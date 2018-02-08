В ВСУ прокомментировали идею МО о замене "Здравствуйте, товарищи!" на "Слава Украине"

Нет, я всё понимаю, для чего это делается. Но мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине – Героям слава" – мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают. И все наладится.

У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймёт – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет за версту.

Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв – "Героям слава" – не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали (бежали, - прим. «ВО») с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству ещё далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава".

Я поддерживаю такое нововведение. Нужно отходить от старых стандартов. Это хорошее приветствие для армии.