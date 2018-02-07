Сергей Лавров: США хотят раздела Сирии

В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны. Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем. Москва задаст вопрос Вашингтону, как он себе представляет раздел Сирии.

То, что США заигрывают с различными сегментами сирийского общества, которые противостоят, в том числе с оружием в руках, правительству, приводит к очень опасным результатам.