Коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии

Военнослужащие стран-членов коалиции находились вместе с партнерами из СДС (Сирийский демократический союз) во время нападения, которое произошло в 8 км к востоку от согласованной линии соприкосновения в бассейне реки Евфрат. Защищая силы коалиции и партнёров, ВВС коалиции нанесли удары по атакующим войскам, чтобы отразить акт агрессии против партнёров, участвующих в миссии по борьбе с группировкой "Исламское государство" (*запрещена в РФ)".

Пресс-служба штаба операции американской коалиции Inherent Resolve подтвердила информацию о том, что самолёты коалиции нанесли удар по проправительственным силам в Сирийской Арабской Республике. При этом в американском штабе операции заявлено, что бомбардировка проправительственных сил в Сирии была осуществлена после того, как те «осуществили атаку военнослужащих коалиции и партнёров» неподалёку от русла Евфрата. ТАСС приводит выдержку из пресс-релиза коалиции США:В материале заявлено, что СДС и военнослужащие коалиции в долине Евфрата якобы готовили операцию по уничтожению группы боевиков ИГИЛ (*).О том, какие именно силы подразумеваются под проправительственными, не сообщается. В ряде западных СМИ заявлено, что речь может идти об отрядах «Хизбаллы», однако официальный Дамаск эти заявления не подтверждает.