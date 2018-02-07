Разведывательный корабль "Иван Хурс" вышел на ходовые испытания

Судно связи «Иван Хурс» проекта 18280, строительство которого завершает Северная верфь, ушло на ходовые испытания в Балтийское море, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»Согласно планам проведения испытаний, почти триста человек, составляющих экипаж и сдаточную команду судна, в течение месяца плавания проверят работу главной энергетической установки, систем управления, механизмов и электронного оборудования «Ивана Хурса», проведут скоростные и маневренные испытания, испытания палубных средств и якорного устройства. Судостроителям предстоит закрыть около 150 ходовых удостоверений.На "Северной верфи" отметили, что по окончании успешных ходовых испытаний корабль приступит к государственным.Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.Основные характеристики судна связи проекта 18280:• Водоизмещение 4 000 тонн• Длина 95 метров• Ширина 16 метров• Скорость 16 узлов• Дальность плавания 8 000 морских миль• Экипаж 131 человек