«Винтовки для Южной Америки» (Винтовки по странам и континентам – 7)

Достаточно посмотреть на карту мира, чтобы понять, какой это огромный материк – Южная Америка. И не просто огромный, но очень богатый. Амазонская низменность – это «легкие планеты», но это еще и масса ценной древесины. Плантации сахарного тростника, кофе, бананов, ананасов, коки, пампасы Аргентины, где пасутся огромные стада крупного рогатого скота, чилийские месторождения селитры, и это, не говоря уже о традиционном золоте и прочих «приятных вещах». Неудивительно, что здесь долго использовался рабский труд (в той же Бразилии его отменили лишь в 1888 году), о чем нам в свое время подробно рассказали в телесериале «Рабыня Изаура», что имея преимущественно сельскохозяйственную ориентацию своей экономики, государства Южной Америки экспортировали в основном продукты сельского хозяйства и сырье, а ввозили продукцию машинного производства. Поэтому своего собственного оружия эти государства практически не производили, а покупали его, и, в частности, те же винтовки, сделанные в Германии или Бельгии, а также в США. Эти образцы мало чем отличались от страны к стране, разве что красивыми клеймами, совсем не похожими на простые клейма стран-производителей. Так, например, в Бразилии использовались винтовки и карабины «маузер» модели 1894, винтовка и карабин модели 1907/1908, короткая винтовка и карабин модели 1922 года и винтовки модели 1935 – все они были сделаны либо на предприятии Фабрика Националь, Маузер или Оберндорф. Только лишь «короткие винтовки» M1908/34 и M1954 были выпущены уже на собственном оружейном заводе в Итажубе с использованием древесины из родных лесов и под американские патроны .30-06.Поэтому, чтобы не увязнуть в «маузерных мелочах», свое путешествие по южноамериканским «винтовочным джунглям» мы начнем не с маузера, а с винтовки Манлихера М1886, сыгравшей ключевую роль в чилийской революции, которая представляла весьма необычное событие в истории. Началось все с того, что в 1891 году Конгресс страны выступил против президента Бальмаседа. Военно-морской флот присоединился к Конгрессу, но армия осталась на стороне президента. Так создалось странное положение, при котором ни одна из сторон не могла эффективно атаковать другую. В феврале повстанцы захватили 4500 восьмимиллиметровых манлихеровских винтовок модели 1888, но не смогли их использовать, потому что у них не было к ним боеприпасов. Но зато они смогли приобрести 10000 винтовок М1886 под патроны калибра 11-мм и это частично решило проблему. Затем пароход «Ландана» доставил повстанцам семь миллионов 8-миллиметровых патронов, а корабль «Вандль» прибыл из Антверпена еще с двумя миллионами патронов манлихер и 5000 винтовок Гра. Теперь повстанцы смогли все это использовать и вскоре победили. По словам одного из британских наблюдателей «винтовка манлихер была смертельной и очень помогла повстанцам». Есть сообщения о случаях массовых отступлений войск президента, попадавших под огонь этих винтовок. Так что первой современной винтовкой в Южной Америке стал все-таки не маузер, а винтовка Манлихера.Винтовка Манлихера М1886 г. (Музей армии, Стокгольм)Патронник чилийского маузера 1895 г.Впрочем, маузер был «тут как тут» уже в 1895 году. Это была «чилийская модель» М1895 года, на затворной раме которого так и было написано: «MAUSER CHILENO MODELO 1895», а местом производства указан Берлин. Вот только патрон у нее был не германский калибра 7,92-мм, а свой – семимиллиметровый, хотя и тоже безрантовый. Впрочем, этот патрон был также разработан фирмой «Маузер», имел гильзу от патрона калибра 7,92-мм, но только вот немного меньший калибр пули. Интересно, что, хотя в самой Германии этот патрон и не был принят, повоевать ему все же пришлось, а использовался он очень широко, причем не только в государствах Южной Америки. Так, испанцы взяли его в качестве стандартного винтовочного патрона и применяли в ходе Испано-американской войны 1898 года, а также в войне против рифов в Марокко в 1920-е годы. После боев с испанскими войсками на Кубе этим патроном заинтересовались в США, а в Англии пришли к выводу о высокой эффективности таких вот патронов с бездымным порохом и остроконечными скоростными пулями сразу же после того, как буры, вооруженные именно винтовками под патрон 7×57 мм, в годы Англо-бурской войны сумели нанести англичанам серьезные потери. Причем патрон 7×57 мм по основным своим характеристикам (кучность и дальность стрельбы) показал себя намного лучше, чем британский .303, снаряжавшийся кордитом и не дававший большой дальности стрельбы. Ну, а в годы Первой мировой войны этот патрон использовался в Европе сербской армией. Специалисты отмечали, что патрон 7×57 мм ко всему прочему проявил себя еще и очень надежным боеприпасом, не дававшим осечек даже в экстремальных условиях тропических джунглей и африканских саванн.Патронник чилийского маузера М1895 г.Все чилийские модели винтовок, включая винтовку М1912 (изготовленную в Австрии фирмой «Штайр»), имели прямые рукоятки затвора, а первую рукоятку, отогнутую вниз, получил лишь карабин 1935 г., так называемый «карабинерский карабин», которым в Чили вооружалась полиция. У него отсутствует углубление в ложе под рукоятку затвора. На патроннике изображены два скрещенных ружья и две надписи «Orden Y Patria», что означает «Заказ для нации» и MODELO 1935. На ствольной коробке надпись: «MAUSER-WERKE A.G. OBERNDORF a / N».Патронник винтовки М1912 г.Патронник карабина М1935. На фотографии это клеймо практически не заметно, но зато указано, что данный образец предназначен для Чили.Всего между 1912 и 1914 годами Чили получила около 20.000 винтовок и карабинов. Данная версия практически не отличалась от германского образца 1898 года и была идентична маузерам, изготовленным для Мексики и Колумбии, заказанных ими в следующем году.Винтовка Мадсена М1947.Некоторые южноамериканские винтовки настолько удивительны, что в то, что они существуют, трудно поверить. Так обстоит дело с колумбийской винтовкой Мадсена М1947 под патрон 7,62х63 мм. Это датская винтовка была, пожалуй, самой последней винтовкой такого типа в мире. Причем датчане на вооружение ее так и не приняли, но пытались продавать ее развивающимся странам с ограниченными военными бюджетами. И вот Колумбия почему-то на нее купилась: вернее в 1948 году туда была продана партия этих винтовок в количестве 5000 экземпляров для чилийского ВМФ. Но во флот эти винтовки так и не попали, и впоследствии были распроданы.Дульный тормоз на стволе винтовки М1947.С технической точки зрения эта винтовка нечего особенно выдающегося не представляла. Обычная магазинная винтовка с ручным перезаряжанием, продольно скользящим затвором. Запирание происходит поворотом затвора. Боевые упоры находятся в его задней части. Емкость магазина 5 патронов, заряжание из обойм или по одному патрону. Шейка приклада полупистолетная. Прицельные приспособления чуть более осовременены – это диоптрический целик и мушка с кольцевым намушником. Целик регулируется по дальности от 100 до 900 метров.Парагвай долгое время обходился «чем Бог послал», покупая «всяко разно», где подешевле. Но в 1927 году наконец-то сподобился сделать крупный заказ на винтовки в Испании на заводе в Овидео. Заказ выполнялся с 1927 по 1932 год. Для производства была выбрана опять же винтовка Маузера модели 1898 года, но с прямой рукояткой затвора. Другим был и калибр – 7,65х53 мм. Причем оказалось, что это очень хорошо, так как в 50-ые годы многие из них подверглись рассверловке стволов под германские патроны 7,92-мм без особых проблем. Еще одно отличие от германского маузера бросается в глаза не сразу. Это защелка крышки магазина на скобе спускового крючка. Сдвигаешь ее и крышка с пружиной и подавателем откидывается. Винтовка сыграла в военной истории Парагвая важную роль – участвовала в знаменитой войне Гран Чако.Пехотная винтовка аргентинского образца 1891 года является одной из самых привлекательных и лучших маузерских винтовок Южной Америки. Она была сделана на основе «комиссионной винтовки» модели 1889 года, вплоть до копирования боеприпасов. Все аргентинские винтовки модели 1891 были изготовлены Людвигом Лёве и компанией ДВМ. Даже сегодня большинство из этих винтовок находятся в довольно хорошем состоянии (многие из них близки к совершенству), так как сравнительно мало использовались и хорошо сберегались. Почему-то имели шомпол из латуни.Герб Аргентины на патроннике винтовки М1909 г.Всего Людвиг Лёве поставил Аргентине 230400 винтовок и 35500 карабинов. Последние отличались, естественно, меньшей длиной и характерным для карабинов того времени дизайном дульной оконечности с «ушками» ограждения мушки. Калибр – 7,65х53 мм.Оригинальным образцом стал инженерный карабин М1891/31, произведенный в количестве 5043 экземпляров. На него поставили две детали крепления для штыка от винтовки Ремингтона 1879 года с цельно латунной рукояткой и дужкой гарды! Были еще винтовка М1909 года и карабин этого же года, но они практически не отличались от предыдущих моделей.24 апреля 1901 года Перу заказало 16000 винтовок и 4000 карабинов у Аргентины. И вот для этого их пришлось вести в Германию, где герб Аргентины на них перебили на герб Перу. Вот такие бывают приключения у винтовок, которые путешествуют через океан ради… нового герба на «ресивере». Затем Перу получило винтовки Modelo 1909 на базе винтовки М1898, которые были произведены на заводе Маузера в Обердорфе. Опять-таки прямая рукоятка затвора, но зато… потрясающе длинный штык с долом от рукоятки до самого острия.Перуанский маузер М1909 г.Наконец, в 1935 году Перу заказала винтовки Маузера в Бельгии по стандартам фирмы ФН. Она получила название «короткой винтовки» и имела другой прицел, нежели германская, и патроны 7,65х53 мм. У нее рукоятка была, наконец, отогнута, но выемки под нее сделано не было.Вот такой герб и надпись появились на перуанской винтовке М1935 г.Венесуэла свои винтовки модели 1930 г. под аналогичный патрон также заказала в Бельгии. И если у перуанских моделей ствол и затворная рама были воронеными, а «белым» только затвор, то у этого образца такими были все ее детали. А вот штык был чешским, от винтовки VZ.24.Герб Венесуэлы на патроннике винтовки М1930 г.Так уж получилось, что Бразилия по Тордесильясскому договору 1494 года оказалась колонией Португалии, а не Испании, и родным языком там стал португальский. Тем не менее, винтовки М1908 и у нее были маузеровскими, сделанными фирмой ДВМ в 1913 году в количестве 77000 экземпляров. У них был укороченный штык с гардой с крюком и латунный колпачок на ствол, закрывать его от воды. Рукоятка затвора – прямая. Патрон – 7х57 мм.Патронник бразильской винтовки М1908 г.Затем наступила «эпоха перемен» – винтовка М1909/34 уже ничем не отличалась от германского маузера, но вот патрон к ней был принят американский 7,62×63 мм (.30-06 Спрингфилд), чтобы источник снабжения был всегда под руками. Но это, казалось бы, здравое решение было тут же перечеркнуто уже на следующий год экспортом «длинных винтовок» М1935 с клеймом фирмы «Маузер», и под патроны 7×57 мм. Зачем это было нужно, объяснить невозможно.А вот с Уругваем было так: история гласит, что в течение последнего десятилетия XIX века армия Уругвая искала себе современную винтовку. Но у нее была проблема: не было денег. Поэтому с 1892 года уругвайская армия была оснащена как винтовками Маузера модели 1871 года, так и винтовками Ремингтона. Но ни одна из этих систем уже не могла в то время считаться современной.Источники отличаются своими деталями, но в целом говорят одно: вроде бы нашелся некий иммигрант по имени Де Довитис (иногда пишется просто «Довитис»), который взялся «решить» проблему. Он предложил отправить маузеры Уругвая во Францию, где поменять на них стволы под новые патроны. Старые винтовки имели калибр 10,95-мм и это, так же, как и то, что стреляли они патронами с дымным порохом, уругвайцем не нравилось.Германская винтовка маузер М1871 г. армии Уругвая. (Музей армии, Стокгольм)В общем уругвайские M1871 оказались в Европе, во Франции, в Сент-Дени, где их перестволили под патрон 6,5x54R. Это гарантировало французам прибыль от будущих заказов на боеприпасы к этим винтовкам. По имеющимся сведениям, таким образом было модифицировано 10000 винтовок. Причем в 1894 году эта «новая» винтовка по-прежнему оставалась однозарядной.И тут выяснилось, что новые гильзы новых патронов дают трещины. Стрелять ими было просто невозможно. Поэтому Уругвай практически тут же и отказался от этого неудачного оружия. И не просто отказался, а весьма радикальным образом: многие винтовки Довитиса были буквально выброшены в реку вместе с большим количеством патронов.Речь теперь шла о том, чтобы выйти из столь глупого положения. И уругвайцы нашли выход: приобрели винтовки Маузер М1893, которые купили в Бельгии на фабрике ФН. Идентифицировались они не гербом, а монограммой, состоящей из букв «ROU», что означало «Republic Oriental de Uruguay». Шейка ложи – прямая, рукоятка затвора – прямая. Патрон – 7х57 мм. Модель 1908 г. была идентична бразильской модели 1908 г. и производилась в Германии. Он имеет уругвайский герб на патроннике, а также дату изготовления.Чехословацкий карабин VZ.24.Незадолго до Второй мировой войны Уругвай приобрел короткие винтовки VZ.24 в Чехословакии (всего 6000) и переименовал их в модель 1937 года. У них на патроннике тот же герб и слова: «R.O.U. Ejercito Nacional». Был также куплен карабин, аналогичный VZ.33. Как и в начале века, модель 1937 года соответствует общей схеме маузеровских винтовок и карабинов, используемых в других странах, поэтому нет необходимости подробно описывать их характеристики. Однако можно сказать следующее, что практически все страны Южной Америки, начиная от панамского перешейка и до Патагонии, имели на вооружении своих армий винтовку Маузера, хотя их калибры и отличались от калибра винтовок, принятого в Германии. Из заметных отличий – обычно прямая, а не отогнутая рукоятка затвора и отличные от германских прицельные приспособления.Продолжение следует…