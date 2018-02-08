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Немецкая делегация не обнаружила нарушений прав человека в Крыму
Делегация немецких парламентариев не увидела фактов нарушения прав человека в Крыму, передает РИА Новости заявление депутата парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмута Сайффена.
Депутата также возмутили угрозы Киева из-за визита в Крым делегации в Крым. По его словам, такие угрозы характеризуют представителей украинской власти как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия.
Он отметил, что до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете.
Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии», которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала третьей политической силой страны.
Напомним, ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник пообещал немецким депутатам «плачевные правовые последствия», а затем украинская прокуратура возбудило уголовное дело по факту «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию».
Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха,сказал Сайффен агентству.
У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно,подчеркнул он.
Депутата также возмутили угрозы Киева из-за визита в Крым делегации в Крым. По его словам, такие угрозы характеризуют представителей украинской власти как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия.
Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия,сказал Сайффен.
Он отметил, что до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете.
Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила,подчеркнул депутат.
Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии», которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала третьей политической силой страны.
Напомним, ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник пообещал немецким депутатам «плачевные правовые последствия», а затем украинская прокуратура возбудило уголовное дело по факту «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию».
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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