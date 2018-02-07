23:35 07 февраля
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В Минобороны назвали главный источник дестабилизации в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил средствам массовой информации о том, кого в качестве основного источника дестабилизации в САР рассматривает сегодня главное оборонное ведомство России. По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).

Заявление официального представителя ведомства приводит RT:
«Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции. Наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры»* переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолётам. Министерством обороны ведётся работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.


В Минобороны назвали главный источник дестабилизации в Сирии



Напомним, что именно террористы «Джебхат ан-Нусры»* взяли на себя ответственность за атаку российского штурмовика Су-25СМ с применением ПЗРК. Атака была осуществлена из зоны деэскалации в провинции Идлиб.

По понятным причинам, вряд ли группировку «ан-Нусра»* при всей многочисленности её террористического состава можно рассматривать как обособленную структуру. Группировка, как и отмечают в Минобороны РФ, стабильно получает поддержку от внешних сил, в задачи которых явно не входит нормализация обстановки в Сирии.

Использованы фотографии: cupofnews.ru
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Комментарии 37

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  1. Чичиков Сегодня, 16:41
    Постеснялся сказать, то главный источник, - это несанкционированная ООН коалиция США по "борьбе" с ИГИЛ!
    Чичиков
    1. влад66 Сегодня, 16:55
      По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*

      Ну да ну да,верим,верим,вот и штаб квартира ан Нусры. yes
      влад66
      1. сибиралт Сегодня, 18:10
        А этот адрес ЦРУ в Ленгли поточнее будет.
        сибиралт
        1. Маз Сегодня, 20:21
          Лес все темнее, партизаны все толще, Сусанин как-то недобро улыбается,,,
          Маз
    2. Chertt Сегодня, 16:56
      Цитата: Чичиков
      коалиция США

      В Сирии такой клубок змей, что понять кто на данную минуту самая "неспокойная" трудно. Если США уйдет к себе за лужу, воздух конечно станет чище, но Сирию штормить будет еще долго
      Chertt
    3. Pirogov Сегодня, 17:43
      Цитата: Чичиков
      Постеснялся сказать, то главный источник, - это несанкционированная ООН коалиция США по "борьбе" с ИГИЛ!

      Вот пока такие реверансы делают даже генералы ,этот американский бес предел будет продолжатся без конца.
      Pirogov
    4. Борис Томаров_2 Сегодня, 18:01
      Хых, вот это верно.
      Борис Томаров_2
    5. Ююка Сегодня, 18:36
      Цитата: Чичиков
      Постеснялся сказать, то главный источник, - это несанкционированная ООН коалиция США по "борьбе" с ИГИЛ!


      честно говоря прочитал заголовок и подумал:"Наконец-то!" Ан, нет... Не американцы... request
      Ююка
    6. Кент0001 Сегодня, 19:59
      Не постеснялись..., а хуже. Наши всегда не договаривают. Это либо очередной "ХП ВВП", либо....просто не хочу об этом думать или мы просто много чего не знаем.
      Кент0001
  2. Siegen Сегодня, 16:43
    террористы «Джебхат ан-Нусры»

    А завтра они себя переименуют.
    И на всё им Hacpa...ть belay
    Siegen
    1. 210окв Сегодня, 16:45
      но Вашингтон то не переименовывается.. yes
      Цитата: Siegen
      террористы «Джебхат ан-Нусры»

      А завтра они себя переименуют.
      И на всё им Hacpa...ть belay
      210окв
  3. Дормидонт Сегодня, 16:43
    Прочтя заголовок, ахнул:"Да неужто разрешили?" Потом понял: ещё не время
    Дормидонт
    1. BerBer Сегодня, 16:49
      Даа. А заголовок громкий. А нужно ли называть всё своими именами? По моему, всё всем ясно. Да и про американский ПЗРК не просто так говорят. Прозрачный намёк на последствия "мерке".
      BerBer
      1. x.andvlad Сегодня, 16:56
        В Минобороны назвали главный источник дестабилизации в Сирии
        Да, уж. Если говорить именно про источник, то он даже не в Сирии.
        x.andvlad
        1. BerBer Сегодня, 16:58
          Причём даже не в Евразии.
          BerBer
          1. Лена Петрова Сегодня, 18:32
            И не в Австралии, Африке и Южной Америке. Думаю, - или в Антарктиде, или в Северной Америке.
            Лена Петрова
      2. Korax71 Сегодня, 21:02
        Точно.пзрк сто процентов амерзский,точно так же как и дроны,которые самолеты повзрывали. laughing
        Korax71
  4. Всадник без головы Сегодня, 16:44
    Нейтронку б кинули маненькую
    И все проблемы решены
    Шушаре кранты, а имущество целое
    Через 20 лет - заходи
    Всадник без головы
    1. Chertt Сегодня, 16:59
      Цитата: Всадник без головы
      Нейтронку б кинули маненькую

      Вы если шутите, пожалуйста намекайте на это ))), А если нет, то вы правда "без головы"
      Chertt
  5. FalconD Сегодня, 16:56
    Что-то генерал не договаривает! Мне одному это кажется???
    FalconD
  6. Беларусь это Россия Сегодня, 17:01
    По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ)

    «Бандформирования этой террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции. Наибольшую озабоченность вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры»* переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолётам. Министерством обороны ведётся работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.

    Группировку-уничтожить.Все каналы поддержки этой группировки и других-найти и ликвидировать,уничтожить.
    В Минобороны назвали главный источник дестабилизации в Сирии

    Все эти источники-уничтожить,ликвидировать,чтоб ничего от них не осталось.
    Беларусь это Россия
    1. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 17:10
      Группировку-уничтожить.Все каналы поддержки этой группировки и других-найти и ликвидировать,уничтожить.

      То есть самого султана? Сирийцы Асада пишут в сети, что это турки поставляют местным партизанам оружие
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. Ныробский Сегодня, 18:34
        Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
        То есть самого султана? Сирийцы Асада пишут в сети, что это турки поставляют местным партизанам оружие

        Не думаю. Турки сами там летают, им как бы тоже ни к чему такие "приспособы" на земле. Сегодня, условно говоря, они у протурецких сил, а завтра могут оказаться у курдов и тогда турецкая авиация только на земле керосин жечь будет. Тут только один выгодоприобретатель вырисовывается - США.
        Ныробский
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 17:02
    в сообщил средствам массовой информации о том, кого в качестве основного источника дестабилизации в САР рассматривает сегодня главное оборонное ведомство России. По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
    Чёрная метка вручена .
    КВУ-НСвД
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 21:59
      Цитата: КВУ-НСвД
      Чёрная метка вручена .

      Их бомбят с 2015 года. САА насытили вооружением, теперь наблюдаем у кого ресурсы кончаться быстрее.
      Viktor.12.71
  8. Radikal Сегодня, 17:03
    Цитата: Чичиков
    Постеснялся сказать, то главный источник, - это несанкционированная ООН коалиция США по "борьбе" с ИГИЛ!

    То что ему "велели" озвучить, то и сказал! Не убавить - не прибавить! sad
    Radikal
  9. Radikal Сегодня, 17:04
    Цитата: влад66
    По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*

    Ну да ну да,верим,верим,вот и штаб квартира ан Нусры. yes

    good yes
    Radikal
  10. Radikal Сегодня, 17:08
    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил средствам массовой информации о том, кого в качестве основного источника дестабилизации в САР рассматривает сегодня главное оборонное ведомство России. По словам генерала Конашенкова, это боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ).
    Какая "свежая" мысль!
    Radikal
  11. РУСС Сегодня, 17:16
    Вакуумная бомба ждёт своего часа.
    РУСС
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:20
    Турки и янки главные беды Сирии, вместе со своими боевиками.
    Геркулесыч
  13. Михаил177 Сегодня, 17:45
    российский Су-25 сбили из ПЗРК, предположительно, американского производства боевики группировки «Джейш ан-Наср». Из-за созвучия названий акцию приписали джихадистской «Джебхат ан-Нусре», и она была рада поддержать эту версию.
    Читайте новости тщательнЕе...Пока делегаты «Джейш ан-Наср» гостили на форуме в Сочи, её же бойцы сбили наш Cу-25. Интересное кино получается.
    Михаил177
  14. лысова Сегодня, 17:45
    Когда же, все вещи будут называть своими именами - все всё знают, но вслух произнести о поставках - боятся.
    лысова
  15. Громобой Сегодня, 18:38
    Türkiye Cumhuriyeti
    Громобой
  16. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 20:50
    Из демотиватора
    МИМО ПРОХОДИЛ
  17. Metallurg_2 Сегодня, 20:53
    Дестабилизирует не Нусра, а те, кто стоит за ней...
    Metallurg_2
  18. Alex-a832 Сегодня, 21:23
    Про США говорить не стали, так как напрямую им пинка не дашь. А по нусре можно реальную операцию провести. К этому дело и идёт. Для САА устроили передышкуВернётся он на Родину и буде восхвалять Россию вместе с тринадцатью членами семьи... после заявления о победе над ИГ. Похоже таймаут заканчивается. Можно ожидать в ближайшее время начала операции против нусры.
    Alex-a832
  19. alta Сегодня, 21:29
    Цитата: Korax71
    Точно.пзрк сто процентов амерзский,точно так же как и дроны,которые самолеты повзрывали. laughing

    Вы ошибаетесь, Су-25 был специально доработан с целью повышения его боевой живучести после появления "Стингеров" у афганских моджахедов, и штурмовик Су-25 выдерживает прямое попадание "Срингера" в любой из двигателей, вплоть до взрыва боеголовки внутри двигателя.
    Двигатель при этом разрывает вплоть до оголения диска турбины, но пожара не возникает, и самолет, поврежденный, возвращается на свой аэродром на другом целом двигателе - это доказано натурными испытаниями Су-25 еще в советское время.
    Именно за разработку нового комплекса боевой живучести Су-25, позволяющего выдерживать прямое попадание ПЗРК "Стингер", группа конструкторов ОКБ Сухого была удостоена Ленинской премии.
    alta
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