей Кудрин сделал заявление, в котором высказался о проведении пенсионной реформы в России. По словам Кудрина, повышение пенсионного возраста в России – явление неизбежное. Нынешнего председателя Центра стратегических разработок цитирует информагентство «Интерфакс»:
Такое заявление экс-министр, которое в своё время на Западе назвали «лучшим министром финансов», сделал в ходе конкурса «Лидеры России».
По словам Кудрина, сегодня средняя пенсия в 3 раза ниже средней зарплаты по стране.
При этом бывший глава Минфина заявил, что главными локомотивами для развития экономики являются образование, здравоохранение и транспорт.
Кудрин:
Значит ли это, что в правительстве в очередной раз решат затеять, к примеру, виток образовательной реформы?
Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись.
Такое заявление экс-министр, которое в своё время на Западе назвали «лучшим министром финансов», сделал в ходе конкурса «Лидеры России».
По словам Кудрина, сегодня средняя пенсия в 3 раза ниже средней зарплаты по стране.
При этом бывший глава Минфина заявил, что главными локомотивами для развития экономики являются образование, здравоохранение и транспорт.
Кудрин:
Это три кита бюджетной и государственной политики - как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это даёт. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение пяти-шести лет. Это структурные реформы, это надо сделать.
Значит ли это, что в правительстве в очередной раз решат затеять, к примеру, виток образовательной реформы?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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