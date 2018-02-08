11:38 08 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В ВСУ прокомментировали идею МО о замене "Здравствуйте, товарищи!" на "Слава Украине"

На Украине многие военнослужащие высказались против инициативы министерства обороны по замене воинского приветствия. Речь идёт об инициативе ведомства Степана Полторака, которое решило изменить приветствие со «Здравствуйте, товарищи!» на «Слава Украине». Многие военнослужащие украинской армии в социальных сетях и интервью украинским средствам массовой информации, комментируя инициативу, заявили, что служат не в УПА (Украинская повстанческая армия, *запрещено в РФ), а в ВСУ, а потому не готовы принять такое новшество.
Комментарии украинских военнослужащих по поводу предлагаемого со стороны Минобороны Украины новшества приводит портал Страна.ua.

В ВСУ прокомментировали идею МО о замене "Здравствуйте, товарищи!" на "Слава Украине"


Юрий В. из «зоны АТО»:

Нет, я всё понимаю, для чего это делается. Но мне как-то старое приветствие ближе к телу. В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине – Героям слава" – мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают. И все наладится.


Сержант Владимир (фамилия не указывается):
У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймёт – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет за версту.


Есть и те, кто заявляет, что инициатива МО Украины приемлема, так как «давно пора отказаться от советского варианта воинского приветствия».

Капитан Ярослав К.:
Замена старого приветствия вполне логична. Но отзыв – "Героям слава" – не очень. В наших вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали (бежали, - прим. «ВО») с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству ещё далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава".


Подполковник Иван Калетник:
Я поддерживаю такое нововведение. Нужно отходить от старых стандартов. Это хорошее приветствие для армии.


Напомним, что ранее украинское военное ведомство произвело реформу в военной форме и знаках отличия. Так украинские десантники теперь не носят голубых беретов.

Использованы фотографии: Фейсбук
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 06:06
    Им кричать нужно "слава хозяевам -евросоюзу и сша "! fool А военным подойдет крик"слава могиле, да здравствует гроб "! fool
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 06:16
      Кто вас спрашивать будет!Скажут зиговать и зиговать будете!
      Цитата: Геркулесыч
      Им кричать нужно "слава хозяевам -евросоюзу и сша "! fool А военным подойдет крик"слава могиле, да здравствует гроб "! fool
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 08:01
        Славяне Христа славят.
        Эти кричат слава украиене иными словами - слава нам самим.
        Почувствуйте разницу.

        Кстати это коммунистический метод восхвалять себя самих. Так, что украинцы есть верные ленинцы, продолжатели идей маркса и фридриха. Европейцы!!!
        Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 06:18
      Да чего уж там. Тогда уж "хайль". И короче и яснее, кто есть кто. belay
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 10:09
        ВСУ - давно уже превратились в терпил и убийц. Хотят они или не хотят - их теперь никто не спросит. Введут такую форму приветствия - будут мычать как миленькие.Раньше надо было думать - когда согласились топить собственный народ в крови по указке фашистской киевской власти.
        Чёрный
    3. влад66 Сегодня, 08:16
      Вот вам ушлепки хорошее приветствие и отзыв. yes
      влад66
    4. Отец солдата Сегодня, 08:25
      Приветствие " америка с нами", отзыв "возьмите печеньку".
      Отец солдата
    5. Венд Сегодня, 10:04
      "А вы друзья как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь" бессмертный И. А. Крылов.
      Венд
  2. Sverdlov Сегодня, 06:08
    Сказать нечего и не хочется...
    Sverdlov
    1. АлНик Сегодня, 07:38
      Кин-дза-дза. КУ 3 раза...

      АлНик
  3. DEZINTO Сегодня, 06:11
    Идёт убивать своих сограждан, но вот призыв ему не нравится, - "дед не поймёт". Со старым призывом убивалось видимо легче. Украинская логика........которая где?



    Патронов подвезите, жрачки побольше, каски и атоматы, а вот лозунг приветствия не нравится ему менять, - "дед не поймёт".

    DEZINTO
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:43
      У них там у всех каша в башке, старый уклад еще не выветрился, а новый уже вдалбливают активно. Мне вот интересно, а что они делать будут, когда четвертый рейх не получится таки, но со всеми вокруг уже разосрались?
      Ушлый_башкорт
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
    Напомним, что ранее украинское военное ведомство произвело реформу в военной форме и знаках отличия. Так украинские десантники теперь не носят голубых беретов.

    В головах бы лучше реформу провели!!! bully А если и провели, то в обратном направлении...
    a.s.zzz888
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:17
    Внедрять приветствие ОУН в армии - ИМХО, долгоиграющие последствия будет иметь. Будут продолжать ссорится с поляками, и другими соседями. Из армии уйдут те, кто не приемлет превращение её в нацистские отряды...
    Горный стрелок
  6. Витас Сегодня, 06:19
    Когда в 14-м проходил сборы по переподготовке в ВСУ, один дебилоид все время требовал, чтобы к нему обращались - пане сержант. Это по уставу в принципе, как и товарищ говорить... Но, все сошлись, что мы не паны, а товарищи и тупо игнорили нацика.
    Витас
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:38
      А нужно было ему мозги вправить, при помощи ГФС (Грубой физической силы )!
      Геркулесыч
  7. Стрелецкос Сегодня, 06:25
    На Украине многие военнослужащие высказались против инициативы министерства обороны по замене воинского приветствия

    Молодцы!
    Стрелецкос
  8. inkass_98 Сегодня, 06:46
    "Зиг хайль" будет логичнее. Все-таки преемственность "самых сильных армий в Еуропе". Пока обеим люлей не навешали...
    inkass_98
  9. Metallurg_2 Сегодня, 06:55
    Те двое, которые против - однозначно сепары и клиенты № 1 военной контрразведки laughing
    Metallurg_2
  10. БЛОНДИН Сегодня, 07:13
    Напомним, что ранее украинское военное ведомство произвело реформу в военной форме и знаках отличия. Так украинские десантники теперь не носят голубых беретов.

    Поиздевались над ВДВ (хотя может для укроповского ВДВ так и надо)
    Может представить себе нормальный десантник, что на него натянут красный берет
    лейтенант ВДВ Юрий.

    "Когда я учился, голубой берет всегда был для курсантов факультета аэромобильных войск символом взросления, мужества. Когда на выпуске мы надели голубые береты, очень радовались. Даже спали после выпуска в них. Поэтому смена цвета беретов для настоящих десантников – это просто жесть какая-то. Нашего мнения никто не спрашивал. Поэтому выбрасывать голубой берет не буду. И мне все равно, носят ли голубые береты российские десантники. И равняться на британцев, мол их десантура носит краповые береты - х…ня полная. Мне плевать, какого цвета тюбетейки на ах, бриттах или россиянах", - резко и прямо высказался офицер-десантник.
    БЛОНДИН
    1. Штэффан Сегодня, 11:11
      издевательство это назвать кусок области республикой. laughing
      Штэффан
      1. БЛОНДИН Сегодня, 11:32
        Я закончил службу в ВВС Украины в 2007 году
        Когда был обстрелян МОЙ Луганск авиацией украины первое, что я сделал я вырвал все трезубцы с формы
        Вы лишили меня дома, памяти о службе...
        ВЫ МОЛИТЕСЬ ЧТОБЫ ДОНБАСС НЕ ОСТАЛСЯ НА УКРАИНЕ!
        БЛОНДИН
  11. лысова Сегодня, 07:35
    --- " «Слава Украине» " - как бы у Славы Ковтуна, от радости, чего нибудь не случилось - тьфу, тьфу, тьфу. lol . А Украине Слава уже дал и даёт. good
    лысова
  12. AlexVas44 Сегодня, 08:29
    На мой взгляд тут логики мало. Если здороваются, то и отвечать надо соответственно. А если благодарят за службу, это уже ближе от лица государства, то и ответить надо соответственно. И здесь ответ "Слава Украине" вполне мог подойти, но вот изгажен он ... soldier
    AlexVas44
  13. BAI Сегодня, 08:51
    Это будет хорошее приветствие в смешанной польско- украинско-литовской бригаде, о создании которой так радостно объявили.
    BAI
  14. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:34
    На Украине бандеровская пропаганда все сильнее и сильнее проникает во все сферы страны и общества... Позор Украине...
    Ratmir_Ryazan
Картина дня