11:58 10 февраля
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Навальная дурь или хитрый план Грудинина?

Порадовала очередная реакция на очередное политическое шоу. ЖЖ и прочие наши заводи уподобились летнему деревенскому санузлу, в который негодяи бросили дрожжей.



Что ни есть, поперло изо всех щелей.


«Кто там хотел голосовать за Грудинина? Не передумали еще?» Ну и прочие «ко-ко-ко» в таком духе.

Прямо сразу так скажу, мало того, что не передумал сам, мне этот дядька еще более оригинальным и продуманным кажется.

В чем прикол дня?

Грудинин побывал на интервью у вДудя.

Был задан вопрос Грудинину насчет Навального. И Грудинин бахнул в ответ такое, что многие подскочили.

Собственно, ничего такого Грудинин в сотрудничестве с Навальным не видит. Он вообще не против того, чтобы сотрудничать с людьми, которые могут что-то делать, а не болтуны-популисты. И Навальный при премьере Грудинине мог бы быть, например, главой счетной палаты.

Бадабум… Ну и понеслась птица-тройка в интернете. Очередной шквал возмущений на тему «против кого дружит Грудинин».

А я вот оторвал шасси от кресла и поехал в штаб к нашим навальнятам, о которых уже писал не единожды.

У навальнят все довольно радостно. Директива сверху еще не поступила, но все в курсе, что их Леша у Грудинина в некоем фаворе.

Мне лично показалось, что Грудинин в интервью откровенно схохмил насчет Навального. Но результат весьма.

Собственно, с Навальным все ясно. Он есть не что иное, как политический труп. В президенты ему хода нет и не будет, равно как и еще куда. Главное для Лехи – чтобы не отправили на лесоповал.

Но судя по тому, как вокруг него прыгает крестница самого, пока вроде беспокоиться не о чем. Не должны посадить. На Западе не поймут.

Вопрос наследия. Те, кто пошел за Лешей, за Ксюшей, простите, не пойдут. Личиком не вышла. Ну и речи у нее не фюрерские.

Между тем реально Навальным сотоварищи была проделана изрядная работа. И как бы определенное количество сторонников имеет место быть.

И, самое главное – это молодые сторонники. Навальный за два года сделал то, что Путин не смог и уже не сможет сделать никогда: привлек на свою сторону именно молодых. Которые за Путиным не пойдут.

Да, Путин сделал главное – выпилил Навального из конкурентов на законных основаниях, и не посадил. Хотя уж с чем, а с посадкой у нас порядок. Был бы человек – статью сыщут. А зачастую и искать не надо, примеров валом.

Так что волки сыты, овцы целы. Навальный может по-прежнему быть шилом в заду у власти, но не более того. Критиковать, но не рулить.

А вот электроратец подобрать стоит. Нечего им разбрасываться. Тем более, таким. Перспективным во временном отрезке.

Понятно, что навальновских никакими пряниками в стан Путина не переманить. Это очевидно. Оппозиция…

И такой пассаж в исполнении Павла Николаевича лично у меня вызывает аплодисменты. А уж если они с Лешкой действительно договорятся… Ух, какая комедия начнется, любо-дорого будет посмотреть.

Ну и кстати. Навальнят все равно надо будет подвергать политической реабилитации. Особенно тех, кому хорошо мозги заправили соусом «навальнодемократии».

Реально лучше этим пусть недокоммунисты типа Грудинина займутся, чем перелибералы типа Суркова.

Для страны полезнее будет, право.

Так что, как ни странно, а после услышанного и прочитанного Грудинин перестал смотреться как некий простачок-председатель. Это более интересное явление на нашей политической сцене.

Надо будет повнимательнее присмотреться и прислушаться.

И да, желание проголосовать не пропало. Странно, да?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 100

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:36
    «Кто там хотел голосовать за Грудинина? Не передумали еще?»
    я не передумал.
    андрей юрьевич
    1. сибиралт Сегодня, 08:26
      Да нет никакого плана у Грудинина, тем паче, хитрого. Выборы президента России стали скучными по факту предсказуемости одного и того же результата. Если в 2012-м явка была оживлена событиями на болотной и поклонной, то теперешние, в этом плане сулили снижение интереса электората и значительное сокращение желающих сунуть в урну бюллетень. Единая Россия в едином порыве использовала административный ресурс во славу своего создателя, что в конечном счете, ставил под сомнение итоги наших "демократических" загогулин. Если раньше Путин выигрывал у своих соперников кинрдматом, который уже всем надоел, то теперь решил сыграть партию с постановочным миттельшпилем. Отбросил Единую Россию (снял пару ладей с доски, давая фору противнику) и позволил ему играть белыми, пойдя на самовыдвижение. А что Грудинин? Всего лишь ложная проходная пешка в середине игры. В ферзи не пройдет, но защиту взъерошит и вызовет интригу у зрителей. Если получится второй тур голосования, то задача будет выполнена в полном объеме hi
      сибиралт
      1. Стропорез Сегодня, 11:26
        Цитата: сибиралт
        Да нет никакого плана у Грудинина, тем паче, хитрого

        Ну да, права на хитрые планы выкупил кремлёвский ловкач.
        Вы коллега пишите ерунду , не зная ни сути, ни истории вопроса.
        Грудини -это команда, он один из ПЯТИ кандидатов,которого утвердил съезд ПДС НПСР и только потом КПРФ и тянули с его представление в качестве кандидата, чтобы "сюрприз" сделать для адм.през. потом ВЛАСТЬ СТАЛА ПРОБИВАТЬ Грудинина на лояльность, а он взбрыкнул. После чего все прокремлёвские сми стали его мочить.
        И ещё, на съезде ПДС НПСР Грудинин подписал документ Присяги.

        Скоморохову опять +!
        Стропорез
    2. Ингвар 72 Сегодня, 08:28
      я не передумал.
      Я то же. Хотя по некоторым вопросам Грудинин проиграл. В ответ на вопрос Дудя о том, кто строил при Сталине, я бы ответил - "А сейчас у нас на зонах не работают? А в США на зонах не работают? Или в 30-х Великобритания не использовала труд каторжан в Австралии?"
      П.С. Надо посмотреть после выборов на лысого Дудя. laughing
      Ингвар 72
    3. народник Сегодня, 08:35
      андрей юрьевич
      я не передумал.

      Я тоже не передумал голосовать за Грудинина. По поводу интервью вДудю пока опираюсь на мнение Романа и Андрея. Но надо обязательно посмотреть самому, чтобы знать, как объяснять людям.
      народник
      1. avt Сегодня, 10:54
        Цитата: народник
        Но надо обязательно посмотреть самому, чтобы знать, как объяснять людям.

        bully Да вот же !
        Мне лично показалось, что Грудинин в интервью откровенно схохмил насчет Навального.
        Роман уже соломинку протянул - вождь пашутил ! bully Ну ,,я пошутил , вы посмеялись , чего не скажешь в шутейном разговоре ?" bully Трудно конечно топить дальше при таких речах фигуранта , но надо . Верно ? И вот уже более развёрнутое обоснование прям нужды большой , анальной
        Навальный за два года сделал то, что Путин не смог и уже не сможет сделать никогда: привлек на свою сторону именно молодых. Которые за Путиным не пойдут....А вот электроратец подобрать стоит. Нечего им разбрасываться. Тем более, таким. Перспективным во временном отрезке.
        Понятно, что навальновских никакими пряниками в стан Путина не переманить. Это очевидно. Оппозиция….
        bully ,,Надо Федя....надо"и неважно что
        Цитата: Зяблицев
        Грудинин обыкновенный беспринципный приспособленец,

        Кстати ! Роман! Подкину ещё мисль - его духовный атэс -Зю Гано Пень , тоже весьма лестно отзывался о соратнике по Болотной анального . Ну того самого , который на Пушкинской противу кинотеатра Россия у вазу бетонную залез и обоссался на глазах кураторов из посольства USA. Ну Тютюкин-Удальцов. bully Хотя конечно при таких публичных на камеру прогонах Грудинина , топить за него трудненько. Я бы вот ни за какие деньги не взялся бы. Походу необучаемый и просто невменяемый клиент.С таким гонорар на лекарства потом потратишь , ну если за работу всерьёз браться. bully
        avt
    4. Зяблицев Сегодня, 08:36
      Грудинин обыкновенный беспринципный приспособленец, который ради победы пойдет на сговор хоть с чертом лысым, не то что с Госдепом или Навальным, но мне интересно, что люди, умудренные житейским опытом ему верят - все таки неистребима человеческая наивность и влажные фантазии о светлом будущем, только лишь нужно вовремя умело поиграть на их теплых воспоминаниях о молодости, о жизни в СССР....Видимо при этом мозги напрочь отключаются! laughing Человек состоял в трех политических партиях и говорил о вступлении в ЛДПР, но видимо Жириновский, сказал, у нас тут и без тебя клоунов хватает, а теперь принципиально стал коммунистом! Голосуйте, мне то что...Смешно и чуточку грустно...!
      Зяблицев
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:44
        Цитата: Зяблицев
        Грудинин обыкновенный беспринципный приспособленец

        Как минимум 90% сотрудников совхоза с тобой Женя уверенно поспорят.
        Повторюсь - хоть один из кандидатов в президенты сделал хотя бы что то для людей ЗА СВОЙ СЧЕТ, как это сделал Грудинин?
        И Грудинин не за восстановление социализма, он за устройство социальной модели капитализма, по типу Норвегии и Швеции. Меня, монархиста по взглядам, это полностью устраивает. hi
        Ингвар 72
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:49
          Цитата: Ингвар 72
          Как минимум 90% сотрудников совхоза с тобой Женя уверенно поспорят.

          Извиняюсь, что встрял, но эти 90% сотрудников как раз и собираются спорить с Грудининым в суде, по поводу отнятых у них земельных паёв и акций ЗАО.
          СРЦ П-15
          1. народник Сегодня, 09:01
            СРЦ П-15
            но эти 90% сотрудников как раз и собираются спорить с Грудининым в суде, по поводу отнятых у них земельных паёв и акций ЗАО.

            Видел этих мутных личностей. Человек 15 насобирали. Судя по всему ни один в хозяйстве не работает. А единственная озвученная претензия за 1995 год - курам на смех. Прошло уже 22 года. И где они были всё это время? what
            Смешная разводка для лохов. Таких разводок уже много было. Но на неискушённый народ действует. Как же - по телевизору показали. laughing laughing laughing
            народник
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:08
              Цитата: народник
              Видел этих мутных личностей.

              "Что я видел, что я видел!
              -Куманёк, а что ты видел?
              "Я видел как чиж,
              Весь город Париж,
              Упрятал в мешок!
              - Ой врёшь куманёк! smile
              СРЦ П-15
          2. Стропорез Сегодня, 11:32
            Цитата: СРЦ П-15
            Извиняюсь, что встрял, но эти 90% сотрудников как раз и собираются спорить с Грудининым в суде, по поводу отнятых у них земельных паёв и акций ЗАО.

            Прежде , чем повторять бредни помёт -тв, поинтересуйтесь, что в акционерном обществе нет паёв, а есть акции
            То бишь, если вы акционер газпрома, то это не даёт вам право на часть газпромовской трубы!!!
            Так что придумывайте что то новое ,а эту фигню уже смыли в унитаз. laughing
            Стропорез
        2. Зяблицев Сегодня, 08:53
          hi А 10 % это видимо обманутые им! Которые остались и без пая и без земли... Бог с ним! Уже вспоминал Остапа Ибрагимовича и Оноре де Бальзака с их риторической фразой, что все богатства зарабатываются нечестным путем, но олигарх-коммунист, это из области психиатрии. И во мне наивности хватает, но пока я еще в маразм не впал и прекрасно понимаю, что олигарх Грудинин использует КПРФ как инструмент для достижения своей цели, а теряющая популярность КПРФ использует Грудинина играя на добрых воспоминаниях об СССР простых людей, далеких от политических интриг! Но ведь ничего не изменится - никакого прогресса не будет, будет только хуже для всех, за исключением самого Грудинина! Он поднимется в списках Форбс, как сделал это олигарх Порошенко на Украине придя на выборы под лозунгом борьбы с... олигархами... laughing
          Зяблицев
          1. Гардамир Сегодня, 09:26
            как сделал это олигарх Порошенко н
            Расскажите про близких нынешнему президенту людей ставших миллиардерами.
            олигарх-коммунист
            вы забыли ещё председатель, но это лучше, чем библиотекарь и чемоданоносец.
            Гардамир
          2. Стропорез Сегодня, 11:44
            Цитата: Зяблицев
            что все богатства зарабатываются нечестным путем, но олигарх-коммунист, это из области психиатрии

            ээээээ-э-э, Камрад! Где вы олигарха в Грудинине увидели? -это раз
            И второе ! Грудинин не состоит в КПРФ.
            Цитата: Зяблицев
            но пока я еще в маразм не впал ,

            А я утверждаю, что таки да,потамушта Вы агитируете голосовать за гражданина путина и его команду , в которую входят такие "замечательные" персоны,как кириенко(киндер -сюрприз), наибулину, грефа, кудрина,силуанова, орешкинамедведева, суркова, дворковича, шувалова и иже с ними ротенбергов, михельсонов,фридманов, ковальчуков,потаниных и пр. и пр.каманду офшорных "виолончелистов".
            Вперёд.
            Стропорез
        3. Ольгович Сегодня, 10:33
          Цитата: Ингвар 72
          И Грудинин не за восстановление социализма, он за устройство социальной модели капитализма, по типу Норвегии и Швеции. Меня, монархиста по взглядам, это полностью устраивает

          Уважаемый Ингвар, если Грудинин выиграет и начнет претворять в жизнь свою "программу", то первое, что он скажет, это будет:" А теперь надо ПОТЕРПЕТЬ! Чтобы исправить то, что наворочено ранее ..." И терпеть придется десять, двадцать и т.п. лет. Со всеми сопутсвующими "перестройке" делами. И-без гарантии результата.
          У людей есть запасная жизнь-дожидаться?
          Ольгович
        4. avt Сегодня, 11:30
          Цитата: Ингвар 72
          Повторюсь - хоть один из кандидатов в президенты сделал хотя бы что то для людей ЗА СВОЙ СЧЕТ, как это сделал Грудинин?

          bully
          «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.»
          ―Владимир Ильич Ленин
          avt
          1. Ингвар 72 Сегодня, 11:51
            Акула- перед тем,как выискивать заинтересованные классы по заветам Ильича,ответь хоть один из условно заинтересованных сделал подобное?
            Ингвар 72
      2. татарин 174 Сегодня, 08:52
        Цитата: Зяблицев
        Голосуйте, мне то что...Смешно и чуточку грустно...!
        Смешно и грустно не от того, что многие проголосуют за Грудинина, а от того, что всё равно в итоге посчитают голоса как надо.
        татарин 174
        1. Зяблицев Сегодня, 08:58
          Лично я очень на это надеюсь! hi Но если я пойду голосовать, то голосовать буду за ВВП, семья моя будет голосовать за ВВП, на кафедре моей 90% будут голосовать за ВВП, в окружении моих друзей, товарищей, сослуживцев, где то % 80 будут голосовать за ВВП! Так что вряд ли Ваша фраза намекающая на подлог имеет место быть на самом деле!
          Зяблицев
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:12
            Как обычно, Зяблицев в своих высказываниях наполовину беременен, на половину нет...
            Грудинина выдвинули от КПРФ и не только - он по сути, объединенный кандидат от "левых". И если смотреть реально на вещи, то Грудинин гораздо более симпатичнее выглядит на посту премьера, нежели чем президента. Увы, как бы не хотелось сменить Путина - ему никто не разрешит оставить сей пост, иначе всех его друганов, которые свалить из "этой страны" не успеют, всех кончат.
            Так что вам переживать не за что.
            После 18 марта все останется по прежнему, ну возможно снимут 1-2 пешки из едра и все...
            А вот то, что едро и путинисты потеряли молодой "электорат" - это радует. Значит не все у нас тут еще "света из иваново"...
            Диванный Хенераль
            1. Зяблицев Сегодня, 09:54
              Кто кого кончит?Диванный генерал.... laughing Навальный,хоть жалкую кучку олигофренов на площади страны выводит, а современные коммунисты уже даже на Первомай не могут нормальную демонстрацию собрать! Прекращайте размахивать картонными сабельками на просторах Интернета, вот как у вас появится решимость идти на баррикады так глядишь и народ к вам подтянется! Аника-войны за светлое будущее-самих то от своей "грозности" не тошнит??
              Зяблицев
        2. Стропорез Сегодня, 11:53
          Цитата: татарин 174
          Смешно и грустно не от того, что многие проголосуют за Грудинина, а от того, что всё равно в итоге посчитают голоса как надо.

          тогда пусть ждут народных гуляний.
          Стропорез
      3. Гардамир Сегодня, 09:21
        сговор с Госдепом
        Это к вашему кумиру. Деньги в америку он перечисляет.
        Гардамир
      4. басмач Сегодня, 09:52
        Ну Вы то у нас, "маршал-скороспелка" опытом не просто умудрённый, а перемудрённый. Правда, забыли, что все ,что дает Вам сейчас Ваша жизнь, заложено в СССР и главное, усиленно Вами эксплуатируется. А Вы бы диплом свой вернули . Он ведь в СССР получен. И кто Вы тогда?
        Есть такая фраза-"Иван, не помнящий родства" Так Вы из этой категории. Наёмник Вы, а не офицер.
        Кстати, мозги включать-это к Вам.А то Вы как зомби- верите только одной говорящей голове. И кстати, а в каких ТРЁХ политических партиях состоял Грудинин. Членом КПРФ он не был и не является и по сей день. Был членом ЕР и даже доверенным лицом Путина ( а там, в отличие от Вас, больше понимают-кто , кто нет), но понял суть этой партии и её "лидеров" и вовремя ушёл. Что ж, людям свойственно ошибаться в своих надеждах. Главное-вовремя осознать и сделать нужный шаг.. Ведь как написано в Евангелии- один раскаявшийся грешник дороже двух новых веруюших.
        Ну и конечно, Вам то что. Аргументов то нет, так, поток жиденьких эмоций. Вам действительно всё равно, как флюгеру ( коим Вы и являетесь). Всегда повернётесь в нужную сторону и прогнётесь, коль потребуется.
        басмач
        1. Зяблицев Сегодня, 10:48
          Ещё один Аника-воин!Причем здесь СССР и Грудинин, который при Союзе пилил бы лобзиком лес на Колыме за спекуляцию и валютные махинации laughing
          Зяблицев
          1. Гардамир Сегодня, 11:36
            Причем здесь СССР
            При том что Грудинин начинал механиком и крьера при СССР была таже стать председателем.
            А вот ваши Чубайс Шувалов, Дворкович... точно в СССР не вписывались
            Гардамир
        2. dsk Сегодня, 11:51
          Здравствуйте Константин!
          Цитата: басмач
          вовремя ушёл.

          Если хамелеону Грудинину предложат пост в правительстве, он опять "раскается".
          dsk
      5. Евдоким Сегодня, 10:19
        Нынешняя коммерческая контора под брэндом КПРФ или Зюганов и компания, с начала торговала думскими депутатскими мандатами, а теперь продала место кандидата в президенты, так-что для меня, что эти торгаши псевдокоммунисты, что этот псевдоспонсор Грудинин купивший себе актуальное место, все вызывают одно только отвращение, так как одни мошенники за деньги поют дифирамбы другому мошеннику. hi
        Евдоким
        1. Ингвар 72 Сегодня, 11:55
          А ЕР не комерческая контора?
          Ингвар 72
    5. влад66 Сегодня, 10:13
      И да, желание проголосовать не пропало. Странно, да?

      Пропало и давно пропало,а если еще и с навальнятами товарищ олигарх клубничный пересечется и уважение к нему пропадет,точно так же как и Зюганову.
      Мне лично показалось, что Грудинин в интервью откровенно схохмил насчет Навального.

      Ну да,ну да конечно схохмил.но электоратец,тем кому исполнилось 18 подобрать все таки надо. bully
      Цитата: Диванный Хенераль
      Грудинина выдвинули от КПРФ и не только - он по сути, объединенный кандидат от "левых"

      Вот именно Георгий.,вот именно,сами и ответили на вопрос-он по сути только обьединенный кандидат. yes Согласен на все 200%,обьединенный.значит и в случае победы хорошая драка за власть России обеспечена yes да и потрясения тоже.Ну и самое главное,почему Грудинин не получит голосов моей семьи,разнузданная агитация и реклама yes ХОРОШИЙ ТОВАР в рекламе не нуждается.Без обид уважаемые Коллеги,каждый волен голосовать за того кто ему по душе. hi
      влад66
  2. свободный Сегодня, 06:48
    Смотрел полностью.Все по делу.Ничего странного,желание голосовать за Грудинина не пропало!
    свободный
    1. marsel1524 Сегодня, 07:00
      Очень странно, у меня такого желания не возникало)))
      marsel1524
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:30
        Цитата: marsel1524
        у меня такого желания не возникало)))

        За кого возникало, за Навального? wink
        Ингвар 72
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:33
        Смотрел полностью.Все по делу.Ничего странного,желание голосовать за Грудинина не пропало!


        Очень странно, у меня такого желания не возникало)))

        smile
        Ну вот совсем запутали...
        голосовать... what
        не голосовать... smile
        голосовать... what
        не голосовать... what
        Тот же ЛЕХА
        1. Стропорез Сегодня, 11:55
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ну вот совсем запутали...

          Предлагаю посмотреть и распутаться laughing drinks
          Стропорез
  3. апро Сегодня, 07:01
    Схватка бульдогов под ковром в полном разгаре.под ковром не видно кого грызут и с кем на пару.что поделать политическая борьба без правил.
    Грудинин не подарок.но реальный конкурент компрадорскому руководству рф.
    апро
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
    И Навальный при премьере Грудинине мог бы быть, например, главой счетной палаты.

    А ходара кем?!? laughing laughing У того тоже голос прорезается... bully
    a.s.zzz888
  5. кедр Сегодня, 07:15
    Президентом Грудинину не быть, а вот как лидер 5 колонны ликвидаторов России он чётко обозначился.
    кедр
    1. Комментарий был удален.
    2. samarin1969 Сегодня, 07:56
      Цитата: кедр
      Президентом Грудинину не быть, а вот как лидер 5 колонны ликвидаторов России он чётко обозначился.

      Как вариант: могут поставить "российского Трампа" для сбора накопившегося негатива политики на себя. Потом придумать вариант "перековать" или "импичнуть"...
      samarin1969
    3. kepmor Сегодня, 07:57
      наивность - сестра глупости...
      пол страны назвать "пятой колонной"...мдааа...это явная клиника...
      видимо у вас,кедр, с памятью не очень....ликвидаторы ещё в 90-е как оккупировали наши "коридоры власти", так и шастают по ним до сих пор...
      kepmor
      1. кедр Сегодня, 09:07
        Эко вас растащило-то, пол страны.
        кедр
    4. свободный Сегодня, 07:59
      Цитата: кедр
      Президентом Грудинину не быть, а вот как лидер 5 колонны ликвидаторов России он чётко обозначился.

      А в чем проявляется приверженность 5-ой колоне !
      свободный
      1. Monster_Fat Сегодня, 08:39
        А в чем проявляется приверженность 5-ой колоне !

        Ну "против Путина" же-ж... Все, кто "против"-"5 колонна"-однозначно....в "расход" их....
        Monster_Fat
      2. Serg65 Сегодня, 10:09
        Цитата: свободный
        А в чем проявляется приверженность 5-ой колоне !

        laughing Эко у вас с памятью то!
        2003 год. Ходорковский финансирует КПРФ при выборах в Думу.
        2012 год Красно-коричневый Первомай

        2016 год Ходорковский финансирует КПРФ при московских муниципальных выборах
        Самое интересное то, что Путина хотят свалить и американцы, и либералы, и коммунисты, какая интересная схожесть в желаниях!
        Serg65
    5. igordok Сегодня, 08:53
      Цитата: кедр
      а вот как лидер 5 колонны ликвидаторов России он чётко обозначился.

      Врят ли. Ему есть чего терять (материально). Лидером будет кто-то "нищий", и душой, и в кармане.
      А за Грудинина, я голосовать и не собирался. Делягам не место в политике.
      igordok
      1. Гардамир Сегодня, 09:30
        Делягам не место в политике.
        а сейчас кто?
        Гардамир
        1. Monster_Fat Сегодня, 10:05
          а сейчас кто?


          "Кто, кто...." Этот-......в кожаном пальто.....("Комиссар"...а вы, что подумали? wink )
          Monster_Fat
  6. тасха Сегодня, 07:41
    Роман, при написании этой статьи Вы поторопились, я так думаю.. Набор фраз какой-то...

    В чём беда нынешних выборов? В явном противопоставлении П.Грудинина и В.Путина... Почитаешь иные комментарии, так появляется ощущение, что при встрече сторонников того или иного кандидата словесное противостояние перейдёт в банальный мордобой... Идолопоклонники какие-то...

    Скорее всего, П.Грудинин действительно достойный кандидат. Но с такой программой (хотя с некоторыми пунктами я согласен) - мне он не интересен точно. Смотрели великолепный фильм "Обыкновенный фашизм" М.Ромма? "Обещайте, обещайте... Обещайте..."
    тасха
    1. Был Мамонт Сегодня, 08:51
      Цитата: тасха
      В чём беда нынешних выборов? В явном противопоставлении П.Грудинина и В.Путина...

      Нет явного противопоставления личностей. Есть разные точки зрения на пути развития России, о на её прошлое. Поэтому невольно и идет обсуждение всего двух личностей. Точнее-одной.
      Но, прогресс в обсуждениях налицо! Уже перешли от "стирки грязного белья" к:
      Цитата: Познающий
      Алчность,Цинизм,Беспринципность- вот КПРФ нашего времени..

      Цитата: кедр
      Президентом Грудинину не быть, а вот как лидер 5 колонны ликвидаторов России он чётко обозначился

      Цитата: Boris55
      Не дадим КПРФ, как наследнице поздней КПСС уничтожившей СССР, развалить Россию!


      P.S.Господин "Познающий". А почему советский флаг, не царский? Чувствуете себя агентом в стане врагов?
      Был Мамонт
      1. Познающий Сегодня, 10:11
        Рожден в СССР !
        Познающий
    2. Гардамир Сегодня, 09:34
      Обещайте, обещайте... Обещайте.
      вы про это?
      Гардамир
      1. Boris55 Сегодня, 10:47
        Цитата: Гардамир
        вы про это?

        Знаете, и я не помню что бы он такое говорил. Ваши фантазии приписывать Путину не надо.
        И кстати, да же из ваших фантазий - Россия стала сверхдержавой, и заводы по всей России открываются чуть ли ни каждую неделю.
        Boris55
  7. Познающий Сегодня, 07:52
    Ну судя по всему сторонники мульти миллиардера и на компанию ему деньжатами помогают, ведь Грудининисо товарищи слезно просит Народ( который с их слов ограблен компрадорской властью) сброчитья "кто сколько сможет( физ.лица не более 6 лямов; юр. лийв не более 28 лямов !!!). И ведь будут переводить, и конечно не денежные " мешки", а дедушки и бабушки, которые ещё верят в непогрешимость коммунистов.. Остап Бендер нервно курит соисвоим "союзом меча и орала" ... Алчность,Цинизм,Беспринципность- вот КПРФ нашего времени... см.https://kprf.ru/activity/elections/172013.html
    Познающий
    1. свободный Сегодня, 07:57
      Цитата: Познающий
      Ну судя по всему сторонники мульти миллиардера и на компанию ему деньжатами помогают, ведь Грудининисо товарищи слезно просит Народ( который с их слов ограблен компрадорской властью) сброчитья "кто сколько сможет( физ.лица не более 6 лямов; юр. лийв не более 28 лямов !!!). И ведь будут переводить, и конечно не денежные " мешки", а дедушки и бабушки, которые ещё верят в непогрешимость коммунистов.. Остап Бендер нервно курит соисвоим "союзом меча и орала" ... Алчность,Цинизм,Беспринципность- вот КПРФ нашего времени... см.https://kprf.ru/activity/elections/172013.html

      Все верно,только вместо КПРФ подставьте Едро.
      свободный
    2. Гардамир Сегодня, 09:37
      Алчность,Цинизм,Беспринципность
      Когда свои, которых не сдаёт президент назначают себе сами зарплату в миллионы, а по тв в это время дайте копеечку на лечение. Вы об этом.
      Для всех противников Павла Николаевича, вы когда его в чём-то обвиняете, хотя бы оглядывайтесь, кого вы защищаете?
      Гардамир
      1. Комментарий был удален.
    3. сайгон Сегодня, 11:00
      Да на горький огородный овощ посылают уже бабушки и дедушки господина ЗЮ и КП РФ причем многие матом , а самые злые еще и про Сталина вспоминают.
      Это надо так насрать в карман КП РФ как сделал Зюганов с таким кандидатом !
      сайгон
  8. Познающий Сегодня, 08:00
    Кстати, очень хотелось бы узнать у Грудинина и Навального, они за какой 2-й или 3-й Интарнеционал...
    Познающий
    1. Boris55 Сегодня, 08:23
      Они прямым текстом пишут: "Грудилин их президент" и наплевать им всем на всех нас.
      Вспомнился старый анекдот: Идут красноармейцы по улице и поют - Мы смело в бой пойдём. Евреи пристраиваясь в хвост колонны - И мы за вами. Красноармейцы - И как один умрём. Евреи разбегаясь по переулкам - Мы не туда попали...
      Не дадим КПРФ, как наследнице поздней КПСС уничтожившей СССР, развалить Россию!
      Boris55
      1. народник Сегодня, 08:40
        Boris55
        Не дадим КПРФ, как наследнице поздней КПСС уничтожившей СССР, развалить Россию!

        Чуток ошиблись hi Наследницей поздней КПСС является ЕдРо. wink
        народник
        1. Boris55 Сегодня, 08:42
          Цитата: народник
          Наследницей поздней КПСС является ЕдРо.

          В ЯдРе - это бывшие первые секретари, а вот вторые и пр. - это КПРФ. На вершине пирамиды на всех мест не хватает. Вот первые и подались в демократы, а остальные как бы против них. В общем "Ворон ворону глаз не выклюет", иначе, если бы КПРФ действительно угрожала сосуществованию ЕР, её бы давно запретили.
          Boris55
          1. народник Сегодня, 09:08
            если бы КПРФ действительно угрожала сосуществованию ЕР, её бы давно запретили.

            Плохо за событиями следите. И запрещали - 1991-1993, и подменить пытались - Рыбкин, Семигин, ЛДПР ,"Коммунисты России", "Справедливая Россия" и много всяких других... Но ничего у них не вышло.
            народник
            1. Boris55 Сегодня, 09:11
              Цитата: народник
              Но ничего у них не вышло.

              Не вышло или договорились? laughing
              Boris55
              1. народник Сегодня, 11:14
                Boris55
                Не вышло или договорились?

                Если бы договорились, то не было бы кандидата в президенты Грудинина. Грудинин соперник для власти чрезвычайно неудобный. У него реальные достижения. Только на Грудинина провластные СМИ льют ушаты грязи. Остальных кандидатов не трогают.
                народник
      2. Ромей Сегодня, 09:00
        Цитата: Познающий
        Кстати, очень хотелось бы узнать у Грудинина и Навального, они за какой 2-й или 3-й Интарнеционал

        Ни за какой... Грудинин выдвинут КПРФ и вполне естественно, что исполняет партийный гимн. Хотя лично мне это не импонирует, но соратникам левых взглядов это приятно. И нет никакого политического смысла в этом им отказывать, поскольку пункта в программе Грудинина о пролетарской революции, тем более мировой, нет о слова совсем. А против русского варианта социализма с учетом ошибок прошлого (ведь есть социализм китайский, есть социализм вьетнамский, есть социализм скандинавский) ничего против не имею...

        Цитата: Boris55
        Они прямым текстом пишут: "Грудилин их президент" и наплевать им всем на всех нас.

        Если власть плюет на народ, то вполне естественно народу плевать на нее. Нехороших звоночков более чем достаточно. Одно неизбежное повышение пенсионного возраста и бардак в образовании и здравоохранении чего стоят. И таки да, с чего это мне считать Путина своим президентом? Я за него голосовал только в 2000 году тщетно надеясь на смену курса и отказ от ельцинизма. Более ни разу. А посему, поскольку программа Грудинина соответствует многим моим чаяниям, то вполне естественно, что Грудинин мой президент.

        Цитата: Boris55
        Не дадим КПРФ, как наследнице поздней КПСС уничтожившей СССР, развалить Россию!

        Дорогие друзья! Едро, ухудшенная копия поздней КПСС и ее дорогой Леонид Ильич плюс его любимые друзья Медведевы, Шуваловы, Дворковичи . Чубайсы (помнтите, Чебриков, шеварнадзе, Капитонов... laughing ) вместе с вами, сделает это гораздо быстрее и эффективнее...
        Ромей
        1. Boris55 Сегодня, 09:14
          Цитата: Ромей
          программа Грудинина соответствует многим моим чаяниям, то вполне естественно, что Грудинин мой президент.

          Чёт вспомнилось... Как ЕР и КПРФ развели Буратино:
          Boris55
        2. Boris55 Сегодня, 09:18
          Цитата: Ромей
          Если власть плюет на народ, то вполне естественно народу плевать на нее.

          Ошибаетесь. Народ с каждым годом всё активнее и активнее голосует за ЕР.
          Boris55
          1. Ромей Сегодня, 09:50
            У меня абсолютно другое мнение. С точки зрения просто любопытного наблюдателя, если лет 10 назад к Путину лично мнение окружающих было в большей степени положительное (да и то, с учетом того, что я тогда еще служил, и окружающие меня были людьми военными, сдержанными на язык и эмоции этого плана), то сейчас скорее наоборот. Среди моих односельчан и коллег по работе сторонников Путина и тем более Едра попадалось только пару человек. Последняя вспышка популярности Путина (но опять таки не Едра) была в 2014 году, на фоне постоолимпийской эйфории и Крыма. Но она быстро угасла в 2015-16 гг. на фоне несоответствия риторики президента и конкретных действий. А при упоминании Едра вообще практически не встречалось характеристик со стороны населения, которые можно было бы здесь выложить ибо они крайне нецензурны...
            Ромей
            1. Boris55 Сегодня, 09:56
              Цитата: Ромей
              У меня абсолютно другое мнение.

              От той ЕР, что когда то создавал Путин, практически ни чего не осталось. Именно по этой причине он тогда шёл на выборы с ОНФ и сейчас идёт как независимый.
              Независимый - это значит ни кому ни чего не должен, кроме народа избравшего его. А кому и что будет должен Грудилин, идущих от четырёх, таких противоречивых партий? Вот и получится как в басне: "Однажды лебедь раком щуку..." Очень неохота быть в роли щуки...
              Boris55
              1. Ромей Сегодня, 10:20
                Борис, не смешите мои тапки. ЕР как была партией симбиоза чиновничества и олигархата, так таковой и осталась. ОНФ из той же песни, на фоне негативного имиджа ЕР была проведена попытка ребрендинга, проваленная также, как и все путинские начинания. Про "независимого" тоже из передачи "Вокруг смеха". Путин как был так и остался должен только олигархату, который в целях самоспасения протолкнул его вместо алкаша в 99 году, в косметических целях разбавив его своими друзьями, что не меняет сути. А в случае с Грудининым важна не вывеска, а программа. И если он выполнит ее хотя бы на треть, то это уже будет колоссальным прорывом. И я считаю нашим главным лозунгом: "От слов Путина к делу Грудинина!"
                Ромей
                1. Boris55 Сегодня, 10:40
                  Цитата: Ромей
                  Путин как был так и остался должен только олигархату

                  Вы что нить про семибоярщину слышали? И где они?
                  Цитата: Ромей
                  в целях самоспасения протолкнул его вместо алкаша в 99 году,

                  Цель его выдвижения была попытка свалить всю ответственность за развал России на него.
                  Цитата: Ромей
                  А в случае с Грудининым важна не вывеска, а программа.

                  У них у всех программа одна и та же - за всё хорошее, против всего плохого.
                  Цитата: Ромей
                  И я считаю нашим главным лозунгом: "От слов Путина к делу Грудинина!"

                  А на деле вы как раз призываете совершенно к другому: "От реальных дел Путина, к обещаниям Грудилина". Очередь за кружевными трусиками уже заняли?
                  Boris55
                  1. Гардамир Сегодня, 11:40
                    И где они?
                    Роттенберги-два, Шамалов, Тимченко, Ковальчук, Фурсенко,и пришли с нынешним президентом, гораздо больше, чем семь
                    Гардамир
            2. KaPToC Сегодня, 10:49
              Цитата: Ромей
              на фоне несоответствия риторики президента и конкретных действий

              С этого места поподробней, какие именно несоответствия вас смущают?
              KaPToC
      3. Диванный Хенераль Сегодня, 09:17
        Они прямым текстом пишут: "Грудилин их президент" и наплевать им всем на всех нас.

        маразм.. значит те, кто пишут "Путин - наш президент" на всех остальных не плюют?
        У Грудинина хоть программа есть - а что есть у Путина? Только лозунг: если не я - то будет хуже?
        Диванный Хенераль
        1. Boris55 Сегодня, 09:23
          Цитата: Диванный Хенераль
          а что есть у Путина?

          Есть страна, которую он сделал великой на международной арене и которую ему предстоит сделать великой внутри страны. Он может это сделать и он это доказал на практике. Грудилин - это бла, бла, бла - не больше. У коммунистов было большинство в парламенте и то, что наша жизнь такова, какова есть - это и их заслуга, это и они на принимали такие законы...
          Boris55
      4. Гардамир Сегодня, 09:39
        КПСС уничтожившей СССР, развалить Россию!
        сейчас президент бывший коммунист и как?
        Гардамир
        1. Boris55 Сегодня, 09:43
          Цитата: Гардамир
          сейчас президент бывший коммунист и как?

          В первую очередь он сотрудник внешней разведки. Внедрение его в стан врага было вполне успешным. Положительные результаты его деятельности для страны вполне очевидны. Так зачем менять классного управленца, доказавшего на деле свою полезность для страны, менять на неизвестно кого?
          Boris55
          1. Гардамир Сегодня, 10:02
            В первую очередь
            главное как выгодно оправдать.
            Внедрение его в стан врага было вполне успешным.
            а вот это уже для малолеток.
            Положительные результаты его деятельности для страны вполне очевидны.



            Гардамир
            1. Boris55 Сегодня, 10:11
              Цитата: Гардамир
              главное как выгодно оправдать.

              Boris55
  9. aybolyt678 Сегодня, 08:18
    Грудинин - это не личность, это наш протест против нынешней экономической политики
    aybolyt678
    1. Boris55 Сегодня, 08:40
      Цитата: aybolyt678
      Грудинин - это не личность, это наш протест против нынешней экономической политики

      Тогда вы несколько опоздали.
      Дело в том, что вся страна, каждый гражданин страны, включая президента, живут по законам которые принимает Дума. На сегодняшний день конституционное большинство в Думе принадлежит партии буржуй (ЕР) председателем которой является Медведев и при желании Медведев может просто ликвидировать пост президента и будет у нас парламентская республика.
      Boris55
  10. parusnik Сегодня, 08:30
    Ух, какая комедия начнется, любо-дорого будет посмотреть.
    ...Это естественно, в буржуазно-демократической стране, проходят буржуазно-демократические выборы со всеми вытекающими..Одни олигархи у кормушки, другие к ней рвутся, те которые у кормушки,отталкивают тех, кто рвется...
    parusnik
    1. Гардамир Сегодня, 09:42
      буржуазно-демократической стране
      во первым мы живём в олигархо-клептократической стране, во вторых ни в одной стране нет памяти о социализме.
      Гардамир
      1. parusnik Сегодня, 10:49
        А в чем разница? чем олигархи от квази-олигархов(клептократы) отличаются..Они что не являются представителями буржуазии?...Типа народ представляют?...Государственный строй у нас капиталистический, у власти буржуазия .. да и средства производства ей в основном принадлежат...
        parusnik
  11. Всадник без головы Сегодня, 08:34
    А что сейчас не дурь?
    Всадник без головы
  12. magdama Сегодня, 08:47
    Вопрос к автору статьи. Зачем так вычурно писАть? Выёживаемся? Или просто автор - очередной алмаз неогранённый?)))
    magdama
    1. Гардамир Сегодня, 09:46
      Вопрос
      Я на эту тему ещё лет двадцать назад задумывался, почему каждому вновь прибывшему, я что-то должен доказывать? Автор здесь работает, высказал своё мнение, если не нравится, критикуйте. докажите сначала сами, что имеете право на другое мнение.
      Гардамир
  13. groks Сегодня, 09:05
    Много воды. Что можно вычленить. 1. У Грудинина есть чувство юмора. 2. Голосуй, не голосуй, ... . Всё.
    groks
  14. ибирус Сегодня, 10:00
    Что-то Роман дал маху в этой статье. Где он увидел электорат у Навального? 1 млн. школьников что ли? И как раз молодёжь ВВП привлечь удалось, думающую и внимательную молодёжь. А по школьникам - это да, Лёша у нас специалист. Вы сначала видео Лёши посмотрите, а потом подумайте о КАЧЕСТВЕ его электората. Смешно, ей Богу.
    ибирус
    1. Ромей Сегодня, 10:42
      Роман прав. Молодежь Путин уже проиграл с треском. Не помогли ни "Наши", ни "Молодая гвардия", ни всякие там "Территории смысла" с прочими сурковскими ваяниями. Медленно, но верно проигрывает среднее и старшее поколение. В итоге накопление критической массы для социального взрыва просто неизбежно.
      Ромей
  15. kartalovkolya Сегодня, 10:01
    Воистину "...чудны дела твои Господи...",обычный хапуга и вор вдруг стал кандидатом от КПРФ,деградация Зюганова и его "партии" на лицо! Вы бы господа хорошие сначала узнали мнение обобранных этим делягой работяг из его личного имения под названием "им.Ленина",а потом и делали бы выводы!
    kartalovkolya
    1. Познающий Сегодня, 10:43
      Цитата: kartalovkolya
      Воистину "...чудны дела твои Господи...",обычный хапуга и вор вдруг стал кандидатом от КПРФ,деградация Зюганова и его "партии" на лицо! Вы бы господа хорошие сначала узнали мнение обобранных этим делягой работяг из его личного имения под названием "им.Ленина",а потом и делали бы выводы!

      Так ведь Грудинина НПСР- овцы Зюганову подсунули, сейчас в КПРФ раздрай и шатания, много недовольных...https://forum-msk.org/material/poli
      tic/14315624.html
      Познающий
  16. andrej-shironov Сегодня, 10:10
    Очередной акт пьесы под названием : "элита ставит на всех!" И пофигу ей, главное удержать у власти и кормушки.
    andrej-shironov
  17. АлеБорС Сегодня, 10:29
    Не пойду вообще голосовать. Ибо исход уже известен. Как говорил покойный Задорнов:" Если б от выборов что-то зависело, нас бы туда не пустили". А весь это цирк лилипутов вокруг того или иного "кандидата", просто элемент грядущего шоу. Увы и ах...
    АлеБорС
  18. кедр Сегодня, 10:38
    Цитата: Monster_Fat
    А в чем проявляется приверженность 5-ой колоне !

    Ну "против Путина" же-ж... Все, кто "против"-"5 колонна"-однозначно....в "расход" их....


    Не просто пятой или шестой колонны, а ликвидаторов России.
    Путин предотвратил развал России в 2000 году. С тех пор он, а точнее, его Команда удерживают Россию от катастрофы сепаратизма, гражданской войны и ликвидации народа и государства. Убери эту скрепу и мы захлебнёмся кровью. Но именно об этом мечтают и всё для этого делают вечные наши враги англо-американцы, которые после победы над СССР в ХВ в 1991 году приговорили Россию к разделу на конгломерат «бантустанов», для удобства грабежа и колониальной эксплуатации. Для этого ими создана колониальная система и законодательно закреплены её основы в «нашей» Конституции и ещё 4000 законов. По этой колониальной конституции Президент РФ не власть и управлять страной не может. Но Путин вышел за «флажки» и управляет Россией вне системно в ручном режиме и это наше спасение от вожделенного США развала и ликвидации России.
    Грудинин - ставленник ярых анти Путинцев и ликвидаторов России - США. Сам ликвидатор и лидер всех ликвидаторов местного пошиба, независимо понимают они или нет, что творят.
    кедр
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:15
      Вы, что серьезно думаете, что Путина "рукопожал" Ельцин на "царствование" без одобрения США?
      Monster_Fat
  19. Бригадир Сегодня, 10:57
    Сейчас подпевалы Путина изо всех сил стараются очернить Грудинина! Неважно как, неважно о чём, лишь бы облить грязью. У них есть и административный ресурс и деньги и власть. Один - в один выборы Трампа и Клинтон.
    Они же не дураки и знают, что если уйдёт Путин и придет Грудинин, то их политическому влиянию, а значит и денежным потокам придёт конец, а ЕдРо распадется с такой скоростью, что позавидует даже гоночный автомобиль!
    Грудинин - не Путин, у него нет такого количества прилипал, которым он обязан...
    А еще 6 лет путинской стагнации и застоя Россия просто не выдержит. Сейчас количество бедных стало просто запредельно, как запредельно стало при Путине количество ОЧЕНЬ богатых мра... пардон, "людей".
    На каждую победную реляцию с фанфарами по ТВ об открытии какого-либо предприятия приходится 10 тихих и незаметных, о закрытии предприятий где-нибудь в маленьких городах, где эти предпприятия являлись единственными источниками жизни для их нищающего населения!
    За годы своего правления Путин просто забыл, что Россия не замыкается в пределах 3-го кольца МКАД, а Грудинин об этом прекрасно помнит...
    Поэтому простой народ России (тот самый нищий народ, о котором благополучно забыл Путин) на выборах будет голосовать не за того, на кого уже нет никакой надежды, а за того, кто принесёт в страну перемены, нужные для простых людей, являющихся становым хребтом страны и её опорой!
    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!
    Бригадир
  20. Mestny Сегодня, 11:11
    Цитата: Ромей
    Одно неизбежное повышение пенсионного возраста и бардак в образовании и здравоохранении чего стоят. И таки да, с чего это мне считать Путина своим президентом?

    Повышение пенсионного возраста уже произошло? Образование перестало учить а здравоохранение лечить?
    Или это предвыборная борьба от ваших с тотальным поливом помоями действующей в стране власти?
    И таки да, если ты живёшь не в России, а например в Израиле - можно не считать Путина своим Президентом.
    Mestny
  21. Mestny Сегодня, 11:15
    Цитата: Ромей
    С точки зрения просто любопытного наблюдателя, если лет 10 назад к Путину лично мнение окружающих было в большей степени положительное (да и то, с учетом того, что я тогда еще служил, и окружающие меня были людьми военными, сдержанными на язык и эмоции этого плана), то сейчас скорее наоборот.

    Да поймите вы - не имеет особого значения как изменилось отношение к Путину.
    Важно то, что вместо разумной альтернативы к власти рвётся очередная мутная волна с надоевшими принципиально невыполнимыми обещаниями. какой то миллионер-коммунист с околоуголовной наглостью в риторике, и абсолютно нереальными "планами возрождения страны".
    Вы что предлагаете - Путина на этого поменять?
    спасибо, не надо. Из двух зол мы выберем меньшее, а именно Путина.
    Mestny
  22. dison Сегодня, 11:41
    Опять статья-агитка. По сути, сейчас Грудинин набирает балы на следующие выборы. Не удивлюсь, если после этих выборов, до следующих он опять в тени отсидится, достойный последователь Зюганова.
    dison
  23. Гардамир Сегодня, 11:45
    Самое смешное, то что сторонники нынешнего на соседней ветке, борются с его хитрым планом. Олимпиаду они видите ли смотреть не будут. Да как так то ваш президент вас послал вот идите и болейте за ОАР.
    Гардамир
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