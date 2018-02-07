23:29 07 февраля
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Мацеревича обвинили в оставленном МО Польши наследстве в виде "авгиевых конюшен"

После отставки Антони Мацеревича с поста министра обороны Польши в крупных польских СМИ стали появляться материалы о том, что Мацеревич оставил после себя в министерстве «авгиевы конюшни». Так, в польской газете Rzeczpospolita вышла статья, посвящённая целому ряду начатых при Мацеревиче, но так и нереализованных, военных проектов. В издании заявлено, что политика Мацеревича во главе МО Польши в основном представляла собой череду обещаний, большинство из которых в конечном итоге попросту не выполнялись.

В заслуги экс-министру ставится лишь то, что при нём были начаты переговоры с США по поставкам ракетных комплексов Patriot, и эти переговоры принесли, как заявлено, положительные результаты.

Мацеревича обвинили в оставленном МО Польши наследстве в виде "авгиевых конюшен"



Издание ссылается на представителей польского парламента и новых лиц во главе Минобороны страны, которые заявляют, что главное военное ведомство в своё время так и не приняло программу модернизации польской армии на период с 2017 по 2026 годы Эта программа должна была оказаться одобренной в 2016 году.

Сообщается о затягивании сроков поставок Польше ударных вертолётов. Эксперты отмечают, что изначально поставки планировалось осуществить в 2019 году, но теперь планы придётся сдвигать.

Напомним, что после отставки с поста министра обороны Польши Антони Мацеревич был «брошен» на другой «фронт». Теперь он возглавляет очередную комиссию по расследованию причин крушения Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Министерство обороны Польши возглавляет экс-глава МВД Мариуш Блащак.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/macierewiczantoni
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Комментарии 53

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  1. новичок Сегодня, 19:17
    а что ещё мог оставить после себя этот конь. (не в обиду животным).он ещё такое наконючит вентой комиссии. ждём очередных версий обвинений в наш адрес.
    новичок
    1. Chertt Сегодня, 19:22
      Цитата: новичок
      (не в обиду животным).

      Чё это "не в обиду". Кони обиделись. laughing ..Как красиво звучит "авгиевые конюшни"., а в реале это тонны навоза.
      Chertt
      1. новичок Сегодня, 19:28
        как то, представил мацаревича и моих колхозных лошадок (в юнности поработал ездовым на подводе), так за лошадок обидно стало, умные были.
        новичок
        1. Chertt Сегодня, 19:32
          Цитата: новичок
          так за лошадок обидно стало, умные были.

          А еще добро чувствовали и помнили. Мацаревич рядом не стоит, ни по уму ни по харизме
          Chertt
          1. iliitchitch Сегодня, 20:37
            Цитата: Chertt
            А еще добро чувствовали и помнили. Мацаревич рядом не стоит, ни по уму ни по харизме

            Да ладно Вам , шикарная у него харизма , символ польши просто , а не харизма . Глупенькая , подленькая и очень , очень хитро.. гм .. ну , вы поняли , какая у него харизма .
            iliitchitch
            1. cniza Сегодня, 21:01
              Цитата: новичок
              а что ещё мог оставить после себя этот конь. (не в обиду животным).он ещё такое наконючит вентой комиссии. ждём очередных версий обвинений в наш адрес.

              Не тянет он на коня , даже пони посильней его , так вошь вонючая и не более.
              cniza
              1. Тралл Сегодня, 21:12
                Предлагаю поставить памятник Мацеревичу. В качестве материала использовать его чучело smile
                Тралл
                1. iliitchitch Сегодня, 22:56
                  Цитата: Тралл
                  Предлагаю поставить памятник Мацеревичу. В качестве материала использовать его чучело

                  Изнутри гнилое там всё . Не , долго не простоит . Глистов много .
                  iliitchitch
              2. Подрезчик Сегодня, 21:26
                Цитата: cniza
                Цитата: новичок
                а что ещё мог оставить после себя этот конь. (не в обиду животным).он ещё такое наконючит вентой комиссии. ждём очередных версий обвинений в наш адрес.

                Не тянет он на коня , даже пони посильней его , так вошь вонючая и не более.

                Ну, Виктор hi, ты даешь! good "Вошь вонючая..." Надо же такое придумать! good good
                Подрезчик
                1. iliitchitch Сегодня, 23:04
                  Цитата: Подрезчик
                  "Вошь вонючая..."

                  Британские учёные вопрос сей не исследовали ещё разве ? А и вправду , заинтересовало после 4-й 7-й "Балтики" с лещём , м-м-м , копчёненьким drinks .
                  Ну , за мацеревича , эцих ему с гвоздями drinks .
                  iliitchitch
            2. антивирус Сегодня, 22:35
              Мацеревич оставил после себя в министерстве «авгиевы конюшни».

              "каждый Х ...себе Бетховен"-это про раздолбая, Но чтобы все там были Гераклами. Каждый чистит , чистит не может чистоту передать сменщику
              антивирус
    2. mad Сегодня, 19:26
      Еще остались упаковки от тяжелых наркотиков, срач в кабинете и трупик откопанного Лехи Качиньского, задвинутый в уголок.
      mad
    3. Геркулесыч Сегодня, 19:29
      Новичок hi -а конь то педальный, со взрывчаткой в голове! wassat
      Геркулесыч
      1. новичок Сегодня, 19:31
        Витальевич, так поскарей бы бабахнуло.
        новичок
        1. Подрезчик Сегодня, 19:38
          Мацеревича обвинили в оставленном МО Польши наследстве в виде "авгиевых конюшен"

          Ну-у-у, все рабочее время занимало русофобство, брызгание ядовитой слюной в сторону России, где уж тут текущей работой заниматься... request
          Подрезчик
          1. Николай Грек Сегодня, 20:31
            случай, который подтвердил, что на русофобии далеко не уедешь!!! wassat lol lol lol
            Николай Грек
            1. Подрезчик Сегодня, 21:36
              Цитата: Николай Грек
              случай, который подтвердил, что на русофобии далеко не уедешь!!! wassat lol lol lol

              Это точно, Николай! hi Ничего, пусть исходят на г...., меньше сил останется на реальные действия (не думаю, что решатся, но все же!). Этакое изматывание противника... crying
              Подрезчик
              1. Николай Грек Сегодня, 21:40
                Цитата: Подрезчик
                Цитата: Николай Грек
                случай, который подтвердил, что на русофобии далеко не уедешь!!! wassat lol lol lol

                Это точно, Николай! hi Ничего, пусть исходят на г...., меньше сил останется на реальные действия (не думаю, что решатся, но все же!). Этакое изматывание противника... crying

                laughing судя по-всему, от этого самого гЭ польшу скоро порвет на куски, в следствии чего даже не придется её делить в очередной раз!!! lol lol
                Николай Грек
                1. Подрезчик Сегодня, 21:47
                  судя по-всему, от этого самого гЭ польшу скоро порвет на куски,

                  laughing good Ух, а гэ у них....немеряно! Мы тут рядом живем, чуток наблюдаем. Но....у скакуасов больше, Николай, это точно, общался и с теми, и с теми-мог сравнить. Так что Укростан может разнести на кусочки вонючие раньше! laughing
                  Подрезчик
    4. влад66 Сегодня, 19:39
      Отлились кошке мышкины слезы. laughing А ведь какой клоун был. laughing
      влад66
    5. Николай Грек Сегодня, 20:30
      Цитата: новичок
      а что ещё мог оставить после себя этот конь. (не в обиду животным).он ещё такое наконючит вентой комиссии. ждём очередных версий обвинений в наш адрес.

      усё...будет теперь аХентом Кремля, лично поставленный Путиным, шоб разрушить пшекскую недоармию!!! yes wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. новичок Сегодня, 20:55
        а шо?! от этих двуногих фобийстов можно ожидать даже неожидаемое.
        новичок
        1. Николай Грек Сегодня, 21:02
          Цитата: новичок
          а шо?! от этих двуногих фобийстов можно ожидать даже неожидаемое.

          мы тока зам..будет нам двойная потеха над пшеками!!! wassat laughing good good good
          Николай Грек
  2. Дормидонт Сегодня, 19:21
    Неблагодарные. Да много нагадил. Но гадил он России. Просто не всё выносили
    Дормидонт
  3. Отец солдата Сегодня, 19:22
    Никогда не называйте поляков и окраинцев славянами, это историческая неправда.
    Отец солдата
    1. Chertt Сегодня, 19:24
      Цитата: Отец солдата
      Никогда не называйте поляков и окраинцев славянами, это историческая неправда.

      Боюсь спросить, чтоб не услышать ответ, а они кто ?
      Chertt
      1. Отец солдата Сегодня, 19:34
        ............................................
        Отец солдата
      2. ПалБор Сегодня, 19:52
        Перворождённые эльфы.
        ПалБор
        1. Chertt Сегодня, 19:56
          Про Российскую ВП в Африне вы правы были hi
          Chertt
          1. ПалБор Сегодня, 20:04
            Спасибо.Уважаю.
            ПалБор
      3. Николай Грек Сегодня, 20:33
        Цитата: Chertt
        Цитата: Отец солдата
        Никогда не называйте поляков и окраинцев славянами, это историческая неправда.

        Боюсь спросить, чтоб не услышать ответ, а они кто ?

        recourse recourse антихристы!!! wink laughing laughing laughing
        Николай Грек
        1. Chertt Сегодня, 20:37
          Цитата: Николай Грек
          антихристы!!!

          От неожиданности в голос заржал, разбудив домашних, что вам в укор laughing
          Chertt
          1. Николай Грек Сегодня, 21:06
            Цитата: Chertt
            Цитата: Николай Грек
            антихристы!!!

            От неожиданности в голос заржал, разбудив домашних, что вам в укор laughing

            laughing laughing laughing незя ржать над истиной!! am am lol lol хотяяяяяя....в случае с хохлами и пшеками удержаться от этого сложно!!! laughing laughing laughing но все равно это не делает моё определение в их адрес неверным!!! пшеки с хохлами - первые в рядах фашистов, что автоматом исключает их из какой-либо веры и без рассмотрения ставит на отправление в ад!!! wassat wassat
            Николай Грек
      4. Orionvit Сегодня, 20:34
        Иваны родства не помнящие. А так же тв...ри неблагодарные.
        Orionvit
  4. словак Сегодня, 19:23
    авгиевы гадюшни- точнее. По большому счету, те, кто пришли к кормушке, ничуть не лучше, не умнее, еще более не самостоятельные. Были и остались страной- прихвостнем, злобным, завистливым, жадным, продажным
    словак
  5. Теренин Сегодня, 19:24
    Какую модернизацию польской армии ...fool, он (Мацаревич) историю переписывал crying .
    И вид у него "исторический".
    Теренин
    1. Chertt Сегодня, 19:57
      Вот где психиатрам, материал для диссертаций брать
      Chertt
      1. Николай Грек Сегодня, 20:35
        Цитата: Chertt
        Вот где психиатрам, материал для диссертаций брать

        там во вторую очередь брать можно...хохляндия - вот где простор для психиатров!!! laughing laughing
        Николай Грек
    2. PValery53 Сегодня, 22:08
      Иуда Искариот.
      PValery53
  6. Kurare Сегодня, 19:24
    Так у него ведь времени на дела в МО Польши не было, всё с русской агрессией боролся до потери сознания. fool
    Kurare
  7. Лексус Сегодня, 19:26
    Там, наверное, вонь после мацеревича уже не выветрить...
    Лексус
  8. Геркулесыч Сегодня, 19:28
    Маразмотевич от чистого сердца lol , грязными, в навозе, руками боролся с Россией! wassat А вот сша указы слали, чтобы он боролся против России! fool Теперь, если он не реабелетируется, его сьедят -живьем! lol
    Геркулесыч
  9. Симон Сегодня, 19:32
    Ну и что полякам не понравился Мацеревич, он же был хорошим русофобом, договаривался с американцами о поставках ракет системы Patriot, а в принципе, пускай, что хотят то и делают, мы все равно на этих "пшеков" внимание не обрашаем, пускай, что хотят, то и делают, нам от этого не жарко и не холодно. tongue
    Симон
    1. Orionvit Сегодня, 20:40
      Цитата: Симон
      договаривался с американцами о поставках ракет системы Patriot,

      То же мне заслуга, американцам только кликни, за ваши деньги завалят вас чем угодно. Нашли очередных лохов в виде польши.
      мы все равно на этих "пшеков" внимание не обрашаем, пускай, что хотят, то и делают, нам от этого не жарко и не холодно.
      За себя говорите. Американские ракеты с территории польши нацелены на Россию, это не пустяк. А то, что могилы наших солдат сносят, это как? Закрыть глаза? Так что к полякам ещё разговор будет серьезный, допрыгаются.
      Orionvit
  10. Комментарий был удален.
  11. rocket757 Сегодня, 20:35
    Криативный кадр!
    Нам то поф, а пшеков от него ещё долго корячить будет!
    Ладно, пусть сами, сами, сами!
    rocket757
    1. cniza Сегодня, 21:02
      Он оставит в их памяти глубокий след. lol hi
      cniza
      1. rocket757 Сегодня, 21:16
        Он оставил уже бо-о-ольшую кучу, не розами пахнущего!
        Так, что для позабыть им бы много пришлось бы поработать, дезинфекторами!!!
        Там есть такие, али все у бриттов столь сурьёзным делом заняты?
        rocket757
    2. Svarog51 Сегодня, 21:06
      Виктор, приветствую hi
      Ладно, пусть сами, сами, сами!

      Уже не могут сами то, теперь только с чужих слов. Сами они под это подписались, чтоб собственного мнения не иметь.
      Svarog51
      1. rocket757 Сегодня, 21:24
        Привет Сергей.
        Пшеков знавал, давно правда, тогда уже желающих нам подгадить хватало!
        Просто когда мелочь всякая пытается подгадить, кому то вроде слона, результат может быть только один! Так что разгребать придётся самим ... или тонуть в этом дер-р-р! Союзнечки из за океана, успеЧно так тапкают своих шавок в эту самую кучу, а потом тож руководствуются принципом - сами, сами, сами!
        rocket757
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 21:15
    Побыл , навалил и ушёл . Сруль сделал своё дело , сруль может уйти . Впрочем преемник ничего умнее тоже не говорит...
    КВУ-НСвД
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 22:59
    "Мавр сделал своё дело- мавр может уходить" (с)
    Как я понимаю, его задача заключалась,не сколько в повышении боеготовности польской армии,сколько во втягивании ,в ещё больлшую конфронтацию с РФ,виде подготовки инфраструктуры для полосатых баз и закупки оружия.
    Ну,и на новой должности,ещё "поработает",этот горлапан..(
    Сибирский цирюльник
  14. Михаил Зубков Сегодня, 23:20
    Это их внутренние разборки за власть и популярность - гаденыш начинал затмевать Качиньского и Дуду по подлой русофобии, везде лез в заголовки и заставки, клипы и хлипы в новостях. На пару с бывшей премьершей. Но как министр обороны нам он был скорее полезен, гробокопатель, чем вреден. Он польских злотых на свою раскрутку пускал немерянно, из казны, а решения по армии были тупые, и армию он развалил и политизировал одновременно, что еще полякам аукнется. Американцы своими "Патриотами" и прочими посулами пытались его, как на 100% их марионетку, спасти, но не вышло, другие нео-пилсудчики круче оказались в борьбе за власть в Варшаве. Нам от этого легче не станет - они все под атлантистами на 100%, и русофобы все до единого. Но хотя бы не все психопаты конченные, как фюререк Мацеревич. На "кресы всходне" эти тоже полезут, но не так картинно, как этот неврастеник. А нам хитрого врага опасности больше, чем от тупого бонапартика с претензиями на личную власть. Польша опасна как раз хитрецами иезуитской школы. Нельзя нам пренебрегать этой опасностью. Ответственно говорю - я там 3 года в совпосольстве работал.
    Михаил Зубков
  15. Berkut24 Сегодня, 23:20
    Как в свинарнике можно было конюшню сделать?
    Berkut24
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