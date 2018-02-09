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Тень Олимпиады
Проблемы, возникшие у российских спортсменов-олимпийцев (и не только олимпийцев), известны сегодня всем и каждому. История такая бесконечная — «антидопинговая». Где честная WADA из последних сил борется с злоупотреблениями допингом именно в России…
Тут отступление небольшое хочется сделать — про борьбу и «борьбу» государственных и квазигосударственных структур с некоторыми злоупотреблениями. Естественно, что, например, бизнес никогда сам по себе не будет соблюдать все законы, правила и ограничения. Ни в России, ни в Германии, ни в США. Утопия это — про «социально ответственный бизнес». Но сами по себе «методы контроля» (и мы это хорошо знаем) превращаются в способы кошмарить этот самый бизнес.
Как легко согласится любой практик из этой сферы, нет такого понятия: полностью «белая» фирма. Ну невозможно это. Физически. Те или иные нарушения есть всегда и у всех. Вот, говорите, именно у вас таковых нарушений нет? Гарантия 100 %? А если найдём?
Несовершенство законодательной базы, классическое несоответствие «теории и практики», да много чего… То же самое можно сказать про нарушение/строгое соблюдение ПДД, да много про что. То есть рассуждая чисто цинически: не может такого быть, чтобы в конкурентном виде деятельности (высококонкурентном!), каким является международный спорт, некое государство решило всех «обмануть» (если мягко выражаться) и какими-то кривыми путями обеспечить победу.
При том, что большинство основных конкурентов чисты перед законом аки первый снег в Заполярье. Не бывает так. Вот не влезая в тщательное разглядывание «поцарапанных при вскрытии/непоцарапанных при вскрытии баночек с мочой» можно смело делать подобный вывод. Не бывает так. Конкуренты возмутятся. Никто не любит, когда его держат за лоха.
Насчёт «чистых» и «нечистых» спортсменов мирового уровня, я думаю, тоже все в курсе: с определённой стадии (вроде как КМС) без «химии» прогресс невозможен. Да и что нам этот «олимпийский спорт» по большому счёту? Какая разница, кто быстрее пробежал дистанцию или дальше прыгнул? Вам-то что с того? Количество олимпийских медалей? Ну и кому от этого жарко? Кому холодно?
Если серьёзно, то олимпийский спорт давно, а по факту ещё со времён Пьера де Кубертена был очень тесно завязан на Большую Политику. И даже во времена древних эллинов, кои считали время по олимпиадам… А вот ту самую большую политику игнорировать никак нельзя. Понятно, что, например, российские футболисты не имеют никаких шансов на серьёзный результат на чемпионате мира в России. Суть дела это не меняет.
Тут важен не столько спортивный результат, сколько политический. Именно поэтому американцы изо всех сил срывали Олимпиаду-1980 в Москве. И дело было не в медалях и рекордах, для них проведение «большого спортивного праздника» в СССР было категорически неприемлемо по причинам чисто политическим.
И китайцы в 2008 году хлебнули лиха: на них резко увеличилось политическое давление, обострилась ситуация с уйгурами и на Тибете, активизировались «борцуны» за права прямоходящих… Дело было не в «спорте больших достижений», а в политике. Нет, спортивные достижения советских/китайских спортсменов на домашних Олимпиадах никто не отменял. Но Олимпиада — слишком серьёзная штука с чисто политической точки зрения… Такие дела, ребята.
То, что большой спорт — это большой бизнес, говорят везде и постоянно, но столь же очевидно, что большой спорт сегодня — это большая политика. Именно с этой точки зрения и имеет смысл рассматривать происходящее. Тогда очень многое становится понятно. Просто иногда у нас сетуют на неких редисок, по непонятным/коньюктурным причинам желающим испортить «большой спортивный праздник». Наивно это, уж если откровенно второсортное/популярное у отчаянных домохозяек Евровидение превратили в площадку для политических игр, то что уж тут говорить об Олимпиаде в России/Бразилии/Корее или о Чемпионате мира по футболу.
Удивляться тут нечему: политические игры тут фактически неизбежны. Происходящие вокруг российских спортсменов «скандалы» к самим спортсменам практически никакого отношения не имеют, да и к сфере спорта тоже. Скандалы вокруг функционеров ФИФА абсолютно аналогично никакого отношения к спорту не имеют.
Все эти разборки, так сказать, привнесены в спорт извне. Причина заключается как раз в том, что конфликт в Сирии/евроинтеграция Украины пошли не совсем так, как оно первоначально планировалось. Ещё раз: ну какая вам, собственно, разница, кто и за сколько пробежит сто метров? Вам-то что с того? России в целом? Пропаганда «здорового образа жизни»? Ну-ну.
Вообще всё происходящее как нельзя лучше характеризует наших оппонентов и их психологию. Нет для них какой-то одной «сферы политики», другой «сферы культуры», там третьей «сферы спорта», ну и так далее: совершенствование законодательства, борьба с наркотрафиком, межпарламентское сотрудничество…
Нет у них ничего подобного и близко. Мы таки постоянно удивляемся, почему конфликт в какой-то одной сфере немедленно захватывает все направления взаимодействия: почему разногласия по Сирии/Украине неизбежно ведут к разрыву не только коммерческих контрактов, но и приводят к прекращению сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
Непонятно это как-то, неясно. С нашей-то точки зрения, мир гораздо сложнее и многообразнее. Но это как раз с нашей точки зрения. Смотрел как-то видео на иностранном языке про историю Ватикана, так вот что интересно: там открытым текстом и даже так выпукло (хотя и кратко) описывалось сотрудничество Святого Престола с ЦРУ в борьбе… с «советской угрозой». Абсолютно ничего не стесняясь.
Без всякого там смущения. Хотя для российского человека достаточно дико всё это звучит. Но это для нас. У наших оппонентов видение мира несколько иное: руководством ставится задача, и все доступные ресурсы должны быть брошены на решение той самой задачи. Не считаясь ни с чем. Какие-то «сантименты» тут не допускаются в принципе. При этом что полезно, то и морально… Если надо, то используется спорт, кинематограф, религия, гуманитарные организации, экологические.
Вот любят у нас, и не только у нас, «петь военные песни» о некоей безграничной «свободе», характеризующей западную культуру. Однако, когда тысячи и десятки тысяч журналистов, телеведущих, политиков, активистов, бизнесменов и телезвёзд одновременно высказывают одну и ту же точку зрения, это не может не наводить на невесёлые размышления о подлинной степени «свобод».
Помните, как любят некоторые «стебаться» над избирательной цифрой в 99,9%? Автору же представляется не менее удивительным, как практически по любому очень сложному вопросу, затрагивающему будущее «всей цивилизации», практически у всех «активных граждан» в Свободном Мире существует только одна (правильная!) точка зрения. Нет, споры как бы присутствуют, но это, скорее «борьба хорошего с лучшим».
Может быть, я чего-то пропустил, но вот никак не наблюдается тот самый «плюрализм мнений», скорее уж «демократический централизм». Это всё, скорее, не насчёт того самого спорта, который «мир», а насчёт возможности нахождения неких «компромиссов». Наша стратегическая проблема в том, что мы «по умолчанию» стремимся к некоему «балансу», некоему «мирному сосуществованию», они же стремятся к победе. Любой ценой. Победа оправдывает всё, и победитель получает всё. Такая вот логика.
В своё время именно Рональд Рейган очень жёстко высказался по политике «мирного сосуществования», которую настойчиво пытались продвигать «кремлёвские мудрецы». Просто-напросто для них эта «опция» недоступна. Им это непонятно. У них, понимаете ли, жизнь очень и очень интересная — вся жизнь для них это борьба не на жизнь, а на смерть.
Любые действия «оппонента» они воспринимают именно в таком ключе. То есть если для советских руководителей «мирное сосуществование» было вполне логичной целью, то американцы воспринимали ситуацию куда проще и драматичней: или мы их, или они нас. Поэтому многие наши действия им непонятны, а, соответственно, наши действия непонятны им. Базовая логика очень различная.
Знаете, люди есть такие «целеустремлённые», которые вот уж если им чего надо, то пытаются абсолютно любой ценой это получить и ни перед чем не останавливаются. Вот в российской и англосаксонской культуре к таким людям отношение очень разное. Вообще, как ни странно, в русском и английском языке слово «агрессивный» несёт очень разный оценочный смысл. У них он позитивный, если что.
И как раз у них нет чёткой грани (как в российской политической культуре) между миром и войной. То есть воевать они, допустим, могут и не очень хорошо, зато они готовы это делать практически непрерывно. И вот эти их (достаточно странные и неприемлемые) действия как в спорте, так и в политике на самом деле объясняются достаточно просто: «на войне как на войне…» А война, по их представлению, идёт постоянно.
Поэтому с их точки зрения наша неготовность «воевать непрерывно» означает «глупость и слабость». То есть вот эти самые «допинговые скандалы» — это всего-навсего продолжение их политики другими средствами. В другой сфере. Обижаться тут не на что: они так устроены. Они (эти самые англосаксы и те, на кого они влияют) мыслят очень своеобразно. То есть после объявления войны они могут и не воевать с откровенным врагом («Странная война»), а вот после окончания большой войны в Европе они могут готовиться к нападению на вчерашнего союзника (операция «Немыслимое»).
Абсолютно другой подход к войне и миру (настоящая война может начинаться после войны официальной). У нас их за это ругают и критикуют, но это не «искалеченная лошадь — это верблюд». Для них это нормально, и их надо воспринимать такими, какие они есть.
Для нас Олимпийские игры — это своего рода отдушина, возможность переключиться на достаточно бессмысленные с точки зрения практической ценности «забеги» и «запрыги», но это для нас. Для них это ещё один фронт боевых действий. А откровенная аморальность их действий в данной сфере оправдывается как раз тем, что «на войне всё позволено».
Кстати, вот это самое отстранение российской команды по факту, как ни странно, новость весьма положительная. Во-первых, после этого уже невозможно делать вид, что есть некие разногласия с Западом, но в целом мы можем найти общий язык. Они не хотят этого делать, причём весьма демонстративно. Ещё раз, прошу, конечно, прощения у спортсменов, но смысл всех этих «золотых и серебряных медалей» весьма относителен. Вот провал в науке — это серьёзно… а профессиональный спорт, ну это не так критично. Да по барабану, кто там первый пришёл к финишу.
И тем не менее, даже эта нелепая сфера человеческой деятельности используется именно для жёсткого противостояния. Во-вторых, это решение МОК имеет серьёзные последствия для российского внешнеполитического курса. Ну невозможно никак на это не реагировать. В стране не поймут. Вот принято думать, что первый человек в стране что хочет, то и ворочает… однако это не просто не так, это как раз строго наоборот! Вот как раз рядовой гражданин гораздо более свободен в своих поступках.
А вот это самое решение МОК автоматически закрывает для российского руководства часть возможных внешнеполитических решений. Какой спорт? Какой допинг? Чистая политика! Естественно, после Рио де Жанейро и теперь уже Пхенчхана возникает большой вопрос: а как вообще строить отношения с Олимпийским движением и МОК? Вообще-то это всё стоит больших (очень больших денег), и к «здоровью нации» имеет отношение чуть меньше, чем никакое.
Олимпийское движение стало мировым мегашоу после ВМВ на фоне противостояния спортсменов двух сверхдержав. Было время, когда Олимпийские игры мало что значили. Политическая идея Олимпийского движения заключалась именно в «преодолении барьеров». Чего сегодня не наблюдается никак. И что с этим со всем делать?
То есть российские власти оказываются в ситуации цугцванга: участие в Олимпийском движении влечёт громадные расходы, но не приносит сегодня практически никаких политических дивидендов… кроме проблем. Бесконечно извиняться и просить прощения тоже не получится: данная позиция встречает внутри страны всё меньше понимания.
Тут надо понимать, что сегодня (в отличие от Древней Греции) олимпийский спорт — это не дело/расходы неких частных лиц. Если государство финансирует подготовку спортсменов, то оно имеет право видеть свой флаг и слышать свой гимн на этих самых Играх. Иначе какой смысл? Нейтральный флаг? Замечательно! Если бы ещё МОК компенсировал России подготовку тех самых спортсменов, то всё бы было просто великолепно.
Как мы все уже заметили, в последние три-четыре года серьёзно поменялась и внешняя, и внутренняя политика России, произошёл качественный сдвиг. И вот теперь Пхенчхан. И ведь нет «хороших», «компромиссных» решений. По сути дела МОК их России не оставил. И проблема, как уже было сказано, носит не спортивный, а как раз чисто политический характер.
Даже полномасштабное участие всех российских спортсменов под нейтральным флагом никак эту проблему не решает. Мы опять имеем своего рода «вилку». То есть «спортивный» комитет, по сути дела, встал в международном конфликте на одну сторону. И прекрасно себя чувствует. Самое смешное, что Олимпиада будет проходить на Корейском полуострове, где, так сказать, «ситуация на грани взрыва», а от России во многом зависит мирный выход из данной ситуации.
И по факту МОК аккуратно «подбрасывает полешки» в огонь конфликта, прикрываясь «необходимостью борьбы за чистоту спорта». Идея, что «пусть погибнет всё, но восторжествует справедливость», безусловно, очень красива, но вряд ли способна вдохновить сеульских политиков. Вряд ли их устроит такой вот «исход». Если кто не помнит, то перед Олимпиадой в Рио в Бразилии началась волна массовых беспорядков. Совпало так. Олимпиада в Сочи совпала с украинским конфликтом. Олимпиада в Пекине — с грузинским. Тревожная такая тенденция. Что-то будет в Корее?
Так что перспективы международного Олимпийского движения, как бы это сказать, весьма и весьма туманны. А смысл? Вкладывать тучу денег и потом перед самой Олимпиадой получать от ворот поворот? Если Игры превращаются в чью-то политическую игрушку (а именно это сейчас и происходит), то проще от них отказаться. А так, конечно забавно замешательство наших чиновников, они-то были настроены на международное сотрудничество… И даже госпожа Исинбаева, увидевшая в решении МОК положительные моменты…
Не видно таких моментов, абсолютно. Большинству россиян абсолютно неинтересно финансировать «чужой праздник жизни под чужими флагами». Естественно, что для тех, кто лично на это самое Движение завязан, ситуация тяжёлая, но вот для всех остальных всё не так однозначно. Рио можно было «спустить на тормозах». А вот с Кореей уже так не получится. Надо уже что-то решать. Иначе и избиратель не поймёт и зарубежная «общественность».
Конечно неприятно, что Олимпиада стала мелкой разменной монетой, но что делать? Если МОК не хочет/не желает обеспечить хотя бы видимость объективности, то продолжать с ним играть в какие-то игры просто опасно. Это как российское государство очень долго обвиняли в том, что нет условий для бизнеса, так как всё непредсказуемо абсолютно и меняется как на войне.
С МОК мы имеем нечто очень подобное. То есть дело затратное, но абсолютно непредсказуемое по весьма далёким от спорта причинам. Как это ни парадоксально прозвучит для распропагандированного олимпийской символикой советского человека, но все эти «олимпиады» большинству населения планеты «вообще никуда не упёрлись». Олимпиада в Рио это очень наглядно показала. Бразильцам было откровенно «плевать», причём как руководству, так и простым гражданам.
Вот нам это понять достаточно сложно, но весь этот олимпийский пафос (мы то жили за железным занавесом!) для большинства населения планеты абсолютно безразличен. Есть оно, нет его… Живя в СССР-е Брежнева можно было всерьёз полагать, что вся международная жизнь вертится в год Олимпиады вокруг олимпийских колец. Утверждать так сегодня по меньшей мере странно. Не вертится (мы проверяли).
Парадокс заключается и в том, что те же самые Соединённые Штаты (если исходить из последнего опыта) могут поматросить Олимпийское движение, поматросить… а потом и кинуть со всем, присущим им цинизмом. Удовлетворив предварительно все свои политические «хотелки». В любом случае — вопрос не спортивный, а чистой воды политический. Что будет страшного (катастрофического!) если Россия на время покинет «олимпийское движение»? Нам обязательно там присутствовать и иначе никак?
Ведь может как раз получиться как с Украиной/украинской газовой трубой: как только Россия пустит весь газ в обход этой замечательной страны, интерес к ней США упадёт практически до нуля. Проскочила информация, что уже сегодня, выбив Россию с Олимпиады, США рассматривали даже возможность отказа от поездки нац. команды по причинам высоких военных рисков. В любом случае ситуация, когда некие мутные «олимпионики» приезжают в Москву, и в стиле ордынских послов что-то там требуют и угрожают, нормальной считаться не может.
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Спорт, который вне политики
Автор: Олег Егоров
Использованы фотографии: editor.tkgorod.ru
Проблемы, возникшие у российских спортсменов-олимпийцев (и не только олимпийцев), известны сегодня всем и каждому. История такая бесконечная — «антидопинговая». Где честная WADA из последних сил борется с злоупотреблениями допингом именно в России…
Тут отступление небольшое хочется сделать — про борьбу и «борьбу» государственных и квазигосударственных структур с некоторыми злоупотреблениями. Естественно, что, например, бизнес никогда сам по себе не будет соблюдать все законы, правила и ограничения. Ни в России, ни в Германии, ни в США. Утопия это — про «социально ответственный бизнес». Но сами по себе «методы контроля» (и мы это хорошо знаем) превращаются в способы кошмарить этот самый бизнес.
Как легко согласится любой практик из этой сферы, нет такого понятия: полностью «белая» фирма. Ну невозможно это. Физически. Те или иные нарушения есть всегда и у всех. Вот, говорите, именно у вас таковых нарушений нет? Гарантия 100 %? А если найдём?
Несовершенство законодательной базы, классическое несоответствие «теории и практики», да много чего… То же самое можно сказать про нарушение/строгое соблюдение ПДД, да много про что. То есть рассуждая чисто цинически: не может такого быть, чтобы в конкурентном виде деятельности (высококонкурентном!), каким является международный спорт, некое государство решило всех «обмануть» (если мягко выражаться) и какими-то кривыми путями обеспечить победу.
При том, что большинство основных конкурентов чисты перед законом аки первый снег в Заполярье. Не бывает так. Вот не влезая в тщательное разглядывание «поцарапанных при вскрытии/непоцарапанных при вскрытии баночек с мочой» можно смело делать подобный вывод. Не бывает так. Конкуренты возмутятся. Никто не любит, когда его держат за лоха.
Насчёт «чистых» и «нечистых» спортсменов мирового уровня, я думаю, тоже все в курсе: с определённой стадии (вроде как КМС) без «химии» прогресс невозможен. Да и что нам этот «олимпийский спорт» по большому счёту? Какая разница, кто быстрее пробежал дистанцию или дальше прыгнул? Вам-то что с того? Количество олимпийских медалей? Ну и кому от этого жарко? Кому холодно?
Если серьёзно, то олимпийский спорт давно, а по факту ещё со времён Пьера де Кубертена был очень тесно завязан на Большую Политику. И даже во времена древних эллинов, кои считали время по олимпиадам… А вот ту самую большую политику игнорировать никак нельзя. Понятно, что, например, российские футболисты не имеют никаких шансов на серьёзный результат на чемпионате мира в России. Суть дела это не меняет.
Тут важен не столько спортивный результат, сколько политический. Именно поэтому американцы изо всех сил срывали Олимпиаду-1980 в Москве. И дело было не в медалях и рекордах, для них проведение «большого спортивного праздника» в СССР было категорически неприемлемо по причинам чисто политическим.
И китайцы в 2008 году хлебнули лиха: на них резко увеличилось политическое давление, обострилась ситуация с уйгурами и на Тибете, активизировались «борцуны» за права прямоходящих… Дело было не в «спорте больших достижений», а в политике. Нет, спортивные достижения советских/китайских спортсменов на домашних Олимпиадах никто не отменял. Но Олимпиада — слишком серьёзная штука с чисто политической точки зрения… Такие дела, ребята.
То, что большой спорт — это большой бизнес, говорят везде и постоянно, но столь же очевидно, что большой спорт сегодня — это большая политика. Именно с этой точки зрения и имеет смысл рассматривать происходящее. Тогда очень многое становится понятно. Просто иногда у нас сетуют на неких редисок, по непонятным/коньюктурным причинам желающим испортить «большой спортивный праздник». Наивно это, уж если откровенно второсортное/популярное у отчаянных домохозяек Евровидение превратили в площадку для политических игр, то что уж тут говорить об Олимпиаде в России/Бразилии/Корее или о Чемпионате мира по футболу.
Удивляться тут нечему: политические игры тут фактически неизбежны. Происходящие вокруг российских спортсменов «скандалы» к самим спортсменам практически никакого отношения не имеют, да и к сфере спорта тоже. Скандалы вокруг функционеров ФИФА абсолютно аналогично никакого отношения к спорту не имеют.
Все эти разборки, так сказать, привнесены в спорт извне. Причина заключается как раз в том, что конфликт в Сирии/евроинтеграция Украины пошли не совсем так, как оно первоначально планировалось. Ещё раз: ну какая вам, собственно, разница, кто и за сколько пробежит сто метров? Вам-то что с того? России в целом? Пропаганда «здорового образа жизни»? Ну-ну.
Вообще всё происходящее как нельзя лучше характеризует наших оппонентов и их психологию. Нет для них какой-то одной «сферы политики», другой «сферы культуры», там третьей «сферы спорта», ну и так далее: совершенствование законодательства, борьба с наркотрафиком, межпарламентское сотрудничество…
Нет у них ничего подобного и близко. Мы таки постоянно удивляемся, почему конфликт в какой-то одной сфере немедленно захватывает все направления взаимодействия: почему разногласия по Сирии/Украине неизбежно ведут к разрыву не только коммерческих контрактов, но и приводят к прекращению сотрудничества в области борьбы с терроризмом.
Непонятно это как-то, неясно. С нашей-то точки зрения, мир гораздо сложнее и многообразнее. Но это как раз с нашей точки зрения. Смотрел как-то видео на иностранном языке про историю Ватикана, так вот что интересно: там открытым текстом и даже так выпукло (хотя и кратко) описывалось сотрудничество Святого Престола с ЦРУ в борьбе… с «советской угрозой». Абсолютно ничего не стесняясь.
Без всякого там смущения. Хотя для российского человека достаточно дико всё это звучит. Но это для нас. У наших оппонентов видение мира несколько иное: руководством ставится задача, и все доступные ресурсы должны быть брошены на решение той самой задачи. Не считаясь ни с чем. Какие-то «сантименты» тут не допускаются в принципе. При этом что полезно, то и морально… Если надо, то используется спорт, кинематограф, религия, гуманитарные организации, экологические.
Вот любят у нас, и не только у нас, «петь военные песни» о некоей безграничной «свободе», характеризующей западную культуру. Однако, когда тысячи и десятки тысяч журналистов, телеведущих, политиков, активистов, бизнесменов и телезвёзд одновременно высказывают одну и ту же точку зрения, это не может не наводить на невесёлые размышления о подлинной степени «свобод».
Помните, как любят некоторые «стебаться» над избирательной цифрой в 99,9%? Автору же представляется не менее удивительным, как практически по любому очень сложному вопросу, затрагивающему будущее «всей цивилизации», практически у всех «активных граждан» в Свободном Мире существует только одна (правильная!) точка зрения. Нет, споры как бы присутствуют, но это, скорее «борьба хорошего с лучшим».
Может быть, я чего-то пропустил, но вот никак не наблюдается тот самый «плюрализм мнений», скорее уж «демократический централизм». Это всё, скорее, не насчёт того самого спорта, который «мир», а насчёт возможности нахождения неких «компромиссов». Наша стратегическая проблема в том, что мы «по умолчанию» стремимся к некоему «балансу», некоему «мирному сосуществованию», они же стремятся к победе. Любой ценой. Победа оправдывает всё, и победитель получает всё. Такая вот логика.
В своё время именно Рональд Рейган очень жёстко высказался по политике «мирного сосуществования», которую настойчиво пытались продвигать «кремлёвские мудрецы». Просто-напросто для них эта «опция» недоступна. Им это непонятно. У них, понимаете ли, жизнь очень и очень интересная — вся жизнь для них это борьба не на жизнь, а на смерть.
Любые действия «оппонента» они воспринимают именно в таком ключе. То есть если для советских руководителей «мирное сосуществование» было вполне логичной целью, то американцы воспринимали ситуацию куда проще и драматичней: или мы их, или они нас. Поэтому многие наши действия им непонятны, а, соответственно, наши действия непонятны им. Базовая логика очень различная.
Знаете, люди есть такие «целеустремлённые», которые вот уж если им чего надо, то пытаются абсолютно любой ценой это получить и ни перед чем не останавливаются. Вот в российской и англосаксонской культуре к таким людям отношение очень разное. Вообще, как ни странно, в русском и английском языке слово «агрессивный» несёт очень разный оценочный смысл. У них он позитивный, если что.
И как раз у них нет чёткой грани (как в российской политической культуре) между миром и войной. То есть воевать они, допустим, могут и не очень хорошо, зато они готовы это делать практически непрерывно. И вот эти их (достаточно странные и неприемлемые) действия как в спорте, так и в политике на самом деле объясняются достаточно просто: «на войне как на войне…» А война, по их представлению, идёт постоянно.
Поэтому с их точки зрения наша неготовность «воевать непрерывно» означает «глупость и слабость». То есть вот эти самые «допинговые скандалы» — это всего-навсего продолжение их политики другими средствами. В другой сфере. Обижаться тут не на что: они так устроены. Они (эти самые англосаксы и те, на кого они влияют) мыслят очень своеобразно. То есть после объявления войны они могут и не воевать с откровенным врагом («Странная война»), а вот после окончания большой войны в Европе они могут готовиться к нападению на вчерашнего союзника (операция «Немыслимое»).
Абсолютно другой подход к войне и миру (настоящая война может начинаться после войны официальной). У нас их за это ругают и критикуют, но это не «искалеченная лошадь — это верблюд». Для них это нормально, и их надо воспринимать такими, какие они есть.
Для нас Олимпийские игры — это своего рода отдушина, возможность переключиться на достаточно бессмысленные с точки зрения практической ценности «забеги» и «запрыги», но это для нас. Для них это ещё один фронт боевых действий. А откровенная аморальность их действий в данной сфере оправдывается как раз тем, что «на войне всё позволено».
Кстати, вот это самое отстранение российской команды по факту, как ни странно, новость весьма положительная. Во-первых, после этого уже невозможно делать вид, что есть некие разногласия с Западом, но в целом мы можем найти общий язык. Они не хотят этого делать, причём весьма демонстративно. Ещё раз, прошу, конечно, прощения у спортсменов, но смысл всех этих «золотых и серебряных медалей» весьма относителен. Вот провал в науке — это серьёзно… а профессиональный спорт, ну это не так критично. Да по барабану, кто там первый пришёл к финишу.
И тем не менее, даже эта нелепая сфера человеческой деятельности используется именно для жёсткого противостояния. Во-вторых, это решение МОК имеет серьёзные последствия для российского внешнеполитического курса. Ну невозможно никак на это не реагировать. В стране не поймут. Вот принято думать, что первый человек в стране что хочет, то и ворочает… однако это не просто не так, это как раз строго наоборот! Вот как раз рядовой гражданин гораздо более свободен в своих поступках.
А вот это самое решение МОК автоматически закрывает для российского руководства часть возможных внешнеполитических решений. Какой спорт? Какой допинг? Чистая политика! Естественно, после Рио де Жанейро и теперь уже Пхенчхана возникает большой вопрос: а как вообще строить отношения с Олимпийским движением и МОК? Вообще-то это всё стоит больших (очень больших денег), и к «здоровью нации» имеет отношение чуть меньше, чем никакое.
Олимпийское движение стало мировым мегашоу после ВМВ на фоне противостояния спортсменов двух сверхдержав. Было время, когда Олимпийские игры мало что значили. Политическая идея Олимпийского движения заключалась именно в «преодолении барьеров». Чего сегодня не наблюдается никак. И что с этим со всем делать?
То есть российские власти оказываются в ситуации цугцванга: участие в Олимпийском движении влечёт громадные расходы, но не приносит сегодня практически никаких политических дивидендов… кроме проблем. Бесконечно извиняться и просить прощения тоже не получится: данная позиция встречает внутри страны всё меньше понимания.
Тут надо понимать, что сегодня (в отличие от Древней Греции) олимпийский спорт — это не дело/расходы неких частных лиц. Если государство финансирует подготовку спортсменов, то оно имеет право видеть свой флаг и слышать свой гимн на этих самых Играх. Иначе какой смысл? Нейтральный флаг? Замечательно! Если бы ещё МОК компенсировал России подготовку тех самых спортсменов, то всё бы было просто великолепно.
Как мы все уже заметили, в последние три-четыре года серьёзно поменялась и внешняя, и внутренняя политика России, произошёл качественный сдвиг. И вот теперь Пхенчхан. И ведь нет «хороших», «компромиссных» решений. По сути дела МОК их России не оставил. И проблема, как уже было сказано, носит не спортивный, а как раз чисто политический характер.
Даже полномасштабное участие всех российских спортсменов под нейтральным флагом никак эту проблему не решает. Мы опять имеем своего рода «вилку». То есть «спортивный» комитет, по сути дела, встал в международном конфликте на одну сторону. И прекрасно себя чувствует. Самое смешное, что Олимпиада будет проходить на Корейском полуострове, где, так сказать, «ситуация на грани взрыва», а от России во многом зависит мирный выход из данной ситуации.
И по факту МОК аккуратно «подбрасывает полешки» в огонь конфликта, прикрываясь «необходимостью борьбы за чистоту спорта». Идея, что «пусть погибнет всё, но восторжествует справедливость», безусловно, очень красива, но вряд ли способна вдохновить сеульских политиков. Вряд ли их устроит такой вот «исход». Если кто не помнит, то перед Олимпиадой в Рио в Бразилии началась волна массовых беспорядков. Совпало так. Олимпиада в Сочи совпала с украинским конфликтом. Олимпиада в Пекине — с грузинским. Тревожная такая тенденция. Что-то будет в Корее?
Так что перспективы международного Олимпийского движения, как бы это сказать, весьма и весьма туманны. А смысл? Вкладывать тучу денег и потом перед самой Олимпиадой получать от ворот поворот? Если Игры превращаются в чью-то политическую игрушку (а именно это сейчас и происходит), то проще от них отказаться. А так, конечно забавно замешательство наших чиновников, они-то были настроены на международное сотрудничество… И даже госпожа Исинбаева, увидевшая в решении МОК положительные моменты…
Не видно таких моментов, абсолютно. Большинству россиян абсолютно неинтересно финансировать «чужой праздник жизни под чужими флагами». Естественно, что для тех, кто лично на это самое Движение завязан, ситуация тяжёлая, но вот для всех остальных всё не так однозначно. Рио можно было «спустить на тормозах». А вот с Кореей уже так не получится. Надо уже что-то решать. Иначе и избиратель не поймёт и зарубежная «общественность».
Конечно неприятно, что Олимпиада стала мелкой разменной монетой, но что делать? Если МОК не хочет/не желает обеспечить хотя бы видимость объективности, то продолжать с ним играть в какие-то игры просто опасно. Это как российское государство очень долго обвиняли в том, что нет условий для бизнеса, так как всё непредсказуемо абсолютно и меняется как на войне.
С МОК мы имеем нечто очень подобное. То есть дело затратное, но абсолютно непредсказуемое по весьма далёким от спорта причинам. Как это ни парадоксально прозвучит для распропагандированного олимпийской символикой советского человека, но все эти «олимпиады» большинству населения планеты «вообще никуда не упёрлись». Олимпиада в Рио это очень наглядно показала. Бразильцам было откровенно «плевать», причём как руководству, так и простым гражданам.
Вот нам это понять достаточно сложно, но весь этот олимпийский пафос (мы то жили за железным занавесом!) для большинства населения планеты абсолютно безразличен. Есть оно, нет его… Живя в СССР-е Брежнева можно было всерьёз полагать, что вся международная жизнь вертится в год Олимпиады вокруг олимпийских колец. Утверждать так сегодня по меньшей мере странно. Не вертится (мы проверяли).
Парадокс заключается и в том, что те же самые Соединённые Штаты (если исходить из последнего опыта) могут поматросить Олимпийское движение, поматросить… а потом и кинуть со всем, присущим им цинизмом. Удовлетворив предварительно все свои политические «хотелки». В любом случае — вопрос не спортивный, а чистой воды политический. Что будет страшного (катастрофического!) если Россия на время покинет «олимпийское движение»? Нам обязательно там присутствовать и иначе никак?
Ведь может как раз получиться как с Украиной/украинской газовой трубой: как только Россия пустит весь газ в обход этой замечательной страны, интерес к ней США упадёт практически до нуля. Проскочила информация, что уже сегодня, выбив Россию с Олимпиады, США рассматривали даже возможность отказа от поездки нац. команды по причинам высоких военных рисков. В любом случае ситуация, когда некие мутные «олимпионики» приезжают в Москву, и в стиле ордынских послов что-то там требуют и угрожают, нормальной считаться не может.
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Автор: Олег Егоров
Использованы фотографии: editor.tkgorod.ru
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