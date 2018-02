The National Interest: Российская морская пушка АК-130 может уничтожить эсминец или рой беспилотников

Статья «Russia's AK-130 Naval 'Cannon' Could Kill a Navy Destroyer or a 'Swarm'»:

Зарубежные специалисты и любители военного техника – что ожидаемо и понятно – в первую очередь обращают внимание на новейшие образцы российских вооружений и военной техники. Тем не менее, и достаточно старые системы могут заинтересовать их и стать темой новых публикаций в прессе. Так, несколько дней назад американское издание The National Interest опубликовало свою статью, посвященную достаточно старой артиллерийской установке АК-130 советской разработки.Эту статью, опубликованную в рубриках The Buzz и Security, подготовил постоянный автор издания Чарли Гао. Материал получил громкое название «Russia's AK-130 Naval 'Cannon' Could Kill a Navy Destroyer or a 'Swarm'» – «Российская морская пушка АК-130 может уничтожить эсминец или рой беспилотников». Как следует из названия, автор статьи высоко оценил артиллерийское вооружение российских кораблей и его боевые возможности.Уже в начале своей статьи Ч. Гао говорит о высоких характеристиках российской артиллерийской установки. Он отмечает, что корабельная система АК-130 на данный момент является одним из самых грозных артиллерийских орудий, используемых на боевых кораблях. Процесс разработки это установки в свое время заметно затянулся и отличался сложностью, что было обусловлено общими проблемами в области артиллерийских систем флота. Тем не менее, впоследствии установка хорошо показала себя и продемонстрировала высокие характеристики: за минуту она способна выпустить более 60 снарядов калибром 130 мм.При этом автор задает пару вопросов. Его интересует, почему советская военно-морская доктрина потребовала создать такое «чудище из мира пушек»? Кроме того, он желает уточнить, сохраняет ли АК-130 актуальность в текущих условиях.Ч. Гао напоминает, что советские военные стали проявлять повышенный интерес к автоматическим пушкам крупного калибра еще в годы Второй мировой войны. Артиллеристы советских вооруженных сил полагали, что существующие орудия калибром от 100 до 130 мм, характерной чертой которых была низкая скорострельность, имеют ограниченный потенциал в контексте противовоздушной обороны. Для получения новых возможностей уже после войны, в 1952-55 годах было создано несколько перспективных автоматических пушек. Крупнокалиберные системы осуществляли перезарядку за счет энергии отдачи и использовали барабанные магазины, позволявшие сделать несколько выстрелов подряд.Следующие орудия подобного рода планировалось разработать и поставить на вооружение военно-морского флота в период с 1956 по 1965 год, но вскоре эти планы отменили. В 1957 году Н.С. Хрущев приказал прекратить разработку всех корабельных артиллерийских систем калибром более 76 мм. Вследствие этого корабли пришлось оснащать пушками недостаточного калибра, в том числе без автоматической перезарядки, не отличавшимися высокой боевой эффективностью. По результатам таких решений ВМФ СССР с точки зрения огневой мощи корабельной артиллерии начал отставать от военно-морских сил зарубежных государств. Только в 1967 году появилось новое принципиальное решение о создании перспективной автоматической пушки большого калибра.В 1969 году был создан первый проект новой линейки. Новая система ЗИФ-92 представляла собой одноствольное 130-мм орудие. В этом проекте предусматривались некоторые решения, впоследствии использованные при создании изделия АК-130. Так, ствол орудия получил систему жидкостного охлаждения, в которой вода циркулировала внутри внешнего кожуха. Автоматика использовала энергию отдачи и управляла клиновым затвором, перемещающимся в вертикальной плоскости.Артиллерийская установка ЗИФ-92 отличалась новизной, но не была лишена недостатков. Она предназначалась для монтажа на сторожевых кораблях проекта 1135 «Буревестник», но оказалась слишком тяжелой для них. От проекта в существующем виде пришлось отказаться.Позже проект был доработан, в результате чего появилась современная артиллерийская установка АК-130 во всем известном виде. Это была установка с двуствольной автоматической пушкой. Первыми носителями таких систем стали советские эсминцы проекта 956 «Сарыч». Впоследствии это оружие монтировалось и на других крупных надводных кораблях советского флота.Система АК-130, в отличие от предыдущей ЗИФ-92, несет сразу два 130-мм орудия. Такая компоновка, напоминает Ч. Гао, была выбрана с целью получения желаемых огневых характеристик. Одноствольная установка не смогла бы показать требуемую скорострельность на уровне 60 выстрелов в минуту. Конструкция установки АК-130 с двумя орудиями, в свою очередь, позволяет делать до 80 выстрелов в минуту – по 40 выстрелов из каждого ствола. Высокая скорострельность сочетается с возможностью длительной стрельбы. Два автоматических орудия связаны с магазином емкостью 180 снарядов, размещенным за пределами башни.130-мм снаряды для орудий АК-130 весят 73 фунта (более 33 кг). Два ствола установки отправляют такие боеприпасы на максимальную дальность до 23 км. При этом речь идет о стрельбе по надводной или наземной цели. В роли средства противовоздушной обороны установка способна атаковать цели на дистанциях до 15 км. При атаке подлетающих ракет эффективная дальность огня сокращается до 8 км.Орудийная башня с двумя пушками и прочими агрегатами весит около 100 т. Около 40 т при этом приходится на механизированный погреб для 180 крупнокалиберных снарядов, размещенный в подпалубном помещении. Автор The National Interest отмечает, что все это делает установку АК-130 чрезвычайно тяжелой. Кроме того, он предпринимает попытку сравнения весовых показателей российской установки и одного из зарубежных образцов со схожими параметрами.В качестве примера иностранной артиллерийской установки, пригодной для сравнения с АК-130, Ч. Гао приводит американскую систему Mark 45 Mod 2, оснащенную 127-мм пушкой. Масса такой системы, устанавливаемой на эсминцы военно-морских сил Соединенных Штатов, составляет всего 54 т – едва ли не вдвое меньше, чем у АК-130. Впрочем, автор американского издания тут же делает оговорку. Он напоминает, что установки семейства Mark 45 имеют одноствольную архитектуру, а также отличаются средствами боепитания. Готовый к применению боекомплект, размещаемый внутри башни в магазине, состоит всего из 20 снарядов.Для поиска целей и контроля за результатами стрельбы АК-130 использует радиолокационную станцию. Также в состав установки входит система управления стрельбой, включающая лазерный дальномер. Некоторые из снарядов, входящих в номенклатуру боеприпасов установки, оснащаются взрывателями с дистанционным подрывом или радиолокационным обнаружением цели. При помощи всего доступного оборудования артиллерийская установка способна показывать высокую эффективность при борьбе с воздушными целями.Чарли Гао полагает, что артиллерийская установка АК-130, благодаря своим характеристикам и возможностям, оказывается одной из лучших систем своего класса в контексте борьбы с крупными группами атакующих беспилотных летательных аппаратов. За счет высокой скорострельности и большой массы снаряда, обеспечивающей соответствующее воздействие по цели, АК-130 может показывать уникальную огневую мощь. Крупный погреб с выдающимся боекомплектом, в свою очередь, позволят установке вести непрерывный огонь в течение длительного времени.Также, по мнению автора The National Interest, советская / российская установка способна показывать желаемые результаты и в деле борьбы с надводными или береговыми целями. 130-мм снаряды могут нанести серьезный ущерб наземному объекту. Схожим образом дело обстоит и с морскими боями. Если носителю АК-130 удастся выйти на рубеж стрельбы, то воздействие на атакованный корабль будет просто разрушительным.Свою статью Ч. Гао завершает выводом о современном положении дел и перспективах. Он напоминает, что «большие пушки» представляют собой одну из самых старых технологий военно-морских флотов. Тем не менее, артиллерийские системы, в том числе подобные АК-130, наглядно показывают свою полезность даже в изменившихся условиях нынешней эпохи.***Советская / российская корабельная артиллерийская установка АК-130, ставшая темой статьи «Russia's AK-130 Naval 'Cannon' Could Kill a Navy Destroyer or a 'Swarm'» в The National Interest, на данный момент является одни из основных изделий своего класса в нашем военно-морском флоте. Подобные установки используются на крупных надводных кораблях нескольких проектов сравнительно старой постройки. Со временем систему АК-130 в серии сменили новые установки с иными характеристиками и возможностями. При этом 130-мм двуствольная установка до сих пор может считаться самым мощным современным образцом своего класса.Разработка изделия АК-130, также известного как А-218, началась в 1976 году в конструкторском бюро «Арсенал» им. М.В. Фрунзе. К началу следующего десятилетия началась опытная эксплуатация одной из первых установок. В 1985 году система АК-130 была принята на вооружение советского флота. К этому времени некоторое количество установок были смонтированы на кораблях ряда типов. Эксплуатация значительного числа АК-130 / А-218 вместе с их носителями продолжается до сих пор.В основе установки АК-130 лежит 130-мм автоматическое орудие с нарезным стволом длиной 70 калибров. Ствол оснащен жидкостной системой охлаждения, использующей забортную воду. Конструкция башни обеспечивает горизонтальную наводку в пределах 200° вправо и влево от нейтрального положения и углы возвышения от -12° до +80°. Внутри башни, рядом с орудиями, располагаются магазины для готового к применению боезапаса. Также унитарные выстрелы хранятся в механизированном погребе под палубой. Комплекс включает средства автоматической перегрузки боеприпасов из погреба в магазин, благодаря чему возможна непрерывная стрельба вплоть до опустошения погреба.АК-130 используется вместе с системой управления стрельбой МР-184 «Лев-218», включающей радиолокационную станцию сопровождения цели, телевизионный визир, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и другие приборы. Максимальная дальность обнаружения целей достигает 75 км. Дистанция взятия цели на сопровождение – 40 км. Дальность действия РЛС с большим запасом перекрывает допустимые дистанции стрельбы.Установка может использовать унитарные выстрелы со снарядами трех типов. Предлагается фугасный боеприпас Ф-44, а также зенитные снаряды ЗС-44 и ЗС-44Р. Все выстрелы комплектуются снарядами массой 33,4 кг с зарядом взрывчатого вещества весом 3,56 кг. Снаряды оснащаются взрывателями нескольких типов; на зенитных боеприпасах применяются радиовзрыватели с дальностью срабатывания до 15 м (по самолетам).Первыми носителями артиллерийских установок АК-130 стали эсминцы проекта 956 «Буревестник». С середины семидесятых годов было построено более двух десятков таких кораблей. Основным их заказчиком стал ВМФ СССР; также несколько эсминцев продали Китаю. Каждый из кораблей проекта 956 несет по две установки АК-130 / А-218: перед надстройкой и позади нее. Любопытно, что в 1992 году, когда ВМС США отказались от дальнейшей эксплуатации линкоров типа Iowa, эсминцам «Буревестник» перешло почетное звание кораблей с самым мощным артиллерийским оружием в мире.Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан», за исключением головного «Кирова» / «Адмирала Ушакова», получили по одной установке АК-130. Поворотная башня размещается в корме и предназначена для стрельбы в заднюю полусферу. Боекомплект установки увеличен до 440 снарядов.Ракетные крейсеры проекта 1164 «Атлант» так же оснащались одной артиллерийской установкой А-218, однако в их случае место для ее монтажа располагалось в носовой части палубы. В ходе плановых ремонтов и модернизаций артиллерия таких кораблей получила обновленные приборы управления стрельбой.Последним носителем АК-130 стал большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1. Его артиллерийская установка смонтирована на палубе перед надстройкой и дополняет ударное ракетное вооружение.Значительное число кораблей-носителей установки АК-130 / А-218 остается в боевом составе военно-морского флота России. Несколько кораблей с таким оружием служит в зарубежных ВМС. По справедливой оценке автора The National Interest, несмотря на свой солидный возраст и особые весовые и габаритные показатели, артиллерийские системы АК-130 сохраняют актуальность и до сих пор являются эффективным оружием флота. Они способны эффективно решать «традиционные» задачи, но при этом могут отвечать на современные вызовы.