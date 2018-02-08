23:45 08 февраля
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National Interest рассказал, как американцы могут втянуть Россию в обмен ядерными ударами

В США неверно оценивают условия, при которых РФ способна первой применить ядерное оружие, что может повлечь за собой обмен ударами, пишет журнал The National Interest.



«Новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности, что, вероятно, представляет собой попытку администрации Трампа помешать России снизить порог применения оружия подобного рода. Однако в Вашингтоне, по всей видимости, не до конца понимают, при каких условиях Москва готова применить этот вид вооружения первой», – приводит статью РИА Новости.


На Западе часто подчеркивают, что российская сторона может в случае масштабного военного конфликта применить ядерный заряд малой мощности, чтобы «повысить ставки для противника». Эта часть российской доктрины расценивается как «понижение порога» применения оружия массового поражения. «В действительности же многие не понимают, что представления Москвы о том, на каком этапе потенциальный конфликт может стать ядерным, отличается от представлений Вашингтона», – отмечает автор.

По его словам, «в Москве придерживаются той точки зрения, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим». В таких условиях Кремль может воспринять это как угрозу существованию государства и «применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей».

Стремление Вашингтона получить больше аналогичных ядерных зарядов «направлено на то, чтобы предотвратить такой сценарий, показав готовность ударить в ответ», говорится в статье.

«Эти представления полностью оторваны от действительности, так как вряд ли Россия откажется от применения ядерного оружия в качестве последнего средства. Действуя подобным образом, США не смогут предотвратить новые ядерные удары», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Logall Сегодня, 11:52
    Что-то невероятное! Если США навяжет свой режим (не приведи Господь), тогда кто отдаст приказ о применении ЯО? А если до прихода их подопечных к власти, тогда почему бы их (проамеров) ни передушить?
    Logall
    1. Geisenberg Сегодня, 12:02
      Цитата: Logall
      Что-то невероятное! Если США навяжет свой режим (не приведи Господь), тогда кто отдаст приказ о применении ЯО? А если до прихода их подопечных к власти, тогда почему бы их (проамеров) ни передушить?


      Начинай, мы только за. Вон Ксюшадь приедет с татна и души её сколько хочешь, потом за Навальника берись. Можно и в другом порядке.
      Geisenberg
      1. Logall Сегодня, 12:05
        Цитата: Geisenberg
        Вон Ксюшадь приедет с татна и души её сколько хочешь

        У неё шансов никаких, нет смысла! Разве, что только испачкаться... Зачем по лепёхам ходить?
        Logall
        1. Гигант мысли Сегодня, 12:14
          Нет, матрасники не будут ввязываться в обмен ядерными ударами, потому что они по сути своей трусы и рисковать своей страной ради каких-то европейских стран не будут.
          Гигант мысли
          1. bulvas Сегодня, 12:31

            Главное, чтобы они не сомневались, что получат от нас ответ в любом случае,
            и ничто этому не помешает

            bulvas
          2. Ныробский Сегодня, 13:08
            Цитата: Гигант мысли
            Нет, матрасники не будут ввязываться в обмен ядерными ударами, потому что они по сути своей трусы и рисковать своей страной ради каких-то европейских стран не будут.
            Как то так. Они схлеснувшись с КНДР с её двумя десятками ракет, юлой закрутились, а тут Россия с тысячей зарядов и полным комплектом средств гарантированной доставки. Будут гадить по всему периметру наших границ, устраивая провокации и вынуждая схлеснуться с второстепенными странами, и параллельно проводить политику по расшатыванию России изнутри. Когда уже там у них Йелоустоун проснётся, что бы они реально занялись своими проблемами?
            Ныробский
            1. vasilkovichi Сегодня, 18:05
              Когда Йелоустоун проснётся ни у США, ни у Канады проблем уже не будет,а вот остальному миру,включая Россию, придётся очень постараться,чтобы выжить.
              vasilkovichi
              1. Ныробский Сегодня, 22:30
                Цитата: vasilkovichi
                Когда Йелоустоун проснётся ни у США, ни у Канады проблем уже не будет,а вот остальному миру,включая Россию, придётся очень постараться,чтобы выжить.

                Тогда хоть справедливость восторжествует. А выживать и бороться нам не привыкать. Тысячу лет только тем и занимаемся, что супостата вразумляем.
                Ныробский
    2. Отец солдата Сегодня, 12:08
      Только 100 % уверенность США в безнаказанности своей территории может привести к началу обмена ядерными ударами, причем первыми с их стороны, все остальное это заполнение информационного пространства догадками.
      Отец солдата
    3. влад66 Сегодня, 12:37
      Вашингтону самому следует подумать над своим поведением.Все войны или конфликты развязываются при помощи или непосредственном участии США. soldier
      влад66
    4. spiriolla-45 Сегодня, 13:43
      Цитата: Logall
      Что-то невероятное! Если США навяжет свой режим (не приведи Господь), тогда кто отдаст приказ о применении ЯО? А если до прихода их подопечных к власти, тогда почему бы их (проамеров) ни передушить?

      Это дело нужно делать загодя, и не отлаживать в долгий ящик.
      spiriolla-45
  2. Teberii Сегодня, 11:53
    Ядерная дубина-это не игрушка поролоновая ,что ей так махать бездумно .
    Teberii
    1. Комментарий был удален.
  3. LiSiCyn Сегодня, 11:54
    Неуже ли, доходит!!! laughing Весь мир, в труху... wink
    LiSiCyn
    1. Geisenberg Сегодня, 12:03
      Цитата: LiSiCyn
      Неуже ли, доходит!!! laughing Весь мир, в труху... wink


      "Они тупые" (с) Задорнов. До них не дойдёт пока не прилетит.
      Geisenberg
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:13
        По этому, и приходиться, в "наглую", показывать документацию на Статус-6...
        Цитата: Geisenberg
        тупые

        Приходиться разжевывать.. laughing
        LiSiCyn
        1. Geisenberg Сегодня, 14:53
          Цитата: LiSiCyn
          По этому, и приходиться, в "наглую", показывать документацию на Статус-6...
          Цитата: Geisenberg
          тупые

          Приходиться разжевывать.. laughing


          Смысла не вижу. Тупых проще и доступнее сразу бить, без пояснений. А потом уже пояснять за что - тогда входит надёжнее и запоминается дольше.
          Geisenberg
  4. Дормидонт Сегодня, 11:55
    Они ещё сомневаются
    Дормидонт
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:56
    "Понижение порога" , "повышение порога"....Много "слабых" зарядов для США лишь часть стратегии "обезаруживающего" удара вместе с ударом нестратегическими неядерными средствами . Победа ради обладания радиоактивной пустыней им не нужна . Если не оправдаются надежды на развал страны изнутри , то ставку сделают на это . А всё словоблудие _ лишь маскировка подготовительного периода
    КВУ-НСвД
    1. g1washntwn Сегодня, 14:26
      Я вот только одно не понял, в каком месте российской ядерной доктрины они нашли "применение ядерных зарядов малой мощности"? Если государству угрожает уничтожение, имеет ли смысл вооружать солдат зубочистками, вместо залпа из всего что может нанести... Малые ЯБЧ очень специфическое средство. Точечные цели, диверсии, ПРО... Или кассетный вариант для ковровых бомбардировок городов. Известно же, что 4 боеголовки по 150-300 Кт в разные части мегаполиса нанесут бОльший урон, чем одна мегатонка. Но тогда, это толстый намек, что американцы положат ххх на ограничения по количеству боеголовок и носителей.
      g1washntwn
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:56
        Я вот только одно не понял, в каком месте российской ядерной доктрины они нашли "применение ядерных зарядов малой мощности"? Если государству угрожает уничтожение, имеет ли смысл вооружать солдат зубочистками, вместо залпа из всего что может нанести..
        Точечные цели,
        Вот и ответ на Ваш вопрос . Доктрины лишь документы , определяющие векторы развития , при необходимости ими подотрутся и применят то , что есть в наличии , там где требуется и не испытывая терзаний по несоответствию букве какой-то бумажки . И россия здесь не ислючение
        КВУ-НСвД
  6. андрей юрьевич Сегодня, 11:56
    журнал "нациАНАЛьный интерес,несёт в себе прогресс ..им лишь бы,без призрачных завес,, принять в себя Весомый Вес...бабла... и так, чтоб в сумерках и без, но...видеть лишь"Лазурь небес" "приход" знаком тем,кто,"кокаина без" решает судьбы стран, а сам по ноздри,весь у.....дарю,в "праве" не предьявлю..юё)я смог ?
    андрей юрьевич
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:04
      Не, ну мысль есть... good Концовку, не понял... А так... Смог !!! wink
      LiSiCyn
      1. LiSiCyn Сегодня, 12:06
        Цитата: андрей юрьевич
        ..юё

        Никак, не могу расшифровать... what
        LiSiCyn
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:12
          "ну типа...рэперское " Ё"-не фанат, не умею... звиняй... просто выпей.. yes
          андрей юрьевич
          1. LiSiCyn Сегодня, 12:21
            Проблема.. what Не пью, я wassat Как, теперь после "ночи", заснуть??? Поломали, Вы , мне режим... lol
            LiSiCyn
            1. андрей юрьевич Сегодня, 12:33
              Цитата: LiSiCyn
              Проблема.. Не пью, я

              это да...это не проблема, а беда... тут давай по порядку,ЕСЛИ время не жмёт, вопрос серьёзный и обстоятельный, (хи-хи) не уместно. я так думаю...хотя,я старый,и моё мнение может быть наивным. а лпиши мен лучше в ЛИЧКУ, у меня и график позволяет, мысли ПВО не сшибает....(ШУТЮ)
              андрей юрьевич
      2. андрей юрьевич Сегодня, 12:20
        Цитата: LiSiCyn
        Не, ну мысль есть... good Концовку, не понял... А так... Смог !!! wink

        замётано..подвинешь- Юрич -<!--filter:<!--filter:автор-->автор-->автор-->автор<!--/filter-->-->автор<!--
        /filter-->, без предявы и гонорара.-дарю.
        андрей юрьевич
  7. astepanov Сегодня, 11:59
    Проигрывающая сторона неизбежно будет применять любые доступные ей средства - и только потому ядерное оружие является оружием сдерживания. Любая война между ядерными державами обречена стать войной ядерной. С фатальными последствиями для всех участников.
    astepanov
    1. Лопатов Сегодня, 13:02
      Цитата: astepanov
      Любая война между ядерными державами обречена стать войной ядерной.

      С полноценным обменом ядерными ударами....
      Американцы вообще очень давно устраивают пляски с бубнами вокруг т.н. "ограниченной ядерной войны". С 50-х годов прошлого века.
      Весь смысл которой в том, чтобы и СССР/Россию победить, применяя при необходимости ЯО, и при этом не огрести самим. Ну а европейские союзники... "ограниченная ядерная война" на их территории- их проблема.

      Но это однозначно "политика страуса". Ядерная эскалация неизбежно приведёт к полноценному обмену ударами и, как следствие, гибели США как государства.
      Лопатов
  8. Denis Obukhov Сегодня, 12:01
    Лайнер, Ярс, Р-30, Рубеж, Х-102, т.д. - у нас и сейчас более 75% ядерного потенциала моложе 10 лет(не говоря про ближайшие попополнения фантастическими РС-28 "Сармат"), причём всё с невозможностью нейтрализации и через три десятилетия. Касаемо матрасов, то самым "молодым" их Минитменам более 40 лет(всего 1 боеголовка), а Трайдентам четвертьвека. Кроме указанного у них нет ничего. А с учётом последних неудачных испытаний Trident II D5 и Минитменов ситуация становится для амеров ещё грустнее. По факту мы можем уничтожить их прямо сейчас, но в чём наше отличие от заокеанской нечисти - мы никогда так первыми не поступим, хотя и знаем что гарантированно их уничтожим. Возможно даже не дав им нанести ответный удар.
    Denis Obukhov
  9. KelWin Сегодня, 12:01
    Ну и дела) Похоже редактору довелось побухать с кем-то нашим и вот он результат - просветление в уму))))
    KelWin
  10. Denis Obukhov Сегодня, 12:04
    Грубо говоря,представьте ситуацию,когда янки в полной экипировке и при мощном оружии выходит против туземца с луком и стрелами... Вот скажите мне напрямик,неужели он(янки)откажется от применения мощного оружия против туземца,даже если сильнее физически??? Конечно НЕТ!!! Так и с ядерным оружием. Какие заряды малой мощности,о чём вы?! Когда начнуть бахать,будет уже не до сантиментов...
    Denis Obukhov
  11. masyanya Сегодня, 12:05
    Вот, не живется и не спится штатовцам спокойно... в погоне за баблом, готовы апокалипсис приблизить...
    masyanya
  12. Салют Сегодня, 12:05
    достаточно сша нанести ядерный удар по территории россии который повлечет за собой гибель людей, то ответный удар по сша не обратим, иначе как правительство россии вообще сможет оправдаться перед нами?
    Салют
  13. Влад Морозов Сегодня, 12:06
    Полная чушь! Одна мечта петушиной головы - заставить Россию тратиться на гонку вооружений! Мы уже это прошли и потеряли СССР! Теперь настала очередь за США. Запасаемся и тратимся исключительно на попкорн!
    Влад Морозов
  14. mihey Сегодня, 12:11
    Против лома нет приема, если нету калаша... Как можно не понимать такие простые вещи, да еще и озвучивать свои бредовые рассуждения? Еще в детстве отец довел до меня простое правило: если противник сильней тебя - бери в руки дубину, если у него тоже дубина, бери кирпич, если не успел ничего взять и получил, то потом возьми кол и ударь, когда он этого не ожидает. Какие там жентельменства, когда выбор один: умри или стань рабом?
    mihey
  15. Керенский Сегодня, 12:24
    Новая ядерная доктрина США призывает увеличить число зарядов малой мощности,

    Ага! Сообразили пакостники!
    Приснилось мне, что заряды малой мощности не нуждаются в средствах доставки, ибо уже доставлены и размещены "где надо". И тогда ПРО становится не особо важной. Кукукнет где-нибудь в порту, а в небе ничего не летело.....
    Керенский
    1. Siegen Сегодня, 12:35
      заряды малой мощности не нуждаются в средствах доставки

      Ещё страшнее, если уже где-то "доставлены" пробирки...
      Siegen
      1. KelWin Сегодня, 19:43
        А еще те пробирки поодиночке абсолютно безопасны, и, даже будучи обнаруженными, не привлекут внимания, но вот если смешать правильную пару - айай...
        KelWin
        1. Siegen Сегодня, 19:50
          вот если смешать правильную пару - айай

          Это - бинарное химическое оружие.
          А я имел ввиду бактериологическое... в одной пробирке
          Siegen
  16. Anyone Сегодня, 12:35
    Цитата: Гигант мысли
    Нет, матрасники не будут ввязываться в обмен ядерными ударами, потому что они по сути своей трусы и рисковать своей страной ради каких-то европейских стран не будут.

    А мы, значит, не трусы и своей страной готовы рискнуть и ввязаться в обмен ядерными ударами ради каких-то европейских стран?
    Anyone
  17. Anchonsha Сегодня, 12:36
    ....мерзостные доиграются. Для нас какая разница кинет ли мериканский варвар ядерный заряд малой мощности или большой. Тут же получит в ответ все то, что положено. Мы не будем играться с этими мерзавцами, так как знаем их подлость и мерзость в своих поступках. Собственно этим мировым мерзавцам даже свои не доверят. Это и нужно донести до этих заигравшихся мерзавцев.
    Anchonsha
  18. Berg Berg Сегодня, 12:55
    Америка рассчитывает ,что если они ударят из европы то это их не коснётся ! Но они глубако ошибаются ,Россия воспринимает запад как единое целое-блок НАТО и вероятный ответный удар получит по центру противника то бишь США ,а потом уж всем на кого Б-пошлёт из из вассалов ! Да и так как Россия не наступательная страна ,то ей особо не нужны малые заряды ,то полетят мегатонные ! И умные в америке это понимают ,ну а на ДУ ,что с него возьмёшь !
    Berg Berg
  19. Чичиков Сегодня, 13:17
    У России один порог, - государственный суверенитет, защита своих национальных интересов и граждан!
    Чичиков
  20. Рысь33 Сегодня, 13:44
    Почитаешь комментарии и диву даёшся, слабой грамотности комментаторов. Ктонибудь из вас читал современные аналитические материалы о возможности ядерной войны? Ядерная война более чем возможна и никакой масштабной ядерной зимы не будет, поэтому США так спокойно машут ядерной дубинкой, а уж если слухи о том, что им удалось достичь "чистого" ядерного взрыва подтвердятся (полное сгорание ядерного топлива, без радиоактивного заражения местности) подтвердятся, тогда вообще туши свет. В такие слухи я лично не верю, но ботьно много видео от бармалеев супервзрывов, похожих на взрыв тактического ядерного боеприпаса.
    Рысь33
  21. словак Сегодня, 14:56
    Матрасники так и не поняли, что в случае любого конфликта с НАТО, через океан полетят заряды большой мощности? В Пентагоне никто не отсидится
    словак
  22. akunin Сегодня, 20:50
    на счет ядерной зимы ни кто не знает ,как это будет(и будет ли?).какой смысл в обмене ядерными ударами малой мощности(только бойцов погонять в озк)?в войне нужна победа ,а не участие(ведь не олимпийские игры) и все моментально скатится к полно масштабной ядерной войне и победят в ней китайцы хитро...опые ибо отсидятся в стороне
    akunin
  23. Леонид Дымов Сегодня, 23:10
    Ядерные заряды малой мощности необходимы для "принуждения к миру" государств-лимитрофов Восточной Европы - Польши, Прибалтики и т.д., которые разместили на своей территории ПРО и американские военные базы. Тактическое ядерное оружие нужно размещать на границе с блоком НАТО. Радиоактивное заражение может достичь и нашей территории, поэтому лучше, чтобы ядерные заряды были малой мощности.
    Леонид Дымов
  24. aleks.29ru Сегодня, 23:23
    Да не ответим мы в очередной раз. Духу не хватит.ВВП извинился перед спортсменами, что страна не смогла их от "придурка" защитить. На провокации "не поддается",озабоченности высказывает. Похоже его крепко за вымя держат.
    aleks.29ru
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