Навальная дурь или хитрый план Грудинина?

Порадовала очередная реакция на очередное политическое шоу. ЖЖ и прочие наши заводи уподобились летнему деревенскому санузлу, в который негодяи бросили дрожжей.Что ни есть, поперло изо всех щелей.«Кто там хотел голосовать за Грудинина? Не передумали еще?» Ну и прочие «ко-ко-ко» в таком духе.Прямо сразу так скажу, мало того, что не передумал сам, мне этот дядька еще более оригинальным и продуманным кажется.В чем прикол дня?Грудинин побывал на интервью у вДудя.Был задан вопрос Грудинину насчет Навального. И Грудинин бахнул в ответ такое, что многие подскочили.Бадабум… Ну и понеслась птица-тройка в интернете. Очередной шквал возмущений на тему «против кого дружит Грудинин».А я вот оторвал шасси от кресла и поехал в штаб к нашим навальнятам, о которых уже писал не единожды.У навальнят все довольно радостно. Директива сверху еще не поступила, но все в курсе, что их Леша у Грудинина в некоем фаворе.Мне лично показалось, что Грудинин в интервью откровенно схохмил насчет Навального. Но результат весьма.Собственно, с Навальным все ясно. Он есть не что иное, как политический труп. В президенты ему хода нет и не будет, равно как и еще куда. Главное для Лехи – чтобы не отправили на лесоповал.Но судя по тому, как вокруг него прыгает крестница самого, пока вроде беспокоиться не о чем. Не должны посадить. На Западе не поймут.Вопрос наследия. Те, кто пошел за Лешей, за Ксюшей, простите, не пойдут. Личиком не вышла. Ну и речи у нее не фюрерские.Между тем реально Навальным сотоварищи была проделана изрядная работа. И как бы определенное количество сторонников имеет место быть.И, самое главное – это молодые сторонники. Навальный за два года сделал то, что Путин не смог и уже не сможет сделать никогда: привлек на свою сторону именно молодых. Которые за Путиным не пойдут.Да, Путин сделал главное – выпилил Навального из конкурентов на законных основаниях, и не посадил. Хотя уж с чем, а с посадкой у нас порядок. Был бы человек – статью сыщут. А зачастую и искать не надо, примеров валом.Так что волки сыты, овцы целы. Навальный может по-прежнему быть шилом в заду у власти, но не более того. Критиковать, но не рулить.А вот электроратец подобрать стоит. Нечего им разбрасываться. Тем более, таким. Перспективным во временном отрезке.Понятно, что навальновских никакими пряниками в стан Путина не переманить. Это очевидно. Оппозиция…И такой пассаж в исполнении Павла Николаевича лично у меня вызывает аплодисменты. А уж если они с Лешкой действительно договорятся… Ух, какая комедия начнется, любо-дорого будет посмотреть.Ну и кстати. Навальнят все равно надо будет подвергать политической реабилитации. Особенно тех, кому хорошо мозги заправили соусом «навальнодемократии».Реально лучше этим пусть недокоммунисты типа Грудинина займутся, чем перелибералы типа Суркова.Для страны полезнее будет, право.Так что, как ни странно, а после услышанного и прочитанного Грудинин перестал смотреться как некий простачок-председатель. Это более интересное явление на нашей политической сцене.Надо будет повнимательнее присмотреться и прислушаться.И да, желание проголосовать не пропало. Странно, да?