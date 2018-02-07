23:36 07 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Разведывательный корабль "Иван Хурс" вышел на ходовые испытания

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280, строительство которого завершает Северная верфь, ушло на ходовые испытания в Балтийское море, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»

Разведывательный корабль "Иван Хурс" вышел на ходовые испытания


Согласно планам проведения испытаний, почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений.


На "Северной верфи" отметили, что по окончании успешных ходовых испытаний корабль приступит к государственным.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.

Основные характеристики судна связи проекта 18280:

• Водоизмещение 4 000 тонн
• Длина 95 метров
• Ширина 16 метров
• Скорость 16 узлов
• Дальность плавания 8 000 морских миль
• Экипаж 131 человек

Использованы фотографии: ПАО Северная верфь
34

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii Сегодня, 15:54
    Затем разведчика на обкатку к берегам Америки.
    ul_vitalii
    1. влад66 Сегодня, 16:07
      В добрый путь.
      влад66
    2. LiSiCyn Сегодня, 16:07
      На ЧФ пойдет... Ждут уже там wink
      LiSiCyn
    3. Проксима Сегодня, 16:12
      Не устаю радоваться таким новостям drinks Судостроение (военное, как и гражданское) у нас ЖИВЁТ! Только с 2007 по 2017 год предприятиями отрасли построено более 250-ти боевых и около 400 гражданских кораблей, судов и плавсредств водоизмещением более 100 тонн".
      Россия удерживает мировое лидерство по числу судов ледокольного флота, что создает условия для выхода на новые экономически эффективные транспортные морские артерии. Бог с этим судостроением, оно тянет за собой смежные отрасли, такие как металлургия, машиностроение, электроника. Сегодня индустрию формируют 182 предприятия, а смежников — более 2 тыс fellow Так что, поживём ещё good
      Проксима
      1. Донской Сегодня, 19:00
        Цитата: Проксима
        Только с 2007 по 2017 год предприятиями отрасли построено более 250-ти боевых и около 400 гражданских кораблей, судов и плавсредств водоизмещением более 100 тонн".

        Я тоже никак не нарадуюсь нашим стотысячитонным авианосцам Шторм, вертолетоносцами Мистраль, атомным суперэсминцам Шторм, сотням новейших фрегатов и корветов, десяткам атомных ПЛ и ПЛ с анаэробными установками, бороздящими просторы мирового океана. Вы не поверите, но у меня весь компьютер завален картинками этих неимеющиханалогов кораблей и подлодок. То ли еще будет, друже, лишь бы власть не сменилась wink
        Донской
  2. Hariton Laptev Сегодня, 15:56
    ))) С нетерпением будем ждать новых визгов из за лужи.
    Hariton Laptev
    1. Burbon Сегодня, 16:04
      Цитата: Hariton Laptev
      С нетерпением будем ждать

      ну ну...ждунов на сайте - просто девать не куда
      Burbon
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:22
        Желчью все льете wink , ну порадовался человек... Лозунг двинул... Звезд отсыпят...
        А между тем, очень нужный корабль... После того, как потопили Лиман... ЧФ-у, при его акватории, просто необходим...
        К стати, как рыбалка ? У нас, в Кениге, лед уже раз сошел... Сейчас второй раз, становиться good
        LiSiCyn
        1. 210окв Сегодня, 16:26
          Привет Калининградским корабелам с "Янтаря!"
          Цитата: LiSiCyn
          Желчью все льете wink , ну порадовался человек... Лозунг двинул... Звезд отсыпят...
          А между тем, очень нужный корабль... После того, как потопили Лиман... ЧФ-у, при его акватории, просто необходим...
          К стати, как рыбалка ? У нас, в Кениге, лед уже раз сошел... Сейчас второй раз, становиться good
          210окв
          1. LiSiCyn Сегодня, 16:37
            Сегодня, могу передать, только пЕкарям... lol А корабелов, если встречу, обязательно передам good
            LiSiCyn
            1. LiSiCyn Сегодня, 16:48
              К стати КБФ, мы хлебушком снабжаем... feel
              LiSiCyn
  3. san4es Сегодня, 16:02
    Разведывательный корабль "Иван Хурс" вышел на ходовые испытания
    soldier

    Petya Lyamochkin
    Опубликовано: 7 февр. 2018 г.
    san4es
  4. Egorovich Сегодня, 16:05
    good Ну вот еще один классный корабль-разведчик появится у России. Бойтесь полосатые, мы все видим и слышим!!! yes
    Egorovich
    1. Burbon Сегодня, 16:08
      Цитата: Egorovich
      Бойтесь полосатые,

      belay ....ага все сразу вдруг стали менять сырые трусики.. fool ...тогда по вашей логике\, второй зумвольт должен вызвать разрыв прямой кишки у 55% населения РФ?? fool
      Burbon
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:26
        Айяйяй , ну зачем ? stop Нет насроения, не пиши... Вообще, комменты не читай.. Я так , делаю wink
        LiSiCyn
        1. Burbon Сегодня, 16:30
          Цитата: LiSiCyn
          Нет насроения, не пиши

          у меня всегда отличное настроение....зимой этой еСТчо не нырял за рыбкой.....
          Burbon
          1. LiSiCyn Сегодня, 16:42
            Ааа... Подводник... Не рыбак, охотник.. negative
            LiSiCyn
            1. Burbon Сегодня, 16:55
              Цитата: LiSiCyn
              Ааа... Подводник... Не рыбак, охотник

              лед до 40см...прозрак 25см....куда нырять?.....весной поеду в Воронеж - там оторвусь....летом в Крым - рай под Судаком....осенью зовут в Калининград...говорят прозрак будет как в красном море....ну а в ноябре у себя и где-нибудь на дальних берегах.
              Burbon
              1. LiSiCyn Сегодня, 17:22
                В упор бьешь... Шансов у рыбки нет sad Спининг, вот это вещь good
                LiSiCyn
                1. Burbon Сегодня, 17:42
                  Цитата: LiSiCyn
                  Шансов у рыбки нет

                  шансы у нее выше, чем багрить палкой с воблером...тут кто кого раньше увидит, тот и победил.....все как на войне
                  вот в июне пойду на рыбалку за 40 км в одну сторону.....присоединяйся))....3 каюты...газ...туалет...душ....отопление...плоскод
                  он - водомет....33 удовольствия....можно троллинговать на ходу....
                  Burbon
                  1. Burbon Сегодня, 17:48
                    что то еле грузиться
                    Burbon
                    1. LiSiCyn Сегодня, 22:41
                      Очень заманчивое предложение good
                      Я , подумаю.. winked
                      LiSiCyn
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:19
    По тоннажу водоизмищения, как легкий крейсер, или хорошо вооруженный фрегат!
    Геркулесыч
  6. Heterosigma Сегодня, 16:22
    на фото как будто на земле в снегу стоят корабли
    Heterosigma
  7. Старый военрук Сегодня, 16:31
    Как хорошо получать такие новости! Мы крепнем, это главное. Его ТТХ меня не интересуют, я не спец, но в том, что это мощная машина сомнений нет. Мощная в смысле способности выполнять специальные боевые задачи. ? футов под килем.
    Старый военрук
  8. Bronevick Сегодня, 16:34
    В добрый путь. Что то у него антенн не особо видно.
    Bronevick
Картина дня