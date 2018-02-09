Польское восстание: шляхту «кинул» Запад и ненавидели крестьяне

Отряд подполковника Медникова, состоявший из 200 солдат и 50 казаков, выдвинулся из Сандомира. Перед ним стояла важная задача – разгромить находившихся в одном из пригородов Сандомира польских повстанцев. В районе деревни Слупча на границе Люблинского и Свентокшидского воеводств находилось около 100 повстанцев, которыми командовал 19-летний Леон Франковский, учащийся реального училища, назначенный штабом повстанцев комиссаром Люблинского воеводства. 27 января (8 февраля) 1863 года, ровно 155 лет назад, отряд Медникова настиг сначала авангард повстанцев. В районе Опатувской Брамы русские солдаты и казаки наголову разгромили передовой отряд повстанцев, причем 38 восставших были убиты и еще 30 человек взяты в плен. Франковский с остатками отряда стал отходить к деревне Дзикуны, где произошел следующий бой. В нем погибли еще 28 повстанцев, включая заместителя комиссара Люблинского воеводства Антония Ждоновича. Оставшихся в живых 4 человек, среди которых был и сам Леон Франковский, русские солдаты взяли в плен.Сражение под Слупчей стало первым серьезным поражением польских повстанцев с момента начала Польского Восстания 1863 года. Толчком к очередной активизации польского национального движения стала начавшаяся в 1859 году война Франции с Австрией. Наполеон III освобождал Италию, а польские революционеры рассчитывали, что он поможет и католической Польше восстановить свою независимость. Главным генератором и проводником националистических настроений в Царстве Польском, входившем в состав Российской империи, было польское дворянство. Шляхтичи были ущемлены отсутствием привилегий и возможности участвовать в реальном государственном управлении, рассматривали подчинение России как унижение и мечтали о возрождении Речи Посполитой. В 1830-1831 гг. в Царстве Польском уже вспыхивало мощное восстание, подавленное русскими войсками. Спустя тридцать три года «красные», как называли однозначных сторонников независимости Польши, стали готовить новое выступление.В октябре 1861 г. был основан Центральный национальный комитет, сыгравший впоследствии роль штаба повстанцев. Кроме того, действовал Комитет русских офицеров в Польше, основанный в 1861 году и поддерживавший тесные связи как с польскими националистами, так и с русскими революционными демократами. После ареста основателя кружка Василия Каплинского, служившего в русской армии в звании поручика, Комитет возглавил другой офицер — поручик Шлиссельбургского пехотного полка Андрей Потебня. Членом Комитета был и Ярослав Домбровский, тоже служивший в русской армии младшим офицером и даже принимавший прежде участие в Крымской войне.К концу 1862 года подпольные группы, собиравшиеся принимать участие в готовящемся восстании, насчитывали не менее 20 тысяч человек. Социальной базой повстанцев были мелкие польские шляхтичи, младшие офицеры – поляки и литвины, служившие в русской армии, студенты и учащиеся польских учебных заведений, представители разночинной интеллигенции. Особую роль сыграли ксендзы католической церкви. Ватикан безоговорочно поддерживал все планы по началу восстания, рассчитывая на освобождение католической Польши из-под власти православной России.В 1860-1862 гг. ситуация становилась все более обостренной. Например, был устроен погром на православном кладбище, русские обитатели Варшавы стали получать письма с угрозами, 15 (27) февраля 1861 года солдаты расстреляли демонстрацию, в результате чего погибли пять ее участников. В свою очередь, польские радикалы неоднократно предпринимали покушения на жизнь российских генерал-губернаторов. Не избежал покушения и великий князь Константин Николаевич, отделавшийся легкими ранениями. Формальным поводом к восстанию стало решение Александра II о начале рекрутского набора в Польше. Так император хотел изолировать большую часть протестной молодежи.В ночь с 10 на 11 января 1863 года во многих городах Польши начали звенеть колокола. Это был условный сигнал, говоривший революционерам о начале выступления. Именно уклонившаяся от рекрутского набора в русскую армию молодежь стала костяком первых повстанческих отрядов. Радикалы сформировали «Временное национальное правительство» (Жонд народовы), которое возглавил 22-летний бывший студент философского факультета Стефан Бобровский. В первый день восстания на всей территории Царства Польского произошло 25 нападений на русские гарнизоны. Однако, поскольку повстанцы были плохо организованы и слабо вооружены, эти нападения русские солдаты отбивали достаточно легко.В начале февраля 1863 года в Польшу из Франции прибыл 49-летний Людвик Мерославский – крестник наполеоновского генерала Даву, участник восстания 1830-1831 гг. и профессиональный польский революционер. Его провозгласили диктатором восстания. Но «диктатура» Мерославского просуществовала очень недолго. 7 (19) февраля 1863 года на опушке Крживосондзского леса отряд, которым командовал сам «диктатор», вступил в бой с отрядом полковника Юрия Шильдер – Шундлера, в который входили 3,5 роты Олонецкого пехотного полка, 60 казаков и 50 пограничных стражников. Даже такие скромные силы нанесли повстанцам сокрушительное поражение, после чего 9 (21) февраля 1863 года Людвик Мерославский бросил руководство восстанием и бежал обратно во Францию.После бегства Мерославского повстанцев возглавил произведенный в генералы полковник Мариан Лангевич (1827-1887), прежде командовавший Сандомирским воеводством. Как и Мерославский, Лангевич, в прошлом офицер прусской армии, был профессиональным польским революционером и проживал во Франции и Италии, где занимался военной подготовкой польской молодежи. Тем не менее, формально диктатором еще некоторое время считался Мерославский и лишь 26 февраля (10 марта) новым диктатором восстания был провозглашен Лангевич. Но и ему удача не улыбалась. Уже 19 марта 1863 года, будучи наголову разгромленным в двух сражениях с русскими войсками, Лангевич бежал на территорию соседней Австрийской Галиции.Помимо централизованных сил повстанцев, в Польше действовали и многочисленные партизанские отряды, возглавляемые местными «полевыми командирами». Это были отряды Леона Франковского, Аполинария Куровского, Зыгмунта Подалевского, Кароля Фруче, Игнатия Мыстковского и многих других. Большинство отрядов действовали в течение месяца – двух, от силы трех месяцев. Затем они терпели сокрушительные поражения от русских войск. Одним из немногих исключений был отряд генерал-полковника Михаила Гейденрейха, сумевший продержаться с июля до декабя 1863 года. В этом не было ничего удивительного, если учитывать, что сам Михаил Ян Гейденрейх в прошлом был кадровым офицером русской армии и окончил Академию Генерального штаба.Помимо Польши, восстание охватило и целый ряд губерний, некогда бывших частью Великого княжества Литовского. Гродненские, виленские, витебские, минские, могилевские земли – везде появились свои повстанческие формирования, создававшиеся польскими и литовскими шляхтичами. Стоит отметить, что восстание с самого начала поддерживалось польской эмиграцией и революционными кругами Европы. Сочувствовали польским повстанцам и многие русские революционеры. Целый ряд русских и европейских радикалов отправился в польские земли в качестве добровольцев. Было сформировано несколько добровольческих соединений, укомплектованных французскими, итальянскими, венгерскими революционерами. Например, был создан "батальон зуавов смерти", которым командовал француз Франсуа де Рошенбрюн. Отличительной особенностью этого формирования была "клятва смерти" — покончить с собой в случае поражения. Такие польские "смертники".В европейской печати польское восстание романтизировалось, подавалось исключительно как национально-освободительное движение гордого европейского народа против российского самодержавия и национального гнета. Подобное отношение унаследовала от революционного движения того времени и официальная советская историческая наука. Между тем, повстанцы не были «мягкими и пушистыми» романтиками-идеалистами, сражавшимися исключительно за свободу. Повстанцы, среди которых преобладала польская шляхта, отстаивали свои классовые интересы, а именно выступали за возвращение той формы социального и политического устройства, при которой шляхта себя чувствовала наиболее вольготно. Свою роль в мотивации повстанцев играли религиозные различия. Известно о расправах над православными священнослужителями, осквернениях православных церквей и кладбищ.Александром II в марте 1863 года был принят ряд радикальных мер в рамках проводившейся аграрной реформы. Так, в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, а затем и Витебской, Киевской, Могилевской, Подольской и Волынской губерниях были прекращены обязательства крестьян по отношению к помещикам. Поскольку основную часть помещиков составляли польские шляхтичи, такая мера не могла прийтись им по нраву. Но дальновидная российская политика лишила польских панов поддержки основной массы крестьянства. Большинство крестьян и в Царстве Польском, и в западных губерниях оставалось равнодушным к повстанцам. Известно немало случаев и выступления крестьян против повстанцев, которые досаждали сельскому населению своими поборами, а то и откровенными грабежами.Польские паны отличались особой жестокостью по отношению к крестьянскому населению, особенно к украинским и белорусским крестьянам, исповедовавшим православие. Поэтому не было ничего удивительного в том, что крестьянское население ненавидело своих эксплуататоров и при любом удобном случае предпринимало против них какие-либо действия. Например, неоднократно крестьяне собирали отряды и захватывали своих панов, сочувствовавших повстанцам, чтобы сдать их властям. Более того, командование русской армии даже пыталось несколько охладить пыл крестьянства, которое во время подавления восстания пыталось отыграться за столетия бесчинств шляхты. В свою очередь, повстанцы развернули настоящий террор против мирного крестьянского населения, пытаясь запугать крестьян и вынудить их поддерживать восставших или, хотя бы, не сотрудничать с царскими войсками. Отсутствие поддержки со стороны крестьянства стало одной из главных причин быстрого поражения Польского восстания 1863-1864 гг.В период с 1863 по 1865 годы в боевых действиях на территории Царства Польского и западных губерний русская армия потеряла 1221 солдата и офицера погибшими и умершими от ран, 2810 – умершими от болезней и бытовых травм, 3416 – ранеными, 438 – пропавшими без вести и дезертировавшими, еще 254 человека попали в плен к повстанцам. Имели место случаи перехода отдельных солдат и младших офицеров на сторону повстанцев, причем обычно переходили к повстанцам офицеры польского и литовского происхождения. В процессе подавления восстания власти достаточно жестко карали лидеров и наиболее активных повстанцев. 22 марта 1864 года в Вильно повесили Константина Калиновского. Общее количество смертных приговоров, приведенных в исполнение, составило за период 1863-1865 гг. около 400. Не менее 12 тысяч человек были высланы в Сибирь и другие районы Российской империи. Еще около 7 тысяч участников восстания и сочувствующих покинули пределы Царства Польского и западных губерний и эмигрировали в страны Центральной и Западной Европы. Однако, действия царского правительства в отношении повстанцев вряд ли можно назвать чрезмерно жесткими. Уже 31 декабря 1866 года Александр II заменил бессрочную каторгу для приговоренных к ней повстанцев десятилетней. Всего наказание за участие в восстании понесло лишь около 15% повстанцев, а большинство участников боевых действий со стороны восставших остались на свободе.После подавления восстания царское правительство озаботилось вопросами профилактики национализма среди польской шляхты. В 1864 г. был запрещен латинский алфавит, Михаил Муравьев распорядился прекратить издание любых книг на литовском языке. В 1866 году генерал-губернатор Виленской губернии Константин Кауфман запретил употребление польского языка в общественных местах и в официальных документах, а также ввел запрет на использование любой польской национальной символики. По позициям польской шляхты был нанесен серьезнейший удар. Зато в результате восстания выиграло крестьянство. Власть, стремясь создать противовес польской шляхте, снизила сумму выкупных платежей для крестьян на 20% (в литовских и белорусских землях – на 30%). Кроме того, началось централизованное открытие начальных школ для детей белорусских и литовских крестьян, которое имело вполне объяснимый смысл – воспитывать подрастающие поколения крестьян в лояльности к российской власти, в православной культурной традиции.Хотя европейское общественное мнение идеализировало повстанцев, рассматривая их исключительно как героев-идеалистов, в действительности Польскому восстанию серьезно не помогла ни одна европейская держава. Именно надежда на помощь со стороны Франции и Великобритании «грела душу» польским шляхтичам, рассчитывавшим на начало войны западных держав с Россией. Даже британские газеты признавали, что если бы лидеры повстанцев не рассчитывали на западную военную помощь, восстание прекратилось бы само собой, а то и вообще бы не начиналось.