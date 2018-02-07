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Росгвардия утвердила нарукавные знаки войск
Главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов своим приказом ввел в Росгвардии нарукавные знаки, которые будут выполнять функцию «знаков различия по принадлежности и функциональному предназначению».
В сообщении на официальном сайте Росгвардии говорится, что приказом от 11 января 2018 года № 6 утверждены новые нарукавные знаки войск национальной гвардии России, а также определены их описание и рисунки. Нарукавные знаки утверждены разных расцветок — для ношения как на парадной и повседневной, так и на полевой форме.
На нарукавных знаках сотрудников центрального аппарата Росгвардии изображен грифон с щитом и мечом в лапах, на знаках сотрудников главного управления сил спецназа — кулак, сжимающий автомат, и окрыленный меч, на знаках бойцов частей по охране важных государственных объектов — меч на фоне стилизованного изображения атома, на знаках бойцов спецотрядов быстрого реагирования — окрыленный меч и стрелы, на знаках подразделений вневедомственной охраны — «пятибастионная фортеция» и ключ, на знаках подразделений лицензионно-разрешительной работы — скрещенные топорик и меч с наложенным на них свитком с круглой гербовой печатью, на знаках музыкантов ансамблей и оркестров Росгвардии — лира
Отдельный раздел документа посвящен нарукавным знакам соединений и частей, подчиненных непосредственно главе Росгвардии, в том числе дивизии имени Дзержинского (над кирпичной стеной всадник, поражающий копьем дракона), спецотряда быстрого реагирования «Рысь» (окрыленный меч и стрелы), части ОМОН «Зубр» (окрыленный меч), а также знакам образовательных учреждений Росгвардии.
Ознакомиться с текстом приказа, описаниями и рисунками новых нарукавных знаков можно перейдя по этой ссылке
В сообщении на официальном сайте Росгвардии говорится, что приказом от 11 января 2018 года № 6 утверждены новые нарукавные знаки войск национальной гвардии России, а также определены их описание и рисунки. Нарукавные знаки утверждены разных расцветок — для ношения как на парадной и повседневной, так и на полевой форме.
На нарукавных знаках сотрудников центрального аппарата Росгвардии изображен грифон с щитом и мечом в лапах, на знаках сотрудников главного управления сил спецназа — кулак, сжимающий автомат, и окрыленный меч, на знаках бойцов частей по охране важных государственных объектов — меч на фоне стилизованного изображения атома, на знаках бойцов спецотрядов быстрого реагирования — окрыленный меч и стрелы, на знаках подразделений вневедомственной охраны — «пятибастионная фортеция» и ключ, на знаках подразделений лицензионно-разрешительной работы — скрещенные топорик и меч с наложенным на них свитком с круглой гербовой печатью, на знаках музыкантов ансамблей и оркестров Росгвардии — лира
Отдельный раздел документа посвящен нарукавным знакам соединений и частей, подчиненных непосредственно главе Росгвардии, в том числе дивизии имени Дзержинского (над кирпичной стеной всадник, поражающий копьем дракона), спецотряда быстрого реагирования «Рысь» (окрыленный меч и стрелы), части ОМОН «Зубр» (окрыленный меч), а также знакам образовательных учреждений Росгвардии.
Ознакомиться с текстом приказа, описаниями и рисунками новых нарукавных знаков можно перейдя по этой ссылке
Использованы фотографии: http://www.rosgvard.ru
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