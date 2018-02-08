11:33 08 февраля

Россия перебросила в Сирию крупные силы спецназа

Израильские ВВС вновь нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии. В этот раз целью атаки, как сообщают СМИ, стал расположенный под Дамаском военный научный центр. Из трех ракет, выпущенных самолетами ЦАХАЛа из воздушного пространства Ливана, одна была перехвачена сирийской ПВО.

Официальный Дамаск обвинил израильтян в поддержке террористов, на фоне их провала в других частях Сирии. Израиль же напротив заявил, что он руководствуется лишь интересами своего народа.

После инцидента с российским штурмовиком Су-25, военное командование РФ существенно нарастило силы специального назначения в стране. А настоящий момент они принимают активное участие в боях в провинциях Идлиб и Алеппо. Также возросло число российских военных советников. Источники, знакомые с ситуацией, связывают это с подготовкой масштабного наступления на столицу провинции Идлиб.




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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 10:02
    Вот прогнулись перед Путиным... Теперь расхлебываем... Но одно плохо... Нашим приходиться на земле воевать...
    Vard
    1. собаковод Сегодня, 10:22
      Если бы не Путин, сейчас бы точно расхлёбывали. Только не в Сирии, а в России. Возможно, и наших комментариев здесь бы не было. Да и многих из нас.
      собаковод
      1. Esoteric Сегодня, 10:35
        Цитата: собаковод
        Если бы не Путин, сейчас бы точно расхлёбывали. Только не в Сирии, а в России. Возможно, и наших комментариев здесь бы не было. Да и многих из нас.

        А, если бы не Ельцин со своей командой, то нас было бы больше... yes Намного больше... yes
        Что за манера приплетать в любое событие пророческий дар "светлейшего"? Ему пора бы знать, что если “Взялся за гуж, не говори, что не дюж“...Не надо было демонстрационно выводить войска, делали своё дело и продолжали бы, пока Асад не поблагодарит.
        Цитата: собаковод
        Чего панику тут устроил?! Всё правильно делают! Пора указать место и Израилю, и США!

        Надо не на места указывать, а своё занять, и никому не давать сдвинуть себя с него... belay
        Esoteric
        1. собаковод Сегодня, 10:59
          Иногда хочется ответить цитатой из все известного фильма: "Если вы такие умные, чё ж строем не ходите?"
          Но не буду.
          собаковод
  2. Влад Морозов Сегодня, 10:07
    Цитата: Vard
    Вот прогнулись перед Путиным... Теперь расхлебываем... Но одно плохо... Нашим приходиться на земле воевать...

    Чего панику тут устроил?! Всё правильно делают! Пора указать место и Израилю, и США!
    Влад Морозов
  3. Влад Морозов Сегодня, 10:13
    Боевой опыт - это очень круто! Тем более, что сейчас обкатают слаженность и новое вооружение! А бармалеи - это просто дикие свиньи! Удачной охоты нашим войнам!
    Влад Морозов
  4. Мур Сегодня, 10:13
    В этот раз целью атаки, как сообщают СМИ, стал расположенный под Дамаском военный научный центр

    Хуцпа как она есть...
    Мур
  5. Egorovich Сегодня, 10:43
    Хитросделанным давно пора оглобли завернуть назад, что бы они по шакальи не нападали на Сирию. Совсем оборзели.
    Egorovich
  6. Теренин Сегодня, 10:55
    Всё повторить, как в СКР (Север.Кавказс.регион) этапы:
    -армия (самолеты, танки, ССО...)
    - внутр.войска. (нацгвардия, блокпосты, зачистки)...
    -МВД (оперативно-агентурная работа среди населения,опорные пункты полиции, подготовка местной МВД)...
    - дальнейший контроль за органами власти на местах (по примеру сегодняшних событий (арестов) в Дагестане)...
    А иначе зачем было входить в Сирию?
    Теренин
  7. Салют Сегодня, 11:02
    После инцидента с российским штурмовиком Су-25, военное командование РФ существенно нарастило силы специального назначения в стране. А настоящий момент они принимают активное участие в боях в провинциях Идлиб и Алеппо. Также возросло число российских военных советников.

    неприятная мысль не дает мне покоя: а что если пилота Су-25 подставил кто-то из своих что бы у правительства был повод усилить наземные силы?
    Салют
  8. unignm Сегодня, 11:08
    Россия перебросила в Сирию крупные силы спецназа
    источник?
    unignm
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