23:32 07 февраля
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Росгвардия утвердила нарукавные знаки войск

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов своим приказом ввел в Росгвардии нарукавные знаки, которые будут выполнять функцию «знаков различия по принадлежности и функциональному предназначению».

В сообщении на официальном сайте Росгвардии говорится, что приказом от 11 января 2018 года № 6 утверждены новые нарукавные знаки войск национальной гвардии России, а также определены их описание и рисунки. Нарукавные знаки утверждены разных расцветок — для ношения как на парадной и повседневной, так и на полевой форме.

Росгвардия утвердила нарукавные знаки войск



На нарукавных знаках сотрудников центрального аппарата Росгвардии изображен грифон с щитом и мечом в лапах, на знаках сотрудников главного управления сил спецназа — кулак, сжимающий автомат, и окрыленный меч, на знаках бойцов частей по охране важных государственных объектов — меч на фоне стилизованного изображения атома, на знаках бойцов спецотрядов быстрого реагирования — окрыленный меч и стрелы, на знаках подразделений вневедомственной охраны — «пятибастионная фортеция» и ключ, на знаках подразделений лицензионно-разрешительной работы — скрещенные топорик и меч с наложенным на них свитком с круглой гербовой печатью, на знаках музыкантов ансамблей и оркестров Росгвардии — лира

Отдельный раздел документа посвящен нарукавным знакам соединений и частей, подчиненных непосредственно главе Росгвардии, в том числе дивизии имени Дзержинского (над кирпичной стеной всадник, поражающий копьем дракона), спецотряда быстрого реагирования «Рысь» (окрыленный меч и стрелы), части ОМОН «Зубр» (окрыленный меч), а также знакам образовательных учреждений Росгвардии.

Ознакомиться с текстом приказа, описаниями и рисунками новых нарукавных знаков можно перейдя по этой ссылке

Использованы фотографии: http://www.rosgvard.ru
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Комментарии 43

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  1. PSih2097 Сегодня, 15:06
    на знаках сотрудников главного управления сил спецназа — кулак, сжимающий автомат, и окрыленный меч

    если убрать калаш с кулаком получится эмблема SAS...
    PSih2097
    1. twviewer Сегодня, 15:30
      гуарды, т.е защитники, а кругом одни мечи, на кого точите ножички ребя?
      twviewer
      1. РУСС Сегодня, 16:17
        Цитата: twviewer
        на кого точите ножички ребя?

        От кого.
        РУСС
        1. twviewer Сегодня, 16:58
          Вы это пацанам во дворе расскажите или судье, вот только вряд ли он вас слушать станет.
          twviewer
    2. фигвам Сегодня, 15:31
      А меня удивляет, что крылья у орла сложены.
      фигвам
      1. DenZ Сегодня, 16:24
        Крылья вообще не красивые, как у курицы. Перья не прорисованы. В общем поделка какая-то.
        Для примера так называемый орел- милитари на царских монетах
        DenZ
    3. Комментарий был удален.
  2. Хорт Сегодня, 15:23
    пока что славные гвардейцы наиболее отличились на фронте борьбы с музеями и их экспозициями различного антикварного и не очень оружия. В рамках усердного исполнения новых поправок в закон об оружии
    Хорт
    1. Heterosigma Сегодня, 15:36
      та ладно уже не мало задержано и пресечено этими ребятами. Всёж лучше чем патрули жирных пенсионных казаков без оружия .
      Heterosigma
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:23
    Очень оригинально -взяли и выдумали целую Роснацгвардию, а во все времена, звание и право называется Гвардией, Гвардейцем, нужно было заслужить в бою! Цирк, да и только!
    Геркулесыч
    1. Burbon Сегодня, 16:01
      это уже готовая армия, для демократизации своего населения....тьфу......
      Burbon
      1. Стропорез Сегодня, 17:02
        Цитата: Burbon
        это уже готовая армия, для демократизации своего населения....тьфу......

        400 тыс штыков! Я видел тренировки этих бойцов, заточка на усмирение.
        Стропорез
        1. Burbon Сегодня, 17:06
          Цитата: Стропорез
          заточка на усмирение.

          подавление любых проявлений не согласных....даже против воров нельзя говорить.....
          Burbon
          1. Оверлок Сегодня, 18:55
            Цитата: Burbon
            подавление любых проявлений не согласных.


            с изучением исторического опыта
            Оверлок
            1. Burbon Сегодня, 19:33
              росгвардия - просто дармоеды.....зачем их содержать??....есть армия и полицаи....их вполне достаточно
              Burbon
      2. Alexey RA Сегодня, 17:37
        Цитата: Burbon
        это уже готовая армия, для демократизации своего населения....тьфу......

        Вот интересно - когда при ЕБН Внутренние Войска имели свои танки, артиллерию, РСЗО, авиацию - никого это особо не заботило, и о народном благе никто не страдал. При ВВП, кстати, ВВ лишились тяжёлой бронетехники и артиллерии. И продолжили себе тихо существовать.
        Но стоило переименовать ВВ в Росгвардию - так тут же набежала толпа профессиональных страдальцев за народ, который вотпрямщаз начнут кроваво подавлять.
        Alexey RA
        1. Burbon Сегодня, 17:54
          Цитата: Alexey RA
          Вот интересно - когда при ЕБН Внутренние Войска

          при царе были опричники и то же ни кого это не заботит...
          Цитата: Alexey RA
          Но стоило переименовать ВВ в Росгвардию - так тут же набежала толпа профессиональных страдальцев за народ, который вотпрямщаз начнут кроваво подавлять.

          это вы прибежали...а мы тут и были и жили и ни куда не уйдем!.....ясненько?
          Burbon
          1. Alexey RA Сегодня, 19:24
            Цитата: Burbon
            при царе были опричники и то же ни кого это не заботит...

            А при чём тут опричники?
            ВВ существовали всего 2 года назад - и тогда их существование никого не беспокоило. И даже сообщения о получении ВВ БТР-82 в основном комментились в стиле "а почему не более новые модели - как в армии".
            Цитата: Burbon
            это вы прибежали...а мы тут и были и жили и ни куда не уйдем!.....ясненько?

            Ну да... тролли никогда сами не уходили. smile
            Alexey RA
            1. Burbon Сегодня, 19:31
              Цитата: Alexey RA
              Ну да... тролли никогда сами не уходили.

              Это ты про себя..
              Burbon
    2. Лексус Сегодня, 16:31
      Геркулесыч hi
      Смена вывесок и нашивок - хороший способ имитации бурной деятельности и для "попилинга" - лучше не придумаешь. Сначала полицаев "воскресили". Потом долго не знали, чем заняться, а тут представление в "цирке 404" началось - тоже "полицаев" вернули, и "вырвались вперёд" со своей нацигвардией. Нужно было как-то отвечать)))))). Потом, они во флот танкиста, а мы в ВВС - сухопутчика. Шах и мат! laughing
      Лексус
    3. Alexey RA Сегодня, 16:53
      Цитата: Геркулесыч
      а во все времена, звание и право называется Гвардией, Гвардейцем, нужно было заслужить в бою!

      Если бы... в нашей армии сейчас 70% частей и соединений носят звание гвардейских. Причём для получения этого звания достаточно было, чтобы в негвардейскую бригаду влили подразделение, оставшееся от сокращённого гвардейского дивизиона.
      Пришлось даже новое звание выдумывать - "ударные". wink
      Alexey RA
      1. Стропорез Сегодня, 16:57
        Цитата: Alexey RA
        Если быричём для получения этого звания достаточно было, чтобы в негвардейскую бригаду влили подразделение, оставшееся от сокращённого гвардейского дивизиона.

        А Вам , Коллега , не кажется, что у нас сейчас всё ненастоящее? Под это даже целое междометие родилось "КАК БЭ"...
        Стропорез
    4. shura7782 Сегодня, 17:51
      Цитата: Геркулесыч
      Очень оригинально -взяли и выдумали целую Роснацгвардию, а во все времена, звание и право называется Гвардией, Гвардейцем, нужно было заслужить в бою! Цирк, да и только!

      Было красивое звание - ГВАРДЕЕЦ!!! - и угробили его паркетные деляги.
      shura7782
    5. Оверлок Сегодня, 18:54
      Цитата: Геркулесыч
      звание и право называется Гвардией, Гвардейцем, нужно было заслужить в бою!

      КРОВЬЮ! А тут......
      Оверлок
    6. 23424636 Сегодня, 19:06
      вот ругают Леонида Кучму а он все таки имел и плюсы. Был такой момент по заказу амеров или как ответ на кэш заведенный ими некоторые в украине ввели нац Гвардию еще в 90-х годах .Начали плотно ее культивировать строить жилые объекты за счет снятия с налога на прибыль помощи на эту структуру И движение было активное и газеты весело дули в гвардейскую трубу ,но вот гарант нации понял что это очень не нужно и разогнал этот быдлятник во Внутренние войска и спец подразделения и все - никто даже не заметил потери а бабки реальные сохранили. Вот если бы ВВП отправил этих гвардейцев на полгода на ротацию ,сидящих в окопах по 3 года бойцов Донбасса и тогда может по возвращению и стоило бы их гвардейцами делать а так -потешные войска.
      23424636
  4. shura7782 Сегодня, 15:54
    Мне понравился кулак пронзённый мечом. Ох, и суровые у нас мужики в гвардии или это мазохизм? Коли себя так, что бы другие боялись.)))
    shura7782
  5. Heterosigma Сегодня, 16:04
    надо было в одну лапу кнут а в другую пряник. smile
    Heterosigma
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:23
      И на мечах -по шашлыку! laughing
      Геркулесыч
  6. Bulrumeb Сегодня, 16:10
    А дубовые листья там к чему? Это ж вроде совсем из другой песни...
    Bulrumeb
    1. РУСС Сегодня, 16:19
      Цитата: Bulrumeb
      А дубовые листья там к чему? Это ж вроде совсем из другой песни...

      Ну герольдистам видимо виднее
      РУСС
  7. Доктор Зло Сегодня, 16:45
    Цитата: PSih2097
    на знаках сотрудников главного управления сил спецназа — кулак, сжимающий автомат, и окрыленный меч

    если убрать калаш с кулаком получится эмблема SAS...

    А если орла с мечами, то корпорация Амбрелла.
    Доктор Зло
  8. Беларусь это Россия Сегодня, 17:17
    Цитата: twviewer
    гуарды, т.е защитники, а кругом одни мечи, на кого точите ножички ребя?

    На агресоров,нападающих,предателей и бандитов,террористов.
    Беларусь это Россия
    1. Стропорез Сегодня, 17:21
      Цитата: Беларусь это Россия
      На агресоров,нападающих,предателей и бандитов,террористов.

      Не рассказывайте это никому, засмеют.
      Стропорез
  9. Беларусь это Россия Сегодня, 17:19
    Цитата: twviewer
    Вы это пацанам во дворе расскажите или судье, вот только вряд ли он вас слушать станет.

    А парни и все Русские православные христиане,народ России Русской православной христианской,Россия Русская православная-очень рады-что есть защитники.
    Беларусь это Россия
    1. Оверлок Сегодня, 19:01
      Цитата: Беларусь это Россия
      что есть защитники.

      власти капиталла от населения страны?
      Оверлок
  10. Беларусь это Россия Сегодня, 17:21
    Цитата: Burbon
    это уже готовая армия, для демократизации своего населения....тьфу......

    Это армия против ксений собчак,алексеев навальных и алексеев кудриных и прочих предателей и воров России Русской православной христианской,Русских православных христиан,народа России Русской православной христианской.
    Беларусь это Россия
    1. Оверлок Сегодня, 19:55
      Цитата: Беларусь это Россия
      Это армия против ксений собчак,алексеев навальных и алексеев кудриных и прочих предателей и воров России

      у вас раздвоение личности. Указанные вами лица- друзья, коллеги и работники главы государства
      Оверлок
      1. Стропорез Сегодня, 20:04
        Коллега, мне даже лень отвечать этому товарисчу....
        Это какой-то белорусский Михан, который даже переплюнул оригинал образца 2013 года wassat
        Стропорез
        1. Оверлок Сегодня, 20:26
          понятно.ДБ
          Оверлок
  11. Беларусь это Россия Сегодня, 17:22
    Цитата: Стропорез
    Цитата: Беларусь это Россия
    На агресоров,нападающих,предателей и бандитов,террористов.

    Не рассказывайте это никому, засмеют.

    Это-засмеют тебя. Вот смотри-люди вышли на митинг против ксении собчак,против алексея кудрина и против алексея навального и за Путина.И вот-чтобы эти предатели и воры-всякие там ксении собчаки,алексеи навальные да алексеи кудрины-не устроили всяких там беспорядков и бойни-а митинг прошёл хорошо и мирно и никто не пострадал-эти ребята работают.И чтобы люди-смогли всё сказать.В этом тоже-их работа.
    Или вот ты-что конкретно имел ввиду?
    Беларусь это Россия
  12. Vovanya Сегодня, 17:59
    Интересно, а мусульманам они тоже предлагают на рукавах кресты носить?
    Vovanya
    1. Комментарий был удален.
    2. РУСС Сегодня, 20:18
      Цитата: Vovanya
      Интересно, а мусульманам они тоже предлагают на рукавах кресты носить?

      А,что в этом такого? В Татарстане и Кавказских республиках на государственных символах присутствуют исламские цвета и символы и ничего ....
      РУСС
  13. s9883300 Сегодня, 20:30
    Цитата: РУСС
    Цитата: Vovanya
    Интересно, а мусульманам они тоже предлагают на рукавах кресты носить?

    А,что в этом такого? В Татарстане и Кавказских республиках на государственных символах присутствуют исламские цвета и символы и ничего ....

    не нравится Пускай куда хотят идут
    s9883300
  14. temirtau72 Сегодня, 22:02
    А что вы раскудахтались?! Нацгвардия конечно же стала раздутой - все под себя Золотов подмял что деньгу приносит, потому и эмблемы новые надо вводить.
    А вот ребят в войсках служащих не троньте - "вованы" тоже люди и служат Отечеству. То что название им меняют не их вина. Они есть и будут суть государевы люди.
    temirtau72
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