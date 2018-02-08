11:32 08 февраля
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Немецкая делегация не обнаружила нарушений прав человека в Крыму

Делегация немецких парламентариев не увидела фактов нарушения прав человека в Крыму, передает РИА Новости заявление депутата парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмута Сайффена.

Немецкая делегация не обнаружила нарушений прав человека в Крыму


Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха,
сказал Сайффен агентству.


У меня ни разу не возникло чувства, что мне что-то здесь угрожает. Хотя, допустим, у нас в Германии, в больших городах стало очень небезопасно,
подчеркнул он.

Депутата также возмутили угрозы Киева из-за визита в Крым делегации в Крым. По его словам, такие угрозы характеризуют представителей украинской власти как политиков, которые охотно прибегают к языку насилия.

Я не расстраиваюсь по этому поводу. Считаю невежливым и некрасивым, что нам угрожает иностранное государство из-за нашей поездки. Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия,
сказал Сайффен.

Он отметил, что до визита в Крым не видел украинское правительство в таком негативном свете.

Но эта реакция на нашу поездку меня возмутила,
подчеркнул депутат.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии «Альтернатива для Германии», которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала третьей политической силой страны.

Напомним, ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник пообещал немецким депутатам «плачевные правовые последствия», а затем украинская прокуратура возбудило уголовное дело по факту «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию».

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комментарии 10

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  1. Ierarh Сегодня, 11:24
    Немцы предают укров... drinks Или продают?
    Ierarh
    1. Чёрный Сегодня, 11:26
      Климкин, срочно строчи ноту протеста! wassat..ну типо - Пожалуйста, больше не ездите! А то мы на вас санкции наложим.- А какие санкции?- Ну это... Страшные санкции. Внесем вас в санкционные списки и запретим вам покупать квартиры в Крыжополе. wassat
      Чёрный
      1. allaykbar Сегодня, 11:29
        немцы поняли то, что мы поняли давно. украина - селюки, которые дорвались до незалежности и просрали все, что могли просрать. Еще и долгов понабирали на несколько поколений вперед.

        строители государства мать их. копатели морей. Манкурты самое их точное определение
        allaykbar
    2. сибиралт Сегодня, 11:31
      На претензии Куева немецкие депутаты ответили, что они граждане независимой Германии и могут ездить туда, куда им захочется. lol
      сибиралт
    3. Гигант мысли Сегодня, 11:32
      Трудно найти в чёрной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет.
      Гигант мысли
  2. Logall Сегодня, 11:25
    На западе Их никто не будет слушать! Разместят публикации на сайтах, а СМИ всё равно будут трындеть о нарушения прав этнических украинцев и крымских татар.
    Этнические украинцы - хи-хи-хи... Когда у них появился собственный этнос? После "пришествия" Бандеры...
    Logall
    1. ul_vitalii Сегодня, 11:28
      Все СМИ проплачены, выложат только противоположную информацию.
      ul_vitalii
      1. Logall Сегодня, 11:32
        Как вы можете такое говорить про просвещённый и просветлённый запад, с ихними институтами свобод? Особенно со свободами слова и прессы!
        Logall
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:26
    Немецкая делегация не обнаружила нарушений прав человека в Крыму
    Потмки дедушки Гитлера приехали мониторить права человека recourse laughing
    Наблюдатель2014
  4. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:26
    Мне вот интересно, украинское правительство всем подряд угрожает, но живет только за счет окружающих, у них примитивное чувство самосохранения есть вообще? Или надеются что из-за лужи прикроют?
    Ушлый_башкорт
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