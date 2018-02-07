23:32 07 февраля
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Глава Минобороны Украины выразил уверенность, что США передадут комплексы Javelin в 2018 году

Украина получит американские противотанковые комплексы Javelin уже в этом году. Об этом в среду, 7 февраля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 112 Украина.

Глава Минобороны Украины выразил уверенность, что США передадут комплексы Javelin в 2018 году


Я хотел бы сказать точно: мы получим Джевелины своевременно… В этом году точно
- сказал Полторак.


Как ранее сообщалось, в декабре президент США Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия Украине. По данным американских СМИ, в список вооружений входят Javelin на сумму около 50 млн долларов. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.

Украинские военные уже приступили к подготовке операторов для переносного противотанкового ракетного комплекса ,пишут украинские СМИ. Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отмечал, что поставки и прием на вооружение украинской армии ожидаются в первом полугодии текущего года.

Использованы фотографии: mil.gov.ua
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Комментарии 49

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:24
    Ну физиономия у него уже уверенно подсчитывает прибыль.....
    DEZINTO
    1. major071 Сегодня, 17:28
      И не спит Полторак, и не ест Полторак
      Раз по двадцать на дню все читает контракт
      А в кармане лежит уж давно вазелин
      И твердит Полторак: : Джавелин, Джавелин…

      Обещал Вашингтон что поставит ракет
      Мол и денег не надо, оплата – секрет!
      Лишь Степан не бросает никак вазелин
      И твердит: Джавелин, Джавелин, Джавелин

      Порошенко сказал, мол бесплатно дают
      И за это от нас ничего, мол, не ждут
      Лишь один Полторак, получив Джавелин
      Каждой ночью кричит: Вазелин! Вазелин!
      wink good
      major071
      1. cniza Сегодня, 17:51
        Ведь как минимум половину продадут.
        cniza
        1. влад66 Сегодня, 18:22
          Цитата: cniza
          Ведь как минимум половину продадут.

          Витя это ведь стоит 250 штук зелени за комплект и 100 штук за каждую ракету. Соблазн продать окажется выше самой лютой ненависти к сепарам. Поэтому выдавать такую ценность командование будет не меньше, чем полковнику. Любой капитан или солдат ее мигом обналичит. А полковник еще может рассчитывать наворовать больше обычным путем.Соответственно, потребуется рота охраны. То есть, сторожить будет взвод, а еще один взвод будет сторожить первый взвод, и третий - второй.В случае обострения обстановки джавелин потребуется спасать - переместить в более надежный тыл. Для этого надо выделить еще несколько единиц бронетехники. Чтобы предотвратить возможное нападение со стороны соседнего карбата с целью отжатия вундервафли.Если же вдруг джавелин повезут к линии фронта, то пиши пропало для тех, кто в окопах - точно собираются сымитировать атаку сепаров, джавелин продать, а свидетелей зачистить. Поэтому стоящим на передовой надо занимать круговую оборону и отбиваться от роты, везущей им адову машину.В общем, одна установка запросто сделает небоеспособным целый батальон, посеет взаимное недоверие и сомнение в идеалах майдана. fellow drinks
          влад66
          1. Подрезчик Сегодня, 18:56
            Витя это ведь стоит 250 штук зелени за комплект и 100 штук за каждую ракету.

            Влад hi, расписано все красиво! hi Самое интересное, что близко к правде на 100%.
            Только мне кажется, разместят их на складах, а потом эти склады...сгорят!!! laughing Ну может бахнут пару раз...для отчета! wink
            Подрезчик
            1. влад66 Сегодня, 19:08
              Цитата: Подрезчик
              Только мне кажется, разместят их на складах, а потом эти склады...сгорят!!! laughing Ну может бахнут пару раз...для отчета! wink

              Александр! drinks hi Нисколько не удивлюсь такому раскладу,в Донецке и Луганске уж давно и водку и деньги приготовили.Ждут. fellow drinks
              влад66
              1. cniza Сегодня, 20:08
                Проверенная схема , тем более США сами сказали , что пока все на склад , ох не знают они скакунов. lol
                cniza
          2. bk316 Сегодня, 20:17
            .В случае обострения обстановки джавелин потребуется спасать

            Зря смеетесь, так и будет. Иначе как доказать, что ты ее сепарам не продал?
            Четверть ляма страшная сила....
            bk316
        2. словак Сегодня, 18:33
          Для них Javelin стали панацеей? Что же из так прет от Javelin? Ну получат и что, всех сразу победят?
          словак
          1. ПалБор Сегодня, 19:10
            Цитата: словак
            Для них Javelin стали панацеей? Что же из так прет от Javelin? Ну получат и что, всех сразу победят?

            Скорее,это символ.Подтверждение тайных влажных мечтаний.Помните знаменитый поход на Бельбек:"Америка с нами!"?
            ПалБор
        3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 21:08
          Там уже давно все распланировали и поделили))

          Генерал Песчаных Карьеров
      2. Монос Сегодня, 17:53
        Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.

        Наивным кастрюлькам такие заявления в самый раз. Это, примерно, как заявить, что кредиты Украина получает из средств МВФ. laughing
        Монос
    2. allaykbar Сегодня, 17:28
      погоны красивые у свинопаса. Рихтануть бы ему морду лица еще.
      allaykbar
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:30
        Как у арабов, только те свинину не уважают.
        ul_vitalii
      2. Офицер запаса Сегодня, 18:02
        Цитата: allaykbar
        погоны красивые у свинопаса. Рихтануть бы ему морду лица еще.


        Пригляделся к погонам. Погон-то двойной. Есть вшитый в мундир погон с пуговицей. А к нему уже другой крепится сверху. Может быть, на нижнем погоне совсем другие знаки различия, причем другой армии?
        Офицер запаса
      3. 210окв Сегодня, 18:05
        Во во ...этими булавами что на погонах..Крест накрест и от души..
        Цитата: allaykbar
        погоны красивые у свинопаса. Рихтануть бы ему морду лица еще.
        210окв
      4. Андрей К Сегодня, 18:29
        Цитата: allaykbar
        ...погоны красивые у свинопаса. Рихтануть бы ему морду лица еще...

        Колега!
        Вы аккуратнее - это недоразумение до свинопаса не дорос. Да и нельзя его к этим животным подпускать, продаст ведь негодяй!

        Просто по физии, мокрым, помеченным кошкой тапком - по щщам laughing
        Андрей К
    3. влад66 Сегодня, 18:08
      Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.

      Будет,будет и обязательно за счет США халява! fellow
      влад66
    4. сибиралт Сегодня, 18:25
      Вероятно, Полтораку ему придется ответить за "сдачу Крыма". laughing А американские джавелины пригодятся и ребятам из ЛДНР.
      сибиралт
    5. sgazeev Сегодня, 18:31
      Цитата: DEZINTO
      Ну физиономия у него уже уверенно подсчитывает прибыль.....

      Явно просит кирпича,а не джевелин. fool
      sgazeev
  2. parusnik Сегодня, 17:29
    Глава Минобороны Украины думкой богатеет
    parusnik
  3. Васян1971 Сегодня, 17:32
    Вот, блин, зациклились на этих вундервафлях! Сало просить надо, САЛО!
    Васян1971
    1. volodya Сегодня, 18:01
      Да не поможет! Хоть с салом, хоть без сала!
      volodya
    2. Не либероид Русский Сегодня, 21:33
      пятки смазывать чтоли ?
      Не либероид Русский
  4. bankirchik34 Сегодня, 17:34
    Новая мантра джавелин, как будто он сам будет воевать за них)) Вот получим джавелины и жизнь наладится)
    bankirchik34
    1. alstr Сегодня, 17:38
      И будет все как с безвизом.
      Точнее как с Тайванем и ракетами для самолетов. Ракеты поставили, но хранятся они в США на складах. А выдача со склада еще та морока.
      alstr
    2. sgazeev Сегодня, 18:42
      Цитата: bankirchik34
      Новая мантра джавелин, как будто он сам будет воевать за них)) Вот получим джавелины и жизнь наладится)

      Скорее наигрались в колл оф дьюти. lol
      sgazeev
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:34
    А в мыслях, как минимум продать, неважно кому половину ракет, и свалить из укроины, с капустой и живым!
    Геркулесыч
    1. Siegen Сегодня, 17:40
      А в мыслях, как минимум продать, неважно кому половину ракет

      Штурмовик Су-25 в Сирии был сбит ракетой из российского ПЗРК «Игла». Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает «Интерфакс».
      Российская сторона пытается установить канал сбыта, по которому «Игла» попала к боевикам.
      Очень даже возможно, что "Игла" из Украины am
      Siegen
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:09
        Плохо, даже очень! Тубус нужен, узнать по номеру и серии, откуда он ушел! Работать потом будут "ликвидаторы " , по тем кто ПЗРК продал , надеюсь!
        Геркулесыч
  6. mavrus Сегодня, 17:35
    Цитата: major071
    И не спит Полторак, и не ест Полторак
    Раз по двадцать на дню все читает контракт
    А в кармане лежит уж давно вазелин
    И твердит Полторак: : Джавелин, Джавелин…

    Обещал Вашингтон что поставит ракет
    Мол и денег не надо, оплата – секрет!
    Лишь Степан не бросает никак вазелин
    И твердит: Джавелин, Джавелин, Джавелин

    Порошенко сказал, мол бесплатно дают
    И за это от нас ничего, мол, не ждут
    Лишь один Полторак, получив Джавелин
    Каждой ночью кричит: Вазелин! Вазелин!
    wink good

    Спасибо за вирши. Как говориться: "Не в бровь, а в глаз!"... Ну или куда их там... Со своим вазелином.
    mavrus
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 17:35
    Я хотел бы сказать точно: мы получим Джевелины своевременно… В этом году точно
    Цирк продолжается .
    КВУ-НСвД
  8. Denis Obukhov Сегодня, 17:35
    как только так сразу в 18 19 20 21...............
    Denis Obukhov
  9. ul_vitalii Сегодня, 17:37
    Чем же он займётся после такой бурной деятельности, получив Джевелины, уйдёт в отставку мемуары писать?
    ul_vitalii
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:41
    Еще бы сша абрамсов сотню подарили, да дюжину ф35, и пару эсминцев поновее lol , тут полторарака и пара-шенок такую распродажу устроят -век укроины янки после этого проклинать будут wassat Зато в республиках будут отдельные "иностранные части " , названные так из за американского вооружения wassat .
    Геркулесыч
    1. iliitchitch Сегодня, 18:40
      Цитата: Геркулесыч
      Еще бы сша абрамсов сотню подарили, да дюжину ф35, и пару эсминцев поновее

      Да у этого упыря репу разорвёт от манны небесной такой . От каких-то джавелинов прёт его уже . Они чего там , погоду сделают , что ли ?
      И ведь такие убожества рядом с нами где-то учились , общались с нормальными людьми . Хуже "голых пятнистых обезьян" , ей-Богу . Братья-славяне , говорили мне с детства . Обманули коммунисты . Грустно , но не смертельно . Да пошли они , такие братья .
      iliitchitch
  11. Ныробский Сегодня, 17:43
    Уркаине можно только комплексы "неполноценности" передавать, а не Javelin . Хотя у них и так сплошные комплексы.
    Ныробский
  12. Бомба Сегодня, 17:44
    Получат не получат гадать тут нечего. Матрасы уже все передали....
    Бомба
  13. Alex-a832 Сегодня, 17:46
    Полосатые, наверное, в замешательстве- можно ли сейчас Украине, с таким-то "гениальным" генералитетом поставлять джавелин. А вдруг это будет последней каплей в решимости начать наступление на ЛДНР, кстрюлеголовые начнут очередной крестовый поход, а Путин выполнит свою угрозу и уплывет тогда ЛДНР от Укрии, как Южная Осетия от Грузии... И останется полосатым опять вопить об ахрессоре русском и... обтекать.
    Alex-a832
  14. Симон Сегодня, 17:53
    Цитата: Геркулесыч
    А в мыслях, как минимум продать, неважно кому половину ракет, и свалить из укроины, с капустой и живым!

    Ясно конечно, залежалый товар спихивать Киеву будут. Видимо мало, кто у них эти "жавелины" покупает, РПГ-7 больше пользуется спросом.
    Симон
  15. Борис Томаров_2 Сегодня, 17:59
    Будет, что продать.
    Борис Томаров_2
  16. ded100 Сегодня, 18:00
    Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.

    Наивный хохляцкий юноша! wassat
    ded100
  17. армеец Сегодня, 18:08
    Да, время работает конечно на ВСУ
    Подпитаются
    армеец
  18. Bullba Сегодня, 18:26
    А на погонах у них, череп с костями ?
    Bullba
  19. Дормидонт Сегодня, 19:00
    Кого то он напоминает
    Дормидонт
  20. Антисовок 2 Сегодня, 19:54
    Вечные попрошайки. Похоже, приложиться к джавелину белого господина, вытащенному из ширинки брюк, - обязательный ритуал для каждого кастрюлеголового укрогабонца.
    Антисовок 2
  21. Metallurg_2 Сегодня, 20:52
    Еще бы сразу уточнил, когда этот священный джавелиний окажется у ополченцев)
    Metallurg_2
  22. kefan Сегодня, 21:12
    Ждут джавелины, как манны небесной, ну laughing
    kefan
  23. Не либероид Русский Сегодня, 21:30
    интересно, против чего они будут их использовать ? против устаревших танков шахтеров-таксистов-слесарей ?дороговатый выстрел получится... ну это так мысля в слух, есть мнение, что на эти джавелины мифические уже давно очередь бородатых покупателей расписана и пара-тройка поместий в странах, где нет договора выдачи с РФ жду своего часа для покупки... хотя мне какжется американцы не такие тупые, как Задоронов любил говорить, и врядли подгонят укрошумерам столь дорогую технику
    Не либероид Русский
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