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В ВСУ прокомментировали идею МО о замене "Здравствуйте, товарищи!" на "Слава Украине"
На Украине многие военнослужащие высказались против инициативы министерства обороны по замене воинского приветствия. Речь идёт об инициативе ведомства Степана Полторака, которое решило изменить приветствие со «Здравствуйте, товарищи!» на «Слава Украине». Многие военнослужащие украинской армии в социальных сетях и интервью украинским средствам массовой информации, комментируя инициативу, заявили, что служат не в УПА (Украинская повстанческая армия, *запрещено в РФ), а в ВСУ, а потому не готовы принять такое новшество.
Комментарии украинских военнослужащих по поводу предлагаемого со стороны Минобороны Украины новшества приводит портал Страна.ua.
Юрий В. из «зоны АТО»:
Сержант Владимир (фамилия не указывается):
Есть и те, кто заявляет, что инициатива МО Украины приемлема, так как «давно пора отказаться от советского варианта воинского приветствия».
Капитан Ярослав К.:
Подполковник Иван Калетник:
Напомним, что ранее украинское военное ведомство произвело реформу в военной форме и знаках отличия. Так украинские десантники теперь не носят голубых беретов.
Комментарии украинских военнослужащих по поводу предлагаемого со стороны Минобороны Украины новшества приводит портал Страна.ua.
Юрий В. из «зоны АТО»:
Нет, я всё понимаю, для чего это делается. Но мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине – Героям слава" – мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают. И все наладится.
Сержант Владимир (фамилия не указывается):
У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймёт – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет за версту.
Есть и те, кто заявляет, что инициатива МО Украины приемлема, так как «давно пора отказаться от советского варианта воинского приветствия».
Капитан Ярослав К.:
Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв – "Героям слава" – не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали (бежали, - прим. «ВО») с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству ещё далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава".
Подполковник Иван Калетник:
Я поддерживаю такое нововведение. Нужно отходить от старых стандартов. Это хорошее приветствие для армии.
Напомним, что ранее украинское военное ведомство произвело реформу в военной форме и знаках отличия. Так украинские десантники теперь не носят голубых беретов.
Использованы фотографии: Фейсбук
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