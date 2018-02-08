11:31 08 февраля
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Пилотажную группу из Южной Кореи отстранили от участия в шоу в Сингапуре

Южнокорейская группа «Черные орлы» исключена из списка участников международного авиашоу в Сингапуре после инцидента с одним из ее самолетов, передает РИА Новости сообщение газеты Straits Times.



Сообщается, что во вторник «самолет "Черных орлов" сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чанги во время взлета для показа программы, врезался в ограждение и загорелся». При этом пилот отделался легкими травмами.


По данным газеты, из-за аварии аэропорт на время приостановил работу, «в результате чего в общей сложности 170 рейсов вылетели с опозданием».



Южнокорейское командование объявило о создании экстренного штаба во главе с первым замначальника штаба ВВС для расследования причин инцидента и определения ущерба.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 10:50
    Пилотажную группу из Южной Кореи отстранили от участия в шоу в Сингапуре
    ВАДА или МОК ? wassat
    Чёрный
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:57
      К сожалению, от таких происшествий никто не застрахован, это хорошо, что обошлось без жертв. Всё таки наши пилотажные группы самые лучшие.
      Гигант мысли
    2. сибиралт Сегодня, 11:07
      Всё правильно. Такие участники весь аэропорт в клочья разнесут. Так что, от греха подальше.belay
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:50
    Пилотажную группу из Южной Кореи отстранили от участия в шоу в Сингапуре
    ВАДА мельдоний в баках самолётов наверное обнаружило feel
    Наблюдатель2014
  3. g1washntwn Сегодня, 10:55
    Что-то с одной из задних стоек его и выкинуло. Скорее всего колесо на разрыв дымный шлейф намекает.
    g1washntwn
  4. Azim77 Сегодня, 10:59
    Шутники, подобрали музыку к видео называется.. Интересно, в СМИ США "черные орлы" в "афроамериканские орлы" не переименуют? Явно ошиблись союзники из Южной Кореи в названии группы..
    Azim77
  5. FalconD Сегодня, 11:03
    В крови пилотов нашли мельдоний))
    FalconD
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