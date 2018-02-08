11:37 08 февраля

Китайский подход к Су-25. Говорим об этике?

Не то чтобы в претензию китайской стороне, но все-таки. Понятно, что бизнес – это бизнес, и тут есть партнеры и конкуренты. Но, честно говоря, пассаж некоторых китайских СМИ на тему сбитого Су-25 более чем странен.



Понятно, что в истории со сбитым штурмовиком много неясного. И то, как в Минобороны кинулись «менять показания», а попросту – врать, тоже понятно. Надо отбеливаться. Такая линия выбрана, такой и придерживаются.


Но вот то, что китайцы начали критиковать и рекламировать свой товар, положительных эмоций не вызывает.

Бесспорно, критика – дело хорошее и иногда нужное. Особенно если по теме. Реклама – дело совсем другое.

То, что китайская сторона начала использовать потерю Су-25 в качестве опоры для продвижения своих товаров на рынке военной техники, вызывает двойственные ощущения.

Начало издание Sina.com, а следом подтянулись и другие. Тема проста: Су-25 устарели морально и физически, значит, негодны для использования в современных войнах. Как медленные и уязвимые для атак ПЗРК из-за отсутствия современных систем противодействия.

Ну, и вывод. Как следствие, вместо штурмовика в разведывательном облете мог быть использован БПЛА типа Rainbow CH-4. Готовы продать, если что...

С китайцами можно согласиться на тему того, что беспилотник был бы практичнее, чем штурмовик. Тем более что наше Минобороны заявило о «наблюдательном» характере полета. Одним самолетом.

Но возникает вопрос: зачем в разведывательный облет послали штурмовик, если можно было использовать беспилотник?

Получается, что беспилотников нет? Наверное, действительно нет. Или нет с какими-то конкретными возможностями, раз все-таки погнали самолет.

Значит, все рассказы о «неимеющеманалоговвмире» — тоже сказочки?

Печально, учитывая то, что за веру в эти сказочки платят конкретными жизнями конкретные люди.

Или, что еще хуже, у этих людей в командирах некомпетентные товарищи. Опять к сожалению.

О самом штурмовике.

Некоторые эксперты, отталкиваясь от номера, окраски и прочих им ведомых деталей уже заявили, что сбитый штурмовик – самолет новейшей модификации Су-25СМ3.

Пресса сообщала о переброске в Сирию четырех самолетов этой модификации.

Су-25СМ3 преподносились как самолеты, способные действовать и днем, и ночью. Наносить удары по террористам, оставаясь фактически неуязвимыми для средств ПВО противника.

Неуязвимость объяснялась наличием комплекса «Витебск», который должен был защитить самолет от любых ПЗРК, как наших, так и зарубежных, а также от дальнобойных зенитных систем типа «Пэтриот», «Бук» и их аналогов.

Дальше начинается область догадок. Не совсем приятных. То ли «Витебск» не отработал по какой-то причине, то ли не были загружены и опробованы ловушки, но факт: одного пуска ПЗРК хватило, чтобы были потеряны и самолет, и летчик.

В 2015 году под Изварино мне довелось наблюдать, как ополченцы сбили Су-25. Реально работавший, маневрирующий и запускавший ловушки. 5 или 6 пусков понадобилось для приземления штурмовика.

Отсюда напрашивается не очень приятный вывод о том, что что-то пошло не так.

И хотелось бы сказать пару слов по поводу «Витебска».

Эта система, как бы ее не нахваливали в передачах типа «Полигона», не панацея. Да, «Витебск» снижает вероятность, но не дает 100% гарантии избежать поражения.

Или, как в нашем случае, дает возможность сбить самолет с одного выстрела.

Можно долго рассуждать на тему того, что реально произошло в небе и строить догадки. Сбой в работе «Витебска», не сработало автоматическое оповещение всех защитных систем, летчик не смог воспользоваться ручным управлением системами защиты и так далее.

Бредово звучит, согласен. Особенно для опытного Филиппова.

Отсутствие отстреливаемых ловушек звучит ничуть не лучше. Как и удивительные высказывания некоторых «экспертов» на тему того, откуда вообще у разгромленных террористов взялись ПЗРК.

Но факт в том, что самолет сбит, и это позволяет нашим партнерам, отталкиваясь от этого прискорбного факта, продвигать свою продукцию.

В целом же Китай за чужой счет решает маркетинговые задачи, намекая на наличие у себя беспилотных систем, застрахованных от подобных инцидентов.

Конечно, возможно, что те БПЛА, на которые сегодня делает ставку китайский производитель, уступают моделям из США и Израиля. Но нельзя не признать, что в этой отрасли Китай делает огромные успехи.

Плюс извечное преимущество всего китайского: цена. Весьма веская причина, которая в дальнейшем сможет помочь продвижению китайских дронов на мировой рынок.

Вопрос, конечно, в корректности. Но это бизнес. В бизнесе друзей как бы не бывает.

Вообще, конечно, печально. Не такого обычно ждут от союзников. Это как если бы мы в 2010 году после катастрофы Е-190 под городом Ичунь заявили, дескать, нечего покупать бразильское барахло, берите наши самолеты.

Этика… Хорошо, что у нас с ней пока порядок.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 40

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:14
    Не такого обычно ждут от союзников.
    китайцы-союзники? ну да...ну да.. no
    андрей юрьевич
    1. Арон Заави Сегодня, 06:45
      Цитата: андрей юрьевич
      Не такого обычно ждут от союзников.
      китайцы-союзники? ну да...ну да.. no

      Китайцы великая нация, но у нее никогда не было союзников. Попутчики, вассалы, наемники в лице других государств и народов были, но союзники...
      Арон Заави
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:43
        Цитата: Арон Заави
        Китайцы великая нация,

        кто бы спорил.
        Цитата: Арон Заави
        но у нее никогда не было союзников.

        откуда?
        Цитата: Арон Заави
        Попутчики, вассалы, наемники в лице других государств

        сдаётся мне,на данном этапе,мы,русские(для них мы все русские)и являемся "попутчиками",пока "дорога" позволяет... hi
        андрей юрьевич
    2. Titsen Сегодня, 06:53
      Цитата: андрей юрьевич
      Не такого обычно ждут от союзников.
      китайцы-союзники? ну да...ну да.. no


      Очередные ПАРНЕРЫ!

      А сюзников только три: АРМИЯ, АВИЦИЯ И ФЛОТ !
      Titsen
    3. сибиралт Сегодня, 08:40
      Бизнес вообще, а тем более, в области торговли оружием, дело грязное и бессовестное. Китай играет по таким же правилам как и все, и ничего личного. lol
      сибиралт
    4. Terran Сегодня, 10:50
      1. Если Вы для себя в само понятие "СОЮЗНИК" вложили какую-то вечную бескорысную любовь и самопожертвование, то это проблема Вашего неверного восприятия конкрентного смысла вложенного в слово.
      2. Если другие, в сюзники себе записывают армию и флот, то у них совсем нелогичная вавка в голове, говорить о части себя как об отдельном субъекте. Как в басне лиса с хвостом разговаривала.
      3. Всегда в понятие союзник вкладывалось совместные действие тебя, с отдельным от тебя субъектом вместе - против общего противника.Нет в этом предложении слов вечность, бескорыстность, приличие и проч. Всё приписываемое - выдывание желаемого за действительное или должное.
      Terran
  2. Bongo Сегодня, 06:23
    Относительно "стратегических партнёров" вообще не стоит обольщаться, у Китая нет друзей, а есть интересы. Они будут "дружить" ровно до того момента пока им это выгодно. Очень показательна линия военного строительства осуществляемая руководством КНР. Наряду с созданием океанского флота и современных береговых противокорабельных ракетных комплексов, уже сейчас способных успешно противодействовать американским АУГ, в КНР имеются многочисленные весьма боеспособные сухопутные силы, оснащенные достаточно современной техникой и вооружением. А так же фронтовая авиация на вооружении которой имеются современные боевые самолёты, многократно превосходящие наши силы на Дальнем Востоке. Особую настороженность вызывают баллистические ракеты средней дальности DF-21, которые по отношению к России являются стратегическим оружием.
    Bongo
    1. andrewkor Сегодня, 06:48
      Полностью Вас поддерживаю.Считаю ,что противокорабельная направленность DF-21 есть обыкновенная отмазка для тех ,кто хочет быть обманутым на её счёт.Ох не к добру всё это!
      andrewkor
      1. Bongo Сегодня, 06:51
        Цитата: andrewkor
        Считаю ,что противокорабельная направленность DF-21 есть обыкновенная отмазка для тех ,кто хочет быть обманутым на её счёт.

        Да в общем-то одно-другому не мешает. Твердотопливная мобильная DF-21 изначально в 80-е годы создавалась как БРСД. Новый противокорабельный вариант - это приятное дополнение и расширение возможностей уже существующего семейства ракет. Но пока в КНР не создадут работоспособную систему глобального контроля морской обстановки на удалении до 2000 км от своих берегов, DF-21D в варианте ПКР будет мало, что значить.
        Bongo
        1. andrewkor Сегодня, 07:33
          Вот,вот и я про то же.А если завтра Война?
          andrewkor
          1. макс702 Сегодня, 10:34
            Цитата: andrewkor
            А если завтра Война?

            То послезавтра не будет...
            макс702
        2. амурец Сегодня, 09:35
          Цитата: Bongo
          Новый противокорабельный вариант - это приятное дополнение и расширение возможностей уже существующего семейства ракет.

          Сергей Привет. Про остальное не буду, ты прав и не это подлежит обсуждению. Я про то как наши в СССР создавали противокорабельную ракету Р-27К и из этого рая не вышло ничего. Это же не стационарная цель и куда она будет двигаться в следующий период времени, неизвестно и перенацелить балистическу ракету в полёте проблематично.
          амурец
          1. Bongo Сегодня, 09:54
            Цитата: амурец
            Сергей Привет.

            Привет, Николай!
            Цитата: амурец
            Я про то как наши в СССР создавали противокорабельную ракету Р-27К и из этого рая не вышло ничего. Это же не стационарная цель и куда она будет двигаться в следующий период времени, неизвестно и перенацелить балистическу ракету в полёте проблематично.

            Ну современные средства разведки позволяют вводить данные о цели на среднем участке траектории. Р-27К находилась в опытной эксплуатации, с ней не стали мучатся, потому как в СССР хватало других ПКР, а спутниковая "Легенда" была всё же далека от идеала.
            Bongo
    2. Rey_ka Сегодня, 08:46
      Как в одной далееекой песне: "нет у меня друзей и нет подруг, я сам себе хороший друг!"
      Rey_ka
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:23
        Цитата: Rey_ka
        Как в одной далееекой песне: "нет у меня друзей и нет подруг, я сам себе хороший друг!"

        хорошая песня...да... wink
        андрей юрьевич
  3. Одиссей Сегодня, 07:25
    Я не согласен ,с уважаемым автором,что это Китайский подход.Одно издание,что-то написало в качестве мнения-нужно ли говорить,что это мнение всего государства ?
    Если исходить из такой логики,то можно любую статью скажем в Новой Газете воспринимать как официальную позицию государства Россия.
    Что касается Китайского подхода,то ВВС КНР в качестве штурмовика продолжают использовать Q-5 (модернизированную версию Миг-19).Понятно,что они снимаются с вооружения,но все же ...
    Одиссей
    1. Bongo Сегодня, 07:33
      Цитата: Одиссей
      Что касается Китайского подхода,то ВВС КНР в качестве штурмовика продолжают использовать Q-5 (модернизированную версию Миг-19).

      Уважаемый Одисей, Вы хотите сравнить ВВС НОАК количество Q-5 и более современных машин? Уверяю Вас, сравнение будет очень показательным. Да и по большому счёту Q-5 в качестве штурмовика сосем не плох. Списание этих машин последних серий связано вовсе не с низкими боевыми характеристиками, а в связи с выработкой ресурса. Китайцы очень бережно относятся к технике. Так на авиазаводе в Харбине в качестве летающих стендов до сих пор эксплуатируются Н-5, хотя в строевых частях, их уже давно нет. hi
      Bongo
      1. Одиссей Сегодня, 08:06
        Цитата: Bongo
        Вы хотите сравнить ВВС НОАК количество Q-5 и более современных машин?

        Нет,очевидно,что современных больше.
        Цитата: Bongo
        Да и по большому счёту Q-5 в качестве штурмовика сосем не плох. Списание этих машин последних серий связано вовсе не с низкими боевыми характеристиками, а в связи с выработкой ресурса

        Согласен..
        Цитата: Bongo
        Так на авиазаводе в Харбине в качестве летающих стендов до сих пор эксплуатируются Н-5, хотя в строевых частях, их уже давно нет.

        Не поспоришь с Вами hi
        Цитата: Bongo
        Китайцы очень бережно относятся к технике

        Опять же согласен.Об этом я и говорю -сами Китайцы бережно относясь к технике используют куда более устаревшую технику чем Су-25. А предположим он был бы у них ? Списали бы они все эти самолеты ? Нет,активно бы пользовались,в том числе и при ведение боевых действий.
        Так что Китайское издание несколько лукавит...
        Ну а то,что они продвигают свою продукцию и думают о себе-это понятно. Нам следовало бы этому поучиться-а то у нас слишком частно оглядываются на мнение "международной общественности".
        Одиссей
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:48
          Цитата: Одиссей
          сами Китайцы бережно относясь к технике используют куда более устаревшую технику чем Су-25. А предположим он был бы у них ? Списали бы они все эти самолеты ? Нет,активно бы пользовались,в том числе и при ведение боевых действий.

          пока Китай войн не вёл, но не сомневаюсь,что СУ25 у них ещё до 2059 года летали бы.под именем Q25...Q37...Q41...
          андрей юрьевич
        2. Bongo Сегодня, 09:17
          Цитата: Одиссей
          Опять же согласен.Об этом я и говорю -сами Китайцы бережно относясь к технике используют куда более устаревшую технику чем Су-25.

          Именно! В ПВО и разведывательных эскадрильях до сих пор используются последние варианты J-8, в частях "второй линии" и учебных авиаполках эксплуатируются J-7. Но в тоже время ведутся разработки нескольких моделей истребителей 5-го поколения, а строевые полки ВВС НОАК в большинстве своём вооружены современной техникой. Летают в КНР больше чем у нас. Большая часть Су-27СК российского производства либо уже списана, либо близка к выработке ресурса. Значительная часть сохранившихся истребителей российского производства находится в центре боевой подготовки ВВС ВВС НОАК в пустыне Гоби, на вооружении авиаполка пилоты которого на учениях имитируют противника.
          Bongo
  4. g1washntwn Сегодня, 08:07
    У ударного БПЛА только одно преимущество - там нет пилота, потеря юнита - это всего лишь потеря денег. Из-за специфики сложные системы защиты на БПЛА ставить тоже не имеет смысла. Китайцы намекают, что ударная фронтовая авиация себя изжила? Это тоже не новый подход. Тренд на ударные дешевые БПЛА - это тактика забрасывания шапками. То есть китайцы сами признали, что решение сложных проблем им не по зубам, дешевле выдать каждому китайцу АК и завалить противника трупами, чем разрабатывать сложные системы для защиты единичных юнитов поля боя.
    g1washntwn
    1. rocket757 Сегодня, 10:59
      Ну как? - Жираф большой, ему видней? - или всё же надо знать кто и зачем угробил ХОРОШЕГО НАШЕГО ПАРНЯ?
      rocket757
      1. g1washntwn Сегодня, 11:09
        Ваш хайп утомил. Вопрос не в том "кто и зачем", а "как это произошло". Если у вас телега бежит впереди коня это ваши проблемы.
        g1washntwn
        1. rocket757 Сегодня, 11:33
          Нормальная такая логика?
          Нам не надо знать кто и зачем, только почему, нас интересует?
          По здравому рассуждению, эт всё есть единое целое, трагичного происшествия.
          Скрывать правду смысла давно уже нет, выводы сделают очень разные, именно потому, что обоснованных объяснений от компетентных лиц просто нет, надеюсь пока.
          rocket757
  5. EvilLion Сегодня, 08:23
    Мнение тех, кто не построил до сих пор ни одного годного самолета, во внимание не принимается.
    EvilLion
    1. Комментарий был удален.
  6. reibert Сегодня, 08:25
    Китай не партнёр.никогда им не был и не будет.Лишь временный союзник.
    Мы все жертвы пропаганды: " Витебск",СУ-25СМ3,АК-12,Т-14,Т-15....Официоз создаёт образ непобедимости....Реальность другая
    reibert
  7. BAI Сегодня, 09:26
    Ну самолет действительно старый. А остальное - ничего нового. Успешное применение оружия на практике - способствует продажам, неудачное - препятствует. Критерий истины - практика.
    BAI
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:32
      Цитата: BAI
      Ну самолет действительно старый.

      и крайняя модификация? чем он стар? тем,что -Суперстар? да он -классный! а почему американцы своего "бородавочника" на свалку не отправили? аналогов ИЛ 2 в современном варианте-НЕТ.
      андрей юрьевич
  8. Brs2 Сегодня, 09:27
    Китайцы пусть для начала сами построят двигатель для 4-го поколения для начала. Пока с их словами в военном деле мало кто считается. А еще объявили миссию на Марс. Это они-то? Как будто у них наработок в пилотируемых полётах больше, чем у нас. А, вот, способности к "купи-продай" - вот, этого им не занимать.
    Brs2
  9. Brs2 Сегодня, 09:35
    Мы Китаю в своё время даже военные заводы строили, когда у них вообще ничего не было. Скорее всего, почти бесплатно это было. О какой этике мы говорим, о каком союзничестве...
    Brs2
  10. Лесс Сегодня, 09:52
    И то, как в Минобороны кинулись «менять показания», а попросту – врать,
    Войска решают свои задачи и ставить в известность журналистов о том, какие именно задачи оно не обязано. Потому как информированный журналист - "находка для шпиона".
    Лесс
    1. Brs2 Сегодня, 10:20
      В Чечне тоже "решали" ...Особенно в первый раз. Когда есть предательская элита прогнившая в том числе и в армии, то журналист может и пользу принести. Покуда жив.
      Brs2
      1. Лесс Сегодня, 11:28
        В Чечне вреда от журналистов было не меньше чем пользы... И именно в первый раз. Когда журналист готов поливать свою страну грязью по поводу и без, то
        Цитата: Brs2
        предательская элита прогнившая

        это может только приветствовать, но никак не препятствовать.
        А пользу журналист принесёт тогда, когда будет печатать факты, а не домыслы. И более того, если журналист напечатал статью на злободневную тему, а затем про эту тему забыл напрочь, то это тоже не есть хорошо. Вот если он отслеживает эту тему и время от времени информирует читателей о том, какие подвижки происходят в реальности, вот тогда от журналиста будет толк. А иначе у масс происходит бессмысленное брожение умов. Бессмысленное с любой точки зрения, кроме той, что направлена на создание именно напряжённости в обществе.
        Лесс
  11. Petrik66 Сегодня, 10:47
    Какой одиночный разведывательный полет? летала пара, работала по колонне. В бабайском видео, когда они пытаются захватить нашего пилота, отчетливо слышен гул самолета. напарник Филипова прикрывал его. Такие ляпы сразу снижают доверие к остальному тексту.
    Petrik66
    1. groks Сегодня, 11:11
      МОРФ сначала говорило об одиночном облёте. Потом о парном облёте. Про какие либо удары молчат. И естественно - это зона деэскалации, под турецким контролем.
      Так что МОРФ врёт в любом случае, но может и все остальные искажают информацию.
      groks
  12. Умник Сегодня, 11:01
    Почему на базе су25 не сделать бпла. Крутая вещь бы получилась
    Умник
    1. groks Сегодня, 11:22
      А зачем? Лучше сделать поменьше, его не возьмут ни радары, ни ИК ГСН и ствольной попасть будет тяжелее. Но для этого надо иметь полностью свою электронику, систему связи, а то китайцы кому второй комплект продадут и улетит аппарат на сторону.
      groks
  13. фигвам Сегодня, 11:19
    В Сирии был сбит обычный СУ-25СМ, без "Витебска", на СУ-25СМ3 на месте ракет воздух-воздух, подвешиваются 2 контейнера станции активных помех, система работает автоматически и при пуске ПЗРК ослепляет ракету лазерным излучением и выкидывает теловые ловушки.
    фигвам
  14. WildFox Сегодня, 11:24
    Простите не могу согласиться с автором по поводу этики. В России есть БПЛА способные заменить Су-25 в этом полете? Нет ? Тогда почему позицию "не надо нам китайского , пока так полетаем , а собьют бабы еще нарожают" вы считаете более этичной?
    РФ покупала зарубежные БПЛА для определения ТЗ к своим производителям , сложно купть десяток для Сирии? Командование лоханулось однозначно и не первый раз !!! Противодействия тактике засад нет от слова вообще. hi
    WildFox
  15. Откат Сегодня, 11:25
    Пореже смотрите Первый канал, что б адекватно оценивать дно.
    Откат
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