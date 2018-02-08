23:48 08 февраля
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35 лет назад состоялся первый успешный пуск МБР РТ-2ПМ

8 февраля 1983 года с испытательного военного полигона Плесецк был произведен первый успешный запуск советской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РТ-2ПМ (15Ж58) мобильного грунтового ракетного комплекса РС-12М "Тополь". При этом это был второй пуск — первый прошел 27 октября 1982-го с полигона Капустин Яр и оказался неудачным.

35 лет назад состоялся первый успешный пуск МБР РТ-2ПМ


Кстати, первые три запуска проводились из переоборудованной шахты, четвертый (10 августа 1983 года) — с самоходной пусковой установки. Всего было 17 испытательных запусков "Тополя", лишь четыре из них неудачные. В 1985 году комплекс заступил на боевое дежурство. На Западе ракета получила обозначение SS-25 "Sickle", что в переводе означает "Серп".


В настоящее время в составе РВСН России предположительно находится 37 развернутых подвижных грунтовых комплексов. Идет процесс снятия их с вооружения в связи с истечением сроков службы. Планируется, что все ракеты будут выведены из состава РВСН в 2021 году.

Постановление о принятии комплекса РТ-2ПМ на вооружение было издано 1 декабря 1988 года. Развертывание новых МБР производилось в 1985–1992 годы.

Не дожидаясь его принятия на вооружение, было принято решение начать его развертывание. Были поставлены два полка — 18 пусковых установок. И затем их количество наращивалось: максимальное количество было достигнуто в 1993 году — 369. Затем количество стало уменьшаться по мере вывода из эксплуатации первых комплексов.

Производство ракет осуществлял Воткинский машиностроительный завод. Самоходные пусковые установки комплекса производились заводом "Баррикады" в Волгограде.

Использованы фотографии: Александр Неменов/ТАСС
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 11:58
    У нас всё секретно... Но в США при разработке твёрдотопливной ракеты для подводных лодок был изобретён и внедрён сетевой график... позволяющий значительно сократить сроки производства работ... как проектных... так и производственных...
    Vard
    1. Гигант мысли Сегодня, 12:10
      Да, Тополь в своё время явился хорошим тормозом для для матрасников в их аппетитах на нашу территорию, скажем спасибо за это отслужившим свой ресурс Тополям.
      Гигант мысли
    2. Отец солдата Сегодня, 12:18
      Строительство космодрома "Плесецк" производилось в строжайшей секретности, достаточно того факта, что асфальтовая дорога построенная в северной тайге была выкрашена в синий цвет, для имитации реки при наблюдении за территорией СССР со спутников.
      Отец солдата
      1. амурец Сегодня, 14:20
        Цитата: Отец солдата
        Строительство космодрома "Плесецк" производилось в строжайшей секретности,

        Так строился Плесецк, как стартовая позиция дивиии РВСН вооружённая ракетами Р-7 и Р-7А. С такой же секретностью строились позиции 27-й дивизии РВСН. Сейчас здесь строится космодром "Восточный."
        амурец
    3. влад66 Сегодня, 12:39
      Да велик задел СССР благодаря которому мы еще живем в мире.
      влад66
    4. AUL Сегодня, 14:35
      Цитата: Vard
      Но в США при разработке твёрдотопливной ракеты для подводных лодок был изобретён и внедрён сетевой график... позволяющий значительно сократить сроки производства работ... как проектных... так и производственных...

      Сетевой график и диаграммы Ганта были изобретены и внедрены намного раньше. Это так, к слову.
      AUL
    5. Evgenijus Сегодня, 15:11
      Vard :
      изобретён и внедрён сетевой график

      Не знаю, как на производстве, но в РВСН сетевой график (официально - "боевой график") был еще в конце прошлого века, 1975 год - я этот график изучал и реализовывал лейтенантом на БСП в противогазе и резине. А сетевые графики годового и полугодового технического обслуживания мне пришлось самому чертить на ватмане, будучи уже на инженерной должности. Они так и назывались - "сетевые графики ТО изделия 8к63 ..." (дальше шел его номер, этого изделия). В сетевых графиках была отдельно выделена последовательность операций (алгоритм) по обслуживанию (пуску) ракеты, которые влияют и определяют заданное (минимальное) время на подготовку ракеты к пуску или восстановление боевой готовности ракеты в кратчайшее время при проведении ТО на ракете или на наземном оборудовании. О проведении операций критического пути восстановления боевой готовности или при подготовке ракеты к пуску (слава Богу, всегда это были учебные) всегда шел доклад на вышестоящие командные пункты.
      Evgenijus
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:02
    Предлагаю создать аллею из разоружённых "Тополей" - как памятник оружию способствовавшему во многом сохранению нашей страны в тяжёлые времена
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 Сегодня, 12:06
      Цитата: КВУ-НСвД
      Предлагаю создать аллею из разоружённых "Тополей" -

      хорошая идея good "Тополиная" такая роща lol
      LSA57
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:10
        Кстати, заключенные исправительной колонии № 6 в Омске вылепили из снега копию межконтинентального ракетного комплекса "Тополь-М". Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН.
        Аристарх Людвигович
  3. Мур Сегодня, 12:12
    Не дожидаясь его принятия на вооружение, было принято решение начать его развертывание. Были поставлены два полка — 18 пусковых установок.

    Эти и несколько следующих полков получили т.н. "Тополь с точкой" - 15П158.1. Другое шасси, другое наземное оборудование ПУ. Автономной ПУ 15У128.1 была с натягом - радиоканалов с ней не существовало.
    Мур
  4. Denis Obukhov Сегодня, 12:15
    страшный сон ских конгресменов!
    Denis Obukhov
  5. colonel Сегодня, 12:27
    На 1 декабря 1988 года в тейковской дивизии было поставлено на БД три полка Тополей, четвертый заступил 30 декабря.
    Были поставлены два полка — 18 пусковых установок
    colonel
  6. Старый26 Сегодня, 23:36
    Цитата: Мур
    Не дожидаясь его принятия на вооружение, было принято решение начать его развертывание. Были поставлены два полка — 18 пусковых установок.

    Эти и несколько следующих полков получили т.н. "Тополь с точкой" - 15П158.1. Другое шасси, другое наземное оборудование ПУ. Автономной ПУ 15У128.1 была с натягом - радиоканалов с ней не существовало.

    Ну что поделать, когда часть агрегатов шло с "пионерских" комплексов на этом комплексе.

    В настоящее время в составе РВСН России предположительно находится 37 развернутых подвижных грунтовых комплексов.

    Думаю, что уже намного меньше. Эта цифра озвучивалась на 1 января 2017 года...

    Цитата: КВУ-НСвД
    Предлагаю создать аллею из разоружённых "Тополей" - как памятник оружию способствовавшему во многом сохранению нашей страны в тяжёлые времена

    Нельзя. Разрешено будет (по аналогии с "Пионером" оставить несколько единиц выхолощенных пусковых и самих ракет в музее. Все остальное мы должны ликвидировать...
    Старый26
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