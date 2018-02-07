23:32 07 февраля
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Израильская компания презентовала буксируемую ложную цель для VIP-самолетов

Израильская компания Elta Systems объявила о разработке буксируемой ложной цели, которую можно использовать на летательных аппаратах специального назначения или VIP-самолетах. Как пишет Flightglobal, новая ложная цель не усложняет конструкцию летательного аппарата и после использования может быть сброшена.

Израильская компания презентовала буксируемую ложную цель для VIP-самолетов


Новая ложная цель, разработанная Elta Systems, получила обозначение ELL-8270. Она представляет собой небольшой корпус, внутри которого размещен радиоэлектронный излучатель. Выпущенная цель в полете буксируется за самолетом на тросе.


По сути, ELL-8270 представляет собой относительно простую «приманку» для зенитных ракет — во время работы для радаров зенитных комплексов и ракет с радиолокационными головками наведения ложная цель выглядит как объект более крупный, чем буксирующий ее самолет. Благодаря этому ракеты будут стремится поразить ложную цель, а не летательный аппарат.

Ложная цель работает полностью автономно на протяжении нескольких часов. Никаких данных в кабину пилотов самолета она не отправляет. Это сделано специально, чтобы не удорожать установку ELL-8270 за счет использования дополнительного информационного оборудования. Другие подробности о новой ложной цели не раскрываются, передает "N+1"

Использованы фотографии: https://nplus1.ru/
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Комментарии 33

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  1. Андрей К Сегодня, 17:53
    ...Выпущенная цель в полете буксируется за самолетом на тросе...

    Чего не сделаешь ради безопасности.
    Не пилот по специальности.
    Я так понимаю - эта ложная цель, после взлёта каким-то образом, вероятно каким-то вышибным зарядом (пиропатроном), выстреливается из какого либо контейнера и при приземлении отцепляется.
    Не с тросом же взлёт и посадки производятся?
    Интересная штуковина.
    Андрей К
    1. Монос Сегодня, 17:58
      Для обмана зенитных ракет, наверное, интересное решение. А для "воздух-воздух" - вопрос. Да и для зенитных тоже. Если кто-то решил завалить VIP-самолёт, он вряд ли ограничится одной ракетой. smile
      Монос
      1. Shurik70 Сегодня, 22:05
        Цитата: Монос
        Если кто-то решил завалить VIP-самолёт, он вряд ли ограничится одной ракетой. smile

        Полагаю, в данном случае Израиль работает на опережение. В мире всё больше ПЗРК разных видов. Пронести бомбу на самолёт сейчас сложно, приходится думать, как обмануть контроль. А из ПЗРК пальнуть просто. Так что век безопасной авиации без защитных средств подходит к концу. Скоро все гражданские самолёты будут ловушками и ложными целями снабжаться.
        Shurik70
    2. cniza Сегодня, 17:59
      А что делать если пошла вторая ракета и т. д..
      cniza
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:03
        Наверное придется второй самолет запускать.
        ul_vitalii
      2. Андрей К Сегодня, 18:17
        cniza hi
        ...А что делать если пошла вторая ракета и т. д...

        Так и я о том же. Поймала эта ложная цель на себя ракету - всё, отработанный материал. Там что предлагают, десяток этих ложных целей на борт VIP-самолетов загружать?
        На тросах и радиоэлектронных излучателях раззорятся.
        Проще тогда зацепить самолёт с VIP-клиетом к "Корове" и хай себе лети аки в самолёте, а вертушка отстреливает тепловые ловушки. Надёжней и экономичнее выйдет laughing
        Андрей К
        1. Paranoid50 Сегодня, 19:44
          Цитата: Андрей К
          На тросах и радиоэлектронных излучателях раззорятся.

          Ну,в некоторых странах, нежели охотиться за "бортом№1", дешевле сразу купить " гос.лицо №1". yes
          Paranoid50
      3. midivan Сегодня, 18:39
        Цитата: cniza
        А что делать если пошла вторая ракета и т. д..

        Скооперироваться с Туполевым yes На Ту-160, -снаряжаете через одну с Калибром, эту хитрую штуку на тросе fellow я слышал, сейчас, можно "Лебедя" на гражданку пристроить wassat
        midivan
    3. Chertt Сегодня, 18:08
      Цитата: Андрей К
      Интересная штуковина.

      Смотрел ролик Израильских ВВС, где они используя буксируемую ложную цель, прорывают систему ПВО (Российскую кстати). И делают еще много нехороших дел.
      Chertt
      1. Мар.Тира Сегодня, 18:43
        Круто!!!!!В 1980 году мы это делали на полигоне.Ан-24 тащил мишень на тросу,а по ней отрабатывала авиация ,и ЗРВ ПВО.Не знал,не знал,что это сделали евреи.Выходит украли мы у них технологию?
        Мар.Тира
        1. Chertt Сегодня, 18:48
          Цитата: Мар.Тира
          Выходит украли мы у них технологию?

          Вы такой смешной good Вам бы в театре Петросяна выступать. То что вы делали в 80х на полигоне, не отменяет того, что в Израиле это принято на вооружение, а в России...я не знаю, а вы ?
          Chertt
          1. Мар.Тира Сегодня, 18:50
            Где написано,что оно ПРИНЯТО на вооружение?????Я не вижу ?
            Мар.Тира
    4. сибиралт Сегодня, 18:19
      "Умельцы" против таких хитростей скрутят ПЗК в спарку. Или там "конус-невидимка" болтаться будет? lol Уж если захотят завалить випа серьезные люди, то его от этого никто не спасет. belay
      сибиралт
      1. Комментарий был удален.
      2. rocket757 Сегодня, 21:34
        Главное правильно обозвать ... т.е. если "болтушки" сзади нет, то эт не вип самолёт уже!!! и клиент в нем летящий не вит!!! Короче разводилово на бабосики, бороться это "болтушка" сможет с очень малым количеством устаревших ракет!
        rocket757
      3. Удав КАА Сегодня, 23:18
        Цитата: сибиралт
        "Умельцы" против таких хитростей скрутят ПЗК в спарку.
        Не факт. У ПЗРК потолок 5000м...Так что, летайте выше...Да и новые ИК-ловушки говорят эффективны против
        Цитата: сибиралт
        Или там "конус-невидимка" болтаться будет?
        Вроде наоборот: Ловушка больше "фонит", чтобы ЗУР наводилась на более контрастную РЛЦ.
        Цитата: сибиралт
        Уж если захотят завалить випа серьезные люди, то его от этого никто не спасет.
        Вы правы. "Серьезные люди" по крайней мере знают законы физики: буксируемая ложная цель летит сзади...Поэтому впереди у нее будет VIP-самолет, хоть и с меньшей ЭПР...Поэтому "наводить по головному" -- как командовали в эпоху линейного флота.
        Насчет "его никто не спасет". Обижаешь, уважаемый...Наш борт №1 прикрывает комплекс БКО «Президент-С»...Они его еще и за рубеж продают. Значит есть что-то поновей. Но все основано на "выжигании" мозгов у ЗУР...А болванка, она и есть болванка!
        Как-то так, однако.
        Удав КАА
  2. Tatanka Yotanka Сегодня, 17:55
    я так понял сброшена после использования- это после попадания? потому что логичней ее было бы втянуть на тросе обратно
    Tatanka Yotanka
    1. MadCat Сегодня, 18:45
      Цитата: Tatanka Yotanka
      я так понял сброшена после использования- это после попадания? потому что логичней ее было бы втянуть на тросе обратно

      она втягивается обратно, на случай непредвиденных казусов может отстреливаться.
      MadCat
  3. iliitchitch Сегодня, 17:56
    "..после использования может быть сброшена.." . Пойдёшь , этак , на огород , лучку дёрнуть к окрошке , и ложную цель на кумпол поймаешь .VIP сбросил , понимаешь ли .
    iliitchitch
  4. Лексус Сегодня, 17:57
    Р-33 на постере изобразили. Из той же серии, что ПРО в Европе - исключительно для противодействия КНДР и Ирану.
    Лексус
  5. Симон Сегодня, 18:04
    "Ложная цель выглядит как объект более крупный, чем буксирующий ее самолет".
    --- Это, что они аэростат за собой таскают! belay
    "Благодаря этому ракеты будут стремится поразить ложную цель, а не летательный аппарат." --- Наши ракеты ПВО не дураки, они сами выбирают, что им сбивать! tongue
    Симон
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:05
    А лучше всего вип самолеты покрывать стелс -покрытием, и делать на основе ф35! lol !
    Геркулесыч
  7. ded100 Сегодня, 18:06
    По сути, ELL-8270 представляет собой относительно простую «приманку» для зенитных ракет
    А если зенитных ракет будет2 что тогда возить с собой десяток лжных целей на веревках как пить дать запутаются! wassat
    ded100
  8. Vita VKO Сегодня, 18:19
    Разработка ELL-8270 точно будет пользоваться спросом у гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины.
    Vita VKO
  9. Ncplc Сегодня, 18:23
    Эта же статья была савсам недавно здесь! Зачем повторы?
    Ncplc
    1. профессор Сегодня, 18:34
      Цитата: Ncplc
      Эта же статья была савсам недавно здесь! Зачем повторы?

      Дык уже неделя прошла. Можно и повториться. wink
      https://topwar.ru/135016-izrailskaya-iai-predstav
      ila-sistemu-ell-8270-dlya-zaschity-samoletov-o-ra
      ketnyh-atak.html
      профессор
      1. Теренин Сегодня, 19:16
        Это не повтор, а буксируемая "ложная" статья. Ща по ней "эрудированно" отстреляемся и усё soldier
        Теренин
  10. Громобой Сегодня, 18:30
    А может им гроздь таких машинок сделать и пусть их беспилотник тащит в авангарде(помогая выявить и истощить вражеские ПВО)?
    Громобой
  11. Влад Морозов Сегодня, 18:56
    Идея заслуживает внимания.
    Влад Морозов
  12. Дормидонт Сегодня, 18:58
    Стопудово против палестинской ПВО
    Дормидонт
  13. anjey Сегодня, 19:38
    Это какое то де жавю ,или еврейское оружейное лобби на ВО,одну и ту же тему о еврейском "суперпупер" оружии пережевывают десять раз,а оно овчинки выделанной не стоит...
    anjey
  14. Aqr009 Сегодня, 19:49
    В Израиле народ ушлый, эта штуковина ещё и окупаться будет от сдачи места под рекламу laughing
    Aqr009
  15. XXXIII Сегодня, 20:24
    Израильская компания презентовала буксируемую ложную цель для VIP-самолетов
    уже для випов laughing плохо идут видимо....
    п.с Какой VIP вздумает лететь там где его могут жахнуть вопрос, там все маршруты проложены в заранее и эшелон для них отдельный, так сказать куда хочу, туда лечу.... laughing
    XXXIII
    1. Николай Грек Сегодня, 20:44
      Цитата: XXXIII
      Израильская компания презентовала буксируемую ложную цель для VIP-самолетов
      уже для випов laughing плохо идут видимо....
      п.с Какой VIP вздумает лететь там где его могут жахнуть вопрос, там все маршруты проложены в заранее и эшелон для них отдельный, так сказать куда хочу, туда лечу.... laughing

      тоже интересно стало, почему они не приложили к этой разработке список мест в мире, где это дело пригодится!!! request laughing laughingхотя...хохляндию можно было в список включить!!! winked
      Николай Грек
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