11:31 08 февраля
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Армия РФ в 2018 году получит десять самолетов Су-35 и шесть Су-27СМ3

Минобороны РФ в 2018 году получит на вооружение ещё 10 новейших истребителей Су-35, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина" (КнААЗ), а также шесть модернизированных Су-27СМ3

У нас по плану десять самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ3
- шесть самолетов - заявил замминистра.

Армия РФ в 2018 году получит десять самолетов Су-35 и шесть Су-27СМ3



По его словам, КнААЗ без задержек выполняет гособоронзаказ.

У нас никаких проблем с Комсомольским авиационным заводом нет, за пять лет не было и, надеюсь, не будет. Они всегда в срок выполняют все свои обязательства перед Министерством обороны
- сказал Борисов.

Замминистра обороны добавил, что истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии.

На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее
- сказал Борисов

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над ПАК ФА, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.


Использованы фотографии: https://www.eastrussia.ru/
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Комментарии 21

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  1. Андрей К Сегодня, 10:32
    ...У нас по плану десять самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ3...

    Мало, МАЛО, для страны с такой территорией!!!
    ...я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе...

    Я тоже так считаю. Машины прекрасно показали себя на практике.
    Так увеличить надо объём выпуска!
    КнААЗ не справляется, имеются другие авиазаводы, загрузка от имеющихся мощностей десятая часть. Лиценцию никому передавать не надо, перераспределить объёмы...
    Андрей К
    1. Muvka Сегодня, 10:36
      У нас не только Су-35 производятся, если что. Еще Су-30 есть. И модернизация Мигов. А скоро присоединятся Су-57 и Миг-35. Во вторых есть гос заказ на 48 + 48 машин до 2020 года. Сейчас в строю уже 68 машин. Т.е. осталось выпустить за 3 года еще 28 машин. Как раз по 10 в год.
      Muvka
      1. Андрей К Сегодня, 10:40
        Цитата: Muvka
        У нас не только Су-35 производятся, если что. Еще Су-30 есть. И модернизация Мигов. А скоро присоединятся Су-57 и Миг-35.

        Коллега, у нас много чего есть из авиационной номенклатуры. Речь не об этом.
        Техника прекрасная - темпы выпуска слабые.
        Андрей К
        1. Muvka Сегодня, 10:43
          Сколько заказали, столько и выпускают. В соседней новости есть инфа о 14 Су-30. 14 + 10 = 24. Неужто мало?
          Muvka
          1. Андрей К Сегодня, 11:10
            Владимир hi
            ...В соседней новости есть инфа о 14 Су-30. 14 + 10 = 24. Неужто мало?...

            Конечно же мало.
            Лично я рад любому новому поступившему в войска самолёту.
            Но грустно оттого, что техника поступает буквально штучно recourse
            Андрей К
        2. Romario_Argo Сегодня, 10:45
          Техника прекрасная - темпы выпуска слабые.

          нормальные темпы, чтобы "потом простоя" не было
          плавный выпуск техники на десятилетия загруженности завода заказами
          а то как выпустим и переоснастим всё за 5 лет, а потом заводы кастрюли снова выпускать только и будут
          Romario_Argo
        3. влад66 Сегодня, 10:49
          Цитата: Андрей К
          Техника прекрасная - темпы выпуска слабые

          Андрей приветствую Дружище. drinks hi Коллега вообще то прав
          Цитата: Muvka
          У нас не только Су-35 производятся, если что. Еще Су-30 есть. И модернизация Мигов. А скоро присоединятся Су-57 и Миг-35. Во вторых есть гос заказ на 48 + 48 машин до 2020 года. Сейчас в строю уже 68 машин

          МиГ все таки тут лишний,он не в Комсомольске производится,но номенклатура большая.Плюс еще финансы,сам знаешь с ними туговато. drinks
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 11:02
            влад66
            Моё почтение Влад drinks hi
            ...Коллега вообще то прав...
            ...МиГ все таки тут лишний,он не в Комсомольске производится,но номенклатура большая.Плюс еще финансы,сам знаешь с ними туговато...

            Как раз о финансах, я ниже постом размечтался laughing
            Андрей К
      2. Гигант мысли Сегодня, 11:03
        Маловато будет, как говорил один герой мультика, думается , что всё же здесь просчёт нашего руководства в уменьшении количества новых самолётов, поставляемых в войска. Если это экономия средств, то эта экономия может потом выйти боком для страны, наши то недруги всерьёз готовятся к войне с Россией.
        Гигант мысли
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:41
      Цитата: Андрей К
      КнААЗ не справляется, имеются другие авиазаводы, загрузка от имеющихся мощностей десятая часть. Лиценцию никому передавать не надо, перераспределить объёмы...

      "где деньги Зин...?"опять пенсионеры должны покупать именные самолёты? а хрена ли "депутатские" эскдрильи и олигархические "полки" не создать? а?имени сечина?где АПЛ-"усманов"?где авианосец "Михаил Фридман"?где эсминцы"Леонид Михельсон" или "Виктор Вексельбер"...я вас внимательно спрашиваю? продолжить? в Израиле ржут наверное надо мной... recourse
      андрей юрьевич
      1. Андрей К Сегодня, 10:46
        андрей юрьевич hi
        ..."где деньги Зин...?"опять пенсионеры должны покупать именные самолёты? а хрена ли "депутатские" эскдрильи и олигархические "полки" не создать? а?имени сечина?...

        Андрей Юрьевич, у меня грешным делом такая же мысль проскакивала.
        Глянем на последние коррупционные дела - своровал "лярд", получил срок ничтожный, а то и вовсе по амнистии какой-нибудь и всё. Ну если есть в санкциях конфискация неправедно нажитого - конфискуйте, народ поддержит.
        Взять за хобот зажравшегося "эффективного менеджера" и всё, что он наворовал в оборонку пустить...
        Андрей К
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
          Цитата: Андрей К
          Взять за хобот зажравшегося "эффективного менеджера" и всё, что он наворовал в оборонку пустить...

          маловато у нас тогда причалов для АПЛ окажется...на "бочках" стоять будут. lol
          андрей юрьевич
          1. Андрей К Сегодня, 11:14
            андрей юрьевич
            ...маловато у нас тогда причалов для АПЛ окажется...на "бочках" стоять будут. lol...

            Вот видишь, как мы финансирование под оборонку нашли laughing
            Теперь давай думать, где взять деньги под инфраструктуру - причалы, аэродромы, ангары, казармы laughing
            Сейчас с ребятами на форуме посовещаемся - рупь на сто, ведь и на это деньги сыщутся laughing
            Андрей К
    3. helmi8 Сегодня, 10:44
      Цитата: Андрей К
      КнААЗ не справляется, имеются другие авиазаводы, загрузка от имеющихся мощностей десятая часть. Лиценцию никому передавать не надо, перераспределить объёмы...

      Представляете себе, что такое линия сборки на авиазаводе? И сколько времени уйдет на ее установку? Дешевле и практичней расширить имеющиеся мощности на Комсомольском заводе, чем создавать (или переделывать) линии на других заводах...
      helmi8
      1. Андрей К Сегодня, 10:55
        Цитата: helmi8
        ...Представляете себе, что такое линия сборки на авиазаводе?...

        Мало того представляю, я это вижу воочую последние пять десятков лет yes
        У меня "АВИАКОР" под боком. Ту-95 - это продукция нашего завода. Стоит родимый negative
        В прошлом году по программе модернизации авионику на двух Ту - 95 меняли.
        С 2005 года что-то 7 единиц Ан-140 выпустили и всё... request
        P.S. В СССР, кроме всех Ту-95, производил противолодочные самолеты Ту-142, более тысячи самолётов Ту-154 (абсолютное большинство этих авиалайнеров).
        Андрей К
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:15
          Андрей К
          плюс ставить нельзя,не патриотично...разве что за правду.+
          андрей юрьевич
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:08
        Цитата: helmi8
        Представляете себе, что такое линия сборки на авиазаводе?

        ну,сравнивают видимо с "фольксвагеном"...
        андрей юрьевич
        1. Андрей К Сегодня, 11:23
          андрей юрьевич
          ....ну,сравнивают видимо с "фольксвагеном"...

          Наверное.
          На заводе сейчас оборудование стоит, персонал есть, готовы работать - что-то с заказами никак.
          На прошлой неделе Шаманов приезжал, вместе с нашим местным и.о. губернатора заводчанам что-то обещали.
          Грустно от всего этого. Завод просто огромнейший: станочный парк, корпуса, заводской аэродром...
          Андрей К
  2. Салют Сегодня, 11:04
    эти бы самолеты да в начале нулевых...
    Салют
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:09
      Цитата: Салют
      эти бы самолеты да в начале нулевых...

      и что? наши бы мозги,да в начале 90х....
      андрей юрьевич
      1. Салют Сегодня, 11:14
        а то что эти самолеты сегодняшний день, уже морально устаревают.
        Салют
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