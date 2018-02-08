Служба по контракту. Инженерные войска

- Почему Вы выбрали именно военную службу?



- Ранее я работал в одной из силовых структур, поэтому идти работать менеджером или продавцом чего-либо мне было не очень интересно.



- Военнослужащим быть престижно?





- Мои знакомые говорят, что да. Типа военнослужащий на данный момент звучит достаточно круто.



- Почему это для них круто?



- Видимо потому что это все раскручивается в СМИ. Военнослужащие получают квартиры, зарплаты у них огромные и вообще все очень круто.



- А Вы как считаете?



- С моей точки зрения нет ничего сверхъестественного, всё обычно. Может это, конечно, потому, что я уже привык. Вместе с тем за время службы произошло немало интересных моментов, которые в обычной жизни я никогда и нигде не увидел. И не прожил их.



- Как отреагировали родственники на Ваше решение стать военнослужащим?



- Супруга отреагировала даже положительно. Она сама сказала: «Иди лучше в армию, чем ты будешь там страдать где-то менеджером. Пусть там и меньше денег, но зато по душе».



- Почему Вы решили пойти на контракт именно сапером?



- Ранее был такой опыт, занимался разминированием в одной из горячих точек. Мне это нравилось, поэтому, когда пошел в военкомат, то спросил, где есть поблизости инженерно-саперные части. У меня перед этим там поинтересовались:



- Вы, наверное, хотите в спецназ, ВДВ?



- Нет-нет, боже упаси! Мне куда-нибудь поспокойнее.



- Сапером – это «поспокойнее» ?!



- Не надо бежать куда-то там. Не спеша себе ковыряешься… Быстрый сапер – мертвый сапер. Не надо спешить.



- Размер денежного довольствия устраивает?



- Для Москвы это мало. Я получаю 32-34 тысячи с надбавкой за разминирование. Сейчас вот выплаты по ней закончатся и буду получать на несколько тысяч меньше. Будет может быть «тридцатка». Для Москвы и Подмосковья это мало. Благо командировки в горячие точки выручают: если бы их не было, то это была бы, конечно, жесть.



- Сколько было бы нормально? Понятно, что нет предела мечтам и желаниям, но если здраво рассудить?



- 45 тысяч, в принципе, было бы терпимо. Не скажу, что шикарно, но вполне терпимо.



- Есть четкое понимание, что вам положено в текущий момент: надбавка за классность столько-то рублей, надбавка за физо столько-то рублей, надбавка за выслугу лет такая-то? Или эти представления примерны?



- За классность, за физо знаем, есть таблицы, где это можно посчитать, посмотреть. А есть, например, такая надбавка, как «риск для жизни» [за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья – прим.]. Вот с нею, с некоторыми другими возникает много непоняток, на которые нам не могут ответить в части. Командование отвечает: «Мы бились за эти надбавки, но их почему-то не дают». Тот же десантник делает четыре прыжка с парашютом и получает надбавку за прыжки, а сапер ковыряется со взрывоопасными предметами, а взамен ничего. Непонятная какая-то ситуация.



- Расчетные листки, в которых отражены начисления, выдают?



- Выдают. Но для этого надо подойти к командиру части, чтобы он дал разрешение. В течение трех дней после зарплаты подойти в определенное время в бухгалтерию и можно получить, в принципе.



- То есть автоматически их не выдают и необходимо личное разрешение командира части?



- Да. В большинстве случаев можно пойти в бухгалтерию и тебе и так пойдут на встречу, подскажут. Но иногда требуют, чтобы было разрешение командира части, мол, запрет есть. Были такие случаи.



- Почему такие сложности?



- До начала 2017 года мы относились к ЕРЦ, а теперь перешли на другой юридический статус. Были из-за этого какие-то проблемы с выплатой зарплаты: они должны на какие-то счета прийти, потом уйти. Вы, мол, не переживайте, деньги на счетах. Мы не переживали, что деньги на счетах. Мы переживали, что деньги не на наших счетах [смеется].



Видимо, это были какие-то проблемы этого самого переходного периода.



- Как Вы относитесь к повышению с января этого года окладов военнослужащим на четыре процента?



- Никак. Четыре процента – что это?! Слеза ребенка?!



- Некоторые люди говорят, что это вполне прилично.



- Четыре процента – это не прилично. По-моему, это совсем не прилично. Четыре процента от 100 тысяч – это прилично, а четыре процента от [наших] 15-20 тысяч…



- Премию по приказу «десять-десять» получаете? Какой разброс по суммам был у Вас за время службы?



- Первый раз тысяч шесть за неполный год. Потом уже были командировки в горячие точки и заплатили 40 тысяч.



- Премию платят всем одинаково?



- По-разному. У меня, например, было не больше всех, но одна из самых высоких выплат. У остальных, например, в разы меньше.



- Чем вызван разброс при выплате премиальных?



- Главное, чтобы не было залетов, ни одного выговора. Чтобы все командировки собрал.



Многие мои сослуживцы не получили премию вообще. За всех не скажу, почему так, но кто-то из них не сдал физо, кто-то за выговор. За что и почему тот или иной военнослужащий не получил премию, нам ничего конкретно не доводили.



- При выплате премий должна быть уравниловка или же, кто лучше выполняет задачи, тот должен получать больше?



- Я считаю, что совсем уравниловка не нужна. Только надо объяснять, почему один человек, который был там же, где и я, не имеющий залетов, как и я, получает либо больше, либо меньше.



- У командования не интересовались на этот счет? Ведь это от них зависит распределение: кто получит больше, кто меньше.



- Нам это никто не говорит.



- На «курсах выживания» для контрактников были? Расскажите, чем пришлось заниматься.



- За неполный месяц этого курса я похудел на 7 килограммов. С утра у нас было физо с самого подъема. После завтрака уходили в поля: копали, кидали гранаты, полоса препятствий, тактические занятия. Все это продолжалось до обеда. Потом у нас было опять физо. Три раза в день было физо. В основном, это беготня по несколько километров. И занятия в полях. Периодически это разбавлялось той же строевой. Все это было практически каждый день на протяжении месяца.



Хотелось, чтобы на такие занятия привлекали еще и технику. А то метание гранат должно быть в бронетехнику, а ее нет.



- План занятий был един для всех, вне зависимости от специальности и места службы?



- Да, все вместе. Вывешивался план занятий, мы заранее знали, что будет в тот или иной день. Все исполнялось четко.



- Не было предложений «помочь» со сдачей нормативов по физической подготовке за деньги?



- Нет, такого не было. Было несколько человек, которые не могли сдать нормативы, их просто отчислили.



- Было ли для Вас полезным пребывание на «курсах выживания»?



- В целом, да. Но большинство из нас в свое время подобное уже проходило, делало. Просто провели время, похудели, взбодрились. А так ничему новому не научились.



- Вернемся к текущему месту службы. Как известно, каждый будний день с военнослужащими должны проводиться занятия: с утра и до вечера. Они проводятся?



- В реальности этого ничего нет. Занятия с нами провели один раз несколько лет назад. Продолжались они один месяц. После чего нам выдали удостоверения, что мы прошли столько-то часов обучения. И все. Часто бываю в командировках в горячих точках, а между ними только ходим в наряды и убираем территорию. Иногда строевой занимаемся.



А перед сдачей физо, например, начинают говорить: «Вот вы должны то, должны это!» Так предоставьте время для этого!



- Те единственные занятия хотя бы были серьезными?



- Больше теории. Практики практически не было. В качестве практики было одно занятие, когда нас посадили и дали послушать звук обнаружения металлоискателем металлосодержащего предмета.



- Один раз?!



- Один раз.



- Вы же саперы, работа опасная…



- Как говорит наш командир части: «Там всему научитесь!»



- Перед командировками тоже никаких занятий?



- Нет. Последний раз вот, например, просто внезапно сказали: «Завтра выезжаем!» Провели строевой смотр, проверили вещи. Машина, самолет и полетели.



- Что же делаете в части, когда нет командировок?



- В основном, уборка территории. Покопать, помести, сходить в наряд. Все. Сколько мы не просили, не требовали, чтобы нам хотя бы после обеда выделяли время на физо, хотя бы часика два – ни в какую. Нет, только уборки, только рабочки. Занятия только на бумажке.



- В Вашей части только контрактники служат?



- Есть и срочники. Но они тоже заняты только уборкой.



- Занятия по общественно-государственной подготовке проводятся?



- Это единственные занятия, которые у нас проводятся. На них зачитывают какие-нибудь приказы, происшествия. Говорят о том, что произошло в мире. В основном, все сидят и ничего из этого не слушают.



- Ничего насчет пятой колонны в стране не рассказывают? Может что-нибудь типа: «Товарищи военнослужащие, будьте готовы с ней бороться».



- Нет. За политику говорили только перед выборами в Госдуму. Намекнули, что надо всем проголосовать, чтобы не было как на Украине. Мы в шутку: «Это что же: вы пропаганду ведете?» В ответ: «Нет-нет! Вы сами должны решить за кого голосовать! Но вы все-таки подумайте насчет…»



- Конспекты хотя бы пишете?



- Писали. Сейчас уже не пишем. Все конспекты, которые мы писали, у нас забрали, засекретили и нам не выдают.



- Даже так?!



- Типа это секретная информация по взрывчатым веществам, средствам взрывания. Мне кажется, что в итоге их просто показывают комиссиям: «А вот у нас конспекты есть!»



У нас красивые, формализованные конспекты, все там четко расписано, разрисовано. Сколько одна подрывная машинка детонаторов поднимет одновременно… Сколько нужно заложить ВВ, чтобы поднять авиабомбу ФАБ-500… Покупали цветные карандаши, чтобы там все разными цветами отмечать. Мы эти конспекты распечатали: за это даже деньги платили. По пятьсот или триста рублей, не помню уже.



- Странно. В командировках Вам эти конспекты явно бы пригодились.



- Задавали такие вопросы. А что толку?! Все так и осталось закрыто в сейфах.



- Считаете ли Вы, что хорошо овладели своей специальностью?



- Если бы не командировки в горячие точки, а только сидение в части, то это был бы полный ноль. А так… Наверное, на удовлетворительно с плюсом я знаю что-то.



- Пытались ли сами для себя освоить какие-то полезные знания, которые могли бы пригодиться по специальности?



- Накачал много книг по ВОПам, по инженерным боеприпасам. По всему. Были еще и распечатки, но обычно, когда куда-нибудь едешь, то их там и оставляешь.



- Есть ли стимул совершенствоваться на службе, самостоятельно новые знания приобретать или же для дальнейшей службы все это не пригодится?



- Не всегда есть время заниматься этим в части. С утра и до вечера на рабочке находишься, потом пока доедешь до дома… Вот и уже и восемь вечера, полдевятого. Ни на что уже и сил не остается. Но все равно что-нибудь да читаешь.



Сослуживцы же, в основном, ничего сами не изучают. Есть несколько человек, которые интересуются, могут что-то поискать по теме.



- Инициатива в армии наказуема? Стоит ли ее проявлять или проявишь, а потом сам все делать и будешь?



- Частенько бывает, что предлагаешь командиру роты: «Давайте сделаем вот так!» Дело в том, что контрактники у нас часто ездят по командировкам, а офицеры постоянно меняются. Большинство приезжают в первый раз и не знают местной обстановки. Благо есть некоторые офицеры, которые говорят: «Парни, я не знаток местного колорита. Если что – подсказывайте мне». И уже спокойно подсказываешь ему, как правильнее сделать, куда лучше не соваться. Есть офицеры, которые считают, что ты – никто и лучше тебе даже и не возникать. Такое было в последнюю командировку: я что-то предлагал, а это сразу отметалось. Я говорил, что так не выйдет, а меня затыкали. Плюнул на это и решил делать, как надо. А вы уж там, как хотите.



Бывает по-всякому. В основном, прислушиваются.



- Армейского идиотизма типа «квадратное катаем, круглое носим» много?



- Очень много. По-моему, ничего не изменилось. Все время одни и те же ошибки. И на них никогда и никто не учится. Взять вот первую командировку и последнюю: изначально все одно и то же.



- Самое бессмысленное действие, которое пришлось выполнять в армии?



- Это было в одной горячей точке. Нам сказали вырыть яму и установить шлагбаум. Мы там лопатами и руками выгребали землю, старались, а потом увидели, что местные тянут забор. Экскаватор копает, они ставят столбы, тянут сетку. И все это в трех метрах от нас. Вопрос: нафига мы ставим шлагбаум, если будет забор с воротами? Пошли доложить коменданту лагеря. Тот: «А кто вам сказал установить этот самый шлагбаум?» Мы: «Наш командир». Комендант сказал, что шлагбаум там не нужен, ведь есть ворота. Я не знал, что сказать на это. Люди пили успокоительное, чтобы не нервничать. Потом эти ямы мы еще и зарыли.



- Соблюдается ли регламент служебного времени?



- В основном, соблюдается. Сейчас вот вообще стало строго: «Всё, 18-00 – отпускайте их! Не дай бог на холоде заболеют, простынут!» А раньше могли задержать. Потому что там совещание какое-нибудь идет, еще что-нибудь. Сидим ждем, когда наш командир оттуда выйдет. Построимся, он нам говорит: «До свидания!» И по домам.



- То есть оправдывали нарушение регламента совещанием?



- Да.



- В воскресенье к исполнению служебных обязанностей привлекают?



- Со мной такого никогда не было. Единственный раз, наверное, когда командиру требовалось что-то забрать в другом населенном пункте. Я это сделал. Он мне оплатил бензин и разрешил на следующий день не выходить на службу.



Если наряд выпадает на воскресенье, то в среду дадут выходной.



- Никогда не требовали, чтобы контрактники присутствовали на утренней зарядке, вечерней поверке?



- Вечерней поверки у нас нет, потому что все в 18 часов расходятся. Когда жили в части, то утренняя зарядка была. В шесть, полседьмого подъем и все на зарядку. Не имело значения кто ты: контрактник или срочник. Но это быстро все заглохло. Думаю, нас просто тем самым пытались выжить с территории части. Чтобы там никто не проживал.



- Питаетесь в части или из дома еду берете? Если в армии, то как оцениваете качество пищи?



- Питаемся в части, качество очень хорошее и есть с чем сравнить поездили много и по России тоже.



- Как в Вашей части обстоят дела со служебным жильем?



- Надо подать соответствующие документы, чтобы вас признали нуждающимся. В принципе, жилье выдают. Но такого качества, что я, например, написал отказ. На меня до этого уже пришли бумаги, что мне предоставлено жилье в общежитии. Взял их, поехал посмотреть. Ну… Общий туалет с чашей Генуя… Я с семьей так жить не могу. В командировках ходишь в эти толчки вонючие, а тут еще и дома. Хочется тепла, уюта, разуться, босиком походить.



- Компенсацию за поднаем жилья исправно платят?



- Один из контрактников задал вопрос командиру части: «Я не могу в эту общагу привести ребенка и жену. Потому что там условия неподобающие. Хотел бы взять деньгами». Командир сказал: «Нужно взять паузу. Подумать, порешать, потом будет видно». Никакой компенсации за поднаем жилья у нас не платят. И ранее прямо говорили, что платить не будут.



- Чем это мотивируют?



- Вам, мол, предоставляется служебное жилье. В нем и живите. Если вас это не устраивает, то это ваши проблемы.



- Военной ипотекой интересовались?



- В силу возраста она мне уже неинтересна. Сослуживцы некоторые раздумывали над тем, чтобы ее взять. Те, кто уходить не собирается. В основном же, все собираются уходить. Процентов 80 говорят о том, что продлевать контракт не будут.



- С чем это связано?



- С общим армейским идиотизмом и отношением к военнослужащим. Нет никакой подготовки, нет времени на физо, в части никто не хочет находиться, потому что это вечные рабочки.



- Денежный вопрос влияет?



- Если бы не командировки, где платят нормальные деньги, то влиял бы. Рядовой ведь со старта получает 18 тысяч, а с выслугой в 2-3 года – 21-22 тысячи. Такие деньги вообще ни о чем.



- Поговорим о выдаче обмундирования. Расскажите, как Вы получали ВКПО?



- Я, когда пришел, мне все сразу дали. Комплект был полный, только не было курточки… ммм… флисовой. Новое все.



- Так понимаю, сроки носки уже выходят или вышли?



- У некоторых предметов уже вышли. Например, у костюма летнего. Но я его еще не менял, потому что все время в командировках находился. Надо еще начвеща поймать, а все времени нет. Плюнул на это, постирал костюм, лежит вот. Весну ждет.



- Но в принципе проблем с получением ВКПО нет?



- Нет. Был геморрой с берцами: в 2015-м была одна модель, так они полопались все. Мне говорят: «Покупай!» Я сказал, что покупать не буду. Надел песочные, пришел в часть. Когда спросили, а что так, ответил, что черные порвались. Иди, говорят, получай. «Так не дают!» Дальше нам пришлось ехать на выставку «Армия», и все быстро нашлось. Все военнослужащие получили новые ботинки. Ну представьте себе, там люди ходят, а военнослужащие у кого текстиль на швах распушился, у кого подошва лопнула. Все всё сразу получили.



Я уже не в том возрасте, чтобы поддаваться на провокации. Я буду носить то, что выдали. Если не нравится – меняйте. Сам покупать не буду.



- Срок носки ВКПО завышен или реален?



- Сроки носки не завышены, пришло время смены иди и меняй. Но та форма, что я получил в начале по качеству лучше, чем та, которую выдавали в конце 2016-го. Моя еще хоть какой-то вид имеет, а у тех, кто позже получил, она после стирки выцвела.



Это еще одна причина, по которой не тороплюсь форму менять. Зачем, чтобы она тоже стала выцветшей?



- С выдачей бывшей в употреблении формы сталкивались?



- Да. Однажды в командировке выдали «песочку» второй категории [вещевое имущество, бывшее в употреблении, срок носки которого не истек. – прим.]: кепку, китель, брюки, шорты, ботинки. Только носки и майка были новыми. А офицерам все новое выдали.



- Демисезонные ботинки в нашей армии не выдают. Летние приходится носить до перехода на зимнюю форму одежды. Так?



- Мы летние ботинки носим круглый год. В зимних нога потеет. Я их получил, обул один раз – очень жарко. А так у нас их практически никто не получал.



- Их не выдают?



- Нет, их просто никто не берет. Смысл их носить? В них жарко.



- То есть командование не настаивает на их носке при переходе на зимнюю форму одежды?



- Насчет ботинок никто не настаивает.



- Специальные чехлы на летние ботинки получили?



- Нет. Никто из нас их не получал и даже не видел вживую. Только слышал, что есть такие.



- Неуставную обувь использовать можно?



- Можно. Но если приезжает проверка или проводится строевой смотр, то только уставные.



- Неуставная должна быть внешне похожа на уставную?



- Без разницы.



- Подменку для работ выдают?



- Нет, все сами достаем.



- Нарукавные знаки, нашивки, петлицы – выдают или сами покупаете?



- Выдали. Но выдали те, которые на тот момент уже были отменены. Спросили меня: «Выдавать? Они же уже неактуальные». Отвечаю: «Все равно выдавай».



- Ходите с выданными или купили нового образца за свой счет?



- Купил.



- Сколько раз за последнее время меняли внешний вид нашивок, знаков?



- Раза три за последние два с небольшим года.



- В чем ходите в части: в офисной или полевой форме?



- В основном, в полевой. Офисную надеваем только в наряд.



- Как регламентировано использование личных мобильных телефонов контрактниками?



- Никак. Хочешь – пользуйся. Нам года три назад говорили, что этого не должно быть. Есть определенный регламент, что-то там запрещено. Но никто на нем не настаивал, все пользуются.



- Вам что-нибудь говорили о правилах использования аккаунтов в социальных сетях?



- Пользуйся, ради бога, но не выставляй фотографии, связанные с поездками.



- Как относитесь к тому, что военнослужащим планируют запретить сообщать в интернете любые сведения, касающиеся службы?



- Для меня это не будет особо напряжно, не вызовет сложности. За время службы в силовых структурах я привык к таким требованиям. Запретят и запретят, и ладно.



- Ситуация. Например, Вам выдают некачественную обувь, менять отказываются. А привлечь внимание общественности к этому Вы не сможете: сведения касаются службы.



- А вот это уже да… Над этим надо задуматься. Это очень даже нехорошо, скажем так.



- Какие ограничения были по использованию телефонов в командировках? Ноутбуков?



- Только обычный «тапик» [«тапик» – простенький телефон, по аналогии с полевым телефоном ТА-57. – прим.], без камеры и доступа в интернет. Никаких ноутбуков, смартфонов, смарт-часов и фитнес-браслетов.



- А на практике?



- Без комментариев. Телефон ведь не только для звонков и интернета нужен, в нем и другие развлечения есть. Ну как там вообще быть без музыки, игр, видео? Без этого вообще повеситься можно, досуга-то нет.



- Замполиты там комнаты досуга не организовывали? ТВ было хоть?



- ТВ было, а толку? По ТВ фильмов почти нет нормальных. Да и чаще всего он включен был на канале «Россия 24». Телевизоры сейчас, кстати, на флешках, а флешки, на которых с собой фильмов можно было бы привезти, запрещены. Вдруг секретную информацию протащишь?



- В командировки только контрактники ездили?



- Да.



- Как, кстати, складываются взаимоотношения с военнослужащими по призыву? Есть ли в отношении них то, что называют «дедовщиной»?



- Такого вообще нет. Просто сходишь, проконтролируешь, если в наряде по роте стоишь, выполнили они там задачу или нет. Если убрали – хорошо, нет – скажешь, чтобы переделали. Чтобы гнобить, издеваться, тыкать ему постоянно: «Ты – дебил!» - такого вообще нет. С моей стороны точно нет, и я не видел, чтобы кто-то другой этим занимался.



- Между срочниками из разных призывов есть проявления «дедовщины»?



- Нет. Могут какие-то тёрки друг между другом быть, но чтобы гнобили – нет.



- Какого возраста Ваши контрактники?



- От двадцати с небольшим до за сорок.



- Есть ли разделение по сроку службы среди контрактников? Или по возрасту? Типа: «Ну этот только три месяца служит, значит будет в наряды ходить, какую-нибудь грязную работу выполнять».



- Нет, такого нет. Есть такое понятие: «контрадух». Это тот контрактник, кто только вот подписал контракт. Чтобы их прямо-таки грузили чем-то – такого нет. Нормально относимся.



- Если контрактник стоит на должности рядового, но при этом у него имеется звание. Например, сержант. Ему можно носить знаки различия или это запрещено?



- Можно.



- Командир отделения, замкомвзвод – это просто еще один контрактник с лычками и командирской сумкой или же реальный командир?



- В части – это просто контрактник, который ничем особо не занимается. Ну только если на рабочку какую-нибудь старшим назначат, чтобы если что с него спросить. А в боевой обстановке – это командир. У него есть подразделение, за которое он отвечает. Периодически выступает в роли старшего, когда командир группы выполняет задачу в другом месте.



- Доводилось ли сталкиваться с тем, что командир отделения накладывал на подчиненного дисциплинарное взыскание?



- Приходилось. По документам оно не проводилось, правда. За пререкания в боевой обстановке человеку был назначен наряд вне очереди. Был доклад командиру группы, что такой-то военнослужащий не выполняет приказ, командир одобрил. Обид не было. Все поняли в чем дело, не вопрос.



- Но в дисциплинарном уставе нет такого вида взыскания, как наряд вне очереди.



- Все понимают, что лучше отстоять в наряде, чем получить выговор и лишиться вследствие этого премии.



Вот этот случай с нарядом был единственным, который я видел за всю мою службу. Но там потому что вообще был уже такой накал… Обычно все попроще: по щщам настучали, и человек все понимает. Но это, в основном, уже в боевой обстановке, когда долго уговаривать некогда. Дал пару раз и все понятно, все улыбаются.



- Командир взвода – лейтенант. Только недавно с училища, совсем еще молодой. Как с ним выстраивают отношения люди чуть ли не вдвое его старше?



- Нормально. По имени к нему обращаешься или по отчеству. Если же разговор проходит в присутствии старших офицеров, либо присутствуют люди из другого подразделения, тогда по званию или имени-отчеству. Субординацию соблюдаем.



- Командный язык – матерный?



- Нет, в основном, нормальный. Все понимают, что свою работу надо выполнять. Бывает, конечно же, что усталость накапливается, задалбывает все, начинается нытье: «Это меня ***, то меня ***…» Скажешь: «Хорош уже там! *** ты разнылся?!» В принципе, на этом и успокаиваются.



- Как часто на построении командир батальона или части открыто материт подчиненных за провинности?



- К счастью, у нас такого нет, чтобы кого-то прилюдно «опускали».



- Какие наказания командование накладывает на контрактников за залеты? Купи бензокосилку, выговор, гауптвахта, а может и просто по морде?



- Больше журят. Если какой-то прямо конкретный косяк, то будет выговор. Один раз человека отправили на «губу»: за невыход на службу. Его больше недели не было. Был суд, все официально. Человек просто увольнялся и решил, что раз так, то он уже может подзабить на службу и не выходить.



- Не предлагают за залет что-нибудь купить для нужд подразделения?



- Нет. Все понимают, что денежное довольствие минимальное и никто на такую фигню не пойдет. Даже и близко такого не было.



- Сдача физической подготовки честная или можно договориться о приписке нужного количества баллов?



- Где-то 95% сдают реально. Мне до определенного уровня не хватало нескольких баллов, но их никто не стал приписывать. Но бывают и странности: весной прошлого года сдал на один уровень, а мне почему-то проставили на уровень ниже. Понял это, когда стал получать меньше. Обратился в штаб, мне пояснили, что вот такой у тебя уровень. «А как так?! Я же на другой сдал!» Ну вот, говорят, как-то так, такой у тебя проставлен по бумагам. Разбираться поздно уже было, махнул на них рукой.



- Это минус сколько тысяч рублей в месяц?



- Где-то две с половиной тысячи.



- С поборами сталкиваться приходилось? «Сдай на ремонт, сдай на восстановление материальной базы».



- У контрактников и срочников такого нет. У офицеров есть. На ту же матбазу они скидываются, покупают за свой счет те же сверла, петли, что-то там мастерят. На ремонт скидываются. Но если офицер говорит: «Вот тебе деньги: съезди и купи то-то и то-то», - не вопрос. Поеду, куплю и помогу прикрутить. Но мы свои деньги никогда не вносили.



Хотя вот новый прикол появился: так как нам учиться нечему, надо снег убирать. Нужны, значит, лопаты снеговые. Сказали их купить или сделать из подручных материалов.



Тем не менее многие говорят, что у нас со службой лафа: детский сад «Солнышко».



- Если Вам нужен отгул посреди недели по реально важной причине, то командир его предоставит за так, или надо будет ему заплатить?



- Если нужен выходной – не вопрос: подходишь, объясняешь ситуацию. Отпустят. Просто черканешь рапорт, который в ротной канцелярии будет лежать на всякий случай, если с тобой что-то произойдет.



- Предположим, что Вам выдали ботинки, которые через месяц развалились, а менять их отказываются. Или же все-таки с Вас требуют скинуться на ремонт казармы. Вы пойдете в прокуратуру с жалобой на это?



- Думаю, да.



- Не боитесь увольнения?



- У меня выслуга не такая большая. Чего мне бояться, что мне терять? Уволят и уволят. Я не боюсь перемены мест. Может офицер, которому до пенсии пять лет осталось, плюнул на все и просто тянет, сжав зубы. А контрабасу, в принципе, плевать на это все. 99% на запугивание, на увольнение, думаю, что пофиг.



- Почему не пожаловались на то, что занятия не проводятся?



- Пожаловаться особо не было желания. Было иногда желание просто забить на все: «Я не буду работать! Я – сапер. Я не устраивался укладчиком бордюров. Я не буду это делать!» У нас был такой момент с одним военнослужащим. Его что-то заставляли делать, может эти самые бордюры класть. Он сказал, что это делать не будет. Ему говорят: «Пиши рапорт на увольнение!» Он написал два экземпляра рапорта на увольнение и два заявления в прокуратуру. Положил их на стол командиру. Тот: «Это что?!» «Я написал заявление, что вы меня заставляете работать не по специальности. Что вы меня заставляете уволиться, потому что я не желаю работать не по специальности». Рапорта были порваны, командование сказало: «Все. Иди!» Его больше не заставляли ни работать, ни копать что-либо.



- Все работы были только в части? За ее пределами, например, в личных интересах командиров работать приходилось?



- Только в части.



- Ответ частично уже прозвучал, но все же. Есть ли доверие к органам прокуратуры, ФСБ? Бытует мнение, что они там все одним миром мазаны.



- Случись что – пойду. Доверие есть. Это их хлеб, и они заинтересованы в том, чтобы к ним шли.



- Бытует также мнение, что отстаивание военнослужащим своих прав в той же прокуратуре – это все нытье.



- Конечно нужно отстаивать свои права. Есть определенные моменты, по которым не пойдешь ныть куда-нибудь. Которые можно решить с глазу на глаз. Если кто-то тебя пытается загнобить, а ты ему высказываешь все, что хочешь: «Есть вопросы?! Давай выйдем, поговорим! Нет вопросов?! Ну и отвали!»



Есть вопросы, которые ты сам не сможешь решить: финансовые, оспорить несправедливый выговор, незаконное давление с целью увольнения. Тогда только через прокуратуру.



- После каких-нибудь ЧП не запрещали ли пользоваться личным транспортом или же передвигаться на нем только с определенной скоростью?



- Нет, запретов нет.



- Как Вы относитесь к бывшему министру обороны Сердюкову?



- Противоречивая личность. Он же начал реформу, которые ныне была доведена до конца, может, скорректирована как-то. Много было косяков. В общем, оцениваю больше негативно, чем позитивно. Но я не знаю его как человека. На тот момент я не был связан с армией никак. В основном, негативное отношение складывается со слов других людей.



Хотя у меня товарищ есть – офицер запаса, очень грамотный человек, - он объяснял мне, что было очень много и положительных моментов, начинаний.



- Отношение к Шойгу?



- Положительное. Опять же, я не знаю его как человека, знаком с ним только по масс-медиа. Я не знаю его косяков, каких-то там огромных плюсов, потому что не слежу за этим.



- Назовите основные моменты, которые не нравятся в армии.



- Рабочки не нравятся. Проходя службу в другой силовой структуре, я никогда не участвовал в каком-нибудь копании, таскании чего-либо. Я выполнял непосредственные задачи по службе, делал свою работу. Вот это – служба.



Для меня был огромный стресс, когда мне в первый же день в армии сказали: «Ты должен сделать вот это!» И вот ты полдня ходишь и ищешь инструмент, ищешь гвозди. Потом тебе дают топор и говорят, чтобы ты им что-то прибил. «Так молоток же для этого нужен!» «Нет! Вот топор для этого!» Квадратное катаем, круглое носим: полдня ищешь, собираешь инструмент, чтобы за пять минут что-нибудь сделать.



- На какой день после заключения контракта первый раз захотелось сказать: «Да пошла она, эта армия»?



- Не то, чтобы хотелось сказать: «Да пошла она совсем!» Но я возвращался домой с горьким недоумением: «Что вообще происходит?! Я шел в армию, чтобы служить. А я занимаюсь каким-то копанием и тасканием. ПХД [парко-хозяйственный день – день недели, выделяемый для наведения порядка на закреплённых территориях и объектах, уборки помещений и т.п. – прим.] с утра и до вечера.



Если бы не начались командировки в горячие точки, думаю, все это закончилось бы очень быстро. Я бы уволился или перевелся в другую часть.



- Вообще служить долго планируете? Очередной контракт подпишете?



- Планирую уходить. Процентов на 70-80 считаю, что надо поискать что-нибудь другое. Скорее всего связанное с силовыми структурами.



- Текучка среди контрактников большая?



- В данный момент нет. В основном, уходят алкоголики, тунеядцы. Но вот подавляющее большинство моих сослуживцев контракт продлевать не хотят: кто-то хочет перевестись в другие части, кто-то желает поступить учиться.



- Назовите основные моменты, которые нравятся в армии.



- Командировки в горячие точки. Там можно заработать хорошие деньги и залатать по приезду домой все дыры, которые возникли в семейном бюджете.



По сравнению с предыдущим местом работы в силовой структуре отмечу, что в армии тебя не стремятся оболгать, посадить. Не объявляют виновным, если ты выполнил свою работу как положено. В армии насчет этого проще.



Я не жалею, что пошел служить именно в это подразделение. Опыт огромнейший.



- Знакомым бы порекомендовали службу по контракту?



- У меня иногда спрашивают. Я говорю: «Иди. Съездишь на войну – это колоссальнейший опыт». Да, многие говорят, что идиотизма полно, что командиры глупые и не знают элементарных вещей по боевым задачам. Выстраивают колонну в чистом поле, долго стоим, могут накрыть. Да, такое тоже было. Но в основном это огромный опыт.



- Вы бы хотели, чтобы Ваш ребенок пошел служить в армию?



- В контрактную – да, в срочную – нет. В такой срочной армии, которую я вижу, лучше не служить. Срочники у нас занимаются чисто рабочками. Он ничему не научится, поэтому мести плац за две тысячи в месяц смысла нет. Лучше бы уж дворником пошел, зарабатывал бы больше.