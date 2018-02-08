11:33 08 февраля

И комиссары в пыльных шлемах...

Некомпетентные домыслы по поводу «нецелесообразности» наличия в современной армии органов политического руководства станут неактуальными с первыми же выстрелами новой войны.

И комиссары в пыльных шлемах...


Новость о том, что в Министерстве обороны России обсуждаются планы воссоздания чего-то подобного некогда существовавшему ГлавПУру (Главному политуправлению Советской Армии и Военно-Морского Флота) не на шутку всколыхнула никогда не дремлющую и вечно бдящую в ожидании очередного подвоха со стороны Кремля «демократическую общественность». Волной пошли взволнованные комментарии, заголовки некоторых из которых вполне красноречиво отражают глубокую озабоченность их авторов. Вот, например, такой: «Патриотическому воспитанию в армии угрожает советская болезнь».


Скажу сразу: мне нет никакого дела до личности данного автора, а потому не стану даже упоминать его фамилию. Но поскольку затронутая имярек тема является достаточно специфической и требует весьма основательного знания предмета или хотя бы опыта армейской службы, то я посчитал правильным поинтересоваться в этом ракурсе его биографией. Наивно полагаю, что человек, рассуждающий о целесообразности существования политорганов в армии, должен иметь хоть какое-то отношение к военному делу. Оказалось, я ошибся: не должен.

Товарищ, не прослуживший ни одного дня в армии ни с политорганами, ни без таковых, «авторитетно» рассуждает на сайте одного из ведущих российских интернет-изданий о том, нужно или нет ли их восстанавливать!

Качество аргументации – под стать полностью отсутствующему личному опыту пишущего. Вот, например, такой пассаж: «В поздние советские годы, 70-80-е политруки воспринимались в самой армии в лучшем случае как бессмысленные люди, а в худшем как армейские «комсомольцы» — то есть как профессиональные аппаратчики, превратившиеся в прожженных циников и карьеристов. А самое главное — не помогавшие, а мешавшие командирам».

Так вышло, что, в отличие от этого писателя, ваш покорный слуга в армии служил. Причем не в какой-нибудь, а именно в Советской Армии. И как раз в те самые 80-е годы, когда, по мнению оного «эксперта», политработники только тем и занимались, что мешали своим командирам. И более того, какую-то часть службы автор этих строк был тем самым «армейским комсомольцем», о которых выше сказано, как о «прожженных циниках и карьеристах».

Цена журналистского слова во все времена была очень высокой. Как и цена журналистской безответственности. И очень печально, что некоторые «акробаты пера» полагают себя вправе молоть чепуху только на том основании, что имеют прямой доступ к массовому сознанию.

А теперь — по существу, и только на основе личного опыта. В то время я был молодым офицером, призванным из запаса на должность командира взвода. Но поскольку у меня был диплом выпускника исторического факультета, политотдел дивизии (92-я гвардейская учебная мотострелковая дивизия, пос. Соляные, г. Николаев) рекомендовал меня на должность секретаря комитета ВЛКСМ отдельного учебного батальона связи. Где я и был избран таковым на общебатальонном комсомольском собрании.

Чем же занимался в те годы типичный «циник и карьерист», то есть старший лейтенант Селиванов? Если коротко, то всем. От строительства тренажерно-спортивной площадки до боевой подготовки. А поскольку батальон был учебный, и мы готовили будущих младших командиров войск связи, то занятиям по специальности и общевоинской подготовке уделялось главное внимание. Полугодовой цикл обучения заканчивался так называемым полевым выходом. Если совсем просто – это сто километров пешком в составе роты при полном вооружении и амуниции по полному бездорожью, местами по колено в грязи или в снегу.

Последние десять километров этого «выпускного экзамена» назывались марш-броском, когда вконец уставшие бойцы должны были двигаться еще быстрее, а порой и тащить на своих плечах выбившихся из сил товарищей… Потому что рота должна была прийти к финишу не отдельными личностями, а вся целиком, как единое боевое подразделение.

Где был в это время комсорг батальона? Правильно, месил грязь вместе со всеми, тащил на себе несколько автоматов и всем своим видом старался показывать окружающим, что унывать причин нет. Хотя самому иногда оставалось совсем немного до того, чтобы шлепнуться носом в залитую грязной жижей дорожную колею.

Любопытно, что, если командиры рот проходили эту полевую экзекуцию только один раз, вместе со своими подчиненными, то мне как комсоргу всего батальона выпадала честь (пишу без кавычек!) маршировать с каждой следующей ротой. А куда денешься: работа такая! Личным примером «мобилизовывать и вдохновлять».

А была еще так называемая «обкатка танками». Это когда каждый боец должен побывать под настоящим движущимся танком, чтобы преодолеть страх, научно именуемый «танкобоязнью». Догадайтесь с одного раза: кто должен был первым пройти это испытание? Правильно — комсомольский секретарь! И вовсе не потому, что у него это было прямо записано в служебных обязанностях. Просто так считалось правильным – быть впереди, особенно в непростых делах. И тем самым снимать стресс у новичков.

Ну а для большего эффекта я не сидел в окопе, как это было положено по условиям упражнения, а просто ложился на дорогу, примерно подгадывая такое место лежания, чтобы не попасть под гусеницы рычащей стальной махины. И действительно, впечатление у бойцов было что надо! После такой демонстрации я не помню случаев отказа от выполнения этой учебно-боевой задачи.

Думаю, что вам смешно даже спрашивать у меня: как и где комсорг батальона отмечал Новый год? Конечно же, с любимым личным составом, в ленинской комнате с лимонадом и пирожными. Такая работа! И день собственного рождения – под ночными звездами на полевых учениях. И никаких тебе поздравительных эсэмэсок от родных, потому что мобилок тогда не было. Зато разогретая по этому случаю на раскаленном радиаторе «Зурса» (армейский грузовик ЗиЛ-157) банка тушенки была лучшей в мире закуской к обязательному праздничному стопарику.

Кстати, для гражданских всезнаек, норовящих судить о вещах, им неведомых: все политработники всегда, помимо прямых партийно-политических обязанностей, имели еще и свое четко определенное место в боевом расчете части. Я, например, в период учений всегда выполнял роль командира линейной кабельной группы. Работа которой была проста, как кирзовый сапог: вечером получить задачу на обеспечение связи с подразделением, дислоцированным «вон за той горой», а утром, в состоянии обмороженного суслика, ввалиться в теплую палатку братьев-славян и напугать их бодрым докладом про то, что связь установлена.

Вот такие мы были «карьеристы и циники». Люди, которые ничего в этом не понимают, не могут судить о вещах, недоступных их пониманию. Например, о том, как важно простому солдату иметь возможность общаться с «товарищем офицером» как действительно со своим товарищем, а не с официальным начальником. Такая отдушина для живого человека, оказавшегося в непривычных для него жестких и, чего греха таить, вынужденно бездушных условиях армии, порой очень важна. И эта возможность у него была благодаря тому, что партийные и комсомольские секретари не имели командирских функций и полагались в основном на свой личный авторитет.

Не скажу, чтобы он был у всех или даже в одинаковой степени. Но к этому надо было стремиться – такая работа. Иначе грош тебе цена и в глазах солдат, и того же политотдела. Чего греха таить, были и такие, кто видел в этой работе беззаботную синекуру. Но перспектив у них не было никаких, и от них довольно быстро избавлялись. Не нужны в армии трутни.

А вот у заместителей по политчасти командные функции были. На уровне замкомандиров частей. Но, конечно же, и близко не было никакого бреда насчет покушения на единоначалие. Потому что всё в конечном счете решал командир. А когда он, бывало, решал неправильно, а порой даже преступно, то случалось и так, что возмездие настигало виновника именно оттуда, откуда не ждали.

В моем батальоне связи были факты воровства бензина для личных нужд. И был в штабе батальона такой мл. сержант по фамилии Лейнек. Который написал об этом письмо лично Леониду Ильичу Брежневу. А тот поручил разобраться на месте тому самому Главному политуправлению СА и ВМФ (ГлавПУру). Из Москвы в наш батальон нагрянула целая делегация. От полковничьих погон рябило в глазах. Копали, что называется, на три штыка в землю. Кого из армии выпроводили, кому и партбилет на стол пришлось выложить. А сержанта того никто и пальцем не тронул – такая вот была «роль и влияние партии в войсках».

Поэтому странно сегодня читать «экспертов», которые считают едва ли не единственным правильным предназначением политработников чтение политинформаций. Это равносильно тому, что вообще не понимать, о чем идет речь.

Армии нужны отнюдь не казенные политинформаторы, на лекциях которых будут засыпать даже мухи, но особый тип внутриармейских отношений, олицетворением которого всегда были политработники или, если хотите, комиссары. И когда человек этого звания, по своему внутреннему содержанию, ему соответствовал, то, по собственному опыту знаю: цены ему не было. И особенно нуждаются в таком человеке сами командиры, во всяком случае, наиболее мудрые из них. Те, которые понимают, что солдаты — люди, а не роботы, и что на одних приказах даже в армии далеко не уедешь. И всегда должен быть рядом человек, достаточно свободный от армейской субординации, чтобы иметь право на свое независимое суждение.

И совсем не удивительно, что в ситуациях, когда от армии требуется максимальная отдача, тема воссоздания дееспособных политорганов мгновенно становится актуальной. Именно это произошло на Донбассе, где в войсках донецких республик практически сразу после начала серьезных боевых действий были созданы соответствующих структуры, а в частях появились должности замполитов.

Растущая тревожность окружающей Россию международной ситуации, похоже, стимулирует принятие аналогичных решений и на общегосударственном уровне. И это вполне естественное развитие событий, как бы ни старались убедить нас в обратном те альтернативно одаренные граждане, которые свято уверены в своем праве судить обо всем, не зная ровным счетом ничего.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 36

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  1. inkass_98 Сегодня, 06:43
    Сомневающимся в необходимости политработников рекомендую ознакомиться с заключительной частью "Града обреченного". Аглицкий полковник Сент-Джеймс говорит Кацу: "Теперь я понял, зачем в армии нужны комиссары. Вас бы я взял" (близко к тексту, почти ©).
    Только для этого нужен человек с призванием, а не просто говорящая голова из анекдота: Вам хорошо, товарищ замполит. Вы рот закрыли, и рабочее место убрали."
    inkass_98
    1. сибиралт Сегодня, 07:39
      В статье главное "... воссоздать нечто подобное ранее существовавшему".
      Мне тоже в 70-х "посчастливилось" (назначили не спрашивая) быть секретарем первички отдельного взвода и членом бюро ВЛКСМ мотострелкового полка. Но лезть в грязь вперед всех за выслугу перед начальством...!!! belay Извольте, противно.
      А чтобы создать "нечто подобное" нужно прежде иметь государственную идеологию. Иначе в солдатские массы нести нечего, кроме фуфла бесформенного. hi
      сибиралт
      1. Serg65 Сегодня, 08:26
        Цитата: сибиралт
        Но лезть в грязь вперед всех за выслугу перед начальством...!!! Извольте, противно.

        Вы правы, в то время лозунг "Коммунисты вперёд!" уже не работал
        Serg65
        1. антивирус Сегодня, 09:43
          и сейчас не работает?
          Шойгу, видимо, законспирированный член компартии Монголии ( или КПК?) , если такое закрутил.
          антивирус
      2. Chertt Сегодня, 08:35
        Цитата: сибиралт
        А чтобы создать "нечто подобное" нужно прежде иметь государственную идеологию.

        Это очевидная истина. В обществе идут споры и уже созрело понимание необходимости гос. идеологии, как обозначения вектора развития России. Непонятно почему правительство, якобы такое патриотичное, отмалчивается как рыба об лед
        Chertt
        1. vladimirZ Сегодня, 09:45
          Служил в армии, тоже офицером двухгодичником, техником самолета. У нас замполиты начинались от зам. комэски по политчасти. Кстати, все политработники были летчики. В полку целый политотдел, во главе с начальником политотдела - он же замкомполка по полит. части.
          Не знаю, как среди летчиков, но среди инженерно-технического состава, я их работу, честно, не видел. Да, какие-то требовали конспекты по марксизму-ленинизму, лично я пользовался ещё институтскими - для отчета, что они есть.
          Замкомэски по политчасти летали хорошо, а вот выше, как сейчас помню ржачку, по радиосвязи для летчиков объявляли: "Внимание в воздухе подполковник Тарасов! - начальник политотдела, Будьте внимательны!". Ну, как "Ахтунг, ахтунг, в воздухе Покрышкин!
          А, если серьезно, прежде чем вводить институт армейских политработников, нужно для начала понять какую они будут вести "партполитработу" - помнится такой термин применялся в Армии. ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕТ. Какую политику они будут вести? "Вперед за оффшорные капиталы Дерипаски, Абрамовича!",? "Вперед за уточки Д. Медведева!"? Вперед за авторитарное руководство, десятилетия стоящего у власти, и разрушившего социальное государство, экономику и промышленность, В. Путина?
          Нет господа-товарищи, пока не будет общенародной идеологии, поддерживаемой всеми, - не нужны и замполиты. Пусть остаются замами по воспитательной работе.
          vladimirZ
      3. verner1967 Сегодня, 10:13
        Цитата: сибиралт
        В статье главное "... воссоздать нечто подобное ранее существовавшему".

        Именно это произошло на Донбассе, где в войсках донецких республик практически сразу после начала серьезных боевых действий же были созданы соответствующих структуры, а в частях появились должности замполитов.
        Так командующий то кто? Выпускник ДВВПУ полковник Басурин Э., вот откуда уши растут ))
        verner1967
  2. Sverdlov Сегодня, 06:51
    Кто о чём, а вшивый о бане. (Это я о себе) В советские времена на какой-то проступок чиновника -начальника можно было пожаловаться парторгу, в газету написать и реакция была всегда и по закону и по справедливости. Может не всегда и во всём получалось, но у чинов был страх перед партией. А сейчас официальные СМИ НИЧЕГО критического не печатают без санкции хозяев. "Суд преступная организация!!!!" Хоть закричись...
    Sverdlov
    1. verner1967 Сегодня, 10:17
      Цитата: Sverdlov
      можно было пожаловаться парторгу, в газету написать и реакция была всегда и по закону и по справедливости.

      А разве это правильно? Структура, дублирующая прокуратуру и суд? Государство должно быть правовым, а не по принципу: "вот приедет барин, барин нас рассудит". К тому же не всегда результат этих жалоб был таким радужным. Смотря на кого жалоба. Если это " уважаемый" человек, то и результата не жди, палка то о двух концах.
      verner1967
  3. astronom1973n Сегодня, 06:57
    Не надо думать,что с введением "политработников"они будут работать как раньше!не будет такого уже никогда!И идея -не очень правильная,это мягко сказать.Только бездельник дополнительный появиться в виде управления и генеральской должности.У меня вообще создается такое впечатление,что в последнее время мы не осознаем что делаем.То расформировываем,то опять воссоздаем разрушенное и подаем это как инновацию...Зная реальное положение дел -странно все это.одни ура слова.
    astronom1973n
    1. victorsh Сегодня, 09:10
      И идея -не очень правильная,это мягко сказать.Только бездельник дополнительный появиться в виде управления и генеральской должности.
      Зашибись!Я выпускник ЛВВПУ ПВО им.Ю.В.Андропова и этим ГОРЖУСЬ.Служил и в РТВ и в ЗРВ.На первый класс сдавал лично нач.штаба дивизии.Тот не поверил поданным на меня документам из полка.Сдал.За 24г.-из 30-ти-у меня не было НИ ОДНОГО суицида или попытки.В одном согласен-нужны не замполиты-нужны зам.по ВР.Профессионалы.Которым кроме боевых дисциплин давали по максимуму знания по педагогике и психологии.
      victorsh
      1. astronom1973n Сегодня, 10:19
        Цитата: victorsh
        В одном согласен-нужны не замполиты-нужны зам.по ВР.Профессионалы.Которым кроме боевых дисциплин давали по максимуму знания по педагогике и психологии.

        Зашибись!))))И завтра будут профессионалы...Сами то верите в это?Я лично уже перестал .Систему подготовки офицеров нужно полностью перетряхивать и менять кардинально ,кто бы что не говорил и не применять "болонскую" систему к военному образованию.И не каждый ,окончивший военный ВУЗ способен работать с личным составом,пальцы заггибать да,может ,а вот работать ,не каждому дано!А замов по ВР,у меня на практике ,за срок службы не меньший чем у Вас, в подчинении перебывало....от зкр по рлс до знф по вр -достаточно...И самый лучший- это был офицер после гражданского Вуза !У него был талант,и личный состав его уважал и с проблемами шел к нему .А кадровые-балласт.к сожалению.Хотя...старшим команды ,старшим машины,отвественным в воскресенье-пойдет.)))))Рот закрыл-рабочее место убрал!Во всем участвует и переживает-но ни за что не отвечает! Это кто?Праавильно!Времена политруков Клочковых к сожалению далеко и безвозвратно прошли и возврата нет им.
        astronom1973n
        1. brn521 Сегодня, 11:18
          Цитата: astronom1973n
          У него был талант

          В этом вся и загвоздка.
          brn521
  4. bionik Сегодня, 07:14
    Фото на заставке статьи. На фото Младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов в атаку. Это, пожалуй, самое известное фото Великой Отечественной войны, наравне с которым разве что фотография Знамени Победы над рейхстагом. А. Еременко погиб через несколько секунд после того, как был сделан снимок.

    Фотография названа «Комбат» (то есть «командир батальона») автором фотографии по ошибке. Макс Альперт успел сделать пару снимков командира, поднявшего солдат в атаку, и тут же осколок снаряда разбил камеру. Фотограф решил, что кадры испорчены, и не стал записывать имя человека, которого он сфотографировал. Позже, проявляя пленку, он увидел, что кадр получился превосходным. М. Альперт вспомнил, как слышал в том бою, что по рядам передали «Комбата убили» и решил, что он сфотографировал именно командира батальона. Только после того, как фотография получила мировую известность под названием «Комбат», была установлена личность героя на снимке: Алексей Гордеевич Еременко, 1906 года рождения.

    Фото было сделано 12 июля около села Хорошее (сейчас село Хорошее Славяносербского района Луганской области) между реками Лугань и Лозовая, на участке, где держал оборону 220-й стрелковый полк 4-й стрелковой дивизии, ведя упорные кровопролитные оборонительные бои с превосходящими силами противника.
    bionik
  5. тасха Сегодня, 07:19
    И более того, какую-то часть службы автор этих строк был тем самым «армейским комсомольцем»

    Понимаю праведный гнев автора. Но из написанного им по личному опыту понял, что комсорга батальона пихали во все дыры, потому что... А почему? wink Кто, кстати, был за командира взвода вместо него?
    Гораздо интереснее и полезнее будут комментарии, воспоминания и впечатления читателей ВО. Ждём...
    тасха
  6. vlad007 Сегодня, 07:58
    Создание Главного политуправления не означает, что в каждом батальоне или роте появится замполит.
    vlad007
  7. German Titov Сегодня, 08:05
    Мне тоже, как и автору посчастливилось служить в Советской Армии. Наверное у нас "комиссары были лучшими из лучших". Ничего плохого о них сказать не могу. Да и с командирами (за редким исключением) повезло.
    German Titov
  8. reibert Сегодня, 08:14
    СССР это не помогло в армии, так же и здесь....))))
    reibert
  9. BAI Сегодня, 09:00
    Тут надо определиться кого в армии оставлять - священников или политработников, с учетом того, что есть еще замы по работе с личным составом.
    BAI
  10. Sasha_Sar Сегодня, 09:01
    А что "мешает" сейчас заместителю по воспитательной работе заниматься патриотическим воспитанием? Ветерок подул от ЕдРа?! Если кто забыл, так можно напомнить, что "главпур" это был отдел ЦК КПСС в СА и ВМФ и его начальник автоматом был членом этого ЦК. А главной задачей этого "главпура" смотреть, что бы командиры не дай бог "косо" посмотрели в сторону "руководящей и направляющей". Если кто-то забыл, можно снова напомнить, что Г.К. Жуков замполитов в середине 50-х устранил, как не нужный рудимент, за что и поплатился. Сразу возникает вопрос, а кому это надо? Кому то понадобились генеральские должности? Поднять свой статус, стать чуть "выше" и желательно в "сторонке"? А теперь вспомним историю, почему ввели "институт комиссаров"? А причин было две: первая командирами подразделений в КА назначались бывшие царские офицеры, либо малограмотные вчерашние унтер-офицеры георгиевские кавалеры (Буденный, Чапаев). К началу ВОВ этот институт снова упразднили. Потому, что командиры уже в своей массе были все партийные и из рабочих и крестьян с военным образованием. Осенью 41-го (могу не много со временем ошибиться) снова вводят этот институт. От тех частей, которые приняли первый бой у границ практически ни кого не осталось. Произошла мобилизация военно-обязанных, вот тут снова понадобились комиссары. Во время ВОВ в подавляющей части они показали себя с наилучшей стороны и претензий к ним нет. Но вот после войны, когда заняться не чем по существу ,необходимость в них снова отпала, кроме надзирающего органа они уже ни чего не представляли. По этой причине Жуков их и устранил.
    Теперь о себе, закончил в 88-м ВВМУ, назначен на должность командира боевой части СКР III ранга КСФ. При первом знакомстве с зам комдивом по ПЧ, понял, что он не очень мне рад, т.к я не был членом КПСС. За "фаберьже" офицера не возьмешь, партийный выговор не "в катишь". По понедельникам проводил политзанятия со своей БЧ и БЧ своего сослуживца. По средам политинформацию. Выпускали БЛ и стенгазету. А чем в это время занимался замполит? Да практически тем же (с командирами отделений), только у меня во вторник день БП, среда день учений и тренировок, четверг ППО и ППР, пятница снова учения на БП, а вот чем он в это время занимался? Кинопроэктор "Украина" регламентировал, карандаши точил? Надо отдать должное, "стукачи" у него работали на пять, матросские рундуки "шерстил" всегда с результатом. Но все таки одного своего зама не могу не вспомнить хорошим словом Максимова Николая. Так получилось, что мы несколько лет жили в каютах на корабле , семьи в других гарнизонах, виделись с женами и детьми одну неделю, раз в несколько месяцев. А У Николая семья жила в гарнизоне, где мы стояли. Понимая наше "не веселое" скажем положение, старался сгладить наш быт. То в гости пригласит на ужин всех свободных от вахт офицеров, то праздничный стол накроет в кают компании на какой ни будь праздник, вахты и дежурства нес на ровне со всеми. А вот о других ни чего подобного сказать не могу. Вахты в море не несли, так допуска не было, а допуска не было, потому, что диплом не позволял. Если раньше они в своей "Киевской бурсе" до 81 года получали диплом штурмана, то вот потом отказались. Не царское дело в море штурмана подменять. Мое мнение, "комиссары" на фиг не нужны. Тем более политическая агитация в ВС запрещена законом.
    Sasha_Sar
    1. bober1982 Сегодня, 09:39
      Насчет того,почему Сталин упразднил институт комиссаров,с вами можно согласиться, но впоследствии тем же Сталиным ввели замполитов ( а не снова восстановили институт комиссаров), от комиссаров они существенно отличались.В первую очередь,фактически, в армии было введено единоначалие,чего не было при комиссарах,когда командир был ограничен в своей работе.
      bober1982
    2. alstr Сегодня, 10:32
      На самом деле все зависит от самого комиссара и командира подразделения.
      Если командир нормальный и нарезает задачи всем и комиссару в том числе, то тогда толк есть. Если командиру пофиг все, то даже самый лучший комиссар опустит в конце концов руки.

      С точки зрения пользы, то кто-то заниматься психологическим состояние личного состава должен (причем не только рядовым, но и офицерским тоже), т.к. командиру и своих забот хватает с боевой подготовкой. Вспомним просто образ правильного комиссара из фильмов: решить вопрос с квартирой для офицерского состава, выяснить, что с девушкой рядового, разрешить конфликт в подразделении и т.п. Т.е. основная задача замполита, чтобы боец и офицер не отвлекались сильно на житейские проблемы. А полит информация и вдохновение на подвиг - это тоже важно, но вторично.
      alstr
  11. FalconD Сегодня, 09:37
    А чем современная система специалистов по работе с личным составом со своими психологами плоха??? Или нужны говорящие головы, которые будут про партию ЕР бывшим хипстерам вещать?? Не совсем ясно предназначение возможно возрождаемого органа в отсутствии однопартийной системы!!! А чтоб образцово нарушать требования безопасности, это я про залегание между гусеницами танка, есть отцы-командиры!
    FalconD
  12. andrej-shironov Сегодня, 09:42
    Уважаемый бывший старший лейтенант Селиванов! Мы, которые не служили, сомневаемся совсем не в важности политической и воспитательной работы среди военнослужащих, мы сомневаемся в её целесообразности во времена, когда на дворе пышным цветом цветёт либеральный капитализм. Когда отсутствует всяческая идея, когда каждый сам за себя и против всех, когда все кто выше простого народа ворует, когда власть хитра и продажна! Когда эта самая воспитательная работа, так нужная детям, подросткам и молодёжи, с ней до армии вообще не ведётся!
    Поверьте человеку со знанием психологии: корректировать поведенческие реакции, запущенные в детстве, когда человек находится в армии, будет поздно!
    Армия есть социальный институт государства и страдает всеми теми же болезнями, что и современное российское государство, поэтому и введение "комиссарства в пыльных шлемах", будет бессмысленным в современных реалиях!
    Но в одном вы правы: Армия созданная на платной основе для защиты группы лиц, а не Родины, закончит войну, даже не успев её начать!
    Вот какую простую мысль мы-не служившие, пытаемся донести до таких как вы-служивших!
    andrej-shironov
    1. bober1982 Сегодня, 09:58
      Цитата: andrej-shironov
      Уважаемый бывший старший лейтенан

      Бывших не бывает,это хорошо известно тем, кто в армии служил.
      Вы, прямо целый памфлет сочинили.Тот, кто не служил в армии - он никогда не поймёт тех, кто прошёл через армию.Поэтому и невнимательно слушают.
      bober1982
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:10
        По вашей логике получается что Сергей Кужугетович никогда не поймёт тех кто служил в армии? А почему он тогда министр обороны?
        А памфлет он получился сам собой, потому как задрали некоторые товарищи, отслужившие в армии год и ни разу не выстрелившие из АК и не промаршировавшие по плащу хотя бы 20 км за год службы в армии, своей якобы избранностью. Служба в армии сама по себе не делает человека ни лучше ни умнее! Писал и буду писать это. Я не служивший ни одного дня, простоял в караулах в общей сложности не менее 3 месяцев, промаршировал по плацу думаю не один десяток километров, пострелял из Калашникова, мосинки, ПМ и т.д. И поимел два марш-броска по 25 км, один из которых был на лыжах. Поэтому предлагаю гордиться тем, какие мы сейчас, а не тем какими мы были тогда.
        Для меня человек который служил, это человек который побывал в горячих точках, как мой отец и как мой брат.Все остальные всего лишь проходили службу, как многие их сверстники работали на заводах. Ни больше ни меньше.
        andrej-shironov
        1. bober1982 Сегодня, 10:25
          Цитата: andrej-shironov
          Служба в армии сама по себе не делает человека ни лучше ни умнее!

          Умнее, служба не делает - соглашусь (может даже и глупее,по гражданским меркам конечно), а то что человек лучше становится - это факт.
          bober1982
          1. andrej-shironov Сегодня, 10:32
            Уважаемый Бобёр! Лучше или хуже понятия относительные и мало поддаются концептуальному осмыслению. Вот скажем мой отец вместо запланированных 2-х лет, прослужил в армии 4,5 года, потому как служил в ПВ и был почти 3 года в Венгрии, во время всем известных событий. И в него стреляли и он стрелял. Вот он для меня служил! Моий брат в составе сводного отряда ОМОН побывал почти во всех горячих точках СССР и частично России. Он тоже служил! И никто из них никогда не выпячивал это, не нудел " мы дескать послужили", а как нормальные здравомыслящие мужики даже старались не рассказывать об этом! А сейчас какой нить простигосподи, прощелыга, отслужив год надувает от важности щёки! Тем самым дезавуируя институт армии.
            andrej-shironov
            1. bober1982 Сегодня, 10:47
              Ваши отец и брат заслуживают уважения, но и любой,кто честно тянул лямку в армии заслуживает уважение, будь то штаб,кухня,склад. Удачи вам.
              bober1982
              1. andrej-shironov Сегодня, 10:56
                Уважаемый Бобёр,абсолютно с вами согласен! Точно также заслуживают уважения как и те кто тянул лямку на производстве! Но вы сами понимаете не стоит всё же ставить исключительно это в заслугу себе. Вот о чём моя мысль.
                andrej-shironov
        2. astronom1973n Сегодня, 10:26
          Цитата: andrej-shironov
          Для меня человек который служил, это человек который побывал в горячих точках, как мой отец и как мой брат.Все остальные всего лишь проходили службу, как многие их сверстники работали на заводах. Ни больше ни меньше.

          Вот с этим лично я согласен на 100%!!!! Военный без опыта ведения боевых действий таковым считается с натягом(условно)!))))
          astronom1973n
    2. Sverdlov Сегодня, 10:20
      "Но в одном вы правы: Армия созданная на платной основе для защиты группы лиц, а не Родины, закончит войну, даже не успев её начать!"

      Что и ярко показала французская и иже с ней остальные европейские армии в период ВМВ.
      И с нами будет тоже саме. А кому не понравятся оккупанты - уйдут в партизаны. Остальные будут пить баварское пиво... Если им нальют...
      Sverdlov
    3. To be or not to be Сегодня, 10:49
      1.ПРОГРАММА Российской Коммунистической Партии (большевиков)
      принята VIII съездом партии 18-23 марта 1919 года


      ""3) Работа военного обучения и воспитания Красной Армии совершается на основе классового сплочения и социалистического просвещения. Поэтому необходимы политические комиссары из надежных и самоотверженных коммунистов наряду с боевыми начальниками и создание в каждой части коммунистических ячеек для установлении внутренней идейной связи и сознательной дисциплины."

      http://www.agitclub.ru/center/comm/rkpb/1919progr
      .htm
      ( кстати .сама по себе интересна!)

      2.Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС в 1962 г.
      "Основой основ военного строительства является руководство Коммунистической партии Вооруженными Силами, усиление роли и влияния партийных организаций в армии и на флоте. Партия уделяет неослабное внимание повышению своего организующего и направляющего влияния на всю жизнь и деятельность армии, авиации и флота, сплочению личного состава Вооруженных Сил вокруг Коммунистической партии и Советского правительства, укреплению единства армии и народа, воспитанию воинов в духе мужества, отваги, героизма и боевого содружества с армиями социалистических стран, готовности в любой момент к защите строящей коммунизм Страны Советов. "

      Чью иделогию будут проводить новые по -старму политрабортники .правящей партии в России -???
      Тогда .еще раз напоминая какого типа партия ядро:"Всеросси́йская полити́ческая па́ртия «Еди́ная Росси́я» — российская либерально-консервативная политическая партия, крупнейшая политическая партия Российской Федерации, «партия власти».
      ЛИБЕРАЛЬНО_КОНСЕРВАТИВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ...право центристская..

      Идеолгия партии до и после 2015 года:( из вики):"Центризм и консерватизм (до 2015 года)[


      Выступление Председателя партииВладимира Путина на XI Съезде «Единой России». 21 ноября 2009 г.
      Официальная идеологическая платформа партии, описанная её лидерами как центризм иконсерватизм , предполагает государственническую позицию, заявленный прагматизм. Партия поддерживает политику действующего правительства и президента. На парламентские выборы 2007 года «Единая Россия» шла под лозунгами поддержки курса президента Владимира Путина
      Правоцентризм и либеральный консерватизм (с 2015 года)[
      В 2015 году «Единая Россия» изменила свою идеологию на либеральный консерватизм, что является правым центризмом. Изменение позиций «Единой России» произошло из-за экономического кризиса в Российской Федераци
      ....
      Сайт партии..интересные слова и буквов много.http://er.ru/party/program/

      С какими лозунгами комиссары 21 века будут поднимать солдат в атаку .??Только не надо о патриотизме -он с рождения у русских на генном уровне..что и показывают подвиги ребят в Сирии
      ПЫСЫ.. Селиванов заинтерсованое лицо и не объективен.Да и пусть напишет с какой должности на пенсию ушел .но явно не из комиссаров.. hi
      Да и работа у него такая . .
      To be or not to be
  13. Вован 73 Сегодня, 10:42
    "такая вот была «роль и влияние партии в войсках»."
    А сейчас роль какой партии будет в войсках представлять новоявленный замполит?
    Вороватой едриси, возглавляемой "онвамнедимоном"?
    Я сам офицер запаса с 18-ю календарями за плечами, в чечне прошлось по-воевать. Да я такого замполита если что, за агитацию такую, сам ......
    И как интересно его с такими агитками будут воспринимать бойцы, у которых, допустим, матери дома концы с концами еле сводят, а тут же рядом чинушки едросовые с жиру бесятся и сыночки их вместо того чтобы в армию пойти отслужитьпо разным ландонам шляются?
    Вован 73
  14. лис Сегодня, 11:25
    были в армии политработники.в учебке был "вечный капитан",замечательнейший Человек и Офицер,у которого я многому (уже после армии) научился,уже будучи опером...в войсках был нач ПО, редкостная гnида,которую даже офицеры не переваривали,а про солдат и говорить нечего,а на разных полигонах повидал множество толковых политработников,занимающимися с солдатами всем,чем можно:от раскопок до ремонта техники.но тогда у государства доктрина и идеология была,а сейчас что?за сечина,за роснефть?
    лис
  15. vladimirvn Сегодня, 11:25
    Это один из видов обеспечения боевых действий. Какие задачи пред ними поставят, такие они и будут выполнять. Чрезмерных властных полномочий (комиссарских, партийных) им давать не надо, но свой кусок, они должны отрабатывать.
    vladimirvn
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