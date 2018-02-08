11:35 08 февраля

День российской науки, или Почему российский учёный зарабатывает меньше участника "Дома-2"

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом президента Российской Федерации в 1999 году.

Дата связана с основанием Российской академии наук (РАН), которая была учреждена 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года.
История российской науки по-настоящему богата. Российские учёные во все времена славились своими открытиями и достижениями, приносящими неоценимую пользу человечеству - пусть и прозвучит это высокопарно, но на самом деле это факт. Многие российские и советские ученые были отмечены различными наградами и премиями, в том числе и Нобелевской премией в различных областях науки.

День российской науки, или Почему российский учёный зарабатывает меньше участника "Дома-2"



Первым в нашей стране нобелевским лауреатом в 1904 году за работу по физиологии пищеварения был академик Иван Петрович Павлов, вклад которого в науку переоценить невозможно. Его работы по систематизации физиологических рефлексов актуальны по сей день и будут актуальны всегда, пока человечество ассоциируется с понятием «разум».


Иван Павлов


Последним на сегодняшний день российским лауреатом Нобелевской премии стал физик Константин Сергеевич Новосёлов, получивший награду за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала - графена (в 2010 году). При этом нужно учесть, что Константин Новосёлов (уроженец Нижнего Тагила), окончивший МФТИ, теперь учёный международного уровня не только по факту получения "нобелевки", но и по гражданству. Помимо гражданства РФ у Константина Новосёлова британское подданство. Свою Нобелевскую премию он получил на двоих с нашим бывшим соотечественником Андреем Геймом, который теперь проживает за рубежом.


Константин Новосёлов


Последняя к настоящему моменту Нобелевская премия для нашего соотечественника (К.Новосёлова) сделала прозрачный намёк на время, когда утечка мозгов из России стала по-настоящему катастрофической, ударяющей по всей отечественной научной школе.

Сегодня, как утверждается, государством прикладываются усилия к тому, чтобы научную школу России вывести из кризисного состояния, в которое она угодила после распада Советского Союза. Получается с переменным успехом.

В настоящее время в России трудятся более 60 тысяч научных сотрудников, в том числе, около 900 академиков и более тысячи членов-корреспондентов. В структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 региональных научных центров, а также многочисленные институты РАН.

Основной целью деятельности академии наук является проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России. Это декларативно. Насколько эта цель реализована к настоящему моменту времени - большой вопрос, включая составляющие этого вопроса как по экономике (с ростом ВВП "околонуля"), так и по духовности (с "Домом-2" и прочими "научно-просветительскими воспитательными" шоу).

Парадоксальная ситуация: у нас до сих пор профессор вуза с многочисленными публикациями и невероятным процентом цитирования работ может зарабатывать на порядок меньше, чем напомаженный участник скандального шоу-проекта неустановленного пола.

Согласно исследованиям, проведённым 30-31 января этого года ВЦИОМом, 48% россиян считают, что мировая наука сейчас на подъёме, а российская - скорее в позиции догоняющего, 15% считают существующий отрыв значительным, тогда как 37% опрошенных полагают, что он небольшой. Ещё 20% уверены, что российская наука идёт впереди мировой, 6% верят, что отечественные учёные оставили западных коллег далеко позади.

Оптимизму этих шести процентов, пожалуй, можно позавидовать. Как и оптимизму тех 20-ти процентов - уверенных в шагании российской науки (сегодня) впереди планеты всей.

Россияне считают, что в последние десятилетия в России был сделан ряд важных научных открытий, однако большинство граждан не смогли конкретно ответить, в чём они заключались. А это и понятно. И среднестатистического россиянина тут на самом винить не в чем. Сложно отыскать хоть какой-то эфир, где рассказывалось бы не о "подвигах" очередной матери-алкоголички, не о молодых жёнах престарелых актёров и музыкантов, "по любви" присвоивших их состояние, а об открытиях современных отечественных учёных, о научном прогрессе, о ходе международных научных олимпиад, где наши ребята выступают, слава Богу, под своим флагом и занимают первые места. Ведь если науку не принято у нас показывать по ТВ, то это вовсе не означает, что её нет.

Российские учёные при весьма ограниченном порой финансировании (не все же за "Сколково" числятся...) продолжают свои исследования в различных научных областях.

В 2010 году академик Анатолий Деревянко и археологи из Сибири обнаружили на Алтае останки нового, 3-го по счёту вида древнего человека. Находка была обнаружена в Денисовой пещере, а потому и получила название «Денисовский человек».

В 2015 году исследователи из Воронежского государственного университета (ВГУ) представили так называемую «твёрдую воду». Данный препарат представляет собой гранулы и позволяет орошать землю в самых засушливых уголках нашей планеты.

Также в 2015 году в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий механики и оптики была проведена презентация способа получения текста и голографических изображений с помощью обычного струйного принтера.

В 2016 году российские медики представили лекарство от лихорадки Эбола, продемонстрировавшее более высокие результаты, чем препараты, которые применялись до сих пор. Против той самой Эболы, которую власти США как-то объявляли главной угрозой человечеству наряду... с самой Россией. Совсем недавно объявляли...

Современным российским учёным принадлежит самое крупное географическое открытие на Земле последних лет – подлёдное озеро Восток в Антарктиде, в котором обнаружили неизвестную науке бактерию, геном которой лишь на 86% совпадает с уже известными организмами.
Бактерию достали из-под толщи льда глубиной 3769 м.

В 2017 году Борис Воротников, представляющий Калининградский государственный технический университет сумел перевести янтарь в жидкое состояние. На данный момент учёный работает над тем, чтобы жидкий янтарь можно было использовать как топливо.

Помимо этих открытий российские учёные совершили огромное число прорывов в науке, которые обуславливают текущий технический прогресс в военной отрасли.

Однако, как уже отмечалось, многие научные открытия, совершённые нашими учёными, принадлежат, по сути, другим государствам, так как учёные в своё время активно покидали Россию. Статистика шокирует: с 1989-го по 2004 год из нашей страны уехало порядка 25 тысяч ученых, а 30 тысяч работают за рубежом по временным контрактам. Это официальные данные. А согласно неправительственным источникам, только за первую половину 90-х годов из страны выехало не менее 80 тысяч учёных.

Появился и такой вид «утечки мозгов», как утечка идей. Многие учёные, живущие в РФ, работают по различным научным программам, осуществляемым в интересах зарубежных заказчиков - на зарубежные гранты. Стоит ли их за это винить? Уж точно нет. Они занимаются наукой, и не их вина в том, что не всегда государство считает нужным обратить на их разработки внимание.

Другой скрытой формой «утечки мозгов» является наем на работу лучших российских специалистов иностранными компаниями, находящимися на территории России. Таким образом, эти учёные и специалисты де-факто «эмигрируют», не выезжая за границу, а результаты их исследований становятся собственностью иностранного работодателя.

В настоящее время наше государство старается переломить ситуацию - заинтересовать молодых людей в научной карьере в России: вводятся новые стипендии, места в институтах, проводятся конкурсы. Так, в 2013 году была запущена долгосрочная программа фундаментальных научных исследований в России. Общий объём финансирования её на период до 2020 года составляет более 834 млрд рублей.

Всё это делается для того, чтобы создавать для российских ученых стимулы работать и творить на Родине. Хотелось бы верить, что программа даст реальные плоды, а не окажется бумажным "лебедем".
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Википедия, РАН
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:07
    День российской науки, или Почему российский учёный зарабатывает меньше участника "Дома-2"
    тут показательно,кто в стране "элита"...
    андрей юрьевич
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:12
      Так в Доме-2 Собчак правит ! Делайте выводы, господа ! love
      Uncle Lee
      1. 210окв Сегодня, 07:11
        Володь,тихо!А то власть услышит и поставит эту кобылу руководить российской наукой.
        Цитата: Uncle Lee
        Так в Доме-2 Собчак правит ! Делайте выводы, господа ! love
        210окв
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:19
          Нам с лица воды не пить ! А может это ее шанс ! Сумела же из пошлятины сделать прибыльный проект, может и Сколково поднимет !
          А вообще, мой вывод: в России пошлятина ценится выше, чем искусство и наука !
          Вот такие реалии ! hi
          Uncle Lee
          1. Pax tecum Сегодня, 08:53
            Что примечательно, так то что Путин прибыл в Красноярск и Новосибирск, а не в Сколково.
            И в этих городах обсуждал вопросы развития науки. Именно там провел заседание Совета при Президенте по науке и образованию.
            Вектор государственного развития науки замете.
            А, чем занимаются академгородки в этих сибирских городах как правило под грифом "секретно" проходит. И, Новосибирск научной столицей России называют, а не "мифическое" Сколково.
            Pax tecum
          2. Муссаси Сегодня, 09:00
            Да люди смотрят то что им кажут. Вот начнут завтра показывать "науку" по первому вместо шоу "время покажет" телезрителей будет столько же
            Муссаси
          3. Pax tecum Сегодня, 09:09
            Чубайс, "РосНано", "Сколково": у нас очень много денег!!!! Их просто совсем много! ... В 2015, на фоне: "Денег нет, но вы держитесь!", "Идите в бизнес!" Медведева"
            У нас в стане наверное два пути развития науки и образования?
            Реакцию людей на слова "этих уникомов" без цензуры показывать нельзя.
            Будущее России именно за Наукой. Государственной наукой. А, не за "деловыми" паразитами.
            Pax tecum
            1. Stas157 Сегодня, 10:03
              Почему российский учёный зарабатывает меньше участника "Дома-2"

              Очевидно потому, что гламурная серость более востребована российским обществом потребления, чем ученный, без которого невозможен технологический уклад.
              Думаете наша власть не знает какие зарплаты получают наши ученые, врачи с одной стороны, и гламурный шоу бизнес, чиновники и олигархи, с другой? Почему одни получают слишком мало, а другие чересчур много??
              Мало получают те люди, от которых зависит здоровье и развитие нации(наша светлая сторона). Зато запредельно много - гламурная серость и зажравшаяся элита, которая тянет вниз(наша серая сторона). В какую же сторону ведет свой корабль наш Гарант, в светлую или серую? Не пора ли сменить нам капитана, пока наш корабль совсем не растворился в этой серой мгле?
              Stas157
    2. Hanokem Сегодня, 08:25
      Зачем так далеко ходить. Зарплата начинающего лейтенанта в России в три раза выше , чем зарплата начинающего врача( для справки : у нас такое же соотношение, но с точностью до наоборот, и это при том, что у нас армия "священная корова"). Но власти в России принципиально важна преданность армии для того , чтобы в случае необходимости армия безоговорочно выполнила приказ стрелять по своему народу.
      Hanokem
      1. BecmepH Сегодня, 08:42
        Цитата: Hanokem
        Зарплата начинающего лейтенанта в России в три раза выше , чем зарплата начинающего врача( для справки

        А что врача не с чинушей сравнили? Вам наша Армия жить спокойно не даёт?
        Ваша "священная корова" нужна, только чтобы соседей обстреливать
        BecmepH
  2. Sverdlov Сегодня, 07:08
    Дело в приоритетах. Шоу - дом2, футбол, малахов, бесполые, тьфу, бесцветные олимпийцы из россии...
    Кому нужна эта наука? А тому, кто думает о будущем своих стран, тот и платит.
    Sverdlov
    1. Кубик123 Сегодня, 07:23
      Цитата: Sverdlov
      Дело в приоритетах. Шоу - дом2, футбол, малахов, бесполые, тьфу, бесцветные олимпийцы из россии...
      Кому нужна эта наука? А тому, кто думает о будущем своих стран, тот и платит.

      Российская наука никогда не умела "монетизировать" свои достижения. Поэтому и "ходит с протянутой рукой". У нас считается что главное, - это опубликовать достижение. А по факту получатся, что тратится на науку наше государство, а плоды пожинает кто-то другой, просто прочитав статью в журнале.
      Кубик123
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:11
        Цитата: Кубик123
        Российская наука никогда не умела "монетизировать" свои достижения

        Она и не должна этого делать. Наука у нас на службе государства, чиновники обязаны это делать. request
        Ингвар 72
        1. Кубик123 Сегодня, 08:35
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Кубик123
          Российская наука никогда не умела "монетизировать" свои достижения

          Она и не должна этого делать. Наука у нас на службе государства, чиновники обязаны это делать. request

          Вопрос только "какого государства?". Получается такая-же ситуация, как в образовании. Молодых специалистов готовим мы, а лучших забирает себе Запад, просто их переманивая.

          Чиновники может быть и обязаны это делать. Вопрос только в том, где взять чиновников, способных по своему развитию оценить последние достижения науки? Талантливый ученый в чиновники не пойдет, а те кто пойдет, вряд-ли попадают в категорию талантливых. Это огромный вопрос. Не говоря даже о том, что у нас как существуют "теневые" зарплаты, также существует и "теневая" наука, достижения которой "сгнивают" в первых отделах просто потому, что какой-то чиновник поставил на них гриф.

          На мой взгляд нужно создавать мощные и высокооплачиваемые структуры, типа американской DARPA (англ. Defense Advanced Research Projects Agency — управление Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил), комплексно работающие в интересах России.
          Кубик123
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:59
            Цитата: Кубик123
            Вопрос только "какого государства?

            Нашего с вами конечно. Но у нас только президент "наш", а бояре все засланцы! laughing
            Конечно же вы правы. hi
            Ингвар 72
      2. сорок восьмой Сегодня, 09:00
        Фундаментальную науку довольно тяжело монетизировать. На западе фундаменталку монетизируют главным образом через научпоп. Однако сомневаюсь, что это дает существенный выхлоп. Фундаменталка всегда была мостиком к прикладным наукам и технологиям. Вот здесь на острие научно-технического прогресса и нужно снимать сливки. Однако это прерогатива научно-исследовательских институтов.
        сорок восьмой
    2. Кубик123 Сегодня, 09:50
      Цитата: Sverdlov
      Дело в приоритетах. Шоу - дом2, футбол, малахов, бесполые, тьфу, бесцветные олимпийцы из россии...
      Кому нужна эта наука? А тому, кто думает о будущем своих стран, тот и платит.

      Может быть Вам станет легче laughing , если взглянете на ситуацию немного с другой стороны. Участники "Дома-2", - это "бабочки-однодневки". Они получают за месяц примерно ту же сумму, которую получает ученый за несколько десятилетий активной деятельности. И после этого исчезают в небытие. Это шутка, конечно, но в каждой шутке...
      Кубик123
  3. серафимамурский Сегодня, 07:17
    А чем тупее население тем легче им управлять. Вот и насаждаются идеалы типа персонажа из дома 2 и прочих базар шоу: учится не надо, ума как у канарейки и денег валом.
    серафимамурский
  4. Nix1986 Сегодня, 07:18
    Утечка мозгов относится не только к ученым, врачи, физики, другие представители интеллектуальных профессий, причем надо ведь понимать, что уезжает не средний по скилам спец, а специалист высокого уровня. Ну такая политика государства, обслуживать трубу много мозгов не надо, и лечить обслуживающих трубу тоже особенно не стоит.
    Nix1986
    1. Anyone Сегодня, 09:25
      Смотрите на вещи шире. Наука - это лишь частность. К сожалению, государство находится в системном кризисе. Я даже верю, что сверху спускают правильные в общем и целом указы и пр. бумажки. И на на науку субсидии и дотации выделяют. Вот только все зря это - пустая трата денег. Во-первых, для того, чтобы ученый не смотрел в сторону ЕС/Китая/США/etc, а занималася наукой здесь, недостаточно обеспечить ему условия для исследований. У него должна быть перспектива. Если же говорить об обычных научных работниках, то у них вообще проблемы с трудоустройством. Все они мигрируют между экс-НИИ, созданных в СССР, и сегодня превратившихся (в большинстве) в герантологические заповедники - начальстао там доживает до пенсий и званий. Больше ему на фиг ничего не нужно. Относительно молодые руководители приходят на их место с целью прыгнуть выше или работать фактически легальным инсайдером - привлекая под крышу НИИ в качестве соисполнителей коммерческие компании. Вот именно толкать науку сегодня в России на фиг не хочет ни кто. Толкать + зарабатывать деньги - это пожалуйства. Но для такого варианта в стране нет условий...
      Вот я этим занимаюсь с 2011 года. Даже раньше... Владею ООО, основная деятельность которого научно-практическая. В последние годы выживал за счет контрактов и работ, связанных с межправительственными соглашениями Россия - ЕС. Не буду говорить в какой области. Работает это так: есть вертикаль по финансовому освоению этих денег. Эти люди/структуры привлекают исполнителей по данной тематике (правильное название тематики - научный консалтинг). Приалекают под кокретные задачи и, как водится у нас, не безвозмездно, а за 25% цены контракта. При этом, специфакации оборудования, которое должно быть определены в результате научных работ (в том числе и полевых, и камеральных), известны заранее, а результат просто подгоняется. Далее, на основе данного начного отчета составляются спецификации закупаемого оборудования. Поставщих этого оборудования (определенный до начала всех научных работ) платит "вертикали" еще 25% от суммы контракта. Соответственно, поставщики - надежные и проверенный тащи. Например, я в данном случае говорю о структуре таща Роттенберга.
      З.Ы. На всякий случай: все события и персонажы поста выдуманные. Любые совпадения - случайность.
      Anyone
      1. Nix1986 Сегодня, 11:28
        Тоже краешком с наукой был связан, какое то время преподавал в бауманке, но не суть. Интересен вот такой момент, сейчас очень много крауфтфанднинговых платформ, почему бы гос-ву не создать спец.орган в задачи которого входило бы определение перспективных проектов на этих платформах и их финансирование на 49%, и не обязательно только российских проектов. Это уже так, мысль сходу, но даже этот шаг очень помог бы сделать науку более прикладной, да и элементарно заработать бабла и получить EXP в этом направлении.
        Nix1986
  5. Просто человек Сегодня, 07:50
    Настоящих ученых и занимающихся реальной наукой государство должно оберегать и обеспечивать, ценить и создавать условия, чтобы они жили лучше чем лицедеи, мелькающие на экранах тв, кинотеатров и сценах . Это бесспорно. Но есть и другой момент, посмотрите сколько дармоедов, псевдоученых крутится вокруг науки. Показательна ситуация вокруг РАН, число академиков и член-корреспондентов больше в 2 раза чем при СССР, большая часть из них историки, философы, экономисты и прочие специалисты околовсяческих наук. Когда науку представляют такие "академики" как пивоваров, возникает вопрос, а она такая нужна вообще.
    Просто человек
  6. Стас Сегодня, 07:50
    Статья правильная, автор молодец.
    Сейчас приоритеты руководителей страны видны невооруженным глазом, для тех, кто хочет видеть. Наши буржуи хотят получить хороших специалистов за жалкую зарплату, а в идеале - за похлебку. По оплате труда тех же инженеров это хорошо прослеживается. При этом требования, как для космонавтов, а зарплата, как у грузчика. Уже даже не смешно. Сам в своё время так обжегся, и ушел работать на ненавистный Запад, оказывается там инженеры нужны.
    Стас
  7. Rey_ka Сегодня, 08:34
    А чего сетовать у нас все суждения о науке на уровне ай фонов и уже давно никто не понимает чем отличается фундаментальная наука от прикладной.
    Rey_ka
  8. Диванный Хенераль Сегодня, 08:57
    "Математика убивает креатив" (с) бывший министр образования Фурсенко
    Этим сказано все.
    Диванный Хенераль
  9. Korsar4 Сегодня, 08:57
    Вот даже в этой статье упоминается "невероятный процент цитирования". Нельзя жить по чужим правилам. Обречены в таком случае оставаться на вторых ролях, и направлять финансовые потоки, чтобы "Багира нас заметила".
    Korsar4
  10. FalconD Сегодня, 09:07
    Название явно провокационное и рассчитано на эпатаж публики!!! С тем же успехом можно слово учёный поменять на учитель, военный, инженер, рабочий, и т.д. Название прям для "ура-патриотов"!!! А может Дом-2 это удачный и грамотный коммерческий проект? Над этим никто не задумывался? И сравнение учёного с участником Дома-2 само по себе унизительно! А цели науки и цели бизнеса немного разные...вот и весь ответ!
    FalconD
  11. BAI Сегодня, 09:09
    профессор вуза с многочисленными публикациями и невероятным процентом цитирования работ может зарабатывать на порядок меньше, чем напомаженный участник скандального шоу-проекта неустановленного пола.

    Как гласит политэкономия, которую проходили в советских ВУЗах, оплата труда зависит от востребованности данного труда в обществе.
    BAI
  12. FalconD Сегодня, 09:17
    Если здесь начнут научные статьи публиковать с терминами, выкладками, формулами, то много читателей здесь останется??? 99% такую статью не то чтобы осмыслить, прочитать не смогут!!! В комментах будете эмпирические выкладки и теоретические заключения обсуждать???? Не смешите!!) А вот по поводу Дома-2 можно и поорать!)
    FalconD
  13. Anyone Сегодня, 09:42
    Цитата: FalconD
    И сравнение учёного с участником Дома-2 само по себе унизительно! А цели науки и цели бизнеса немного разные...вот и весь ответ!

    Открою секрет: большая часть современных т.н. научных работников в России такие простигосподи, как и персонажи реалитишоу "Дом-2". А глядя на некоторых наших "ученых" и оценивая оных по степени продажности и спектру предоставляемых клиенту услуг, большинство проституток просто курят нервно.
    Anyone
    1. Prometey Сегодня, 11:20
      Цитата: Anyone
      Открою секрет: большая часть современных т.н. научных работников в России такие простигосподи, как и персонажи реалитишоу "Дом-2".

      Это верно. Главное - бабосы. Преданных науке - единицы.
      Prometey
  14. andrej-shironov Сегодня, 09:46
    Ответ на данный вопрос прост: власти гораздо важнее дибильные участники Дома2 и иже с ними, чем учёный! Население надо дибилизировать и как можно скорее! Вот власть и делает всё для этого.
    andrej-shironov
  15. Владивосток1969 Сегодня, 10:00
    Нам дали хлеба и зрелищ.Жрем гамбургеры и смотрим дом-2.А МЫ что хотели,очевидное невероятное с Капицей?НЕТ.Смотрим то ,что нам показывают.РЕН-тв и ТНТ
    Владивосток1969
    1. Korsar4 Сегодня, 10:24
      Никто сейчас не мешает найти в сети проходящую книгу. И сайтов естественнонаучных хватает. Вопрос - что нам ближе, чего не хватает, и что мы выбираем.
      Korsar4
  16. Бригадир Сегодня, 10:36
    Почему наш ученый зарабатывает меньше, чем самый тупой участник ксюхиной конюшни?
    Причина только одна - потому, что у нас в стране СЕЙЧАС олигархическая власть. И это именно у них есть свой "гарант"! А если кто сомневается, то пусть вспомнит такие фамилии "радетелей за народ", как Кудрин, Набиуллина, Чубайс и прочих тва..., пардон, "творческих личностей", которые "так много сделали для народа", не забывая себя...
    И им наша наука ни к чему, они - представители западных капиталов, и когда для них пробьёт час "Ч", то они туда свалят вместе с награбленными у нашего народа деньгами, а запад учтёт весь тот вред, который они причинили нашей стране и , может быть, не станет отбирать у них ВСЕ "приватизированные" капиталы.
    А пока их прикрывает "гарант"! Тьфу! Противно!
    И поэтому, чтобы наша страна окончательно не погибла, в марте 2018г. мы должны сделать свой правильный выбор!
    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА     !!!
    Бригадир
    1. lex locis Сегодня, 11:21
      Цитата: Бригадир
      ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!

      Да ну !!!
      Этот как раз и является представителем той самой олигархии, да еще с партбилетом, которые развалили СССР и разграбляют РФ.
      lex locis
  17. сталевар Сегодня, 10:45
    Грудинина журналист спросил:"Как вы смогли построить такой совхоз"
    Ответ:" Просто воровать не надо!"
    сталевар
  18. lex locis Сегодня, 11:09
    Я российский ученый. Работал во Франции. Постоянно циркулирую в Китай. Так вот отношение к "ученой братии" там ( и в капиталистической Европе и в коммунистическом Китае) и отношение к ученым в России - различается кардинально.
    Там: дорогой, работай милый, все условия тебе создадим, только работай на нашу великую страну!
    У нас: чего приперся, чего требуешь чего-то непонятного, зачем тебе финансирование, ты же зарплату получаешь ??? Зачем тебе новое оборудование, химикаты и т.д. , еще старое, оставшееся от СССР осталось....
    А потом на голубом глазу Димон заявляет что когда надо, все уехавшие и заодно и зарубежные ученые по свистку прилетят работать если им заплатить... Прилетят, НО только те кто там не нашел себе места а также всяческие авантюристы и проходимцы - срубить бабла и свалить.
    Российскую науку двигают и будут двигать российские ученые. Варяги могут только временно помочь за отдельную (весьма высокую) плату...
    lex locis
  19. ProkletyiPirat Сегодня, 11:16
    "проблемы не в клозета, проблемы в головах"
    К сожалению есть простой факт, у нас в РФ(другие государства отдельная тема) не существует системы "зарабатывания денег" в научной среде, у нас деньги не "платят", а "дают", как результат деньги не "зарабатываются", а "осваиваются". Например у нас в КБ\НИИ платят деньги не за готовый результат, его качество и нужность, а за "патенты". Или вот другой пример: Я как то написал письмо в ростех, с простой сутью "я придумал новый тип двигателя, он даст преимущества, там-то и там-то, потому я считаю крайне выгодным его создание. Есть проблема: через патентование я деньги с него не получу потому как к тому времени когда пойдёт массовое производство срок патента(10лет) закончится, и производитель мне на законных основаниях помашет ручкой. Вопрос: как ещё можно организовать взаимовыгодное сотрудничество между мной и ростехом?". Как результат обращения, через несколько месяцев мне написал ОДИН инженер с просьбой выдать "суть двигателя"(гениально да? lol это просто эпикфейл) При этом на конкретный вопрос "как будет организовано сотрудничество" ответ "этим будут заниматься менеджеры, моя задача понять перспективность двигателя, так что расскажите как работает ваш двигатель". Мне это чем то напомнило ФПИ(фонд перспективных исследований) где на главной странице была надпись "мы ждём ваши обращения", а потом на одной из страниц мелким шрифтом и сильно завуалировано "мы не обязаны давать вам деньги за ваши идеи и проекты, но гарантируем что дадим ваше ноу-хау комунить другому".
    Как результат выше описанной истории, человек придумавший двигатель для ЛА наподобие Су-34 но с вертикальным взлётом и всеми функциями вертолёта, не разрабатывает свой двигатель, и государство теряет возможность сэкономить деньги и усилить ВКС за счёт замены кучи самолётов и вертолётов новым типом ЛА.
    конец.
    ProkletyiPirat
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