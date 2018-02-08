Китайский подход к Су-25. Говорим об этике?

Не то чтобы в претензию китайской стороне, но все-таки. Понятно, что бизнес – это бизнес, и тут есть партнеры и конкуренты. Но, честно говоря, пассаж некоторых китайских СМИ на тему сбитого Су-25 более чем странен.Понятно, что в истории со сбитым штурмовиком много неясного. И то, как в Минобороны кинулись «менять показания», а попросту – врать, тоже понятно. Надо отбеливаться. Такая линия выбрана, такой и придерживаются.Но вот то, что китайцы начали критиковать и рекламировать свой товар, положительных эмоций не вызывает.Бесспорно, критика – дело хорошее и иногда нужное. Особенно если по теме. Реклама – дело совсем другое.То, что китайская сторона начала использовать потерю Су-25 в качестве опоры для продвижения своих товаров на рынке военной техники, вызывает двойственные ощущения.Начало издание Sina.com, а следом подтянулись и другие. Тема проста: Су-25 устарели морально и физически, значит, негодны для использования в современных войнах. Как медленные и уязвимые для атак ПЗРК из-за отсутствия современных систем противодействия.Ну, и вывод. Как следствие, вместо штурмовика в разведывательном облете мог быть использован БПЛА типа Rainbow CH-4. Готовы продать, если что...С китайцами можно согласиться на тему того, что беспилотник был бы практичнее, чем штурмовик. Тем более что наше Минобороны заявило о «наблюдательном» характере полета. Одним самолетом.Но возникает вопрос: зачем в разведывательный облет послали штурмовик, если можно было использовать беспилотник?Получается, что беспилотников нет? Наверное, действительно нет. Или нет с какими-то конкретными возможностями, раз все-таки погнали самолет.Значит, все рассказы о «неимеющеманалоговвмире» — тоже сказочки?Печально, учитывая то, что за веру в эти сказочки платят конкретными жизнями конкретные люди.Или, что еще хуже, у этих людей в командирах некомпетентные товарищи. Опять к сожалению.О самом штурмовике.Некоторые эксперты, отталкиваясь от номера, окраски и прочих им ведомых деталей уже заявили, что сбитый штурмовик – самолет новейшей модификации Су-25СМ3.Пресса сообщала о переброске в Сирию четырех самолетов этой модификации.Су-25СМ3 преподносились как самолеты, способные действовать и днем, и ночью. Наносить удары по террористам, оставаясь фактически неуязвимыми для средств ПВО противника.Неуязвимость объяснялась наличием комплекса «Витебск», который должен был защитить самолет от любых ПЗРК, как наших, так и зарубежных, а также от дальнобойных зенитных систем типа «Пэтриот», «Бук» и их аналогов.Дальше начинается область догадок. Не совсем приятных. То ли «Витебск» не отработал по какой-то причине, то ли не были загружены и опробованы ловушки, но факт: одного пуска ПЗРК хватило, чтобы были потеряны и самолет, и летчик.В 2015 году под Изварино мне довелось наблюдать, как ополченцы сбили Су-25. Реально работавший, маневрирующий и запускавший ловушки. 5 или 6 пусков понадобилось для приземления штурмовика.Отсюда напрашивается не очень приятный вывод о том, что что-то пошло не так.И хотелось бы сказать пару слов по поводу «Витебска».Эта система, как бы ее не нахваливали в передачах типа «Полигона», не панацея. Да, «Витебск» снижает вероятность, но не дает 100% гарантии избежать поражения.Или, как в нашем случае, дает возможность сбить самолет с одного выстрела.Можно долго рассуждать на тему того, что реально произошло в небе и строить догадки. Сбой в работе «Витебска», не сработало автоматическое оповещение всех защитных систем, летчик не смог воспользоваться ручным управлением системами защиты и так далее.Бредово звучит, согласен. Особенно для опытного Филиппова.Отсутствие отстреливаемых ловушек звучит ничуть не лучше. Как и удивительные высказывания некоторых «экспертов» на тему того, откуда вообще у разгромленных террористов взялись ПЗРК.Но факт в том, что самолет сбит, и это позволяет нашим партнерам, отталкиваясь от этого прискорбного факта, продвигать свою продукцию.В целом же Китай за чужой счет решает маркетинговые задачи, намекая на наличие у себя беспилотных систем, застрахованных от подобных инцидентов.Конечно, возможно, что те БПЛА, на которые сегодня делает ставку китайский производитель, уступают моделям из США и Израиля. Но нельзя не признать, что в этой отрасли Китай делает огромные успехи.Плюс извечное преимущество всего китайского: цена. Весьма веская причина, которая в дальнейшем сможет помочь продвижению китайских дронов на мировой рынок.Вопрос, конечно, в корректности. Но это бизнес. В бизнесе друзей как бы не бывает.Вообще, конечно, печально. Не такого обычно ждут от союзников. Это как если бы мы в 2010 году после катастрофы Е-190 под городом Ичунь заявили, дескать, нечего покупать бразильское барахло, берите наши самолеты.Этика… Хорошо, что у нас с ней пока порядок.