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Пилотажную группу из Южной Кореи отстранили от участия в шоу в Сингапуре
Южнокорейская группа «Черные орлы» исключена из списка участников международного авиашоу в Сингапуре после инцидента с одним из ее самолетов, передает РИА Новости сообщение газеты Straits Times.
Сообщается, что во вторник «самолет "Черных орлов" сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чанги во время взлета для показа программы, врезался в ограждение и загорелся». При этом пилот отделался легкими травмами.
По данным газеты, из-за аварии аэропорт на время приостановил работу, «в результате чего в общей сложности 170 рейсов вылетели с опозданием».
Южнокорейское командование объявило о создании экстренного штаба во главе с первым замначальника штаба ВВС для расследования причин инцидента и определения ущерба.
Сообщается, что во вторник «самолет "Черных орлов" сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чанги во время взлета для показа программы, врезался в ограждение и загорелся». При этом пилот отделался легкими травмами.
По данным газеты, из-за аварии аэропорт на время приостановил работу, «в результате чего в общей сложности 170 рейсов вылетели с опозданием».
Южнокорейское командование объявило о создании экстренного штаба во главе с первым замначальника штаба ВВС для расследования причин инцидента и определения ущерба.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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