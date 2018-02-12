Виктория в Августовских лесах. Часть 1

Удар германцев на Осовец и Друскеники. 12. – 14. 09. 1914 г.

Русское наступление на Августов – Сувалки. 15. – 21. 09. 1914 г.

Августовские леса, как правило, ассоциируются у читателя с Зимним сражением в Мазурии (Вторая Августовская операция) в январе – начале февраля 1915 г., когда русскую 10-ю армию постигла неудача – под натиском двукратно превосходящих сил противника она была вынуждена покинуть Восточную Пруссию, а ее 20-й армейский корпус погиб в окружении. Но знаем ли мы о блестящей победе русского оружия несколькими месяцами ранее – в ходе сентябрьской или Первой Августовской операции, позволившей, после неудачи Восточно-Прусской операции, вновь отвоевать у германцев половину Восточной Пруссии?Первая Августовская операция – наступательная операция 10-й армии (при поддержке 1-й армии) русского Северо-Западного фронта против войск германской 8-й армии 12 – 30 сентября 1914 г. Основные события операции развернулись в районе г. г. Августов – Сувалки (Сувалкская губерния, северо-восточная Польша) и в Августовском лесном массиве.Для Северо-Западного фронта - это т. н. операция с ограниченными целями. Оперативная цель для русских войск - улучшить тактические позиции на данном ТВД, а также сковать силы противника в период проведения Варшавско-Ивангородской стратегической операции.Оперативная цель для германцев - энергичными маневренными действиями удержать на своем фронте максимум русских войск. Германские Гвардейский резервный, 11-й, 17-й, 20-й армейские корпуса и 8-я кавалерийская дивизия из состава 8-й армии были переброшены в Верхнюю Силезию для участия в наступлении на Варшаву. Германцы рассчитывали, что поражения русских 1-й и 2-й армий при Танненберге и Инстенбурге на какое-то время обеспечат Восточную Пруссию от нового русского вторжения.Соотношение сил на ТВД: 1-й (район среднего Немана; 11 пехотных дивизий) и 10-й (верхний Неман – Гродненский район; 8 пехотных дивизий) армиям Северо-Западного фронта противостояла германская 8-я армия (район Гумбиннен – Алленштейн; свыше 7 пехотных дивизий). Германская армия была ослаблена отправкой значительных сил в Польшу, но русская 1-я армия выполняла вспомогательную задачу, к тому же два ее корпуса (2-й и 4-й армейские) вскоре также отбыли под Варшаву.Кроме того, против русской 2-й армии (восстанавливающейся после Восточно-Прусской операции) немцами был выставлен сводный отряд из привислинских крепостных формирований (впоследствии переформированный в 17-й резервный корпус).Операция вылилась в противоборство фактически «один на один» германской 8-й и русской 10-й армий. Учитывая тот факт, что 2 корпуса последней (1-й Туркестанский и 2-й Кавказский армейские) подошли в ходе операции, германцы на первом этапе операции даже имели превосходство в силах.Соответственно, фактическое соотношение сил противников было следующим.10-я армия Северо-Западного фронта (командующий генерал от инфантерии В. Е. Флуг) - 8 пехотных дивизий (22-й армейский, 3-й Сибирский армейский, 1-й Туркестанский (сводный); 2-й Кавказский армейский корпуса); до 120 тыс. человек, около 400 орудий.В состав армии также входила 1-я кавалерийская дивизия.Обстановка на Восточно-Прусском ТВД для Северо-Западного фронта, после неудач августа, сложилась напряженная. Настроение войск было не всегда бодрым.Германская 8-я армия (командующий генерал артиллерии Р. фон Шуберт) включала в свой состав в начале операции: 5 перволинейных (пехотных и резервных) дивизий (1-й армейский и 1-й резервный корпуса, укомплектованные как раз уроженцами Восточной Пруссии, 3-я резервная дивизия), 2 ландверные дивизии (фон дер Гольца и Кенигсберга) и 3 бригады (6-я, 9-я и 70-я ландверные); 100 тыс. человек, 500 орудий. Также в состав армии входила 1-я кавалерийская дивизия. Группировка выглядела следующим образом: 1-й резервный корпус находился между Mариамполем и Кальварией, 1-й армейский корпус между Августовым и Сувалками; 3-я резервная дивизия и ландвер располагались на флангах оперативного объединения.Операция включает в себя три этапа.На 1-м этапе операции ландверные части противника нанесли удар по Сопоцкинской позиции, фланги которой прикрывали Осовец и Друскеники. Противник попытался захватить Осовецкую крепость. Офицер 4-й Финляндской стрелковой бригады полковник М. Н. Архипов писал, что немцы перешли в наступление на всем фронте 10-й армии, одновременно атаковав Осовец. Но крепость во главе с Н. А. Бржозовским выдержала 4-дневный обстрел тяжелой артиллерией: передовые укрепления крепости были сравнены с землей, она простреливалась насквозь - но не сдалась. В дальнейшем крепость выдержит еще две бомбардировки и газовый штурм, но устоит - до общего отхода всего фронта в августе 1915 г.12 - 13 сентября германский 1-й армейский корпус атаковал Друскеники.В. Е. Флуг усилил гарнизон Осовца и подтянул к крепости 1-й Туркестанский корпус. В итоге, атаки противника были отбиты, и Осовец выручен. Особое впечатление на участников боев произвел марш-маневр 1-й кавдивизии В. И. Гурко к Августовскому каналу 14 сентября - по болотистой местности и под проливным дождем.Наступление противника продолжилось. Но с каждым шагом германского наступления по русской территории сокращалось преимущество противника в области железнодорожных коммуникаций. Немногочисленные дороги Сувалкской губернии были непригодны для движения германской тяжелой артиллерии и грузовиков.Русские войска вели ожесточенные оборонительные бои.М. Н. Архипов вспоминал, как у Райгорода германская артиллерия вела мощный огонь, а затем появились вражеские стрелковые цепи. В бинокль офицер наблюдал движение германского полка, обходящего правый фланг 4-й бригады финляндцев. Но тут появился прибывший из резерва 26-й Сибирский стрелковый полк во главе с распорядительным и боевым полковником Генерального штаба Я. К. Циховичем.Артогонь противника был очень сильным - тяжелые «чемоданы» ломали сосны как спички, но стрелки метким огнем отбили настойчивые атаки противника. Русская артиллерия поддерживала своих пехотинцев, причем включилась даже тяжелая батарея 48-линейных гаубиц. После серии упорных атак германцы выдохлись, оставив перед лесом густые цепи мертвецов, шедших в атаку с примкнутыми штыками. Жители дер. Лазарже, убиравшие трупы, говорили стрелкам: «Ну и накосили ж вы германцев!». Понеся огромные потери, противник оставил русским у д.д. Косилы-Лазарже большой полевой лазарет с ранеными и персоналом, в т. ч. 3 врачами. Русские стрелки стойко выдержали напор противника и вели меткий огонь – несмотря на немалые потери от непрерывного сильного огня немецкой артиллерии.В. Е. Флуг решил фланговым ударом отбросить германцев от Друскеник - он развернул 2-й Кавказский корпус между 22-м корпусом и р. Неман.Фронтовое командование поставило 10-й армии пассивную задачу. Комментируя ее, В. Е. Флуг отмечал, что получил приказ активные действия прекратить - отвести 22-й корпус к Августову, а 3-й Сибирский - к Осовцу. Армии следовало перейти к обороне на линии Нарев-Бобр, прикрывая железную дорогу Ломжа-Белосток, не вступая в серьезные бои с неприятелем – пока не сосредоточатся все корпуса. Как отмечал командарм, в этом приказе, обрекавшем его оперативное объединение на пассивную оборону на 150-км фронте, сквозила навеянная предшествующими неудачами тревога за судьбу армии - которую отказом от активности думали уберечь от возможных проблем. Настроение командования Северо-Западного фронта развязывало немцам руки, а приказ повторял применительно к 10-й армии ошибку, сделанную ранее 1-й армией П. Г. К. Ренненкампфа в ходе Танненбергского сражения. Ведь нет ничего хуже бездействия.Мириться с этим В. Е. Флуг не собирался. Он планировал: сковать германцев фронтальным ударом 22-го и 2-го Кавказского корпусов, атаковавших противника на Сопоцкин-Копциево - с юга на север вдоль р. Неман, перехватив путь отступления германцев 1-м Туркестанским и 3-м Сибирским корпусами, наносящими удар на Августов-Лык.Командарм писал командованию фронта, что не стоит действовать «по-манчжурски». Даже если «самсоновская катастрофа» и произвела такое сильное впечатление, что хотим избежать малейшего риска – но ведь без риска не бывает и победы. В. Е. Флуг, проводя параллели, отмечал, что немцы учли такое настроение, и после неудачи со 2-й армией становятся такими же дерзкими, как и японцы в 1905 г. Теперь уже немцы, писал генерал, нам кажутся всемогущими и вездесущими - а ведь это путь к деморализации войск. Генерал сообщал, что выступает за необходимость решительных действий, и не может равнодушно видеть, как его армию постепенно опутывают проволочными заграждениями, усиленными пулеметами и орудиями – это лишит войска маневроспособности, и затем придется прорывать укрепленные позиции противника ценой десятков тысяч жизней. С каждым днем ситуация усугубляется, и скоро будет невозможно проникнуть за опушку Августовских лесов, укрепляемой немцами – считал В. Е. Флуг.И 15 сентября началось наступление 10-й армии.Армейское командование подготовилось к нему в сжатые сроки – были организованы переправы через Августовский канал, для дезинформации противника осуществлялись отвлекающие удары, для активных задач было задействовано 75% сил армии.Задача корпусам 10-й армии на 15-е сентября была сформулирована следующим образом: 2-му Кавказскому армейскому и 22-му армейскому корпусам наступать на фронте Копциево-Гибы, 3-му Сибирскому армейскому корпусу – на Августов.2-й Кавказский армейский и 22-й армейский корпуса продвигались между Неманом и Августовским лесом; бригада 22-го корпуса (от Липска) и 3-й Сибирский корпус (от Штабина) двигались на Августов; 1-й Туркестанский содействовал Осовцу, 3-му Сибирскому и 22-му корпусам.Решая поставленные задачи, 15-го сентября Кавказская гренадерская дивизия двинулась на Копциево, а бойцы 8-й Сибирской стрелковой дивизии начали бой за Бялобржеги.В. Е. Флуг, завязав бои в Августовских лесах, силами двух корпусов осуществил обходной маневр (3-й Сибирский корпус овладел г. Августов и вышел в тыл противнику). 7-я Сибирская стрелковая дивизия атаковала Августов с запада, а 8-я Сибирская стрелковая дивизия – с юга. В 14 часов 30 минут 15-го сентября город был взят. Германцы начали отходить к Сувалкам и Друскеникам.Сводка Ставки сообщала об энергичных боях за северные выходы из Августовских лесов, о взятии, после упорных боев, германских позиций у Копциева и Августова – противник был отброшен к Сувалкам – Сейнам – Мариамполю.Наступающие соединения 10-й армии продвигались к пунктам Рачки - Сувалки – Гибы - Сейны. 2-й Кавказский армейский и 22-й армейский корпуса обходили Августовские леса, а конница двигалась через лес, поддерживая связь правого фланга армии с центром – 3-м Сибирским армейским корпусом. Задача кавалеристов на этом этапе операции (и впоследствии) была особенно ответственной – они не только поддерживали связь и вели разведку, но и обороняли фланги общевойсковых соединений. Так, в бою у Курьянки были моменты, когда полки 8-й Сибирской стрелковой дивизии были обойдены с обоих флангов, но стойкость сибирских стрелков и самоотверженная помощь со стороны конницы В. И. Гурко, помогли с честью выйти из положения. В итоге, отойдя за р. Щеберку и отбив последующие атаки противника, авангард выполнил свою задачу по обеспечению левого фланга 3-го Сибирского корпуса.Противник подтянул на помощь 1-му армейскому корпусу 1-й резервный корпус и ландверные соединения с сильной артиллерией. В 7 часов 15 минут 18-го сентября начальник Августовского отряда командир 2-й Туркестанской стрелковой бригады генерал-майор И. В. Колпиков перешел в наступление на линию Жарново - оз. Нельск. 2-й Кавказский армейский корпус перешел в район Краснополь – оз. Вигры.Командующий 10-й армией приказал, двигаясь от Граева в северном направлении, нанести удар во фланг и тыл германским войскам, действующим от Маркграбова на Августов.18-19-го сентября в Августовских лесах состоялись тяжелые встречные бои, усложненные спецификой местности. Особенность их заключалась в том, что в лесном бою германцы лишились своего преимущества в тяжелой артиллерии - и финляндские, кавказские и сибирские части одолели врага. Бои развивались очень динамично, русские войска осуществляли энергичные марши, в т. ч. ночные. Сводка Ставки отмечала упорный бой под Сувалками. Подкрепления, переброшенные германцами, начали наступление на фронте Сувалки-Августов. В ходе ночной штыковой атаки у Рачки немцы понесли большие потери убитыми и пленными.Полковник Б. Н. Сергеевский вспоминал об этих боях как о «слоеном пироге», в котором русские и германские части действовали вне связи с соседями и с командованием. И русские победили. Они понесли наиболее тяжелые потери на западном участке района битвы (сибиряки), а германцы - в восточной части района (где противостояли финляндцам). Потери от винтовочного огня немцев, как отмечал Б. Н. Сергеевский, были очень велики.Огромное значение имел командирский почин. Б. Н. Сергеевский, вспоминая о боях 2-й Финляндской стрелковой бригады, отмечал, что когда выбыли из строя все офицеры (кроме А. А. Реймана), и больше половины рядовых, поручик, находясь лишь в 600 шагах от вражеских цепей на совершенно открытом месте, скомандовал «атаку» и бросился с оставшимися 90 бойцами вперед. И начиная с этого момента и до захвата позиции противника, на которой ему сдалось в плен свыше 200 германцев, поручик 5-го Финляндского стрелкового полка А. А. Рейман не потерял ни одного своего солдата: германские пехотинцы, находившиеся в цепи, то вскакивали, примыкая штыки, то вновь ложились и открывали огонь - который почему-то шел поверх голов атакующих финляндцев. Когда же финляндцы находились в 200 шагах от германцев, последние уже в основном стояли, побросав оружие и подняв руки вверх.13. а. А. А. Рейман.А 10-й Финляндский стрелковый полк, находясь в колонне, внезапно наткнулся на противника. Командир полка приказал развернуться в цепь, но командир бригады генерал-лейтенант С. Ф. Стельницкий, крикнув «Какая цепь – за мной», лично повел солдат в атаку. На поле боя осталось 500 убитых германцев и лишь 16 павших стрелков 10-го полка.13. б. С. Ф. Стельницкий.Неожиданные столкновения, взаимные обходы и охваты приводили к большим потерям. Так, финляндский стрелок, вспоминая о неслыханно упорной борьбе, когда никто не хотел сдавать своих позиций, вспоминал, как батальон 12-го полка, двигавшийся вместе с пулеметной командой по шоссе на Сувалки, обнаружил идущую без охранения от Сувалок крупную пехотную часть немцев. Замаскированные пулеметы были установлены по сторонам шоссе Августов-Сувалки, а германскую колонну подпустили на прямой выстрел. Косоприцельный огонь 8 пулеметов за минуту уничтожил германскую колонну. Впечатление от страшного зрелища лежавшей на шоссе колонны трупов в несколько сотен человек было настолько велико, что начальник пулеметной команды сошел с ума - был связан и отправлен в тыл.Русские части умело маневрировали в лесу. Так, 19-го сентября 3-я Финляндская стрелковая бригада повернула на помощь 4-й бригаде - с целью ударить германцам в тыл. Противник оставил дер. Гаврихруду и занял полотно железной дороги. После тщательной разведки, 3-я и 4-я бригады атаковали германцев, быстро проскочив через просеку. В течение ночи противник оставил лес, и 3-я бригада, связавшись с артиллерией и добившись поддержки своих гаубиц, вышла на опушку леса, опрокинула врага, захватив 3 орудия, и закрепила лес за собой.А. А. Керсновский, характеризуя сентябрьские бои в Августовских лесах, отмечал факт боевого крещения «молодых финляндских полков». Кавказских гренадеров потрясенные танненбергские победители прозвали «желтыми дьяволами». И, как написал (впоследствии погибший) восточно-прусский гренадер, «в этих проклятых лесах» показали нам русские «свои волчьи зубы».