Кандидат в президенты России присягнул на верность Соросу

Кандидат-самовыдвиженец в президенты России Ксения Собчак проводит свою президентскую кампанию не в Твери или Новосибирске, а в Вашингтоне. Там она встретилась с американскими политиками, общественными деятелями и представителями СМИ.



С трибуны Центра стратегических и международных исследований, который, как известно, финансируется структурами Джорджа Сороса, и занимается выработкой предложений по внешней политике США, Собчак разразилась критикой в адрес нынешнего руководства России. Кандидат в президенты РФ заявила, что Путин вернул моду на авторитарные режимы, которые, по ее мнению, сейчас устанавливаются в Белоруссии, Чехии, Польше и Венгрии.



Более того, Ксения Собчак объявила, что Североатлантический альянс не представляет никакой угрозы для нашей страны. Бывшая ведущая телепроекта "Дома-2" уверена, что России необходимо более тесно работать с НАТО, а не строить стену раздора.











