Грузия собралась продавать модернизированные штурмовики "Су-25" "Скорпион"

Такие самолеты весьма востребованы, продадим их на рынках Азии и Африки по цене 20–25 млн долларов

Собранные на «Тбилавиастроителе» модернизированные штурмовики Су-25 под названием «Дже-31 Бора» Грузия намерена предлагать покупателям в Африке и Азии по 20-25 млн долларов за штуку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.Как рассказал тбилисской газете «Резонанси» директор предприятия Нодар Беридзе, на модернизированном штурмовике не будет российских деталей, самолет будет оснащен новейшей авионикой.Как отметил руководитель «Тбилавиастроителя», сейчас подбираются двигатели, которые будут американского или европейского производства.– отметил он.Данное предприятие работает в Тбилиси со времен СССР. В начале 2000-х израильская компания ELBIT Systems В на базе Тбилисского авиазавода провела модернизацию штурмовика Су-25. Данную модель назвали «Скорпион». Штурмовик может вести боевые действия днем и ночью.