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Мацеревича обвинили в оставленном МО Польши наследстве в виде "авгиевых конюшен"
После отставки Антони Мацеревича с поста министра обороны Польши в крупных польских СМИ стали появляться материалы о том, что Мацеревич оставил после себя в министерстве «авгиевы конюшни». Так, в польской газете Rzeczpospolita вышла статья, посвящённая целому ряду начатых при Мацеревиче, но так и нереализованных, военных проектов. В издании заявлено, что политика Мацеревича во главе МО Польши в основном представляла собой череду обещаний, большинство из которых в конечном итоге попросту не выполнялись.
В заслуги экс-министру ставится лишь то, что при нём были начаты переговоры с США по поставкам ракетных комплексов Patriot, и эти переговоры принесли, как заявлено, положительные результаты.
Издание ссылается на представителей польского парламента и новых лиц во главе Минобороны страны, которые заявляют, что главное военное ведомство в своё время так и не приняло программу модернизации польской армии на период с 2017 по 2026 годы Эта программа должна была оказаться одобренной в 2016 году.
Сообщается о затягивании сроков поставок Польше ударных вертолётов. Эксперты отмечают, что изначально поставки планировалось осуществить в 2019 году, но теперь планы придётся сдвигать.
Напомним, что после отставки с поста министра обороны Польши Антони Мацеревич был «брошен» на другой «фронт». Теперь он возглавляет очередную комиссию по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Министерство обороны Польши возглавляет экс-глава МВД Мариуш Блащак.
В заслуги экс-министру ставится лишь то, что при нём были начаты переговоры с США по поставкам ракетных комплексов Patriot, и эти переговоры принесли, как заявлено, положительные результаты.
Издание ссылается на представителей польского парламента и новых лиц во главе Минобороны страны, которые заявляют, что главное военное ведомство в своё время так и не приняло программу модернизации польской армии на период с 2017 по 2026 годы Эта программа должна была оказаться одобренной в 2016 году.
Сообщается о затягивании сроков поставок Польше ударных вертолётов. Эксперты отмечают, что изначально поставки планировалось осуществить в 2019 году, но теперь планы придётся сдвигать.
Напомним, что после отставки с поста министра обороны Польши Антони Мацеревич был «брошен» на другой «фронт». Теперь он возглавляет очередную комиссию по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Министерство обороны Польши возглавляет экс-глава МВД Мариуш Блащак.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/macierewiczantoni
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