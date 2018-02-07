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Разведывательный корабль "Иван Хурс" вышел на ходовые испытания
Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280, строительство которого завершает Северная верфь, ушло на ходовые испытания в Балтийское море, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
Согласно планам проведения испытаний, почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений.
На "Северной верфи" отметили, что по окончании успешных ходовых испытаний корабль приступит к государственным.
Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.
Основные характеристики судна связи проекта 18280:
• Водоизмещение 4 000 тонн
• Длина 95 метров
• Ширина 16 метров
• Скорость 16 узлов
• Дальность плавания 8 000 морских миль
• Экипаж 131 человек
Согласно планам проведения испытаний, почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений.
На "Северной верфи" отметили, что по окончании успешных ходовых испытаний корабль приступит к государственным.
Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.
Основные характеристики судна связи проекта 18280:
• Водоизмещение 4 000 тонн
• Длина 95 метров
• Ширина 16 метров
• Скорость 16 узлов
• Дальность плавания 8 000 морских миль
• Экипаж 131 человек
Использованы фотографии: ПАО Северная верфь
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