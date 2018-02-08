Бомбардировщик B-21 Raider. Надежды ВВС и проблемы с финансированием

По материалам:

https://defensenews.com/

http://janes.com/

http://globalsecurity.org/

http://armyrecognition.com/

https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872877/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY.PDF

Согласно текущим планам Пентагона, к середине следующего десятилетия в воздух должен подняться перспективный дальний бомбардировщик B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman. Создание новой машины для военно-воздушных сил связано с определенными проблемами технического, финансового и организационного характера. Как стало известно в последние недели, актуальные проблемы могут помешать получению желаемых результатов. В частности, речь шла о возможном затягивании работ и выходе из установленного графика.Напомним, в 2014 году американское военное ведомство запустило новую программу разработки перспективного дальнего бомбардировщика под обозначением Long-Range Strike Bomber (LRS-B). В октябре следующего года победителем конкурса предварительных проектов стала компания Northrop Grumman. Несмотря на критику со стороны конкурентов, именно она получила заказ на проектирование новой машины. Через несколько месяцев бомбардировщик получил официальное обозначение B-21 и дополнительное имя Raider.К настоящему времени головной разработчик и Пентагон определили список субподрядчиков, а также начали полноценные проектные работы. В течение нескольких следующих лет предполагается завершить опытно-конструкторскую стадию проекта и приступить к подготовке серийного строительства самолетов. Именно на этом этапе у проекта B-21 возникли некоторые проблемы, прямо связанные с общей негативной обстановкой в высших эшелонах американской власти.18 января тему развития проекта Northrop Grumman B-21 затронул заместитель министра военно-воздушных сил США Мэтт Донован. На тот момент в Конгрессе шли ожесточенные споры на тему дальнейшего финансирования ряда оборонных программ. Среди прочего, предлагалось сократить ассигнования на некоторые проекты, одним из которых могла стать программа разработки нового дальнего бомбардировщика. По оценке М. Донована, это могло бы привести к затормаживанию проектных работ.Также Конгресс не мог определиться с решением по дальнейшему финансированию государственных органов, что могло привести к временной остановке их работы. В этих условиях руководство ВВС беспокоилось о том, что законодатели могут предложить новое сокращение военных расходов, способное навредить ходу перспективных проектов. Вместе с другими новыми разработками под сокращение мог бы попасть и самолет B-21.М. Донован отметил, что долгосрочное сокращение расходов на данный момент способно ударить по научно-исследовательской и опытно-конструкторской стадиям проекта B-21 Raider. Затраты на новые проекты могут быть сокращены до уровня 2010 финансового года, и в таком случае заявка на текущий 2018-й будет удовлетворена лишь частично. Все это может иметь критические последствия в контексте разных программ и проектов, в том числе LRS-B.Представители прессы задали М. Доновану вопрос о дальнейших перспективах бомбардировщика B-21. Их заинтересовало, когда новые самолеты смогут достичь начальной оперативной готовности, если проблемы с финансированием будут сохраняться. Замминистра ответил, что невозможность сохранения требуемых трат на проект действительно скажется на сроках его реализации. При этом он не стал приводить конкретные данные и уточнять, когда войска смогут освоить новую технику.Тем временем руководство военно-воздушных сил работает над созданием нового проекта своего бюджета на 2019 финансовый год. Бюджетный запрос планировалось представить в середине февраля. М. Донован не стал уточнять подробности составляемого проекта, но отметил некоторые особенности его разработки. По его словам, проект оборонного бюджета на следующий год составлялся параллельно с работами по Стратегии национальной безопасности. В соответствии с последней, Соединенные Штаты должны иметь определенные преимущества перед Россией и Китаем. Новый проект военного бюджета учитывает эти требования.Заместитель министра ВВС не стал указывать точные числа или раскрывать иные подробности, но затронул тему программы B-21 / LRS-B. По его словам, проект перспективного дальнего бомбардировщика обязательно получит увеличенное финансирование. Впрочем, не уточнялось, как именно увеличатся ассигнования.Уже после выступления Мэтта Донована стало ясно, что Конгресс все же не смог вовремя прийти к необходимым решениям. Уже 20 января – на второй день после заявлений замминистра ВВС – работа государственных органов была приостановлена на двое суток. Отсутствие денег должно было негативно сказаться на работе множества структур, а также оказать нежелательное влияние на ряд проектов. Тем не менее, следующее официальное упоминание о проекте B-21 Raider было не столь пессимистичным.Несколько дней назад военное и политическое руководство Соединенных Штатов опубликовали новый «Обзор ядерной политики». В этом документе указывались особенности текущей обстановки и вызовы, стоящие перед американскими ядерными силами. Кроме того, его авторы указали некоторые планы по дальнейшему развитию стратегических и тактических ядерных вооружений, а также их носителей. Один из разделов обзора был посвящен воздушной составляющей ядерной триады, в том числе перспективному проекту.«Обзор ядерной политики» напомнил, что к настоящему времени США запустили программу создания и развертывания бомбардировщиков следующего поколения B-21 Raider. Целью этой программы названо усиление группировки стратегических бомбардировщиков с последующей заменой существующей техники такого класса. Подобные процессы будут запущены в середине двадцатых годов.Прочие упоминания о проекте B-21 в «Обзоре ядерной политики» отсутствуют. Тем не менее, в этом документе указаны некоторые сведения о перспективных тактических и стратегических вооружениях, которые могут применяться с новым самолетом. Авторы документа напомнили о некоторых существующих и перспективных проектах авиационных средств поражения, оснащаемых ядерными боевыми частями. При этом, как указывается, некоторые подобные изделия могут применяться и иными носителями, в том числе из категории тактической авиации.Для поражения некоторых целей стратегические и тактические бомбардировщики смогут использовать свободнопадающие бомбы B83-1 и B61-11. Пентагон намерен сохранять это оружие в арсеналах в течение нескольких следующих лет. Они будут оставаться на вооружении, как минимум, до того момента, когда все свои возможности покажет перспективный боеприпас B61-12, оснащенный системами наведения. Поступление этой бомбы на вооружение запланировано на 2020 год.«Обзор» напоминает, что в начале восьмидесятых годов стратегические бомбардировщики США стали носителями новых крылатых ракет воздушного базирования, однако к настоящему времени последние потеряли весь свой потенциал. Для сохранения требуемых ударных возможностей самолетов B-52H разрабатывается перспективная крылатая ракета большой дальности Long-Range Stand-Off (LRSO). В перспективе она может войти в номенклатуру вооружений нового бомбардировщика B-21. Наличие такого боеприпаса обеспечит сохранение требуемых возможностей по прорыву комплексной системы противовоздушной обороны вероятного противника.К настоящему времени Пентагон и компания Northrop Grumman успели раскрыть некоторые подробности перспективного проекта B-21 Raider. Согласно утвержденным планам, новый самолет должен стать своеобразным развитием идей, заложенных еще в проекте B-2. В основе проекта лежит концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме «летающее крыло» и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одной из главных задач такого бомбардировщика станет скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб с целью уничтожения основных объектов противовоздушной обороны противника. Оставив врага без значительной части систем защиты, бомбардировщики B-21 Raider позволят тактической авиации начать свою работу.По разным данным и оценкам, перспективный B-21 будет меньше и легче существующего B-2. Размах крыла может не превышать 35-40 м, а нормальная взлетная масса окажется в пределах 100 т. Самолет получит турбореактивные двигатели от компании Pratt & Whitney. При помощи такой силовой установки он сможет летать с дозвуковой скоростью и показывать высокие значения дальности полета и боевого радиуса. Точные сведения о боевой нагрузке машины пока отсутствуют.В соответствии с контрактом 2015 года, определявшим условия создания нового самолета, общая стоимость всей программы разработки и строительства должна была достичь 80 миллиардов долларов. Как нередко случается со смелыми проектами, уже в ходе проектных работ была определена необходимость увеличения финансирования. В ноябре прошлого года Конгресс утвердил новую стоимость программы – 97 миллиардов. Большая часть этих денег уйдет на производство серийных самолетов.Согласно текущим планам, которые, однако, могут быть скорректированы по экономическим и организационным причинам, первый опытный самолет нового типа должен будет подняться в воздух не ранее начала следующего десятилетия. Несколько следующих лет уйдут на испытания и доводку машины, после чего компания Northrop Grumman сможет приступить к серийному производству техники для поставок военно-воздушным силам.Утвержденный график работ требует передать войскам серийные B-21 в конце первой половины двадцатых годов. Не позднее 2025 года эти машины должны будут достичь стадии начальной оперативной готовности. Впоследствии военно-воздушным силам поставят несколько десятков серийных машин, освоение которых будет продолжаться в течение длительного времени, вплоть до конца тридцатых или начала сороковых.Количество необходимых бомбардировщиков LRS-B / B-21 на протяжении нескольких лет оставалось темой споров на всех уровнях. Одной из задач этих машин станет, как минимум, частичная замена самолетов существующих типов. Кроме того, Пентагон желает нарастить качественный и количественный потенциал дальней авиации. Как следствие, в разные периоды называлась возможность закупки значительного числа новых бомбардировщиков, вплоть до 130-140 единиц.К настоящему времени подобные планы были пересмотрены и стали заметно скромнее, но все еще выглядят внушительно. Начиная с середины двадцатых годов, ВВС США желают получить, как минимум, сотню новых самолетов. В дальнейшем не исключается возможность появления нового заказа на несколько десятков машин. Тем не менее, подобный контракт – если и будет подписан – появится только в отдаленном будущем.Многочисленные заявления официальных лиц и разнообразные документы наглядно показывают, что военное и политическое руководство Соединенных Штатов прекрасно понимают необходимость программы LRS-B и ее результата в виде бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider. Уже запущено проектирование этого самолета, и в обозримом будущем оно приведет к желаемым результатам. В то же время, разногласия в определенных кругах и отсутствие единого мнения по распределению бюджетных денег способно привести к известным проблемам.Несколько недель назад заместитель министра ВВС указал, что текущие споры вокруг финансирования государственных структур способны ударить по проекту B-21 и сдвинуть сроки появления его реальных результатов. Январские проблемы бюджета были решены за несколько дней, и это может быть поводом для оптимизма. Тем не менее, специфическая ситуация в Вашингтоне может привести к новым подобным ситуациям, а разногласия среди законодателей только ухудшат обстановку. Очевидно, что Пентагон сможет довести проект B-21 Raider до желаемого финала, но когда это произойдет и какой будет окончательная стоимость всей программы – пока остается только гадать. Слишком много проблем может оказаться на пути важнейшего, но сложного и дорогого проекта.