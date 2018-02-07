23:32 07 февраля
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Индия провела очередное ракетное испытание. Теперь - Prithvi-II

После проведённых Индией испытаний очередной модернизации баллистической ракеты Агни-I, индийские СМИ со ссылкой на военные источники сообщили о новом испытании. На сей раз проведено испытание другой баллистической ракеты - Prithvi-II разработчика DRDO. Тестирование было осуществлено с использованием мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур.

Сообщается, что после модернизации ракета «Притхви-II» способна нести от 500 до 1000 кг полезной нагрузки, включая ядерную боеголовку. При этом радиус действия такой ракеты заявлено как 350 км.

Контрольная комиссия министерства обороны Индии, следившая за ходом испытания, признала его успешными. Об этом сегодня сообщает The Times of India.


Индия провела очередное ракетное испытание. Теперь - Prithvi-II


Отмечено, что тестовая цель успешно поражена ракетой в пределах заявленного радиуса действия.

Разработчики заявляют, что после модернизации «Притхви-II» использует передовую систему наведения, позволяющую увеличить точность при поражении цели.

Для справки: семейство индийских ракет Prithvi-II – жидкотопливное. Первый пуск ракеты Prithvi-II индийской разработки был осуществлён в январе 1996 года. До модернизации заявленные характеристики описывались следующим образом: радиус действия – до 250 км, масса полезной нагрузки – не более 750 кг при стартовой массе 4,6 т. Пусковая установка размещалась на шасси «Татра» (8х8).

Использованы фотографии: news24online.com
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Комментарии 7

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:17
    Учитывая с какой скоростью индусы топят свои подводные лодки, я бы им ракету в руки не давал.....
    DEZINTO
  2. Горный стрелок Сегодня, 17:17
    Ну-ну. Слабовато будет! У них же есть "Брамос", и вроде в сухопутном варианте тоже смотрели. wassat
    Горный стрелок
    1. Siegen Сегодня, 17:20
      У них же есть "Брамос",

      Во время визита В. В. Путина в Индию ему показали совместные ракеты
      БраМос, он поинтересовался, что означает это название?
      Ему объяснили, что это - от названий двух рек - Брахмапутра и Москва.
      И еще сказали, что сначала хотели объединить в названии реки Ганг и Дон,
      но наши дипломатично предложили выбрать любой другой вариант. laughing
      Siegen
  3. Siegen Сегодня, 17:17
    Дальность - всего 350 км.
    Угрозы для США не представляют.
    А то бы сразу санкции...
    А ведь там 1,5 миллиарда населения am
    Siegen
    1. влад66 Сегодня, 17:26
      Цитата: Siegen
      Угрозы для США не представляют.

      Так они и не ругаются с матрасами,у них терки с Пакистаном и Китаем. yes
      влад66
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:19
    Индийский вариант "Искандера ? " Могли бы и дальность побольше сделать! Но , это у них может быть, совсем другая ракета с большей дальностью испытывается !
    Геркулесыч
  5. Старый26 Сегодня, 18:39
    Цитата: Геркулесыч
    Индийский вариант "Искандера ? " Могли бы и дальность побольше сделать! Но , это у них может быть, совсем другая ракета с большей дальностью испытывается !

    А зачем? Каждый делает те ракеты, которые ему нужны. Ракеты малой дальнсоти у Индии - ПРИТХВИ. Остальные, с большей дальностью - АГНИ. Зачем же извращаться и пытаться сделать то, что никому не нужно?
    Старый26
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