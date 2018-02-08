Болконский и Штирлиц. 90 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

По материалам из открытых источников.

8 февраля 2018 г. исполнилось 90 лет со дня рождения великого и по-настоящему культового советского актера театра и кино Вячеслава Васильевича Тихонова. Он был одной из самых ярких и харизматичных звезд советского кинематографа. В сознании миллионов граждан нашей страны он навсегда останется в образе знаменитого разведчика Штирлица из телесериала «Семнадцать мгновений весны». При этом самому актеру была гораздо ближе роль князя Андрея Болконского, которую он сыграл в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука.Вячеслав Васильевич Тихонов родился 8 февраля 1928 года в небольшом подмосковном городе Павловский Посад в простой рабочей семье. Его отец работал механиком на ткацкой фабрике, а мать трудилась воспитателем в детском саду. Семья Тихоновых жила в двухэтажном деревянном доме вместе с дедом и бабушкой. Во время учебы в школе будущий актер больше всего любил следующие предметы: математику, физику и историю. Не самый очевидный набор предметов для будущего артиста театра и кино. Правда, кино Вячеслав Тихонов действительно любил с детства, как и многих советских мальчишек тех лет, его особенно вдохновляли героические картины. Его любимыми киногероями были Александр Невский и Чапаев. Уже в те годы в тайне от родителей он все-таки мечтал об актерской карьере, а вот родители видели его в будущем инженером или агрономом.К моменту начала Великой Отечественной войны Вячеславу Тихонову было 13 лет, в этом возрасте он идет в ремесленное училище, где учится на токаря. После завершения обучения он попал на военный завод, где работал по полученной специальности. Так Тихонову удалось внести свою посильную лепту в победу в Великой Отечественной войне. В 1944 году он поступает на нулевой курс Автомеханического института, однако уже через год после завершения войны, решается бросить институт, сделав шаг навстречу своей мечте, он пробует поступить во ВГИК. Стоит отметить, что из семьи его стремление поступить в театральный вуз поддерживала тогда лишь бабушка.На вступительном экзамене во ВГИК по актерскому мастерству Вячеслав Тихонов провалился. Недолгих репетиций юного мечтателя, время на которые он находил между рабочими сменами на заводе, не хватало для того чтобы поступить в один из самых главных театральных вузов страны. Но здесь судьба улыбнулась Вячеславу во все 32 зуба, один из педагогов – Борис Бибиков проникся симпатией к расстроенному своим непоступлением абитуриенту, после продолжительного разговора он принял решение о приеме Тихонова на свой курс. Это решение Бибикова теперь можно смело назвать судьбоносным для кинематографа и развития отечественной актерской школы.Позднее, уже став известным и любимым зрителями, актер вспоминал, что воспитывался в рабочей среде, в том числе и улицей. Поэтому еще в юности сделал себе на руку татуировку – наколол свое имя – Слава. Позднее он расценивал ее как талисман и своеобразное пророчество – слава на самом деле пришла к Вячеславу, оставаясь с ним до самых последних дней жизни. Как и татуировка, которую ему не удавалось вывести. Поэтому на съемках он старался тщательнее скрывать ее. Впоследствии Вячеслав Тихонов со смехом вспоминал: «Так и сыграл двух князей с наколкой».Уже во время учебы в вузе состоялся дебют Тихонова на киноэкране. Он сыграл роль Володи Осьмухина в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», премьера картины состоялась осенью 1948 года. На съемках этого фильма актер познакомился со своей первой женой – актрисой Ноной Мордюковой, на которой женился еще во время учебы. Их брак продлился 13 лет. В 1950 году Тихонов с отличием оканчивает ВГИК, мастерскую Бибикова и Пыжовой, устроившись работать в театр-студию киноактера, в том же году 28 февраля у него родился сын Владимир, также будущий киноактер.В отличие от большинства актеров, сыгравших в «Молодой гвардии», Тихонов почти 10 лет не получал интересных ролей в кино, режиссеров привлекала главным образом лишь его эффектная внешность. В эти годы Вячеслав Тихонов оттачивал свое мастерство на театральной сцене. В 1957 году он перешел на работу в ЦКДЮФ имени М. Горького. В том же году на телеэкраны страны вышел фильм «Дело было в Пенькове», где Тихонов сыграл тракториста Матвея Морозова, данная роль принесла актеру первое зрительское признание. В 1958 году вышел еще один фильм с его участием «Ч. П. – Чрезвычайное происшествие», в нем актер сыграл Виктора Райского матроса из Одессы, бесшабашного и веселого парня, который стал настоящим героем в схватке с захватившими танкер чанкайшистами.После двух этих фильмов в Вячеслава Тихонова окончательно поверили режиссеры, и на него буквально свалилось большое количество ролей в самых разноплановых фильмах: «Майские звезды» (1959), «Жажда» (1959), «Мичман Панин» (1960), «Две жизни», «На семи ветрах» (1962), «Оптимистическая трагедия» (1963). Стоит отметить, что в фильме «Жажда» Тихонову впервые пришлось примерить на себя германскую форму, он сыграл разведчика, заброшенного в немецкий тыл в годы войны.Тогда же в 1960-е годы Тихонов снялся в одном из самых главных фильмов в своей карьере. Это была блестящая работа Сергея Бондарчука, один из самых дорогих и масштабных фильмов в истории советского кино – экранизация романа Льва Толстого «Война и мир». Вячеслав Тихонов сыграл в нем князя Андрея Болконского, данная роль потребовала от него полной самоотдачи, он как и многие участники съемок работал на площадке с неимоверным напряжением сил. Создание фильма заняло у Бондарчука около 6 лет (1961-1967). Его фильм вошел в историю кино не только великолепной актерской игрой, но и масштабными батальными сценами, а также новаторской техникой панорамной съемки полей сражений. Картина получила главный приз Московского международного кинофестиваля (1965 год), а также американскую премию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке (1969 год).Стоит отметить, что за красивым и статным артистом с благородной внешностью уже в начале карьеры закрепилось амплуа интеллигентов, аристократов и военных. Во многом этому поспособствовала и роль Андрея Болконского в картине «Война и мир». При этом Тихонов мог и не сняться в этом фильме, так вышло, что Сергей Бондарчук не видел его в роли Болконского, в то время как сам Вячеслав мечтал об этой роли. Об этом он узнал, встретившись с режиссером в коридоре «Мосфильма». Мечте актера помогла осуществиться министр культуры СССР Людмила Фурцева, которая ему благоволила. Она пригласила Бондарчука на просмотр картины «Оптимистическая трагедия», в которой сыграл Тихонов, и смогла переубедить режиссера, в итоге он был утвержден на роль князя Болконского, вложив самого себя в будущий успех картины и заслужив подлинное народное признание.В 1967 году актер женился второй раз, его женой стала Тамара Иванова, с которой он познакомился во время озвучивания главной роли во французском фильме «Мужчина и женщина». Татьяна, окончившая филологический факультет МГУ по специальности преподавателя французского языка, работала в ВО «Совэкспортфильм». Он женился на ней во время съемок в картине «Доживем до понедельника», в которой сыграл учителя Мельникова. Честный, порядочный и скромный учитель истории покорил зрительскую аудиторию. Покорил он и сердце Татьяны, с которой прожил в счастливом браке 42 года, в этом браке в 1969 году у него родилась дочь Анна, которая после окончания ВГИКа стала актрисой и продюсером.Настоящим звездным часом кинокарьеры Вячеслава Тихонова стала роль разведчика Исаева-Штирлица в 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Эта роль стала самой известной в его карьере. Разведчик, работающий в самом центре фашистской Германии весной 1945 года, обрел невиданную популярность в народе. 1973 год, в котором состоялась премьера фильма, стал самым триумфальным в его актерской карьере. Образ Штирлица накрепко привязался к нему на всю оставшуюся жизнь, хотя сам Тихонов этот образ с собой не ассоциировал. Фильм был далек от супергероизма и пафоса, часто характерного для фильмов про разведчиков, именно в этом и был его главный успех. Зрители верили в то, что происходило на киноэкране, сопереживали происходящему, именно по этой причине во время показа сериала по телевидению улицы советских городов буквально пустели. После «Семнадцати мгновений весны» Вячеславу Тихонову вручили несколько престижных наград, в том числе звание Народного артиста СССР.За «Мгновениями» последовала целая россыпь фильмов, к примеру «Карусель», «Они сражались за Родину», «Белый Бим, Черное Ухо». Работа Вячеслава Тихонова в последней картине была удостоена Ленинской премии, а сам фильм также стал классикой отечественного кинематографа. Благодаря своему таланту Вячеслав Тихонов играл большой диапазон ролей: от офицеров КГБ до князей, от разведчиков до учителей и писателей, но вот в комедиях он не снимался. Единственным комедийным фильмом с его участием была картина «По улицам комод водили».Конец 1980-х – начало 1990-х годов оказались непростым периодом для Вячеслава Тихонова. Он не воспринял Перестройку, идеалы, в которые он верил, были растоптаны. Знаковых ролей в этот период у него не было. По словам очевидцев, актер не захотел принимать новое время, а также отказался вести актерскую мастерскую во ВГИКе. Он мало снимался, к примеру, отметился во второстепенной, но запоминающейся роли в картине «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова, снялся в фильме «Берлинский экспресс» и телесериале «Зал ожидания». При этом настоящего удовольствия от съемок он уже не получал, кардинальная смена духовных ценностей в обществе, которая произошла в нашей стране, вызывала у актера очень сильный внутренний дискомфорт. В последние годы жизни он практически не снимался в кино. Но две его работы были по-прежнему очень запоминающимися – это роль в фильме «Сочинение ко Дню Победы» (1998 год) режиссера Сергея Урсуляка и роль Бога в картине «Андерсен. Жизнь без Любви» (2006 год) Эльдара Рязанова. Картина Рязанова стала последним его появлением на киноэкране.Великий советский и российский актер скончался 4 декабря 2009 года на 82-м году жизни. 8 декабря его отпевали в Храме Христа Спасителя, а затем в Доме кино состоялась гражданская панихида, в тот же день он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В 2013 году на могиле актера появился прекрасный монумент работы Алексея Благовестнова. В памятнике скульптору удалось передать многогранность таланта, которым обладал Вячеслав Васильевич Тихонов.В юбилейный для артиста год в его родном городе Павловском Посаде запланировано проведение ряда мероприятий, центральным из них станет открытие дома-музея Вячеслава Тихонова, сообщает телеканал «МИР 24». Музей, посвященный Народному артисту СССР, разместится в деревянном здании на улице Володарского, где ранее жил актер. В музейную экспозицию войдут мебель, личные вещи артиста, фотографии в кинообразах, сценические костюмы, афиши. Предполагается, что первых посетителе музей примет уже ко Дню российского кино, 27 августа 2018 года. Рядом с домом-музеем городские власти собираются разбить сквер, а также обустроить пешеходную зону. Со временем в сквере может появиться и памятник знаменитому актеру.Жители и гости Москвы смогут насладиться картинами с участием Вячеслава Тихонова. Кинотеатры столицы специально к 90-летию со дня рождения актера подготовили к показу лучшие фильмы с его участием. «Прирожденная харизма и аристократичность сделали Вячеслава Тихонова кумиром нескольких поколений зрителей нашей страны», – отметила в интервью ТАСС Светлана Максимченко генеральный директор старейшей кинопрокатной организации «Московское кино». В ретроспективе фильмов с участием Народного артиста СССР зрители увидят самые знаменитые его роли. А 11 февраля состоится неофициальная премьера китайского художественного фильма с участием Вячеслава Тихонова «Красный лебедь» (1995). Этот фильм ранее никогда не демонстрировался в России.