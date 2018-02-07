Самый мощный бомбовоз в мире

Стратегический бомбардировщик В-52 создавался для доставки ядерного оружия на территорию Советского Союза и был принят на вооружение еще в далеком 1955 году. Этот самолет способен доставить 31 тонну бомб на расстояние до 7 тысяч километров, что делает его самым мощным классическим бомбовозом в мире.



Совершивший свой первый полет в 52-м году двадцатого века, В-52 до сих пор находится в строю ВВС США. Разумеется, с момента его появления в войсках он множество раз модернизировался и дорабатывался. Но вдумайтесь: самый "свежий" экземпляр из всего парка В-52 был принят на вооружение в 1962 году.



При этом, Пентагон не спешит избавляться от этих бомбардировщиков. Напротив, ВВС США планируют модернизировать все "бомберы", а это примерно 76 самолетов. Таким образом, срок службы В-52 будет продлен до 40-50-х годов текущего века. К моменту списывания этих самолетов, некоторым из них будет под 100 лет.











