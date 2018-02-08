После первого матча под "нейтральным" флагом россиян отправили на сдачу допинг-проб

Сразу выбрали нас на допинг-контроль после игры. Абсолютно случайно. Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали.

Из Пхёнчхана, где до официальной церемонии открытия начались стартовые матчи в ряде командных видов спорта, приходят сообщения о беспрецедентном давлении на российских спортсменов, всё же решивших участвовать в этом спектакле цинизма и лицемерия. Так, смешанную сборную российских кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого представители WADA увели для взятия у них допинг-проб буквально сразу же после окончания матча с американцами, не дав спортсменам даже отдохнуть.Россияне матч сборной команде США крупно проиграли (со счётом 3:9) и после матча находились далеко не в приподнятом состоянии духа, однако для ВАДА это не послужило препятствием к осуществлению своей процедуры.Спортивный ресурс Р-спорт приводит комментарий тренера российских кёрлингистов Василия Гудина:На этом фоне стало известно, что сборная Норвегия завезла в Пхёнчхан несколько тысяч доз лекарственных препаратов от астмы. Нужно отметить, что ранее около 70% всех норвежских наград в лыжных гонках и биатлоне были завоёваны именно спортсменами-«астматиками». Но для допинг-офицеров ВАДА это не является поводом для каких-либо подозрений в отношении норвежской команды.