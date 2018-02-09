Европа и Россия: на краю войны
Согласно экспертному докладу Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня вероятность войны Европы с Россией выросла. Евросоюз и Россия стоят «на краю». Состояние дел «просто ужасно», сетуют эксперты.
Россия и Европа стоят на пороге «тотальной войны», предупреждают эксперты в новом докладе. Информация о докладе, который пока ещё нигде не зачитан, оказалась в редакции популярной британской газеты «Express».
О грядущей войне между Европой и Россией с печалью поведал корреспондент Дж. Миллар (Joey Millar).
Доклад предназначен для Мюнхенской конференции по безопасности. В открытом доступе он появится только через неделю.
В документе отмечается, что несоблюдение соглашений о контроле над вооружениями, развёртывание дополнительных вооружений, напряжённость ситуации и военные учения повысили риск непреднамеренного вооружённого столкновения сторон.
Стороны — это, по-видимому, Евросоюз и Россия.
Ежегодный доклад о безопасности в этом году назван «До края и обратно»? И вопрос в заголовке поставлен неспроста.
Составители доклада выражают опасения по поводу «растущего давления» на договоры о ядерном разоружении и постоянные проблемы безопасности в восточной и центральной Европе. Всё это вызывает у экспертов большое беспокойство.
В докладе говорится, что нынешняя ситуация может «привести к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности в Европе».
Эксперты по безопасности предупреждают: «В сложившемся тяжёлом положении ошибки, просчёты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению».
Конфликт на Украине — ещё один камень преткновения, мешающий снизить градус напряжённости между Россией и Западом, говорится в докладе. И решение США поставить смертоносное оружие Украине, вероятно, оставит Запад и Россию в нынешнем тупике.
По мнению составителей доклада, страны Восточной Европы находятся в «обстановке оспариваемой безопасности». Сей странный термин означает, что указанные страны как бы попали в клещи: с одной стороны на них давят Европейский союз и НАТО, а с другой — Россия. И это происходит в то время, когда политика ЕС по линии «Восточного партнёрства» «потеряла свой дух», и шансов на то, что НАТО в ближайшее время примет в свои ряды больше членов, мало. Кроме того, иные члены ЕС скептически стали относиться к дальнейшей интеграции в ЕС, а Венгрия и Польша оказались уже «в прямой конфронтации с Брюсселем». Германия же, локомотив ЕС и интеграционная сила, ныне «в основном отсутствует» на дебатах по внутренней ситуации в Евросоюзе.
Что же делать?
Не так всё плохо, указывает издание. В экспертном докладе говорится, что экономический рост и улучшение общественных настроений предлагают чуть «больше, чем простой проблеск надежды» для ЕС. Речь идёт в первую очередь об «экономическом фронте».
Да и военное сотрудничество на восточном фланге НАТО демонстрирует прогресс. В настоящее время альянс перестраивает структуру военного командования. В НАТО приветствовали также решение двадцати пяти членов ЕС о начале сотрудничества в области формирования постоянной структуры по развитию сотрудничества в оборонной сфере. Приветствуется и решение Германии и Франции о совместной разработке нового поколения истребителей.
Основной повод для тревоги — внешняя политика России. Именно она вызывает обеспокоенность в Европе. И эксперты указывают не на какое-то неопределённое будущее, а на ближайшие годы.
Самое ближайшее время покажет, будут ли стороны искать компромиссы и появятся ли в Евросоюзе «амбициозные предложения», направленные на конкретные меры и реформы, которые стали бы попыткой склеить образовавшиеся в ЕС трещины.
Напомним, проблемы европейской безопасности будут обсуждаться на ежегодной конференции в Мюнхене с 16 по 18 февраля 2018 года. На встречу съедутся примерно шестьсот высокопоставленных правительственных и военных чиновников из Европы, Африки, США и государств Персидского залива. Будут там и представители России.
Мюнхенская конференция по безопасности является одним из важнейших форумов, где в относительно неформальной обстановке проходит обсуждение политических проблем и возможностей их решения. Первая такая конференция состоялась в Мюнхене ещё во времена холодной войны, в 1963 году. Её провели представители военных ведомств членов НАТО. Позднее, когда СССР развалился, и «рыночная» Россия перестала считаться врагом Запада, состав форум расширился. С 1998 года мероприятие оплачивается из бюджета ФРГ: на это специально выделяются средства по линии Федерального министерства обороны Германии (Bundesministerium der Verteidigung).
Интересно, что не все уверены в том, что новая встреча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится. Например, в Москве в этом сомневаются. Тем не менее, к мероприятию российские чиновники готовы.
Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, в министерских переговорах в нормандском формате на Мюнхенской конференции по безопасности примет участие Сергей Лавров.
«Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится», — цитирует Карасина ТАСС.
Ранее тот же Карасин говорил, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, ещё рано.
Утверждения не совсем понятные, особенно если учесть, что к этому мероприятию на Западе готовятся основательно. По сообщениям немецких СМИ, в Мюнхене ожидают прибытия почти 600 политиков, представителей общественных организаций и крупного бизнеса. Уже известно, что в столицу Баварии прибудут двадцать глав государств и правительств и около сорока министров обороны. Около сорока человек будут представлять и министерства обороны разных государств. Об этом рассказал сам председатель конференции Вольфганг Ишингер.
Как отмечает «Дойче Велле», США будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, советник президента по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, двенадцать сенаторов, бывший вице-президент Джо Байден и др. персоны. ЕС представят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и несколько еврокомиссаров. Из Великобритании прилетит премьер-министр Тереза Мэй. Впервые на Мюнхенскую конференцию приедет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как напомнил Ишингер, в рамках мероприятия запланирована встреча в «нормандском формате», посвящённая урегулированию конфликта на востоке Украины.
И никаких причин отменять эту представительную конференцию, особенно в свете мрачного доклада экспертов, предрекающих чуть ли не мировую войну, пока не видно.
Быть может, обсуждая в неформальной обстановке наболевшие темы, основные стороны, то есть Евросоюз и Россия, всё-таки найдут способ отойти от страшного «края»?
Россия и Европа стоят на пороге «тотальной войны», предупреждают эксперты в новом докладе. Информация о докладе, который пока ещё нигде не зачитан, оказалась в редакции популярной британской газеты «Express».
О грядущей войне между Европой и Россией с печалью поведал корреспондент Дж. Миллар (Joey Millar).
Доклад предназначен для Мюнхенской конференции по безопасности. В открытом доступе он появится только через неделю.
В документе отмечается, что несоблюдение соглашений о контроле над вооружениями, развёртывание дополнительных вооружений, напряжённость ситуации и военные учения повысили риск непреднамеренного вооружённого столкновения сторон.
Стороны — это, по-видимому, Евросоюз и Россия.
Ежегодный доклад о безопасности в этом году назван «До края и обратно»? И вопрос в заголовке поставлен неспроста.
Составители доклада выражают опасения по поводу «растущего давления» на договоры о ядерном разоружении и постоянные проблемы безопасности в восточной и центральной Европе. Всё это вызывает у экспертов большое беспокойство.
В докладе говорится, что нынешняя ситуация может «привести к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности в Европе».
Эксперты по безопасности предупреждают: «В сложившемся тяжёлом положении ошибки, просчёты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению».
Конфликт на Украине — ещё один камень преткновения, мешающий снизить градус напряжённости между Россией и Западом, говорится в докладе. И решение США поставить смертоносное оружие Украине, вероятно, оставит Запад и Россию в нынешнем тупике.
По мнению составителей доклада, страны Восточной Европы находятся в «обстановке оспариваемой безопасности». Сей странный термин означает, что указанные страны как бы попали в клещи: с одной стороны на них давят Европейский союз и НАТО, а с другой — Россия. И это происходит в то время, когда политика ЕС по линии «Восточного партнёрства» «потеряла свой дух», и шансов на то, что НАТО в ближайшее время примет в свои ряды больше членов, мало. Кроме того, иные члены ЕС скептически стали относиться к дальнейшей интеграции в ЕС, а Венгрия и Польша оказались уже «в прямой конфронтации с Брюсселем». Германия же, локомотив ЕС и интеграционная сила, ныне «в основном отсутствует» на дебатах по внутренней ситуации в Евросоюзе.
Что же делать?
Не так всё плохо, указывает издание. В экспертном докладе говорится, что экономический рост и улучшение общественных настроений предлагают чуть «больше, чем простой проблеск надежды» для ЕС. Речь идёт в первую очередь об «экономическом фронте».
Да и военное сотрудничество на восточном фланге НАТО демонстрирует прогресс. В настоящее время альянс перестраивает структуру военного командования. В НАТО приветствовали также решение двадцати пяти членов ЕС о начале сотрудничества в области формирования постоянной структуры по развитию сотрудничества в оборонной сфере. Приветствуется и решение Германии и Франции о совместной разработке нового поколения истребителей.
Основной повод для тревоги — внешняя политика России. Именно она вызывает обеспокоенность в Европе. И эксперты указывают не на какое-то неопределённое будущее, а на ближайшие годы.
Самое ближайшее время покажет, будут ли стороны искать компромиссы и появятся ли в Евросоюзе «амбициозные предложения», направленные на конкретные меры и реформы, которые стали бы попыткой склеить образовавшиеся в ЕС трещины.
Напомним, проблемы европейской безопасности будут обсуждаться на ежегодной конференции в Мюнхене с 16 по 18 февраля 2018 года. На встречу съедутся примерно шестьсот высокопоставленных правительственных и военных чиновников из Европы, Африки, США и государств Персидского залива. Будут там и представители России.
Мюнхенская конференция по безопасности является одним из важнейших форумов, где в относительно неформальной обстановке проходит обсуждение политических проблем и возможностей их решения. Первая такая конференция состоялась в Мюнхене ещё во времена холодной войны, в 1963 году. Её провели представители военных ведомств членов НАТО. Позднее, когда СССР развалился, и «рыночная» Россия перестала считаться врагом Запада, состав форум расширился. С 1998 года мероприятие оплачивается из бюджета ФРГ: на это специально выделяются средства по линии Федерального министерства обороны Германии (Bundesministerium der Verteidigung).
Интересно, что не все уверены в том, что новая встреча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится. Например, в Москве в этом сомневаются. Тем не менее, к мероприятию российские чиновники готовы.
Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, в министерских переговорах в нормандском формате на Мюнхенской конференции по безопасности примет участие Сергей Лавров.
«Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится», — цитирует Карасина ТАСС.
Ранее тот же Карасин говорил, что такая встреча прорабатывается, но говорить о том, что она состоится, ещё рано.
Утверждения не совсем понятные, особенно если учесть, что к этому мероприятию на Западе готовятся основательно. По сообщениям немецких СМИ, в Мюнхене ожидают прибытия почти 600 политиков, представителей общественных организаций и крупного бизнеса. Уже известно, что в столицу Баварии прибудут двадцать глав государств и правительств и около сорока министров обороны. Около сорока человек будут представлять и министерства обороны разных государств. Об этом рассказал сам председатель конференции Вольфганг Ишингер.
Как отмечает «Дойче Велле», США будут представлять министр обороны Джеймс Мэттис, советник президента по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, двенадцать сенаторов, бывший вице-президент Джо Байден и др. персоны. ЕС представят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и несколько еврокомиссаров. Из Великобритании прилетит премьер-министр Тереза Мэй. Впервые на Мюнхенскую конференцию приедет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как напомнил Ишингер, в рамках мероприятия запланирована встреча в «нормандском формате», посвящённая урегулированию конфликта на востоке Украины.
И никаких причин отменять эту представительную конференцию, особенно в свете мрачного доклада экспертов, предрекающих чуть ли не мировую войну, пока не видно.
Быть может, обсуждая в неформальной обстановке наболевшие темы, основные стороны, то есть Евросоюз и Россия, всё-таки найдут способ отойти от страшного «края»?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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