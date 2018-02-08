11:31 08 февраля

Москву ставят перед фактом. 2-й турецкий конвой в поддержку «ан-Нусры» как первый итог «Сочинского конгресса»


Второй турецкий военный конвой продвигается через территорию, подконтрольную «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на линию фронта против правительственных войск Сирии, в район Эль-Эйс


Массу гневных эмоций и недопонимания вызывает текущая военно-политическая ситуация в так называемой региональной связке «Россия — Сирия — Турция», последняя участница которой на протяжении длительного времени заслуживает как минимум хорошей дипломатической трёпки и «воспитательной работы» на уровне внешнеполитических ведомств, а как максимум — силовой демонстрационной акции и выдворения из списка участников Конституционной комиссии, сформированной в рамках сочинского Конгресса сирийского национального диалога, проведённого 29 и 30 января 2018 года. Накануне проведения вышеуказанного конгресса многочисленные блогеры, политологи и военные эксперты выражали надежду на значительные подвижки в процессе мерного урегулирования на северо-западе страны, на территориях провинций Идлиб и Алеппо, где Анкара должна позиционировать себя в качестве реального гаранта установленной зоны деэскалации. Об этом оборонное ведомство РФ напомнило МО Турции ещё 10 января, после инцидента с массированным ударом десятков БПЛА по авиабазе Хмеймим (напомним, что дроны поднялись в воздух с территории «Идлибского гадюшника», подконтрольного силовым структурам Турции). Чем руководствовались эти «специалисты», делая ставки на конгресс в Сочи, пока неизвестно, но очень скоро Анкара и подконтрольная ей террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) полностью подтвердила наши предположения относительно недоговороспособности турецкой стороны.

Во-первых, это вторая, более удачная, попытка командования СВ Турции по отправке на западные подступы «идлибского гадюшника» мощного военного конвоя, представленного механизированным «кулаком» из нескольких лёгких полноприводных бронеавтомобилей/БРМ «Кобра» (именно эти машины Турция поставляла Грузии перед операцией «По принуждению к миру»), нескольких десятков бронеавтомобилей KIRPI, более полутора десятков лёгких боевых машин пехоты ACV-15 на полуприцепах, а также из нескольких основных боевых танков «Леопард-2A4» и M60T-Sabra. Данный конвой вновь прибыл в район высоты Телль-эль-Эйс по автомагистрали «Рейханли -Атараиб — Эль-Эйс» 5 февраля 2018 года, и, аналогично первой попытке развёртывания (29 января), спровоцировал боестолкновение с подразделениями «Хезболлы» и Сирийской Арабской Армии.


Как и в первом случае, сразу после начала освоения личным составом турецкой армии наблюдательных/опорных пунктов на высоте Телль-эль-Эйс (в вечернее время суток), прикрывающие турков формирования «Тахрир аш-Шам» открыли беспокоящий огонь по укрепрайону правительственных войск близ крупного прифронтового города Хадер, что не оставило САА и «Хезболле» никакого другого выбора, кроме как выдать должную контрбатарейную ответку с применением ствольной артиллерии, миномётов и крупнокалиберного стрелкового вооружения. Естественно, после этого в противостояние подключались подразделения турецкой армии, прибывшие в Эль-Эйс в составе конвоя. В обоих случаях турки понесли потери в столкновении с САА (более 6 чел. «200», десятки «300» и несколько повреждённых ед. бронетехники), о чём свидетельствуют источники, освещающие обстановку в новостном блоке тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com, но во второй раз было принято решение не покидать позиции на западных подступах к Хадеру.

Очевидно, что первостепенной целью ГШ ВС Турции является сохранение огневого контроля над основной транспортной «артерией» сирийской армии — автомагистралью «Алеппо — Хама» и железнодорожной веткой «Абу-Духур — Алеппо». Для чего? Естественно, для сохранения полноты возможностей в организации возможной наступательной операции джихадистов (при поддержке турецкой армии) в направлении центральной и западной частей провинции Алеппо (восточное ОН). Реализовать данный стратегический замысел у Анкары получится лишь после зачистки районов Африн и Манбидж и их перехода под контроль «Сирийской свободной армии» (FSA), после чего для военной интервенции во всей провинции Халеб туркам хватит лишь блокирования 3-х транспортных магистралей «Ханассир — Эс-Сафирах», «Дейр-эз-Зор — Алеппо» и «Хама — Алеппо». Стоит отметить, что именно с этим связаны сегодняшние попытки «ползучего наступления» FSA в районе освобождённого Абу-Духура. В частности, 6 февраля у правительственных сил были отбиты 3 деревни — Аль-Маджура, Аль-Халиб и Тель-аль-Бандера; в данных военных акциях FSA часто согласуют действия с «Тахрир аш-Шам», в качестве вознаграждения получая материально-техническую поддержку от турецкой армии.

Теперь давайте вернёмся к поиску возможных первопричин столь распоясанного поведения 25-тысячного террористического формирований «Джебхат ан-Нусра», «Свободной сирийской армии», а также их бессменного куратора — Турецкой Республики. Вспомним итоги Конгресса сирийского национального диалога. Все средства массовой информации практически ликовали, указывая на несуществующие плюсы от создания Конституционной комиссии, которая должна начать работы по внесению изменений в сирийскую конституцию в швейцарской Женеве. Но в реальности ликовать нечему: третья часть мест в этой комиссии была отдана представителям оппозиционных переговорных делегаций Сирии HNC и SNC, которые, по сути, являются доверенными лицами официально сотрудничающей с «Тахрир аш-Шам» «Сирийской свободной армии». По-русски говоря, полутеррористической группировке, поддерживаемой Вашингтоном и Анкарой, позволили встать у «геополитического руля» на ровне с Россией, Ираном и Турцией. Где же такое видано? А мы ещё чему-то удивляемся! Вне всяких сомнений, на таких условиях филиал «Аль-Каиды» и их неофициальная союзница FSA достаточно осмелели, и, пользуясь турецким прикрытием, начали очень нехорошую «игру».

Следующим пунктом, развязывающим руки Анкаре и её союзнице ССА, является отказ Дамаска и Москвы от прямого военного вмешательства в ситуацию вокруг нападения ребелов и турецкой армии на многострадальный кантон Африн. Уже третью неделю курдские Отряды народной самообороны вынуждены самостоятельно сдерживать оголтелые оппозиционные формирования FSA и регулярную турецкую армию в пределах границ кантона, рассчитывая не на крупнокалиберную ствольную и реактивную артиллерию с бронетехникой, а на обыкновенные противотанковые ракетные комплексы типов «Конкурс/-М», «Фагот» и «TOW-2A/B», в то время как грубо нарушается то самое «сохранение сирийской территории», о котором говорил Владимир Путин в день вывода большей части российского военного контингента из Сирии. Поддержание связи между Москвой и Анкарой по вопросам операции «Оливковая ветвь» стало нашей наиболее нелепой ошибкой с момента ситуации с перехватом Су-24М, когда противник так и не понёс существенного наказания. Привело это к ещё более преступному и трагическому инциденту с перехватом штурмовика Су-25 над центральной частью «Идлибского гадюшника» (город Серакиб), где, к огромному сожалению, не удалось спасти нашего лётчика-героя Романа Филиппова, вступившего в бой с террористами на земле.

Место посадки катапультировавшегося майора Филиппова, молниеносность событий, а также сложившаяся тактическая обстановка не давали возможности оперативного проведения поисково-спасательной операции. Но возникает вполне логичный вопрос: почему данный акт агрессии со стороны «ан-Нусры» против нашего штурмовика не был пресечен заранее? Ведь известно, что турецкая сторона располагает всеми известными рычагами влияния на «Тахрир аш-Шам». Ответ вполне простой: в данном случае турки попытались «отвадить» командование ВКС России от операций по непосредственной поддержке сирийской армии в наступательной операции против «Тахрир аш-Шам». Российские «Грачи» и их профессиональные пилоты являются для протурецких сил в Идлибе настоящей головной болью.

Ввиду этого, при всём уважении к нашим многочисленным средствам массовой информации и главному востоковеду Семёну Багдасарову, необходимо избегать обтекаемого освещения картины в «Идлибском гадюшнике» в стиле «границы САР открыты для поставок вооружения многотысячной группировке боевиков» или «поставка ПЗРК была осуществлена под контролем ЦРУ/СБУ». Необходимо говорить прямо: основная доля ответственности, включая осведомлённость о готовящемся перехвате, а также передачу переносного ЗРК боевикам «Тахрир аш-Шам» лежит на Анкаре, и лишь частичная — на Вашингтоне. Заинтересована в сохранении оккупации «Идлибского плацдарма» террористами исключительно Турция, этого невозможно не осознавать. Стоит отметить, что это далеко не весь спектр событий, который произошёл на Сирийском театре военных действий с участием турецкой армии за последние несколько дней. В частности, 5 февраля, во время кратковременного боестолкновения турецкого конвоя с подразделениями САА под Хадером, раздел сводок в онлайн-карте syria.liveuamap.com со ссылкой на сирийские источники, сообщил о точечном ракетном ударе ВС Турции по подконтрольному правительственным силам городу Шугхайдильях, находящемуся северо-западнее Хадера. О типе ракет ничего не сообщается, но отмечается, что это были ракеты большой дальности. По всей вероятности, речь идёт о тактических крылатых ракетах большой дальности (200 км) SOM от «Tubitak-SAGE», достигших оперативной боевой готовности совсем недавно, либо об оперативно-тактических баллистических ракетах J-600T «Йылдырым». Как бы то ни было, данный удар стал последней каплей терпения для Сирийской Арабской Армии. Зеркальный ответ последовал достаточно оперативно.

К 6 февраля, в окрестности авиабазы Квайрес (на севере мухафазы Алеппо) были переброшены дополнительные средства противовоздушной обороны. Информированные источники в Дамаске сообщили о том, что новые средства предназначены для создания противовоздушного «заслона» над северными территориями Сирийской Арабской Республики, без уточнения о создании бесполётной зоны над кантоном Африн. Исходя из этого, можно предположить, что в районе Дейр-Хафер были развёрнуты не только зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1», но и более дальнобойные «Бук-М2Э», либо С-200В. Комплексы «Бук-М2», к примеру, обладают радиусом действия по высотным целям в 50 км, ввиду чего могут закрыть воздушное пространство практически над всем районом Азаз, подконтрольным FSA, а также над южными окраинами Манбиджа и Африна. Что ещё более важно, данный войсковой зенитно-ракетный комплекс может быть противопоставлен большинству средств воздушного нападения (СВН), имеющихся на вооружении СВ и ВВС Турции.

Далеко не последнюю роль здесь играют: высокая скорость поражаемой цели (4000 км/ч), многоканальность, доступная благодаря наличию в составе дивизиона нескольких СОУ 9А317, оснащённых радарами подсвета цели, а также достойные минимальные пределы по радиолокационной сигнатуре цели (ЭПР около 0,02 — 0,05 м2); это позволяет уничтожать противорадиолокационные ракеты типа HARM и современные ОТБР. Свои плоды это уже приносит. В частности, если ещё неделю назад над горным рельефом кантона Африн барражировали лёгкие многоцелевые/ударные вертолёты Т129 «ATAK», а также бесчисленное количество разведывательных БПЛА, то сегодня на большинстве курдских ресурсов нет ни одной сводки, в которой бы фигурировали пилотируемые или беспилотные летательные аппараты ВВС Турции. Если вы взглянёте на оналайн-монитор полётов ЛА с включенными транспондерами «Flightradar24», то обратите внимание, что все разведывательные дроны типов «Anka-A/B» и Bayraktar TB-2 курсируют в турецком воздушном пространстве, над южными участками илов Хатай, Килис (на высоте около 6500 м), не нарушая воздушных рубежей САР в районе Африна. По-видимому, отрезвляющий эффект на горячие головы в турецком ГШ был оказан отличный.


Первые трофеи YPG от турецкой армии: «картинная» БМП ACV-15


Стоит упомянуть и недавнее заявление старшего политического советника Эрдогана — Ильнура Чевика, сделанное во время интервью ливанскому изданию AMN. Высокопоставленный представитель турецкой власти заявил об «отсутствии планов по передаче кантона Африн сирийским правительственным войскам после зачистки региона от курдских Отрядов народной самообороны YPG». Это интервью практически не тиражировалось в наших средствах массовой информации, в то время как Анкара демонстрирует открытое пренебрежение всеми нормами международного права как на дипломатическом уровне, так и на военно-политическом. Как стало известно позднее, никаких бонусов из своей позиции по Идлибу и Африну турецкая сторона так и не почерпнула; в то время как Дамаск наконец предоставил иракским курдским добровольческим отрядам (YBS) и YPG из Манбиджа, Эль-Камышлы и Хасеке «зелёный коридор» для переброски в кантон Африн через так называемый «Нубльский перешеек» северней Алеппо. Новые защитники Африна вошли в истерзанный бомбардировками регион многотысячной колонной автомобилей, подтянув огромное количество противотанкового и стрелкового оружия, так что амбициозная стратегия Турции, «Тахрир аш-Шам» и FSA на захват севера САР и построения единого «антиасадовского фронта» обречена на скорейший провал.

Источники информации:
https://www.almasdarnews.com/article/turkey-will-not-hand-afrin-assad-erdogans-adviser/
https://vz.ru/news/2018/2/7/907242.html
https://syria.liveuamap.com/
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 27

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  1. Стрелецкос Сегодня, 06:23
    Турки первый наш самолет сбили руками "волков"
    А второй - руками "нусры".
    А мы щечку подставляем, как завещал товарищ Христос
    Стрелецкос
    1. Titsen Сегодня, 06:38
      Цитата: Стрелецкос
      Турки первый наш самолет сбили руками "волков"
      А второй - руками "нусры".
      А мы щечку подставляем, как завещал товарищ Христос


      Это, брат, политика.

      Большая политика!
      Titsen
      1. XII легион Сегодня, 07:00
        Это, брат, политика.

        Это точно
        И большие деньги
        А российская армия - расплачивайся за них кровью
        XII легион
        1. антивирус Сегодня, 10:00
          никто не знает стоимость ТурП2 ( с выходом в ЕС) и СП2.и наши рукотыкатели тоже не знают.
          платим , сколько запросят!
          антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 06:54
      Да не можем мы туркам ответить, мы у них на крючке "Турецкого потока". Кому война, а кому бизнес. winked
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:09
        Мы на крючке не только у турков....Огромное спасибо за это "национальному достоянию"
        Цитата: сибиралт
        Да не можем мы туркам ответить, мы у них на крючке "Турецкого потока". Кому война, а кому бизнес. winked
        210окв
    3. Правда Сегодня, 07:57
      Цитата: Стрелецкос
      Турки первый наш самолет сбили руками "волков"

      Простите, ШТО? Ф16 ввс Турции сбил космолёт наших космических сил так-то.
      Правда
      1. Стрелецкос Сегодня, 10:26
        Простите, ШТО? Ф16 ввс Турции сбил космолёт наших космических сил так-то.

        Да, точно. Ошибся. у так тем более.
        Сбили турки - ВВС, убили пилота - "волки".
        Но я тоже Вас поправлю - не в 16 году, а 24 ноября 2015 года
        Стрелецкос
        1. Стрелецкос Сегодня, 10:26
          Или Ф-16 ? Может не так понял
          Стрелецкос
    4. andj61 Сегодня, 08:56
      Цитата: Стрелецкос
      Турки первый наш самолет сбили руками "волков"
      А второй - руками "нусры".
      А мы щечку подставляем, как завещал товарищ Христос

      Руками волков летчика убили, а самолет турки сами сбили.
      andj61
    5. Berkut24 Сегодня, 10:46
      Турки первый наш самолет сбили руками "волков"
      А второй - руками "нусры".
      А мы щечку подставляем, как завещал товарищ Христос

      Вроде всё так, глядя на ситуацию упрощенно. Но на самом деле это всего лишь эпизод в гораздо большем сражении. Идлиб - это кусочек гадюшника. Остальная его часть - это и Сирия, и Ирак, и Турция, и союзники США по всему Ближнему Востоку, и базы американцев, и много чего еще. В этой войне все союзники и враги временные. Никому нельзя доверять до конца, ни с кем нельзя ссориться до конца, ибо это всё материал для достижения своих целей. А вот какие это цели для руководства России - очень интересный вопрос. Я, например, не исключаю что основная цель это Турция, которая контролирует проливы и в ближайшее время пока будет контролировать нефте и газо перетоки не только наши, но и наших конкурентов. В настоящее время руководство России активно помогает ссорится туркам с НАТО и ЕС, потокает Эрдогану в развале армии и внутриполитической стабильности Турции и спокойно смотрит на то, как турки тратят свои ресурсы на внутрисирийские разборки. Я думаю, что Тартус и Хмейним - это, на самом деле, наш актив не для Сирии, а для Турции. И всё это было бы не возможно без еще одного ключевого актива - Крыма.
      В такой игре жертвы временных союзников, как и временных противников вторичны. И своих жертв избежать сложно. Но ломать всю стратегию из-за, извините за жестокость, естественных и неизбежных в таком гадюшнике потерь не правильно.
      Проигравшим в этой войне придется платить за всё, надеюсь что и за слёзы по нашим ребятам. Победитель тоже будет тотальным. Я не верю, что по результатам того, что мы сейчас видим всё и все остануться на своих местах, в своих границах и в своих блоках.
      Berkut24
    6. Sunjar Сегодня, 10:51
      Цитата: Стрелецкос
      Турки первый наш самолет сбили руками "волков"
      А второй - руками "нусры".
      А мы щечку подставляем, как завещал товарищ Христос


      Россия в прошлом году целое подразделение у турков посредством ВКС и "коллибров" уничтожило в Сирии, они тогда без предупреждения полезли. Со стороны Турции тогда никаких претензий не поступило, со стороны политиков и военных. И те согласились, что сами виноваты раз полезли без спроса.

      Даю бочку кваса против пакетика сухариков, что диванные эксперты их Турции аналогичные с Вами мысли высказывали.
      Sunjar
  2. ДиванныйВоин Сегодня, 07:00
    Такое чувство, что Реджеп Таип Пердоган запутался, много провокационных речей говорит в адрес США и России, но тем не менее из НАТО на спешит выйти и в ОДКБ не стремиться... В трех словах "восток дело тонкое"))
    ДиванныйВоин
  3. Vard Сегодня, 08:04
    Восток... Дело тонкое... Там наших нет... Ни курды... Ни турки... Ни оппозиция... Не за нас... На первый взгляд это плохо... А на второй пусть жуют друг друга... А с самолетом... Опять на авось... Не нужно просто доверять ни кому там... Это война... А на ней джентельменов нет...
    Vard
  4. Evgeniy667b Сегодня, 08:13
    Доверять Турции-это значит не уважать себя! И опять-же. есть место (факт) выдвижениясредств ПВО САА в район соприкосновения с противником. Уже не раз было, что САА при отступлении бросала все свои вооружения. У противника вполне может возникнуть соблазн захватить кое что из этого арсенала и использовать против ВКС. В любом случае их не устраивает то, что воздушная обстановка для них сложилась не благоприятная. Поэтому ответные действия последуют однозначно. К соалению продажная кремлевская команда пойдет на все ради денег. Это наша самая главная Проблема!!!
    Evgeniy667b
  5. Spook Сегодня, 09:14
    А я считаю это выгодно, пока возможности давить у нас на Турцию не много, а если в тянем ее в конфликт - будем держать на коротком поводке. Как на украине - хотим задавим, хотим заморозим.
    Spook
    1. Сержант71 Сегодня, 09:39
      Чем мы их давить-то будем? Новым запретом помидоров? Уже проходили и выяснилось, что реальных рычагов давления - нет. Помидоры они как-нибудь переживут, а мы без газового транзита зачахнем. Сами же в итоге на поклон пошли с Турецким потоком, ибо вариантов больше не было после запрета Южного потока и полной неопределённости с Северным потоком-2. Нам в ближайшие года 3 придётся терпеть все выкрутасы Турции, пока не достроят Силу Сибири, вторую очередь Сабетты и что-то уже не решат на балтике. А вот потом, уже можно будет вести себя жёстче. Эрдоган это тоже понимает, что не всё скоту масленица, и хочет наиграться впрок.
      Сержант71
  6. sa-ag Сегодня, 09:29
    "...Но возникает вполне логичный вопрос: почему данный акт агрессии со стороны «ан-Нусры» против нашего штурмовика не был пресечен заранее? Ведь известно, что турецкая сторона располагает всеми известными рычагами влияния на «Тахрир аш-Шам»."
    Автор, вы что и впрямь думаете, что в этом эпизоде боевики вышеупомянутой группировке действовали по собственному усмотрению?
    sa-ag
  7. NordUral Сегодня, 09:52
    Танцы с Эрдоганом дурно пахнут и плохо закончатся. Сирийцам бы собрать кулак и жахнуть, а нашим подстаховать, как миниммум. И не вилять хвостом. Все равно эти вязи с "оппозицией" ничем не завершатся.
    NordUral
  8. Anyone Сегодня, 10:12
    Автор статьи реально расплылся мыслью по древу. При том, что в первой половине статьи он делает в общем и целом правильные выводы о ситуации в Африне, далее статья скатывается к обсасыванию домыслов и слухов без пруфов. Спишем это на необходимость у автора довести материал статьи до нужного объема. Отсюда и "вода".
    Ну и нет уже "Джебхат ан-Нусра". Они после корпоративного слияния замутили ребрендинг и называются теперь "Джебхат Фатах аш-Шам".
    И не поддерживают янки "Джебхат Фатах аш-Шам". Это ерунда полная. У Турции и США диаметрально противоположные задачи в данной сирийской мухафазе. Уже в силу этого они не могут использовать для решения своих целей одну и ту же группировку.
    Anyone
  9. мерцание Сегодня, 10:24
    Если независимому Курдистану быть, то он будет на территории Турции и вместо Турции, а вместо турецкого потока будет - курдский поток. И да, Курдистан будет членом НАТО.
    мерцание
  10. 1536 Сегодня, 10:47
    Нельзя в политике делать ставку на того или иного, пусть даже и очень влиятельного или порядочного, политика. Людям свойственно стареть и уходить с политической арены в силу возраста, болезней и т.п. А у нас все вокруг лидеров крутится. Отсюда потери и разочарования. Прежде всего экономически надо сближаться. В Сирии базы должны быть сохранены навечно, чтобы обеспечивать нашим кораблям и торговым судам свободное плавание в Средиземном море, а это значит, что в этом случае, во-первых, надо сохранить Сирию как государство, а, во-вторых, надо договариваться с любыми силами, которые в будущем могут занять главенствующую роль в этой стране. И, разумеется, надо послать на три буквы американцев и перестать с ними вести любые переговоры. Они объявили нам войну. А мы все верим в Дедушку Мороза.
    1536
  11. Маме Калашян Сегодня, 10:55
    Жаль,что этого исламского фашист Эрдоган , Путин верит во время переворота в не ликвидировли Эрдогана!
    Сколько можна терпеть этого дваиной стандартни лицо Эрдогана которы так много врёт
    этого исламского фашиста, Эрдогана которы так много врёт и вор
    кричит держите вору Сколько можна терпеть этого дваиной стандартни лицо
    .Ердоган сам помагал и создал наш братя мусулман так
    називаими исламски халифат и досих пор помогает и сечас кричит якоби он баротся с террориста .
    Это все блеф .Эрдоган так много играет и врёт в политике так много выкидьвают неожиданних фокусов,
    что трудно угадат ,что он хотят в конце - концов Эрдоган сам идёт,Он думает все идёти?
    Курдам надо помогать чтобы они по больше убивали грязных турков турки это крыси нашей планете?
    грязный туроки у вас нету нация вы татара монгольский сельджуки подонки
    Курды живут на своей исторической земли,и крови и смерти не бояться,а кто про Курдов пишет
    плохо у них от страха колени дрожат
    Маме Калашян
  12. TUFAN Сегодня, 10:57
    Даманцев рулит!)))
    TUFAN
  13. сталевар Сегодня, 11:09
    Пока мы не будим мстить за русскую кровь, не шестёркам, а организаторам, с нами никто считаться не будет ! Если наши генералы, во главе с Путиным, боятся войны, то зачем в СИРИЮ полезли?
    сталевар
  14. Anyone Сегодня, 11:21
    Цитата: NordUral
    Танцы с Эрдоганом дурно пахнут и плохо закончатся. Сирийцам бы собрать кулак и жахнуть, а нашим подстаховать, как миниммум. И не вилять хвостом. Все равно эти вязи с "оппозицией" ничем не завершатся.

    Это мечты, к сожалению. Дело в том, что нам нечего противопоставить султанчику в Сирии. За ним турецкая сухопутная армия, ВВС Турции, ССА и прочие прокси-войска: "зеленые", "салатовые", а также почти совсем чёрненькие. А что у таща Асада там есть? Горе-вояки Сирийской арабской армии? Иранские КСИРовцы и ливанские Хеззы (самые боеспособные части на стороне Асада) не будут воевать с Реджи. Ибо им это на фиг не надо. А вкусная морковка в виде "Турецкого потока" мешает совершать в Африне решительные телодвижения и нашим. Я бы в такой ситуации, используя каналы спецслужб, попытался сепаратно договориться с США о том, что мы и Асад предоставляем зеленый коридор по сирийской территории для курдов из Рожавы и Иракского Курдистана, которые хотят помочь афринским курдам. В конце-концов, это же гибридная война всех против всех, как оказалось. Вот, к примеру, Израиль постоянно фигачит САА под общее молчаливое согласие. Мы молчим, Асад молчит (ну это и понятно - ему слова не давали), евреи молчат, янки молчат. Только доблестные сирийские зенитчики фиксируют НЛО над Дамаском ))
    Anyone
  15. Siberia 9444 Сегодня, 11:27
    Одними помидорами не отделаются lol + с 400 + турецкий поток вот это Вова стратег request
    Siberia 9444
Картина дня