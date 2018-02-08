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National Interest рассказал, как американцы могут втянуть Россию в обмен ядерными ударами
В США неверно оценивают условия, при которых РФ способна первой применить ядерное оружие, что может повлечь за собой обмен ударами, пишет журнал The National Interest.
«Новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности, что, вероятно, представляет собой попытку администрации Трампа помешать России снизить порог применения оружия подобного рода. Однако в Вашингтоне, по всей видимости, не до конца понимают, при каких условиях Москва готова применить этот вид вооружения первой», – приводит статью РИА Новости.
На Западе часто подчеркивают, что российская сторона может в случае масштабного военного конфликта применить ядерный заряд малой мощности, чтобы «повысить ставки для противника». Эта часть российской доктрины расценивается как «понижение порога» применения оружия массового поражения. «В действительности же многие не понимают, что представления Москвы о том, на каком этапе потенциальный конфликт может стать ядерным, отличается от представлений Вашингтона», – отмечает автор.
По его словам, «в Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим». В таких условиях Кремль может воспринять это как угрозу существованию государства и «применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей».
Стремление Вашингтона получить больше аналогичных ядерных зарядов «направлено на то, чтобы предотвратить такой сценарий, показав готовность ударить в ответ», говорится в статье.
«Эти представления полностью оторваны от действительности, так как вряд ли Россия откажется от применения ядерного оружия в качестве последнего средства. Действуя подобным образом, США не смогут предотвратить новые ядерные удары», – заключает издание.
«Новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности, что, вероятно, представляет собой попытку администрации Трампа помешать России снизить порог применения оружия подобного рода. Однако в Вашингтоне, по всей видимости, не до конца понимают, при каких условиях Москва готова применить этот вид вооружения первой», – приводит статью РИА Новости.
На Западе часто подчеркивают, что российская сторона может в случае масштабного военного конфликта применить ядерный заряд малой мощности, чтобы «повысить ставки для противника». Эта часть российской доктрины расценивается как «понижение порога» применения оружия массового поражения. «В действительности же многие не понимают, что представления Москвы о том, на каком этапе потенциальный конфликт может стать ядерным, отличается от представлений Вашингтона», – отмечает автор.
По его словам, «в Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим». В таких условиях Кремль может воспринять это как угрозу существованию государства и «применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей».
Стремление Вашингтона получить больше аналогичных ядерных зарядов «направлено на то, чтобы предотвратить такой сценарий, показав готовность ударить в ответ», говорится в статье.
«Эти представления полностью оторваны от действительности, так как вряд ли Россия откажется от применения ядерного оружия в качестве последнего средства. Действуя подобным образом, США не смогут предотвратить новые ядерные удары», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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