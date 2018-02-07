23:33 07 февраля

Самый мощный бомбовоз в мире

Стратегический бомбардировщик В-52 создавался для доставки ядерного оружия на территорию Советского Союза и был принят на вооружение еще в далеком 1955 году. Этот самолет способен доставить 31 тонну бомб на расстояние до 7 тысяч километров, что делает его самым мощным классическим бомбовозом в мире.

Совершивший свой первый полет в 52-м году двадцатого века, В-52 до сих пор находится в строю ВВС США. Разумеется, с момента его появления в войсках он множество раз модернизировался и дорабатывался. Но вдумайтесь: самый "свежий" экземпляр из всего парка В-52 был принят на вооружение в 1962 году.

При этом, Пентагон не спешит избавляться от этих бомбардировщиков. Напротив, ВВС США планируют модернизировать все "бомберы", а это примерно 76 самолетов. Таким образом, срок службы В-52 будет продлен до 40-50-х годов текущего века. К моменту списывания этих самолетов, некоторым из них будет под 100 лет.




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Комментарии 5

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  1. Симон Сегодня, 19:18
    Против этого американского бомбовоза, есть все средства борьбы. Так, что пускай хоть как модернизируется, до наших границ он вряд ли долетит, так как его встретят С-300,С-400, а так же истребители системы СУ tongue
    Симон
  2. Лексус Сегодня, 19:23
    Эпохальный бомбер. Самая свежая летающая машина построена во второй половине 60-х. Ту-95 строились до середины 80-х.
    Лексус
  3. Bronevick Сегодня, 19:31
    Только на ютабе посмотрел.
    Bronevick
  4. noWAR Сегодня, 20:37

    Апарат серьёзный конечно.
    noWAR
  5. Sonet Сегодня, 21:36
    Ничего удивительного-если американцев все устраивает в своих Б-52, то почему бы и нет. А там и глядишь и нашим ПВО с ними будет легче:)
    Sonet
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