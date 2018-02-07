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Документы на поставку саудитам С-400 подписаны
Документы на поставку Саудовской Аравии российских зенитных ракетных систем С-400 подписаны, все параметры согласованы, передает ТАСС сообщение помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимира Кожина.
По его словам, сложности в переговорах возникают из-за того, что «партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий».
Кроме того, с Саудовской Аравией идет обсуждение и других контрактов. Так, «ведутся переговоры о поставках российского стрелкового оружия и об организации его производства» в стране, сообщил он.
В настоящее время ЗРС С-400 «Триумф» стоят на вооружении только в России. Ряд государств выразили заинтересованность в их приобретении. Контракты на поставку систем подписаны с Китаем и Турцией. Близятся к завершению переговоры с Индией.
С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны. (...) Все готово, все согласовано. (Мы предложили) давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки закончим,сказал Кожин в интервью газете «Коммерсантъ».
По его словам, сложности в переговорах возникают из-за того, что «партнеры настаивают сразу на резком рывке, подразумевающем и поставки, и передачу технологий».
Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово),добавил Кожин.
Кроме того, с Саудовской Аравией идет обсуждение и других контрактов. Так, «ведутся переговоры о поставках российского стрелкового оружия и об организации его производства» в стране, сообщил он.
В настоящее время ЗРС С-400 «Триумф» стоят на вооружении только в России. Ряд государств выразили заинтересованность в их приобретении. Контракты на поставку систем подписаны с Китаем и Турцией. Близятся к завершению переговоры с Индией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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