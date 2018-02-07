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В Минобороны назвали главный источник дестабилизации в Сирии
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил средствам массовой информации о том, кого в качестве основного источника дестабилизации в САР рассматривает сегодня главное оборонное ведомство России. По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
Заявление официального представителя ведомства приводит RT:
Напомним, что именно террористы «Джебхат ан-Нусры»* взяли на себя ответственность за атаку российского штурмовика Су-25СМ с применением ПЗРК. Атака была осуществлена из зоны деэскалации в провинции Идлиб.
По понятным причинам, вряд ли группировку «ан-Нусра»* при всей многочисленности её террористического состава можно рассматривать как обособленную структуру. Группировка, как и отмечают в Минобороны РФ, стабильно получает поддержку от внешних сил, в задачи которых явно не входит нормализация обстановки в Сирии.
Заявление официального представителя ведомства приводит RT:
«Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции. Наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры»* переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолётам. Министерством обороны ведётся работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.
Напомним, что именно террористы «Джебхат ан-Нусры»* взяли на себя ответственность за атаку российского штурмовика Су-25СМ с применением ПЗРК. Атака была осуществлена из зоны деэскалации в провинции Идлиб.
По понятным причинам, вряд ли группировку «ан-Нусра»* при всей многочисленности её террористического состава можно рассматривать как обособленную структуру. Группировка, как и отмечают в Минобороны РФ, стабильно получает поддержку от внешних сил, в задачи которых явно не входит нормализация обстановки в Сирии.
Использованы фотографии: cupofnews.ru
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