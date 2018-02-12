«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 5)
Как в этом цикле статей уже отмечалось, имея вполне приличные карабины, армия САСШ не имела приличной современной винтовки и вынуждена была довольствоваться капсюльными винтовками модели 1861 года. Но это не значит, что там не было специалистов, работавших в этой области.
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Винтовка «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Так, в 1859 году бруклинский оружейник Вефиль Бёртон запатентовал винтовку со скользящим затвором, но не смог привлечь к себе внимания. Тогда в 1861 году он обратился к Конфедерации и был немедленно арестован федеральными маршалами после того, как получил заказ из 40 000 винтовок. Просидев год в тюрьме, Бёртон исправился, принес клятву верности Соединенным Штатам и стал «хорошим гражданином». В 1868 году он модифицировал свою винтовку, и теперь в ней стало возможно использовать латунные патроны с капсюлями центрального боя, и вновь попытался привлечь к ней интерес как в США, так и за рубежом. Демонстрируя винтовку в штате Нью-Йорк, Вефиль Бёртон встретил генерала Уильяма Г. Уорда. Эти два человека стали партнерами и, используя военные связи генерала, сумели заинтересовать специалистов Спрингфилдского арсенала. В 1871 году «Уорд-Бёртон» стала первой винтовкой, созданной для армии США.
Карабин «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Винтовка была создана под патроны Спрингфилд .50 (11,4-мм) центрального боя. Запирание осуществлялось поворотом затвора, причем боевые упоры и рукоятка перезаряжания располагались в задней части затвора. Боевые упоры представляли собой шесть витков крупной треугольной резьбы, разделенных диаметрально на два сектора (подобно устройству поршневых затворов артиллерийских орудий!), благодаря чему ствольная коробка оказалась очень технологичной. Ударник взводился при ходе затвора вперед. При этом работа механизма отличалась плавностью. Предохранитель в виде небольшого рычажка находился справа на затворной раме. Прицел обеспечивал ведение огня на 1000 ярдов.
Затвор винтовки «Уорд-Бёртон» М1859 года – открыт.
Марка винтовки на затворе.
Всего было произведено 1013 винтовок и 313 карабинов Уорда-Бёртона, поступивших в 13-й пехотный полк и отдельные кавалерийские роты. Эксплуатация выявила, однако, тот недостаток, что войска, незнакомые с винтовкой со скользящим поворотным затвором, никак не могли решить, заряжена она или нет, из-за чего имели место инциденты с неожиданными выстрелами. И вот такая мелочь, как отсутствие внешнего «индикатора», демонстрирующего, заряжена она или нет, решило все дело. Поэтому армия США сохранила более привычную винтовку «спрингфилд» и такой же карабин в качестве своего официального огнестрельного оружия.
Затвор винтовки «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Карабинная скоба и марка арсенала в Спрингфилде на карабине «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Схема устройства затвора винтовки «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Между тем время шло, 1876 год многому американских военных научил, и они решили вооружить свою армию магазинным оружием.
Карабин «Винчестер-Гочкисс» М1879 г.
Таковым оказалась винтовка (или «мушкет», если пользоваться американской терминологией) «Винчестер-Гочкисс» обр. 1879 г., первая модель, принятая на вооружение ВМС САСШ. Всего таких винтовок и карабинов первой модели было изготовлено 6396. Из них 5199 мушкетов, 812 карабинов, 563 спортивных винтовок и 1500 для моряков. Тем не менее армия заказала всего 500 винтовок, Китай – 1000 шт., Япония – также 500 шт. Ну и в ознакомительных целях купили их и другие армии мира.
Схема устройства винтовки «Винчестер-Гочкисс» обр. 1883 г.
Выбранная Комиссией магазинных винтовок 1878 года, система Гочкисса использовала трубчатый магазин на шесть патронов, размещенный в прикладе. Он загружался патронами через затворную раму, то есть патроны вставлялись в ней при открытом затворе пулями вперед. Интересно, что спусковой крючок имел широкое кольцо, скользившее внутри вдоль магазина. Сам магазин можно было отключать. Для этого справа на ложе имелся поворотный переключатель. Акционером производства стала фирма Винчестера, но сборка и производство многих других частей осуществлялись Спрингфилдским арсеналом.
Переключатель магазина.
Модель 1879 выпускалась в конфигурациях «Первая модель» и «Вторая модель». Винтовки были выпущены и в «Третьей модели» (иногда называемой моделью 1883), но она нашла ограниченное применение.
Интересно, что сегодня карабины этой системы стоят значительно дороже, чем винтовки, а их детали практически идентичны. Поэтому некоторые «умные люди» додумались до того, что начали покупать винтовки, укорачивать их, ставить новое цевье и получать разницу в цене карабина и винтовки. Но к счастью, серийные номера всех ранних карабинов известны, поэтому для толкового коллекционера совсем нетрудно установить, является ли конкретный карабин подлинным. Этот список серийных номеров опубликован в списке оснащения кавалерии США Д.Р. Фаррингтонам. Есть также функциональные отличия. Например, у винтовок шомпол один, а вот у карабина под стволом их… два, и они свинчиваются!
«Винчествер» также попытался создать «мушкет» и карабин для армии, но его модели 1873 года так и остались невостребованными. Впрочем, карабины этой модели у фирмы закупила Турция и вооружила ими своих кавалеристов, сражавшихся с нашей конницей в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Винтовки турецкой армии. Вверху: винтовка Снайдера М1866 г., в центре – Пибоди-Мартини М1869 г., внизу – «винчестер» 1866 г. (С. Петербургский Артиллерийский музей. Фото Н. Михайлова)
Таким образом американская армия, как и раньше, оставалась без магазинной винтовки и этот «пробел» в ее вооружении постарался заполнить Джеймс Пэрис Ли, шотландец, натурализовавшийся в Соединенных Штатах. Первый коробчатый магазин был запатентован им в 1879 году, после чего ему пришлось долго судиться с Фердинандом фон Маннлихером по поводу нарушения его авторских прав. Считается, что Ли был британским конструктором, так как его имя включено в наименование винтовок «Ли-Метфорд» и «Ли-Энфилд». На самом деле в этих винтовках использован всего лишь его магазин, причем у Ли он был отъемным!
Винтовка «Ремингтон-Ли» М1885 г.
Схема устройства винтовки «Ремингтон-Ли» М1885 г
Сразу отметим, что его винтовка модели 1879 г. «Ремингтон-Ли» U.S. Navy понравилась американскому флоту, но средств на производство у него не было и заказ стала выполнять фирма «Ремингтон», отсюда и двойное название этого образца. Было сделано около 1300 таких винтовок, а позднее подписан контракт на модель 1882 года на еще 770 винтовок. Затем был контракт ВМФ на модель 1885 года, по которому произведено еще 1500 штук. К числу ее особенностей относился калибр .43 Испанский (11.15×58-мм R). В 1887 году 500 винтовок закупила Новая Зеландия.
Затвор винтовки со взведенным ударником. Расположение рукоятки затвора заднее, что увеличивало ее скорострельность.
Затвор и на нем пружина экстрактора, опирающаяся на вырез ствольной коробки.
Еще одна опытная винтовка, испытывавшаяся в это время в САСШ – это винтовка модели 1882 г. Чаффи-Риза. 753 таких винтовок были сделаны в спрингфилдском арсенале в 1884 году. Сконструировал ее Рубен Шипли Чаффи, причем особенностью ее стал интересный трубчатый магазин, у которого пружина-подаватель отсутствовала.
Схема устройства винтовки Чаффи-Риза М1882 г.
Вместо этого труба магазина имеет в нижней части два рельса: один с зубцами (который перемещается), а другой с вырезами (который закреплен на месте). Устроено все это было таким образом, что патроны в магазине фиксировались друг за другом и при передергивании затвора передвигались вперед. То есть вставлять их нужно было спереди, но также и сзади. Причем, вставлять в магазин один патрон не рекомендовалось. Для того, чтобы он попал в патронник, нужно было пять раз передернуть затвор! Понятно, что все эти «тяги-перетяги» были слишком хрупки для того, чтобы побивать противников прикладом, как дубиной, поэтому винтовку на вооружение не приняли.
Винтовка Чаффи-Риза М1882 г.
Винтовка Чаффи-Риза с открытым затвором.
«Ремингтон-Кин» – еще одна опытная винтовка с подствольным трубчатым магазином. Военно-морской флот приобрел 250 винтовок для сравнения с их 2500 винтовками «Гочкисс» и 300 винтовками «Ремингтон-Ли» M1885 г. Эти винтовки оставались на службе около десяти лет на борту кораблей «Трентон» и «Мичиган». В июле 1880 года Министерство внутренних дел Соединенных Штатов закупило 600 винтовок этого типа, чтобы вооружить индейскую полицию в ряде штатов в западной части Соединенных Штатов. Винтовки были изготовлены для гражданских продаж, имели калибры .45-70, .40-60 и .43. Вес винтовки составлял 4,1 кг. Количество патронов в подствольном магазине – 9.
Винтовка «Ремингтон-Кин».
Конструкция винтовки Кина имела ряд интересных особенностей, в других винтовках не встречавшихся. Например, скользящий поворотный затвор у нее был снабжен курком, который стрелок должен был вручную ввести перед выстрелом. Другой особенностью конструкции Кина было то, что его трубчатый магазин мог заряжаться сразу с двух сторон: либо через верх с открытым затвором, либо снизу с закрытым затвором, через окно с подпружиненной крышкой.
Крышка зарядного окна винтовки Кина.
В итоге «Великая ружейная драма» закончилась в США только с принятием на вооружение винтовки «Краг-Йоргенсен» М1892 года. То есть даже позднее, чем она закончилась у нас в России. Вот даже как!
Солдаты американской армии периода войны с Испанией.
Ну, а про винтовки Ли М1895 г. и «спрингфилд» М1903 г. здесь на страницах ВО мы уже рассказывали…
Продолжение следует...
[/center]
Винтовка «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Так, в 1859 году бруклинский оружейник Вефиль Бёртон запатентовал винтовку со скользящим затвором, но не смог привлечь к себе внимания. Тогда в 1861 году он обратился к Конфедерации и был немедленно арестован федеральными маршалами после того, как получил заказ из 40 000 винтовок. Просидев год в тюрьме, Бёртон исправился, принес клятву верности Соединенным Штатам и стал «хорошим гражданином». В 1868 году он модифицировал свою винтовку, и теперь в ней стало возможно использовать латунные патроны с капсюлями центрального боя, и вновь попытался привлечь к ней интерес как в США, так и за рубежом. Демонстрируя винтовку в штате Нью-Йорк, Вефиль Бёртон встретил генерала Уильяма Г. Уорда. Эти два человека стали партнерами и, используя военные связи генерала, сумели заинтересовать специалистов Спрингфилдского арсенала. В 1871 году «Уорд-Бёртон» стала первой винтовкой, созданной для армии США.
Карабин «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Винтовка была создана под патроны Спрингфилд .50 (11,4-мм) центрального боя. Запирание осуществлялось поворотом затвора, причем боевые упоры и рукоятка перезаряжания располагались в задней части затвора. Боевые упоры представляли собой шесть витков крупной треугольной резьбы, разделенных диаметрально на два сектора (подобно устройству поршневых затворов артиллерийских орудий!), благодаря чему ствольная коробка оказалась очень технологичной. Ударник взводился при ходе затвора вперед. При этом работа механизма отличалась плавностью. Предохранитель в виде небольшого рычажка находился справа на затворной раме. Прицел обеспечивал ведение огня на 1000 ярдов.
Затвор винтовки «Уорд-Бёртон» М1859 года – открыт.
Марка винтовки на затворе.
Всего было произведено 1013 винтовок и 313 карабинов Уорда-Бёртона, поступивших в 13-й пехотный полк и отдельные кавалерийские роты. Эксплуатация выявила, однако, тот недостаток, что войска, незнакомые с винтовкой со скользящим поворотным затвором, никак не могли решить, заряжена она или нет, из-за чего имели место инциденты с неожиданными выстрелами. И вот такая мелочь, как отсутствие внешнего «индикатора», демонстрирующего, заряжена она или нет, решило все дело. Поэтому армия США сохранила более привычную винтовку «спрингфилд» и такой же карабин в качестве своего официального огнестрельного оружия.
Затвор винтовки «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Карабинная скоба и марка арсенала в Спрингфилде на карабине «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Схема устройства затвора винтовки «Уорд-Бёртон» М1871 года.
Между тем время шло, 1876 год многому американских военных научил, и они решили вооружить свою армию магазинным оружием.
Карабин «Винчестер-Гочкисс» М1879 г.
Таковым оказалась винтовка (или «мушкет», если пользоваться американской терминологией) «Винчестер-Гочкисс» обр. 1879 г., первая модель, принятая на вооружение ВМС САСШ. Всего таких винтовок и карабинов первой модели было изготовлено 6396. Из них 5199 мушкетов, 812 карабинов, 563 спортивных винтовок и 1500 для моряков. Тем не менее армия заказала всего 500 винтовок, Китай – 1000 шт., Япония – также 500 шт. Ну и в ознакомительных целях купили их и другие армии мира.
Схема устройства винтовки «Винчестер-Гочкисс» обр. 1883 г.
Выбранная Комиссией магазинных винтовок 1878 года, система Гочкисса использовала трубчатый магазин на шесть патронов, размещенный в прикладе. Он загружался патронами через затворную раму, то есть патроны вставлялись в ней при открытом затворе пулями вперед. Интересно, что спусковой крючок имел широкое кольцо, скользившее внутри вдоль магазина. Сам магазин можно было отключать. Для этого справа на ложе имелся поворотный переключатель. Акционером производства стала фирма Винчестера, но сборка и производство многих других частей осуществлялись Спрингфилдским арсеналом.
Переключатель магазина.
Модель 1879 выпускалась в конфигурациях «Первая модель» и «Вторая модель». Винтовки были выпущены и в «Третьей модели» (иногда называемой моделью 1883), но она нашла ограниченное применение.
Интересно, что сегодня карабины этой системы стоят значительно дороже, чем винтовки, а их детали практически идентичны. Поэтому некоторые «умные люди» додумались до того, что начали покупать винтовки, укорачивать их, ставить новое цевье и получать разницу в цене карабина и винтовки. Но к счастью, серийные номера всех ранних карабинов известны, поэтому для толкового коллекционера совсем нетрудно установить, является ли конкретный карабин подлинным. Этот список серийных номеров опубликован в списке оснащения кавалерии США Д.Р. Фаррингтонам. Есть также функциональные отличия. Например, у винтовок шомпол один, а вот у карабина под стволом их… два, и они свинчиваются!
«Винчествер» также попытался создать «мушкет» и карабин для армии, но его модели 1873 года так и остались невостребованными. Впрочем, карабины этой модели у фирмы закупила Турция и вооружила ими своих кавалеристов, сражавшихся с нашей конницей в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Винтовки турецкой армии. Вверху: винтовка Снайдера М1866 г., в центре – Пибоди-Мартини М1869 г., внизу – «винчестер» 1866 г. (С. Петербургский Артиллерийский музей. Фото Н. Михайлова)
Таким образом американская армия, как и раньше, оставалась без магазинной винтовки и этот «пробел» в ее вооружении постарался заполнить Джеймс Пэрис Ли, шотландец, натурализовавшийся в Соединенных Штатах. Первый коробчатый магазин был запатентован им в 1879 году, после чего ему пришлось долго судиться с Фердинандом фон Маннлихером по поводу нарушения его авторских прав. Считается, что Ли был британским конструктором, так как его имя включено в наименование винтовок «Ли-Метфорд» и «Ли-Энфилд». На самом деле в этих винтовках использован всего лишь его магазин, причем у Ли он был отъемным!
Винтовка «Ремингтон-Ли» М1885 г.
Схема устройства винтовки «Ремингтон-Ли» М1885 г
Сразу отметим, что его винтовка модели 1879 г. «Ремингтон-Ли» U.S. Navy понравилась американскому флоту, но средств на производство у него не было и заказ стала выполнять фирма «Ремингтон», отсюда и двойное название этого образца. Было сделано около 1300 таких винтовок, а позднее подписан контракт на модель 1882 года на еще 770 винтовок. Затем был контракт ВМФ на модель 1885 года, по которому произведено еще 1500 штук. К числу ее особенностей относился калибр .43 Испанский (11.15×58-мм R). В 1887 году 500 винтовок закупила Новая Зеландия.
Затвор винтовки со взведенным ударником. Расположение рукоятки затвора заднее, что увеличивало ее скорострельность.
Затвор и на нем пружина экстрактора, опирающаяся на вырез ствольной коробки.
Еще одна опытная винтовка, испытывавшаяся в это время в САСШ – это винтовка модели 1882 г. Чаффи-Риза. 753 таких винтовок были сделаны в спрингфилдском арсенале в 1884 году. Сконструировал ее Рубен Шипли Чаффи, причем особенностью ее стал интересный трубчатый магазин, у которого пружина-подаватель отсутствовала.
Схема устройства винтовки Чаффи-Риза М1882 г.
Вместо этого труба магазина имеет в нижней части два рельса: один с зубцами (который перемещается), а другой с вырезами (который закреплен на месте). Устроено все это было таким образом, что патроны в магазине фиксировались друг за другом и при передергивании затвора передвигались вперед. То есть вставлять их нужно было спереди, но также и сзади. Причем, вставлять в магазин один патрон не рекомендовалось. Для того, чтобы он попал в патронник, нужно было пять раз передернуть затвор! Понятно, что все эти «тяги-перетяги» были слишком хрупки для того, чтобы побивать противников прикладом, как дубиной, поэтому винтовку на вооружение не приняли.
Винтовка Чаффи-Риза М1882 г.
Винтовка Чаффи-Риза с открытым затвором.
«Ремингтон-Кин» – еще одна опытная винтовка с подствольным трубчатым магазином. Военно-морской флот приобрел 250 винтовок для сравнения с их 2500 винтовками «Гочкисс» и 300 винтовками «Ремингтон-Ли» M1885 г. Эти винтовки оставались на службе около десяти лет на борту кораблей «Трентон» и «Мичиган». В июле 1880 года Министерство внутренних дел Соединенных Штатов закупило 600 винтовок этого типа, чтобы вооружить индейскую полицию в ряде штатов в западной части Соединенных Штатов. Винтовки были изготовлены для гражданских продаж, имели калибры .45-70, .40-60 и .43. Вес винтовки составлял 4,1 кг. Количество патронов в подствольном магазине – 9.
Винтовка «Ремингтон-Кин».
Конструкция винтовки Кина имела ряд интересных особенностей, в других винтовках не встречавшихся. Например, скользящий поворотный затвор у нее был снабжен курком, который стрелок должен был вручную ввести перед выстрелом. Другой особенностью конструкции Кина было то, что его трубчатый магазин мог заряжаться сразу с двух сторон: либо через верх с открытым затвором, либо снизу с закрытым затвором, через окно с подпружиненной крышкой.
Крышка зарядного окна винтовки Кина.
В итоге «Великая ружейная драма» закончилась в США только с принятием на вооружение винтовки «Краг-Йоргенсен» М1892 года. То есть даже позднее, чем она закончилась у нас в России. Вот даже как!
Солдаты американской армии периода войны с Испанией.
Ну, а про винтовки Ли М1895 г. и «спрингфилд» М1903 г. здесь на страницах ВО мы уже рассказывали…
Продолжение следует...
Автор: В.О.Шпаковский
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