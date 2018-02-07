23:28 07 февраля
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ЛНР и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в различных сферах

Руководители министерств экономического развития провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Республики Южная Осетия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, сообщает агентство Луганскинформцентр.

ЛНР и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в различных сферах


Документ со стороны ЛНР подписала и. о. министра экономического развития Елена Костенко, а со стороны Южной Осетии - министр экономического развития Геннадий Кокоев.


По словам Костенко, стороны планируют развивать двусторонние отношения во всех отраслях экономики.

Это и туризм, и промышленность, и культура, то есть широчайший спектр, и торговые отношения, и инвестиционная деятельность. Поэтому у нас на сегодняшний день уже есть перспективные прогнозные планы, которые мы поэтапно обсуждаем
- пояснила она

Она также подчеркнула, что совместными усилиями с коллегами из Южной Осетии ведомства постараются решить проблемные вопросы в сфере экономики, чтобы "помочь бизнесу развиваться, находить общие точки соприкосновения".

Кокоев рассказал, что во время пребывания в ЛНР делегации Южной Осетии удалось не только пообщаться с представителями министерств и ведомств Республики, но и посетить промышленные предприятия. Он отметил, что опыт, наработанный ЛНР, "мы, несомненно, будем переносить на наши производства в Южной Осетии".

Напомним, 6 февраля исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник провел встречу с представителями Министерства экономического развития Республики Южная Осетия.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 46

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:41
    А ранее был подписан с ДНР.
    Владыка Ситх
    1. словак Сегодня, 18:36
      А вопрос военного сотрудничества?
      словак
      1. Владыка Ситх Сегодня, 19:22
        После закона принятого Радой, сразу же такие вопросы были подписаны.
        Владыка Ситх
  2. Сергей39 Сегодня, 15:46
    Теперь можно с чистой советью наладть поставки оружия в ЛДНР через Осетию
    Сергей39
    1. сибиралт Сегодня, 15:53
      В ЛДНР проще получать оружие через Украину. Там поставки бесплатные и прямо на месте.lol
      сибиралт
      1. БЛОНДИН Сегодня, 16:17
        Цитата: сибиралт
        В ЛДНР проще получать оружие через Украину. Там поставки бесплатные и прямо на месте.lol

        укропы продают не дорого... Но и не бесплатно!
        БЛОНДИН
        1. Heterosigma Сегодня, 16:20
          бывает и бесплатно,но это больно.
          Heterosigma
          1. Ныробский Сегодня, 18:40
            Цитата: Heterosigma
            бывает и бесплатно,но это больно.
            Да уж, в котлах укропы много чего оставили. А сколько у них скоро ещё заберут вместе с Джавелинами)))
            Ныробский
    2. LSA57 Сегодня, 16:15
      Цитата: Сергей39
      Теперь можно с чистой советью наладть поставки оружия в ЛДНР через Осетию

      ну и зачем такой крюк делать? у нас там прямая граница есть.
      LSA57
      1. Vlad.by Сегодня, 17:23
        а факсы и эл. почта на что? скан договора прислал и по кратчайшему пути с распечатанной накладной.
        Делов то...
        Vlad.by
    3. ПалБор Сегодня, 19:17
      А чего уж мелочиться.Создать донбассцам с Ю.Осетией союзное государство или вообще федерацию и по аналогии с осетинскими,сделать воинские подразделения ЛДНР частью ВС РФ.
      ПалБор
  3. bazzbazz Сегодня, 15:47
    В мире много не признанных стран и республик. Но не все они хорошие, вспомнить хоть "северный кипр".
    Удачи ЛНР, ДНР, Осетии, Абхазии!
    bazzbazz
    1. Burbon Сегодня, 15:51
      Цитата: bazzbazz
      вспомнить хоть "северный кипр".

      вспомнил и хочу узнать, что плохого в республике?
      Burbon
      1. bazzbazz Сегодня, 16:01
        Ну тут был наглый захват территори северного Кипра турками. Без голосований и переговоров. И если бы киприоты не получили помощь, то турки еще больше бы отхватили земель!
        Спроси у киприотов, что они думают о той войне! все понятно станет

        Ни одна страна в мире кроме Турции не признала северный кипр. Ни одна!!!
        bazzbazz
        1. Burbon Сегодня, 16:02
          Цитата: bazzbazz
          Спроси у киприотов

          спрашивал у турков и они утверждают, что кипр - их исконная земля......как крым для нас и хохлов....
          Burbon
          1. bazzbazz Сегодня, 16:03
            А я у киприотов спрашивал, слышал их ответ, читал об этом и склонен с ними согласиться!
            bazzbazz
            1. Burbon Сегодня, 16:05
              Цитата: bazzbazz
              А я у киприотов спрашивал, слышал их ответ, читал об этом и склонен с ними согласиться!

              да мне параллельно....есть факт и с ним надо жить!
              Burbon
              1. bazzbazz Сегодня, 16:07
                Вообще я не об этом говорил, споры были и будут. Но с 74 северный кипр никто не признал, даже страны изгои.
                bazzbazz
                1. Burbon Сегодня, 16:08
                  Цитата: bazzbazz
                  Но с 74 северный кипр никто не признал, даже страны изгои.

                  и???...там все умерли??
                  Burbon
                  1. bazzbazz Сегодня, 16:11
                    Совсем не про это опять, пусть живут и процветают, лишь бы без войны.
                    Просто мир не согласен с той войной
                    bazzbazz
                2. Авиатор_ Сегодня, 21:07
                  Плохо то, что знаменитый зАмок, который принадлежал венецианскому военачальнику Отелло находится на турецкой стороне, с греческой стороны просто так не съездить.
                  Авиатор_
          2. Beholder Сегодня, 16:40
            Ошибочка у Вас: ...как крым для нас и хохлов.... и турок.
            Турки и Крым считают своим. wink
            Beholder
            1. Burbon Сегодня, 16:41
              Цитата: Beholder
              Турки и Крым считают своим.

              да ну? belay ...прям официальный Стамбул так считает?....или алкаши в пивняках?....что за бред постите??
              Burbon
              1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 22:11
                Официально Стамбул так НЕ считает, но много крымской татарвы спят и видят себя в составе Турции, а лучше новой Османской империи. Много таких видел в Крыму.
                Генерал Песчаных Карьеров
        2. LSA57 Сегодня, 16:18
          Цитата: bazzbazz
          Ни одна страна в мире кроме Турции не признала северный кипр. Ни одна!!!

          а кто признал Приднестровье, Осетию, Абхазию?
          LSA57
          1. bazzbazz Сегодня, 16:21
            Абхазию точно больше 2х стран) Другие посмотрю!
            bazzbazz
          2. Николай Грек Сегодня, 21:33
            Цитата: LSA57
            а кто признал Приднестровье, Осетию, Абхазию?

            Россия!!! и этого достаточно!!! bully
            Николай Грек
            1. LSA57 Сегодня, 21:36
              Цитата: Николай Грек
              Россия!!! и этого достаточно!!!

              достаточно. но разговор был кто КРОМЕ России признал. там, вверху начало
              LSA57
              1. Николай Грек Сегодня, 21:38
                Цитата: LSA57
                Цитата: Николай Грек
                Россия!!! и этого достаточно!!!

                достаточно. но разговор был кто КРОМЕ России признал. там, вверху начало

                для нас без разницы - Россия признала, и ей этого достаточно!!! wink tongue tongue laughing laughing laughing
                Николай Грек
                1. LSA57 Сегодня, 21:58
                  Цитата: Николай Грек
                  для нас без разницы - Россия признала, и ей этого достаточно!!!

                  я тоже Россиянин, и мне тоже достаточно. но не надо передёргивать. отвечать больше не буду
                  LSA57
  4. Комментарий был удален.
    1. влад66 Сегодня, 15:58
      Цитата: Антисовок
      Наплодили недогосударств. Хоть бы о людях подумали. Все же не смогут уехать в Россию.

      Недогосударство там одно- Украина!
      влад66
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:16
    А что молчат абхазы? belay Или им нужно особое приглашение?
    Геркулесыч
    1. Чичиков Сегодня, 16:49
      В ДНР и ЛНР есть представители Абхазии, но официально Республики, не признают!
      Чичиков
  6. Симон Сегодня, 16:37
    Цитата: Владыка Ситх
    А ранее был подписан с ДНР.

    Очень похвально, теперь все три республики буду расцветать! good
    Симон
  7. Дормидонт Сегодня, 16:38
    Последний толстый намёк свидомитам и их хозяевам - нашим западным и ближневосточным партнёрам
    Дормидонт
  8. Симон Сегодня, 16:38
    Цитата: Геркулесыч
    А что молчат абхазы? belay Или им нужно особое приглашение?

    Подожди, время настанет и они то же договорятся. yes
    Симон
    1. Чичиков Сегодня, 16:50
      Договора есть в транспортной сфере и пересечении границы по документам ДЛНР.
      Чичиков
  9. Всадник без головы Сегодня, 16:44
    Какое счастье
    Неописуемое
    Всадник без головы
  10. Beholder Сегодня, 16:52
    Цитата: Burbon
    Цитата: Beholder
    Турки и Крым считают своим.

    да ну? belay ...прям официальный Стамбул так считает?....или алкаши в пивняках?....что за бред постите??


    Вы не пробовали не только с алкашами в пивняках общаться, но историю немножечко почитать?
    А потом Вы поймете "что за бред постите"!
    Beholder
  11. demo Сегодня, 16:55
    Подписали и славненько.
    Главное то, что осталось за кадром.
    Республикам надо помогать.
    Слишком агрессивные соседи и предсказуемые у них цели и задачи, а так же известные способы претворения их жизнь.
    demo
  12. Horst78 Сегодня, 18:04
    Хорошая новость. Война войной, а о людях через развитие экономики забывать не стоит. Главное что бы криминал этими дорожками не пользовался. Скомпроментируют и Новороссию и Ю. Осетию.
    Horst78
  13. сава фыц Сегодня, 18:07
    А реальность она такая...
    ...прочитайте то, что написал мне в личку человек, до самого недавнего времени проживавший на Донбассе и служивший в нашем штабе в Славянске весной-летом 2014 года (служивший и позже). Известный мне лично и пользующийся моим доверием:

    "По поводу народных настроений в самом ДНР а именно в г. Горловка т.к. сам именно с нее. По моим ощущением в среде моих знакомых и знакомых моих знакомых перешел существенный перелом настроений начавшийся с середины 15 года. Вера в молодую растущую республику а вместе с ней и Россию стремительно падают. Отношение к военным в основной среде выливаются одним емким словом ДэНэРы. Т.е. люди не видят в них защитников а тихо ненавидят и терпят только потому что те с оружием. Не секрет что больше 50% населения по тем или иным причина ездят на Украину (учеба, родственники, пенсия и т.д.) Так вот, кто бы что не говорил и не рассказывал про ужасы прохождения таможни в укропии, но наши своей жадностью, цинизмом и хамским отношением бьют все рекорды. Во первых хохлы поставили полноценную таможню с достаточным количеством персонала который быстро и четко делает свои обязанности. На который можно пожаловаться и который ведет себя в рамках приличия в большинстве случаев. То что происходит у нас описывают так: "смешались люди, кони". Бизнес на перевозки идет полным ходом. Платники идут без очереди, остальные стоят. Сейчас во всю лютует таможня. Например есть запрет ввоз сыра, колбасы, мяса, сала. Люди едут с Украины закупив это не потому что ему так хочется, а потому что там это дешевле почти в 2 раз. Он проходит укров и наши доблестные таможенники конфисковывают все это себе в карман.
    Большая часть честно и откровенно ждет Украину. И самое страшное, то что мы теряем молодежь. Даже разговаривая на русском языке они себя самоидентифицируют украинцами. А то что они говорят на русском их это не сколько не смущает "ну мы живем в русскоговорящем регионе". (конец цитаты)
    сава фыц
    1. Сергей Аверченков Сегодня, 18:33
      сава фыц, вас случайно не "дочь офицера" зовут?
      Сергей Аверченков
      1. сава фыц Сегодня, 21:19
        Что ,не нравится ?Вот и людям ,нормальным ,не гешефтмахерам на крови не нравится,дерьмо Минска которуму нет.. и игры с партнерами подлецами таких -же подлецов пытающихся спасти свои шкуры .
        сава фыц
        1. Сергей Аверченков Сегодня, 21:34
          сава фыц. Не нравится. Ой, как не нравится... считайте, что я сматерился и вас немного обозвал. Вам с такими настроениями только на кладбище.
          Сергей Аверченков
    2. 23424636 Сегодня, 18:48
      тема актуальная но субъективная оценка выпирает .,все что автор через воспоминания кого то написал ,пройдено многократно и самолично . Просто мусара и их идеология вошли в разум руководства а у них только два действия отнимать и делить .Вот простой пример люди завели деньги ,купили импортную линию по разливу масла ,линию поставили и проверили :кажется все -работай и делай масло в паках . А нет- наехали товарищи типо налоговой и все остановили Два года прошло и движения нет.. Просто кураторы из Кремля слишком просто смотрят на тему Донбасса а этот край не слабея Урала однако был и продолжают тот распил который начался еще в середине 90-х с приватизацией стратегических предприятий. Посмотрите на этих клоунов тига Грефа ,Кудрина и Орешкина - эти люди при слове "Донбасс "морщатся и кривятся и только одна надежда, что В В П не сольет этот русский край. п.с. Спасибо Питерской епархии РПЦ что хоть кресты ставит на стыках боевых а то местные священнослужители как и в Крыму равнение берут на Киев.
      23424636
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