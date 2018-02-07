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Сергей Лавров: США хотят раздела Сирии
Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление по поводу американских планов в отношении Сирийской Арабской Республики. По словам главы МИД РФ, США вынашивают планы по разделу Сирии. РИА Новости приводит заявление Лаврова:
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в США уже не говорят о том, что их главная цель в САР – победа над террористами ИГИЛ (*запрещено в РФ). Теперь, в США заявляют, что нацелены на поиск пути политического урегулирования. При этом Вашингтон единственным вариантом «урегулирования» видит смещение с поста президента САР Башара Асада.
Сергей Лавров:
Напомним, что на территории САР находятся несколько американских военных баз. Одна из них - в Эт-Танфе, который не раз фигурировал в сводках о переброске туда уцелевших в боях с САА боевиков для дальнейшей подготовки. Ещё одна база (помимо) прочих находится на севере САР в районе Манбиджа. Вашингтон в этой связи призывает Турцию воздержаться от атак этой территории, чтобы боевые действия не перетекли в столкновения с американскими военнослужащими. В Анкаре сегодня заявили, что обсуждать военную операцию на севере САР с Вашингтоном не намерены.
В Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны. Планы фактического раздела Сирии существуют, мы об этом знаем. Москва задаст вопрос Вашингтону, как он себе представляет раздел Сирии.
По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, в США уже не говорят о том, что их главная цель в САР – победа над террористами ИГИЛ (*запрещено в РФ). Теперь, в США заявляют, что нацелены на поиск пути политического урегулирования. При этом Вашингтон единственным вариантом «урегулирования» видит смещение с поста президента САР Башара Асада.
Сергей Лавров:
То, что США заигрывают с различными сегментами сирийского общества, которые противостоят, в том числе с оружием в руках, правительству, приводит к очень опасным результатам.
Напомним, что на территории САР находятся несколько американских военных баз. Одна из них - в Эт-Танфе, который не раз фигурировал в сводках о переброске туда уцелевших в боях с САА боевиков для дальнейшей подготовки. Ещё одна база (помимо) прочих находится на севере САР в районе Манбиджа. Вашингтон в этой связи призывает Турцию воздержаться от атак этой территории, чтобы боевые действия не перетекли в столкновения с американскими военнослужащими. В Анкаре сегодня заявили, что обсуждать военную операцию на севере САР с Вашингтоном не намерены.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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