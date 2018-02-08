11:39 08 февраля

Кто обвалит долларовую пирамиду?

Недавний обвал биржевых индексов в США вызвал волну паники по всему миру. Вслед за Нью-Йорком посыпались Франкфурт-на-Майне, Лондон, Токио и Гонконг. Даже несмотря на заявления американских правительственных чиновников о том, что "все в порядке", сдержать негативные настроения инвесторов, которые незамедлительно начали массовый слив ценных бумаг, не удалось.

В результате, крупнейшие компании США потеряли десятки миллиардов долларов, а богатейшие люди с Уолл-Стрит и того больше - $115 млрд. Главную роль во всем этом сыграло падение промышленного индекса Dow Jones. Он является зеркальным отражением дел в американской промышленности, где все обстоит несколько иначе, нежели рассказывает президент США Дональд Трамп.

Как считает доктор экономических наук Валентин Катасонов, этого обвала ждали еще в 2017 году. Все это является продолжением финансового кризиса 2008 года, вторая волна которого будет существенно более разрушительной.




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Комментарии 3

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  1. Esoteric Сегодня, 10:24
    Кто обвалит долларовую пирамиду?

    Теоретически обвалить доллар может страна (группа стран) с конкурентной экономикой и валютой, входящей в список резервных. России в этом списке не будет 100%-но. Заниматься надо своей экономикой и финансами и не ждать, когда рухнет долларовая пирамида и освободит вам место под солнцем. Здесь возможен вариант, когда обломками придавит.
    Esoteric
    1. Dashout Сегодня, 11:36
      Цитата: Esoteric
      Теоретически обвалить доллар может страна (группа стран) с конкурентной экономикой и валютой, входящей в список резервных. России в этом списке не будет 100%-но. Заниматься надо своей экономикой и финансами и не ждать, когда рухнет долларовая пирамида и освободит вам место под солнцем. Здесь возможен вариант, когда обломками придавит.

      Лавины начинаются не только от землятресений... Здесь важно заранее выйти из долларовой зоны, сделать курс доллара фиксированым (на мой взгляд)
      Dashout
  2. Теренин Сегодня, 11:05
    Недавний обвал биржевых индексов в США вызвал волну паники по всему миру. .Мы и без паники всё знаем, у нас своя формула рынка. Если где-то дорожает/дешевеет - у нас только дорожает. yes
    Теренин
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