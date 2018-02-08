11:33 08 февраля
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Янукович обратился к украинцам накануне годовщины майданных потрясений

Виктор Янукович обратился к гражданам Украины накануне 4-й годовщины кровавых потрясений в центре Киева (2014). При этом обращение бывшего украинского президента на своей странице в Фейсбуке опубликовал пресс-секретарь семьи Януковича Юрий Кирасир. Приводим текст обращения без изменений (орфография, пунктуация и стилистика – В.Януковича):

Дорогие соотечественники!

Обращаюсь именно к вам.


Перед трагической годовщиной расстрелов людей на Майдане в феврале 2014 года нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое «рассматривается» в Печерском районном суде г.Киева.

Такие действия – это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям.

Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности «нынешних руководителей» к массовым расстрелам людей на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена - Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы и еще.

Пытаясь обвинить меня в государственной измене, состряпав наспех уголовное дело, власть сама загнала себя в ловушку. В ходе так называемого «процесса века» стала очевидна их вина в потере территориальной целостности Украины, когда они уже открыто обвиняют друг друга в бездеятельности, трусости и предательстве. Крымом они рассчитались за возможность находится в высоких киевских кабинетах.
В 2014 году прийдя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе.

Все это заставляет их идти по пути беззакония в жажде как можно быстрее бездоказательно обвинить меня в несуществующих преступлениях и попытаться отвести от себе подозрения.

Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на «прокурорского» адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность «ручному» судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня.

Я понимаю, что суды в Украине находятся под беспрецедентным давлением власти и вынуждены выполнять их политические заказы. Но стоит понимать, этот режим в агонии и его время стремительно уходит. И придет другое время, когда они ответят перед законом.

Янукович обратился к украинцам накануне годовщины майданных потрясений


Напомним, что накануне на Украине были представлены показания экс-и.о.главы Минобороны Украины И.Тенюха, который заявил, что распоряжение о выводе украинских войск без оказания сопротивления из Крыма давали в 2014 году Сергей Пашинский (тогдашний глава администрации президента Украины) и Степан Полторак (на тот командующий «НГУ»).

Использованы фотографии: doclist.ru
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Комментарии 31

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  1. Metallurg_2 Сегодня, 06:52
    И в конце надо было добавить:
    "Астанавитесь"!
    Metallurg_2
    1. 210окв Сегодня, 07:05
      А извинится перед соотечественниками он не хочет?
      210окв
      1. роман66 Сегодня, 07:20
        а для сидельцев извиняться - запвдло
        роман66
        1. Metallurg_2 Сегодня, 07:21
          Он же несудимый. Причем дважды laughing
          Metallurg_2
        2. Вас Влад Сегодня, 08:03
          Цитата: роман66
          а для сидельцев извиняться - запвдло

          Да противоречивый Янукович recourse ,все эти оранжевые технологии при деятельном политическим и финансовом вмешательстве США!Я вот думаю,а были ли у Януковича вообще шансы спасти страну recourse?По мне главное, это то что он испугался крови и испугался за свою жизнь, к чему это привело?Украинская кровь каждый день льются на Донбассе!Надо было идти до конца и или погибнуть или вытащить страну!Короче, для меня нет ему оправданий,он предал людей которые за него голосовали и похерил страну!Не дай Бог нам такого безвольного президента!
          Я его не осуждаю,Бог ему судья!
          Вас Влад
          1. karelia-molot Сегодня, 09:14
            А что-то подсказывает, что не только шансов - но и желания особо не было... Упырь херов.
            karelia-molot
    2. сибиралт Сегодня, 07:05
      Детский лепет какой-то про себя несчастного. winked Сам в штаны наложил и "Беркут" под пули подставил.
      сибиралт
      1. Metallurg_2 Сегодня, 07:13
        А как еще можно поступить, если друзья-олигархи держали его за яйца, потому что в Госдепе им пообещали, что арестуют все их счета, если не помогут скинуть.
        Товарищ Сталин например 30 лет стоял во главе страны именно потому что периодически его друзья отправлялись на подвал Военной коллегии Верховного суда. Ли Куан Ю с его "посадите трех своих друзей" - нервно курит в стороне.
        Metallurg_2
    3. Per se. Сегодня, 07:17
      Цитата: Metallurg_2
      "Астанавитесь"!

      Остановите эту музыку!
      Она не дает покоя мужику.
      Остановите этот бит!
      Витя танцует, Витя не спит.
      Остановите! Остановите!
      Вите, Вите надо выйти.
       В конце же надо добавить, что и дядя Вова несёт свою ответственность за то, что вместо всей Украины мы взяли лишь один Крым, что не признав выбор Донбасса, признали фарс с выборами проведёнными хунтой и ЦРУ.
      Per se.
      1. Metallurg_2 Сегодня, 07:23
        Вся - не нужна. Достаточно восточных промышленных районов. Западную часть с населяющим ее bydlem пусть так и быть Польша забирает.
        Metallurg_2
    4. Отец солдата Сегодня, 08:02
      Это воззвание беглого политика в пустоту, он сам своей трусостью и несостоятельностью перечеркнул всё. Он никому не интересен, даже в Ростове.
      Отец солдата
    5. влад66 Сегодня, 08:39
      Этот политический труп еще чего то и бормочет,это по твоей вине
      В 2014 году прийдя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе.
      влад66
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:54
    Пусть говорит больше, а молчит меньше.
    ul_vitalii
  3. XII легион Сегодня, 07:02
    Лучше бы когда надо - действовал эффективнее
    Оратор
    XII легион
  4. demo Сегодня, 07:04
    Виктор Федорович.
    Доведя ситуацию "до ручки" поздно говорить о законности.
    Особенно тому, кто сам нарушал законы и был по закону осужден.
    Сложно воспринимать правильные слова которые говорит далеко не правильный человек.
    demo
  5. Alex-a832 Сегодня, 07:05
    О, всплыло, нетонущее. И как обычно, о себе любимом. Когда надо было действовать - все его дела заключались в ёрзании на двух стульях. После встречи жо...ы с полом поздно словоблудием заниматься.
    Alex-a832
  6. Познающий Сегодня, 07:09
    Приехал-бы на Донбасс и то-же самое открыто, а не из Ростова по переписке... Привыкли иху расстудыт, то фейсы с буками, то инстаграммы...
    Познающий
  7. Грубиян Сегодня, 07:17
    Янукович трус, мразь и скотина! В 14-м году сбежал поджав хвост, бросил вверенную ему страну на произвол майданных скакунов. То, что мы наблюдаем сейчас на украине и его прямая вина! Так что ему не слезливые речи толкать, а засунуть свой язык себе в задний проход, а ещё лучше застрелиться.
    Грубиян
    1. JonnyT Сегодня, 09:12
      еще песни жалостливые поет - "не виновата я они сами расстреляли!" Витя, а ты где был? Почему не защищал конституционный строй, а сбежал??
      Создал благодатную почву для кровавого переворота, ничего не сделал чтобы защитить страну.
      Все преступления нынешней киевской власти стали возможны благодаря действиям овоща Вити. Так что он тоже виноват в расстрелах людей, и братоубийственной войне!
      JonnyT
  8. Alex66 Сегодня, 07:25
    Яныковощ теперь поучает, а ведь проблема то в нем его активы были в западных банках, и его держали за них так, что он боялся пошевелить пальцем (это и наших буржуев и чиновников касается). Все бандеровцы выросли при нем. А за зад он схватился только тогда, когда понял, что его сольют.
    Alex66
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:30
    Шел бы он подальше -трус подлый! Я его вообще человеком не считаю! Ему место не в России , а на поле боя, кровью своей позор трусливого бегства и сдачи народа в руки подонков должен смыть! Вот кого нужно депортировать из страны немедленно!
    Геркулесыч
  10. bistrov. Сегодня, 07:38
    Янукович тоже является непосредственным виновником "майдана".
    Во первых,именно Янукович финансировал националистическую партию "свобода",которая сыграла большую роль в перевороте 2013-14 года. Не мог он не знать и про подготовку боевых групп экстремистов,которых готовил бывший шеф СБУ Наливайченко практически легально ,на территориях бывших пионерлагерей в Карпатах . Никаких мер по пресечению этого не предпринималось.

    Во вторых,организаторы "майдана" не были арестованы,хотя они открыто не только призывали к свержению законной власти, но и предпринимали для этого все действия: захватывали и жгли административные здания,грабили оружейные склады,блокировали расположение воинских частей.

    В третьих, Янукович просто струсил в самый ответственный момент ,не дав команды на силовой разгон "майдана", а его администрация, в частности Лёвочкин,действовали у него за спиной,ему же во вред.

    В четвертых, Янукович и сам себя вел ,как барыга и грабитель,отжимал выгодный бизнес у других и расплодил семейственность,его сыновья вели себя как слоны в посудной лавке,раздражая народ.

    В международной сфере Янукович продолжил политику сидения на двух стульях,заигрывая с Западом и США и всячески пресмыкаясь перед ними, перед Россией -же гордо пыжился: мы,дескать,самостийные,хотя требовал для себя торговых и финансовых преференций.

    Как результат, из-за невнятной,двурушнической внутренней и внешней политики Янукович не только потерял власть,но и чудом сохранил жизнь, и как итог, ввергнул население "украины" в чудовищные катаклизмы: обрушение экономики ,гражданскую войну и бандеро-нацистский террор.
    bistrov.
  11. федоров Сегодня, 07:44
    Все бандеровцы выросли при нем.

    Они выросли еще при Кучме и Ющенко. Я хорошо помню первые марши по Хрещатику бандерлогов. sad Правда их пытались немного бить, но менты не давали.
    федоров
  12. rocket757 Сегодня, 07:47
    Предал народ, предал страну .... хотя о ком эт говорю???? даж на предателя не похож, такая вонючая куча д-д-д!
    rocket757
  13. Ураган70 Сегодня, 07:47
    Цитата: 210окв
    А извинится перед соотечественниками он не хочет?

    В чем? Ну был богатеем и что? Сейчас у них вообще труба! Нужно было свалить его вот все и вывалили наружу, а так народ сопел бы в две дырочки да жил не скача , не позорясь и не убивая друг друга... А если по-вашему, так извинений им нужно требовать от всех, начиная с Кравчука, это они своей прозападной политикой и мздоимством довели Окраину до ручки. На фоне Кравчука(развал СССР), Кучмы(углубление и расширение пропасти между нами) и Юща(русофобия и бандерофилия) Янукович - душка, нерешительная и любящая денежные знаки!
    Ему перед Донбассом и Беркутом извиняться за трусость нужно, но там его не простят!
    Ураган70
  14. лысова Сегодня, 07:48
    " Соотечественник " - предатель Украины, дал дёру, ещё пытается сейчас говорить.
    лысова
  15. bumerang. Сегодня, 08:25
    Напомним, что накануне на Украине были представлены показания экс-и.о.главы Минобороны Украины И.Тенюха, который заявил, что распоряжение о выводе украинских войск без оказания сопротивления из Крыма давали в 2014 году Сергей Пашинский (тогдашний глава администрации президента Украины) и Степан Полторак (на тот командующий «НГУ»).
    Это логично. если бы они не сдали Крым, то где бы они сейчас были, эти пашинский, полторак и остальные бандеровцы, а так они превращают украину в бандерию. Пора менять название страны...
    bumerang.
  16. APASUS Сегодня, 08:39
    Витя был занят зарабатыванием бабла ,отжиманием бизнеса у других и его наци не особенно интересовали ,а когда пришлось столкнуться на Майдане,просто дал деру. А сейчас слезы крокодильи льет .А ведь все как раньше,снял шапку и в бега....................
    APASUS
  17. К-50 Сегодня, 08:50
    Как бы чтобы Янукович не говорил, но в нынешнем состоянии Украины он виновен не меньше бандеровской хунты. Раньше надо было мосх включать и не седалишный. Бандерлоги объявились не сразу, а пестовались с конца краха СССР. Тогда все на это глазки закрыли, а когда открыли сами "одурели" от результата.
    Вот и жрите свою "кашу"!
    К-50
  18. 23424636 Сегодня, 10:28
    просто достал .не надо было валить с страны ,заряжая до этого мутного Ахметова ресурсами и активами и прессую эту армянку еврейского разлива Григян. за то что забрала у татарина Криворожсталь . А надо было донбасс баблом завалить и дорогами и помощью и поддержкой а то все Стирол -Фирташу комбинат Ильича -Ахметову мелкий бизнес недоумком Азаровым прессовал и друзей сна -реально пацанов на ключевые взрослые дела поставил .Донбасс обидел конткретно а теперь хнычешь что виницкие халдеи тебя прессуют.А кто Вальцмана в министрах держал -твой подельник Азаров .Поэтому извинись перед людьми Донбасса за то что кинул их на растерзание хазарскому каганату.
    23424636
  19. Vladimir Сегодня, 10:58
    А на Майдан тогда выйти и обратиться к народу слабо было?
    Vladimir
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