Великий мечтатель
Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал — все это будет ниже действительных возможностей человека. Настанет время, когда достижения науки превзойдут силу воображения.
Жюль Верн
Жюль Верн
190 лет назад, 8 февраля 1828 года, родился Жюль Верн – будущий всемирно известный французский писатель, классик приключенческой литературы, один из создателей жанра научной фантастики.
История науки, её будущее, приключения и открытия, вера в беспредельные возможности человеческого разума, способность человека проникнуть в ещё неведомые тайны природы и космоса – всё это отличает творчество писателя. Для многих поколений советских и российских читателей Жюль Верн и его герои были образцом лучших человеческих качеств. Достаточно вспомнить героев произведений «Двадцать тысяч лье под водой» и «Дети капитана Гранта». В творчестве писателя чётко прослеживается борьба добра и зла. Жюль Верн категоричен, показывая в своих произведениях однозначные образы героев и злодеев. Он учит сопереживать главным героям – образцам всех добродетелей (вроде трагического образа капитана Немо) и испытывать неприязнь к разного рода негодяям. Тем самым воспитывает людей на высоких примерах, не позволяя злу занять важное место в обществе.
Французский критик Жак Шено писал: «Если Жюль Верн и его необыкновенные путешествия не умирают, так это потому, что они — а вместе с ними и столь привлекательный ХІХ век — ставят уже проблемы, от которых не удалось и не удастся уйти ХХ веку». Можно отметить, что эти же проблемы важны и в XXI столетии. Человеку никуда не деться от борьбы добра и зла. Общество должно меняться к лучшему, чтобы достижения науки и техники служили всему человечеству, а не кучке «избранных». Чтобы у миллиардов людей была надежда на светлое будущее. Обществу необходим культ настоящих героев, подвижников, храбрых защитников добра и справедливости, светлых умов и честных тружеников. А не разрушительный, самоубийственный культ «золотого тельца». Тёмный мир, где «звездами» объявлены пустышки и социальные паразиты, а «героями» стали виртуальные продукты Голливуда. Общество, где происходит компьютерно-телевизионная, информационная дебилизация населения.
Нострадамус XIX века
Жюль Габриэль Верн родился 8 февраля 1828 года на острове Федо на реке Луара, около Нанта. Отцом был адвокат Пьер Верн, а матерью — Софи-Нанина-Анриетта Аллот де ла Фюи, которая происходила из семьи нантских кораблестроителей и судовладельцев, с шотландскими корнями. С детства Жюль Верн мечтал о море, путешествиях, но по настоянию отца учился сначала в религиозной школе, а затем получил юридическое образование. Уже в юности он начал писать. Став самостоятельным взрослым человеком много путешествовал, в том числе на своей яхте.
Ещё в молодости купил баркас и назвав его «Сен-Мишель», Жюль плавал на нем по морю, пока не сменил эту чуть улучшенную рыбацкую лодку на яхту «Сен-Мишель ІІ», затем — на паровое судно «Сен-Мишель ІІІ». Верн писал: «Я проплыл по Средиземному морю от Гибралтара до Леванта, переплыл Атлантический океан до Северной Америки, побывал в морях Северной Европы, и я знаю все воды, которыми природа так щедро одарила Англию и Шотландию». Действительно писатель посетил Англию и Шотландию, побывал в Скандинавии и Америке, Нидерландах, Германии и Дании. Дважды совершал большие путешествия по Средиземноморскому региону.
Верн очень много работал, и отлично разбирался в достижениях своей эпохи. В 1895 году, в беседе с английской журналисткой Мэри Беллок уже весьма почтенный и нездоровый Жюль Верн рассказывал: «Я делаю массу выписок из книг, газет, журналов и научных отчетов. Все эти заметки тщательно классифицируются и служат материалом для моих повестей и романов». Работая над различными произведениями, он обращался к видным математикам, инженерам, специалистам по кораблестроению, посещал химические лаборатории и заводы и т. д. Так, идею винтокрылого аппарата Робура и «планеров», встреченных Барсаком, Верну навеял Габриэль де Лаландель — офицер флота, писатель, один из первых в мире конструкторов аппаратов тяжелее воздуха. Именно Лаландель вместе с другим предтечей воздушного транспорта, Гюставом Понтон д'Амекуром, придумал слово «авиация».
В своих произведениях Верн предсказал научные открытия и изобретения в самых разных областях, в том числе самолет, вертолет, акваланги, телевидение и космические полёты. Так, в романах «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны» Жюль Верн предвосхитил некоторые моменты будущего освоения космоса: место, где председатель Пушечного клуба Барбикен установил гигантское орудие — колумбиаду — для выстрела в Луну, находится во Флориде, весьма недалеко от космодрома, откуда стартовали все корабли программы «Аполлон». Совпадают размеры и вес капсулы «Аполлона-8» с параметрами «снаряда-вагона». Траектория американской ракеты в точности совпадает с кривой, описанной в космосе снарядом. Как и трое смельчаков у Жюля Верна, трое астронавтов «Аполлона» облетели Луну в декабре, вернулись и приводнились в четырех километрах от точки, указанной французским писателем.
В романе впервые, до Циолковского, описаны эффекты невесомости. Верн «изобрел» также известную ныне всем установку для регенерации воздуха. Кроме того, снаряд имел собственные ракетные двигатели для амортизации удара в случае прилунения. Писатель в шутку упомянул составные снаряды-поезда, которые в будущем станут курсировать с Земли на её вечный спутник, чем, в некоторой степени, предвосхитил создание многоступенчатых ракет.
По описанным характеристикам «Наутилус» Верна превосходит даже современные субмарины. При этом проект «Наутилуса» создавался в ту пору, когда основным средством покорения глубин был еще водолазный колокол. Французский инженер Лебеф всерьез считал великого фантаста своим соавтором в разработке конструкции двойного корпуса субмарины. Академик Жорж Клод извлек из того же романа, «Двадцать тысяч лье под водой», идею о возможности получения электроэнергии от проводников, погруженных в морскую воду на разные глубины.
Телевидение, которое Верн именовал телефотом или фонотелеграфом, и видеосвязь – описаны в произведениях «Париж в XX веке», «Замок в Карпатах». Интересно, что когда писатель-провидец в 1863 году написал книгу «Париж в XX веке», в которой подробно описал автомобиль, факс и электрический стул, то издатель вернул ему рукопись, обозвав идиотом. Роман был опубликован лишь в 1994 году.
Интересную утопию Верн создал в романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака», опубликованном в 1919 году. 5 глав этого романа были написаны Верном в 1905 году, а продолжение — его сыном Мишелем Верном. Речь идёт о социальном эксперименте в вымышленном городе Блэкланд, созданном в сердце Чёрной Африке с помощью огромных богатств преступного дельца Гарри Киллера и ума полубезумного гения, инженера Марселя Камарэ. Этот «град будущего» имеет передовые лаборатории и высокотехнологичный завод. При этом население делится на секции-касты аристократов, сочетавших управленческие и военные функции (Весёлые ребята), технического и обслуживающего персонала (Гражданский корпус) и рабов. Невольников ловят с помощью летательных аппаратов. Здесь писатель показал планы хозяев Запада по созданию «идеального» кастового, рабовладельческого мирового порядка.
В этом же романе изобретатель Марсель Камарэ строит «планеры», которые фактически можно назвать самолетами с изменяющейся геометрией крыла или вертолетами. Проблемы взлета и приземления решаются с помощью винта, поддерживающего равновесие аппарата; в своеобразных реактивных двигателях жидкий воздух мгновенно превращается в газообразный, своим расширением приводя в движение мотор. При этом Камарэ хочет «наделить свои машины системой рефлексов» — это первый шаг к кибернетике! Им же придуманы страшные боевые «осы», крошечные четырехвинтовые геликоптеры: с правильными промежутками они выскакивают из своих ячеек, стреляют в цель — и возвращаются назад за новым зарядом. Таким образом, фантаст предсказал появление боевых беспилотных аппаратов и ракет!
Таким образом, провидчески Верн показал синтез рабовладельческих государств-полисов Древней Греции, Третьего рейха и образ западного «нового мирового порядка. Кастовое рабовладельческое общество, причём с передовыми технологиями, которыми владеют «господа». Существуют «чёрные города-полисы будущего», где «избранные» обладают всеми передовыми технологиями, включая небольшие термоядерные реакторы, технологию активного долгожительства. Они имеют обслуживающий научно-технический персонал, и карателей-военных, вооруженных по последнему слову техники (космолёты, боевые роботы, беспилотники, вплоть до микродронов, киберсистемы, лазерное и психотронное оружие и т. д.). А остальное население планеты, сильно обескровленное серией войн, конфликтов, эпидемий и голодом, погружено в архаику, в неофеодальные, рабовладельческие порядки или даже первобытность. Лишенные передовых знаний, достижений науки и техники, образования и медицины (с продлением жизни «господам» с помощью биотехнологий), люди становятся короткоживущими рабами, чья мораль, психика и физическое состояние специально «опущены» до уровня двуного скота.
Некоторые предсказания Верна не были реализованы, возможно, что их время ещё впереди. Так, многомачтовый, многовинтовой воздушный корабль «Альбатрос» (роман «Робур-завоеватель») похож на гибрид парусника с вертолетом. Другое изобретение Робура, супервездеход «Грозный», покоряющий сушу, море и небо, — это самое настоящее техническое задание для инженеров будущего. Ещё одна задача для инженеров будущего — пассажирский корабль-город площадью в двадцать семь квадратных километров, с парой могучих электростанций для движения и бытовых нужд, застроенный стеклянно-алюминиевыми домами, покрытый парками (роман «Плавучий остров»).
Жюль Верн был гениальным певцом прогресса, который понял раньше и лучше всех и сумел показать в своих произведениях, что путь у нас один – только вперёд! Он сумел предвидеть не только грандиозные достижения будущего, но и его социальные язвы. Великий мечтатель ясно и чётко сказал: благородная душа и чистые помыслы должны быть у человека, овладевшего силой богов!
Автор: Самсонов Александр
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