35 лет назад состоялся первый успешный пуск МБР РТ-2ПМ

8 февраля 1983 года с испытательного военного полигона Плесецк был произведен первый успешный запуск советской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РТ-2ПМ (15Ж58) мобильного грунтового ракетного комплекса РС-12М "Тополь". При этом это был второй пуск — первый прошел 27 октября 1982-го с полигона Капустин Яр и оказался неудачным.Кстати, первые три запуска проводились из переоборудованной шахты, четвертый (10 августа 1983 года) — с самоходной пусковой установки. Всего было 17 испытательных запусков "Тополя", лишь четыре из них неудачные. В 1985 году комплекс заступил на боевое дежурство. На Западе ракета получила обозначение SS-25 "Sickle", что в переводе означает "Серп".В настоящее время в составе РВСН России предположительно находится 37 развернутых подвижных грунтовых комплексов. Идет процесс снятия их с вооружения в связи с истечением сроков службы. Планируется, что все ракеты будут выведены из состава РВСН в 2021 году.Постановление о принятии комплекса РТ-2ПМ на вооружение было издано 1 декабря 1988 года. Развертывание новых МБР производилось в 1985–1992 годы.Не дожидаясь его принятия на вооружение, было принято решение начать его развертывание. Были поставлены два полка — 18 пусковых установок. И затем их количество наращивалось: максимальное количество было достигнуто в 1993 году — 369. Затем количество стало уменьшаться по мере вывода из эксплуатации первых комплексов.Производство ракет осуществлял Воткинский машиностроительный завод. Самоходные пусковые установки комплекса производились заводом "Баррикады" в Волгограде.