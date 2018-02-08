Москву ставят перед фактом. 2-й турецкий конвой в поддержку «ан-Нусры» как первый итог «Сочинского конгресса»

Второй турецкий военный конвой продвигается через территорию, подконтрольную «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на линию фронта против правительственных войск Сирии, в район Эль-Эйс

Первые трофеи YPG от турецкой армии: «картинная» БМП ACV-15

Источники информации:

https://www.almasdarnews.com/article/turkey-will-not-hand-afrin-assad-erdogans-adviser/

https://vz.ru/news/2018/2/7/907242.html

https://syria.liveuamap.com/

Массу гневных эмоций и недопонимания вызывает текущая военно-политическая ситуация в так называемой региональной связке «Россия — Сирия — Турция», последняя участница которой на протяжении длительного времени заслуживает как минимум хорошей дипломатической трёпки и «воспитательной работы» на уровне внешнеполитических ведомств, а как максимум — силовой демонстрационной акции и выдворения из списка участников Конституционной комиссии, сформированной в рамках сочинского Конгресса сирийского национального диалога, проведённого 29 и 30 января 2018 года. Накануне проведения вышеуказанного конгресса многочисленные блогеры, политологи и военные эксперты выражали надежду на значительные подвижки в процессе мерного урегулирования на северо-западе страны, на территориях провинций Идлиб и Алеппо, где Анкара должна позиционировать себя в качестве реального гаранта установленной зоны деэскалации. Об этом оборонное ведомство РФ напомнило МО Турции ещё 10 января, после инцидента с массированным ударом десятков БПЛА по авиабазе Хмеймим (напомним, что дроны поднялись в воздух с территории «Идлибского гадюшника», подконтрольного силовым структурам Турции). Чем руководствовались эти «специалисты», делая ставки на конгресс в Сочи, пока неизвестно, но очень скоро Анкара и подконтрольная ей террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) полностью подтвердила наши предположения относительно недоговороспособности турецкой стороны.Во-первых, это вторая, более удачная, попытка командования СВ Турции по отправке на западные подступы «идлибского гадюшника» мощного военного конвоя, представленного механизированным «кулаком» из нескольких лёгких полноприводных бронеавтомобилей/БРМ «Кобра» (именно эти машины Турция поставляла Грузии перед операцией «По принуждению к миру»), нескольких десятков бронеавтомобилей KIRPI, более полутора десятков лёгких боевых машин пехоты ACV-15 на полуприцепах, а также из нескольких основных боевых танков «Леопард-2A4» и M60T-Sabra. Данный конвой вновь прибыл в район высоты Телль-эль-Эйс по автомагистрали «Рейханли -Атараиб — Эль-Эйс» 5 февраля 2018 года, и, аналогично первой попытке развёртывания (29 января), спровоцировал боестолкновение с подразделениями «Хезболлы» и Сирийской Арабской Армии.Как и в первом случае, сразу после начала освоения личным составом турецкой армии наблюдательных/опорных пунктов на высоте Телль-эль-Эйс (в вечернее время суток), прикрывающие турков формирования «Тахрир аш-Шам» открыли беспокоящий огонь по укрепрайону правительственных войск близ крупного прифронтового города Хадер, что не оставило САА и «Хезболле» никакого другого выбора, кроме как выдать должную контрбатарейную ответку с применением ствольной артиллерии, миномётов и крупнокалиберного стрелкового вооружения. Естественно, после этого в противостояние подключались подразделения турецкой армии, прибывшие в Эль-Эйс в составе конвоя. В обоих случаях турки понесли потери в столкновении с САА (более 6 чел. «200», десятки «300» и несколько повреждённых ед. бронетехники), о чём свидетельствуют источники, освещающие обстановку в новостном блоке тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com, но во второй раз было принято решение не покидать позиции на западных подступах к Хадеру.Очевидно, что первостепенной целью ГШ ВС Турции является сохранение огневого контроля над основной транспортной «артерией» сирийской армии — автомагистралью «Алеппо — Хама» и железнодорожной веткой «Абу-Духур — Алеппо». Для чего? Естественно, для сохранения полноты возможностей в организации возможной наступательной операции джихадистов (при поддержке турецкой армии) в направлении центральной и западной частей провинции Алеппо (восточное ОН). Реализовать данный стратегический замысел у Анкары получится лишь после зачистки районов Африн и Манбидж и их перехода под контроль «Сирийской свободной армии» (FSA), после чего для военной интервенции во всей провинции Халеб туркам хватит лишь блокирования 3-х транспортных магистралей «Ханассир — Эс-Сафирах», «Дейр-эз-Зор — Алеппо» и «Хама — Алеппо». Стоит отметить, что именно с этим связаны сегодняшние попытки «ползучего наступления» FSA в районе освобождённого Абу-Духура. В частности, 6 февраля у правительственных сил были отбиты 3 деревни — Аль-Маджура, Аль-Халиб и Тель-аль-Бандера; в данных военных акциях FSA часто согласуют действия с «Тахрир аш-Шам», в качестве вознаграждения получая материально-техническую поддержку от турецкой армии.Теперь давайте вернёмся к поиску возможных первопричин столь распоясанного поведения 25-тысячного террористического формирований «Джебхат ан-Нусра», «Свободной сирийской армии», а также их бессменного куратора — Турецкой Республики. Вспомним итоги Конгресса сирийского национального диалога. Все средства массовой информации практически ликовали, указывая на несуществующие плюсы от создания Конституционной комиссии, которая должна начать работы по внесению изменений в сирийскую конституцию в швейцарской Женеве. Но в реальности ликовать нечему: третья часть мест в этой комиссии была отдана представителям оппозиционных переговорных делегаций Сирии HNC и SNC, которые, по сути, являются доверенными лицами официально сотрудничающей с «Тахрир аш-Шам» «Сирийской свободной армии». По-русски говоря, полутеррористической группировке, поддерживаемой Вашингтоном и Анкарой, позволили встать у «геополитического руля» на ровне с Россией, Ираном и Турцией. Где же такое видано? А мы ещё чему-то удивляемся! Вне всяких сомнений, на таких условиях филиал «Аль-Каиды» и их неофициальная союзница FSA достаточно осмелели, и, пользуясь турецким прикрытием, начали очень нехорошую «игру».Следующим пунктом, развязывающим руки Анкаре и её союзнице ССА, является отказ Дамаска и Москвы от прямого военного вмешательства в ситуацию вокруг нападения ребелов и турецкой армии на многострадальный кантон Африн. Уже третью неделю курдские Отряды народной самообороны вынуждены самостоятельно сдерживать оголтелые оппозиционные формирования FSA и регулярную турецкую армию в пределах границ кантона, рассчитывая не на крупнокалиберную ствольную и реактивную артиллерию с бронетехникой, а на обыкновенные противотанковые ракетные комплексы типов «Конкурс/-М», «Фагот» и «TOW-2A/B», в то время как грубо нарушается то самое «сохранение сирийской территории», о котором говорил Владимир Путин в день вывода большей части российского военного контингента из Сирии. Поддержание связи между Москвой и Анкарой по вопросам операции «Оливковая ветвь» стало нашей наиболее нелепой ошибкой с момента ситуации с перехватом Су-24М, когда противник так и не понёс существенного наказания. Привело это к ещё более преступному и трагическому инциденту с перехватом штурмовика Су-25 над центральной частью «Идлибского гадюшника» (город Серакиб), где, к огромному сожалению, не удалось спасти нашего лётчика-героя Романа Филиппова, вступившего в бой с террористами на земле.Место посадки катапультировавшегося майора Филиппова, молниеносность событий, а также сложившаяся тактическая обстановка не давали возможности оперативного проведения поисково-спасательной операции. Но возникает вполне логичный вопрос: почему данный акт агрессии со стороны «ан-Нусры» против нашего штурмовика не был пресечен заранее? Ведь известно, что турецкая сторона располагает всеми известными рычагами влияния на «Тахрир аш-Шам». Ответ вполне простой: в данном случае турки попытались «отвадить» командование ВКС России от операций по непосредственной поддержке сирийской армии в наступательной операции против «Тахрир аш-Шам». Российские «Грачи» и их профессиональные пилоты являются для протурецких сил в Идлибе настоящей головной болью.Ввиду этого, при всём уважении к нашим многочисленным средствам массовой информации и главному востоковеду Семёну Багдасарову, необходимо избегать обтекаемого освещения картины в «Идлибском гадюшнике» в стиле «границы САР открыты для поставок вооружения многотысячной группировке боевиков» или «поставка ПЗРК была осуществлена под контролем ЦРУ/СБУ». Необходимо говорить прямо: основная доля ответственности, включая осведомлённость о готовящемся перехвате, а также передачу переносного ЗРК боевикам «Тахрир аш-Шам» лежит на Анкаре, и лишь частичная — на Вашингтоне. Заинтересована в сохранении оккупации «Идлибского плацдарма» террористами исключительно Турция, этого невозможно не осознавать. Стоит отметить, что это далеко не весь спектр событий, который произошёл на Сирийском театре военных действий с участием турецкой армии за последние несколько дней. В частности, 5 февраля, во время кратковременного боестолкновения турецкого конвоя с подразделениями САА под Хадером, раздел сводок в онлайн-карте syria.liveuamap.com со ссылкой на сирийские источники, сообщил о точечном ракетном ударе ВС Турции по подконтрольному правительственным силам городу Шугхайдильях, находящемуся северо-западнее Хадера. О типе ракет ничего не сообщается, но отмечается, что это были ракеты большой дальности. По всей вероятности, речь идёт о тактических крылатых ракетах большой дальности (200 км) SOM от «Tubitak-SAGE», достигших оперативной боевой готовности совсем недавно, либо об оперативно-тактических баллистических ракетах J-600T «Йылдырым». Как бы то ни было, данный удар стал последней каплей терпения для Сирийской Арабской Армии. Зеркальный ответ последовал достаточно оперативно.К 6 февраля, в окрестности авиабазы Квайрес (на севере мухафазы Алеппо) были переброшены дополнительные средства противовоздушной обороны. Информированные источники в Дамаске сообщили о том, что новые средства предназначены для создания противовоздушного «заслона» над северными территориями Сирийской Арабской Республики, без уточнения о создании бесполётной зоны над кантоном Африн. Исходя из этого, можно предположить, что в районе Дейр-Хафер были развёрнуты не только зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-С1», но и более дальнобойные «Бук-М2Э», либо С-200В. Комплексы «Бук-М2», к примеру, обладают радиусом действия по высотным целям в 50 км, ввиду чего могут закрыть воздушное пространство практически над всем районом Азаз, подконтрольным FSA, а также над южными окраинами Манбиджа и Африна. Что ещё более важно, данный войсковой зенитно-ракетный комплекс может быть противопоставлен большинству средств воздушного нападения (СВН), имеющихся на вооружении СВ и ВВС Турции.Далеко не последнюю роль здесь играют: высокая скорость поражаемой цели (4000 км/ч), многоканальность, доступная благодаря наличию в составе дивизиона нескольких СОУ 9А317, оснащённых радарами подсвета цели, а также достойные минимальные пределы по радиолокационной сигнатуре цели (ЭПР около 0,02 — 0,05 м2); это позволяет уничтожать противорадиолокационные ракеты типа HARM и современные ОТБР. Свои плоды это уже приносит. В частности, если ещё неделю назад над горным рельефом кантона Африн барражировали лёгкие многоцелевые/ударные вертолёты Т129 «ATAK», а также бесчисленное количество разведывательных БПЛА, то сегодня на большинстве курдских ресурсов нет ни одной сводки, в которой бы фигурировали пилотируемые или беспилотные летательные аппараты ВВС Турции. Если вы взглянёте на оналайн-монитор полётов ЛА с включенными транспондерами «Flightradar24», то обратите внимание, что все разведывательные дроны типов «Anka-A/B» и Bayraktar TB-2 курсируют в турецком воздушном пространстве, над южными участками илов Хатай, Килис (на высоте около 6500 м), не нарушая воздушных рубежей САР в районе Африна. По-видимому, отрезвляющий эффект на горячие головы в турецком ГШ был оказан отличный.Стоит упомянуть и недавнее заявление старшего политического советника Эрдогана — Ильнура Чевика, сделанное во время интервью ливанскому изданию AMN. Высокопоставленный представитель турецкой власти заявил об «отсутствии планов по передаче кантона Африн сирийским правительственным войскам после зачистки региона от курдских Отрядов народной самообороны YPG». Это интервью практически не тиражировалось в наших средствах массовой информации, в то время как Анкара демонстрирует открытое пренебрежение всеми нормами международного права как на дипломатическом уровне, так и на военно-политическом. Как стало известно позднее, никаких бонусов из своей позиции по Идлибу и Африну турецкая сторона так и не почерпнула; в то время как Дамаск наконец предоставил иракским курдским добровольческим отрядам (YBS) и YPG из Манбиджа, Эль-Камышлы и Хасеке «зелёный коридор» для переброски в кантон Африн через так называемый «Нубльский перешеек» северней Алеппо. Новые защитники Африна вошли в истерзанный бомбардировками регион многотысячной колонной автомобилей, подтянув огромное количество противотанкового и стрелкового оружия, так что амбициозная стратегия Турции, «Тахрир аш-Шам» и FSA на захват севера САР и построения единого «антиасадовского фронта» обречена на скорейший провал.