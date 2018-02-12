Рыцари и рыцарство эпохи войны Роз (часть 2)

А теперь давайте посмотрим, как все-таки выглядели рыцарские доспехи, использовавшиеся в Англии именно с 1460 по 1485 год. Кстати, дело это совсем нелегкое, так как их практически не осталось. Поэтому нам приходится полагаться на те изобразительные источники, которые дошли с тех пор до нашего времени, чтобы уже на этой основе постараться их реконструировать. Что-то, конечно, производилось в самой Англии, скорее всего в Лондоне, так как доспехов нужно было много, но очень много доспехов самого различного качества экспортировались из Фландрии, а также из Италии, как об этом шла речь в части первой. Опираясь на скульптурное изображение рыцаря Фиц-Герберта, сделанного около 1475 г., художник Грэхем Тёрнер представил, как мог бы выглядеть наиболее типичный (причем, достаточно состоятельный!) рыцарь войны Роз, одетый в итальянские доспехи.Рисунок Грэхэма Тёрнера с изображением английского рыцаря 1450 – 1500 гг.Начнем с латной обуви. «Сабатоны» его доспеха сделаны из перекрывающихся полос, каждая из которых соединяется с другой при помощи шарнирно-шлицевого соединения с заклепкой. Итальянские доспехи в этом плане отличались наличием обуви из кольчужного плетения. Крылышки наколенников были меньше, чем на итальянских образцах, и были сделаны в форме сердца. Нижняя часть кирасы крепилась к нагруднику при помощи клепки, а не ремнем. «Бесагю», или круглые щитки, закрывавшие подмышки, продолжали использовать, но на этом доспехе Тёрнер изображать их не стал. Крылья налокотников тогда еще было в обычае делать симметричными.Латные перчатки теперь также собирались из пластинок, наклепанных на кожу. Иногда на левую перчатку ставили еще и усиливающую пластину, поскольку щиты практически не применялись. Латы делали с рифлеными поверхностями или старались по возможности располагать их детали под углом. После 1470 г. «тассеты» стали отчасти перекрывать набрюшник вместо того, чтобы просто висеть на его нижней кромке. Примерно с 1440 г. английские рыцари все чаще и чаще используют шлем салад, но отличающийся своим видом от германского шлема этого типа.Шлем салад, обтянутый тканью и с наклепанными поверх нее чеканными украшениями. (Национальная Пинакотека города Сиена, Италия)А теперь внимательно рассмотрим остальные детали, которые Грэхем Тернер изобразил на этом рисунке:1. Шлем салад, сделанный около 1460 г. с подбоем из сена, и состоящим из дольчатых фрагментов, которые стягивались в области темени шнурком. Соответственно подкладка приклепывалась к ободу шлема.2. Важную роль теперь играл подбородник, или «бувигер», также имевший подкладку и крепившийся к нагруднику кирасы при помощи шнурков или ремней. Причем далеко не всегда его носили вместе с саладом.3. Ожерелье Йоркской династии с подвеской, изображающей льва.4. Подвеска в форме кабана Ричарда Глостера.5. Поллэкс – гибрид боевого молота, секиры и копья. Около 1450 г.6. Шестопер. Около 1470 г.7. «Полутораручный» меч с головкой эфеса типа «пробка флакона для духов». Около 1450 г. Тонкая кожа, покрывающая рукоять, покрывает оплетка из шнура.8. Боевой меч с головкой эфеса в форме «рыбьего хвоста».9. Рукоять меча в разобранном виде. Трубчатая деревянная рукоять обычно покрывалась кожей, после чего она нередко обматывалась оплеткой из тонких кожаных полосок или проволоки.10. «Полутораручный» меч с головкой эфеса типа «пробка флакона для духов». Около 1450 г. Нижняя часть рукояти покрыта кожей.11. Рукоять аналогичного типа. Конец XV века.12. Боевой меч с широким клинком и ножны со скульптурного изображения сэра Роберта Гаркура (умер в 1471 г.) на ременной портупее.Отметим, что вес таких доспехов не превышал 25-35 кг. В них можно было бегать, прыгать и сражаться мечом в пешем строю. Хотя сами доспехи и выделывались из мягкого и порядком зашлакованного железа, очистить которое в то время возможности кузнецы не имели, они были достаточно прочны, чтобы защитить их обладателя от ударов меча.Рыцарь 1475 – 1500 гг. Франция. (Музей Армии, Париж)Вот от чего они не могли защитить его, так это от перегрева! Доспехи затрудняли теплообмен, поэтому тело человека, одетого в такие доспехи, быстро перегревалось и рыцаря мог сразить банальный тепловой удар, что, например, и случилось с кузеном Генриха V, герцогом Йоркским, которого нашли мертвым на поле битвы при Азенкуре, но без единой царапины на теле! Даже когда зимой металл доспехов снаружи был холодным, под ним все равно было очень жарко и рыцаря донимал обильный пот, но сняв их, он рисковал тут же простудиться насмерть от холода, если у него не было под руками сменной одежды!«Битва при Барнете» (14 апреля 1471 г.) – миниатюра из манускрипта, конца XV в. (Библиотека Гентского университета)Необходимо отметить такой факт, что создатели доспехов периода войны Роз много внимания уделяли… подвижности плечевого пояса. Поэтому они предпочитали делать кирасы не цельными, а составными, состоявшими не из двух, как мы это обычно себе представляем, а четырех деталей: двух нижних и, соответственно, двух верхних. Верхние скреплялись ремнями на плечах, под наплечниками, и под мышками, на петлях и ремнях. Нижние – на боках. Причем верхние и нижние части кираса в обязательном порядке заходили одна на другую, причем нижняя всегда должна была заходить за верхнюю и почему так, думается, понятно. Между собой части кирасы скреплялись двумя способами – не ремнях, располагавшихся один спереди, другой – сзади, и на заклепках, располагавшихся на месте ременных креплений.«Битва при Тьюксбери» (4 мая 1471 г.) – миниатюра из манускрипта, конца XV в. (Библиотека Гентского университета)Зачем это было нужно? Во-первый, получалось, что торс человека защищала разнесенная броня, а два слоя брони всегда лучше, чем один! Во-вторых, между листами брони сохранялась воздушная прослойка и при движении через них за счет колебания листов брони происходил подсос воздуха, то есть происходила хоть какая-то вентиляция не только из области головы, но и тела. К тому же это, как уже отмечалось, повышало подвижность воина.Опять-таки наличие четырех деталей позволяло обрядить в латы сразу двух воинов! Одному отдавались две верхние части кирасы, а другому – две нижние! Оставалось надеть их на кольчугу, что пехотинцы обычно и делали, и воин уже был защищен много лучше, чем если бы на нем была бы всего одна кольчуга. То есть деньги платились за один комплект, а вооружались им – двое!Французский меч 1450 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк).Оружие рыцарства оставалось в то время достаточно традиционным, хотя изменения и были несомненны. Так мечи приобрели резко выраженное сужение к острию и ромбическую форму клинка. Длина некоторых, по мнению Кристофера Граветта, достигла 1.25 м, причем у них был не только длинный клинок, но и соответствующая удлиненная рукоять с навершием типа «пробка от графина». Такие мечи получили название «бастардных» или «боевых». Многие такие мечи в это время получили металлические клапаны на гарде, не позволявшие попадать воде в ножны. Ближняя часть клинка (рикассо) к гарде не затачивалась. Это позволяло взяться за нее одной рукой, а другой за длинную рукоятку и нанести противнику сильный колющий удар, способный пробить его доспехи. А можно было и напротив, взяться руками в латных перчатках за клинок и ударить его эфесом в лицо, как палицей, в особенности, если на нем был шлем барбют, а навершие у эфеса было дисковидное!Боевой бич (или цепной моргенштерн) с шипасной гирей – оружие для мастера, так как при неумелом пользовании им можно было легко покалечиться. Реплика.Боевой бич с тремя гирьками. Реплика.Как вспомогательное оружие использовались секиры, шестоперы и «боевые молоты» с клювом на обухе или на торце. Популярным оружием английских рыцарей, все чаще сражавшихся пешими, стал поллэкс или гибрид секиры, боевого молота и копья. Боевое навершие крепилось на древке при помощи металлических полос или «лангетов», поэтому его было невозможно перерубить ни мечом, ни топором. Руку, держащую поллэкс, защищал диск-рондель, на который вполне можно было принять удар соскользнувшего с лангетов меча противника. Некоторые из таких секир имели пилообразные лезвия. Менее распространенным был альшпис – короткое копье с таким же диском-ронделем у наконечника и, часто, у рукояти, и четырехгранным шилоподобным наконечником.Поллэкс – гибрид секиры и боевого молота 1450 г. Длина 208 см. Вес 2,466 кг. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)«Боевой молот с клювом». Германия, ок. 1440 г. (Немецкий исторический музей, Берлин)Рыцарь не мог воевать без коня, тогда он просто не был бы рыцарем, хотя в описываемое время многие рыцари уже чаще сражались пешими, чем сидя верхом. Хороший боевой конь, однако, был очень дорог. Самым крупным и могучим являлся «дестрие» – от французского «правый». Почему его так звали? А все дело в том, что поскольку конь был животным благородным, вести его слуга мог только лишь правой рукой. Есть предположение, что коней обучали делать шаг с правой ноги. «Дестриеры» ценились очень высоко, но и вырастить такого коня было непросто. Их выкармливали и тренировали, развивали в них злобность и выносливость. Однако хотя они и были очень сильными и крепкими, сила и мощь отнюдь не означали медлительность. Более того, они обладали способностью очень быстро-быстро поворачиваться. «Дестриеры» всегда были жеребцами, и их естественная злобность и агрессивность учитывалась в их подготовке, так что в бою рыцарские кони могли кусать и лягать коней противника и бить копытами пехотинцев.Тем, кому «дестриер» был не по карману, могли пойти в бой на «курсе» - тоже довольно дорогом боевом коне, но все-таки немного пониже рангом. Ну, а для путешествий нужна была покладистая ездовая лошадь с ровной поступью - «полфри». Разумеется, если рыцарь был богат, то у него было много разных лошадей: и «дестрие», и ездовые, и боевые лошади. Для рыцарских слуг - «валетов», покупали лошадей, называвшихся «рунси», или «ронсонами». Ездовых лошадей под названием «хэк» или «хэкни» господин покупал для прочих слуг или же наемных солдат. В походе рыцарю требовались и мулы, и также упряжные лошади для того, чтобы тянуть повозки.Продолжение следует…