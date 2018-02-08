Армия РФ в 2018 году получит десять самолетов Су-35 и шесть Су-27СМ3

У нас по плану десять самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ3

У нас никаких проблем с Комсомольским авиационным заводом нет, за пять лет не было и, надеюсь, не будет. Они всегда в срок выполняют все свои обязательства перед Министерством обороны

На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее

Минобороны РФ в 2018 году получит на вооружение ещё 10 новейших истребителей Су-35, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина" (КнААЗ), а также шесть модернизированных Су-27СМ3- шесть самолетов - заявил замминистра.По его словам, КнААЗ без задержек выполняет гособоронзаказ.- сказал Борисов.Замминистра обороны добавил, что истребитель Су-35 отлично проявил себя в Сирии.- сказал БорисовКнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над ПАК ФА, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.