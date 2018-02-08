11:34 08 февраля

ЛНР: в ожидании весны

Можно сказать, что неожиданно встретился со своими соратниками по «Призраку». На самом деле, конечно, нет. Все было запланировано. И вот – встретились.



В первую очередь было интересно узнать из первых рук, как дела в Алчевске. Все-таки не Луганск, поменьше, но и от линии фронта подальше. И как поживают те, с кем занимался вопросами доставки и переброски без малого год.


Ну и, естественно, как сказалась отставка Плотницкого, и нынешняя администрация Пасечника на обычной жизни.

Не буду отрицать, что к тому тихому перевороту отнесся с большой долей недоверия. Переворот – он и в Африке переворот.

Потому, передав ту информацию, о которой меня попросили, накидал своих вопросов.

И вот что получилось в итоге.

Отставка Плотницкого сперва кого насторожила, кого напугала. Но в итоге, после двух месяцев перелопачивания органов, у народа нарисовался некоторый оптимизм.

Тут стоит отметить, что все сотрудники подразделения 088 бригады «Призрак» (за исключением командира) ныне люди гражданские. И в силовые структуры возвращаться не планируют, тем более, что для двоих служба закончилась несколько печально. Думаю, через пару лет обсудим это.

Оказывается, сегодня мелкий и средний бизнес начинает оживать. Размораживается.

Времена поборов, больше напоминающих грабеж, канули в прошлое. Ну по крайней мере, на это все рассчитывают.

Соответственно, позывные пока (надеюсь) отложены или забыты, а новоявленные предприниматели Константин и Геннадий рванули в Россию налаживать контакты. И, естественно, заскочили к бывшему снабженцу. Вдруг чего посоветует.

Сегодня в республике плохо много с чем. Но хуже всего – с деньгами. Этот вид составляющей товарно-денежных отношений в дефиците.

Кто работает в армии, МВД, прокуратуре, администрациях, у тех все более или менее нормально. По местным меркам. От 15 тысяч рублей и выше.

Но, как показала практика последнего времени, многое в ЛНР идет по Булгакову. «Сегодня ты лицо официальное, а завтра, глядишь – и не официальное…»

Потому, как бы ни было хорошо в структурах, но искать приключений вон туда многие не захотели. Кто-то решил искать потребителей угля, кто-то рванул по российским заводам в поисках комплектующих и запчастей для оборудования. А кто-то решил возрождать изрядно подубитый агросектор.

Например – птицеферму поставить и при ней складик с охлажденной курятиной и яйцами.

Почему курятина? А потому, что дешевле всего. Соответственно, наибольший спрос у населения. Дешево и сердито, и первое тут тебе, и на второе сгодится.

Курица – символ кризиса. Как самый популярный продукт. Бомж-пакеты мы не рассматриваем.

За другие населенные пункты мы не говорим, но вот конгломерат Алчевск-Перевальск-Брянка, по словам собеседников, вздохнул и если не стартовал в светлое будущее, то на старте находится.

Уволили, разогнали и посадили такое количество бывших управленцев, что народ в общей массе готов Пасечнику выдать кредит доверия.

Соответственно, жить стало если не веселей, то проще. И без опаски, как раньше.

Вообще, конечно, сложноушибаемый народ эти алчевские. Служили-выгнали? А, ничего. Не посадили же, как тех, кто после них попал под раздачу. Машину отобрали, как якобы «отжатую» на ТОЙ Украине, – мелочи. Машина – железка, заработаем-купим.

Вот несушек правильных купить, чтобы не передохли по пути – это проблема. Санпаспорта, прививки, корм…

И, что самое забавное, все эти проблемы приходится решать не с «крышей» или пулеметами. Бумагами и разговорами.

Но луганские кого угодно заговорят. Даже несушек.

А в целом здорово, что улучшения есть. И дай бог, чтобы и дальше так же было, или лучше.

В заголовке я написал, что в ЛНР ждут весны. Так и есть, как символ возрождения и начала цветения.

Хорошо, если действительно зацветет.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 6

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  1. сибиралт Сегодня, 07:20
    Оптимистическая статья. Спасибо и удачи луганчанам! hi
    сибиралт
    1. Chertt Сегодня, 08:38
      Хочется верить, что Россия делает для Луганска и Донецка больше, чем может это открыто показать
      Chertt
  2. Uncle Lee Сегодня, 07:29
    Хорошо, если действительно зацветет
    и не будет пустоцветом !
    Uncle Lee
    1. роман66 Сегодня, 09:52
      и чтоб запахи бандеровонью не перебивало!добрейшего! hi
      роман66
      1. глум Сегодня, 11:27
        а вам так прям развонялось???? и какая она бандервонь???
        глум
        1. роман66 Сегодня, 11:28
          вонючая и ядовитая, фашистам место в земле
          роман66
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