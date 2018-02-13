Победоносный адмирал Хэйхатиро Того



«Без обыкновенных людей не бывает великих»

Японская пословица

Наверно каждому, кто хотя бы что-то знает о русско-японской войне 1904—1905 годов и кто читал романы Новикова-Прибоя и Степанова, известно имя адмирала Того – командовавшего в это время Объединенным флотом Японии. Но каким путем достиг этот человек своего положения, какова его боевая биография? Об этом сегодня и пойдет наш рассказ.Адмирал Того во время поездки в США в академии Вест-Пойнт, Нью-Йорк, в августе 1911 г.Родился будущий адмирал 22 декабря 1847 года в небольшом городке Кадзии (префектуры Кагосима) в провинции Сацума на острове Кюсю. А это самый юго-западный среди всех прочих крупных японских островов, который ближе всех был к Корее и Китаю и именно туда, по сути дела, первыми и добрались португальские мореплаватели. Здесь же был расположен и знаменитый порт Нагасаки — на протяжении столетий единственное место, куда могли приезжать голландские купцы. Самураи Сацумы отличались дерзостью. Именно они хотя и бежали с поля сражения при Сэкигахаре, но прорвались при этом через войска Токугава, а потом были первыми среди тех, кто поднял восстание против власти бакуфу и поддержал революцию Мейдзи. Неудивительно, что отсюда вышло много японских моряков. Глядя на иноземные корабли, не один юный японец мечтах тогда о дальних плаваниях и приключениях в заморских странах.Давайте познакомимся с японской живописью в жанре укиё-э в период японо-китайской войны, когда он снова приобрел потерянную было популярность и как бы параллельно познакомимся с живописным искусством Японии периода жизни адмирала Того. Тогда одним из ярких представителей военного направления укиё-э стал художник Мидзуно Тосиката (1866 –1908), рисовавший триптихи с иллюстрациями военных сцен. На этой картине изображен лейтенант-коммандер Сакамото на борту боевого корабля «Акаги».В Японии в то время существовала традиция давать детям несколько имен, вернее – менять им имена по мере взросления. Вот и Того, как только ему исполнилось 13 лет, поменял детское имя Накагоро на Хэйхатиро. На дворе стоял между тем 1860 год. «Заморские дьяволы» уже шесть лет как хозяйничали в стране, а корабли иноземцев подходили к берегам «земли Богов» один за другим и не было от них спасения. Впрочем, иногда удары по самолюбию только полезны. Уже через год после визита в Японию коммодора Перри все в тот же Нагасаки пригласили голландских офицеров обучать японцев тактике, навигации и судостроению в только что открытом военно-морском училище. Здесь же построили металлургический завод и корабельную верфь. Уже в 1872 году в японском флоте насчитывалось 17 боевых кораблей, включая броненосец «Котетсу», легендарный «Стоунволл» – броненосец южан, выкупленный японцами у Соединенных Штатов.На палубе японского боевого корабля. Работа Мидзуно Тосиката. (Музей изящных искусств, г. Бостон)Того было 17 лет, когда корабли объединенной англо-американо-французской эскадры обстреляли порт Симоносеки. Так утверждалось право сильного, и Того видел, что тот, кто силен на море, тот становится сильным и на земле. Поэтому нет ничего удивительного, что в 20 лет он поступил на службу в морскую контору, открытую на острове кланом Сацума. А еще через два года, в 1869 году, став к этому время уже моряком, он принял участие в бою с мятежным кораблем клана Токугава на корабле «Касуга».Молодой Хэйхатиро Того во время его учебы в Англии.И опять-таки нет ничего удивительно и в том, что, когда в 1870 году в Японии было создано военное министерство, разделившееся три года спустя на военное и морское министерства, именно самураи из Сацумы попали в это важное учреждение. Имея за плечами боевой опыт, Хэйхатиро в 1871 году поступил в Токийское морское училище. Но обучаться морскому делу на современных кораблях в Японии того времени было сложно. Потому Того в числе 12 курсантов послали обучаться в Англию. Ну, а ей успехи России на Дальнем Востоке были, разумеется, малоприятны, и чтобы противопоставить ее крепнущей мощи мощь такой страны, как Япония, англичане начали готовить кадры японских морских офицеров, а английские верфи принялись строить для японского флота боевые корабли.Японские войска пересекают реку Ялу. Октябрь 1894 г. Работа Мидзуно Тосиката. (Музей изящных искусств, г. Бостона)В далекой Англии Того провел долгих семь лет! Он учился в Кембридже (изучал математику), морское дело в Портсмуте и Гринвиче, прошел отличную морскую практику во время кругосветного плавание на корабле «Хэмпшир», наблюдал за постройкой броненосца «Фусо» на верфи в Гринвиче. На родину в 1879 году он вернулся на борту новенького корабля «Хиэй». А дальше, после такой учебы, начался быстрый карьерный рост. Уже в 1880 году Того получает звание капитан-лейтенанта, в 1882 году он помощник командира канонерской лодки «Амаги», а три года спустя в возрасте 38 лет стал уже ее командиром. В 1887 году его производят в капитаны 1-го ранга, после чего до 1894 года он и командовал крейсерами, и являлся начальником военно-морской базы Курэ. Накануне японо-китайской войны Того стал командиром крейсера «Нанива», одного из самых новых кораблей японского флота. Именно командуя этим кораблем, Того заработал себе отличное паблисити и стал известен не только в Японии, но и по всему миру.Семья Того: его жена и четыре сына.Адмирал Того и два его старших сына.А дело было так: утром 25 июля на кораблях японской эскадры, в которую входил и крейсер «Нанива», заметили крейсер «Цзи Юань», канонерскую лодку «Гуани» и английский транспорт «Коушинг» («Гаошен»), перевозивший китайские войска. Командир отряда адмирал Цубои приказал вступить в бой с китайскими кораблями, по которым был открыт сильный огонь. Очень скоро китайский крейсер, подняв белый и японский флаги, под прикрытием тумана смог улизнуть с поля боя, а вот канонерка «Гуани» под обстрелом «Нанивы» и «Акицусимы» получила настолько тяжелые повреждения, что ее командир остатки экипажа отправил на берег, а сам корабль взорвал. И вот тут японцы заметили «Коушинг». Приказ остановить и досмотреть корабль достался Хэйхатиро Того. Оказалось, что этот транспорт под командованием английского капитана Голсуорси, с европейской командой и под английским флагом имело на борту 1200 китайских солдат, 14 пушек и разное другое вооружение. Посланный для досмотра судна японский офицер приказал капитану следовать за крейсером.После битвы при Вейхайвее командующий китайским флотом сдается. Ноябрь 1895 г. Работа Мидзуно Тосиката. (Музей изящных искусств, г. Бостон)Но китайские солдаты, которым совсем не улыбалась перспектива попасть к японцам в плен, потребовали от капитана продолжать движение и не подчиняться, угрожая в противном случае перебить на борту всех европейцев. Тогда Того приказал европейцам покинуть судно, а когда торпеда в него не попала, открыл огонь из 152-мм орудий. В итоге транспорт быстро затонул со всеми, кто был на борту. Спасся лишь капитан и два члена его команды; и еще 147 человек было спасено корейским кораблем. Цубои же направился на соединение с главными силами, продемонстрировав всему миру решительность японцев воевать, не обращая внимания на флаг корабля.В бою с китайской кавалерией. Работа Кокунимаса Утагава (1874-1944). Его творчество относится к завершающему периоду развития традиционной японской ксилографии. Он известен как автор гравюр с изображениями японо-китайской (1894-1895) и русско-японской войн (1904-1905). Отдавая дань традициям укиё-э, художник создавал жанровые картины, где героями его гравюр были воины-самураи и красивые женщины, живописные сцены повседневной жизни иностранцев, проживающих в Японии, их обычаев и нравов.В бою с китайскими солдатами. Работа Кокунимаса Утагава.Затем Того отличился в известном сражении при реке Ялу, где «летучая эскадра» Цубои, включая и «Нанива», уже в самом начале боя смогла охватить правый фланг китайского флота и вынудить китайские крейсера «Янвей» и «Чаоюн» выброситься на берег. После этого боя китайский флот уже больше не дерзал выходить в море и оставался в Вейхайвее, который японцы сначала блокировали, а затем осадили. Крейсер «Нанива» активно участвовал во всех этих действиях против китайцев, так что по окончанию войны Того получил свое первое адмиральское звание. Затем в 1896 году он был назначен начальником высшей военно-морской школы, а два года спустя произведен в чин вице-адмирала.Адмирал Того с женой Тетсу в 1913 году.«Восстание боксеров» в Китае вынудило Японию действовать с европейцами заодно. Эскадрой японского флота, прибывшей на помощь кораблям европейских держав, опять командовал Того. После Китая у него была «передышка»: должность начальника базы в Майдзуру. Но уже в 1903 году последовало резкое повышение – его назначают командовать Объединенным флотом, а в 1904 году дают чин полного адмирала, в каковом звании он и руководил боевыми действиями японского флота на море в русско-японской войне 1904 – 1905 годов.Как известно, японский флот первым начал вести боевые действия, атаковав русские корабли на рейде Порт-Артура в ночь на 27 января 1904 года. В порту Чемульпо были уничтожены крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», а Первая Тихоокеанская эскадра была заблокирована в Порт-Артуре. Все это дало возможность японцам беспрепятственно высадить войска в Корее, а затем и в Маньчжурии. Правда, в лице вице-адмирала С.О. Макарова, прибывшего в Порт-Артур, Того встретил достойного противника, однако после его гибели инициатива полностью перешла в его руки. Несмотря на гибель двух своих броненосцев, Того сумел успешно провести бой 28 июля с порт-артурской эскадрой контр-адмирала Витгефта и заставил в итоге ее возвратиться в заблокированный Порт-Артур, где ее корабли в конце концов все и погибли.Того – командующий Объединенным флотом.Командуя флотом, Хэйхатиро Того старался в каждом сражении иметь превосходство в силах над своим противником, используя данные разведки и хорошую быстроходность своих кораблей. Используя радиосвязь, японские суда вовремя проинформировали своего адмирала о подходе Второй Тихоокеанской эскадры, после чего произошло то, что произошло. Однако стоит обратить внимание и на такой немаловажный момент, как умение понимать и использовать во благо ментальность своего народа. Будучи большим поклонником английского адмирала Нельсона, он творчески изменил его сигнал, данный им перед Трафальгарским сражением. Тогда английский адмирал передал на корабли (во всяком случае так принято считать) сигнал следующего содержания: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг». И это было хорошо для англичан! Хэйхатиро Того был японцем, и он не стал слепо копировать Нельсона, а изменил его так: «Судьба Империи зависит от этого сражения. Пусть каждый исполнит свой долг!» Этим он настолько воодушевил команды кораблей, что комендоры развили предельную для своих орудий скорострельность и буквально засыпали русские корабли своими снарядами. В парадном мундире и при мече он провел весь бой не в бронированной рубке, а с верхнего мостика броненосца «Микаса». Осколками разорвавшегося под мостиком 305-мм снаряда было ранено 17 человек, но ни один из них адмирала так и не задел. Вот уж поистине судьба – так судьба!Японский полевой госпиталь. Работа Кокунимаса Утагава.После победы в Цусимском сражении Того превратился в национального героя страны и был удостоен высших наград Японии, а также назначен начальником Главного морского штаба. С 1909 года он являлся членом Высшего военного совета, а в 1911 году вместе с генералом бароном Ноги побывал в Англии и США, где имел встречи с высшим руководством этих стран. В 1913 году был удостоен почетного титула Маршала флота.После революции Мейдзи в Японии все очень изменилось, и художники это подмечали. Теперь японки могли купаться, как и европейские женщины. Работа Кокунимаса Утагава.Новая японская гостиная. Работа Кокунимаса Утагава.В Первую мировую войну Того хотя высоких постов и не занимал, но занимался очень ответственным делом – был одним из воспитателей наследника престола принца Хирохито – будущего императора. После окончания войны он вышел в отставку. Но он, безусловно, продолжал играть определенную роль в военном руководстве страны, а с его мнением, разумеется, считались. В 1934 году Того, видимо в честь 30-летнего юбилея войны 1904 – 1905 гг., получил титул маркиза и на следующий день, 30 мая, скончался в возрасте 86 лет.Современной со временем стала и японская живопись. Картина Тодзё Сотаро（1865 – 1929) «Адмирал Того на мостике броненосца «Микаса» во время сражения в Цусимском проливе», написанная им в 1906 году.«Микаса» из 13-й серии сериала «Тучи над холмами», посвященной Цусимскому сражению. В отличие от кинофильма 1969 года «Битва в Японском море» флагманский броненосец адмирала Того воспроизведен в нем почти с идеальной точностью.Не будет преувеличением утверждение о том, что именно Того и его ближайшим соратникам Япония обязана победой в русско-японской войне, а ее военно-морская мощь стала столь значительной, что превратилась в угрозу для флотов великих держав. Того поднимался наверх вместе со своим флотом и своей страной, пережившей в начала ХХ века необычайный подъем во всех сферах. Но эти победы на суше и на море вызвали в японцах чувство чрезмерной уверенности в своих силах, а главное, дали им основание утвердиться во мнении, что в мировой политике самый правильный путь – военный. Все это породило их агрессивную политику в Тихоокеанском регионе, в Юго-Восточной Азии и в Китае, а позднее привело к столкновению с европейскими державами и США, нападению на Пёрл-Харбор и в итоге к глобальной национальной катастрофе 1945 года!