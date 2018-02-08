Великий мечтатель

Что бы я ни сочинял, что бы я ни выдумывал — все это будет ниже действительных возможностей человека. Настанет время, когда достижения науки превзойдут силу воображения.

Жюль Верн

190 лет назад, 8 февраля 1828 года, родился Жюль Верн – будущий всемирно известный французский писатель, классик приключенческой литературы, один из создателей жанра научной фантастики.История науки, её будущее, приключения и открытия, вера в беспредельные возможности человеческого разума, способность человека проникнуть в ещё неведомые тайны природы и космоса – всё это отличает творчество писателя. Для многих поколений советских и российских читателей Жюль Верн и его герои были образцом лучших человеческих качеств. Достаточно вспомнить героев произведений «Двадцать тысяч лье под водой» и «Дети капитана Гранта». В творчестве писателя чётко прослеживается борьба добра и зла. Жюль Верн категоричен, показывая в своих произведениях однозначные образы героев и злодеев. Он учит сопереживать главным героям – образцам всех добродетелей (вроде трагического образа капитана Немо) и испытывать неприязнь к разного рода негодяям. Тем самым воспитывает людей на высоких примерах, не позволяя злу занять важное место в обществе.Французский критик Жак Шено писал: «Если Жюль Верн и его необыкновенные путешествия не умирают, так это потому, что они — а вместе с ними и столь привлекательный ХІХ век — ставят уже проблемы, от которых не удалось и не удастся уйти ХХ веку». Можно отметить, что эти же проблемы важны и в XXI столетии.Общество должно меняться к лучшему, чтобы достижения науки и техники служили всему человечеству, а не кучке «избранных». Чтобы у миллиардов людей была надежда на светлое будущее. Обществу необходим культ настоящих героев, подвижников, храбрых защитников добра и справедливости, светлых умов и честных тружеников. А не разрушительный, самоубийственный культ «золотого тельца». Тёмный мир, где «звездами» объявлены пустышки и социальные паразиты, а «героями» стали виртуальные продукты Голливуда. Общество, где происходит компьютерно-телевизионная, информационная дебилизация населения.Жюль Габриэль Верн родился 8 февраля 1828 года на острове Федо на реке Луара, около Нанта. Отцом был адвокат Пьер Верн, а матерью — Софи-Нанина-Анриетта Аллот де ла Фюи, которая происходила из семьи нантских кораблестроителей и судовладельцев, с шотландскими корнями. С детства Жюль Верн мечтал о море, путешествиях, но по настоянию отца учился сначала в религиозной школе, а затем получил юридическое образование. Уже в юности он начал писать. Став самостоятельным взрослым человеком много путешествовал, в том числе на своей яхте.Ещё в молодости купил баркас и назвав его «Сен-Мишель», Жюль плавал на нем по морю, пока не сменил эту чуть улучшенную рыбацкую лодку на яхту «Сен-Мишель ІІ», затем — на паровое судно «Сен-Мишель ІІІ». Верн писал: «Я проплыл по Средиземному морю от Гибралтара до Леванта, переплыл Атлантический океан до Северной Америки, побывал в морях Северной Европы, и я знаю все воды, которыми природа так щедро одарила Англию и Шотландию». Действительно писатель посетил Англию и Шотландию, побывал в Скандинавии и Америке, Нидерландах, Германии и Дании. Дважды совершал большие путешествия по Средиземноморскому региону.Верн очень много работал, и отлично разбирался в достижениях своей эпохи. В 1895 году, в беседе с английской журналисткой Мэри Беллок уже весьма почтенный и нездоровый Жюль Верн рассказывал: «Я делаю массу выписок из книг, газет, журналов и научных отчетов. Все эти заметки тщательно классифицируются и служат материалом для моих повестей и романов». Работая над различными произведениями, он обращался к видным математикам, инженерам, специалистам по кораблестроению, посещал химические лаборатории и заводы и т. д. Так, идею винтокрылого аппарата Робура и «планеров», встреченных Барсаком, Верну навеял Габриэль де Лаландель — офицер флота, писатель, один из первых в мире конструкторов аппаратов тяжелее воздуха. Именно Лаландель вместе с другим предтечей воздушного транспорта, Гюставом Понтон д'Амекуром, придумал слово «авиация».В своих произведениях Верн предсказал научные открытия и изобретения в самых разных областях, в том числе самолет, вертолет, акваланги, телевидение и космические полёты. Так, в романах «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны» Жюль Верн предвосхитил некоторые моменты будущего освоения космоса: место, где председатель Пушечного клуба Барбикен установил гигантское орудие — колумбиаду — для выстрела в Луну, находится во Флориде, весьма недалеко от космодрома, откуда стартовали все корабли программы «Аполлон». Совпадают размеры и вес капсулы «Аполлона-8» с параметрами «снаряда-вагона». Траектория американской ракеты в точности совпадает с кривой, описанной в космосе снарядом. Как и трое смельчаков у Жюля Верна, трое астронавтов «Аполлона» облетели Луну в декабре, вернулись и приводнились в четырех километрах от точки, указанной французским писателем.В романе впервые, до Циолковского, описаны эффекты невесомости. Верн «изобрел» также известную ныне всем установку для регенерации воздуха. Кроме того, снаряд имел собственные ракетные двигатели для амортизации удара в случае прилунения. Писатель в шутку упомянул составные снаряды-поезда, которые в будущем станут курсировать с Земли на её вечный спутник, чем, в некоторой степени, предвосхитил создание многоступенчатых ракет.По описанным характеристикам «Наутилус» Верна превосходит даже современные субмарины. При этом проект «Наутилуса» создавался в ту пору, когда основным средством покорения глубин был еще водолазный колокол. Французский инженер Лебеф всерьез считал великого фантаста своим соавтором в разработке конструкции двойного корпуса субмарины. Академик Жорж Клод извлек из того же романа, «Двадцать тысяч лье под водой», идею о возможности получения электроэнергии от проводников, погруженных в морскую воду на разные глубины.Телевидение, которое Верн именовал телефотом или фонотелеграфом, и видеосвязь – описаны в произведениях «Париж в XX веке», «Замок в Карпатах». Интересно, что когда писатель-провидец в 1863 году написал книгу «Париж в XX веке», в которой подробно описал автомобиль, факс и электрический стул, то издатель вернул ему рукопись, обозвав идиотом. Роман был опубликован лишь в 1994 году.Интересную утопию Верн создал в романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака», опубликованном в 1919 году. 5 глав этого романа были написаны Верном в 1905 году, а продолжение — его сыном Мишелем Верном. Речь идёт о социальном эксперименте в вымышленном городе Блэкланд, созданном в сердце Чёрной Африке с помощью огромных богатств преступного дельца Гарри Киллера и ума полубезумного гения, инженера Марселя Камарэ. Этот «град будущего» имеет передовые лаборатории и высокотехнологичный завод. При этом население делится на секции-касты аристократов, сочетавших управленческие и военные функции (Весёлые ребята), технического и обслуживающего персонала (Гражданский корпус) и рабов. Невольников ловят с помощью летательных аппаратов. Здесь писатель показал планы хозяев Запада по созданию «идеального» кастового, рабовладельческого мирового порядка.В этом же романе изобретатель Марсель Камарэ строит «планеры», которые фактически можно назвать самолетами с изменяющейся геометрией крыла или вертолетами. Проблемы взлета и приземления решаются с помощью винта, поддерживающего равновесие аппарата; в своеобразных реактивных двигателях жидкий воздух мгновенно превращается в газообразный, своим расширением приводя в движение мотор. При этом Камарэ хочет «наделить свои машины системой рефлексов» — это первый шаг к кибернетике! Им же придуманы страшные боевые «осы», крошечные четырехвинтовые геликоптеры: с правильными промежутками они выскакивают из своих ячеек, стреляют в цель — и возвращаются назад за новым зарядом. Таким образом, фантаст предсказал появление боевых беспилотных аппаратов и ракет!Существуют «чёрные города-полисы будущего», где «избранные» обладают всеми передовыми технологиями, включая небольшие термоядерные реакторы, технологию активного долгожительства. Они имеют обслуживающий научно-технический персонал, и карателей-военных, вооруженных по последнему слову техники (космолёты, боевые роботы, беспилотники, вплоть до микродронов, киберсистемы, лазерное и психотронное оружие и т. д.). А остальное население планеты, сильно обескровленное серией войн, конфликтов, эпидемий и голодом, погружено в архаику, в неофеодальные, рабовладельческие порядки или даже первобытность. Лишенные передовых знаний, достижений науки и техники, образования и медицины (с продлением жизни «господам» с помощью биотехнологий), люди становятся короткоживущими рабами, чья мораль, психика и физическое состояние специально «опущены» до уровня двуного скота.Некоторые предсказания Верна не были реализованы, возможно, что их время ещё впереди. Так, многомачтовый, многовинтовой воздушный корабль «Альбатрос» (роман «Робур-завоеватель») похож на гибрид парусника с вертолетом. Другое изобретение Робура, супервездеход «Грозный», покоряющий сушу, море и небо, — это самое настоящее техническое задание для инженеров будущего. Ещё одна задача для инженеров будущего — пассажирский корабль-город площадью в двадцать семь квадратных километров, с парой могучих электростанций для движения и бытовых нужд, застроенный стеклянно-алюминиевыми домами, покрытый парками (роман «Плавучий остров»).