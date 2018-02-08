Домодедовская сталинградка

]2 февраля – День воинской славы России. Именно в этот день в 1943 году советскими войсками была разгромлена крупная группировка немецко-фашистских войск под Сталинградом. 97-летний житель подмосковного Домодедово Галина Мухина 200 дней и ночей боролась в пылающем городе на Волге с немецкими асами за чистое и спокойное небо. И за наше будущее.Таких ветеранов, как Галина Антоновна Мухина, у нас в стране остались единицы. Она принимала самое активное участие в величайшей битве всех времен и народов, в которой были перемолоты миллионы человеческих судеб. Своими воспоминаниями она поделилась с журналистами сайта «Topwar».Родилась Галя Мухина в 1920 году в Татарстане, в селе Рыбная Слобода. Летом 1941 года поступить в Казанский университет у ней не получилось – не набрала нужного количества баллов. А тут – война. Она помнит, что страна сплотилась в едином порыве на борьбу с захватчиками. И семнадцатилетние юноши, и 50-летние мужчины с утра начинали штурмовать местный военкомат. Все рвались на фронт. Девчонки тоже хотели быть рядом с мужчинами. Такую возможность девушкам Рыбной Слободы предоставил так называемый «плавучий военкомат» – пароход, который плыл по Каме и набирал девушек в зенитную бригаду. Там, на палубе этого военкомата, Галя Мухина сделала свой судьбоносны выбор.Дорого на фронт оказалась тяжелой. Под Воронежем Гале какое-то время пришлось отступать с толпой беженцев, покидающих город. Сам Воронеж окружившие его венгры – в то время верные союзники немцев – планомерно сравнивали с землей. Беженцы из объятого пожарищами города шли сплошным черным потоком. Это было незабываемое зрелище – десятки тысяч людей с темными от горя и напряженного ожидания лицами шли куда-то вдаль, не разбирая дороги, по золотистому полю пшеницы. Налетающие на колонны немецкие летчики бомбили их безжалостно. Самолеты с диким ревом пикировали прямо на головы отступающим, поливая их свинцом и сбрасывая бомбы. Люди в ужасе разбегались, падали в пшеницу. Вставали далеко не все. «Идешь рядом с человеком, потом перед налетом вы разбегаетесь в разные стороны, оба падаете в пшеницу, потом встаешь с земли, смотришь – а он лежит неподвижно и смотрит в небо мертвым взглядом», – вспоминает Галина Антоновна.Более трехсот километров пришлось пройти будущим зенитчицам вместе с беженцами. Это были страшные километры – без еды, воды, нормального обмундирования… Дождевую воду пили, как в сказке про Иванушку – из лунок в земле, которые оставляли после себя во время перегона скота козьи и коровьи копыта. Вечерами на костре варили кашу из чечевицы – других продуктов не было. Когда добрались до Сталинграда, Галю с десятком своих подруг определили в зенитно-артиллерийский полк № 1078, в аэростатную команду. Аэростатников другие бойцы в шутку называли «колбасниками» – из-за своеобразной «колбасной» формы аэростата.О Сталинградской битве аэростатчик Мухина до сих пор вспоминает как о каком-то непроходящем ужасе.Сотни тысяч людей ежедневно перемалывали друг друга в ожесточенных схватках. Здесь каждый день среди руин и груд кирпичей проливались реки крови. Воля стояла против воли, русская готовность к самопожертвованию противостояла яростному немецкому неверию в переменчивость судьбы.«Для меня наша Великая Победа началась именно под Сталинградом, – вспоминает ветеран. – Тогда мы все поверили, что страшный, почти мистический враг обязательно будет сломлен. Не выдержит он такого нечеловеческого напряжения, да еще не на своей земле. Нет таких сил в природе…».Ветеран до сих пор помнит слова памятки, которую замполиты частей раздавали всем защитникам превращенного в руины города: «Сражайся, пока сможешь. Если давление угрожает смертельно – уйди. Отдай врагу часть нашей необъятной территории. Но с первыми же лучами солнца следующего дня начни новый бой, и действуй так бесконечно долго. Доведи врага до истощения, пусть он временно владеет твоей землей. Пока ты жив сам, враг не будет владеть ее долго. Истощи его. Пусть его сотая победа в борьбе за десяток метров территории окончится в его пользу. Но в сто первый раз ты одолеешь его, даже если на его стороне мысль, навык, расчет, высокое умение. Ты окажешься сильнее его тем, что не усомнишься, не изменишь. Ведь гибли и до нас, ведь на нашей великой и незащищенной равнине, на наших просторах от Бреста до Владивостока было всякое, но не иссякали наше упорство, наша вера, наша сыновья любовь».И они сражались. Без сна и еды, с редкими глоткам бесценной волжской воды, защитники Сталинграда превратили жизнь немцев в худший вариант ада, в непрестанный жестокий бой, в вечную схватку за жизнь, в кровавую смерть среди обожженных кирпичей. И победили.Вместе со своим полком Галя Мухина прошагала до латышского города Резекне, где и закончилась для нее война. Бытовые условия были ужасающие. На каждом новом месте дислокации девушки рыли для себя землянки. В них ночевали и зимой, и летом. Зимой промерзшую землю приходилось долбить часами напролет ломами и лопатами, до кровавых мозолей. Гале мама выслала в посылке валенке, и они тут же стали достоянием и добрым талисманом всей части. В них девушки заступали на боевое дежурство, согревая в студеные зимние ночи в этой обуви озябшие ноги. Только после войны, вернувшись с фронта, Галя рассказала маме, какое богатство и какое спасение та подарила ей и всем девушкам части в этой посылке военных лет. Сапоги-то им выдали только в 1944 году, а до этого зенитчицы в самый лютый мороз «щеголяли» в ботинках с обмотками.После войны зенитчица Мухина поехала в Москву, к родственникам, и поступила наконец-таки в заветный экономический институт. В 1946 году она купила в Домодедово часть домика и перевезла сюда из Рыбьей Слободы всю семью. По окончанию института по распределению бывшая зенитчица попала в Министерство черной металлургии, где и проработала всю жизнь. Всю свою жизнь она помогала маме, брату и его семье. Уже будучи на пенсии, она вышла замуж за свою первую любовь – старшего лейтенанта артиллерийского полка, своего бывшего однополчанина.Галина Антоновна в своей жизни много путешествовала. Но никогда и никому она не рассказывала о том, как воевала на той страшной войне. Это было почему-то не принято. И только после войны получила Орден Отечественной войны 2-й степени и медаль «За Победу над Германией».В апреле Галине Антоновне исполнится 98 лет. Но ветеран Сталинграда никогда не жалуется на здоровье. Прекрасно выглядит, всегда в каких-то делах. Вышивает крестиком сюжетные картины.«Гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей», – так сказал поэт про людей этой породы. Пройдя сквозь огонь, воду и все ужасы военного времени, они не очерствели душой, не утратили вкуса к жизни. И нам остается только брать с них пример – так же стойко переносить все трудности жизни, уметь радоваться, казалось бы, обыденным вещам – тому, что жив и здоров, яркому солнцу и мирному небу над головой.Живите долго, Галина Антоновна, наша дорогая сталинградка!