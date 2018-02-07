23:34 07 февраля
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Сергей Лавров: США хотят раздела Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление по поводу американских планов в отношении Сирийской Арабской Республики. По словам главы МИД РФ, США вынашивают планы по разделу Сирии. РИА Новости приводит заявление Лаврова:
В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны. Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем. Москва задаст вопрос Вашингтону, как он себе представляет раздел Сирии.


Сергей Лавров: США хотят раздела Сирии


По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в США уже не говорят о том, что их главная цель в САР – победа над террористами ИГИЛ (*запрещено в РФ). Теперь, в США заявляют, что нацелены на поиск пути политического урегулирования. При этом Вашингтон единственным вариантом «урегулирования» видит смещение с поста президента САР Башара Асада.


Сергей Лавров:
То, что США заигрывают с различными сегментами сирийского общества, которые противостоят, в том числе с оружием в руках, правительству, приводит к очень опасным результатам.


Напомним, что на территории САР находятся несколько американских военных баз. Одна из них - в Эт-Танфе, который не раз фигурировал в сводках о переброске туда уцелевших в боях с САА боевиков для дальнейшей подготовки. Ещё одна база (помимо) прочих находится на севере САР в районе Манбиджа. Вашингтон в этой связи призывает Турцию воздержаться от атак этой территории, чтобы боевые действия не перетекли в столкновения с американскими военнослужащими. В Анкаре сегодня заявили, что обсуждать военную операцию на севере САР с Вашингтоном не намерены.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. Chertt Сегодня, 18:43
    У Лаврова было время "делать заявления", теперь, похоже, время Шойгу
    Chertt
    1. Гигант мысли Сегодня, 18:49
      Матрасники, как дворовая шпана, всегда готовы напакостить всем окружающим, испытывая при этом своё дебильское наслаждение.
      Гигант мысли
    2. Geisenberg Сегодня, 18:49
      Цитата: Chertt
      У Лаврова было время "делать заявления", теперь, похоже, время Шойгу


      Шойгу сам по себе не делает заявлений, по тому что сам он есть довод Путина.
      Geisenberg
      1. Chertt Сегодня, 18:54
        Цитата: Geisenberg
        Шойгу сам по себе не делает заявлений

        Делает, только они осколочно-фугасные в основном
        Chertt
        1. Кент0001 Сегодня, 20:20
          Да, еще термобарические бывают - но ото полный, точнее полнейший трэш. Зато с такими заявлениями не поспоришь, просто потом спорить некому.
          Кент0001
    3. Stas157 Сегодня, 18:51
      . заявление Лаврова:
      В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны. Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем.

      А Россия разве нет? Чем же тогда в Сочах и Астане занимались?
      . Лавров: Москва задаст вопрос Вашингтону, как он себе представляет раздел Сирии.

      Очевидно немного по другому, чем это было в Астане. Вот и вся разница.
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 18:56
        Цитата: Stas157
        А Россия разве нет? Чем же тогда в Сочах и Астане занимались?

        А чем кстати там занимались,неужели Сирию делили?
        Нам,нам то что досталось?Надеюсь жирный,лакомый кусок goodВы Стас не понимаете очевидных вещей,нам Сирия нужна целиком и полностью под контролем Асада и так и будет и по этому мы там!О вы с группой поддержки как всегда молодца.
        Вас Влад
        1. Гардамир Сегодня, 19:47
          нам Сирия нужна целиком и полностью
          Что-то знакомое. Если слово Сирия заменить на слово Украина...
          Гардамир
          1. Вас Влад Сегодня, 19:51
            Цитата: Гардамир
            Что-то знакомое. Если слово Сирия заменить на слово Украина...

            Конечно вам знакомо,об этом же я писал и в контексте Украины.
            Вас Влад
          2. Ныробский Сегодня, 20:51
            Цитата: Гардамир
            нам Сирия нужна целиком и полностью
            Что-то знакомое. Если слово Сирия заменить на слово Украина...

            А вот уркаина нам как раз целиком и не нужна. Пусть Поляки, Румыны и Венгры забирают то, что считают своим и было подарено уркаине И.В.Сталиным по итогам войны. То, что вам прирезал В.И. Ленин вы сами заставите вернуться в Россию в ходе декоммунизации. После ничто не будет мешать "победителям гидности" ходить с факелами по трём хуторам в круглосуточном режиме.
            Ныробский
      2. Кент0001 Сегодня, 20:23
        .....даааа, и за этот маразм человек получает плюсы. Уровень отслеживания ситуации по Сирии тусующихся на ВО просто зашкаливает.
        Кент0001
    4. Андрей К Сегодня, 19:03
      ...При этом Вашингтон единственным вариантом «урегулирования» видит...

      Сергей Кужугетович у нас главный международный офтальмолог.
      Когда кто-то, что-то перестаёт видеть или видит вверх тормашками, он возвращает прозрение и ощущение реальности.
      Андрей К
      1. Гардамир Сегодня, 19:47
        он возвращает прозрение и ощущение реальности.
        хотя бы один реальный пример
        Гардамир
        1. Андрей К Сегодня, 19:59
          Цитата: Гардамир
          ...хотя бы один реальный пример...

          Я не лектор, а Вы не студент.
          Все операции наших ВС с 2012 года.
          Если запамятовали - интернет в помощь.
          Андрей К
          1. Гардамир Сегодня, 20:36
            операции наших ВС с 2012 года
            так и ввёл в поиск и ничего. ну да конечно, что-то про Сирию, но вот что бы Шойгу обзывать полководцем это вы погорячились, никаких успехов от слова совсем.
            Я не лектор, а Вы не студент
            зачем вы тогда сидите в интернете? провозгласить своё я?
            Гардамир
            1. Андрей К Сегодня, 21:02
              Гардамир
              ...так и ввёл в поиск и ничего. ну да конечно, что-то про Сирию, но вот что бы Шойгу обзывать полководцем это вы погорячились...

              Батенька, Вы лжёте не подпрыгивая.
              Где я "погорячился" и сказал, что Шойгу полководец?
              Сергей Кужугетович Шойгу - министр обороны Российской Федерации. Он отвечает за всё, что наши ВС делали, делают и будут делать, пока он на этой должности.
              Если уж он и полководец, то наверное в соответствии с правилами русского языка применимо слово называть, а не обзывать.
              У Вас полководец это прозвище?
              ...никаких успехов от слова совсем...

              Успехи и провалы министра обороны оценивает народ и президент - Верховный Главнокомандующий. Что Вы лично сделали на благо Родины? Пока что поливаете помоями руководителей.
              ...зачем вы тогда сидите в интернете? провозгласить своё я?...

              Уважаемый - "сидите" в интернете Вы. Я, общаюсь с коллегами. Своё "Я" мне провозглашать ни к чему, прочитайте на аватарке моё имя и отчество, вот это и есть я, как мама с папой нарекли.
              Решили потроллить - не по адресу.
              Андрей К
              1. Гардамир Сегодня, 21:21
                Что Вы лично сделали на благо Родины?
                вы же меня совсем не знаете, поэтому будьте спокойнее. И помоями я никого не поливаю, просто не надо приписывать, то что не было.
                Уважаемый -
                Это восточное обращение. На Руси раньше из уважения обращались к человеку по имени отчеству. Ваше К это первая буква отчества, фамилии?
                И давайте спокойнее. У меня мнение отличное от вашего. Возможно мы оба любим свою Родину. Правда я мягко говоря плохо отношусь ко всем демократам и либералам. А ведь именно эти люди сейчас стоят у власти. И ещё как человек любящий Родину я хорошо знаю историю.Знаю за что любить и уважать отцов и дедов. Гордиться победами олигархов, извините!
                Гардамир
                1. Андрей К Сегодня, 21:33
                  Гардамир
                  ...вы же меня совсем не знаете, поэтому будьте спокойнее. И помоями я никого не поливаю, просто не надо приписывать, то что не было...

                  Я совершенно спокоен, спасибо. Пишу то, что знаю и в чём уверен.
                  ...Уважаемый - Это восточное обращение...

                  Это обращение не вызывающее агрессии, как минимум.
                  ...На Руси раньше из уважения обращались к человеку по имени отчеству. Ваше К это первая буква отчества, фамилии?...

                  Имя, отчество в портфолио. К - фамилия. Андреем мама с батяней нарекли.
                  ...У меня мнение отличное от вашего. Возможно мы оба любим свою Родину...

                  Уважаю любое мнение, кроме навязываемого.
                  ...Правда я мягко говоря плохо отношусь ко всем демократам и либералам...

                  Я к ним никак не отношусь, я офицер в отставке.
                  ...И ещё как человек любящий Родину я хорошо знаю историю.Знаю за что любить и уважать отцов и дедов...

                  На том и порешали hi
                  Андрей К
                  1. Околоточный Сегодня, 22:59
                    Мемом компании стасовгардамиров является одно - вроссиивсёплохо. Любой коммент с этим смыслом. Спроси у них, а ты что сделал, что бы было лучше следует ответ - а ты кто такой? Лавров не о таких случайно высказывался?
                    Околоточный
    5. влад66 Сегодня, 19:04
      В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны.

      Драсте,пожалуста belay опомнились,этот курс был взят еще во времена арабской весны однако. yes
      То, что США заигрывают с различными сегментами сирийского общества, которые противостоят, в том числе с оружием в руках, правительству, приводит к очень опасным результатам.

      А если сказать прямо-США поддерживают и снабжают бармалеев. yes
      влад66
    6. Каштан Сегодня, 19:24
      Цитата: Chertt
      У Лаврова было время "делать заявления", теперь, похоже, время Шойгу

      Учитывая, что ответа от России никакого не будет(ибо не та весовая категория), США разделит Сирию без особых проблем.
      Лавров как дипломат пустышка, говорит он хорошо, красноречиво, но это все ничего не стоит.
      Вот сказал он это зря, это все равно, что признал поражение.
      Каштан
      1. Chertt Сегодня, 19:28
        Вот вы точно, много пустого написали. Сожалею
        Chertt
      2. Андрей К Сегодня, 20:08
        Цитата: Каштан
        ...Лавров как дипломат пустышка, говорит он хорошо, красноречиво, но это все ничего не стоит.
        Вот сказал он это зря, это все равно, что признал поражение...

        Очень жаль, что он бестолочь, Вашего мнения не спросил.
        Измельчали наши дипломаты, вон любимый Вами Рекс Уэйнович Тиллерсон, тот да...
        Умище, дипломат от боХа, как скажет-скажет, как отрежет. Одни лохмотья остаются, да чашки побитые.
        А чего стоит Борис Пфеффелевич Джонсон! Вообще интеллект зашкаливает...
        Андрей К
      3. влад66 Сегодня, 20:49
        Цитата: Каштан
        Лавров как дипломат пустышка, говорит он хорошо, красноречиво, но это все ничего не стоит.

        Ути пути хрен на блюде laughing Лавров дипломат,а не министр обороны и не верховный главнокомандующий,чадушко не знало или дипломат должен ругаться матом грозить кулаком,если так считаете пускай вами министр гинеколог командует laughing
        Цитата: Каштан
        США разделит Сирию без особых проблем.


        Подарить? wink
        влад66
    7. silver2018 Сегодня, 19:31
      Сирия и без заявления Лаврова разделится (без всякого негатива к нему). Уже говорил слишком разные народности ее заселяют по религиозным вероисповеданиям и восточному менталитету жажды власти, да и нефть там есть как источник раздора. Асад-младший не способен объединить, население, слабый он как президент, не чета отцу диктатору.
      silver2018
      1. Ныробский Сегодня, 21:01
        Цитата: silver2018
        Сирия и без заявления Лаврова разделится (без всякого негатива к нему). Уже говорил слишком разные народности ее заселяют по религиозным вероисповеданиям и восточному менталитету жажды власти, да и нефть там есть как источник раздора. Асад-младший не способен объединить, население, слабый он как президент, не чета отцу диктатору.
        Там и без США есть кому решать вопрос по административно-территориальному устройству Сирии. В теме находятся Россия, Турция, Иран и сама Сирия, которые обсуждали этот вопрос в Астане и в Сочи без представителей США, которым там реально, нечего делать. До прихода "демократии" Сирия была светским государством в котором нормально уживались все национальности не зависимо от вероисповедания. Если бы Асад, был так ненавистен народу Сирии, он не продержался бы в течение 6 лет войны. За него просто не пошли бы воевать. Кстати, в сирийской армии в одном подразделении зачастую служат и мусульмане и христиане.
        Ныробский
    8. Kars Сегодня, 19:35
      Странно,где санкции.США вторглась в суверенную страну.
      Kars
    9. сибиралт Сегодня, 20:27
      Получается, что в Сирии формируется антиамериканская оппа за вывод с их территории военных баз? belay
      сибиралт
  2. Вас Влад Сегодня, 18:45
    В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны.

    Не съем, так надкусаю!Американцы много чего планируют,да не всегда получается!Посмотрим что у вас выгорит..Мы там как раз для того чтобы у вас не выгорело!
    Вас Влад
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 18:47
    США хотят раздела Сирии

    Хотеть - оно не вредно. Вредно не хотеть. Но они же туда своё жало сунули.. Так просто не уйдут. Надо помочь.
    КОТ БАЮН
    1. cniza Сегодня, 20:13
      Они её фактически разделили и ищут способ это узаконить. hi
      cniza
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 22:05
        hi
        Согласен, что они там фактически есть. И способы ищут. Активно. Сплю и вижу очередной облом полосатых собак.
        КОТ БАЮН
        1. cniza Сегодня, 22:23
          Беда в том , что их интересует процесс войны , а не налаживания мира.
          cniza
  4. Egorovich Сегодня, 18:49
    Матрасии никогда не было дела до спокойной обстановки в Сирии, да и на БВ в целом. Пример Ливии,Ирака, Йемена, Афганистана во всей красе. Главный разжигатель войны на БВ - это полосатые и их холуи в лице Израиля и саудов.
    Egorovich
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 22:03
      Доброго вечера, Александр. hi
      Матрасии никогда не было дела до спокойной обстановки в Сирии, да и на БВ в целом.

      Не согласен. Им было дело всегда и именно спокойная обстановка на БВ полосатых собак не устраивала и не устраивает.
      КОТ БАЮН
      1. Egorovich Сегодня, 22:37
        Добрый вечер! hi Мы сказали одно и тоже разными предложениями. "Им никогда не было дела до спокойной обстановки в Сирии...!, т. е. им нужен хаос.
        Egorovich
  5. РусскийУзбек Сегодня, 18:54
    Вот это поворот, хотя вполне ожидаемо
    РусскийУзбек
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 18:56
    Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем. Москва задаст вопрос Вашингтону, как он себе представляет раздел Сирии.
    Значит вопрос раздела принципиально решён , остались частные вопросы по границам кусков и зонам влияния
    КВУ-НСвД
  7. Геркулесыч Сегодня, 19:01
    Это стеб, или серьезно? По моему, мы на сайте об этом как минимум тогда три талдычем!
    Геркулесыч
  8. Esoteric Сегодня, 19:08
    США хотят раздела Сирии

    Осталось озвучить чего хотим в Сирии мы... belay и кто или что нам мешает? Может быть партнёрская привязанность или природная скромность? Там, в Сирии есть правитель (законный) или Асад просто - кукла? Если ему надо помочь очистить территорию от американских баз, то надо помочь.
    Esoteric
    1. Вас Влад Сегодня, 19:38
      Цитата: Esoteric
      Осталось озвучить чего хотим в Сирии мы..

      Давно озвучили,вы просто не слышите!
      Выступая на итоговом заседании дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что Сирия должна сохраниться как единое государство, передает корреспондент агентства ЕАН.
      По мнению Владимира Путина, раздел мятежной республики непременно приведет к серьезным военным конфликтам между разными частями страны, пишут «Вести ФМ».
      У России и США в Сирии разные цели – наша страна ведет масштабную борьбу с террористами, в то время как американцы твердо намерены свергнуть легитимного президента Башара Асада. Европейско-Азиатские Новости
      .
      Это США любит страны делить на два,что бы всегда был очаг нестабильности,а им того и надо! yes
      Вас Влад
  9. Громобой Сегодня, 19:17
    США требуется максимально обезопасить своих опорных союзников в регионе и создать им наибольшую выгоду ,поэтому Асад их никак устраивать не может(слишком податлив иранскому и русскому влиянию).Ответ ,к.г. на поверхности и поэтому мнение товарища Лаврова скорее всего будет проигнорировано американской стороной.Даже не представляю в сложившейся обстановке ситуацию,чтобы американскую сторону можно было привлечь к ответу и заставить пойти на уступки.Ну,если только взвод их рейнджеров удастся Асаду захватить,но это слишком фантастичный вариант,т.к. такой толпой они в пекло не суются.Значит кровавая борьба за Сирию будет продолжена и политического решения я не вижу.А вы?
    Громобой
  10. groks Сегодня, 19:21
    Ой - догада!(с) Анекдот про индейцев в сарае все помнят?
    Ну и теперь чего? Выразят озабоченность? С начала ввода в Сирию, раз уж влезли, надо было орать на весь мир, обвиняя САСШ во всём, что они наделали в регионе, требуя от ООН и от всех вообще осуждения, принятия всяких решений. И введения санкций!
    А Шойгу - да .... , как и Путин, помешанный на атрибутике.
    groks
  11. Doliva63 Сегодня, 19:25
    Преддагаю рассмотреть вопрос о разделе Техаса - что-то мексиканцам, что-то индейцам.
    Doliva63
    1. Беларусь это Россия Сегодня, 22:59
      Точно.Поддерживаю вас.
      Беларусь это Россия
  12. anosoff Сегодня, 20:18
    Амеров ещё долго будут из Сирии выдавливать. И кажется мне, что полностью так и не выдавят. Внагляк останутся. Как на Кубе, в Панаме в Германии.
    anosoff
    1. Zubr Сегодня, 21:19
      Ага, как клопы постельные, нахвататься легко... smile
      Zubr
    2. Беларусь это Россия Сегодня, 22:58
      Выдавят,выдавят.А нет-так похоронят в Сирии.
      Беларусь это Россия
  13. Декларант Сегодня, 20:41
    А тем временем, стал известен "бармалей" причастный к трагедии с СУ-25.
    Декларант
  14. Zubr Сегодня, 21:16
    Цитата: Chertt
    У Лаврова было время "делать заявления", теперь, похоже, время Шойгу


    Пускай пока помолчат пушки, а музы сыграют свою арию.. smile
    Zubr
  15. kefan Сегодня, 21:40
    Ну это и козе понятно, где США, там разруха, хаос и смерть.
    kefan
    1. Беларусь это Россия Сегодня, 22:57
      Да.Так и есть.
      Беларусь это Россия
  16. Trn Сегодня, 21:41
    Цитата: silver2018
    Сирия и без заявления Лаврова разделится (без всякого негатива к нему). Уже говорил слишком разные народности ее заселяют по религиозным вероисповеданиям и восточному менталитету жажды власти, да и нефть там есть как источник раздора. Асад-младший не способен объединить, население, слабый он как президент, не чета отцу диктатору.

    в Рф еще больше народностей живут, не разделилась...живут и под санкциями...нормально
    Асад тот еще , не вопрос, но почему все войны и теракты в европе, африке и азии...а у вас все спокойно?почему и за ваших интересов дети умирают тут? Я не заступник Рф, но ток все это происходит и за США, которые за океаном...это и слепой увидит!
    Trn
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 21:52
      Цитата: Trn
      а у вас все спокойно?

      Гражданская война начинается при слабом правителе, экономическом коллапсе плюс иностранная поддержка для недовольных режимом. Это в кратце.
      Viktor.12.71
  17. Trn Сегодня, 21:45
    Цитата: Trn
    Цитата: silver2018
    Сирия и без заявления Лаврова разделится (без всякого негатива к нему). Уже говорил слишком разные народности ее заселяют по религиозным вероисповеданиям и восточному менталитету жажды власти, да и нефть там есть как источник раздора. Асад-младший не способен объединить, население, слабый он как президент, не чета отцу диктатору.

    в Рф еще больше народностей живут, не разделилась...живут и под санкциями...нормально
    Асад тот еще , не вопрос, но почему все войны и теракты в европе, африке и азии...а у вас все спокойно?почему и за ваших интересов дети умирают тут? Я не заступник Рф, но ток все это происходит и за США, которые за океаном...это и слепой увидит! даже Британия ваш самый верный союзник, потихоньку(тихо, мирно, молча) дистанцируется от вас.
    Trn
  18. sapporo1959 Сегодня, 22:29
    Вроде и победу уже объявили,а тут на те опять происки этого госдепа.Так и с базы сгонят!
    sapporo1959
  19. Беларусь это Россия Сегодня, 22:56
    Сергей Лавров: США хотят раздела Сирии

    Как будто мы этого не знали. Давить и убирать то США из Сирии надо.Сирия-будет целой и единой,ничего от Сирии никому не достанется..С легитимным законным президентом-правительством,избранным своим народом,Сирией,сирийцами-Башаром Асадом.Сирия будет дружественной к Русским православным христианам,к России Русской православной христианской,народу России Русской православной христианской.И в Сирии-будут Русские военные базы и Русские войска и больше ничьи.А если Сирия захочет-то попросится в состав России Русской православной,позже. И никаких американцев,СШа,Турции и других всех прочих-в Сирии не будет.
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  20. Беларусь это Россия Сегодня, 23:00
    Цитата: Громобой
    США требуется максимально обезопасить своих опорных союзников в регионе и создать им наибольшую выгоду ,поэтому Асад их никак устраивать не может(слишком податлив иранскому и русскому влиянию).Ответ ,к.г. на поверхности и поэтому мнение товарища Лаврова скорее всего будет проигнорировано американской стороной.Даже не представляю в сложившейся обстановке ситуацию,чтобы американскую сторону можно было привлечь к ответу и заставить пойти на уступки.Ну,если только взвод их рейнджеров удастся Асаду захватить,но это слишком фантастичный вариант,т.к. такой толпой они в пекло не суются.Значит кровавая борьба за Сирию будет продолжена и политического решения я не вижу.А вы?

    Асаду-просто надо убивать американцев в Сирии.Вот и всё решение.А рыпнется на его США-тут Россия поможет по всем каналам,вплоть военной силой.
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  21. Беларусь это Россия Сегодня, 23:02
    Цитата: Каштан
    Цитата: Chertt
    У Лаврова было время "делать заявления", теперь, похоже, время Шойгу

    Учитывая, что ответа от России никакого не будет(ибо не та весовая категория), США разделит Сирию без особых проблем.
    Лавров как дипломат пустышка, говорит он хорошо, красноречиво, но это все ничего не стоит.
    Вот сказал он это зря, это все равно, что признал поражение.

    США-похоронят в Сирии без особых проблем. Не та категория у США-чтобы бодаться с Россией Русской православной христианской,Русскими православными христианами,народом России Русской православной христианской.
    Беларусь это Россия
  22. Беларусь это Россия Сегодня, 23:06
    Цитата: Ныробский
    До прихода "демократии" Сирия была светским государством в котором нормально уживались все национальности не зависимо от вероисповедания. Если бы Асад, был так ненавистен народу Сирии, он не продержался бы в течение 6 лет войны. За него просто не пошли бы воевать. Кстати, в сирийской армии в одном подразделении зачастую служат и мусульмане и христиане.

    Вот,вот.Не продержался бы Асад если бы его народ Сирии сирийцы не поддержали бы,если бы не были за него,за Асада!
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