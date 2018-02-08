День российской науки, или Почему российский учёный зарабатывает меньше участника "Дома-2"

Иван Павлов

Константин Новосёлов

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом президента Российской Федерации в 1999 году.Дата связана с основанием Российской академии наук (РАН), которая была учреждена 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.История российской науки по-настоящему богата. Российские учёные во все времена славились своими открытиями и достижениями, приносящими неоценимую пользу человечеству - пусть и прозвучит это высокопарно, но на самом деле это факт. Многие российские и советские ученые были отмечены различными наградами и премиями, в том числе и Нобелевской премией в различных областях науки.Первым в нашей стране нобелевским лауреатом в 1904 году за работу по физиологии пищеварения был академик Иван Петрович Павлов, вклад которого в науку переоценить невозможно. Его работы по систематизации физиологических рефлексов актуальны по сей день и будут актуальны всегда, пока человечество ассоциируется с понятием «разум».Последним на сегодняшний день российским лауреатом Нобелевской премии стал физик Константин Сергеевич Новосёлов, получивший награду за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала - графена (в 2010 году). При этом нужно учесть, что Константин Новосёлов (уроженец Нижнего Тагила), окончивший МФТИ, теперь учёный международного уровня не только по факту получения "нобелевки", но и по гражданству. Помимо гражданства РФ у Константина Новосёлова британское подданство. Свою Нобелевскую премию он получил на двоих с нашим бывшим соотечественником Андреем Геймом, который теперь проживает за рубежом.Последняя к настоящему моменту Нобелевская премия для нашего соотечественника (К.Новосёлова) сделала прозрачный намёк на время, когда утечка мозгов из России стала по-настоящему катастрофической, ударяющей по всей отечественной научной школе.Сегодня, как утверждается, государством прикладываются усилия к тому, чтобы научную школу России вывести из кризисного состояния, в которое она угодила после распада Советского Союза. Получается с переменным успехом.В настоящее время в России трудятся более 60 тысяч научных сотрудников, в том числе, около 900 академиков и более тысячи членов-корреспондентов. В структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты РАН.Основной целью деятельности академии наук является проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России. Это декларативно. Насколько эта цель реализована к настоящему моменту времени - большой вопрос, включая составляющие этого вопроса как по экономике (с ростом ВВП "околонуля"), так и по духовности (с "Домом-2" и прочими "научно-просветительскими воспитательными" шоу).Парадоксальная ситуация: у нас до сих пор профессор вуза с многочисленными публикациями и невероятным процентом цитирования работ может зарабатывать на порядок меньше, чем напомаженный участник скандального шоу-проекта неустановленного пола.Согласно исследованиям, проведённым 30-31 января этого года ВЦИОМом, 48% россиян считают, что мировая наука сейчас на подъёме, а российская - скорее в позиции догоняющего, 15% считают существующий отрыв значительным, тогда как 37% опрошенных полагают, что он небольшой. Ещё 20% уверены, что российская наука идёт впереди мировой, 6% верят, что отечественные учёные оставили западных коллег далеко позади.Оптимизму этих шести процентов, пожалуй, можно позавидовать. Как и оптимизму тех 20-ти процентов - уверенных в шагании российской науки (сегодня) впереди планеты всей.Россияне считают, что в последние десятилетия в России был сделан ряд важных научных открытий, однако большинство граждан не смогли конкретно ответить, в чём они заключались. А это и понятно. И среднестатистического россиянина тут на самом винить не в чем. Сложно отыскать хоть какой-то эфир, где рассказывалось бы не о "подвигах" очередной матери-алкоголички, не о молодых жёнах престарелых актёров и музыкантов, "по любви" присвоивших их состояние, а об открытиях современных отечественных учёных, о научном прогрессе, о ходе международных научных олимпиад, где наши ребята выступают, слава Богу, под своим флагом и занимают первые места. Ведь если науку не принято у нас показывать по ТВ, то это вовсе не означает, что её нет.Российские учёные при весьма ограниченном порой финансировании (не все же за "Сколково" числятся...) продолжают свои исследования в различных научных областях.В 2010 году академик Анатолий Деревянко и археологи из Сибири обнаружили на Алтае останки нового, 3-го по счёту вида древнего человека. Находка была обнаружена в Денисовой пещере, а потому и получила название «Денисовский человек».В 2015 году исследователи из Воронежского государственного университета (ВГУ) представили так называемую «твёрдую воду». Данный препарат представляет собой гранулы и позволяет орошать землю в самых засушливых уголках нашей планеты.Также в 2015 году в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий механики и оптики была проведена презентация способа получения текста и голографических изображений с помощью обычного струйного принтера.В 2016 году российские медики представили лекарство от лихорадки Эбола, продемонстрировавшее более высокие результаты, чем препараты, которые применялись до сих пор. Против той самой Эболы, которую власти США как-то объявляли главной угрозой человечеству наряду... с самой Россией. Совсем недавно объявляли...Современным российским учёным принадлежит самое крупное географическое открытие на Земле последних лет – подлёдное озеро Восток в Антарктиде, в котором обнаружили неизвестную науке бактерию, геном которой лишь на 86% совпадает с уже известными организмами.Бактерию достали из-под толщи льда глубиной 3769 м.В 2017 году Борис Воротников, представляющий Калининградский государственный технический университет сумел перевести янтарь в жидкое состояние. На данный момент учёный работает над тем, чтобы жидкий янтарь можно было использовать как топливо.Помимо этих открытий российские учёные совершили огромное число прорывов в науке, которые обуславливают текущий технический прогресс в военной отрасли.Однако, как уже отмечалось, многие научные открытия, совершённые нашими учёными, принадлежат, по сути, другим государствам, так как учёные в своё время активно покидали Россию. Статистика шокирует: с 1989-го по 2004 год из нашей страны уехало порядка 25 тысяч ученых, а 30 тысяч работают за рубежом по временным контрактам. Это официальные данные. А согласно неправительственным источникам, только за первую половину 90-х годов из страны выехало не менее 80 тысяч учёных.Появился и такой вид «утечки мозгов», как утечка идей. Многие учёные, живущие в РФ, работают по различным научным программам, осуществляемым в интересах зарубежных заказчиков - на зарубежные гранты. Стоит ли их за это винить? Уж точно нет. Они занимаются наукой, и не их вина в том, что не всегда государство считает нужным обратить на их разработки внимание.Другой скрытой формой «утечки мозгов» является наем на работу лучших российских специалистов иностранными компаниями, находящимися на территории России. Таким образом, эти учёные и специалисты де-факто «эмигрируют», не выезжая за границу, а результаты их исследований становятся собственностью иностранного работодателя.В настоящее время наше государство старается переломить ситуацию - заинтересовать молодых людей в научной карьере в России: вводятся новые стипендии, места в институтах, проводятся конкурсы. Так, в 2013 году была запущена долгосрочная программа фундаментальных научных исследований в России. Общий объём финансирования её на период до 2020 года составляет более 834 млрд рублей.Всё это делается для того, чтобы создавать для российских ученых стимулы работать и творить на Родине. Хотелось бы верить, что программа даст реальные плоды, а не окажется бумажным "лебедем".