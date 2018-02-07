ЛНР и Южная Осетия договорились о сотрудничестве в различных сферах

Это и туризм, и промышленность, и культура, то есть широчайший спектр, и торговые отношения, и инвестиционная деятельность. Поэтому у нас на сегодняшний день уже есть перспективные прогнозные планы, которые мы поэтапно обсуждаем

Руководители министерств экономического развития провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Республики Южная Осетия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, сообщает агентство Луганскинформцентр.Документ со стороны ЛНР подписала и. о. министра экономического развития Елена Костенко, а со стороны Южной Осетии - министр экономического развития Геннадий Кокоев.По словам Костенко, стороны планируют развивать двусторонние отношения во всех отраслях экономики.- пояснила онаОна также подчеркнула, что совместными усилиями с коллегами из Южной Осетии ведомства постараются решить проблемные вопросы в сфере экономики, чтобы "помочь бизнесу развиваться, находить общие точки соприкосновения".Кокоев рассказал, что во время пребывания в ЛНР делегации Южной Осетии удалось не только пообщаться с представителями министерств и ведомств Республики, но и посетить промышленные предприятия. Он отметил, что опыт, наработанный ЛНР, "мы, несомненно, будем переносить на наши производства в Южной Осетии".Напомним, 6 февраля исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник провел встречу с представителями Министерства экономического развития Республики Южная Осетия.