11:38 08 февраля
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Боевик в Идлибе: Я сбил Су-25 с помощью ЗУ-23-2

В Сети появилась фотография боевика, который заявил, что это он осуществлял атаку российского самолёта Су-25СМ с использованием средств вооружения. Ресурс Directorate 4, занимающийся мониторингом информационной активности террористов, приводит видео, в котором боевик он сообщает своё имя и называет группировку, в которой состоит. Если верить этой информации, то зовут террориста Махмуд Хадж Ислам (Исмаил) (что больше похоже на прозвище). Группировка, которую он представляет, - так называемая «Свободная армия Идлиба»*.



Эта группировка имеет определённое отношение к той самой «оппозиции», которая в Идлибе поддерживается Турцией. Кроме того, её радикальные части аффилированы с террористами «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ).


По словам террориста, он стрелял по российскому штурмовику из установки ЗУ-23-2. В "интервью" он заявляет, что переносных зенитных ракетных комплексов у группировки нет, а если бы ПЗРК у них были, то (цитата):
Мы бы уже были в России.


При этом сам боевик позирует на фоне ЗУ-23-2.

По словам Хадж Ислама, Су-25 якобы является уже пятым сбитым его группировкой самолётом. При этом он утверждает, что ранее боевикам удалось сбить «самолёт Ил». Никакой информации ранее о потерях самолётов Ил каких-либо версий в Сирии не приводилось, что вполне может свидетельствовать о фейковых заявлениях боевика, назвавшего себя тем самым «свободным армейцем», который осуществил атаку Су-25 ВКС РФ «без использования ПЗРК».

В Сети прокомментировали: "А Ту-22М3 он случайно из ЗУ не сбивал?.."

Использованы фотографии: Directorate 4
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Комментарии 56

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:36
    бармалей чушь несёт,дешёвый развод.впечатление,что ложный след создают.
    андрей юрьевич
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:53
      андрей юрьевич Сегодня, 05:36
      бармалей чушь несёт,дешёвый развод.впечатление,что ложный след создают.

      ... если это работа цру, или ещё какой гадостной конторы, то слишком грубо... скорее всего на местном уровне ...
      a.s.zzz888
      1. Pete Mitchell Сегодня, 10:39
        Скорее так. Ну хочет человек "свою минуту славы", ну получит: есть в ВС РФ структуры, которые никогда не отменяли принцип кровной мести.. Удачи им
        Pete Mitchell
    2. сибиралт Сегодня, 05:56
      Блалабол, сразу видно.
      сибиралт
    3. BecmepH Сегодня, 06:07
      Цитата: андрей юрьевич
      бармалей чушь несёт,дешёвый развод.впечатление,что ложный след создают.

      Это точно.
      Мы бы уже были в России.
      Угу. На своей же ракете и слетали бы. Барон Мюнхгаузен отдыхает
      BecmepH
    4. starogil Сегодня, 07:04
      Какая разница, что несёт бармалей? США, Израиль, Турция - ЭТО союзники России в
      войне с ИГИЛ????? Пока будут продолжаться за спиной Асада сговоры с этими "союзниками"
      Романы Филиповы будут гибнуть в подставах сговорщиков.
      starogil
      1. Кубик123 Сегодня, 07:32
        Цитата: starogil
        Какая разница, что несёт бармалей?

        Разница огромная. Если это "вброс", то это способ "перевести стрелки" и поссорить союзников. Именно поэтому такая информация должна очень тщательно проверяться.
        Кубик123
    5. влад66 Сегодня, 08:02
      Кхм,вообще то пиар среди этих бармалеев далеко не последнее дело,уж очень любят бармалеи всех мастей побахвалится,что вот мы какие крутые.а на самом деле большие мастера по надуванию из мухи слона. yes
      влад66
    6. Azazelo Сегодня, 08:37
      Предварительная отмазка в случае нахождения ПЗРК из ии.
      Azazelo
    7. Trevis Сегодня, 09:52
      Такой чурбан мог и сказать, что из пулемета сбил.
      Trevis
    8. korvin1976 Сегодня, 10:13
      Ну почему сразу же чушь? Он искренне верит в то что говорит.
      То что Как он говорит: "он стрелял по российскому штурмовику из установки ЗУ-23-2"
      Стрелять, не означает попасть, а попасть не всегда означат подбить.
      То что СУ-25 явно сбит ПЗРК, отлично видно на множестве видео, ну а то что какой то бабах стрелял из ЗУ-23-2, ну так я предполагаю, что там стреляли еще из автоматов, винтовок и возможно пистолетов
      korvin1976
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:36
    При этом сам боевик позирует на фоне ЗУ-23-2.


    Появилось в инете уже посмертное фото этого кадра...спецназ хорошо поработал после его интервью.
    Тот же ЛЕХА
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:50
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:36 Новый
      При этом сам боевик позирует на фоне ЗУ-23-2.
      Появилось в инете уже посмертное фото этого кадра...спецназ хорошо поработал после его интервью.
      Алексей, hi ! Если не трудно скиньте ссылку, у меня что-то не идёт... Заранее благодарю.
      a.s.zzz888
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:09
        Отправил вам в личку на ваше усмотрение. hi
        Тот же ЛЕХА
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:18
          Получил. Спасибо. Удачи. hi
          a.s.zzz888
        2. Ингвар 72 Сегодня, 07:25
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Отправил вам в личку на ваше усмотрение

          А мне? am
          Ингвар 72
        3. Muvka Сегодня, 07:54
          И мне! :).....
          Muvka
        4. просто экспл Сегодня, 09:08
          Выложите уже для всех , не томите .
          просто экспл
        5. TUFAN Сегодня, 09:13
          ... и нам)) если можно конечно..
          TUFAN
          1. Навигатор 1 Сегодня, 09:28
            И мне если можно пожалуйста.
            Навигатор 1
            1. андрей юрьевич Сегодня, 09:59
              Цитата: a.s.zzz888
              Получил. Спасибо

              Цитата: Ингвар 72
              А мне?

              Цитата: Muvka
              И мне! :).....

              Цитата: TUFAN
              ... и нам)) если можно конечно..

              Цитата: Навигатор 1
              И мне если можно пожалуйста.

              "семейка Адамс" прямо... работники морга все?некрофилия...вы что парни? вам это зачем?
              андрей юрьевич
  3. Zoldat_A Сегодня, 05:41
    Он или не он... Какая разница? Давить всех...
    Zoldat_A
    1. LSA57 Сегодня, 05:51
      Цитата: Zoldat_A
      Он или не он... Какая разница? Давить всех...

      да, что то про супербомбу намекали. пора бы и в деле испробовать
      LSA57
    2. Alex-a832 Сегодня, 07:23
      Ну, на свой приз в виде осколочно-фугасного с высокоточной доставкой он заработал. Хотя и брешет чаще, чем дышит.
      Alex-a832
  4. Алекс2048 Сегодня, 05:45
    Блин. Да что же это такое? Военное обозрение вроде достаточно авторитетное издание, а начинают печатать бред всяких слабоумных. Это же явный фейк. И Бармалей на фрика больше похож и инфа не тянет на новость, скорее на обращение к психиатру.
    Алекс2048
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
      а начинают печатать бред всяких слабоумных.


      Ну вообще то надо делать так...дал такой кадр интервью ...на следующий день он уже покойник...
      дал второй боевик такое же интервью ...опять покойник и так далее...пускай по Сирии почаще ездят спецы собирающие такие интервью и оформляющие ускоренный пропуск на тот свет этим идио.ам.
      Тот же ЛЕХА
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:02
        ДА ! Интервью как смертный приговор !
        Uncle Lee
    2. Serg Koma Сегодня, 06:03
      Цитата: Алекс2048
      Это же явный фейк.

      Так и в "желтую" недолго превратиться перепечатывая и плодя инфу от всяких "ан-нусра" am
      06.02.2018

      Сегодня главари группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) через свое медиа-крыло — агентство «Эбаа» — обвинили одно из бандформирований в том, что оно выкрало тело и без ведома «ХТШ» передало его турецким военным. Местные сторонники «вооруженной оппозиции» уточняют, что тело пилота похитила именно «Файлак аш-Шам». Час назад сирийская «Аль-Каида» (ХТШ) выпустила официальное заявление, в котором говорится, что террористы планировали обменять Романа Филипова на заключенных боевиков.
      Сторонники «Джебхат ан-Нусры» обзывают «Файлак аш-Шам» «агентами Турции» и предателями, передаёт телеграм-канал «Директорат».
      Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» обещают передать дело против «Файлак аш-Шам» в шариатский суд.

      Любопытно, что диванные члены «Нусры» пишут в соцсетях безумные сообщения о том, что у группировки якобы есть 5 тел других российских военных летчиков.

      Источник: http://rusvesna.su/news/1517942760
      Serg Koma
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 05:48
    ...весь этот трёп - для таких же бармалеев как он сам... просто он ускорил свою кончину...готовься удобрять местный пейзаж, спецы такое не прощают... angry
    a.s.zzz888
  6. Геркулесыч Сегодня, 05:58
    Укурок, что с такого взять? fool Ему бы еще один косяк выкурить, и он бы заявил, что сбил орбитальную станцию" МИР "!За бабло, нашли валенка, который умышленно запутывает следствие, говоря заведомую ложь.
    Геркулесыч
  7. Волька Сегодня, 06:07
    чушь бармалейская, ведомый ясно видел пуск ракеты из пзрк
    Волька
  8. SGoldvarg Сегодня, 06:07
    Зачем уважаемый ресурс "Военное обозрение" распространяет фейки "Аль Джазиры"? Из ЗУ-23-2 сбить ОДНОЙ РАКЕТОЙ СУ-25 невозможно. Это знает любой специалист, а офицеры ПВО просто хохочут. Не собирайте фейки и сплетни, давайте информацию и грамотную аналитику. "Махмуду Поджигай" пламенный привет!
    SGoldvarg
  9. Технолог Сегодня, 06:23
    При этом сам боевик позирует на фоне ЗУ-23-2.

    Автор, какая ЗУ-23-2??? Это спаренная установка на базе КПВ!
    Технолог
    1. лысова Сегодня, 07:17
      Ну не было у желтятины массовой информации под рукой ЗУ-23-2, только актёр и нашёлся.
      лысова
  10. Стрелецкос Сегодня, 06:27
    Если мы видим рожицу этого луноликого дауна, признающегося в убийстве офицера РФ
    Почему он еще с глазами, а голова не сушится в музее?
    Стрелецкос
  11. Runoway Сегодня, 07:12
    Это кто интервью даёт,тот по кому мигом ответочка пришла??!! Где все те кто ликовал за месть лютую?))))
    Runoway
  12. лысова Сегодня, 07:14
    Тщательно готовились СМИ к очередной утятине. Причесали, побрили, рубашечку чистенькую. Дело ясное, что дело тёмное. А они что, на ПЗРК верхом в Россию собрались ?
    лысова
  13. Alex-a832 Сегодня, 07:17
    Ждём появления новых претендентов минуту славы. Может кто и из ПКМ или из СВД "грача" сбил?
    Alex-a832
    1. gukoyan Сегодня, 08:49
      Зачем так прогресивно?
      ПМа хватит))))
      gukoyan
  14. Дважды майор Сегодня, 07:27
    Бред полный. Обкурился, видимо...
    Дважды майор
  15. Per se. Сегодня, 07:34
    Боевик в Идлибе: Я сбил Су-25
    Per se.
  16. серафимамурский Сегодня, 07:35
    Такой честный и ещё живой. Может за базары ответить.
    серафимамурский
  17. groks Сегодня, 07:46
    Сбить можно что угодно и чем угодно. При некотором умении и везении. Во время ВОВ наш боец сбил немецкий самолёт из миномёта.
    Что там на фото - 23-2 или КПВТ ... . Может вообще что-то импортное. Высота, судя по видео, где попали в самолёт, наверное позволяла и из 23 дотянуться.
    Что это меняет? Что по Сирии шастают неизвестно чьи ЗУшки и так понятно.
    groks
  18. Million Сегодня, 08:07
    Почему он еще жив?
    Million
  19. К-50 Сегодня, 08:19
    Боевик в Идлибе: Я сбил Су-25 с помощью ЗУ-23-2

    Трындит!!! Пилот сам сказал, что была ракета, но свиную шкурку для этого "аллаявбар" приготовить нужно, да и не только для него. yes angry
    К-50
  20. seregatara1969 Сегодня, 08:26
    стрелять мог - попадать мог - сбитых нету!
    seregatara1969
  21. Балу Сегодня, 08:35
    По словам террориста, он стрелял по российскому штурмовику из установки ЗУ-23-2. В "интервью" он заявляет, что переносных зенитных ракетных комплексов у группировки нет,


    И кому я должен верить, ведомому напарнику Романа или этому оборзевшему от безнаказанности шакалу?
    У меня нет сомнений в причастности Турции, в заранее спанированной акции, по сути засаде. Правительство Сирии пригласило нас для борьбы с террористами. Значит мы имеем право закрыть все небо над Сирией для любых пепилацев иных государств. И просто переть на турков и фашингтонских макак, выдавливая их из Сирии. Россию никто не слышит в прогрессивном человечестве, значит Сирийцы должны активизировать пропоганду и контрпропоганду в этих самых прогрессивночеловечных странах.
    Балу
  22. Алекс2048 Сегодня, 08:43
    Удивляюсь я с вас господа комментаторы желающие использовать по сути дела либо специальные войска, либо авиацию с чуть ли не ковровым бомбометанием, либо высокоточные ракетные системы для уничтожения фрика создавшего фейковое видио.
    Давайте серьезно рассмотрим то что предлагают. Во всех этих начинаниях есть достаточно уязвимое место: разведданные о точном месте пребывания в конкретное время фрика из видео. Сбор подобного рода сведений уже представляет собой угрозу утраты (и ладно только расшифровке самого агента, но и возможность его физического устранения) ценных агентов разведки. Ну да ладно опустим такие возможные затраты, допустим что все хорошо и все точно известно.
    1) Наземная спецоперация. Нужно пока идёт сбор данных наготове держать группу спецов, транспорт вероятнее всего вертолеты для их заброски в конкретную точку на карте, вертолеты для прикрытия наземной операции. А если что то может потребоваться и артподготовка в районе такой операции. Ну и конечно же надо потом забрать спецов с места проведения операции. К минусам такого подхода можно отнести только ценник, достаточно большой объем установочных разведданных о месте операции, к плюсам получаем желаемое при очень низкой вероятности потерь личного состава при условии что спецоперация не превращена в ловушку для спецов, а провал такой операции грозит действительно потерей лица.

    2) Наземная общевойсковая операция. Возможна только в случае местоположения фрика в непосредственной близости к линии фронта. Вероятность потерь личного состава резко взлетает до 100% и вопрос уже в количестве потерь, вероятность достижения цели проведения, а именно ликвидации фрика резко падает, а ну как он из ссыклявых и в рай не хочет и драпанет не дождавшись развязки, к плюсам можно отнести при таком подходе захват и возможность удержания некоторой части территории. Ну и конечно цена такой операции не дешёвая.

    *) Извините но вариант со снайпером в кустах или снайпером пробравшимся по тихоньку в сортир фрика стреляющим в упор по моему вообще зашквар и даже рассматривать не стоит. Всем кто подумал что это классно пусть в Hitmena по играют.

    3) Авиация и ковровое бомбометание либо применение оружия работающего по площади (термоболические бомбы, артиллерийский удар). К минусам цена вопроса, необходимо наличие корректировщиков огня в непосредственной близости от бармалеев (конечно при опасности у них будет возможность вызвать огонь на себя и получить звезду героя посмертно). Самый большой минус нет гарантированности уничтожения фрика. Людские потери маловероятны, но ценник на полет авиации и стоимость боеприпасов тоже не маленький. Но тут есть вероятность получения потерь в мирном гражданском населении со всеми вытекающими воплями международных организаций и не надо думать, что такие вопли никто не услышит или притворимся, что все гражданские укрывали фрика? все ведь понимают, что такое оправдание (а нужно ли оно вообще?) только в общественном сознании людей РФ и стран лояльных к РФ прокатит. В любом случае вероятность потери лица в этом случае очень высока. И не надо забывать что у нас в Сирии две базы и с местным населением надо если не дружить то надо хотя бы чтоб оно к нам относилось лояльно.

    4) Авиация и высокоточное оружие. Нужно много разведданных чтоб не промазать по отдельному человеку ну и для верности нужен корректировщик огня вблизи от цели. Вероятность промаха высока, возможность потерь в личном составе. Ценник на высокоточное оружие в небесах несоизмерим с ценностью фрика и как боевой единицы и как расходной единицы в информационной войне.

    На выходе получить по итогам таких сценариев труп слабоумного. Стоит ли оно того?
    Алекс2048
  23. HMR333 Сегодня, 08:44
    они они ж видео выложили как с пзрк сбивают пуск ракеты)))
    HMR333
    1. Архивариус Вася Сегодня, 10:43
      Паренек позже подъехал - вот и не в курсах был)) решил что можно попробовать попиариться...
      Архивариус Вася
  24. gukoyan Сегодня, 08:46
    "По словам террориста, он стрелял по российскому штурмовику из установки ЗУ-23-2. В "интервью" он заявляет, что переносных зенитных ракетных комплексов у группировки нет..."

    Ну-ну, как бы СУ-25 способен выдержать попадания данного снаряда, так что не надо тут чушь нести...

    Но в любом случае очень жду инфу с фотками что этот чудик ликвидирован.
    gukoyan
  25. BAI Сегодня, 08:54
    На видео ясно видна ракета.
    BAI
  26. TUFAN Сегодня, 09:11
    Цитата: a.s.zzz888
    андрей юрьевич Сегодня, 05:36
    бармалей чушь несёт,дешёвый развод.впечатление,что ложный след создают.

    ... если это работа цру, или ещё какой гадостной конторы, то слишком грубо... скорее всего на местном уровне ...

    Дык это на местную публику и расчитано. Весь этот кардебалет может впечатлить сирийцев. Вполне возможно, что этот человек сам того не подозревая является персонажем липы, которой БВ кормят уже давно.
    TUFAN
  27. ОИС Сегодня, 09:27
    И давно то, что погружено на машину называется ЗУ-23-2?
    ОИС
  28. ангел-истребитель Сегодня, 10:01
    Молись, обезьяна! Ты - смертник ! Обратный отсчет пошел ! И уже не важно,балаболит это животное или нет...
    ангел-истребитель
  29. Архивариус Вася Сегодня, 10:40
    А кто поверит в его лапшу? fool
    Архивариус Вася
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