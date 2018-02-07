23:30 07 февраля
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Документы на поставку саудитам С-400 подписаны

Документы на поставку Саудовской Аравии российских зенитных ракетных систем С-400 подписаны, все параметры согласованы, передает ТАСС сообщение помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.



С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны. (...) Все готово, все согласовано. (Мы предложили) давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки закончим,
сказал Кожин в интервью газете «Коммерсантъ».


По его словам, сложности в переговорах возникают из-за того, что «партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий».

Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово),
добавил Кожин.

Кроме того, с Саудовской Аравией идет обсуждение и других контрактов. Так, «ведутся переговоры о поставках российского стрелкового оружия и об организации его производства» в стране, сообщил он.

В настоящее время ЗРС С-400 «Триумф» стоят на вооружении только в России. Ряд государств выразили заинтересованность в их приобретении. Контракты на поставку систем подписаны с Китаем и Турцией. Близятся к завершению переговоры с Индией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Кент0001 Сегодня, 15:41
    Вы себя для начала оснастите, сауды пока патриотами обойдутся...по 5 штук на 1 старый скад.
    Кент0001
    1. Подрезчик Сегодня, 15:44
      Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово),

      Видимо решили подождать чуток с передачей технологий...амеровским друзьям. yes
      Подрезчик
      1. Касым Сегодня, 16:23
        А Вы верите, что саудам передадут все технологии?
        Чтобы обучить пользоваться надо 3-4 года + полное политическое доверие на 100%. Москва только в этом году решила передать Казахстану техдок-цию по ремонту С-300 ("Как Казахстан ремонтирует С-300"), а тут целое производство. Даже представить не могу сроки, чтобы передать технологии "друзьям" с Америки - вряд ли дождутся.
        Надо учитывать уровень образования в СА - тут скорее надо их со школьной скамьи обучать + тех.образование.
        Это как их приспичило, что просят все сразу - друзья видимо такие.
        Касым
      2. НЕКСУС Сегодня, 17:27
        Цитата: Подрезчик
        Видимо решили подождать чуток с передачей технологий...амеровским друзьям.

        Саудитам продают ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.Причем тут технологии?
        НЕКСУС
        1. Подрезчик Сегодня, 18:36
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Подрезчик
          Видимо решили подождать чуток с передачей технологий...амеровским друзьям.

          Саудитам продают ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.Причем тут технологии?

          Я конечно не специалист в системах ПВО, но:
          По его словам, сложности в переговорах возникают из-за того, что «партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий».

          И затем:
          Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово),
          добавил Кожин.

          Мой комментарий прост:
          Видимо решили подождать чуток с передачей технологий...амеровским друзьям.

          request Понимаю так (глупо не понять!), Кожин имеет ввиду сначала поставки, а потом "обладая БОЛЬШИМ опытом, уважая и ОЦЕНИВАЯ партнера..."...
          А то, что саудиты амеровские друзья, возражений нет? hi
          Подрезчик
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:59
            Цитата: Подрезчик
            Я конечно не специалист в системах ПВО, но:
            По его словам, сложности в переговорах возникают из-за того, что «партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий».

            Никто технологии саудитам,то есть одним из союзников США ,передавать не будет.
            Цитата: Подрезчик
            Понимаю так (глупо не понять!), Кожин имеет ввиду сначала поставки, а потом "обладая БОЛЬШИМ опытом, уважая и ОЦЕНИВАЯ партнера..."...

            Это переводится очень просто...Хотите покупайте,и может быть,когда-нибудь,возможно даже не в этом веке,мы конечно же поставим вам технологии. А ,как говорит нынешняя молодежь-отмораживать можно таких партнеров очень и очень долго,кормя обещаниями.
            На сегодняшний день,саудитам что обломится,так это лишь готовое изделия с НАШИМ тех обслуживанием,то бишь сервисом и дальнейшей модернизацией.При этом,и пополнение арсенала для этих комплексов,что дает нам право,в любой момент прикрыть поставку ракет саудитам. И в таком случае С-400 ,без наличия наших ракет,превратятся просто в пустые направляющие трубы.
            НЕКСУС
            1. Подрезчик Сегодня, 19:45
              Видимо решили подождать чуток с передачей технологий...амеровским друзьям. yes

              Я написал не то же самое? hi
              Подрезчик
            2. Tusv Сегодня, 20:01
              Цитата: НЕКСУС
              Это переводится очень просто...Хотите покупайте,и может быть,когда-нибудь,возможно даже не в этом веке,мы конечно же поставим вам технологии.

              Тут, Андрей, как в той книге Стругацких "Трудно быть богом". Продали технологии Корейцам(КМ-SAM) - у господ евреев прорыв в ПВО, а индусы только до "КУБ"а доросли и то недавно hi
              Tusv
            3. Альф Сегодня, 20:31
              Цитата: НЕКСУС
              Никто технологии саудитам,то есть одним из союзников США ,передавать не будет.

              Для нашей власти это всего лишь вопрос цены.
              Альф
              1. Tusv Сегодня, 23:13
                Цитата: Альф
                Для нашей власти это всего лишь вопрос цены.

                Для Власти это вопрос самосохранения hi
                Вопрос о цене? Слушайте песню из фильма "Белорусский вокзал:" -"Нас ждет огонь смертельный и всех, бессилен он", когда на ПВО больше денег тратиться, чем на охотников и стратегов(в части подводного флота), наверное не с бухты барахты, а чтобы Мы имели право Думать по Русски?
                Tusv
                1. Альф Сегодня, 23:15
                  Цитата: Tusv
                  а чтобы Мы имели право Думать по Русски?

                  А если построить стратеги, мы, что, перестанем думать по русски ?
                  Альф
            4. Григорий_45 Сегодня, 21:46
              Цитата: НЕКСУС
              Это переводится очень просто

              а еще проще привести слова Кожина: "Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово)," Он, конечно, дипломатично ушел от вопроса (возможно, только для наших с вами ушей), но и прямого отказа не высказал. Так не делается. Французы прямо сказали индусам - покупайте готовые Рафали и идите лесом с технологиями. Евреи сказали - да, вот вам Спайки, будет СП и частичная локализация. Если вы большой уважающий себя игрок и хотите чтоб уважали вас и не горите желанием вылететь из бизнеса как пробка из бутылки - дворовые замашки с кидняком тут не прокатят.
              Иначе о каком контракте может идти речь, где прописан каждый чих каждой стороны? Не все так прозрачно, как вам кажется. Вон китайцы - даже не заикнулись о передаче технологий и локализации. Им это нафиг не надо - сами сделают "полукопию". В данном же случае передавать, и в каком объеме - лишь вопрос цены. Вы как-то высоко в облаках сильно летаете.
              Кстати, призадумайтесь - нафига саудитам локализация и технологии? Они всю жизнь предпочитали покупать готовое и платить продавцу за обслуживание. а самим только пользоваться. Как сделали ОАЭ купив наши БМП и Панцири. Раз заикнулись - значит, надо. Арабы так просто ничего не говорят.
              Цитата: НЕКСУС
              При этом,и пополнение арсенала для этих комплексов,что дает нам право,в любой момент прикрыть поставку ракет саудитам

              ничего подобного. Боекомплект оговаривается в контракте. В нем прописаны как количество, так и состав комплексов, так и количество и тип ракет. И сроки их обслуживания (если то требуется)
              Григорий_45
              1. НЕКСУС Сегодня, 22:19
                Цитата: Григорий_45
                ничего подобного. Боекомплект оговаривается в контракте. В нем прописаны как количество, так и состав комплексов, так и количество и тип ракет. И сроки их обслуживания (если то требуется)

                А если каким то чудом,мы закусимся с саудитами,то тоже продолжим поставлять в этот момент им ракеты для комплексов?
                НЕКСУС
                1. Григорий_45 Сегодня, 22:25
                  Цитата: НЕКСУС
                  А если каким то чудом,мы закусимся с саудитами

                  ну вы недалекого-то не стройте из себя. Все вы прекрасно поняли, С вами вроде как с умным пытаешься говорить, а вас все по оврагам да кюветам..
                  Добавлю лишь:
                  в ноябре прошлого года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев объявил о подписании контрактов с Саудовской Аравией "в области ПВО"
                  Ранее, в июле, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о подписании Россией и Саудовской Аравией предварительного договора в сфере ВТС на сумму 3,5 млрд. долларов. При этом, по словам Чемезова, саудовская сторона поставила условие, что контракт вступит в силу, лишь в случае передачи ей части технологий и открытия производства на территории королевства. Чемезов тогда не уточнял, какие вооружения РФ планирует продавать Саудовской Аравии.
                  Ну а ныне все понятно. Если умеете анализировать и сопоставлять - то займитесь.
                  Мне тоже не по нраву, что каждому встречному-поперечному отдают технологии. Ладно бы друзьям-товарищам. да и то не каждому. Но это не повод отрицать очевидное, правда, уподобляясь страусу? Мы с вами ничего не можем поделать, только прийти к каким-то выводам, нравятся они нам, или нет
                  Григорий_45
      3. RASKAT Сегодня, 17:35
        Локализация подразумевает шасси, и все. Технологий не отдадут.
        RASKAT
        1. Григорий_45 Сегодня, 21:48
          Цитата: RASKAT
          Локализация подразумевает шасси, и все. Технологий не отдадут.

          локализация бывает разная - полная или частичная. Локализация - это производство силами покупателя и из материалов покупателя (не из машкомплектов). А тут без передачи технологий никак. Не хотите же вы сказать - вот вам чертеж, дорогие мои, делайте как хочешь? Полная КД и ТД
          Григорий_45
    2. Geisenberg Сегодня, 15:48
      Цитата: Кент0001
      Вы себя для начала оснастите, сауды пока патриотами обойдутся...по 5 штук на 1 старый скад.


      Вы ??? У Нас не Китай и армия вполне разумного размера.
      Geisenberg
      1. GRF Сегодня, 16:09
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: Кент0001
        Вы себя для начала оснастите, сауды пока патриотами обойдутся...по 5 штук на 1 старый скад.


        Вы ??? У Нас не Китай и армия вполне разумного размера.


        А если мы ещё научимся рулить чуземными руками...
        То кого-то нужно будет оснащать памперсами )
        GRF
    3. Проксима Сегодня, 15:50
      Удивительно! По объёму ВВП Россия уступает США в восемь раз, а вот по объемам экспорта вооружений Россия с теми же штатами делит первое место (с большим отрывом от остальных стран-экспортёров). Огромное СПАСИБО Советскому Союзу за такой огромный задел, который он нам оставил hi
      Проксима
      1. Донской Сегодня, 19:20
        Цитата: Проксима
        Удивительно! По объёму ВВП Россия уступает США в восемь раз, а вот по объемам экспорта вооружений Россия с теми же штатами делит первое место (с большим отрывом от остальных стран-экспортёров)

        Ну что вы такое говорите? Россия уверенно занимает ПЕРВОЕ место в мире по экспорту вооружения с объемом 15 млрд долларов. США с нами и рядом не стоят со своими скромными 45 млрд долларов.
        Донской
    4. Tusv Сегодня, 19:19
      Цитата: Кент0001
      Вы себя для начала оснастите, сауды пока патриотами обойдутся...по 5 штук на 1 старый скад.

      Вы чё? Родных Полувоенных снабжать экспортно-кастрированными версиями? Не для себя мы экспортную линию строили. У нас фсё по феншую. 1 Ворчун буржую, 6 Триумфов Нам.
      Tusv
  2. Арчиках Сегодня, 15:43
    Ага - щас, передать технологии. Это типа: Жену отдай дяде, а сам иди к ... Думаю тут глупо разводить политесы. Каждый имеет то на что он как говорится учился. Заработал денег - ну и покупай изделия. А то типа Айфон новый вышел и я хочу купить 1 тысячу и плюс к этому ещё и технологию его производства. Что мне там ответят, думаю всем понятно.
    Арчиках
    1. фигвам Сегодня, 15:45
      Этими технологиями сразу заинтересуются партнёры.
      фигвам
      1. Burbon Сегодня, 16:10
        Цитата: фигвам
        Этими технологиями сразу заинтересуются партнёры.

        те же, что и в с 300 технологии....принципиально новых, там НЕТ!!!
        Burbon
        1. фигвам Сегодня, 16:17
          Цитата: Burbon
          Цитата: фигвам
          Этими технологиями сразу заинтересуются партнёры.

          те же, что и в с 300 технологии....принципиально новых, там НЕТ!!!

          А что, мы уже продали кому то технологии по с-300?
          фигвам
          1. Burbon Сегодня, 16:28
            Цитата: фигвам
            А что, мы уже продали кому то технологии по с-300?

            давно.....
            Burbon
            1. Вас Влад Сегодня, 20:49
              Цитата: Burbon
              давно.....

              Это кому и когда? belay
              Вас Влад
              1. Григорий_45 Сегодня, 23:29
                С-300ПМУ1 продан Кипру еще в конце 90-х, после этого он был скрупулезно изучен спецами США и Израиля. Спросите израильтян - они очень гордятся тем, что, общаясь с системой, выработали против нее средства РЭБ
                Григорий_45
  3. Egorovich Сегодня, 15:43
    Индусы допрыгались, сзади саудитов оказались. А там Катар впереди них залезет. Пусть еще повыпендриваются.
    Egorovich
  4. Denis Obukhov Сегодня, 15:45
    Заключение данного контракта , говорит о том, что не долго осталось ждать и Россия будущий лидер рынка вооружений.
    Denis Obukhov
    1. Донской Сегодня, 19:40
      Цитата: Denis Obukhov
      Заключение данного контракта , говорит о том, что не долго осталось ждать и Россия будущий лидер рынка вооружений.

      Вы совершенно правы! Мы за 2017 год продали оружия на 15 млрд долларов, а США только на 43 млрд. Но это легко исправить. Для этого в следующем году нам нужно выдать дополнительных кредитов покупателям на 30 млрд долларов под пониженные проценты, с последующим списанием большей их части. Ничего, государство от этого не обеднеет laughing
      Донской
  5. Runoway Сегодня, 15:45
    Давайте,раздавайте всем подряд! am
    И не забудьте в комментах поныть"что это загрузка конвеера,а иначе заводы встанут" у нас то денег нет, мы то держимся,у нас только на зенит арены,чм,турецкие АЭС есть,на остальное не хватает
    Runoway
    1. GRF Сегодня, 16:02
      Видать с400 уже устаревает )
      Цитата: Runoway
      Давайте,раздавайте всем подряд! am
      И не забудьте в комментах поныть"что это загрузка конвеера,а иначе заводы встанут" у нас то денег нет, мы то держимся,у нас только на зенит арены,чм,турецкие АЭС есть,на остальное не хватает

      И с такой работизацией не окажутся ли с400 троянскими конями?
      GRF
    2. Ныробский Сегодня, 18:53
      Цитата: Runoway
      Давайте,раздавайте всем подряд! am
      И не забудьте в комментах поныть"что это загрузка конвеера,а иначе заводы встанут" у нас то денег нет, мы то держимся,у нас только на зенит арены,чм,турецкие АЭС есть,на остальное не хватает

      Кому надо, тому и раздадим - вас не спросим. И таки да - это загрузка конвейера + рабочие места. На уркаине процесс обратный...
      Ныробский
  6. Denis Obukhov Сегодня, 15:46
    И вообще пора уже увеличить цену на С400 в 2-3 раза!
    Denis Obukhov
    1. GRF Сегодня, 16:04
      Цитата: Denis Obukhov
      И вообще пора уже увеличить цену на С400 в 2-3 раза!

      Жадность это плохо.
      Сначала нужно посадить на иглу, а уж затем выкручивать руки. Ну совсем жизнь ничему не учит...
      GRF
    2. Tusv Сегодня, 19:07
      Цитата: Denis Obukhov
      И вообще пора уже увеличить цену на С400 в 2-3 раза!

      С-400 дорогое удовольствие. Стартовая цена от 500 мегабаксов. Дальше накрутки. Адаптация к чужим колесам или поставки вместе с нашим шасси, боевые комплекты (до четырех видов ракет), дополнения в виде РЭБ, дополнительная обзорная РЛС. В общем, если полный фарш, как в наши войска, то буржуям это выльется, даже в кастрированной комплектации под 2 гигабакса
      Tusv
  7. Комментарий был удален.
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 15:49
    Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово),
    Т.е . комплекс продать продадим , а с передачей технологий потянем волынку ... Вряд ли прокатит - США дали добро на сделку лишь из-за технологий , а без них сделка потеряет для них смысл , а значит и для саудитов
    КВУ-НСвД
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:53
    Да зачем Сауддитам локализация? Они что, производить С 400 будут? Не будут. Смогут удерживать чужие секреты? Не смогут. Потому и - ракеты - ракетами. А технологии да ни фига. Их и передавать некому там.
    Горный стрелок
  10. bogart047 Сегодня, 15:56
    переговору с Индией близятся к печальному завершению...
    bogart047
    1. Григорий_45 Сегодня, 21:11
      Цитата: bogart047
      переговору с Индией близятся к печальному завершению

      Индия поворочается под Штатами, поймет что её пои.. ею воспользовались и прибежит обратно (потому как лучшие вооружения за приемлемую цену ей никто более не продаст). Ну не могут индусы без танцев с бубнами и песен. Они верят в дружбу с янки? Порой не стоит мешать.. пусть на себе прочувствуют эту "дружбу", умнее и сговорчивее будут
      Григорий_45
  11. q75agent Сегодня, 15:58
    продажа секретов Родины - деньги не пахнут
    q75agent
  12. Геркулесыч Сегодня, 16:15
    Еще и ЭТИМ технологии передадут? fool Докатились до ручки! Вывезенных из страны незаконно триллионов долларов хватит чтобы с нуля три раза страну перестроить, не продавая таким вот "покупцам "подобные комплексы!
    Геркулесыч
  13. Runoway Сегодня, 16:43
    Цитата: GRF
    И с такой работизацией не окажутся ли с400 троянскими конями?

    Помечтай! Было дело вертушки на экспорт шли в таком исполнении,которое наши войска в глаза не видели
    Runoway
  14. NF68 Сегодня, 16:47
    Вот те раз. Даже саудиты заинтересовались С-400.
    NF68
  15. Беларусь это Россия Сегодня, 17:11
    У меня-возникает вполне оправданный вопрос.Вы нашу армию России Русской православной-вооружили хоть этими с-400 на 100%???? Прежде продавать чужим армиям?
    И вопрос-вам не страшно-что чужие-распилят изучат-и сделают более мощную ПВО??? Может-не стоит такие новейшие,даже не знаю как назвать-машины или технологии продавать чужим армиям и солдатам?
    Я,конечно понимаю и другой вопрос-лучше пусть Турция и турки-будут с Россией и на нашем-Русском оружии,а не с НАТО-но просчитали ли наши военные эксперты такой риск?
    Беларусь это Россия
    1. Tusv Сегодня, 19:42
      Цитата: Беларусь это Россия
      У меня-возникает вполне оправданный вопрос.Вы нашу армию России Русской православной-вооружили хоть этими с-400 на 100%???? Прежде продавать чужим армиям?

      А на какие шиши всякие Полимент - Редуты, Витязи, Прометеи, Нудоли разрабатывать для Православных? Продали Китайцам несколько дивизионов - 2 новеньких завода по производству средств ПВО построили и для буржуинов отдельную линию. Поставки в войска вновь вошли в график.
      По Вашему экспортная линия должна простаивать? Полувоенной Организации продукция ейтой линии нафиг ненать, но это денюжка для оснащения, новенькими комплексами Земных ВКС hi
      Tusv
  16. genpolitproekt Сегодня, 17:14
    Дурдом-они поставляют боевиков в Сирию, а путин им С-400, чтобы никто им не мог мешать...
    genpolitproekt
  17. Shuttle Сегодня, 17:41
    Надеюсь, что дистанционный "выключатель" создатели в эти комплексы запроектировали не снимаемым и несменяемым.
    Shuttle
  18. Волька Сегодня, 17:45
    неужели договорились в обмен на то чтоб саудиты не лезли в средиземноморье со своими нефтетрубами
    Волька
  19. Черный Джо Сегодня, 17:48
    У всех оно
    Теперь будет
    Выбираем самых фундаменталистских
    Зачем?
    Непонятно
    Черный Джо
  20. Григорий_45 Сегодня, 20:59
    «партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий»

    "партнеры" не прифигели часом?
    Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово)

    ага, а потом таки слить технологии? Ну красавы.. и почем нынче достояние республики?..
    Григорий_45
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