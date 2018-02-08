Боевик в Идлибе: Я сбил Су-25 с помощью ЗУ-23-2

Мы бы уже были в России.

В Сети появилась фотография боевика, который заявил, что это он осуществлял атаку российского самолёта Су-25СМ с использованием средств вооружения. Ресурс Directorate 4, занимающийся мониторингом информационной активности террористов, приводит видео, в котором боевик он сообщает своё имя и называет группировку, в которой состоит. Если верить этой информации, то зовут террориста Махмуд Хадж Ислам (Исмаил) (что больше похоже на прозвище). Группировка, которую он представляет, - так называемая «Свободная армия Идлиба»*.Эта группировка имеет определённое отношение к той самой «оппозиции», которая в Идлибе поддерживается Турцией. Кроме того, её радикальные части аффилированы с террористами «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ).По словам террориста, он стрелял по российскому штурмовику из установки ЗУ-23-2. В "интервью" он заявляет, что переносных зенитных ракетных комплексов у группировки нет, а если бы ПЗРК у них были, то (цитата):При этом сам боевик позирует на фоне ЗУ-23-2.По словам Хадж Ислама, Су-25 якобы является уже пятым сбитым его группировкой самолётом. При этом он утверждает, что ранее боевикам удалось сбить «самолёт Ил». Никакой информации ранее о потерях самолётов Ил каких-либо версий в Сирии не приводилось, что вполне может свидетельствовать о фейковых заявлениях боевика, назвавшего себя тем самым «свободным армейцем», который осуществил атаку Су-25 ВКС РФ «без использования ПЗРК».В Сети прокомментировали: "А Ту-22М3 он случайно из ЗУ не сбивал?.."