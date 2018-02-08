11:40 08 февраля
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Грузия собралась продавать модернизированные штурмовики "Су-25" "Скорпион"

Собранные на «Тбилавиастроителе» модернизированные штурмовики Су-25 под названием «Дже-31 Бора» Грузия намерена предлагать покупателям в Африке и Азии по 20-25 млн долларов за штуку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал тбилисской газете «Резонанси» директор предприятия Нодар Беридзе, на модернизированном штурмовике не будет российских деталей, самолет будет оснащен новейшей авионикой.

Грузия собралась продавать модернизированные штурмовики "Су-25" "Скорпион"



Как отметил руководитель «Тбилавиастроителя», сейчас подбираются двигатели, которые будут американского или европейского производства.

Такие самолеты весьма востребованы, продадим их на рынках Азии и Африки по цене 20–25 млн долларов
– отметил он.

Данное предприятие работает в Тбилиси со времен СССР. В начале 2000-х израильская компания ELBIT Systems В на базе Тбилисского авиазавода провела модернизацию штурмовика Су-25. Данную модель назвали «Скорпион». Штурмовик может вести боевые действия днем и ночью.

Использованы фотографии: https://www.livejournal.com/
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Комментарии 22

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:10
    Прекрасные мишени
    Дормидонт
    1. Bronevick Сегодня, 11:15
      Для кого? Для ПЗРК?
      Bronevick
      1. майор Юрик Сегодня, 11:19
        Грузия собралась продавать модернизированные штурмовики "Су-25" "Скорпион"


        Отличительной модернизационной особенностью их самолетки будет кепка! yes
        майор Юрик
        1. роман66 Сегодня, 11:23
          интересно, что в гидросистему зальют? lol
          роман66
          1. Separ Сегодня, 11:26
            Вино "Минассали"
            Separ
        2. Гигант мысли Сегодня, 11:30
          В Азию и в Африку будут продавать, и это неплохо, желательно только не Украине, а то пвошникам ЛДНР придётся дополнительные ракеты на них тратить.
          Гигант мысли
    2. сибиралт Сегодня, 11:22
      Если они сойдут для Африки, то Украину даже и не упоминают. lol
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 11:27
        они их хотят за деньги продавать, а не за дружбу , а у пана атамана.... request
        роман66
  2. g1washntwn Сегодня, 11:14
    Они как-никак деньжат поднакопили на колесо от F-35?
    g1washntwn
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:15
    Грузия намерена предлагать покупателям в Африке и Азии по 20-25 млн долларов за штуку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
    А что Грузия ещё существует? belay Уже и забыли где такое есть.Честно говорю.Без приколов.До 2008 года флажги белые к красными крестиками мелькали на каждом "углу." А потом всё.Кина больше нет laughing
    Наблюдатель2014
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:15
    Как отметил руководитель «Тбилавиастроителя», сейчас подбираются двигатели, которые будут американского или европейского производства.
    И всё остальное тоже ? И за 20млн гринов ? Я не Станиславский , но ...НЕ ВЕРЮ !
    КВУ-НСвД
  5. Салют Сегодня, 11:17
    с комплексом РЭБ вполне хороший самолет, без него сами знаете что бывает
    Салют
  6. ded100 Сегодня, 11:17
    А самим что не надо? или по старинке! wassat
    ded100
    1. роман66 Сегодня, 11:24
      а на хрена? все равно сдаваться...
      роман66
  7. Стройбат запаса Сегодня, 11:18
    А какое отношение они имеют к КБ Сухого и самолетам марки "Су"? Не охамели часом?
    Стройбат запаса
    1. AlexVas44 Сегодня, 11:21
      Цитата: Стройбат запаса
      А какое отношение они имеют к КБ Сухого и самолетам марки "Су"? Не охамели часом?

      Выпускали когда-то.
      AlexVas44
      1. Стройбат запаса Сегодня, 11:33
        И что? На территории РФ выпускаются всякие "Опели", к примеру. И что будет, если завод, где их выпускают, сам налепит какой-то вариант машины из ХЗ чего и будет продавать под своей торговой маркой? Вам не кажется, что "Опель" подаст в суд за нарушение авторских прав?
        Стройбат запаса
  8. vladimirvn Сегодня, 11:19
    Как они это завод, оставшийся еще с Советских времен, умудрились не развалить? Просто чудо, какое то! laughing
    vladimirvn
    1. роман66 Сегодня, 11:25
      написано же - евреи подсуетились, поди, и долю уже имеют
      роман66
      1. vladimirvn Сегодня, 11:28
        А то ж они все поголовно, художники, музыканты и потомственные князья. Тосты они произносить цветастые, о дружбе и братстве умеют хорошо. Ну а какие они воины, мы видели.
        vladimirvn
        1. роман66 Сегодня, 11:30
          ну какие-никакие - а вна украине засветились даже
          роман66
  9. Separ Сегодня, 11:21
    Если по качеству эти самолёты будут такие же как и грузинские вина - то врагам Африки можно не беспокоиться wassat
    Separ
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