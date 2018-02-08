11:33 08 февраля
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Коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии

Пресс-служба штаба операции американской коалиции Inherent Resolve подтвердила информацию о том, что самолёты коалиции нанесли удар по проправительственным силам в Сирийской Арабской Республике. При этом в американском штабе операции заявлено, что бомбардировка проправительственных сил в Сирии была осуществлена после того, как те «осуществили атаку военнослужащих коалиции и партнёров» неподалёку от русла Евфрата.

ТАСС приводит выдержку из пресс-релиза коалиции США:
Военнослужащие стран-членов коалиции находились вместе с партнерами из СДС (Сирийский демократический союз) во время нападения, которое произошло в 8 км к востоку от согласованной линии соприкосновения в бассейне реки Евфрат. Защищая силы коалиции и партнёров, ВВС коалиции нанесли удары по атакующим войскам, чтобы отразить акт агрессии против партнёров, участвующих в миссии по борьбе с группировкой "Исламское государство" (*запрещена в РФ)".


Коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии



В материале заявлено, что СДС и военнослужащие коалиции в долине Евфрата якобы готовили операцию по уничтожению группы боевиков ИГИЛ (*).

О том, какие именно силы подразумеваются под проправительственными, не сообщается. В ряде западных СМИ заявлено, что речь может идти об отрядах «Хизбаллы», однако официальный Дамаск эти заявления не подтверждает.

Использованы фотографии: sofrep.com
27

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Комментарии 105

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  1. тлауикол Сегодня, 06:20
    Это надолго
    тлауикол
    1. сибиралт Сегодня, 06:27
      Подождём до прояснения, чем прежде воду в ступе толочь.
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 06:34
        Толочь, не толочь, но это не единичный случай! А не пора ли шмальнуть по коалициционным силам, дабы не поощрять безнаказанность... Россия - гарант безопасности или же нет?
        Logall
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:43
          Цитата: Logall
          А не пора ли шмальнуть по коалициционным силам, дабы не оставлять безнаказанно... Россия - гарант безопасности или же нет?

          открытая война? думаю если сирийцы завалят самолёт штатов,то начнётся массовая бомбёжка . а тут вопрос,что делать нашим??? опять "глубокая озабоченность"? не думаю что наши с америкой захотят всерьёз закуситься...
          андрей юрьевич
          1. Logall Сегодня, 07:15
            Цитата: андрей юрьевич
            открытая война?

            Какая нафиг война? Бахнуть по демократическим силам, по этой грёбанной оппозиции... А потом пусть США озабачивается!
            Logall
            1. ЗВО Сегодня, 07:21
              Цитата: Logall
              Цитата: андрей юрьевич
              открытая война?

              Какая нафиг война? Бахнуть по демократическим силам, по этой грёбанной оппозиции... А потом пусть США озабачивается!


              А потом все в Сирии, включая И российский Хмеймим - будет полностью сметено...
              Нам дадут ультиматум, на 3 дня вывода своего контингента - и все.
              И уничтожат все, абсолютно.
              И ответить нам и даже огрызнутся, без применения ЯО, просто нечем.

              так что спрячьте свои гениальные военно-штабные диванные таланты - и не высовывайте их ближайшие лет 10.
              ЗВО
              1. просто экспл Сегодня, 07:41
                а зачем нам ЯО если мы его применять не можем ?
                просто экспл
              2. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 08:15
                Вот поэтому Ким Чен Ин победил и СССР побеждал США потому, что они давали ясно понять, что в случае чего будет применено Ядерное оружие. И ы песюкавили. Это как в драке надо быть готовым убить своего соперника и чтоб он видел вашу решимость пойти на это. Но вот применять это понятное дело не нужно! А сейчас США уверенны, что мы в любом случае не применим ядерное оружие, а ответить то нам больше нечем. Из этого следует что, они и дальше будут делать все что им надо, а мы будем только реагировать...
                ALEX_SHTURMAN
              3. AndreyS Сегодня, 08:21
                Цитата: ЗВО
                А потом все в Сирии, включая И российский Хмеймим - будет полностью сметено...
                Нам дадут ультиматум, на 3 дня вывода своего контингента - и все.
                И уничтожат все, абсолютно.
                И ответить нам и даже огрызнутся, без применения ЯО, просто нечем.

                так что спрячьте свои гениальные военно-штабные диванные таланты - и не высовывайте их ближайшие лет 10.

                И зачем, извините уважаемый, нести ахинею?! По другому Ваш пост не назовешь.
                AndreyS
                1. влад66 Сегодня, 08:29
                  Цитата: AndreyS
                  И зачем, извините уважаемый, нести ахинею?! По другому Ваш пост не назовешь.

                  Что бы плюсик заработать,да по ходу обрызгать слюной оппонента. negative
                  влад66
              4. Dashout Сегодня, 09:45
                Цитата: ЗВО
                ничтожат все, абсолютно.
                И ответить нам и даже огрызнутся, без применения ЯО, просто нечем.
                так что спрячьте свои гениальные военно-штабные диванные таланты - и не высовывайте их ближайшие лет 10.

                Паникер!
                Dashout
                1. фигвам Сегодня, 10:10
                  Паникёры всегда были и будут. В Корее и Вьетнаме мы их назбивали несколько тысяч самолётов и поставили их на место.
                  фигвам
              5. самый главный Сегодня, 10:24
                Цитата: ЗВО
                И ответить нам и даже огрызнутся, без применения ЯО, просто нечем.

                а не подскажите, куда всё делось??? и почему в зоне боевых действий у России ничего существенного нет??? может времени было мало??? или Россия там незаконно??? а почему Северная Корея плюёт с высокого холма на все угрозы "страшного" дяди?? а может просто нет политической воли у тех, у кого она должна быть??? может поэтому Россия постоянно отступает там, где надо ДИКТОВАТЬ свои условия??? может поэтому в Киеве сидят неофашисты, на Донбассе убивают русских, взрывают гражданский лайнер на Египтом, на ОИ запрещен наш флаг, а в Сирии бармалеи сбивают наш самолет??? А не пора ли повесить за ноги какого-нибудь короля спонсирующего этих бармалеев и так лаского спросить зачем он это делает??? Вот тогда даже одного пьяного прапорщика в любой стране и на любой военной базе будет достаточно. что бы за тысячу верст "вероятные друзья" не приближались к нашим военным объектам!
                самый главный
            2. андрей юрьевич Сегодня, 07:25
              Цитата: Logall
              Какая нафиг война?

              не пытались понять мою мысль?
              андрей юрьевич
            3. фигвам Сегодня, 10:02
              Для начала надо сбить самолёт пиндocтана.
              фигвам
          2. Звездочка Сегодня, 08:20
            Мы еще не готовы. Слишком много было развалено.
            Звездочка
            1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 09:53
              Ким Чен Ин на подводных тазах с одной ракетой в зубах проявил решимость драться на смерть со всей амерской машиной и они спасовали! Главное проявить решимость и это должен заявить наш Главный громогласно на весь мир!
              ALEX_SHTURMAN
          3. лом123 Сегодня, 08:46
            а смысл тогда нахождения там...
            лом123
        2. MadCat Сегодня, 07:00
          Цитата: Logall
          Толочь, не толочь, но это не единичный случай! А не пора ли шмальнуть по коалициционным силам, дабы не поощрять безнаказанность... Россия - гарант безопасности или же нет?

          вы слишком переоцениваете единственную базу в Сирии, серьезно думаете что они могут противостоять ВВС США?
          MadCat
          1. Logall Сегодня, 07:11
            Я не говорю про военных США, но про оппозиционые силы!
            Logall
          2. просто экспл Сегодня, 07:42
            а калибры и Х55, 101 в количестве тысячи штук , уравняют шансы на существование базы в Хмеймим и матрасных баз ? (в смысле что в труху и те и те)
            просто экспл
            1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 08:22
              а где вы тысячу кр возьмете? в своих снах?
              Евгений Гончаров (smoogg)
              1. просто экспл Сегодня, 08:50
                вообще то их под тысячу и было до начала программы по увеличению КР в 30 раз .
                а сейчас их еще больше , так как присоединились калибры и Х-101 .
                просто экспл
                1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 09:16
                  блажен, кто верует, тепло ему на свете
                  Евгений Гончаров (smoogg)
                  1. Scoun Сегодня, 10:21
                    Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
                    блажен, кто верует, тепло ему на свете

                    А с чего вы решили что он ошибается? what
                    Сейчас наши во всю вкалывают над улучшением Х-101.
                    Scoun
                    1. ЗВО Сегодня, 11:23
                      Цитата: Scoun
                      Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
                      блажен, кто верует, тепло ему на свете

                      А с чего вы решили что он ошибается? what
                      Сейчас наши во всю вкалывают над улучшением Х-101.


                      Потому что он ошибается во всем.
                      Он даже не понимает порядок цифр которые озвучивает...
                      ЗВО
                2. ЗВО Сегодня, 11:22
                  Цитата: просто экспл
                  вообще то их под тысячу и было до начала программы по увеличению КР в 30 раз .
                  а сейчас их еще больше , так как присоединились калибры и Х-101 .


                  Вы откуда такую траву берете?
                  30 тысяч КР - где узнать про такую программу?
                  Вы представляете себе сколько носителей должно быть?
                  Тысячи, десяток тысяч?

                  Вы представляете какой темп производства должен быть ? Если производить хотя бы по 1000 ракет в год? это между прочим по 4 ракеты за рабочий день...
                  30 лет ?
                  А сколько денег надо на 30 тысяч КР?
                  Самая дешевая КР типа Калибра - стоит не меньше 1,5 млн долларов.
                  Т.е. ваша программа будет только в производстве ракет - в 50 млрд долларов, что дороже и ПаК-ФА и Арматы вместе взятых...

                  Прекращайте курить такие травы...
                  Они вас сводят с ума...
                  ЗВО
          3. Злой543 Сегодня, 08:01
            А если пострадали наши советники? Должны дать ответ или нет?
            Злой543
            1. Dreamboat Сегодня, 09:19
              А если, а вдруг... одни кричат "сметем Америку ЯО", другие тут же предложили сдаться.... а узнать, что произошло никто не хочет?!
              Кто-то кого-то накрыл, накрытый попросил авиаподдержку "коалиции" и она нанесла какой-то удар по первым!
              Кто, кого, в каких размерах, чьи вообще это были самолеты... информации НЕТ.
              Dreamboat
            2. sogdy Сегодня, 10:58
              Цитата: Злой543
              А если пострадали наши советники? Должны дать ответ или нет?

              Уже был бы.
              sogdy
          4. sogdy Сегодня, 10:57
            Цитата: MadCat
            вы слишком переоцениваете единственную базу в Сирии, серьезно думаете что они могут противостоять ВВС США?

            А чем Вам не нравится база? И да, их 4.
            Таки сначала и их можно убрать, не только в самолетах щасьте. А еще американский флот сам подставляется. Чо-то подозреваем, потому пока и не трогаем...
            И пачиму таки все юмористы забывают, что территории Сирии достигают не только, и не столько, всякие Фы.
            sogdy
            1. ЗВО Сегодня, 11:24
              Цитата: sogdy

              Таки сначала и их можно убрать, не только в самолетах щасьте. А еще американский флот сам подставляется. Чо-то подозреваем, потому пока и не трогаем....


              Чем ты будешь трогать американский флот?

              Пальцем?
              ЗВО
        3. Sefevi Сегодня, 10:33
          Утром сообщили, что погибло более 100 асадовцев
          Sefevi
          1. sogdy Сегодня, 11:00
            Цитата: Sefevi
            Утром сообщили, что погибло более 100 асадовцев

            По где?
            sogdy
          2. LiSiCyn Сегодня, 11:14
            По последним заявлениям матрасов... До 500 человек, при поддержке танков Т-54 и Т-72, а также артиллерии и авиации. Совершили попытку, атаковать штаб сил СДС. Снаряды рвались в 500-х метрах, от зданий в которых находились советники. Отмечают высокую обученность и мотивацию. Была вызвана авиа -поддержка, нападавшие отброшены... 100 нападавших убито, один belay оборонявшийся, ранен...
            Уже говорят, возможно участие российских контрактников. wink
            Что то потери, не соразмерны ?? negative
            LiSiCyn
      2. starogil Сегодня, 06:51
        Ждём третий год с поставленными в Сирию "безаналоговыми," самыми супер-пупер
        непробиваемыми системами ПРО и РЭБ, а ценой сговоров за спиной Асада с
        Израилем, Турцией, США подставляем и сирийцев и самое поганое - своих Романов
        Филиповых.....
        starogil
        1. Dreamboat Сегодня, 09:10
          Вот если бы вы хоть в школе учились, география там всякая... то не несли бы такую чушь.
          Dreamboat
      3. LiSiCyn Сегодня, 07:18
        Че там прояснять..? Ребята отработали по советникам и верхушке СДС... Может там хезбола и была... Но основной отряд, я думаю, не местные... wink Это им, за НАШЕГО ЛЕТЧИКА..
        LiSiCyn
    2. антивирус Сегодня, 08:08
      это создание Восточной Сирии или Ефратской дем республики.
      антивирус
    3. Отец солдата Сегодня, 08:09
      Давайте честно ответим, зачем Мы в Сирии. Если бла-бла-бла то можно ограничиться озабоченностью, а если пришли всерьез и на долго, то пора показать коалиции "где раки зимуют".
      Отец солдата
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:13
        Цитата: Отец солдата
        Давайте честно ответим, зачем Мы в Сирии.

        чтоб саудиты,не протянули свою трубу в европу-кому не понятно?
        андрей юрьевич
        1. влад66 Сегодня, 08:23
          Цитата: андрей юрьевич
          чтоб саудиты,не протянули свою трубу в европу-кому не понятно?

          Андрей Юрьевич.Саудовцы вообще то трубу не планировали тянуть,это Катар и транснациональные компашки из США и Англии хотели протянуть,а Асад их послал вместе с трубой,вот с тех пор и сделался Асад "кровавым диктатором." hi
          влад66
          1. андрей юрьевич Сегодня, 09:39
            Цитата: влад66
            .Саудовцы вообще то трубу не планировали тянуть,это Катар и транснациональные компашки из США и Англии хотели протянуть,
            согласен,я немного "обобщил" черти все одной масти...
            андрей юрьевич
      2. Звездочка Сегодня, 08:23
        Цель одна, средиземное море и показ нашего оружия.
        Звездочка
        1. Dreamboat Сегодня, 09:28
          Цель явно не в большой войне с США. Среди земное море - раз, проверка и реклама оружия - два, утилизация террористов подальше от своих границ - три...
          Тут "матрасопоклонники" вопят о наших потерях. Да уже почти 50 человек, парней очень жалко, но ОДИН теракт на Дубовке или в Беслане сколько жизней унесли? Как тяжело в Чечне все давалось помним? Мы там не "ВВС Ассада", у нас свои цели и мы с ними справляемся!
          Dreamboat
        2. андрей юрьевич Сегодня, 09:40
          Цитата: Звездочка
          Цель одна, средиземное море и показ нашего оружия.

          гы...
          андрей юрьевич
    4. silver2018 Сегодня, 08:32
      Ошибка кремлевских старцев с Афганистаном, ничему Россию не научила. Сирия это война, и война на долго. Тут наивные эксперты пишут о том, что сирийский народ сплотился вокруг Асада-младшего, да нет у голодного нищего народа политической идеи, будут воевать за тех кто больше платит, вот и вся идея.
      silver2018
      1. Михаил Крапивин Сегодня, 09:23
        Не подскажете, а кто сделал этот народ голодным и нищим? Какая замечательная страна с флагом, сделанным из старого матраса, считает возможным вторгаться в любую другую страну по своему первому желанию? Создавать террористов, а потом с ними же героически бороться? Оккупировать тот же Афганистан, о котором Вы вспомнили и отказываться выводить оттуда войска? Уничтожить Ирак и Ливию, погрузив их в хаос ради кражи их нефти? И все это прикрывая разглагольствованиями о своей великой гуманитарной миссии и богоизбранности. И как же эта замечательная страна называется, с флагом из старого матраса, подождите, сейчас вспомню..
        Михаил Крапивин
  2. Titsen Сегодня, 06:22
    Опять проявим озабоченность?

    Пока шухер не наведем никто на нас обращать внимание не будет!
    Titsen
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:23
    Ну вот, начинаются прямые столкновения. Выдавливать надо Матрасию из Сирии.
    Горный стрелок
    1. тлауикол Сегодня, 06:36
      Может научите как? Своих террористов заведем?
      тлауикол
      1. demo Сегодня, 07:11
        Любая мораль - двойственная.
        Советские солдаты с гранатами под немецкие танки, партизаны немецкие составы под откос - террористы?
        Наши нелегалы за рубежом- разведчики, а ихние у нас - шпионы.
        Нашим награды, ихним "вышка"!
        Сириец, обвешанный тротилом и забравший с собой пять-десять "коалиционных партнеров" - герой?
        Да.
        Аналогичные действия - терроризм.
        Тема тонкая и скользкая.
        Лучше в нее не соваться.
        demo
        1. Галеон Сегодня, 09:36
          Соваться! Соваться, пока живем!

          Всё едино? Нет, не всё едино.
          Пламя, например, отнюдь не льдина.
          Плут о благе ближних не радетель.
          А насилие — не добродетель.

          Всё едино? Нет, не всё едино:
          Ум — не глупость. Край — не середина.
          Столб фонарный веселей простого.
          Пушкин одарённее Хвостова.

          Всё едино? Нет, не всё едино:
          Детский самокат не гильотина.
          Есть Большой, есть Маленький, есть Средний
          Человек. (И Средний — есть последний!)

          Всё едино? Нет, не всё едино
          И «Майн кампф» — не «Лампа Алладина»;
          Малый да Большой — едины станут,
          Среднего — и тросом не притянут!

          Всё едино? Нет, не всё едино:
          Волк не голубь. Жаба не сардина.
          О единстве бухенвальдской печи
          С Красотой — не может быть и речи.

          Всё едино? Нет, не всё едино!
          Нет, не всё сжевать должна скотина;
          Разобраться прежде должен гений
          В некоторой разнице явлений.

          Всё едино? Нет, не всё едино;
          В рощах нет повторного листочка!
          Потому что это «всё едино»,
          Значит — «всё дозволено». И точка.

          Это не я сказал. Это Новелла Матвеева сказала.
          Галеон
      2. роман66 Сегодня, 07:15
        а почему бы и нет? пусть тоже боятся - мало ли какой отморозок из пзрк шмальнет? а мы тут не при чем, совсем мы ни при чем! недурная мысль hi
        роман66
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:23
    Во как рьяно коалиция о своих партнерах печется ! Всех врагов разбомбит в пух и прах !
    Uncle Lee
  5. Victor_B Сегодня, 06:25
    Не хотел бы я в данный момент на месте Асада оказаться.
    Цугцванг - все ходы хуже.
    А в это время с другой стороны евреи долбят и тоже сил нет достойно ответить.
    Victor_B
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
      Не хотел бы я в данный момент на месте Асада оказаться.

      А я бы не хотел оказаться на месте коалиции...
      своими действиями они развязывают руки противоположной стороне.
      Что касается евреев то они обстреливают как правило позиции Хеззболы которая для Израиля является злейшим врагом...думаю тут складывается не цугцванг а патовое положение...война без конца и края ...шансов выиграть ее нет ни у одной из сторон.
      Тот же ЛЕХА
      1. Victor_B Сегодня, 07:38
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        А я бы не хотел оказаться на месте коалиции...

        А вот здесь мы вас и поправим! (с)
        Американцам глубоко наплевать на "коалицию", у них свои интересы и свои планы.
        Ага, Австралия или, прости господи, Канада что-то в этой коалиции определяют.
        Как говорится:"Покрывает, но не защищает! (с)"
        Victor_B
  6. kebeskin Сегодня, 06:30
    Мы как обычно выразим глубокое сожаление и озабоченность.
    kebeskin
  7. Strashila Сегодня, 06:43
    Очередная поддержка террористов... что в первый раз.
    Strashila
  8. Alex-a832 Сегодня, 06:57
    Асаду надо объявлять бесполётную зону и выставлять комплексы ЗРК с поддержкой наших ПРО на линию соприкосновения, чтобы у америкосовских и прочих "коалиционных" лётчиков во всех местах зудело при подлёте к этой зоне. Развели там крысиное гнездо на нефтедобыче. Это сектор, на котором сталкиваются интересы США, Турции и Ирака, не говоря уже о Сирии. Потуги полосатых подвести всё к созданию курдистана на этих землях (по типу Албании) ничем хорошим ни для курдов, ни для США не обернётся.
    Alex-a832
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:15
    Вариантов два -или сша и сброд, именуемый "коалиция "заново развяжут в Сирии гражданскую войну, с новым бандтичением, заместо игила, и Сирия падет, или Асад собьет, и сразу же не один, а как минимум три самолета в сша, потом еще пару и янки перестанут наглеть в воздухе, ибо на их и так не самом высоком воинском духе неготивно скажутся такие крупные потери боевой техники! Поэтому, хотим мы того , или нет, но нужно сбивать самолеты сша, и сбивать минимум по три борта за раз! Только это остановит америку от дальнейшей эсколации войны в Сирии.
    Геркулесыч
    1. ЗВО Сегодня, 07:26
      Цитата: Геркулесыч
      Вариантов два -или сша и сброд, именуемый "коалиция "заново развяжут в Сирии гражданскую войну, с новым бандтичением, заместо игила, и Сирия падет, или Асад собьет, и сразу же не один, а как минимум три самолета в сша, потом еще пару и янки перестанут наглеть в воздухе, ибо на их и так не самом высоком воинском духе неготивно скажутся такие крупные потери боевой техники! Поэтому, хотим мы того , или нет, но нужно сбивать самолеты сша, и сбивать минимум по три борта за раз! Только это остановит америку от дальнейшей эсколации войны в Сирии.


      Янки потом утопят Сирию в крови ударив тысячей томагавков и потом проутюжив авиацией.
      Нашим дадут 3 дня на сборы - и наши соберутся и уедут.
      От Сирии ничего не останется.
      Асад уже все.
      если бы наши по настоящему туда входили бы, еще 3 года назад - могли бы и потеснить амеров и выгнать игил.
      А сейчас ситуация все показала - Асад - не жилец. Редкие успехи. отвоеванные, пустыни - никому не нужны.
      А все реально достойное - все равно в руках асадовских врагов.
      ЗВО
      1. просто экспл Сегодня, 07:45
        а почему наши не могут тысячу калибров по союзникам жахнуть и дать им три дня что бы убрались ?
        а то если есть яйца и ЯО то можно матрасов не только на половой орган послать , но на нем же их и вертеть .
        просто экспл
        1. Tiras Сегодня, 08:05
          Цитата: просто экспл
          а почему наши не могут тысячу калибров по союзникам жахнуть и дать им три дня что бы убрались ?


          Потому что не сумасшедшие.
          Tiras
          1. просто экспл Сегодня, 08:52
            ну да , именно поэтому погибают наши пилоты , а не матрасные .
            просто экспл
        2. ventel Сегодня, 10:33
          Я вот не пойму в России мазохисты живут что и за какихто арабов 3 мировую хотят.Хочу напомнить что во 2й мировой даже кровавый деспот Гитлер не решился применить химическое оружие хотя в этом деле немцы были в пиреди планеты всей.
          ventel
          1. sogdy Сегодня, 11:22
            Цитата: ventel
            что и за какихто арабов

            1) таки химоружие применил. Оказалось - не эффективно. Идея протухла.
            2) в чем таки аналогия с химоружием? Сейчас химоружие имеется у США, Великобритании и Франции. В боеготовном состоянии. Но, опять же, идея сдохла.
            3) в Сирии арабы даже не большинство населения. Но эти высоты знаний не доступны украинскому образованию.
            4) ну таки проблема Украины все еще висит... Надо готовиться.
            sogdy
          2. LiSiCyn Сегодня, 11:27
            Цитата: ventel
            в пиреди планеты всей.

            Ахахахах..... Агонь!!! good
            Вы, сделали , мой день... laughing
            Гитлер, боялся применить химоружие, по одной причине... Это го оружия, у всех "сторон", было завались. lol
            И получать, вместо зажигалок и фугасов, на головы мирняка, тысячи тонн иприта, он был не готов... При всей, его бесноватости. am К стати, только фашисты , реально применяли химию, во время 2-ой мировой... Газовые камеры... negative
            LiSiCyn
          3. ЗВО Сегодня, 11:32
            Цитата: ventel
            Я вот не пойму в России мазохисты живут что и за какихто арабов 3 мировую хотят.Хочу напомнить что во 2й мировой даже кровавый деспот Гитлер не решился применить химическое оружие хотя в этом деле немцы были в пиреди планеты всей.


            Есть глобальные интересы государства.
            Вот Украина всеми силами цепляется на свой Газопровод.
            Ибо он для Украины чуть ли не государствообразующий.
            У него огромная доля в бюджете страны.

            Поэтому украинцы платят десятки миллионов долларов взяток по Европе. лишь бы не было СП-2, Южного потока и т.д.
            Ибо когда они появятся - вся ГТС Украины внезапно станет Нулем.

            Вот и в Сирии.
            Мы защищаем не Асада.
            Мы не пускаем Катар с его газопроводом в европу.
            Что бы наш Газпром и наш бюджет не рухнул в одночасье.
            А он рухнет.
            Ибо катарский газ с огромным количеством помноженный на санкции помноженный на русофобию - даст снижение доли рынка с 33% до 5%...

            Вот так вот.
            Мы воюем с Катаром, а не с Игилом...
            ЗВО
      2. sogdy Сегодня, 11:14
        Цитата: ЗВО
        Янки потом утопят Сирию в крови ударив тысячей томагавков и потом проутюжив авиацией.

        Дааа, долго же потом эти Томагавки по всей сирийской и израильской земле собирать... А позвольте поинтересоваться об их доставке?
        sogdy
    2. Vadim851 Сегодня, 07:26
      В Ливии что-то уж оочень много насбивали...в зону действия ЗРК малой дальности они вообще ни при каких входить не станут. Здесь Асад ничего не завалит. Реально смогут защитить это полковой комплект С-400 и патрули из Су-30, 35
      Vadim851
  10. Грица Сегодня, 07:17
    Ни нам, ни тем более сирийцам нет крайней нужды сейчас бодаться с америкатосами возле ДЭЗ. Как это ни парадоксально, но до того, как турки окончательно не задавят курдов в Африне - нечего даже соваться. Но, если курдов поставят в стойло (хотя это и не быстро), то можно будет потихоньку давить на них со стороны Асада. В части освобождения Омара. Потому как потом курдам будет уже не до того, чтобы не свои южные территории защищать. Сами откатятся вместе с амерами на север. В общем - не время. надо ждать.
    Грица
    1. sogdy Сегодня, 11:25
      Цитата: Грица
      Как это ни парадоксально, но до того, как турки окончательно не задавят курдов в Африне - нечего даже соваться

      Особенно, учитывая, что сирийские курды заявили о безоговорочной поддержке Асада, и своем отсутствии в доблестных рядах амеровских "курдов".
      sogdy
  11. gig334 Сегодня, 07:18
    Вдарим по беспределу США снова озабоченностью. Вова..пора тебе на покой..пусть коммунисты власть берут..они быстро США на место поставят. Подарил бы или в кредит продал бы Асаду с-300 хотя бы, пусть сбивают американские самолёты.. Хватит унижать Российскую армию своей бестолковой озабоченность.
    gig334
  12. Tiras Сегодня, 07:31
    . В ряде западных СМИ заявлено, что речь может идти об отрядах «Хизбаллы», однако официальный Дамаск эти заявления не подтверждает.


    Если террористов Хизбалла, то отлично good
    Tiras
  13. лысова Сегодня, 07:42
    А не заскучали ли наши С -400, не пора ли размяться - да и повод то что нужно.
    лысова
    1. просто экспл Сегодня, 07:47
      сначала руку в ширинку засуньте и посмотрите . есть ли там яйца , если их нет , то будь у Вас хоть С-35000 , они скучать будут до тех пор пока не спишут .
      "зачем милиционерам автоматы? что бы пистолеты не забрали"
      просто экспл
      1. лысова Сегодня, 09:02
        Ты не понял сути - сбивать надо , хоть рогаткой, так что у себя поищи внимательно.
        лысова
        1. Dreamboat Сегодня, 09:40
          С-400 защищают наши базы, а не участвуют в разборках банд на окраине страны. Мы их собьем, они наш... зачем.
          Надо Ан-Нусру добивать, террористов под Дамаском, а Демократических Курдов пока Турки утилизируют.
          Dreamboat
          1. лысова Сегодня, 09:57
            Не о С-400 речь. Коалиция нанесли удар по правительственным войскам - сколько можно терпеть их якобы ошибки. Сбивать на хрен оккупантов, а уж чем - решается на месте.
            лысова
    2. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 08:27
      заскучали, конечно, сутками в радиогоризонт смотреть
      Евгений Гончаров (smoogg)
  14. Барбос Сегодня, 07:43
    Когда мы зашли в Сирию, я полагаю мы понимали, что США никогда не откажутся от своих планов. США сделают все для того, чтобы убрать Башара Асада и сделать Сирию подконтрольной себе. Они не отступят. Раз мы это понимали и всё равно зашли туда то можно сделать вывод - у нас не было выбора и у нас есть возможности по ведению военной кампании в Сирии. Если США до сих пор не пошли в прямую атаку на войска Асада, отсюда тоже следует вывод - они знают, что у него есть нечто, способное их остановить. Или мы передали ему это нечто. Или еще кто-то - может Иран, а может... сумасшедшая версия, но, чем черт не шутит - Израиль? Ведь я думаю, Израиль не в восторге от перспективы граничить с вооруженными ортодоксами, исподволь направляемыми США. По этому они переодевают своих спецов в махры и те возглавляют "умеренную оппозицию". А вот выпал случай безнаказанно укусить - сама сирия на США не огрызнется - иначе это принятый гамбит, а Москва может долбить только "оппозицию" оспаривая ее статус. Полагаю после их выходки вооруженные силы САР могут пополниться панцирями - там все просто - автоматика сработала, американский самолет упал. Извините!
    Барбос
  15. rocket757 Сегодня, 07:48
    Да нормально всё, предсказуемо и это надолго!
    rocket757
  16. groks Сегодня, 07:53
    Сделать что-то военными способами тут невозможно. Ну так надо дипломатические использовать. Почему САСШ может вытворять в ООН, что угодно? Почему наши не раздувают шумиху вокруг всех атак на свадьбы и похороны? Почему не вешают на амеров химию, жертвы гражданских, разрушенное хозяйство атакованных стран?
    groks
    1. Семёныч Сегодня, 08:30
      stop Может сначала ВАДу победим, так сказать для тренировки, дипломатическим путем.
      Семёныч
      1. groks Сегодня, 09:11
        Уже. Деньги выплачивать начали.
        groks
  17. инженер74 Сегодня, 08:12
    акт агрессии против партнёров,

    Охренеть! На своей территории своя армия проявляет акт агрессии против матрасов!!! Вконец берега "партнёры" попутали...
    инженер74
  18. Lesorub Сегодня, 08:16
    Коалиционные войска замаскированные под силы СДС, жуткая необходимость "ошибочно" пройтись "калибрами" !
    Lesorub
  19. SLAVA Сегодня, 08:26
    ещё одна проверка на вшивость, может войти в привычку если не ответить!
    SLAVA
  20. kaschey Сегодня, 08:39
    Не в первый и не в последний раз, судя по ответной реакции.
    kaschey
  21. TUFAN Сегодня, 08:39
    [quote=MadCat][quote=Logall] серьезно думаете что они могут противостоять ВВС США?[/quote]
    ....и не только США.
    TUFAN
  22. HMR333 Сегодня, 08:39
    ну и в ответ их бамбонуть они там в не закона и голоса не имеют!
    HMR333
  23. TUFAN Сегодня, 08:42
    Цитата: starogil
    Ждём третий год с поставленными в Сирию "безаналоговыми," самыми супер-пупер
    непробиваемыми системами ПРО и РЭБ, а ценой сговоров за спиной Асада..

    Спина Асада на данный момент годится только для того, чтоб на ней директивы подписывать. Нет никакого Асада, то есть физически он пока ещё есть, но решений никаких он не принимает!
    TUFAN
  24. q75agent Сегодня, 09:07
    Цитата: ЗВО
    А потом все в Сирии, включая И российский Хмеймим - будет полностью сметено...
    Нам дадут ультиматум, на 3 дня вывода своего контингента - и все.
    И уничтожат все, абсолютно.
    И ответить нам и даже огрызнутся, без применения ЯО, просто нечем.
    так что спрячьте свои гениальные военно-штабные диванные таланты - и не высовывайте их ближайшие лет 10.

    да ерунду вы пишите !!! все так просто у вас - сметут , да не дернутся они , без потерь это сделать не получится , а потери у коалиции будут в этом случае и не малые , а они их как огня боятся !!!
    q75agent
  25. q75agent Сегодня, 09:18
    Цитата: ЗВО
    Нашим дадут 3 дня на сборы - и наши соберутся и уедут.

    а если не уедут ? что бы сейчас про путина не говорили , а в 2014 г он готов был на жесткое решение , ЯО было приведено в боевую готовность
    q75agent
  26. Романенко Сегодня, 09:20
    Пора сбивать стервятников, иначе не остановятся.
    Хотя, скорее всего, они этого только и ждут.
    Романенко
  27. Azazelo Сегодня, 09:21
    Ну когда это дерьмо американское начнёт падать горящее с неба?
    Azazelo
  28. Лесс Сегодня, 09:36
    Самый адекватный ответ это через "десятые руки" подкупить какую-нить небольшую банду, дать ПЗРК, желательно западного производства, чтобы они атаковали авиацию коалиции. Не обязательно даже атаковать непосредственно амеров, достаточно будет и их союзников. Да, в случае такой атаки мы в очередной раз выразим озабоченность террористами и сочувствие штатам, но взрослые дяди поймут всё правильно. И притихнут... на какое-то время. И желательно, чтобы банда после атаки погибла в полном составе.
    Лесс
  29. donavi49 Сегодня, 10:10
    Заявляют 100+ солдат.
    https://edition.cnn.com/2018/02/07/politics/us-st
    rikes-pro-regime-forces-syria/index.html
    https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis
    -usa-syria/more-than-100-pro-syrian-forces-killed
    -after-thwarted-attack-u-s-official-idUSKBN1FR3BB
    donavi49
  30. сталевар Сегодня, 10:36
    Всё пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Если мы боимся войны, зачем в СИРИИ ввязались?
    сталевар
  31. Тузик Сегодня, 10:56
    Солнцепеком бахнуть по коалиции
    Тузик
  32. мерцание Сегодня, 11:04
    Парадоксальная ситуация. Для США войска Асада - противники, причём реальные, а не мнимые как ИГИЛ. Для нас войска Асада - союзники. В такой ситуации, казалось бы, симметричным ответом был бы удар ВКС по союзникам США, т.е. по курдам, которых мы не только не считаем противниками, но и хотим видеть своими союзниками. Отсюда, для нас лучший "удар" по США это перетянуть курдов к себе в союзники. Что не просто.
    мерцание
  33. Bronevick Сегодня, 11:05
    Озабоченность проявили уже?
    Bronevick
  34. 16112014nk Сегодня, 11:25
    США и Израиль могут ответить. Россия толком - нет. Только озабоченность.Печально.
    16112014nk
Картина дня