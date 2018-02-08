Немецкая делегация не обнаружила нарушений прав человека в Крыму

Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха,

У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно,

Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия,

Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила,