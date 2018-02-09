"Секретное" противотанковое ружье Марошека

В процессе поиска интересных материалов для новых статей иногда натыкаешься на статьи или видеоролики об оружии достаточно известном, но малоинтересном по своей конструкции. Так был обнаружен видеоролик о противотанковом ружье Марошека, более известном как Wz.35. В ролике смутило много, но больше всего понравилось, как ведущий пытался впихнуть невпихуемое, а именно немецкий патрон 7,92х94 в польское ПТР под патрон 7,92х107, гильза которого значительно меньше в диаметре. Впрочем, не мне говорить об ошибках других, сам регулярно их делаю.Так или иначе, но этот видеоролик заставил более детально изучить оружие и его боеприпасы, ну а в процессе поиска информации обнаружилась масса противоречивых данных, начиная от вместимости магазина, заканчивая сверловкой ствола. Попробуем разобрать все найденные мной интересные моменты и по возможности внести ясность где-то фактами, а где-то просто прибегнув к здравому смыслу.Я не претендую в данном материале на истину в последней инстанции, назовем это просто рассуждением о некоторых известных спорных моментах.Полное название противотанкового ружья Марошека (и поручика Фельштына, Сцетке и Вильнивчица, не будем вычеркивать людей из истории) Karabin przeciwpancerny wz.35, в Германии обозначалось как PzB 35 (p), в Италии получило обозначение Fucile Contracarro 35 (P). Однако часто можно встретить обозначение этого оружия Maroszek Kb Ur wz.35. Часть названия Ur по самой распространенной версии, которую принято считать официальной, появилась из-за атмосферы секретности вокруг оружия. Так Ur обозначает, что оружие предназначено не для польской армии, а для экспорта в Уругвай.Нельзя исключать, что это полностью соответствует действительности, тем не менее, в самом оружии нет абсолютно никаких новейших решений, которые бы нужно было скрывать. Само противотанковое ружье абсолютно ничем не примечательно с технической точки зрения, более интересен боеприпас. Ну и ПТР это оружие узкоспециализированное, можно понять секретность вокруг проектов для авиации, флота, засекреченные разработки бронетехники, даже для ручного огнестрельное оружие на стадии разработки может быть оправдана секретность, если оно будет применяться массово и на уровень выше того, что есть у противника. В данном же случае это просто увеличенная «болтовая» винтовка. Хотя большие начальники иногда еще теми затейниками бывают.Куда больше верится в версию, что ПТР Марошека действительно изначально проектировалось для экспорта в Уругвай, но либо сделка не состоялась, либо решили, что «такая корова нужна самому», ну а исправлять всю документацию даже сейчас не всегда удосуживаются, когда для этого достаточно нажать пару клавиш. К сожалению, документов подтверждающих это не сохранилось, либо их и не было, так что аргументировано что-то доказать не получится, впрочем, и версия секретности не имеет за собой никаких веских оснований.В пользу «секретности» оружия говорит также тот факт, что поставлялось противотанковое ружье в войска в запечатанных со всех сторон ящиках и личному составу не давали ознакомиться с оружием, а распаковка была разрешена чуть ли не в личном присутствии главнокомандующего. Этому явлению есть другое объяснение, которое касается ресурса ствола, боеприпаса для данного оружия и количества противотанковых ружей Марошека, но об этом чуть ниже, так что этот аргумент можно не учитывать.Как уже говорилось выше, само противотанковое ружье не имеет каких-то примечательных особенностей, куда интереснее боеприпас, который в нем применялся. О патроне 7,92х107 информации немного, да и она противоречива.В первую очередь, не стыкуется информация о том каким образом достигался бронебойный эффект при использовании данного боеприпаса в одних источниках говорится о вольфрамовом бронебойном сердечнике пули. В других же о том, что сердечник был свинцовый, а разрушение брони достигалось благодаря высокой скорости пули, более 1200 метров в секунду.Начнем с версии о патронах с вольфрамовым сердечником. Обычно в тексте, где идет упоминание о патроне 7,92х107 с пулей с сердечником из вольфрама говорится так же и о том, что поляки первые применили вольфрам для этих целей, что именно благодаря высокой бронебойности пуль этих патронов оружие и имело статус секретного. Ну, во-первых, первыми были не поляки, а американцы. В частности Чарльз Стоун получил патент на пулю с сердечником из вольфрама в 1918 году. Но это если мы говорим о чистом, достаточно дорогом вольфраме. Если же мы говорим о сплавах на основе карбида вольфрама, то и тут не поляки были первыми. В 1935 году те же немцы уже изготавливали патроны с бронебойной пулей с сердечником на основе карбида вольфрама. Так что, возвращаясь к «секретности», не было в этой секретности необходимости. Кстати, патроны с такими пулями далеко не самое дешевое удовольствие, что может объяснять отсутствие доступа к оружию в армии – банальная экономия.Так все-таки был ли бронебойный сердечник в патронах 7,92х107 или нет? Аргументировано ответить на данный вопрос помогут результаты испытаний, которые проводились в Артакадемии СССР в 1941-1942 годах. В этих испытаниях принимали участия два образца оружия: польское ПТР Марошека и немецкое противотанковое ружье PzB-39. Результаты испытаний оказались для обоих ПТР приблизительно одинаковыми, немецкое оружие лишь незначительно выиграло по бронебойности у польского. Такое сравнение не совсем корректно, однако, тем не менее. Пуля патрона 7,92х94, выпущенная из немецкого ПТР имеет начальную скорость 1210 метров в секунду при массе 14,58 грамма, в пуле имеется бронебойный сердечник на основе карбида вольфрама. Пуля патрона 7,92х107, выпущенная из польского противотанкового ружья, имеет начальную скорость 1275 метров в секунду и массу пули в 15,93 грамма.Логично предположить, что при близких результатах по пробитию брони у польских пуль присутствовал хоть какой-то бронебойный сердечник, иначе зачем бы его тогда размещали немцы в своих пулях? Некорректным такое сравнение можно считать только потому, что масса и скорость польской пули взята для метаемого снаряда как раз таки со свинцовым сердечником.Существование пуль со свинцовым сердечником под сомнение не ставится, благо патроны с такими пулями сохранились. Куда интереснее описание поведения таких пуль при попадании в броню техники. Так, в клоаке коллективного разума Википедии, говорится о том, что благодаря высокой скорости пуля проламывала броню, а свинцовый сердечник с разбега залетал в этот пролом и поражал собой экипаж и агрегаты техники. Что-то мне подсказывает, что было все несколько иначе. За счет высокой скорости и мягкого сердечника пуля действительно могла разрушить броню, за счет быстрой передачи своей кинетической энергии точечно бронепластике, вот только поражающим элементом был бы не мягкий свинец, а осколки брони. И это, кстати, тоже не открытие, с этим явлением экипажи бронетехники познакомились еще в Первую мировую войну, так что и тут нет никакой тайны. Кстати, там же в Википедии имеется описание, как такие пули «работали» при попадании по человеку, у кого плохое настроение и хочется немного юмора – смело заходите и улыбайтесь.На мой взгляд, существовало оба типа боеприпасов, а вот наличие патронов с пулей, в которой была помещена капсула с раздражающим составом на основе хлора вызывает определенные сомнения. Нельзя исключать, что подобные боеприпасы разрабатывались, но очень маловероятно, что эта разработка закончилась успешно. Примером тому может быть то, что отечественные конструкторы проводили аналогичные исследования для боеприпаса 14,5х114, и пришли к выводу, что количество раздражающего состава в пуле недостаточно для того чтобы экипаж бронетехники испытывал хоть что-то большее кроме дискомфорта. Кроме того, такие боеприпасы имели ограниченное время хранения, и меньшую способность к пробитию брони. К сожалению, наставления по стрелковому делу, на которое ссылается ведущий в вышеприведенном ролике, найти не удалось, да, если честно, и не особо старался, так как польский доступен только с переводчиком от Google. Наличие приведенных в ролике строк исключать нельзя, так как вполне возможно, что на момент печати наставления работы по исследованию возможности сделать пулю с раздражающим составом только начались и, забегая вперед, в текст внесли описание, как действовать с данным боеприпасом.Одним из распространенных мифов о данном оружии является наличие конического ствола и использования в нем пуль Герлиха. По всей видимости, ореол «секретности» вокруг этого ПТР стал плодотворной почвой для различных домыслов. Видя информацию о скорости пули, люди начали искать объяснение, откуда такая скорость взялась, и наткнулись на конические стволы, ведь более сложное и экзотическое объяснение всегда кажется правильным и верным.На самом же деле никакого конического сверления канала ствола в Wz.35 не применялось, что видно хотя бы по пуле патрона для данного оружия, ведь на пуле нет никаких ведущих поясков-юбок, а значит и ствол, из которого вылетает пуля цилиндрический, а не конусный.На одном из польских форумов удалось найти информацию о том, что в 1938 году действительно была начата разработка ПТР с конусным стволом и патроном с пулей с двумя ведущими поясками. У данного ПТР предполагалось использование ствола с диаметром у дульного среза 7,92 миллиметра, а у патронника 11 миллиметров. В 1939 году документация по данному проекту была вывезена из страны во Францию и на этом все видимо закончилось. Так что, возможно, смешение всего и вся в кучу и породило Wz.35 с коническим стволом, правда, не в реальности, а только на просторах интернета.Есть разбежка и по информации о ресурсе ствола, так многие источники говорят о 20-30 выстрелах, во что верится с большим трудом, так как с таким ресурсом никто бы не начинал серийное производство оружия. В действительности же ресурс стволов был действительно невысок – около 300 выстрелов, этим и объясняется наличие целых трех сменных стволов в комплекте с противотанковым ружьем. К слову, это еще один довод в пользу того, что оружие оставалось в запечатанных ящиках в войсках не из-за соображений секретности, а из-за банальной экономии.Информация о ресурсе ствола в 20-30 выстрелов берет свое начало видимо из результатов начала работ по боеприпасу и оружию для него, других вариантов объяснения этому нет, разве что один нолик могли потерять.Как уже говорилось выше, ничего примечательного в ПТР Wz.35 нет, как по своей конструкции, так и по характеристикам это обычное ПТР своего времени. Впрочем, это не мешает польским журналистам рассказывать о его уникальности и что вот с этим оружием они еще в 1939 могли победить Германию, если бы не вмешался СССР, но не об это сейчас.По своей конструкции оружие представляет собой винтовку с ручной перезарядкой с затвором, запирающим канал ствола на три упора – два спереди и один сзади. Противотанковое ружье имеет предохранительное устройство, управляемое кольцом в тыльной части затвора. Так для того чтобы при закрытом затворе снять ударник с боевого взвода, следует повернуть кольцо на 90 градусов. Для последующего взведения ударника, кольцо вновь поворачивается и оттягивается назад, оставляя затвор закрытым. Таким образом, можно относительно безопасно передвигаться с оружием с патроном в патроннике, что актуально для расчета противотанкового ружья, который демаскирует себя уже после пары выстрелов.Компенсация отдачи при стрельбе достигается массой оружия, в 9 килограмм, а так же дульным тормозом-компенсатором отдачи, других приспособлений, делающих оружие более комфортным при эксплуатации нет.Длина ствола оружия равна 1200 миллиметров при общей длине 1760 миллиметров. В комплекте с противотанковым ружьем, помимо трех стволов и ключа для их замены, присутствовали три отъемных коробчатых магазина вместимостью 4 патрона и инструмент для обслуживания ПТР.Явным преимуществом противотанкового ружья Марошека является то, что даже один боец может с ним легко передвигаться нося не только само оружие, но и некоторый боезапас.Если говорить о боевых характеристиках Wz.35, то на дистанции в 100 метров можно было рассчитывать на пробитие 30 миллиметров брони при встрече пули с броней под углом в 90 градусов. В целом, оружие могло быть действительно эффективным в умелых руках против легкобронированной техники, но нужно учитывать, что обученных обращению с данным оружие расчетов не было.Всего было выпущено около 3500 единиц из запланированных 7600, хотя встречаются серийные номера, говорящие о выпуске более 6 тысяч единиц ПТР. На каждое ружье приходилось около 5000 выпушенных патронов, чего явно хватало с избытком с учетом невысокого ресурса стволов оружия. Именно обилие боеприпасов видимо и стало причиной, почему данное оружие было поставлено на вооружение сначала Германии, а после и Италии. Именно количество патронов и стало причиной, почему данные боеприпасы хоть и редко, но можно встретить в коллекциях – оружие закончилось, а патроны остались.Подводя итог всему выше изложенному нельзя еще раз не заметить, что оружие не обладает какими-то сверх качествами, которые нужно было бы скрывать. Намного логичнее объяснять все касающееся этого противотанкового ружья не секретностью, а совокупностью таких факторов, как необходимость переделывать документацию и элементарная экономия ресурса оружия и боеприпасов. Даже если опираться на воспоминания современников о том, что в части поставлялись запечатанные ящики с надписями, гласящими о том, что внутри медицинское оборудование, медикаменты и прочее и прочее со строгим указанием не вскрывать без приказа главнокомандующего, то нельзя исключать что в этих ящиках действительно было именно то, что написано. Все-таки страна готовилась к неизбежной войне.Насколько могло поменять ход истории наличие возможности расчетов противотанковых ружей попрактиковаться на новом оружии? Быстрее всего, что никаких существенных изменений произойти бы не могло. Как ни старались конструкторы, но легкие противотанковые ружья стали неактуальны еще до начала Второй мировой войны. Разумеется, и для них находились цели, огонь по которым был весьма эффективен, но слишком уж это оружие «специальное», чтобы верить в то, что оно может сыграть решающую роль на поле боя.