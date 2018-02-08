Кто обвалит долларовую пирамиду?
Недавний обвал биржевых индексов в США вызвал волну паники по всему миру. Вслед за Нью-Йорком посыпались Франкфурт-на-Майне, Лондон, Токио и Гонконг. Даже несмотря на заявления американских правительственных чиновников о том, что "все в порядке", сдержать негативные настроения инвесторов, которые незамедлительно начали массовый слив ценных бумаг, не удалось.
В результате, крупнейшие компании США потеряли десятки миллиардов долларов, а богатейшие люди с Уолл-Стрит и того больше - $115 млрд. Главную роль во всем этом сыграло падение промышленного индекса Dow Jones. Он является зеркальным отражением дел в американской промышленности, где все обстоит несколько иначе, нежели рассказывает президент США Дональд Трамп.
Как считает доктор экономических наук Валентин Катасонов, этого обвала ждали еще в 2017 году. Все это является продолжением финансового кризиса 2008 года, вторая волна которого будет существенно более разрушительной.
В результате, крупнейшие компании США потеряли десятки миллиардов долларов, а богатейшие люди с Уолл-Стрит и того больше - $115 млрд. Главную роль во всем этом сыграло падение промышленного индекса Dow Jones. Он является зеркальным отражением дел в американской промышленности, где все обстоит несколько иначе, нежели рассказывает президент США Дональд Трамп.
Как считает доктор экономических наук Валентин Катасонов, этого обвала ждали еще в 2017 году. Все это является продолжением финансового кризиса 2008 года, вторая волна которого будет существенно более разрушительной.
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