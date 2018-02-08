ЛНР: в ожидании весны

Можно сказать, что неожиданно встретился со своими соратниками по «Призраку». На самом деле, конечно, нет. Все было запланировано. И вот – встретились.В первую очередь было интересно узнать из первых рук, как дела в Алчевске. Все-таки не Луганск, поменьше, но и от линии фронта подальше. И как поживают те, с кем занимался вопросами доставки и переброски без малого год.Ну и, естественно, как сказалась отставка Плотницкого, и нынешняя администрация Пасечника на обычной жизни.Не буду отрицать, что к тому тихому перевороту отнесся с большой долей недоверия. Переворот – он и в Африке переворот.Потому, передав ту информацию, о которой меня попросили, накидал своих вопросов.И вот что получилось в итоге.Отставка Плотницкого сперва кого насторожила, кого напугала. Но в итоге, после двух месяцев перелопачивания органов, у народа нарисовался некоторый оптимизм.Тут стоит отметить, что все сотрудники подразделения 088 бригады «Призрак» (за исключением командира) ныне люди гражданские. И в силовые структуры возвращаться не планируют, тем более, что для двоих служба закончилась несколько печально. Думаю, через пару лет обсудим это.Оказывается, сегодня мелкий и средний бизнес начинает оживать. Размораживается.Времена поборов, больше напоминающих грабеж, канули в прошлое. Ну по крайней мере, на это все рассчитывают.Соответственно, позывные пока (надеюсь) отложены или забыты, а новоявленные предприниматели Константин и Геннадий рванули в Россию налаживать контакты. И, естественно, заскочили к бывшему снабженцу. Вдруг чего посоветует.Сегодня в республике плохо много с чем. Но хуже всего – с деньгами. Этот вид составляющей товарно-денежных отношений в дефиците.Кто работает в армии, МВД, прокуратуре, администрациях, у тех все более или менее нормально. По местным меркам. От 15 тысяч рублей и выше.Но, как показала практика последнего времени, многое в ЛНР идет по Булгакову. «Сегодня ты лицо официальное, а завтра, глядишь – и не официальное…»Потому, как бы ни было хорошо в структурах, но искать приключений вон туда многие не захотели. Кто-то решил искать потребителей угля, кто-то рванул по российским заводам в поисках комплектующих и запчастей для оборудования. А кто-то решил возрождать изрядно подубитый агросектор.Например – птицеферму поставить и при ней складик с охлажденной курятиной и яйцами.Почему курятина? А потому, что дешевле всего. Соответственно, наибольший спрос у населения. Дешево и сердито, и первое тут тебе, и на второе сгодится.Курица – символ кризиса. Как самый популярный продукт. Бомж-пакеты мы не рассматриваем.За другие населенные пункты мы не говорим, но вот конгломерат Алчевск-Перевальск-Брянка, по словам собеседников, вздохнул и если не стартовал в светлое будущее, то на старте находится.Уволили, разогнали и посадили такое количество бывших управленцев, что народ в общей массе готов Пасечнику выдать кредит доверия.Соответственно, жить стало если не веселей, то проще. И без опаски, как раньше.Вообще, конечно, сложноушибаемый народ эти алчевские. Служили-выгнали? А, ничего. Не посадили же, как тех, кто после них попал под раздачу. Машину отобрали, как якобы «отжатую» на ТОЙ Украине, – мелочи. Машина – железка, заработаем-купим.Вот несушек правильных купить, чтобы не передохли по пути – это проблема. Санпаспорта, прививки, корм…И, что самое забавное, все эти проблемы приходится решать не с «крышей» или пулеметами. Бумагами и разговорами.Но луганские кого угодно заговорят. Даже несушек.А в целом здорово, что улучшения есть. И дай бог, чтобы и дальше так же было, или лучше.В заголовке я написал, что в ЛНР ждут весны. Так и есть, как символ возрождения и начала цветения.Хорошо, если действительно зацветет.