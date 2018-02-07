23:29 07 февраля

Кандидат в президенты России присягнул на верность Соросу

Кандидат-самовыдвиженец в президенты России Ксения Собчак проводит свою президентскую кампанию не в Твери или Новосибирске, а в Вашингтоне. Там она встретилась с американскими политиками, общественными деятелями и представителями СМИ.

С трибуны Центра стратегических и международных исследований, который, как известно, финансируется структурами Джорджа Сороса, и занимается выработкой предложений по внешней политике США, Собчак разразилась критикой в адрес нынешнего руководства России. Кандидат в президенты РФ заявила, что Путин вернул моду на авторитарные режимы, которые, по ее мнению, сейчас устанавливаются в Белоруссии, Чехии, Польше и Венгрии.

Более того, Ксения Собчак объявила, что Североатлантический альянс не представляет никакой угрозы для нашей страны. Бывшая ведущая телепроекта "Дома-2" уверена, что России необходимо более тесно работать с НАТО, а не строить стену раздора.




8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Равик Сегодня, 19:48
    Когда угомонят эту малохольную?
    Равик
  2. Теренин Сегодня, 19:52
    На таком серьёзном форуме об этой л....шади говорить - себя не уважать!
    Теренин
  3. Лексус Сегодня, 19:55
    Прям новость. А до этого оно кому прислуживало?
    Лексус
  4. Влад Морозов Сегодня, 20:00
    А чего так все всполошились?! Кто её кормит, тот её и катает! Старо, как Мир! Овса для всех привезет, либерастов!
    Влад Морозов
    1. Балу Сегодня, 20:06
      Цитата: Влад Морозов
      А чего так все всполошились?! Кто её кормит, тот её и катает! Старо, как Мир! Овса для всех привезет, либерастов!

      Зачем попозиция ездит за атлантическую луж? Побираться, за подачками. По Рт несколько лет назад показывали касьянова с алексеевой, как они ездили в вашингтон за подачками к байдену и примкнувшими к нему конгрессменами. Противно было смотреть, как алексеева с касьяновым заискивали перед теми, кто никогда не перестанет планировать уничтожение России как суверенного государства.
      Балу
  5. Влад Морозов Сегодня, 20:17
    Вот хочется бабе денег заработать! Вроде получается всякие там шоу делать, ну и...! Зачем же всем показать, что тебя муж не интересует!? Подгоните к кобыле толкового мерина, пусть ей взгляд поменяет!
    Влад Морозов
  6. ВладГашек Сегодня, 20:27
    Претендентов на высший пост следует судить по делам, а не по словам. Мы видим двух наглосаксофилов (Сабчак да Титов), которые сразу подались в заграничные столички для самопиара. Россияне им не в части, т.к. не их голоса ведут в Кремль, а решение разных соросов. Да и некоторые внутренние самопиарщики, скажем Сурайкин и Бабурин нечем не лучше. Поэтому и надо взглянуть, кто и что сделал полезного для простого люда, не трепал языком на ТВ, как ВВЖ и пр.
    ВладГашек
  7. Симон Сегодня, 21:11
    Когда эта домдвоешная прос...тка утихомирится, противно видеть её смазливую мордось в интернете и ТВ am
    Симон
  8. Smurf Сегодня, 21:36
    И на что она после всего этого рассчитывает?
    Smurf
  9. FalconD Сегодня, 22:07
    Как будто она реальный кандидат...)
    Я больше удивляюсь людям, которые в это искренне верят
    FalconD
    1. sapporo1959 Сегодня, 22:25
      Ну вы же в Путина верите,так почему бы и в Собчак не поверить?
      sapporo1959
Картина дня