«Микаса» - броненосец-музей

Весенний ветер.

Отозвалась на чьи-то голоса

Гора Микаса.

Басё. Перевод с японского Веры Марковой.

Сегодня в мире есть немало кораблей-памятников, и «память» у каждого из них своя. Вот и у японцев есть корабль-памятник, который самым тесным образом связан с именем конкретного адмирала и конкретного сражения. Это броненосец начала ХХ века, флагман японского флота, ну а сегодня корабль-музей. Назвали этот корабль в честь горы в префектуре Нара. Заказан он был в 1898 году, строился в Англии на верфи фирмы «Виккерс». Спущен на воду в 1900 году, а в строй действующих кораблей он вступил в 1902-ом. Наверное уже все поняли, что речь пойдет о броненосце «Микаса» - флагмане адмирала Того в историческом Цусимском сражении.Броненосцы «Микаса» и «Сикисима». Картина пензенского художника мариниста А.Заикина.Начнем с того, для каких целей создавался этот корабль. Когда в 1895 году Япония разгромила аграрный и отсталый Китай, для мирового сообщества это стало событием. Однако японцам эта победа особого удовлетворения не принесла, и вот почему. Добить Китай не позволяла Россия. Ведь именно из-за давления со стороны Российский империи Япония так и не смогла аннексировать Маньчжурию, и отдать захваченный Люйшунь (Порт-Артур). Поэтому было решено, что с Россией придется воевать, а для этого нужен был флот из кораблей, превосходящих российские. Поэтому уже в 1895 году японцы принимают десятилетнюю судостроительную программу и начинают один за другим строить боевые корабли. Разумеется, выбрали они для этого Британию, и броненосец «Микаса» строился именно там. Проектировал его инженер Д. Макроу. С. Англичане -большие рационалисты, поэтому ничего особо нового он придумывать не стали, а решили взять за основу проект броненосца «Канопус», потомком которого и стал «Микаса». Заложили корабль на стапеле компании «Виккерс» в городе Барроу. О стоимости корабля точные данные отсутствуют, но можно считать, что она была не меньше одного миллиона фунтов стерлингов или четырех миллионов долларов. В итоге броненосец «Микаса» оказался классическим представителем британской школы боевого судостроения, но с национальным, так сказать, уклоном.Спуск броненосца на воду.Корпус собирался из высокосортной кораблестроительной стали и имел поперечную систему набора корпуса. Схема – однопалубная, с незначительным завалом носовых шпангоутов, но завал по миделю и в кормовой части был заметно выражен. Корпус был поделен на множество отсеков и имел много водонепроницаемых переборок, что повышало его защищенность от торпед. К числу особенностей броненосца относили наличие двойного борта и двойного дна. Бронирование борта доходило до уровня броневой палубы.«Микаса» вскоре после вступления в строй.В лучших традициях эпохи «после Лиссы» броненосец имел в носу таран и обладал заметной седловатостью, то есть имел прогиб верхней палубы. Для стабилизации корабля во время качки на днище были установлены боковые кили. К этому времени английские судостроители разработали состав Hartman Rahtien для покрытия подводной части корпуса, который предотвращал ее обрастание ракушками и повышал скорость хода.«Микаса» в феврале 1905 года.Полное водоизмещение корабля составляло более 16000 тонн, а его максимальная длина – 132 метра при средней ширине корпуса в 24 метра и осадке восемь метров. От всех других броненосцев английской постройки «Микаса» отличался заметно меньшим расстоянием между барбетами его 305-мм орудий. В результате дизайн верхней части корабля, то есть его надстроек, стал более компактным, но из-за этого конструкторского решения сделало размещение 152-мм орудий среднего калибра в отдельных казематах невозможным, вернее таковых на нем на верхней палубе поставили всего четыре, для четырех орудий.«Микаса»: схема расположения артиллерии и бронирования.Первый броневой пояс шириной около 2,5 м шел по ватерлинии, возвышаясь над ней примерно на 70 см. Максимальная его толщина достигала 229 мм, но в районе подводной части она постепенно уменьшалась до 127 мм, а в оконечностях составляла 127-102 мм. В районе цитадели шел второй пояс из 152-мм брони, доходивший до батарейной палубы, а выше него располагался еще и третий, тоже 152-миллиметровый, с прорезанными в нем орудийными портами, защищавший батарею из 10 шестидюймовых орудий, между которыми были устроены броневые переборки, отделявшие одно орудие от другого. Так у японцев в руках оказался корабль, имевший на борту 14 152-мм пушек, рассредоточенных таким образом, что на каждый борт приходилось по 7 орудий. Это было на две пушки больше, чем имели новейшие русские броненосцы типа «Бородино», у которых 12 орудий находились в двухорудийных вращающихся башнях. Данное решение было вполне, и даже более современным, чем традиционно британское размещение орудий в казематах, но в случае повреждения башни (даже если она всего лишь перекосилась на катках из-за разрыва или удара снаряда) из строя выходили сразу две пушки, а вот у японского корабля их нужно было «отстреливать» по одной! «Противоминный калибр» корабля состоял из 20 орудий 76-мм, расположенных в носу, в корме и в центральной батарее, находившейся над броневой палубой.Полубронебойный снаряд к 12-дюймовому орудию британского производства. Особенностью таких снарядов было их снаряжение лиддитом – очень мощной взрывчаткой на основе пикриновой кислоты. Чтобы повысить безопасность обращения с такими снарядами, заряд пикриновой кислоты обертывали в бумагу и помещали в контейнер из латунной или медной фольги.Барбеты, а не башни, главного калибра (в этом английские корабли также отличались от российских) и боевую рубку корабля защищала 356 мм броня. Траверзы верхней палубу имели рациональные углы, поэтому конструкторы поставили сюда броневые листы толщиной 152 мм и этим существенно облегчили этот корабль. Все орудийные установки по бортам прикрывали броневые листы в 152 мм, то есть в районе цитадели корабля был забронирован практически весь борт до главной палубы. Верхняя палуба была бронирована 25 мм броней. Нижняя палуба (внутри самой орудийной цитадели) бронировалась 51 мм листами (при этом ее скосы в сторону борта имели толщину 76 мм). Толщина брони карапасной палубы составляла 76 мм. Для рубки использовалась броня разработки фирмы «Крупп» толщиной 356 мм, но вот кормовую рубку защитили слабее. Там броня была всего 76 мм. Причем именно «Микаса» стал первым японским кораблем, для бронирования которого была применена именно крупповская броня. До этого англичане использовали гарвеевскую броню, но германская оказалась лучше на 16-20%. О том, какое значение имело повышение качества брони при уменьшении ее веса, говорит такой показатель, как вес брони на корабле. На «Микасе» ее вес достигал 4091 тонн, то есть фактически 30% от его водоизмещения.«Микаса» - корабль-музей в Йокосуке.При конструировании корабля была выбрана двухвинтовая схема. «Сердцем» «Микасы» стали три трехцилиндровые паровые машины «тройного расширения» фирмы «Виккерс», пар для которых вырабатывали 25 котлов водотрубных системы Бельвиля, выдерживающих максимальное давление пара 21 кг/см². Тягу в котлах обеспечивали две дымовые трубы диаметром более четырех метров каждая! Общая мощность силовой установки корабля равнялась 16000 л/с, что давало ему возможность развить максимальную скорость 18 узлов. При этом дальность его плавания экономическим ходом в 10 узлов составляла 4600 миль.Памятник адмиралу Того перед его кораблем-флагманом.Вот таким он был, если посмотреть на него вблизи.Запасы угля хранились в двух огромных бункерах, располагавшихся по периметру обоих бортов, параллельно котельным отделениям. Обычно в них загружали 700 тонн угля, но корабль мог принять и больше - 1,5 тыс. тонн. В целом мореходность корабля была довольно-таки высокой, однако он имел неприятную склонность зарываться в волну, что приводило к падению скорости. Относительно низкое расположение артиллерии среднего калибра затрудняло ее использование в свежую погоду.Возле корабля-мемориала всегда людно. Японцы любят посещать «интересные места» и группами, и семьями, и поодиночке.То, что корабль зарыт в землю, очень удобно. Рядом с ним можно посидеть, дотронуться до его бортов, а то даже и велосипед прислонить – пусть постоит, подождет хозяина.Корабль был обеспечен радиосвязью - аппаратами итальянской компании «Маркони» с дальностью действия в 180 морских миль. Экипаж корабля составлял 830 человек.Среди недостатков корабля специалисты отмечали слишком уж низкое по отношению к поверхности воды расположение большинства 152-мм орудий. Вот если бы они находились на месте 76-мм, то проблем с ведением огня в свежую погоду не было бы никаких!Боевое крещение корабль получил у стен Порт-Артура 26 января 1904 года, когда японская эскадра предприняла внезапное нападение на русские корабли, стоявшие на внешнем рейде, а затем уже 9 февраля «Микаса» во главе эскадры из восьми броненосцев подошел к Порт-Артуру и вступил в сражение с русским флотом, который поддерживали огнем береговые батареи. Уже в 11.16 в «Микасу» попал 254-мм снаряд, после чего последовало еще одно попадание. Наибольшую опасность в этом бою для японских кораблей представлял точный огонь береговых батарей, поэтому адмирал Того поспешил вывести свои корабли из боя. Затем «Микаса» участвовал в бою с русскими кораблями при попытке их прорыва из Порт-Артура во Владивосток, по итогам которых боекомплект на борту корабля решили увеличить.Якорь и носовая орудийная установка 305-мм орудий.Барбетная установка орудий главного калибра, прикрытая сверху броневой коробкой.А вот это снаряд не с «Микасы», а с линкора «Ямато», калибра 457-мм.В бою в Цусимском проливе «Микаса» получил около 40 попаданий, большая часть которых пришлась на 305-мм снаряды. При этом больше всего пострадало третье казематное 152-мм орудие. Сначала в крышу его каземата попал 305-мм снаряд, от взрыва которого погибло около девяти человек и просто чудом не детонировал находившийся тут же боекомплект. Два часа спустя в это же место (!) попал еще и 152-мм снаряд. Но по счастливой случайности взрыва и в этот раз удалось избежать. Затем от попаданий снарядов вышло из строя несколько орудий, а броневые плиты корпуса в нескольких местах начали расходиться. Происходили разрывы снарядов в каналах стволов орудий главного калибра, что привело к выходу орудий из строя. Тем не менее, несмотря на все свои повреждения корабль смог остаться в строю, сохранял ход и управляемость, и вел бой до последнего момента. По данным японских источников, броненосец в этом бою потерял 18 человек, а ранено было 105 членов экипажа.28 ноября 1947 года, идет демонтаж главного калибра.Зато в ночь с 11 на 12 сентября во время стоянки на базе в Сасебо на корабле от невыясненных причин сдетонировала часть боезапаса в корме и броненосец быстро затонул на глубине в 11 метров, то есть, по счастью, не очень глубоко. На корабле погибли 256 матросов, еще 343 человека получили ранения, многие из которых также оказались смертельными. В корпусе образовалось огромное отверстие, которое позже заделали, так что через 11 месяцев корабль снова вступил в строй, но окончательно последствия этого взрыва были устранены только лишь два года спустя. Во время Первой Мировой войны корабль нес патрульную службу у побережья Японии, принимал участие в интервенции против Советской России и смог даже постоять на рейде бухты Владивостока. В сентябре 1921 года он налетел на камни у острова Аскольд вблизи Владивостока и вновь получил серьезные повреждения, после чего в 1923 году из состава флота его исключили.В 1948 году корабль выглядел вот так!В 1926 году «Микасу» превратили в корабль-музей: вырыли для этого огромный котлован в порту города Йокосуке, ввели в него броненосец и… засыпали его землей по самую ватерлинию. В годы Второй мировой войны американцы, не разглядев сверху, что за корабль находится внизу, сбросили на него несколько бомб. Затем его лишили статуса мемориала и в 1948 году превратили в танцевальный зал, для чего сняли с него башни и надстройку, соорудили на их месте длинный ангар. Так в Йокосуке появился новый Дом культуры «Микаса», названный так в честь горы из провинции Нара, то есть его боевое прошлое было перечеркнуто полностью.Контр-адмирал Кемп Толли высаживает пальму в честь адмирала Нимица в парке возле «Микасы» во время торжеств по случаю открытия мемориала 2 июня 1961 года.Поговаривают, что Советский Союз в это время несколько раз выступал с требованием полностью уничтожить бывший флагман адмирала Того. Но тут у «Микасы» неожиданно появился могущественный защитник и не кто-нибудь из местных, а Честер Уильям Нимиц, адмирал флота США и Главнокомандующий Тихоокеанского Флота и Прилегающих Территорий в годы войны, принимавший капитуляцию Японии в качестве представителя американской стороны.Церемония открытия Мемориала «Микаса» 27 мая 1961 года. На первом плане представители от США контр-адмирал Кемп Толли с супругой.Он предложил восстановить «Микаса» в качестве памятника, а поскольку стоило это недешево, подарил фонду восстановления музея списанный американский танкодесантный корабль, который японцы продали на металлолом и таким образом собрали треть нужной суммы.Старый корабль готов выйти в море!Ремонт старого корабля начался в 1959 году, а уже в начале 1961-ого «Микаса», от которого к этому времени остался один только корпус, был фактически отстроен заново. Правда, многие из утраченных элементов пришлось заменить муляжами, но все же это было лучше, чем ничего. Открыт для посещений он был 27 мая 1961 года, и день этот был выбран явно неслучайно! 76-летний адмирал Нимиц прибыть на церемонию не смог, но делегация от США, разумеется, приехала.Модель броненосца «Микаса» в масштабе 1:200.Вот так, благодаря стечению всех этих случайных обстоятельств броненосец «Микаса» дожил до сегодняшнего времени и его можно посетить и осмотреть. Специалисты считают, что он не является идеалом реконструкции, но, тем не менее, на сегодня это единственный сохранившийся хотя бы как-то броненосец, построенный на рубеже веков. Впрочем, издали он выглядит так, как если бы стоял у причальной стенки, готовый к походу. В Японии этот корабль-памятник очень популярен. А его сборную модель из бумаги или пластмассы вам предложит практически любой сувенирный магазин.