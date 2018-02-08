Россия перебросила в Сирию крупные силы спецназа

Израильские ВВС вновь нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии. В этот раз целью атаки, как сообщают СМИ, стал расположенный под Дамаском военный научный центр. Из трех ракет, выпущенных самолетами ЦАХАЛа из воздушного пространства Ливана, одна была перехвачена сирийской ПВО.



Официальный Дамаск обвинил израильтян в поддержке террористов, на фоне их провала в других частях Сирии. Израиль же напротив заявил, что он руководствуется лишь интересами своего народа.



После инцидента с российским штурмовиком Су-25, военное командование РФ существенно нарастило силы специального назначения в стране. А настоящий момент они принимают активное участие в боях в провинциях Идлиб и Алеппо. Также возросло число российских военных советников. Источники, знакомые с ситуацией, связывают это с подготовкой масштабного наступления на столицу провинции Идлиб.











