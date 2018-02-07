Документы на поставку саудитам С-400 подписаны

С Саудовской Аравией переговоры шли сложно, но документы подписаны, параметры их известны. (...) Все готово, все согласовано. (Мы предложили) давайте начнем с поставок и параллельно обсудим локализацию. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы все-таки закончим,

Мы же, обладая достаточно большим опытом, уважая и оценивая потенциал партнера, предлагаем все-таки двигаться step by step (пошагово),