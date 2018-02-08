11:34 08 февраля
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После первого матча под "нейтральным" флагом россиян отправили на сдачу допинг-проб

Из Пхёнчхана, где до официальной церемонии открытия начались стартовые матчи в ряде командных видов спорта, приходят сообщения о беспрецедентном давлении на российских спортсменов, всё же решивших участвовать в этом спектакле цинизма и лицемерия. Так, смешанную сборную российских кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого представители WADA увели для взятия у них допинг-проб буквально сразу же после окончания матча с американцами, не дав спортсменам даже отдохнуть.

После первого матча под "нейтральным" флагом россиян отправили на сдачу допинг-проб


Россияне матч сборной команде США крупно проиграли (со счётом 3:9) и после матча находились далеко не в приподнятом состоянии духа, однако для ВАДА это не послужило препятствием к осуществлению своей процедуры.


Спортивный ресурс Р-спорт приводит комментарий тренера российских кёрлингистов Василия Гудина:
Сразу выбрали нас на допинг-контроль после игры. Абсолютно случайно. Пока мы находились в олимпийской деревне, допинг-офицеры к нам не приезжали.


На этом фоне стало известно, что сборная Норвегия завезла в Пхёнчхан несколько тысяч доз лекарственных препаратов от астмы. Нужно отметить, что ранее около 70% всех норвежских наград в лыжных гонках и биатлоне были завоёваны именно спортсменами-«астматиками». Но для допинг-офицеров ВАДА это не является поводом для каких-либо подозрений в отношении норвежской команды.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 63

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:51
    После первого матча под "нейтральным" флагом россиян отправили на сдачу допинг-проб
    похоже "нейтралы" пожалеют что поехали...
    андрей юрьевич
    1. Злой543 Сегодня, 05:55
      Сами это выбрали или думали что их на руках там носить будут?
      Злой543
      1. Letnab Сегодня, 05:58
        А что хотели, один раз наклонились, теперь только пользовать будут...
        Letnab
        1. Logall Сегодня, 06:04
          Тебя уважают лишь тогда, когда ты-сам себя уважаешь!
          Пусть терпят и не ноют... Нагибаются и терпят! Ну и спят под шконкой.
          Logall
          1. Умник Сегодня, 06:19
            Значит по вашему человек посветивший всю жизнь спорту не должен ехать на олимпиаду изза конкретного просира наших чинушь во главе с мудко? У спортсмена чисто по возрасту возможно 1-2 раза выступить на олимпиаде и он должен упустить этот шанс ради чего? Конкретная победа россии была бы тогда когда 3 первыхместа заняли люди без флага и все знали кто это и из какой страны ну и конечно нашим болельщик нужно было проносить флаг на трибуну
            Умник
            1. insular Сегодня, 06:26
              Цитата: Умник
              Значит по вашему человек посветивший всю жизнь спорту не должен ехать на олимпиаду из-за конкретного просира наших чинушь во главе с мудко?

              Если человек посвятил жизнь спорту, то он должен заниматься СПОРТОМ, а не коммерцией любой ценой.
              Зачем они туда поехали? Чего ожидали? Сейчас они получают ровно то, что хотели получить что было предсказуемо.
              Цитата: Умник
              У спортсмена чисто по возрасту возможно 1-2 раза выступить на олимпиаде
              Только первые номера сборной имеют шанс (и то не большой) завоевать золото, серебро и бронзу шансы выше, но у ПЕРВЫХ номеров. Зачем туда едут тогда 5-е и 10-е номера сборных? Что они хотят?

              Туда поехали аутсайдеры сборной. При этом аутсайдеры как в плане спорта, так и в плане гражданской позиции. Комерсы.
              Даже своими поражениями они позорят Россию. "Просёры, которые без допинга ни на что на способны" - вот какое имя они получат для страны и ни кто не станет разбираться в том, что они аутсайдеры.
              insular
              1. Татьяна Сегодня, 07:08
                insular
                Туда поехали аутсайдеры сборной.
                Даже своими поражениями они позорят Россию. "Просёры, которые без допинга ни на что на способны" - вот какое имя они получат для страны и ни кто не станет разбираться в том, что они аутсайдеры.

                Вы абсолютно правы!
                Кстати. Именно это же самое говорили по радио России наши спортивные политические комментаторы и предупреждали об этом спортивное руководство страны ещё 2 недели тому назад. Что проигрышами своих аутсайдеров на ОИ-2018 Россия только подтвердит распространяемый против неё WADA и МОК "допинг приёмный" имидж российскими спортсменами.
                Татьяна
                1. Татьяна Сегодня, 07:26
                  МОК и WADA пакостить будут российским спортсменам с наслаждением!
                  А иностранные спортсмены стран натовской коалиции и Ко будут при этом не просто злорадствовать, но и открыто и подчёркнуто унижать наших спортсменов.

                  По радио России российские политологи прогнозировали всё-таки, что в национальных интересах России российским спортсменам 3-5-ми составами на ОИ-2018 всё-таки лучше не ехать. Что якобы имиджевые потери российского спорта будут при этом слишком велики!
                  Татьяна
              2. Умник Сегодня, 10:55
                Сначала мудко министром спорта назначают, потом удивляются результату
                Умник
            2. Ингвар 72 Сегодня, 07:21
              Цитата: Умник
              У спортсмена чисто по возрасту возможно 1-2 раза выступить на олимпиаде и он должен упустить этот шанс ради чего?

              Мужчина то же может (гипотетически) почувствовать себя женщиной, и "принять" в себя другого мужчину! wassat wink
              Ингвар 72
              1. андрей юрьевич Сегодня, 09:23
                Игорь....педерастов зачем сюда? what
                андрей юрьевич
                1. Ингвар 72 Сегодня, 09:29
                  Цитата: андрей юрьевич
                  Игорь....педерастов зачем сюда?

                  Привет Юрьич! hi Не педерастов, а возможность. Для сравнения - ведь возможность же то же есть! wassat Как и для спортсменов. возможность поехать под безликим флагом "поучаствовать". wink
                  Ингвар 72
                  1. insular Сегодня, 09:47
                    Цитата: Ингвар 72
                    Как и для спортсменов. возможность поехать под безликим флагом "поучаствовать"

                    wassat Как тут не вспомнить не братьев:
                    Мыкола, а шо цэ «ассоциированное членство»?
                    — Ну, кум, Украина будет участвовать в ЕС.
                    — Значит, войдёт в ЕС?
                    — Нет, не войдёт, но будет участвовать.
                    — Як так?
                    — Ну примерно, як яйца в половом акте: участвуют, но не входят. А так, рядом… болтаются!

                    Так и тут. Вроде их пустили на Олимпиаду, Но(!) как сборная не участвуют, а так, рядом болтаются, вроде и сами по себе, а "анализы" и мазки там всякие, из всяких мест сдают, потому что Спортсмены из России и общие правила к ним уже не применимы как бы.
                    insular
                2. insular Сегодня, 09:41
                  Цитата: андрей юрьевич
                  Игорь....педерастов зачем сюда?

                  Как мне кажется вполне уместный пример.
                  Человек который торгует своим телом и здоровьем за деньги, да еще не имея гордости не браться за то дело, где кроме позора ни чего не получит - называется продажным. Готовым на всё, ради барыша.
                  Проституция - как явление не ограничивается панелью, как оказывается. Продажных женщин, называют женщинами лёгкого поведения. Теперь, в стране появилось такое явление, как спортсмены лёгкого поведения.

                  Короче как в анекдоте:
                  - Девушка, вы переспите со мной за миллион долларов?
                  - Да, конечно!
                  - А за 500 рублей?
                  - За кого вы меня принимаете??!
                  - За кого я вас принимаю мы уже разобрались, остался лишь вопрос в цене.

                  На серую форму и белый флаг согласились... и на смену пола бы согласились, если сойтись в цене?
                  insular
            3. влад66 Сегодня, 08:13
              Цитата: Умник
              Значит по вашему человек посветивший всю жизнь спорту не должен ехать на олимпиаду изза конкретного просира наших чинушь во главе с мудко

              Просир то чинуш во главе с мудко,а едут за плевками в глаза
              люди без флага

              Вот про таких можно и сказать:-"Лучше умереть стоя.чем жить на коленях".Выбор есть Всегда. yes Эти нейтралы сами выбрали свой позор.
              Цитата: Умник
              У спортсмена чисто по возрасту возможно 1-2 раза выступить на олимпиаде и он должен упустить этот шанс ради чего?

              Ради чести,Нет не страны,на страну им наплевать,они нейтралы,ради своей чести,которую уже потеряли.
              влад66
            4. андрей юрьевич Сегодня, 08:18
              Цитата: Умник
              Значит по вашему человек посветивший всю жизнь спорту не должен ехать на олимпиаду изза конкретного просира наших чинушь во главе с мудко?

              тут вопрос совести и чести. а они-либо есть,либо нет. вы,можете "болеть" за "серых человечков"-ваше право. а меня,их "вложенные деньги" не интересуют.
              андрей юрьевич
      2. сибиралт Сегодня, 06:01
        Не будим судить наших спортсменов. Бизнес, есть бизнес и каждый зарабатывает как умеет. winked Еще есть надежда на решение выездного арбитража. К обеду результат узнаем. Там у них с МОК заруба нехилая началась.
        сибиралт
        1. 210окв Сегодня, 06:13
          Эти люди(по Вашему-наши спортсмены)никакие не НАШИ!И дело не в арбитраже,а в отношении этих людей к стране,флагу и гимну.
          Цитата: сибиралт
          Не будим судить наших спортсменов. Бизнес, есть бизнес и каждый зарабатывает как умеет. winked Еще есть надежда на решение выездного арбитража. К обеду результат узнаем. Там у них с МОК заруба нехилая началась.
          210окв
          1. LSA57 Сегодня, 06:29
            Цитата: 210окв
            Эти люди(по Вашему-наши спортсмены)никакие не НАШИ!И дело не в арбитраже,а в отношении этих людей к стране,флагу и гимну.

            LSA57
        2. Ниточкин Сегодня, 06:41
          Это не наши спортсмены, они свои, собственные.
          Ниточкин
        3. К0щей Сегодня, 07:14
          Цитата: сибиралт
          Не будим судить наших спортсменов. Бизнес, есть бизнес и каждый зарабатывает как умеет.

          только не понятно, почему я должен им платить за участие и медали, которые если/будут выиграны не российскими спортсменами, а просто спортсменами. это как с тем же Виктором Аном: он корейский спортсмен, но выступал за Россию, и медали его шли в нашу копилку. а у этих медали будут личными, не имеющими к стране никакого отношения.
          К0щей
        4. андрей юрьевич Сегодня, 08:21
          Цитата: сибиралт
          каждый зарабатывает как умеет

          Володя Высоцкий,так же сказал на вопрос о "пиратах" продающих его песни на "катушках". но тут вопрос глубже.тут Честь на кону.но некоторым,деньги и призрачная слава-важнее.-новое поколение...
          андрей юрьевич
        5. BecmepH Сегодня, 11:23
          Цитата: сибиралт
          Еще есть надежда на решение выездного арбитража

          Да? А как Вам это?
          Олимпийский комитет России направил Международному олимпийскому комитету письмо с объяснениями из-за победы российских атлетов в Спортивном арбитражном суде.

          Как отмечает «Чемпионат», в документе спортивные чиновники принесли извинения за действия атлетов, которые «принесли неудобства для работы МОК и в преддверии открытия Олимпиады создали новые обстоятельства, угрожающие организационными трудностями».

          «Атлеты подавали апелляции по личной инициативе. Мы не приветствуем любые действия, нагнетающие напряжение между российской стороной и уважаемым Международным олимпийским комитетом», — заявил глава ОКР Александр Жуков.

          Скоро мы услышим, что этот самый суд будет кричать, что, мол, была допущена ошибка с оправданием Российских спортсменов. Не верите?)))
          BecmepH
      3. частное лицо Сегодня, 09:56
        Позорище!!! Толи ещё будет, в некоторой степени я даже рад за этих безликих другого они и не заслуживают. Шоу продолжается.
        частное лицо
    2. Uncle Lee Сегодня, 05:59
      Цитата: андрей юрьевич
      пожалеют что поехали...

      Это проигравших потащили, А что будет с победителями ? И не факт, что медаль оставят !
      Uncle Lee
      1. Logall Сегодня, 06:16
        Володя, доброго утра!
        Цитата: Uncle Lee
        Это проигравших потащили

        Они там все проигравшие! Всех, кто поехал или хотел поехать, уже победили лишив самоидентичности и гордости за своё отечество...
        Logall
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:19
          Саня привет ! hi Есть такая гнусь: За что боролись, на то и напоролись !!!
          Uncle Lee
    3. starogil Сегодня, 06:56
      Гарант-физкультурник сказал - Надо, как в песне "За себя и за того парня".
      starogil
    4. влад66 Сегодня, 08:05
      Цитата: андрей юрьевич
      похоже "нейтралы" пожалеют что поехали...

      Каждый сам выбирает свой путь,они не спортсмены,они нейтрали без формы,без страны,флага игерба.абсолютно на них наплевать. soldier
      влад66
  2. BecmepH Сегодня, 06:02
    Абсолютно случайно.

    Сам то верит в это?
    Не надо быть Вангой, чтобы предвидеть такое отношение. Сейчас начнётся скулежь. Противно...
    "То ли ещё будет, ой-ё-ёй... (С)
    И ведь нейтралы будут искать виноватых в своих бедах.
    А я скажу по детски: "Так вам и надо!"
    BecmepH
    1. Skay Сегодня, 10:18
      нейтралы будут искать виноватых в своих бедах.

      А чё их искать-то? Пусть с мудко и жуковым отношения выясняют.
      Skay
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:02
    Да зачем вы сайт новостями про этих отбросив от спорта поганите? fool Тем более, в рубрике "новости "!Администраторы , уберите отсюда эту статью, или переместите ее в другое место! !!!Не пачкайте сайт! !!!!
    Геркулесыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:02
    А никто нашим спортсменам радостную встречу и не обещал... Подозреваю, это только цветочки. А в отношении норвЕгов, надо подавать во все судебные инстанции, другого выхода нет.
    a.s.zzz888
  5. Не либероид Русский Сегодня, 06:10
    да плевать... эти сами на такое унижение согласились, пусть теперь страдают
    Не либероид Русский
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:19
      а вот -"страна-изгой",олимпийская гостиница.
      андрей юрьевич
      1. sabakina Сегодня, 10:19
        андрей юрьевич, если я не ошибаюсь, атлетов из России собирались поселить не в Олимпийской деревне, а в бывшей тюрьме. Хотя, думаю, там им и место, за их предательство.
        sabakina
  6. sgr291158 Сегодня, 06:15
    Этого и следовало ожидать, сейчас будут дергать постоянно. И в обще нечего было ехать на эту олимпиаду, это какой позор, великая страна выступает без флага, без гимна, без герба. Страна которая победила во второй мировой, освободила всю Европу, просто дала облить себя грязью и поставить на колени.
    sgr291158
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:34
      На русской фляге с остатками водки, найденной на местах боев, были обнаружены царапины, водка признана допингом и на этом основании МОК отменил результаты ВМВ и признал Германию победителем !
      Вот такая клиника ! fellow
      Uncle Lee
    2. Metallurg_2 Сегодня, 07:01
      Да не столько страна, сколько неквалифицированные чинуши и спецслужбы.
      Если даже и меняли допинг-пробы. то непосредственно сразу после Оли-2014 должны были в неизвестном направлении исчезнуть все, кто это делал. Ну там, с лестницы упал, или простудился и умер... И первым должен был быть Родченков.
      Metallurg_2
      1. insular Сегодня, 08:14
        Цитата: Metallurg_2
        Если даже и меняли допинг-пробы

        А если не меняли? Всё равно ронять с лестницы? fool
        insular
  7. Стас Снежин Сегодня, 06:28
    Нет там Наших спортсменов.
    Там безликие организмы, без флага, гимна и Родины.
    Которые готовы на все унижения, ради длинного доллара и личной минуты славы.
    Неприятно, что такие вот персонажи, жили ранее рядом..
    Стас Снежин
  8. 2pac Сегодня, 06:51
    Опустили ниже некуда. Первая олимпиада которую я смотреть не буду.
    2pac
  9. Bulrumeb Сегодня, 08:00
    На этом фоне стало известно, что сборная Норвегия завезла в Пхёнчхан несколько тысяч доз лекарственных препаратов от астмы. Нужно отметить, что ранее около 70% всех норвежских наград в лыжных гонках и биатлоне были завоёваны именно спортсменами-«астматиками». Но для допинг-офицеров ВАДА это не является поводом для каких-либо подозрений в отношении норвежской команды.

    Вы уже приняли их правила игры, так что теперь нечего возмущаться. Поперлись на эти игры, так теперь хлебайте полной ложкой и не жалуйтесь.
    Bulrumeb
  10. Alex_59 Сегодня, 08:03
    Сейчас меня закидают помидорами, но я горжусь этими людьми. Они поехали туда сражаться за своё дело, заранее зная, что их там будут уничтожать всеми силами.
    Их все кинули, российские чиновники и государство, ВАДА, собственные граждане их считают предателями. Но на мою поддержку и уважение они могут рассчитывать - это мизер, но это всё что я могу.
    Alex_59
    1. мыслитель Сегодня, 09:50
      Они поехали туда сражаться за своё дело, заранее зная, что их там будут уничтожать всеми силами.
      А я с Вами соглашусь. "История движется по спирали" - событиям в ней свойственно повторяться, но уже на новом историческом витке, в новых условиях и обстоятельствах.

      Жан-Леон Жером "Pollice verso" (Пальцы вниз лат.). 1872 год
      мыслитель
  11. Hariton Laptev Сегодня, 08:12
    Знали на что идут когда соглашались на участие. Не чего теперь стонать.
    Hariton Laptev
  12. К-50 Сегодня, 08:22
    Не буду смотреть эту вакханалию Всегда с удовольствием смотрел, особенно лыжи, хоккей и биатлон, но с такой обстановкой спортивные мероприятия превращаются в какой-то вертеп.
    Мерзостно и пакостно от такого отношения к нашим спортсменам, а тем более :крупнейшая страна планеты и под каким-то "нейтральным флагом"?
    Данах рен такую олимпиаду!!!! am negative
    К-50
  13. seregatara1969 Сегодня, 08:24
    в кёрлинге допинг очень нужен ! они б его ещё в шашках поискали
    seregatara1969
    1. mkop Сегодня, 09:24
      Не каждый может ворочать тяжелые шашки :)
      mkop
  14. Fornit Сегодня, 08:42
    Брать пробу на допинг у проигравших - это вообще какая-то мерзость...
    Двойное проникновение, однако... request
    Впрочем, в рамках общеевропейских и новолиберальных ценностей. hi
    Fornit
  15. трофим Сегодня, 08:46
    Для меня никакой олимпиады сейчас нет в виду того что моя страна там не представлена. Ну а с проститутками поступают всегда так как с проститутками только по тому что они позволяют это с собой делать, так что господа "единственный шанс" утритесь и молчите в тряпочку. Одна просьба, не надо каким либо образом ассоциировать себя с Россией, а то и про нас также думать будут.
    трофим
  16. Инок Сегодня, 08:58
    Рыба гниет с Головы. Позор, облеченный в толерантность, либеральность и просто подставу. Новоприставленному Воину Роману Царствие Небесное! Вот он Патриот - Он флаг не поменял.
    Инок
  17. Лесс Сегодня, 09:10
    Нужно отметить, что ранее около 70% всех норвежских наград в лыжных гонках и биатлоне были завоёваны именно спортсменами-«астматиками».


    Олимпийцы... Удачи вам, ребята.
    Лесс
  18. Дормидонт Сегодня, 09:28
    Как неожиданно
    Дормидонт
  19. PROXOR Сегодня, 10:14
    Вообще не жалко. Пусть нейтралы теперь хапнут с лихвой. Ведь они "шли к этому всю жизнь"!!! ВО перестаньте публиковать этот позор. Противно читать. Мнение большинства здесь Вам известно!
    PROXOR
  20. lava Сегодня, 10:18
    Повылезли гниды диванные.
    Спортсмены просто герои, если в условиях такого прессинга едут на соревнования.
    Заметно, что среди критиков ни одного спортсмена нет, иначе прикрыли пасть, не понимают, что в РФ спортсмен - это не в СССР.
    lava
    1. Злой543 Сегодня, 10:24
      В чем отличие спортсмена в СССР и в РФ?
      У каждого есть выбор, одни поднимают руки в надежде что им оставят жизнь, другие подрывают себя гранатой.
      Злой543
      1. Alex_59 Сегодня, 10:59
        Цитата: Злой543
        В чем отличие спортсмена в СССР и в РФ?

        В том что СССР своих спортсменов не сдавал, как наш МОК с Мутко во главе и МИД.
        Уж в чем советские спортсмены могли быть уверены, дак это в том, что за них зубами рвать будут.
        Цитата: Злой543
        У каждого есть выбор, одни поднимают руки в надежде что им оставят жизнь, другие подрывают себя гранатой.

        Спорт - не война. Но если уж так нужна аналогия с войной, то почему бы не вспомнить футбольный матч в Киеве. Там вышли русские люди, без флага, без надежды на победу, окруженные врагами, без шанса выжить, даже без шанса остаться в памяти людей и сохранить свое честное имя. Их не поддерживал вообще никто. Не было у них Мутко, не было флага, был безликий "Старт". А они вышли.
        Alex_59
  21. lava Сегодня, 10:30
    Цитата: Злой543
    В чем отличие спортсмена в СССР и в РФ?

    Там за спиной у спортсмена была держава, флаг и гимн которой не стыдно было нести.
    А сейчас он один и вся его патриотическая позиция - это только его личная!
    lava
    1. Злой543 Сегодня, 10:36
      Так зачем они тогда туда поехали? Флага нет, гимна нет. Они там представляют только себя.
      Злой543
      1. lava Сегодня, 10:39
        Цитата: Злой543
        Так зачем они тогда туда поехали? Флага нет, гимна нет. Они там представляют только себя.

        Уж не для славы страны пожалуй, а за своими личными медалями и осуждать их за это может только безумный - это их жизнь и страна порой сделала очень мало для их становления.
        lava
        1. Злой543 Сегодня, 10:46
          А кто их готовил? Они сами? Платили за подготовку, тренеров , аренду площадок?
          Злой543
  22. частное лицо Сегодня, 10:46
    Цитата: сибиралт
    Не будим судить наших спортсменов. Бизнес, есть бизнес и каждый зарабатывает как умеет. winked Еще есть надежда на решение выездного арбитража. К обеду результат узнаем. Там у них с МОК заруба нехилая началась.

    А Где вы видите наших спортсменов? Это же безликие без ФЛАГА ,ГИМНА, да и Родина им по барабану. Правильно вами замечено это барыги от спорта.
    частное лицо
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