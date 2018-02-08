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Янукович обратился к украинцам накануне годовщины майданных потрясений
Виктор Янукович обратился к гражданам Украины накануне 4-й годовщины кровавых потрясений в центре Киева (2014). При этом обращение бывшего украинского президента на своей странице в Фейсбуке опубликовал пресс-секретарь семьи Януковича Юрий Кирасир. Приводим текст обращения без изменений (орфография, пунктуация и стилистика – В.Януковича):
Дорогие соотечественники!
Обращаюсь именно к вам.
Перед трагической годовщиной расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 года нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое «рассматривается» в Печерском районном суде г.Киева.
Такие действия – это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям.
Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности «нынешних руководителей» к массовым расстрелам людей на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена - Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы и еще.
Пытаясь обвинить меня в государственной измене, состряпав наспех уголовное дело, власть сама загнала себя в ловушку. В ходе так называемого «процесса века» стала очевидна их вина в потере территориальной целостности Украины, когда они уже открыто обвиняют друг друга в бездеятельности, трусости и предательстве. Крымом они рассчитались за возможность находится в высоких киевских кабинетах.
В 2014 году прийдя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе.
Все это заставляет их идти по пути беззакония в жажде как можно быстрее бездоказательно обвинить меня в несуществующих преступлениях и попытаться отвести от себе подозрения.
Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на «прокурорского» адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность «ручному» судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня.
Я понимаю, что суды в Украине находятся под беспрецедентным давлением власти и вынуждены выполнять их политические заказы. Но стоит понимать, этот режим в агонии и его время стремительно уходит. И придет другое время, когда они ответят перед законом.
Напомним, что накануне на Украине были представлены показания экс-и.о.главы Минобороны Украины И.Тенюха, который заявил, что распоряжение о выводе украинских войск без оказания сопротивления из Крыма давали в 2014 году Сергей Пашинский (тогдашний глава администрации президента Украины) и Степан Полторак (на тот командующий «НГУ»).
Дорогие соотечественники!
Обращаюсь именно к вам.
Перед трагической годовщиной расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 года нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое «рассматривается» в Печерском районном суде г.Киева.
Такие действия – это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям.
Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности «нынешних руководителей» к массовым расстрелам людей на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена - Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы и еще.
Пытаясь обвинить меня в государственной измене, состряпав наспех уголовное дело, власть сама загнала себя в ловушку. В ходе так называемого «процесса века» стала очевидна их вина в потере территориальной целостности Украины, когда они уже открыто обвиняют друг друга в бездеятельности, трусости и предательстве. Крымом они рассчитались за возможность находится в высоких киевских кабинетах.
В 2014 году прийдя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе.
Все это заставляет их идти по пути беззакония в жажде как можно быстрее бездоказательно обвинить меня в несуществующих преступлениях и попытаться отвести от себе подозрения.
Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на «прокурорского» адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность «ручному» судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня.
Я понимаю, что суды в Украине находятся под беспрецедентным давлением власти и вынуждены выполнять их политические заказы. Но стоит понимать, этот режим в агонии и его время стремительно уходит. И придет другое время, когда они ответят перед законом.
Напомним, что накануне на Украине были представлены показания экс-и.о.главы Минобороны Украины И.Тенюха, который заявил, что распоряжение о выводе украинских войск без оказания сопротивления из Крыма давали в 2014 году Сергей Пашинский (тогдашний глава администрации президента Украины) и Степан Полторак (на тот командующий «НГУ»).
Использованы фотографии: doclist.ru
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