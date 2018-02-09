11:44 09 февраля
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Тень Олимпиады



Проблемы, возникшие у российских спортсменов-олимпийцев (и не только олимпийцев), известны сегодня всем и каждому. История такая бесконечная — «антидопинговая». Где честная WADA из последних сил борется с злоупотреблениями допингом именно в России…

Тут отступление небольшое хочется сделать — про борьбу и «борьбу» государственных и квазигосударственных структур с некоторыми злоупотреблениями. Естественно, что, например, бизнес никогда сам по себе не будет соблюдать все законы, правила и ограничения. Ни в России, ни в Германии, ни в США. Утопия это — про «социально ответственный бизнес». Но сами по себе «методы контроля» (и мы это хорошо знаем) превращаются в способы кошмарить этот самый бизнес.


Как легко согласится любой практик из этой сферы, нет такого понятия: полностью «белая» фирма. Ну невозможно это. Физически. Те или иные нарушения есть всегда и у всех. Вот, говорите, именно у вас таковых нарушений нет? Гарантия 100 %? А если найдём?

Несовершенство законодательной базы, классическое несоответствие «теории и практики», да много чего… То же самое можно сказать про нарушение/строгое соблюдение ПДД, да много про что. То есть рассуждая чисто цинически: не может такого быть, чтобы в конкурентном виде деятельности (высококонкурентном!), каким является международный спорт, некое государство решило всех «обмануть» (если мягко выражаться) и какими-то кривыми путями обеспечить победу.

При том, что большинство основных конкурентов чисты перед законом аки первый снег в Заполярье. Не бывает так. Вот не влезая в тщательное разглядывание «поцарапанных при вскрытии/непоцарапанных при вскрытии баночек с мочой» можно смело делать подобный вывод. Не бывает так. Конкуренты возмутятся. Никто не любит, когда его держат за лоха.

Насчёт «чистых» и «нечистых» спортсменов мирового уровня, я думаю, тоже все в курсе: с определённой стадии (вроде как КМС) без «химии» прогресс невозможен. Да и что нам этот «олимпийский спорт» по большому счёту? Какая разница, кто быстрее пробежал дистанцию или дальше прыгнул? Вам-то что с того? Количество олимпийских медалей? Ну и кому от этого жарко? Кому холодно?

Если серьёзно, то олимпийский спорт давно, а по факту ещё со времён Пьера де Кубертена был очень тесно завязан на Большую Политику. И даже во времена древних эллинов, кои считали время по олимпиадам… А вот ту самую большую политику игнорировать никак нельзя. Понятно, что, например, российские футболисты не имеют никаких шансов на серьёзный результат на чемпионате мира в России. Суть дела это не меняет.

Тут важен не столько спортивный результат, сколько политический. Именно поэтому американцы изо всех сил срывали Олимпиаду-1980 в Москве. И дело было не в медалях и рекордах, для них проведение «большого спортивного праздника» в СССР было категорически неприемлемо по причинам чисто политическим.

И китайцы в 2008 году хлебнули лиха: на них резко увеличилось политическое давление, обострилась ситуация с уйгурами и на Тибете, активизировались «борцуны» за права прямоходящих… Дело было не в «спорте больших достижений», а в политике. Нет, спортивные достижения советских/китайских спортсменов на домашних Олимпиадах никто не отменял. Но Олимпиада — слишком серьёзная штука с чисто политической точки зрения… Такие дела, ребята.

То, что большой спорт — это большой бизнес, говорят везде и постоянно, но столь же очевидно, что большой спорт сегодня — это большая политика. Именно с этой точки зрения и имеет смысл рассматривать происходящее. Тогда очень многое становится понятно. Просто иногда у нас сетуют на неких редисок, по непонятным/коньюктурным причинам желающим испортить «большой спортивный праздник». Наивно это, уж если откровенно второсортное/популярное у отчаянных домохозяек Евровидение превратили в площадку для политических игр, то что уж тут говорить об Олимпиаде в России/Бразилии/Корее или о Чемпионате мира по футболу.

Удивляться тут нечему: политические игры тут фактически неизбежны. Происходящие вокруг российских спортсменов «скандалы» к самим спортсменам практически никакого отношения не имеют, да и к сфере спорта тоже. Скандалы вокруг функционеров ФИФА абсолютно аналогично никакого отношения к спорту не имеют.

Все эти разборки, так сказать, привнесены в спорт извне. Причина заключается как раз в том, что конфликт в Сирии/евроинтеграция Украины пошли не совсем так, как оно первоначально планировалось. Ещё раз: ну какая вам, собственно, разница, кто и за сколько пробежит сто метров? Вам-то что с того? России в целом? Пропаганда «здорового образа жизни»? Ну-ну.

Вообще всё происходящее как нельзя лучше характеризует наших оппонентов и их психологию. Нет для них какой-то одной «сферы политики», другой «сферы культуры», там третьей «сферы спорта», ну и так далее: совершенствование законодательства, борьба с наркотрафиком, межпарламентское сотрудничество…

Нет у них ничего подобного и близко. Мы таки постоянно удивляемся, почему конфликт в какой-то одной сфере немедленно захватывает все направления взаимодействия: почему разногласия по Сирии/Украине неизбежно ведут к разрыву не только коммерческих контрактов, но и приводят к прекращению сотрудничества в области борьбы с терроризмом.

Непонятно это как-то, неясно. С нашей-то точки зрения, мир гораздо сложнее и многообразнее. Но это как раз с нашей точки зрения. Смотрел как-то видео на иностранном языке про историю Ватикана, так вот что интересно: там открытым текстом и даже так выпукло (хотя и кратко) описывалось сотрудничество Святого Престола с ЦРУ в борьбе… с «советской угрозой». Абсолютно ничего не стесняясь.

Без всякого там смущения. Хотя для российского человека достаточно дико всё это звучит. Но это для нас. У наших оппонентов видение мира несколько иное: руководством ставится задача, и все доступные ресурсы должны быть брошены на решение той самой задачи. Не считаясь ни с чем. Какие-то «сантименты» тут не допускаются в принципе. При этом что полезно, то и морально… Если надо, то используется спорт, кинематограф, религия, гуманитарные организации, экологические.

Вот любят у нас, и не только у нас, «петь военные песни» о некоей безграничной «свободе», характеризующей западную культуру. Однако, когда тысячи и десятки тысяч журналистов, телеведущих, политиков, активистов, бизнесменов и телезвёзд одновременно высказывают одну и ту же точку зрения, это не может не наводить на невесёлые размышления о подлинной степени «свобод».

Помните, как любят некоторые «стебаться» над избирательной цифрой в 99,9%? Автору же представляется не менее удивительным, как практически по любому очень сложному вопросу, затрагивающему будущее «всей цивилизации», практически у всех «активных граждан» в Свободном Мире существует только одна (правильная!) точка зрения. Нет, споры как бы присутствуют, но это, скорее «борьба хорошего с лучшим».

Может быть, я чего-то пропустил, но вот никак не наблюдается тот самый «плюрализм мнений», скорее уж «демократический централизм». Это всё, скорее, не насчёт того самого спорта, который «мир», а насчёт возможности нахождения неких «компромиссов». Наша стратегическая проблема в том, что мы «по умолчанию» стремимся к некоему «балансу», некоему «мирному сосуществованию», они же стремятся к победе. Любой ценой. Победа оправдывает всё, и победитель получает всё. Такая вот логика.

В своё время именно Рональд Рейган очень жёстко высказался по политике «мирного сосуществования», которую настойчиво пытались продвигать «кремлёвские мудрецы». Просто-напросто для них эта «опция» недоступна. Им это непонятно. У них, понимаете ли, жизнь очень и очень интересная — вся жизнь для них это борьба не на жизнь, а на смерть.

Любые действия «оппонента» они воспринимают именно в таком ключе. То есть если для советских руководителей «мирное сосуществование» было вполне логичной целью, то американцы воспринимали ситуацию куда проще и драматичней: или мы их, или они нас. Поэтому многие наши действия им непонятны, а, соответственно, наши действия непонятны им. Базовая логика очень различная.

Знаете, люди есть такие «целеустремлённые», которые вот уж если им чего надо, то пытаются абсолютно любой ценой это получить и ни перед чем не останавливаются. Вот в российской и англосаксонской культуре к таким людям отношение очень разное. Вообще, как ни странно, в русском и английском языке слово «агрессивный» несёт очень разный оценочный смысл. У них он позитивный, если что.

И как раз у них нет чёткой грани (как в российской политической культуре) между миром и войной. То есть воевать они, допустим, могут и не очень хорошо, зато они готовы это делать практически непрерывно. И вот эти их (достаточно странные и неприемлемые) действия как в спорте, так и в политике на самом деле объясняются достаточно просто: «на войне как на войне…» А война, по их представлению, идёт постоянно.

Поэтому с их точки зрения наша неготовность «воевать непрерывно» означает «глупость и слабость». То есть вот эти самые «допинговые скандалы» — это всего-навсего продолжение их политики другими средствами. В другой сфере. Обижаться тут не на что: они так устроены. Они (эти самые англосаксы и те, на кого они влияют) мыслят очень своеобразно. То есть после объявления войны они могут и не воевать с откровенным врагом («Странная война»), а вот после окончания большой войны в Европе они могут готовиться к нападению на вчерашнего союзника (операция «Немыслимое»).

Абсолютно другой подход к войне и миру (настоящая война может начинаться после войны официальной). У нас их за это ругают и критикуют, но это не «искалеченная лошадь — это верблюд». Для них это нормально, и их надо воспринимать такими, какие они есть.

Для нас Олимпийские игры — это своего рода отдушина, возможность переключиться на достаточно бессмысленные с точки зрения практической ценности «забеги» и «запрыги», но это для нас. Для них это ещё один фронт боевых действий. А откровенная аморальность их действий в данной сфере оправдывается как раз тем, что «на войне всё позволено».

Кстати, вот это самое отстранение российской команды по факту, как ни странно, новость весьма положительная. Во-первых, после этого уже невозможно делать вид, что есть некие разногласия с Западом, но в целом мы можем найти общий язык. Они не хотят этого делать, причём весьма демонстративно. Ещё раз, прошу, конечно, прощения у спортсменов, но смысл всех этих «золотых и серебряных медалей» весьма относителен. Вот провал в науке — это серьёзно… а профессиональный спорт, ну это не так критично. Да по барабану, кто там первый пришёл к финишу.

И тем не менее, даже эта нелепая сфера человеческой деятельности используется именно для жёсткого противостояния. Во-вторых, это решение МОК имеет серьёзные последствия для российского внешнеполитического курса. Ну невозможно никак на это не реагировать. В стране не поймут. Вот принято думать, что первый человек в стране что хочет, то и ворочает… однако это не просто не так, это как раз строго наоборот! Вот как раз рядовой гражданин гораздо более свободен в своих поступках.

А вот это самое решение МОК автоматически закрывает для российского руководства часть возможных внешнеполитических решений. Какой спорт? Какой допинг? Чистая политика! Естественно, после Рио де Жанейро и теперь уже Пхенчхана возникает большой вопрос: а как вообще строить отношения с Олимпийским движением и МОК? Вообще-то это всё стоит больших (очень больших денег), и к «здоровью нации» имеет отношение чуть меньше, чем никакое.

Олимпийское движение стало мировым мегашоу после ВМВ на фоне противостояния спортсменов двух сверхдержав. Было время, когда Олимпийские игры мало что значили. Политическая идея Олимпийского движения заключалась именно в «преодолении барьеров». Чего сегодня не наблюдается никак. И что с этим со всем делать?

То есть российские власти оказываются в ситуации цугцванга: участие в Олимпийском движении влечёт громадные расходы, но не приносит сегодня практически никаких политических дивидендов… кроме проблем. Бесконечно извиняться и просить прощения тоже не получится: данная позиция встречает внутри страны всё меньше понимания.

Тут надо понимать, что сегодня (в отличие от Древней Греции) олимпийский спорт — это не дело/расходы неких частных лиц. Если государство финансирует подготовку спортсменов, то оно имеет право видеть свой флаг и слышать свой гимн на этих самых Играх. Иначе какой смысл? Нейтральный флаг? Замечательно! Если бы ещё МОК компенсировал России подготовку тех самых спортсменов, то всё бы было просто великолепно.

Как мы все уже заметили, в последние три-четыре года серьёзно поменялась и внешняя, и внутренняя политика России, произошёл качественный сдвиг. И вот теперь Пхенчхан. И ведь нет «хороших», «компромиссных» решений. По сути дела МОК их России не оставил. И проблема, как уже было сказано, носит не спортивный, а как раз чисто политический характер.

Даже полномасштабное участие всех российских спортсменов под нейтральным флагом никак эту проблему не решает. Мы опять имеем своего рода «вилку». То есть «спортивный» комитет, по сути дела, встал в международном конфликте на одну сторону. И прекрасно себя чувствует. Самое смешное, что Олимпиада будет проходить на Корейском полуострове, где, так сказать, «ситуация на грани взрыва», а от России во многом зависит мирный выход из данной ситуации.

И по факту МОК аккуратно «подбрасывает полешки» в огонь конфликта, прикрываясь «необходимостью борьбы за чистоту спорта». Идея, что «пусть погибнет всё, но восторжествует справедливость», безусловно, очень красива, но вряд ли способна вдохновить сеульских политиков. Вряд ли их устроит такой вот «исход». Если кто не помнит, то перед Олимпиадой в Рио в Бразилии началась волна массовых беспорядков. Совпало так. Олимпиада в Сочи совпала с украинским конфликтом. Олимпиада в Пекине — с грузинским. Тревожная такая тенденция. Что-то будет в Корее?

Так что перспективы международного Олимпийского движения, как бы это сказать, весьма и весьма туманны. А смысл? Вкладывать тучу денег и потом перед самой Олимпиадой получать от ворот поворот? Если Игры превращаются в чью-то политическую игрушку (а именно это сейчас и происходит), то проще от них отказаться. А так, конечно забавно замешательство наших чиновников, они-то были настроены на международное сотрудничество… И даже госпожа Исинбаева, увидевшая в решении МОК положительные моменты…

Не видно таких моментов, абсолютно. Большинству россиян абсолютно неинтересно финансировать «чужой праздник жизни под чужими флагами». Естественно, что для тех, кто лично на это самое Движение завязан, ситуация тяжёлая, но вот для всех остальных всё не так однозначно. Рио можно было «спустить на тормозах». А вот с Кореей уже так не получится. Надо уже что-то решать. Иначе и избиратель не поймёт и зарубежная «общественность».

Конечно неприятно, что Олимпиада стала мелкой разменной монетой, но что делать? Если МОК не хочет/не желает обеспечить хотя бы видимость объективности, то продолжать с ним играть в какие-то игры просто опасно. Это как российское государство очень долго обвиняли в том, что нет условий для бизнеса, так как всё непредсказуемо абсолютно и меняется как на войне.

С МОК мы имеем нечто очень подобное. То есть дело затратное, но абсолютно непредсказуемое по весьма далёким от спорта причинам. Как это ни парадоксально прозвучит для распропагандированного олимпийской символикой советского человека, но все эти «олимпиады» большинству населения планеты «вообще никуда не упёрлись». Олимпиада в Рио это очень наглядно показала. Бразильцам было откровенно «плевать», причём как руководству, так и простым гражданам.

Вот нам это понять достаточно сложно, но весь этот олимпийский пафос (мы то жили за железным занавесом!) для большинства населения планеты абсолютно безразличен. Есть оно, нет его… Живя в СССР-е Брежнева можно было всерьёз полагать, что вся международная жизнь вертится в год Олимпиады вокруг олимпийских колец. Утверждать так сегодня по меньшей мере странно. Не вертится (мы проверяли).

Парадокс заключается и в том, что те же самые Соединённые Штаты (если исходить из последнего опыта) могут поматросить Олимпийское движение, поматросить… а потом и кинуть со всем, присущим им цинизмом. Удовлетворив предварительно все свои политические «хотелки». В любом случае — вопрос не спортивный, а чистой воды политический. Что будет страшного (катастрофического!) если Россия на время покинет «олимпийское движение»? Нам обязательно там присутствовать и иначе никак?

Ведь может как раз получиться как с Украиной/украинской газовой трубой: как только Россия пустит весь газ в обход этой замечательной страны, интерес к ней США упадёт практически до нуля. Проскочила информация, что уже сегодня, выбив Россию с Олимпиады, США рассматривали даже возможность отказа от поездки нац. команды по причинам высоких военных рисков. В любом случае ситуация, когда некие мутные «олимпионики» приезжают в Москву, и в стиле ордынских послов что-то там требуют и угрожают, нормальной считаться не может.



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Спорт, который вне политики
Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: editor.tkgorod.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:00
    То, что большой спорт — это большой бизнес, говорят везде и постоянно, но столь же очевидно, что большой спорт сегодня — это большая политика.

    И на этом фоне появляются материалы указывающие на заинтересованность правительства Канады, о нежелании видеть наших спортсменов на Олимпиаде, потому так и старался Освальд завалить нас на допинге.Так это или нет, но то что спорт стал "грязным" ещё более - факт очевидный.
    a.s.zzz888
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:18
      А где и что сейчас "чистое" ? Спорт, политика, бизнес, культура - везде норовят подставить ножку. Все основано на "Чистогане" - вот оно мурло капитализма !
      А мы, наивные дети СССР, лезем туда со своими наивными принципами !
      Uncle Lee
      1. vladimirZ Сегодня, 07:33
        Давно хотел сделать сравнение итогов зимних олимпиад 2010 года в Канаде и 2014 года в России, в итоговых зачетных таблицах медалей. Советую сравнить всем эти итоги, и самим сделать выводы о применении допинга российскими спортсменами на олимпиаде в Сочи. Хотя бы задумайтесь отчего так, Россия не вошедшая даже в десятку лидеров по зачету медалей в Ванкувере, всего лишь через 4 года в Сочи стала лидером этой итоговой таблицы?
        И что мы будем дальше утверждать, что мы "чисты, как стеклышки" и невинны, и нас зря обвиняют в массовом, на государственном уровне спланированном допинге? Ради чего это было сделано? Ради престижа, что мы тоже "могём", показать у нас "массовый спорт", давший "великолепный результат? Государство, чиновники, спланировавшие эту акцию, вместо долгого и затратного по финансам развития массового спорта, должного выявлять наших чемпионов, решили "по легкому срубить бабла" на допинге. Неужели это кому не ясно?
        vladimirZ
        1. VIK1711 Сегодня, 08:58
          Уберите из таблицы 2014 медали В.Ана и посмотрите, где будет команда РФ...
          VIK1711
        2. CONTROL Сегодня, 09:54
          Цитата: vladimirZ
          отчего так, Россия не вошедшая даже в десятку лидеров по зачету медалей в Ванкувере, всего лишь через 4 года в Сочи стала лидером этой итоговой таблицы?
          ... решили "по легкому срубить бабла" на допинге. Неужели это кому не ясно?]

          Ни о чем не говорит!
          В своё время так же "внезапно" выросли спортивные (и олимпийские!) достижения ГДР - априори без допинга! Как эт они так смогли? А вот смогли - только ссылки на "как" будут заблокированы...
          То же - и Китай; ну здесь допинг - "традиционные восточные практики", причем большей частью - духовные... хотя с "технологиями" бывшей ГДР и перекликаются...
          CONTROL
    2. dsk Сегодня, 07:30
      Здравствуйте Сергей!
      Цитата: a.s.zzz888
      факт очевидный.
      "Корейские болельщики смогли пронести огромный российский триколор в первый день Игр. Это произошло на фигурном катании. И пока фигурист Михаил Коляда отрабатывал программу, корейцы активно за него болели и размахивали триколором. Российские флаги были развернуты и на трибунах с нашими болельщиками. Несмотря на все предостережения и истерики МОК, в первый день соревнований уже везде развернуты российские триколоры. (Телеканал "Царьград" 09.02.18)
      dsk
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
        dsk Сегодня, 07:30"Корейские болельщики смогли пронести огромный российский триколор в первый день Игр.
        Тёзка, моё Вам hi ! Простые люди понимают и ценят спорт больше, чем те кто возглавляет эти конторы типа мок, вада ... И потому несмотря на запреты от этих шараг - будут и флаги и песни российские!
        a.s.zzz888
      2. weksha50 Сегодня, 11:09
        Цитата: dsk
        Корейские болельщики смогли


        Простые люди - это ведь не политики, тем более - политики от спорта...
        (Хм.... Политика - грязное дело... А политика от спорта - еще грязнее ???)...
        Вот кореяночки как поддерживают дух россиян...
        weksha50
    3. krops777 Сегодня, 09:18
      То, что большой спорт — это большой бизнес, говорят везде и постоянно, но столь же очевидно, что большой спорт сегодня — это большая политика.


      На мой взгляд основная проблема заключается в том что чиновники из ВАДА, МОК, ФИФА и тд. не несут никакой уголовной ответственности за свои деяния, если Баха посадили бы лет на 10 за не обоснованное отстранение наших спортсменов он бы трижды подумал пускать или нет.
      krops777
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
        krops777 Сегодня, 09:18 На мой взгляд основная проблема заключается в том что чиновники из ВАДА, МОК, ФИФА и тд. не несут никакой уголовной ответственности за свои деяния,

        Душить их надо имущественными исками, раздевать до исподнего и пускать по-миру...
        a.s.zzz888
      2. andrej-shironov Сегодня, 09:55
        Так и наши функционеры не исключая Путина, не несут никакой ответственности за свои действия/бездействия по управлению страной! Отсюда и такая ситуация в России.
        andrej-shironov
  2. andrewkor Сегодня, 07:01
    Без российской команды получается кастрированная Олимпиада.Те ошметки ,что будут выступать от имени России ,но без флага ,гимна это не команда .Пусть они и "великие" профи в своём деле ,но гражданскую позицию надо иметь.Спонсорские контракты,видимо, этого не предполагают!
    andrewkor
  3. НЕКСУС Сегодня, 07:23
    Проблемы, возникшие у российских спортсменов-олимпийцев (и не только олимпийцев), известны сегодня всем и каждому.

    Проблемы не у российских спортсменов,а у российских спортивных,правозащитных и политических организаций. Сидят,чего-то копошатся,изображают бурную деятельность...а на выходе ноль. Я даже о престиже страны промолчу. Но спортсмены ,тем кому всемогущие ВАДА и МОК разрешили выступить под белым флагом,на самом деле подняли эту кость ,как бездомная собака ,брошенная со стола хозяина. Питаться "обьетками",стоически терпеть унижение,жалость к себе и к своей стране,и есть "обьетки"...а все зачем? Да тупо на заработки поехали ребята и плевать они хотели и на народ,который представляют и на страну. Тошнит от этого лицемерия и невнятного блеяния наших законодателей и спортивных чинуш,да и вообще от этой мерзкой позиции всей верхушки страны,включая и Гаранта.
    НЕКСУС
  4. XYZ Сегодня, 07:58
    И ведь нет «хороших», «компромиссных» решений. По сути дела МОК их России не оставил. И проблема, как уже было сказано, носит не спортивный, а как раз чисто политический характер.


    Хороших решений не видно в принципе. Организаторы этой провокации готовились долго, продуманно и средства потратили немалые. Хорошие решения могли появиться два года назад, если бы накаляющуюся ситуацию вовремя подвергли анализу и приняли меры. Теперь поздно. Легкие, компромиссные решения могут принести успех только в очень дальней перспективе, а до этого будут годы позора и упадка. Радикальные решения тоже не гарантируют 100% успех. Даже если создать новый МОК и ВАДА с равным представительством, то это не отменяет применения экстерриториальности американских законов. Так они могут любую международную организацию обвинить в коррупции и арестовывать ее руководство в любой стране. А поводов у них будет много, т.к. при реорганизации количество наград у США, Канады и т.п. резко уменьшится. Можно попытаться создать свою версию МОК (РФ+Китай+СНГ) и вовлекать другие страны на своих условиях. Версия интересная, но насколько она реальна в жизни?
    XYZ
  5. savage1976 Сегодня, 08:10
    Правильная статья и измышления. Пора уже бить в ответку. И шоу гомиков аля евровидение и все эти покатушки на санках с гонянием мячиков. Хочет человек попинать мячик, так пусть и платит за свое желание.
    savage1976
  6. Alex_59 Сегодня, 08:15
    Всё взаимосвязано, проблема не в спорте, а вообще во всём, включая нас. СССР никто бы так не мог опустить, а если бы попробовал... Вышел бы на трибуну МОК Андрей Андреевич, и сказал бы буквально пару предложений и вопрос был бы закрыт. Без всяких соплей, ток-шоу, плясок, интриг, расследований.
    Почему так? Дело же не в спорте одном. Была Держава! Была сила и достоинство, была школа и наука, была культура и искусство, была какая-никакая а экономика, была промышленность, была армия, была космонавтика, были личности, интеллект. Были и проблемы под стать, серьезные проблемы были. Но все это в совокупности было поставлено на такой уровень, что НИКТО не мог так обращаться с нашими спортсменами. И если мы хотим вернуть ТО достоинство, нам надо думать не о спорте. А обо всём вместе.
    А начать надо с себя и перестать обливать помоями спортсменов, которые все таки решились поехать туда. Это наши граждане, не надо их поливать грязью за их решения. Советские люди не опустились бы до такого скверного поведения. И это тоже элемент того, что надо подправить в механизме нашей страны чтобы нас стали уважать. Нельзя так издеваться над своими, даже если эти свои - ошибаются.
    Alex_59
  7. akudr48 Сегодня, 08:50
    Все поведение российских спортивных и около спортивных кругов, пишущей челяди, высоких начальников (Мутко, Жукова,...), самого гаранта является в допинговом скандале ничем иным, как смердяко́вщиной — презрением и ненавистью к России россиянских (по одному из паспортов) подданных. Смердяковы правят великой страной, это надо понимать.

    Своим лизоблюдством, унижениями, уступками, упорными заглядываниями в глаза совершенно ничтожным чиновникам МОК и ВАДА, они не себя персонально позорили, а лишали последних остатков чести Россию. И добились этого. Россия на глазах всего мира и ему на потеху, как дрессированный пудель, долго смешно прыгала и поскуливала перед "нашим" Т.Бахом в надежде заслужить косточку, ну пустите нас, почему вы нас не пускаете, мы хорошие, но - не заслужила. Видимо, все таки не так бодро подпрыгивали, не так, как скакуны на майдане, поэтому и печенек им не принесли.

    Виновато здесь высшее руководство, взрастившее допингового предателя Родченкова, не только много лет пользовавшееся его услугами, но и выпустившее его в Америку со все базой данных о российском допинг-контроле (а ФСБ где был), на основании которой и варились эти списки запретов. Эти люди не могут ничего путного сделать, "ни украсть, ни покараулить", хотя в отношении первого пословица скорее всего не верна...

    В отношении спортсменов - олимпийце (какая ирония...) тоже картина ясная, у них высокая персональная готовность пройти весь путь без чести, не испытывая стыда за страну - Россию, на достаточной высоте. Но если бы выдали им по 3-4 млн просто рублей, глядишь, и они бы успокоились. А пока они изображают из себя футболистов киевского Динамо на матче с фашистами в Киеве в 1941 году.

    Поистине прав был Черчиль, выбирая между войной и позором, руководство России (с присоединившимися к ним спортсменами) выбрало позор, но и олимпийскую войну оно уже получило... И это только начало, главное - впереди.
    akudr48
  8. bandabas Сегодня, 09:26
    Зато у норгов сплошные астматики.
    bandabas
    1. Ольгович Сегодня, 09:33
      Цитата: bandabas
      Зато у норгов сплошные астматики.

      6 ТЫСЯЧ доз на 250 чел!
      И -тишина! am
      Ольгович
  9. CONTROL Сегодня, 09:48
    Дипломатия, юридическая и бизнес-этика, взаимоотношения между просто гражданами и официальными представителями власти - на Западе значительно отличаются от таковых на Востоке и в России (которая всё же больше Восток, чем Запад, несмотря на потуги либералов "привить в сознание" и доказать обратное).
    Если для русского купца "купеческое слово" дороже денег, прибыли; и свято правило - "за добро отвечай добром", то для Запада ни в международных делах, ни в законодательных, ни в бизнесе особенно! - благодарность как понятие не присутствует вообще! Фраза "не обманешь - не продашь" - пришла именно из еврейской деловой жизни; и на вот этом духе - основанном на манипулировании, обмане, нарушении договоров, - зиждется вся деловая этика Запада.
    Именно так и было разрушено Олимпийское движение - убито навсегда... Обман, подлог, шпионаж, провокации, политические манипуляции, диверсии (уборщица, шкаф с пробирками), ложь, обман общественного мнения, подкуп (Родченков - парнишка толком не знает "легенды", но - врёт как дышит... уплочено же!)... и весь сопутствующий "джентльменский набор"...
    Не удивительно, что у тех же, скажем США - нет союзников - только "партнеры", да ещё норовящие предать их по любому поводу в угоду собственным интересам (как в НАТО, например - нынче союзники, а завтра - даже не партнеры...).
    CONTROL
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:53
    Умение отстаивать свою позицию даже вплоть до разрыва отношений, всегда ценилось в этом мире! В конфронтацию входить не стоит, но чётко и ясно сказать "нет" было необходимо! И кстати автор всё же не совсем прав, вокруг Олимпиады и раньше и сейчас "много чего вращалось", пусть и не всё. Да и честь страны, отстаиваемую спортсменами, никто не отменял. Но вот только не так и не сейчас. К сожалению наша власть есть продолжение вассалитета западного мира, поэтому ничего мы сделать не сможем! У нас нет главного-идеи, идеологии, лидера!
    andrej-shironov
  11. Monster_Fat Сегодня, 11:29
    Выход на самом деле прост-всего-лишь выйти из Олимийского движения, предоставив спортсменам участвовать в нем, на личной основе. И все. Сразу выбиваете почву у разных шантажистов "от спорта" и не надо тратится на "олимпийский комитет" и нести прочие "олимпийские" расходы... А имидж....спорт давно уже ушел в "легионерство" и никого имиджа стране больше не добавляет.
    Monster_Fat
  12. Monster_Fat Сегодня, 11:41
    Знаете, вот если честно у России нет никаких шансов, в имеющемся "мировом правовом поле" что-либо доказать или дать "ответку".... Дело в том, что это "правовое поле" создавалось хозяевами мира "под себя", "для себя" и "во имя себя" и там нет никаких шансов, что-то доказать тем,кто "не рукопожат" мировой элитой. России надо всеми силами это "правовое поле" разрушать и на его осколках, вмести с остальными "заинтересованными государствами," создавать новое "поле", удовлетворяющее всех....ну или большинство....
    Monster_Fat
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